Jak zvýšit produktivitu zaměstnanců při návratu do kanceláře

S tím, jak se svět pomalu vrací k normálu po postupném uvolňování omezení, se pozornost mnoha vedoucích pracovníků zaměřuje na návrat zaměstnanců na pracoviště.
Je kancelářský prostor bezpečný z hlediska COVID-19? Existují postupy, které zajistí, aby se zaměstnanci cítili pohodlně? Co se stane s typickým „vtipkováním“ na pracovišti, na které si zaměstnanci zvykli?
To jsou otázky, které si v posledních týdnech a měsících kladli mnozí zaměstnavatelé. Koneckonců, jejich klíčovou odpovědností je chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Pokud tak neučiní, může to mít katastrofální důsledky nejen z hlediska udržení zaměstnanců, ale i produktivity.
Jak se tedy mohou zaměstnavatelé proti tomuto jevu chránit a zajistit, aby produktivita jejich zaměstnanců zůstala na stejné úrovni jako před vypuknutím pandemie COVID-19, nebo dokonce ještě vyšší?
A právě tady přicházíme na řadu my. Využívání nástrojů pro správu kanceláře vám pomůže plánovat projekty, rozvrhovat úkoly a spravovat zdroje v centralizovaném pracovním prostoru, kde můžete komunikovat a spolupracovat s členy týmu, ať už se vrátili do kanceláře, nebo nyní pracují na dálku.
Připojte se k nám a podívejte se na několik účinných způsobů, jak mohou zaměstnavatelé zvýšit produktivitu svých zaměstnanců při návratu do kanceláře po pandemii COVID-19.
Přepracujte své pracoviště
Vzhledem k zavedeným opatřením sociálního odstupu 2 metry lze s jistotou říci, že pracoviště bude po návratu zaměstnanců vypadat zcela jinak.
Zaměstnavatelé nyní budou muset zajistit, aby bylo pracoviště co nejbezpečnější z hlediska COVID-19, ať už prostřednictvím termokamery u vchodu do práce, umístění stolů v bezpečné vzdálenosti od sebe nebo pořádáním přestávek na oběd po jednom.
Ale proč by měli přestat právě tam?
Mnozí zaměstnanci oceňují, že se mohou při práci soustředit, daleko od rušivých vlivů, kterým by mohli být vystaveni venku nebo doma.
Zaměstnavatelé by měli při přestavbě kanceláří zvážit zavedení strategií založených na této myšlence. Britský výrobce Smartlouvre doporučuje využít prosklené příčky MicroLouvre, které zajistí soukromí v kanceláři, protože „poskytují nový a vzrušující rozměr vysoce výkonné skleněné estetice, navržený tak, aby maximalizoval jak vzhled, tak funkčnost“.
Uklidit kancelář
I když to může znít jako samozřejmost, čisté kancelářské prostředí je jednoduchý trik, který může udělat zázraky s produktivitou zaměstnanců – a to nyní více než kdy jindy.
Vzhledem k tomu, že jsme se nedávno ocitli uprostřed globální pandemie, výrazně se zvýšilo povědomí všech o hygieně a osobním zdraví.
Zaměstnanci si nyní budou více uvědomovat prostředí, ve kterém musí pracovat – čím je špinavější, tím méně se v něm budou cítit pohodlně a tím méně produktivní budou.
Od tiskárny po telefon, od myši po klávesnici, od chladničky po varnou konvici – v kanceláři se nachází mnoho míst, kde se hromadí bakterie, a zaměstnavatelé je proto musí udržovat v čistotě.
Kromě toho by měly být neustále k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a antibakteriální gely, aby se zabránilo šíření nemocí, ať už se jedná o koronavirus nebo ne.
Komunikujte se svým týmem
Po mnoha měsících izolace budou zaměstnanci oprávněně chtít vědět, jak se firmě dařilo během lockdownu.
