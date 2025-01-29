10 nejlepších generativních nástrojů AI pro týmy DevOps v roce 2025

Umělá inteligence (AI) přinesla revoluci do všech oblastí, od copywritingu po lékařské zobrazování, ale také výrazně šetří čas vývojovým týmům. Pokud váš DevOps tým hledá kouzelnou hůlku, která zvýší bezpečnost a přesnost, potřebujete nástroj AI.
Nejde jen o příjemný bonus. Nástroje pro kódování založené na umělé inteligenci vylepšují životní cyklus vývoje softwaru a zefektivňují průběžnou integraci a dodávky. Dokážou dokonce automatizovat pracovní postupy i u těch nejsložitějších vývojových projektů. ?️
V tomto průvodci rozebíráme, co byste měli hledat v nástroji AI pro DevOps, a představíme 10 nejlepších generativních nástrojů AI roku 2024 pro vývojářské týmy.
Co je to nástroj AI pro DevOps?
Nástroj AI pro DevOps je navržen tak, aby optimalizoval a zefektivnil proces vývoje. Mechanika se liší podle nástroje, ale obvykle využívají algoritmy strojového učení k:
- Analyzujte datové sady
- Zjednodušte generování kódu
- Předvídejte a opravujte zranitelnosti
- Navrhněte strategie nápravy
Některé generativní AI pro DevOps mohou dokonce pomoci s monitorováním v reálném čase, automatizací opakujících se úkolů a nabízet revize kódu za účelem zlepšení jeho kvality. Ať už vás trápí efektivita pracovních postupů, bezpečnost nebo kvalita, AI nástroje vám budou po celou dobu k dispozici.
Co byste měli hledat v generativní AI pro DevOps?
Možná vám prozatím stačí ChatGPT od OpenAI, ale tento nástroj AI pravděpodobně nemá dostatečný výkon pro všechny aplikace DevOps. DevOps může být poměrně technicky náročný, proto doporučujeme hledat generativní nástroje AI s funkcemi, jako jsou:
- Integrace: Čím více jsou vaše řešení vzájemně integrována, tím méně budete muset přepínat mezi různými nástroji, což vám ušetří spoustu času. Hledejte generativní modely AI, které se integrují s vašimi stávajícími úložišti a dalšími řešeními SaaS.
- Automatizace: Automatizace je výkonným pomocníkem AI. Pravidla automatizace založená na spouštěčích usnadňují přizpůsobení a automatizaci pracovních postupů a trvale eliminují úzká místa.
- Škálovatelnost: Některé nástroje AI nedokážou zpracovat velké množství požadavků, což je pro podnikové týmy problém. Podívejte se na nástroje s AI v DevOps, které jsou navrženy tak, aby držely krok s rostoucími požadavky na výkon aplikací.
- Reporty a analytika: Jste tým zaměřený na data? Pořiďte si nástroj strojového učení, který vám pomocí AI poskytne v reálném čase přehled o výkonnostních metrikách, pracovním postupu vašeho týmu a dalších informacích. Pokud dokáže provést analýzu příčin výkonnostních problémů, je to ještě lepší.
- Bezpečnost: Bezpečnost je nezbytná pro každý tým, ale pro týmy zabývající se vývojem softwaru je obzvláště důležitá. Ne všechny nástroje AI jsou transparentní, pokud jde o ochranu dat, proto hledejte nástroj s certifikacemi nebo nějakým druhem záruky, že s citlivými informacemi nakládá správně.
10 nejlepších nástrojů AI pro DevOps
Najít spolehlivý nástroj AI pro vývoj softwaru je obtížné, ale už nemusíte hledat dál – my jsme to za vás udělali. Podívejte se na tyto platformy a přidejte generativní AI pro DevOps do své sady vývojových nástrojů.
1. ClickUp
ClickUp je možná nejoblíbenějším řešením pro správu projektů na světě, ale je také spolehlivou platformou pro týmy vývojářů softwaru. Představte si jej jako komplexní pracovní centrum pro správu týmů, nástrojů a znalostí. Spolehněte se na ClickUp při sledování problémů, sprintových backlogů a sledování pokroku v reálném čase.
Posilte spolupráci – i u 100% vzdálených týmů DevOps – pomocí myšlenkových map ClickUp.
