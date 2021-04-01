10 výjimečných KPI pro e-mailový marketing, které musíte sledovat

Komu: Vám
Zdroj: ClickUp
Předmět: Nastavte KPI, než začnete rozesílat e-maily.
„Ahoj, e-mailový marketére, 👋
Takže jste se rozhodli spustit e-mailovou marketingovou kampaň.
Máte již naplánovaný obsahový kalendář a přesně víte, jak budete optimalizovat své e-maily.
Skvělé!
Ale jaké jsou vaše cíle v oblasti e-mailového marketingu?
Chcete zvýšit povědomí o své značce na sociálních médiích, raketově zvýšit prodej nebo pracovat na rozšiřování seznamu?
Jakmile se rozhodnete pro konkrétní cíl, musíte také vybrat několik KPI pro e-mailový marketing , abyste mohli sledovat, jak se k tomuto cíli přibližujete.
Nebojte se, právě v tom vám pomůžeme!
V tomto článku si projdeme vše, co potřebujete vědět o KPI pro e-mailový marketing, a představíme vám deset nejlepších KPI a metrik, které byste měli dnes sledovat. Zaměříme se také na nejjednodušší způsob sledování KPI pro e-mailový marketing.
Jelikož jste již tento „e-mail“ otevřeli, podívejme se, co nabízí! 📬
Co jsou KPI pro e-mailový marketing?
Nejprve se podívejme na základy.
KPI je zkratka pro Key Performance Indicator (klíčový ukazatel výkonnosti).
KPI jsou měřitelné cíle, které pomáhají společnostem vizualizovat jejich výkonnost.
KPI pro e-mailový marketing měří výkonnost různých prvků e-mailové marketingové kampaně:
Čtou lidé vaše e-maily?
Přesměrovávají je?
Nebo se jim pouze vyhýbají?
Užitečné metriky e-mailového marketingu vám pomohou sledovat tyto trendy a zjistit, zda vaše kampaň funguje.
10 KPI pro e-mailový marketing, které musíte sledovat
Zde je deset KPI pro e-mailový marketing, které rozhodně stojí za přečtení. Skvělé služby e-mailového marketingu by měly tyto metriky rozhodně zahrnout do svých reportovacích funkcí.
1. Míra odrazu
Tato metrika měří, kolik lidí z celkového počtu odeslaných e-mailů váš e-mail neobdrželo. 🙅
Existují dva typy odražených e-mailů:
- Soft bounces sledují dočasné problémy s e-mailovými adresami
- Hard bounces sledují trvalé problémy s e-mailovými adresami
Vysoký počet vrácených e-mailů může naznačovat, že váš seznam obsahuje spoustu falešných e-mailových adres, starých e-mailových adres nebo...
Účelem KPI míry odchodů je pomoci vám určit kvalitu vašeho seznamu odběratelů.
Takto je můžete vypočítat:
2. Míra doručitelnosti e-mailů
Míra doručitelnosti e-mailů sleduje počet e-mailů úspěšně doručených do schránky příjemce.
Rozdíl mezi mírou odrazu a mírou doručitelnosti spočívá v tom, že první se zaměřuje na odmítnuté e-maily, zatímco míra doručitelnosti se zaměřuje na přijaté e-maily.
Takto je můžete vypočítat:
3. Míra otevření
Tato metrika sleduje, kolik příjemců e-mailů otevřelo vámi odeslaný e-mail.
Vzhledem k tomu, že e-maily závisí na předmětu, míra otevření vám řekne, jak úspěšný je váš předmět.
Míru otevření můžete zvýšit následujícími způsoby:
- Včetně křestních jmen vašich odběratelů
- Používejte krátké a výstižné předměty e-mailů 🍬
- Přidávání emodži do předmětů e-mailů 😁
Ale nestačí jen znát některé způsoby, jak můžete zlepšit míru otevření; musíte také pochopit, jak tento údaj vypočítat.
Zde je jednoduchý vzorec, který vám pomůže:
4. Míra jedinečných otevření
Vaše jedinečná míra otevření sleduje počet jednotlivých uživatelů, kteří otevřou váš e-mail.
Jak se ale liší jedinečná míra otevření od běžné míry otevření?
Pokud jeden z vašich zákazníků otevře stejný e-mail třikrát, počítá se to pouze jako jedno jedinečné otevření, ale jako tři celková otevření.
