Jak rychle dosáhnout svých obchodních cílů

Gemma Hart pracuje na dálku z co nejvíce kaváren, jaké dokáže najít. Od svého absolvování před mnoha lety získala Gemma zkušenosti v řadě pozic v oblasti lidských zdrojů, ale nyní se zaměřuje na rozvoj své osobní značky a navazování kontaktů s předními odborníky v oblasti produktivity a profesního růstu. Spojte se s ní na Twitteru: @GemmaHartTweets .
Aby vaše firma mohla růst, musíte mít stanovené cíle.
Možná chcete do konce roku přijmout dalších 5 zaměstnanců nebo dosáhnout dalšího finančního milníku. Ať už jsou vaše ambice jakékoli, stanovení cílů je skvělý způsob, jak dosáhnout toho, co chcete.
Rozvoj podnikání vyžaduje hodně práce. Možná máte pocit, že se snažíte vybalancovat všechno najednou. Víte, že vaše firma musí růst, ale nevíte, jak toho dosáhnout, natož najít na to čas! Chápeme to. Stanovit si obchodní cíle je jedna věc, ale dosáhnout jich je věc druhá.
Naštěstí je dosažení vašich obchodních cílů více než možné – potřebujete jen správné nástroje!
V tomto článku se podělíme o to, jak můžete rychle dosáhnout svých obchodních cílů.
Vyberte si skvělý software pro sledování cílů
Aby vaše firma rostla a rychle dosahovala cílů, musí být vaši zaměstnanci zapojeni. Musí vědět, za jaké úkoly jsou zodpovědní a jak mohou přispět k úspěchu.
Společnost Staples provedla průzkum mezi 300 malými podniky a zjistila, že 80 % z nich nesleduje své obchodní cíle, zatímco 77 % z nich nedosahuje své vize. Stanovení jasných cílů, očekávání a aktualizací o probíhajících projektech je skvělý způsob, jak zajistit, aby všichni byli na stejné vlně. Právě zde se hodí software pro sledování cílů!
Typy cílů v rámci funkce Cíle v ClickUp
ClickUp je jedna z nejlepších aplikací pro sledování cílů na trhu. Umožňuje vám spravovat všechny vaše obchodní cíle, projekty a týmy na jednom místě. Díky funkcím jako chat, seznamy úkolů, virtuální správa týmů a sledování pokroku neexistuje rychlejší způsob, jak dosáhnout svých obchodních cílů.
S ClickUpem není třeba přepínat mezi platformami, otevírat více kalendářů nebo se přihlašovat do mnoha aplikací. ClickUp je komplexní aplikace pro všechny vaše organizační potřeby. Plánujte a vytvářejte vlastní zobrazení, úkoly, kalendáře, dokumenty, tabulky, časové osy, cíle a další, abyste se ujistili, že jste na dobré cestě k dosažení svých cílů!
Pracujte samostatně nebo s týmem z jednoho přehledného panelu. Kalendáře a připomenutí lze synchronizovat v celé aplikaci, takže všichni mají aktuální informace a jsou v obraze ohledně svých úkolů. Je to ideální způsob, jak komunikovat, organizovat se a dosahovat cílů v celé společnosti.
Navíc můžete importovat i další práci z existujících aplikací, takže budete mít vše, co potřebujete, na jednom místě. ClickUp je perfektní aplikace pro stanovování cílů. Šetří čas, je uživatelsky přívětivá a produktivnější než kdy dříve.
Stanovte si cíle SMART
Stanovení cílů je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat při zahájení podnikání.
Stanovení cílů vám pomůže pracovat na konkrétních cílech, jako je zvýšení zisků, budování autority značky, zlepšení retence zaměstnanců a udržení správného kurzu pro dlouhodobý rozvoj podnikání. Bez stanovených cílů můžete zjistit, že vašemu podnikání chybí směr a zaměření. Doporučujeme stanovit si cíle SMART:
Konkrétní: je důležité být konkrétní! Nejasné cíle nejsou pro nikoho užitečné a rozhodně nepomáhají k efektivnímu růstu podnikání. Když si tedy stanovujete cíle pro své podnikání, snažte se být co nejkonkrétnější.