Díky tomuto cloudovému nástroji mohou softwarové týmy snadno optimalizovat pracovní postupy, než se pustí do projektu. Jediným kliknutím můžete dokonce převést svůj geniální brainstormingový dokument na konkrétní úkoly. ?
Pokud hledáte nástroj AI pro DevOps, máme ho také. Řekněte ClickUp AI, že jste vývojář, a nástroj vytvoří přizpůsobené návrhy pro vaši práci.
Nástroj AI můžete využít pro nápady na produkty, plány, dokumentaci produktů nebo uživatelské příběhy – možnosti jsou nekonečné.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp se integruje s nástroji Git, které již znáte a máte rádi.
- Ušetřete čas a rychle organizujte projekty pomocí šablony ClickUp pro vývoj softwaru.
- Zjednodušte si práci pomocí automatizací ClickUp bez závislosti na kódu.
- Sledujte metriky výkonu v ClickUp Goals, abyste měli přehled o svém rozpočtu, milnících projektu a dalších údajích.
- Používání nástrojů AI v ClickUp je velmi jednoduché a nabízí personalizované řešení pro všechna různá oddělení a typy práce.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže si na tuto platformu můžete chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. CodeGuru
Potřebujete zabezpečit své systémy? Bezpečnostní nástroj Amazon CodeGuru je navržen pro detekci a opravu zranitelností ve vašem kódu. Využívá strojové učení a automatizované uvažování k odstranění neefektivností v kódu, zvýšení bezpečnosti a snížení výpočetních nákladů.
CodeGuru nabízí generativní AI pro DevOps ve formě automatizované analýzy kódu. Použití takového AI nástroje vám pomůže automaticky označit zranitelnosti, jako jsou SQL injekce, problémy s přihlašovacími údaji a padělání požadavků.
Pokud si nejste jisti, co máte před sebou, CodeGuru vám vysvětlí základy zranitelnosti, co je v sázce a jak pomocí strojového učení upraví váš kód tak, aby byl bezpečnější.
Nejlepší funkce CodeGuru
- Stačí nahrát svůj kód a CodeGuru automaticky zobrazí seznam doporučení.
- CodeGuru podporuje jazyky Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript a IaC.
- Integruje se s GitHub, GitLab, Bitbucket a několika produkty AWS.
- CodeGuru automaticky uzavírá opravené chyby ve vašem systému sledování.
Omezení CodeGuru
- CodeGuru nemá mnoho recenzí konkrétně pro AI v DevOps.
- CodeGuru je samostatný nástroj DevOps, takže pro svou skutečnou práci budete stále muset přecházet z jedné platformy na druhou.
Ceny CodeGuru
- Zdarma
- 10 $/měsíc za 100 000 řádků kódu a 30 $/měsíc za každých dalších 100 000 řádků kódu
- 10 $/měsíc za dvě kompletní skenování repozitáře
Hodnocení a recenze CodeGuru
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
3. Datadog
Datadog je nástroj pro monitorování výkonu aplikací (APM). Pokud nasazujete v cloudu, software Datadog vám umožní korelovat trasy s telemetrií, což usnadňuje analýzu příčin problémů.
Nejenže shromažďuje všechny metriky stavu kódu a závislosti do jedné tabulky, ale pomocí nástrojů AI, jako je Datadog, proaktivně vylepšuje vaši aplikaci nastavením konkrétních monitorů a testů s pomocí AI a strojového učení.
Nejlepší funkce Datadogu
- Provádějte distribuované trasování od prohlížečů po backendové služby a databáze.
- Spoléhejte se na Bits AI při dotazování dat, zefektivnění nápravných opatření a prevenci budoucích problémů.
- Datadog nabízí hotová integrační řešení pro SAP, Active Directory, Git a další.
- Vytvářejte interaktivní dashboardy s daty v reálném čase
Omezení Datadogu
- Několik uživatelů si přeje, aby Datadog nabízel syntetické monitorování.
- Jiní tvrdí, že dokumentace je nedostatečná.
Ceny Datadog
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- DevSecOps Pro: 22 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 23 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- DevSecOps Enterprise: 34 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Datadog
- G2: 4,3/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
4. Sysdig
Zabezpečení cloudu není snadné, ale Sysdig chce váš cloud zabezpečit co nejlépe. Zaměřuje se především na detekci a reakci v cloudu, správu zranitelností a oprávnění, ale Sysdig také nabízí generativní AI pro DevOps. Vyzkoušejte chatbot Sysdig Sage, abyste prolomili bariéry v přenosu znalostí a mohli rychleji reagovat na hrozby. ?
