10 nejlepších KPI placeného vyhledávání, které byste měli sledovat pro své PPC kampaně

Abyste udrželi úspěšné kampaně v reklamě typu pay-per-click (PPC), musíte se podívat na data, hlouběji se ponořit do analytiky a získat praktické poznatky.
Kreativní reklamní texty a poutavé vstupní stránky jsou pro úspěch zásadní, ale ještě důležitější je pochopení účinnosti vašich PPC kampaní prostřednictvím KPI.
KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti fungují jako kompas, který vás vede k maximalizaci návratnosti investic a zapojení. Ale jak s takovým množstvím dostupných metrik poznáte, které z nich jsou opravdu důležité?
Vybrali jsme 10 nejdůležitějších KPI placeného vyhledávání, které je třeba sledovat pro provozování řady úspěšných PPC kampaní.
Co jsou KPI placeného vyhledávání a proč jsou důležité?
KPI placeného vyhledávání jsou kvantifikovatelné metriky, které sledují účinnost vašich PPC kampaní. Odhalují, jak dobře si vaše reklamy vedou ve srovnání s předem stanovenými cíli, což vám umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a činit rozhodnutí na základě dat.
Pravidelné sledování těchto metrik je nezbytné pro
- Porozumění výkonu kampaně: KPI poskytují informace o zapojení publika, míře konverze a celkové návratnosti investic do reklamy (ROAS).
- Optimalizace kampaní: Identifikací oblastí s nízkým výkonem můžete upravit nabídky, klíčová slova a vstupní stránky tak, abyste maximalizovali efektivitu a výsledky.
- Prokázání hodnoty kampaně: KPI jsou neocenitelné pro podávání zpráv o pokroku PPC zainteresovaným stranám a pro zdůvodnění alokace rozpočtu PPC.
Stanovení cílů vašich KPI placeného vyhledávání
Než se podíváme na konkrétní metriky, je důležité definovat cíle vaší kampaně. Zaměřujete se na povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků nebo přímý prodej? Tato jasnost určí nejdůležitější KPI pro vaši kampaň.
Pokud je například vaším cílem konverze v e-commerce, upřednostníte metriky jako míra konverze a průměrná hodnota objednávky (AOV) před impresemi nebo kliknutími.
10 KPI placeného vyhledávání pro vaši příští PPC kampaň
S ohledem na vaše cíle měřte a analyzujte těchto 10 KPI pro placené vyhledávací kampaně.
1. Míra prokliku (CTR)
CTR měří účinnost vašich reklam při upoutávání pozornosti a generování kliknutí od publika, které je vidí. Ukazuje vám, jaké procento lidí vidí vaši reklamu; klikněte na ni a zjistěte více.
Výpočet CTR:
CTR = (kliknutí/zobrazení) x 100
Například pokud reklama získá 10 kliknutí z 1000 zobrazení, její CTR je 1 %.
Význam CTR:
- Měří účinnost: CTR poskytuje informace o tom, jak dobře reklamy nebo odkazy rezonují u publika.
- Zlepšuje výkon: Sledování CTR pomáhá při optimalizaci kampaní a pomocí softwaru pro obsahový marketing můžete zvýšit zapojení uživatelů.
- Zvyšuje konverze: Vyšší CTR často vede k většímu počtu návštěv webových stránek, otevření e-mailů a potenciálním prodejům nebo potenciálním zákazníkům.
2. Cena za proklik (CPC)
Jedná se o průměrnou částku, kterou zaplatíte za každé kliknutí na reklamu. Sledování CPC vám pomůže zajistit efektivní nabídky a dosáhnout optimálního poměru nákladů a hodnoty.
Výpočet CPC:
CPC = celkové náklady na kliknutí/počet kliknutí
Pokud například utratíte 50 $ za reklamní kampaň a získáte 100 kliknutí, vaše CPC je 0,50 $.
Význam CPC:
- Kontrola rozpočtu: Inzerenti mohou nastavit denní nebo kampaňové rozpočty, aby měli výdaje pod kontrolou.
- Měření návratnosti investic: CPC umožňuje sledovat návratnost investic (ROI) porovnáním nákladů na reklamu s konverzemi nebo prodejem.
- Cílení a optimalizace: Inzerenti mohou upravovat nabídky a cílit na konkrétní publikum, aby zlepšili CPC a celkový výkon kampaně.
3. Míra konverze (CR)
Jedná se o procento návštěvníků, kteří po kliknutí na vaši reklamu provedou transakci, například se zaregistrují nebo provedou nákup. Tento KPI přímo odráží účinnost vaší vstupní stránky a celkového sdělení kampaně.
Výpočet CR:
CR = (počet konverzí/celkový počet návštěvníků) x 100
Například pokud váš web navštíví 100 návštěvníků a pět z nich provede nákup, vaše konverzní poměr je 5 %.
