Výhody integrace pracovního operačního systému do pracovního postupu vašeho týmu

Co vás jako první napadne, když se řekne „pracovní operační systém“?
Je to nejnovější verze frameworku Apple pro váš iPad nebo Mac Pro? Další velká novinka, kterou Windows chystá?
I když se jedná o operační systémy, nemusí to být nutně operační systémy pro práci. A i když mají běžný operační systém a operační systém pro práci určité podobnosti, nejsou to stejné věci.
Co je operační systém pro práci na dálku?
Operační systém pro práci na dálku je softwarová platforma, která vaší organizaci a týmu poskytuje správnou technologickou infrastrukturu pro hladký průběh projektů, rychlé rozhodování a efektivní komunikaci. Obvykle zahrnuje funkce pro vytváření zpráv, komentářů a sdílení souborů, které usnadňují efektivní řízení projektů.
Zní to docela užitečně, že?
V tomto článku se dozvíte základní informace o tom, co je operační systém pro práci na dálku, proč jej potřebujete a jak pomáhá organizaci. Představíme vám také nejlepší operační systémy pro práci na dálku, které jsou v současné době k dispozici, abyste mohli okamžitě začít.
Pojďme se do toho pustit!
Co je operační systém v jednoduchých slovech?
Operační systém (OS) na zařízení (například počítač se systémem Windows nebo Mac, mobilní zařízení nebo tablet) umožňuje uživatelům interagovat s tímto zařízením. Spravuje a provádí za vás všechny základní funkce tohoto zařízení.
Operační systém pro práci na dálku je však jiný.
Pokud se chcete dozvědět více o běžném operačním systému, například o pěti hlavních funkcích operačního systému nebo o čtyřech typech operačních systémů, přejděte do této části.
Co je operační systém pro práci na dálku?
Operační systém pro práci na dálku je softwarová platforma, která týmům pomáhá plánovat, provádět a sledovat jejich práci.
Funguje jako digitální pracovní prostor pro organizaci, kde můžete spravovat úkoly, vytvářet vlastní pracovní postupy a sdílet soubory, abyste měli přehled o svých projektech a procesech. Většina komplexních pracovních operačních systémů je kombinací čtyř výše uvedených typů.
Je to docela rozdíl od běžného operačního systému, jako je Mac OS X, že?
Je však podobný systému Mac OS v tom smyslu, že na něm nelze spouštět žádné hry.
Ugh.
Jak se operační systém pro práci na dálku liší od jiných nástrojů?
Víme, co si myslíte:
Sledování úkolů, komunikace s členy týmu, prohlížení pracovních postupů... Na všechny tyto věci už mám aplikace. Proč ještě potřebuji operační systém pro práci na dálku?
Chápeme to.
Dnešní pracoviště jsou plná softwaru, který má „revolucionalizovat“ způsob, jakým pracujeme.
Ale co když tyto aplikace, které mají věci zrychlit, ve skutečnosti práci zpomalují?
(Nebojte se, nebudeme se pouštět do konspiračních teorií.)
Toto máme na mysli...
Řekněme, že zaměstnanec má za úkol:
- Odesílání e-mailů
- Vypracování interního návrhu
- Vytvoření pracovního postupu pro nový projekt
Pokud vaše společnost používá pro všechny tři činnosti různé aplikace, znamená to trojnásobné množství času stráveného přecházením z okna do okna, přihlašováním, řešením zpoždění atd.
V takovém případě jen doufáme, že vaše zařízení vydrží... ehm... vaši frustraci.
Protože ochranné fólie na displej nedokážou ochránit vaše zařízení Mac nebo Android před baseballovými pálkami.
Operační systém pro práci na dálku naopak sdružuje více obchodních funkcí pod jednou střechou.
Jelikož se snadno přizpůsobí měnícím se potřebám, nebudete se muset pokaždé, když vaše firma bude potřebovat něco jiného, registrovat do nových služeb.
Zjednodušeně řečeno:
Operační systém pro práci na dálku je komplexní řešení, které je lepší než aplikace určené pro konkrétní úkoly.
Pro koho je operační systém pro práci na dálku určen?