Měřitelné: musíte být schopni své cíle měřit. Tento bod nelze dostatečně zdůraznit. Například: odeslat 50 prodejních e-mailů nebo vytvořit 2–3 kusy obsahu týdně. To jsou vše měřitelné cíle, které lze sledovat a vylepšovat.
Dosažitelné: někdy může stanovení cílů působit demotivujícím dojmem. Může to znít kontraproduktivně, ale je to pravda. Důvodem je to, že mnoho lidí si stanovuje nedosažitelné cíle. Pokud chcete, aby vaše podnikání rychle rostlo, ujistěte se, že vaše cíle jsou dosažitelné. Je sice skvělé mířit vysoko a mít velkolepé vize pro své podnikání, ale abyste jich dosáhli, potřebujete krátkodobé cíle, které jsou více na dosah. To vám také pomůže dosáhnout rychlých úspěchů, které udrží motivaci a dynamiku všech zúčastněných.
Relevantní: ujistěte se, že vaše cíle jsou v souladu s vaším širším obchodním plánem a že se jedná o cíle, za kterými stojí za to v současné době usilovat.
Časově orientované: často se konají plánovací schůzky, stanovují se cíle a pak se nic neděje. Pokud chcete, aby vaše podnikání rychle rostlo, musíte se pustit do práce. Jedním z nejlepších způsobů, jak zůstat motivovaní a dosáhnout svých obchodních cílů, je stanovit si časový rámec. To vám pomůže efektivněji dodržovat termíny a dosáhnout těchto cílů rychleji, než byste jinak mohli.
Rozdělte si své cíle
Nyní, když máte nástin, na kterém můžete pracovat s cíli SMART, je čas rozdělit své cíle na zvládnutelné kroky. To může zabrat čas a trochu více úsilí, ale věřte nám, když říkáme, že se to z dlouhodobého hlediska vyplatí.
Dobrým způsobem, jak rozložit své obchodní cíle, je vytvořit podrobný akční plán a/nebo šablonu souhrnu, která zahrnuje všechny vaše obchodní cíle a jednotlivé kroky potřebné k jejich dosažení. Tuto fázi rádi považujeme za nastínění malých krůčků. Někdy stačí k rychlému růstu vašeho podnikání jen malý pokrok každý den. I malé každodenní úspěchy mohou mít velký význam.
Stanovení měřitelných cílů v ClickUp
ClickUp vám umožňuje vizualizovat pokrok při dosahování cílů způsobem, který vám vyhovuje.
Sledujte svůj pokrok seskupením cílů do složek a vizuálním sledováním pokroku pomocí procentních značek. Nebo vytvořte číselné cíle, například „Napsat 5 blogových příspěvků tento týden“, a ClickUp uspořádá cíle do číselných cílů pro snadné sledování a organizaci.
A aby to bylo co nejjednodušší, můžete použít sledování cílů typu „ano/ne“, kdy uživatelé mohou kliknout na „ano/ne“ vedle různých úkolů, aby ostatní věděli, zda bylo zaplaceno za pronájem prostor nebo zda byly vyrobeny letáky.
Je to vizuální organizace v té nejlepší podobě!
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak synchronizovat všechny své úkoly a efektivně pracovat na dosažení svých obchodních cílů, neexistuje lepší aplikace než ClickUp.
Jak se říká, týmová práce je práce snů. Ale s ClickUpem je synchronizace úkolů a spolupráce tak snadná, že práce v týmu je opravdu sen!
Zavázat se k dosažení svých cílů
Účinné stanovení cílů vyžaduje odhodlání a nasazení. Nemůžete si jen stanovit cíle a pak na jejich dosažení nepracovat. Doporučujeme zapojit co nejvíce lidí z vašeho týmu.
Tímto způsobem můžete delegovat konkrétní úkoly konkrétním osobám a zavázat se k dosažení cíle jako tým.
Hledejte odpovědnost a podporu
Rostoucí podnikání vyžaduje najímání zaměstnanců, získávání zákazníků, správu zásob a převzetí mnoha dalších povinností.
Pro mnoho lidí to může být někdy velmi náročné. Proto může být velmi užitečné hledat podporu a pomoc.