Nejlepší funkce Sysdig
- Sysdig Monitor analyzuje cloud a Kubernetes pomocí spravované služby Prometheus.
- Zobrazte všechna potenciální rizika na řídicím panelu, abyste pochopili svou rizikovou pozici.
- Využití AI runtime Insights k prioritizaci a zmírnění rizik vytváří lépe zvládnutelný proces pro vývojové a provozní týmy.
- Cloud Attack Graph zobrazuje hrozby v reálném čase, takže váš tým může okamžitě přijmout opatření.
Omezení Sysdig
- Sysdig se více zaměřuje na cloudovou bezpečnost, takže neobsahuje funkce pro optimalizaci kódu, šablony nebo správu projektů.
- Několik uživatelů uvádí, že dashboardy a datové zdroje Sysdig nejsou snadno spravovatelné.
Ceny Sysdig
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sysdig
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (7 recenzí)
5. Snyk
Snyk využívá DeepCode AI k poskytování bezpečnostních informací v reálném čase. Vyhledává a automaticky opravuje zranitelnosti ve vašem kódu, abyste měli větší klid. Snyk podporuje impozantní počet jazyků a integrací, ale ani jeho nástroj AI pro DevOps není k zahození.
Pomocí Snyk AI můžete psát bezpečný kód, testovat ho a kontrolovat před nasazením.
Nejlepší funkce Snyk
- Snyk Code upravuje váš kód v reálném čase tak, aby byl odolný vůči zranitelnostem.
- Snyk nabízí nástroje IaC pro opravu nesprávných konfigurací cloudu.
- Platforma nabízí zabezpečení kontejnerů a Kubernetes.
- Snyk Open Source provádí analýzu složení softwaru pro snazší řízení rizik.
Omezení Snyk
- Někteří uživatelé tvrdí, že implementace a integrace jsou složité.
- Jiní tvrdí, že automatická náprava Snyk není pro některé potřeby vývoje softwaru zcela spolehlivá.
Ceny Snyk
- Zdarma
- Tým: 52 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Snyk
- G2: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
6. PagerDuty
PagerDuty nabízí mnohem více než jen nástroj AI pro DevOps. Jedná se o řešení digitální transformace pro vše od automatizace procesů až po zákaznický servis.
Jeho generativní nástroj AI automatizuje provisioning, správu přístupu a postmortální analýzy projektů.
Nejlepší funkce PagerDuty
- Používejte AI k psaní aktualizací stavu
- PagerDuty seskupuje výstrahy do jednotlivých incidentů, aby bylo možné je rychleji vyřešit.
- Tato platforma využívá přístup založený na službách, který je ideální pro stanovení priorit problémů týkajících se zákazníků.
- PagerDuty centralizuje reakce na incidenty s kontextem, informacemi z příručky a informacemi o nápravě.
Omezení PagerDuty
- Počet upozornění ztěžuje určení, co je důležité a co ne.
- Někteří uživatelé tvrdí, že tato komplexní platforma má velkou náročnost na osvojení.
Ceny PagerDuty
- Zdarma
- Profesionální: 21 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 41 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Digitální operace: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PagerDuty
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. Harness
Společnost Harness tvrdí, že její klienti s jejich pomocí vytvářejí projekty čtyřikrát rychleji, což není žádná maličkost. Tento nástroj AI pro DevOps využívá umělou inteligenci k ověřování nasazení.
Jeho asistent AIDA AI pomáhá s vývojem a řešením problémů, ale také dokáže generovat zásady pro cloudová aktiva pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Využijte nejlepší funkce
- Harness umožňuje cloudové nasazení bez nutnosti skriptování.
- Automaticky ověřuje a řeší problémy s neúspěšnými nasazeními.
- Harness se integruje s GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos a dalšími.
- Vytvářejte architektury v jakémkoli jazyce s Harness
Využijte omezení
- Někteří uživatelé tvrdí, že nastavení je matoucí.
- Platforma není příliš intuitivní ani uživatelsky přívětivá.