Téměř každá společnost nebo projektový tým, který hledá jednotnou platformu pro všechny své projektové potřeby, může těžit z používání operačního systému pro práci na dálku. Abyste si však byli zcela jisti, zde je praktický kontrolní seznam, který vám pomůže najít odpověď:
- Má vaše společnost několik různých vertikál, které musí spolupracovat, aby dosáhly společných cílů?
- Chcete mít rychlejší přístup k informacím?
- Chcete, aby celá organizace (bez ohledu na velikost týmu) koordinovala svou činnost na jedné platformě, místo aby pracovala izolovaně?
- Chcete, aby všechny vaše vertikály dodržovaly standardní obchodní postupy, jako jsou Agile nebo Scrum?
Pokud je vaše odpověď na většinu těchto otázek ano nebo dokonce možná, pak operační systém pro práci na dálku rozhodně potřebujete. Pokud ne, pak ho možná nepotřebujete a je to jen další software, bez kterého se obejdete.
Koneckonců, měli byste investovat pouze do nástrojů, které skutečně potřebujete.
Pamatujte, že nový 75palcový 4K televizor vypadá velmi lákavě, dokud si neuvědomíte, že místo toho obvykle skončíte tím, že do 3 hodin ráno sledujete seriály na Netflixu na svém notebooku!
A pokud používáte agilní metodiky jako Scrum nebo Kanban, přečtěte si tyto články a zjistěte, jak vám může správná platforma pomoci:
To však není jediný důvod, proč by organizace měla přejít na operační systém pro práci na dálku.
Nejvýznamnější důvod pro pořízení operačního systému pro práci na dálku je přímo před námi: práce na dálku !
Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 učinila práci z domova novou normou, velké technologické společnosti jako Twitter a Facebook již umožnily většině svých zaměstnanců pracovat z domova na dobu neurčitou.
A jak si myslíte, že řídí své vzdálené operace?
S operačním systémem pro práci na dálku!
Koneckonců, při spolupráci na projektech na dálku se nelze spoléhat pouze na telefonní hovory:
Chcete vědět, jak správný operační systém pro práci na dálku může tyto výzvy přímo řešit?
Který operační systém pro práci na dálku byste měli používat?
Dobře navržená platforma operačního systému pro práci na dálku může urychlit vaše projekty a pomoci vašemu týmu snadno dosáhnout nových výšin. A pokud hledáte operační systém pro práci na dálku, který pokryje vše, co potřebujete, nehledejte nic jiného než ClickUp!
Co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený operační systém pro práci na dálku na světě, který používají vysoce produktivní týmy od startupů až po velké společnosti zabývající se vývojem produktů.
A pokud jde o požadavky na operační systém pro práci na dálku, ClickUp je tím nejlepším všestranným řešením!
Nejenže podpoří váš tým při projektech Agile a Scrum, ale také zvládne několik interních funkcí, jako je ukládání dokumentů, řízení produktivity a mnoho dalšího!
ClickUp je ideální operační systém pro práci na dálku, který nabízí několik funkcí pro spolupráci, které řeší všechny výzvy virtuálních týmů. A my všichni milujeme naše virtuální týmy!
Pokud jde o kompatibilitu platforem, operační systém ClickUp pro práci na dálku nabízí několik možností, jako například:
- Desktopová aplikace pro Windows, macOS a Linux
- Aplikace pro iOS (iPhone a iPad) a Android
- Webová aplikace pro prohlížeče Chrome, Firefox, Edge a Safari
- Rozšíření pro Chrome pro snadné řízení produktivity
Bez ohledu na to, jaký operační systém váš počítač nebo mobilní zařízení podporuje, ClickUp si s ním poradí.
ClickUp můžete dokonce používat s Google Assistant a Amazon Alexa!
Voice-first + chytřejší AI, integrované. Vylepšete ClickUp pomocí ClickUp Brain MAX a vyberte si nejlepší model z hlediska rychlosti, nuancí nebo hloubky – a spojte jej s Talk to Text , aby kdokoli mohl diktovat aktualizace, které se okamžitě promění v úkoly, komentáře nebo dokumenty, aniž by musel opustit pracovní tok.