Vzhledem k tomu, že pandemie přišla tak náhle, mnoho organizací bylo zaskočeno a bylo nuceno neustále měnit svou strategii, aby se udrželo nad vodou.
To nemluvě o ohromujícím vlivu programu dočasného propouštění. Mnozí zaměstnanci, kteří byli během lockdownu dočasně propuštěni, se nyní pravděpodobně budou cítit mimo dění a budou hledat ujištění a vysvětlení, jaké jsou nyní cíle firmy po skončení pandemie COVID-19.
Zaměstnavatelé musí tyto informace sdělit svým zaměstnancům. Nikdo – ať už zaměstnavatel nebo zaměstnanec – nemá rád, když je ponechán v nevědomosti. Pouze díky týmové spolupráci lze očekávat, že zaměstnanci budou chtít pracovat produktivně pro společnost.
Některé firmy navíc v poslední době neměly jinou možnost, než přehodnotit svůj přístup k práci, a to jak z hlediska nabízených služeb, tak i z hlediska fungování interních procesů. Je proto důležité zvážit, jak na tyto změny zareagují zaměstnanci.
Řekněme, že se určitá společnost během lockdownu rozhodla zavést komplexní produktivní software ClickUp, aby zefektivnila všechny své procesy a odstranila potřebu používat více aplikací. Pokud jde o návrat do kanceláře, zaměstnanci této společnosti nyní budou potřebovat čas, aby se seznámili s novým softwarem, což bude možné pouze v případě, že bude k dispozici efektivní komunikační kanál.
Buďte transparentní
Pokud jde o efektivní komunikaci, vedoucí pracovníci budou muset být vůči svým zaměstnancům zcela otevření a transparentní.
Zaměstnanci přece nejsou hloupí. Uvědomují si, jak náročná byla doba pandemie koronaviru a jaká ekonomická nejistota je čeká v následujících měsících a letech.
Mají proto právo znát podrobné informace o tom, jak byl jejich pracoviště ovlivněno.
Ať už jde o výrazný pokles tržeb, ziskovosti, počtu klientů nebo zaměstnanců, čím upřímnější je zaměstnavatel ke svým zaměstnancům, tím více budou motivovaní pracovat tvrději, aby se vrátili tam, kde byli před pandemií, nebo dokonce ještě dál!
Poslouchat
Jak již bylo zmíněno, zaměstnanci to v poslední době měli kvůli lockdownu těžké a – ať se to zaměstnavatelům líbí nebo ne – někdy musí mít osobní život přednost před prací.
Vedoucí pracovníci musí jít svým zaměstnancům příkladem, naslouchat jejich potřebám a umožnit jim pracovat způsobem, který jim vyhovuje.
Pokud například zaměstnanec potřebuje pracovat dva dny v týdnu z domova, aby stihl otevírací dobu školky svého dítěte, mělo by mu to být umožněno. Je pravděpodobné, že bude pracovat tvrději a rychleji, aby poděkoval svému zaměstnavateli za to, že mu naslouchá a umožňuje mu přizpůsobit práci jeho osobnímu životu.
Stejně tak, pokud se zaměstnanec necítí pohodlně při docházení do kanceláře, zaměstnavatelé by mu měli dát možnost pracovat z domova nebo ho uklidnit tím, že zajistí, aby kancelářské prostory byly co nejvíce zabezpečené proti COVIDu.
Závěr
Tady je pět klíčových způsobů, jak zajistit, aby zaměstnanci po návratu na pracoviště pracovali co nejproduktivněji.
V podstatě jde o to, aby se cítili pohodlně. Pokud se tak necítí a obávají se rizika, které návrat do práce může představovat pro jejich rodinu nebo přátele, nebudou se soustředit na svou práci. To znamená, že jejich produktivita tím utrpí.
Zavedením otevřené a upřímné komunikace mezi zaměstnanci se personál brzy bude cítit mnohem motivovanější k tomu, aby podával nejlepší výkony, a všechny myšlenky na koronavirus tak zůstanou za dveřmi kanceláře.