Takto je můžete vypočítat:
Ale pouhé otevření e-mailu nestačí, že?
Ano, potřebujeme kliknutí na odkazy!
5. Míra prokliku
Tento ukazatel sleduje počet příjemců e-mailů, kteří klikli na jeden nebo více odkazů ve vašich e-mailech.
Poznámka: Zohledňuje pouze otevřené e-maily.
Míra prokliku vám ukáže, zda vaši odběratelé reagují na váš obsah a zda mají zájem dozvědět se více o vaší značce. 🤓
Pokud vaše e-maily neobsahují odkazy, můžete k měření zapojení použít míru otevření nebo odpovědi na e-maily.
Takto je můžete vypočítat:
6. Míra prokliku
Míra prokliku je počet lidí, kteří klikli na odkaz ve vašem e-mailu, z celkového počtu lidí, kterým byl e-mail doručen.
Vysoká míra prokliku vám ukazuje, že vaše strategie e-mailového marketingu funguje.
Takto je můžete vypočítat:
Ačkoli se míra prokliku podobá míře prokliku, ve skutečnosti mezi nimi existuje významný rozdíl.
Míra prokliku se zaměřuje na osoby, které váš e-mail otevřely, zatímco míra kliknutí se zaměřuje na ty, kteří váš e-mail pouze obdrželi.
Stále jste zmatení?
Předpokládejme, že jste obdrželi tyto metriky:
- Celkový počet doručených e-mailů = 1000
- Celkový počet otevřených e-mailů = 600
- Celkový počet kliknutí na odkazy = 300
Potom by míra prokliku byla následující:
A míra prokliku by byla následující:
Pokud je vaše míra prokliku nízká, ale míra prokliku je vysoká, můžete usoudit, že váš e-mail neotevřelo mnoho lidí.
Ti, kteří však váš e-mail přečetli, klikli na odkaz. To znamená, že je třeba zapracovat na předmětu e-mailu, ale vaše CTA ( výzva k akci ) je správná.
7. Míra konverze
Tento ukazatel sleduje počet lidí, kteří klikli na odkaz a poté provedli konkrétní akci.
Provedená akce závisí na vašich cílech e-mailové marketingové kampaně.
„Konverzí“ může být prodej, předplatné, stažení nebo dokonce registrace na vstupní stránce.
Chcete-li měřit míru konverze e-mailů, budete muset integrovat svou e-mailovou platformu s webovým analytickým systémem.
Pokud tedy pošlete svým odběratelům e-mail s 60% slevou na všechny vaše online produkty, konverzní poměr vám řekne, kolik procent lidí kliklo na odkaz a provedlo nákup. Zvyšte své konverzní poměry pomocí některých z těchto šablon následných e-mailů.
Pokud víte, kolik jste na kampaň vynaložili, a zjistíte, kolik odběratelů jste získali, snadno zjistíte, zda se investice do kampaně vyplatila!
Takto je můžete vypočítat:
8. Míra růstu seznamu
Tato metrika nezohledňuje, jak dlouho vaše společnost existuje.
I známá společnost musí růst, aby zůstala relevantní.
Stejně jako v životě, i zde musíte neustále vyvíjet a přizpůsobovat se, abyste zůstali na špici.
Jak se tedy míra růstu vztahuje k e-mailovému marketingu?
Míra růstu seznamu sleduje, jak rychle roste váš e-mailový seznam.
Růst seznamu je pro e-mailový marketing zásadní, protože vám pomáhá oslovit širší publikum a zůstat relevantní ve vašem oboru.
Takto je můžete vypočítat:
Zvyšte svou produktivitu pomocí nástrojů pro produktivitu e-mailů.
9. Celková návratnost investic
Celková návratnost investic je celkový výnos, který vám vaše e-mailová kampaň přinesla. 🤑
Tato metrika vám ukáže, zda vaše marketingové aktivity přinášejí společnosti přidanou hodnotu.
Takto je můžete vypočítat:
10. Míra stížností na spam
Jako e-mailový marketér máte dvě tlačítka, která opravdu nechcete, aby vaši odběratelé mačkali.
Ach, tlačítka „Junk“ a „Spam“.
Tato metrika měří počet lidí, kteří kliknou na tato tlačítka, když obdrží váš e-mail.