Mluvíme o maximální kompatibilitě!
Proč by měl můj tým používat operační systém pro práci na dálku?
Operační systém pro práci na dálku přináší vaší firmě přidanou hodnotu čtyřmi jedinečnými způsoby:
Zde je podrobný přehled jednotlivých funkcí a toho, jak vám ClickUp může pomoci:
Funkce č. 1: Usnadňuje efektivní komunikaci v rámci celé společnosti
Příliš mnoho nebo příliš málo informací je v moderním pracovním prostředí dobře známým problémem.
Členové týmu buď ztrácejí soustředění v nekonečné spirále zbytečných schůzek, nebo pracují v informačních silách.
Operační systém pro práci na dálku je velmi účinný při předcházení komunikačním problémům, protože usnadňuje kontextovou komunikaci. Každá zpráva nebo soubor se zobrazí v příslušném kanálu projektu nebo týmu, ke kterému patří, což členům týmu pomáhá spolupracovat na projektech v reálném čase.
Díky tomu nikdo nezmešká důležité zprávy, ať už se jedná o aktualizace od klientů nebo páteční Happy Hour!
Řešení ClickUp: Sekce komentářů a zobrazení chatu
Jednou z největších výzev v podnikání je jasná a transparentní komunikace v rámci projektu. A pokud pracujete v týmu na dálku, špatná komunikace může vést k nedodržení termínů, nekvalitním produktům a konfliktům v týmu.
Ale ne, pokud používáte ClickUp!
Udržujte konverzace přístupné pomocí sekcí komentářů pro konkrétní úkoly v operačním systému pro práci na dálku ClickUp.
Použijte jej k:
- Vedejte konverzace v reálném čase o konkrétních úkolech, činnostech nebo zadáních.
- Označte členy týmu pro důležité oznámení
- Sdílejte dokumenty, soubory a podrobné pokyny pro rychlou spolupráci
- Přiřaďte komentáře konkrétnímu členovi týmu, aby mu nikdy neunikly.
Ale kde můžete vést nesouvisející konverzace?
Dobrá otázka!
Práce na dálku není důvodem k tomu, abyste se vzdali neformálních rozhovorů u kávovaru.
Proto ClickUp vytváří prostor pro kancelářské povídání pomocí funkce Chat view!
Můžete jej použít k brainstormingu o produktech, sprintech, sdílení kódu nebo k neustálým rozhovorům o svém novém oblíbeném televizním pořadu.
Chápeme, že máte rádi seriál Schitt's Creek.
Už jste to zmínili snad tisíckrát.
Navíc můžete zapomenout na e-maily a Slack, protože s mobilní a desktopovou aplikací ClickUp je spolupráce snadnější než kdy dříve.
Funkce č. 2: Přizpůsobitelné pracovní postupy
Přece byste neobjednali stejnou pizzu pro všechny své zaměstnance, že?
Chci říct, pokud máte rádi ananas na pizze, je to v pořádku, ale nenuťte všechny ostatní, aby se také účastnili této parodie...
Podobně, proč používat stejný pracovní postup pro všechny vaše projekty?
Typický den v životě personalisty může začít výběrem uchazečů a skončit zaškolením nových zaměstnanců. Váš softwarový inženýr však bude potřebovat zcela odlišný pracovní postup.
Naštěstí k tomu nepotřebujete drahé zakázkové aplikace pro pracovní postupy.
Operační systém pro práci na dálku vytvoří prostor pro všechny!
Umožňuje vám vytvářet vlastní cesty podle potřeb vašeho projektu nebo týmu.
Díky tomu můžete mít jeden pracovní postup pro své softwarové projekty a zcela odlišný pro své prodejní operace, a to vše na stejné platformě.
Řešení ClickUp: Vlastní stavy úkolů
Přizpůsobitelné pracovní postupy jsou důležité pro každý tým, ale zejména pro týmy pracující na dálku.
Proč?
Jelikož již nemáte výhodu společné práce na jednom místě, potřebujete přizpůsobitelné pracovní postupy, které vyhoví specifickým požadavkům vašeho oddělení. Takto můžete své procesy zvládnout s minimálními obtížemi.