Ceny nástroje Harness
- Zdarma
- Tým: 100 $/měsíc za službu
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Využijte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (9 recenzí)
8. Atlassian Intelligence
Používáte výhradně produkty Atlassian? Pokud ano, podívejte se na Atlassian Intelligence. Tento nástroj AI pro DevOps je k dispozici v několika produktech Atlassian, včetně Jira a Confluence.
Kombinuje institucionální znalosti, převádí dotazy do JQL nebo SQL a mnoho dalšího. ?
Nejlepší funkce Atlassian Intelligence
- Požádejte chatbota, aby vám vyhledal soubory
- Shrňte poznámky ze schůzky Confluence
- Použijte Atlassian Intelligence k definování práce v Jira
- Získejte nepřetržitou pomoc od týmu Jira Service Management ve všech otázkách týkajících se inteligence.
Omezení Atlassian Intelligence
- Atlassian Intelligence je k dispozici pouze pro produkty Atlassian.
- Ještě je ve fázi beta, takže zatím není k dispozici mnoho recenzí.
Ceny Atlassian Intelligence
- Součástí produktů Atlassian
Hodnocení a recenze Atlassian Intelligence
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Kubiya
Kubiya tvrdí, že je to „ChatGPT pro DevOps“, takže pokud právě to hledáte, jste na správném místě. Kubiya, poháněná velkým jazykovým modelem (LLM), odhaluje mezery ve vašem pracovním postupu, spravuje tikety a ukládá institucionální znalosti.
Nejlepší funkce Kubiya
- Rychle přidejte asistenta Kubi do svého kanálu Slack.
- Vytvářejte tikety z konverzací v Kubi
- Znalostní báze je integrována s Confluence, Notion a GitBook.
- Kubiya je čím dál chytřejší, čím více s ní komunikujete.
Omezení Kubiya
- Nemá mnoho recenzí.
- Kubiya neobsahuje nástroje pro správu projektů DevOps, šablony ani spolupráci, takže pro svou práci budete muset i nadále používat jiné platformy.
Ceny Kubiya
- Zdarma
- Týmový plán: 40 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kubiya
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
Dynatrace se prezentuje jako analytická a automatizační platforma založená na umělé inteligenci. Využívá kauzální umělou inteligenci, aby překonala typické reakce strojového učení a skutečně napodobovala lidskou inteligenci. Použijte Dynatrace pro obchodní analytiku, automatizaci bez kódu, zabezpečení a sledování infrastruktury, abyste dosáhli rovnováhy mezi bezpečností a výkonem.
Nejlepší funkce Dynatrace
- Dynatrace Davis využívá multi-AI model pro pozorovatelnost a bezpečnost.
- Získejte obchodní analýzy v reálném čase a Dynatrace vám nabídne návrhy na optimalizaci.
- Automatické sledování hybridních a cloudových prostředí
- Proveďte analýzu příčin
Omezení Dynatrace
- Někteří uživatelé hlásí problémy s uživatelským rozhraním a výkonem.
- Jiní by si přáli, aby Dynatrace mělo více integrací.
Ceny Dynatrace
- Komplexní monitorování: 0,08 $/hodinu za 8 GiB hostitele
- Monitorování infrastruktury: 0,04 $/hodinu pro hostitele jakékoli velikosti
- Zabezpečení aplikací: 0,018 $/hodinu za 8 GiB hostitele
- Monitorování skutečných uživatelů: 0,00225 $/relace
- Syntetické monitorování: 0,001 $/syntetický požadavek
- Správa a analýza protokolů: 0,0035 USD za dotaz na 1 GiB
Hodnocení a recenze Dynatrace
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Lepší pracovní postupy DevOps jsou na dosah ruky
Od chyb přes zranitelnosti až po složité projekty – váš tým DevOps má plné ruce práce. Proč si práci neusnadnit pomocí nástrojů AI pro DevOps?
ClickUp kombinuje nástroj AI, správu projektů, metriky, plánování pracovní zátěže a další funkce do jedné platformy. Trávte méně času správou náročných úkolů a soustřeďte se na to, na čem záleží – na svůj kód.
Víme však, že vidět znamená věřit. Vytvořte si nyní svůj pracovní prostor ClickUp – je to zdarma a není třeba zadávat údaje o kreditní kartě. ?