Vysoká míra spamu může znamenat, že:
- Něco je špatně s textem vašeho e-mailu
- Odhlášení z odběru vašich e-mailů je obtížné
- Změnili jste frekvenci svých e-mailů
Zkuste zjistit, proč vaše e-maily končí ve složce se spamem, a napravte to. Sledujte míru spamu, abyste mohli zkontrolovat účinnost každého řešení.
Kromě toho vysoké skóre spamu také poškozuje reputaci odesílatele e-mailů.
Toto číslo můžete získat od svého poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo si můžete zvolit vlastní výpočet míry stížností.
Zde je návod, jak na to:
Hledáte další příklady? Podívejte se na tyto příklady a šablony KPI!
Nejlepší způsob sledování vašich KPI
Posíláte e-maily každé osobě na svém seznamu ručně?
Správně, máte zavedený systém, který vám zefektivňuje a automatizuje procesy.
Stejně tak potřebujete nástroj, jako je ClickUp, který vám pomůže sledovat a měřit výkonnost vašeho e-mailového marketingu!
Takto vám může pomoci ClickUp:
1. Stanovte si cíle
Vzpomínáte si na ty marketingové cíle pro e-mailový marketing, které jsme zmínili na začátku?
Cíle jsou ideálním místem, kde si můžete stanovit své cíle a sledovat pokrok při jejich dosahování.
Proč?
Cíle jsou obecné pojmy, které lze rozdělit na menší, měřitelné cíle.
Cíle, které si stanovíte, jsou menší cíle, kterých musíte dosáhnout, abyste dosáhli celkové marketingové metriky.
Díky ClickUp nikdy neztratíte přehled o svém pokroku, protože ClickUp neustále zobrazuje pokrok, kterého jste dosáhli v plnění KPI.
To znamená, že pokaždé, když splníte cíl, váš pokrok se aktualizuje.
Můžete také přizpůsobit metriky, které si vyberete pro sledování svých KPI pro e-mailový marketing, například:
- Čísla: číselné údaje, jako je počet doručených e-mailů 📧
- Měna: spravujte své příjmy
- Úkoly: zkontrolujte, zda váš tým pro e-mailový marketing plní úkoly správně… nebo ne
Nejste si jisti, jak se KPI liší od metrik? Zde je příspěvek o rozdílech mezi KPI a metrikami .
2. Dashboardy
Dashboardy ClickUp vám poskytnou komplexní přehled o všem, co se děje s vaší drip e-mailovou kampaní.
Dashboardy vám poskytují všechny e-mailové analytické údaje, které potřebujete, abyste mohli zjistit, zda je vaše kampaň na správné cestě.
Do svého dashboardu můžete také přidat vlastní widgety, abyste mohli sledovat svůj pokrok tak, jak chcete:
- Čárový graf: Vytvořte si vlastní čárový graf, abyste mohli identifikovat trendy v růstu vašeho seznamu 📈
- Sloupcový graf: Vytvořte si vlastní sloupcové grafy příjmů, abyste mohli sledovat změny v příjmech v průběhu času 📊
- Výsečový graf: Pomocí vlastního výsečového grafu zjistíte, jaký obsah chtějí vaši odběratelé vidět.
- Výpočet : Vypočítejte číselné údaje, jako je výnos na jednoho předplatitele.
- Textový blok: Přidejte obrázky, formátovaný text a dokonce použijte příkazy /Slash, abyste do svého dashboardu přidali více detailů.
3. Zprávy
Zprávy jsou skvělým způsobem, jak zjistit, zda váš e-mailový marketingový tým pracuje na plné obrátky, nebo jen sedí a nic nedělá.
Přidáním widgetů tabulky do svého dashboardu KPI pro e-mailový marketing uvidíte data jako:
- Dokončená zpráva: Zobrazte počet úkolů dokončených každým členem týmu.
- Pracoval na: Podívejte se, na kolika úkolech každý člen týmu pracoval v konkrétní den, týden nebo měsíc.
- Body v pracovním prostoru: Gamifikujte svůj proces e-mailového marketingu
- Kdo za tím stojí: Podívejte se, kteří členové týmu mají nevyřízené oznámení a úkoly po termínu.
Chcete více informací o KPI reportách? Podívejte se na náš kompletní průvodce KPI reporty.
4. Email ClickApp
Pokud si myslíte, že e-mail je mrtvý, máme pro vás nejlepší způsob, jak ho oživit.