Naštěstí vám operační systém pro práci na dálku, jako je ClickUp, umožňuje vytvářet pracovní postupy pro jakýkoli tým, projekt nebo vertikální strukturu pomocí vlastních stavů.
A to nejlepší?
Správci nebo manažeři mohou sledovat průběh úkolů pouhým pohledem na stav úkolu!
Funkce č. 3: Správa týmu
Pokud jde o řízení týmu, tady je něco, co byste v roce 2021 neměli říkat:
Moderní pracoviště je založeno na autonomii.
A operační systém pro práci na dálku vám to zaručí!
Manažeři mohou řešit každodenní problémy pomocí dat o:
- Čas, který zaměstnanci potřebují k dokončení úkolů
- Práce přidělená každému členovi týmu
- Potenciální překážky při plnění úkolů
Díky tomu můžete předvídat výzvy ještě předtím, než se objeví, a vymýšlet způsoby, jak je řešit, než se stanou problémem. Tyto údaje jsou samozřejmě životně důležité pro virtuální týmy, protože se nemůžete spoléhat na denní kontroly, abyste zjistili, co kdo dělá.
Vzhledem k tomu, že většina těchto informací je snadno dostupná, mohou je manažeři nebo administrátoři využít k získání přesných informací o produktivitě zaměstnanců.
Řešení ClickUp č. 1: Zobrazení pracovní zátěže
Pokud chcete efektivně řídit svůj tým, je třeba, aby členové týmu pracovali pouze na takovém množství úkolů, jaké jsou schopni zvládnout. To je obzvláště důležité pro týmy pracující na dálku, protože nemůžete pořádat nekonečné schůzky o rozdělení práce, abyste zajistili, že každý má adekvátní pracovní zátěž.
A aby toho dosáhla, společnost ClickUp vytvořila zobrazení pracovní zátěže, které vám pomůže pochopit kapacitu vašeho týmu – díky tomu je to perfektní operační systém pro práci na dálku pro správu zdrojů!
Poskytuje vám vizuální a přesné údaje o členech týmu:
- Hodiny: doba, kdy jsou k dispozici
- Úkoly: počet úkolů, které mohou splnit za den
- Body: použijte bodový systém, abyste pochopili jejich kapacitu
Kombinujte jej s funkcemi Dashboards a Pulse od ClickUp, abyste získali ještě lepší přehled o pracovní zátěži a výkonu svého týmu.
Řešení ClickUp č. 2: Profily
Jste-li vedoucím týmu, budete vždy potřebovat podrobné informace o tom, na čem každý člen týmu pracuje. Pomůže vám to určit, zda jsou členové týmu přiděleni ke správným úkolům a zda mají dostatek práce.
To je dvojnásobně důležité pro manažery pracující na dálku, protože už nemůžete přijít k stolu člena týmu a zeptat se ho, na čem právě pracuje!
Naštěstí, pokud hledáte operační systém pro práci na dálku, který dokáže podrobně analyzovat úkoly každého člena týmu, stačí použít funkci Profily aplikace ClickUp.
Stačí otevřít profil člena týmu v nástroji a dozvíte se:
- Jaké úkoly splnili
- Na čem momentálně pracují
- Na čem plánují pracovat
Funkce č. 4: Automatizace procesů
Jste pro provádění opakujících se, monotónních úkolů?
Operační systém pro práci na dálku: ano, ano, ano!
Operační systém pro práci na dálku může převzít rutinní úkoly, jako je plánování úkolů, zadávání dat a vše ostatní, co nevyžaduje lidský zásah. Tím se nejen eliminují lidské chyby, ale také se uvolní vaše zdroje pro činnosti, na kterých skutečně záleží.
Zatímco většina pracovních operačních systémů přichází s výchozím nastavením automatizace, skvělý operační systém pro práci na dálku, jako je ClickUp, vám také umožní vytvořit si vlastní proces automatizace.
Řešení ClickUp: více než 50 automatizací úkolů
Je pravděpodobné, že při správě svých projektů velmi spoléháte na software. To platí zejména, pokud jste součástí virtuálního týmu.