„Všichni můžeme najít milion výmluv, proč neudělat to, co jsme si předsevzali, takže […] partner, který vás bude kontrolovat, vás udrží na správné cestě a pomůže vám posunout vaše podnikání vpřed,“ říká Galindo, podnikatel. Mít po boku mentora, přítele nebo člena rodiny vám může pomoci zůstat motivovaní a soustředění.
Zobrazení pracovní zátěže v ClickUp
Jak můžete vidět na výše uvedeném panelu, ClickUp nabízí skvělý způsob, jak vizualizovat sledování cílů a udržovat přehled o pokroku zaměstnanců. Ve velkých společnostech může být obtížné udržet přehled o různých týmech, natož o jednotlivých zaměstnancích.
Plní své týdenní cíle? Podílejí se na práci? Potřebují s něčím pomoci?
ClickUp umožňuje majitelům a manažerům firem sledovat pokrok svých zaměstnanců. To je nejen užitečné pro rychlé dosažení cílů, ale také zlepšuje odpovědnost a umožňuje manažerům přidělovat úkoly a nabízet pomoc podle potřeby. Ať už je váš tým zcela vzdálený nebo pracuje z kanceláře, dashboard ClickUp je ideálním místem, kde můžete svůj tým udržet pohromadě a zajistit, že všichni pracují na stejném cíli.
Pravidelně přehodnocujte cíle a záměry
Často, když jste splnili své první obchodní cíle, může být lákavé se pohodlně usadit a odpočívat. Ale právě teď je nejlepší čas přehodnotit, čeho jste dosáhli, zjistit, co fungovalo dobře a co ne, a aktualizovat své cíle, abyste zajistili další pokrok.
Pravidelné kladení náročných cílů a jejich zlepšování tímto způsobem zajistí, že vaše firma zůstane konkurenceschopná, flexibilní vůči potřebám spotřebitelů a bude stoupat po žebříčku úspěchu.
Týdenní scorecards ClickUp (viz výše) jsou snadným způsobem, jak sledovat pokrok v plnění cílů. Každý scorecard nabízí vizualizaci dat v procentuální podobě, která rychle a snadno ukazuje, jakého pokroku bylo každý týden dosaženo v plnění konkrétního cíle. Je to jasný, stručný a uspokojivý způsob, jak měřit pokrok vašeho týmu!
Sledování pokroku směrem k několika souvisejícím cílům jejich seskupením do složek v ClickUp
Stanovte si denní cíle
Když provozujete podnik, můžete se snadno nechat pohltit shonem a přejít do režimu přežití, abyste stihli vše, co je třeba. To však není vždy nejúčinnější způsob práce a může to znamenat, že vaše cíle budou odsunuty na druhou kolej.
Stanovení cílů pro každý den je skvělý způsob, jak zůstat soustředěný, produktivní a motivovaný k dokončení úkolů. Stanovení denních cílů pomáhá vašim týmům upřednostnit úkoly, které je třeba splnit. Není prostor pro odkládání nebo zpožďování náročných úkolů na konec týdne. Díky stanovení denních cílů lze velké cíle společnosti rozdělit na malé, dosažitelné cíle pro každý den. Tím, že se zavážete k těmto malým cílům, dosáhnete svých větších cílů rychleji!
S ClickUpem můžete vytvářet složky na řídicím panelu, abyste mohli sledovat sprintové cykly, týdenní hodnocení zaměstnanců a četné týmové cíle. Denní cíle lze sledovat propojením úkolů s cílem. ClickUp pak automaticky sleduje váš pokrok při dokončování jednotlivých úkolů. Je to skvělý způsob, jak si stanovit a sledovat denní cíle, monitorovat pokrok a zůstat motivovaní a na správné cestě po celý den.
Závěrečná slova
Provozování úspěšného podniku, který neustále roste, vyžaduje tvrdou práci a trpělivost. Bohužel není možné dosáhnout všech svých cílů přes noc. Stanovením dosažitelných cílů však můžete své sny realizovat rychleji a dosáhnout dlouhodobého růstu a úspěchu. Zaregistrujte se tedy ještě dnes v ClickUp a posuňte svou produktivitu na vyšší úroveň!