Aplikace Email ClickApp vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily přímo v rámci vašich úkolů v ClickUp! Tímto způsobem můžete sledovat své KPI a spravovat e-maily související s projekty, a to vše na jednom místě.
Postupujte takto:
- Odesílejte a přijímejte e-mailové zprávy přímo z úkolů ClickUp
- Přidávejte přílohy, formuláře, šablony odpovědí a další
- Uspořádejte si e-mailovou konverzaci jako komentáře nebo vlákna komentářů
- Nastavte automatizaci e-mailů na základě událostí v ClickUp
Můžete například přiřadit e-maily členům týmu, spolupracovat na odesílání a odpovídání a spouštět automatizace na základě vlastních polí, událostí zákazníků a dokonce i sledování chyb. Možnosti jsou téměř neomezené!
Integrace vašich e-mailů s ClickUp vám pomůže:
- Ušetřete čas (už žádné přepínání mezi záložkami)
- Udržujte komunikaci organizovanou
- Udržujte přehlednost e-mailové komunikace
ClickUp v současné době podporuje Outlook, IMAP, Office 365 a Gmail. Všechny e-maily, které odešlete z ClickUp, budou vypadat, jako by byly odeslány přímo z vašeho e-mailu – žádné podivné adresy pro přeposílání!
Zde je několik dalších způsobů, jak můžete použít aplikaci Email ClickApp:
- Vytvářejte nové úkoly zasláním nebo přeposláním e-mailu do ClickUp.
- Přidejte komentáře zasláním e-mailů do úkolů ClickUp.
- Přidejte do e-mailů podrobnosti úkolů
- Odpovědi na oznamovací e-maily
Můžete také propojit svůj účet Google s ClickUp.
Integrace Gmailu vám umožňuje:
- Vytvářejte úkoly z e-mailů
- Připojte e-mailové odpovědi k úkolům
- Hladká synchronizace akcí napříč oběma platformami
Bonus: Alternativy k e-mailům
Často kladené otázky týkající se KPI pro e-mailový marketing
Zde jsou odpovědi na některé otázky týkající se KPI pro e-mailový marketing:
1. Jaké jsou kroky e-mailového marketingu?
Zde je šest kroků, které vám pomohou zahájit e-mailovou marketingovou kampaň:
- Krok 1: Stanovte měřitelné cíle s časovým harmonogramem
- Krok 2: Vyberte si e-mailovou šablonu nebo si vytvořte vlastní
- Krok 3: Proveďte průzkum a vytvořte obsah, který vaši odběratelé chtějí vidět
- Krok 4: Dodržujte předpisy svého poskytovatele internetových služeb, abyste se vyhnuli skončení ve složce se spamem.
- Krok 5: Zkontrolujte, napište a odešlete svou e-mailovou kampaň
- Krok 6: Měřte svůj výkon a výsledky
2. Jaké jsou 4 typy marketingových e-mailů?
Zde jsou čtyři typy marketingových e-mailů, které můžete odesílat:
- Informační e-maily: Zaměřte se na konkrétní produkt nebo nadcházející událost. Tyto e-maily by měly obsahovat výrazné CTA.
- Digitální newsletter: Týdenní nebo měsíční e-mail zaměřený na váš produkt nebo službu.
- Aktualizace produktu: E-maily s aktualizacemi o nových produktech nebo změnách stávajících produktů
- Transakční e-maily : Potvrzení objednávky, uvítací e-maily a děkovné e-maily
Odesílání různých marketingových e-mailů vašim odběratelům ukáže, že máte co nabídnout!
Podpis 💻
KPI pro e-mailový marketing pomáhají týmům zjistit, zda se přibližují ke svým cílům v oblasti e-mailového marketingu.
Nastavení KPI je však pouze prvním krokem.
Abyste se dostali na vrchol úspěchu, musíte sledovat své KPI pomocí nástrojů pro správu marketingu!
A jaký nástroj je k tomu lepší než ClickUp?
Od poskytování dokumentů pro spolupráci na kampaních až po nastavení marketingových šablon – ClickUp má vše, co potřebujete k dosažení svých cílů v oblasti digitálního marketingu.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a sledujte, jak se váš seznam odběratelů rozrůstá do rozměrů, které jste si nikdy nedokázali představit!