A to je dobře.
Na rozdíl od lidí totiž software dokáže automatizovat různé úkony a výrazně vám tak usnadnit život.
S operačním systémem pro práci na dálku, jako je ClickUp, můžete automatizovat více než 50 opakujících se úkolů tím, že definujete podrobné pokyny (spouštěče a akce) pro daný konkrétní úkol.
Pak se pohodlně usaďte, uvařte si šálek kávy a užijte si kouzlo ClickUp!
Mezi operační systémy pro práci na dálku, které můžete použít, patří:
- Označte úkol jako vysoce prioritní, když se blíží termín splnění.
- Vytvořte nové podúkoly po přiřazení úkolu členovi týmu.
- Zveřejněte komentář, když se změní stav úkolu.
K dispozici je také řada automatizací s externími aplikacemi, jako jsou Bugsnag, GitHub a Calendly.
Klikněte sem a dozvíte se více o knize kouzel automatizace ClickUp.
ClickUp nebude jediným nástrojem, který budete potřebovat, pokud by nabízel pouze tyto čtyři operační systémy pro práci na dálku, že?
A proto náš seznam funkcí nekončí zde.
Zde je krátký seznam toho, co dalšího získáte s tímto operačním systémem pro práci na dálku:
- Myšlenkové mapy: vytvářejte volné myšlenkové mapy pro plánování a organizaci
- Doručená pošta: vytvořte si vlastní připomenutí ve zjednodušené pracovní zóně, která je určena pouze pro vás.
- Priority: pomozte členům týmu nejprve se zaměřit na nejdůležitější úkoly
- Cíle: rozdělte své sprintové cíle na menší, dosažitelné cíle.
- Poznámkový blok: zapisujte si nápady nebo podrobné pokyny do poznámkového bloku na svém panelu.
Tyto a mnoho dalších nových funkcí najdete v nejnovější verzi desktopové aplikace ClickUp, webové aplikace a mobilní aplikace pro zařízení iOS nebo Android.
Často kladené otázky k operačním systémům
Jakých je 5 hlavních funkcí operačního systému?
Toto je pět hlavních funkcí operačního systému:
- Správa souborového systému a různých zdrojů počítače, jako je klávesnice, obrazovka, myš atd.
- Poskytuje uživatelské rozhraní pro lepší funkční přístupnost
- Přidělování a správa paměti CPU při spuštěných aplikacích
- Podpora a opravy chyb
- Správa hardwaru a ovladačů počítače
Jaké jsou 4 typy operačních systémů?
K dispozici jsou v zásadě čtyři typy operačních systémů:
- Batch Operating System: zpracovává podobné úkoly/programy jako jeden dávkový soubor
- Time Sharing OS: umožňuje více osobám používat systém současně.
- Distribuovaný operační systém: zahrnuje skupinu propojených systémů, které spolupracují.
- Operační systém v reálném čase: zpracovává úkoly nebo data v konkrétním časovém okamžiku.
A protože společnosti neustále reagují na nové požadavky a stížnosti zákazníků, tyto operační systémy neustále vylepšují.
To je jeden z důvodů, proč vydávají tolik aktualizací – aby se ujistili, že nepoužíváte starší verzi podporovaného operačního systému.
(Někdy jsou s těmi nekonečnými aktualizacemi trochu příliš vlezlí, ale je to pro vaše dobro, že?)
Závěr
Používání pracovního operačního systému je nejrychlejší způsob, jak zvýšit agilitu týmu a připravit jej na jakékoli výzvy, které mohou nastat. A pokud jste tým pracující na dálku, je nezbytné mít operační systém pro práci na dálku, který sjednotí všechny vaše projektové aktivity online.
Ale s stovkami nabídek operačních systémů pro práci na dálku, který nástroj byste si měli vybrat?
Jednoduché: ClickUp!
Pokud jde o maximální funkčnost a kompatibilitu operačního systému pro práci na dálku, ClickUp je v tomto oboru skutečným mistrem. Od spolupráce na dálku až po sledování výkonu, ClickUp má vše , co potřebujete.