Význam CR:
- Měří úspěch: CR je klíčovým ukazatelem toho, jak efektivní je váš web nebo aplikace při dosahování svých cílů.
- Sleduje návratnost investic: CR vám pomůže pochopit, jak dobře se vaše marketingové úsilí promítá do skutečných výsledků.
- Identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit: Sledováním CR můžete přesně určit oblasti vašeho webu nebo aplikace, které je třeba optimalizovat, aby se zvýšila konverze.
4. Cena za akvizici (CPA)
CPA vám řekne, kolik stojí získání nového zákazníka prostřednictvím vaší PPC kampaně. Je to jako cenovka za každého nového zákazníka, kterého získáte díky placené reklamě.
Výpočet CPA:
CPA = celkové náklady kampaně/počet akvizic
Pokud tedy vaše reklamní kampaň stojí 2 000 $ a přinese vám 40 nových zákazníků, vaše CPA je 50 $ za akvizici.
Význam CPA:
- Měří efektivitu: CPA vám řekne, kolik v průměru stojí získání nového zákazníka, a pomůže vám tak vyhodnotit účinnost vašich marketingových aktivit.
- Pomáhá při alokaci rozpočtu: Díky pochopení CPA můžete efektivněji alokovat svůj rozpočet na kanály, které přinášejí zákazníky za nižší náklady.
- Benchmarky výkonu: Můžete porovnat svou CPA s průměry v oboru nebo se svými historickými údaji a zjistit, jak si vaše kampaně vedou.
- Optimalizuje cílení a sdělení: Analýza CPA pro různé kanály a segmenty vám pomůže vylepšit cílení a sdělení, abyste přilákali správné zákazníky za správnou cenu.
5. Návratnost investic do reklamy (ROAS)
ROAS je vynikající KPI, které je dobré sledovat, protože vám říká, kolik příjmů generujete za každý dolar, který utratíte za reklamu. Většina marketingových týmů si stanoví cíle a snaží se tuto metriku každé čtvrtletí nebo každý rok zlepšovat.
Výpočet ROAS:
ROAS = (výnosy z reklam/výdaje na reklamu) x 100
Vyjádřeno jako procento nebo poměr, ROAS ve výši 400 % znamená, že jste za každý 1 dolar utracený za reklamy vydělali 4 dolary.
Význam ROAS:
- Vyhodnoťte výkonnost reklamní kampaně: ROAS přímo ukazuje, kolik příjmů vaše reklamy generují v poměru k jejich nákladům, což vám umožňuje posoudit jejich finanční dopad.
- Pomáhá při alokaci rozpočtu: Díky pochopení ROAS můžete upřednostnit kampaně, které generují nejvyšší návratnost, a optimalizovat výdaje pro maximální ziskovost.
- Sledujte pokrok a provádějte úpravy: Sledování ROAS v průběhu času vám pomůže identifikovat trendy, činit rozhodnutí na základě dat a upravovat kampaně tak, aby se zlepšil jejich výkon.
- Porovnání různých kanálů a strategií: ROAS vám umožňuje porovnat účinnost různých reklamních kanálů a strategií a určit, které z nich přinášejí nejlepší výsledky.
6. Podíl zobrazení (IS)
Jedná se o procento způsobilých zobrazení vašich reklam v porovnání s celkovým počtem dostupných zobrazení. Tato metrika pomáhá posoudit dosah kampaně a identifikovat příležitosti k optimalizaci.
Typy podílu zobrazení:
- Podíl zobrazení ve vyhledávání: Ukazuje, jak často se vaše reklama zobrazila na stránkách výsledků vyhledávání (SERP) ve srovnání s potenciálními umístěními.
- Ztracený podíl zobrazení: Uvádí, jak často se mohla vaše reklama zobrazit, ale nezobrazila se, a to podle důvodů, jako je rozpočet, pozice a nabídka.
- Podíl zobrazení v žebříčku: Uvádí, jak často se vaše reklama zobrazila na konkrétní pozici v SERP ve srovnání s potenciálními umístěními na této pozici.
Výpočet IS:
IS = (zobrazení/potenciální zobrazení) x 100
Počet zobrazení je počet případů, kdy se vaše reklama objevila na stránkách s výsledky vyhledávání nebo v jiných reklamních pozicích.
Potenciální zobrazení jsou odhadovaný počet zobrazení, které by vaše reklama mohla mít, pokud by splňovala všechna kritéria způsobilosti a vyhrála všechny aukce. Toto číslo zohledňuje faktory, jako jsou vaše nastavení cílení, rozpočet, nabídka a kvalita reklamy.
Význam IS:
- Měří viditelnost: IS vám poskytuje jasný obraz o tom, jak viditelná je vaše reklama pro vaši cílovou skupinu ve vybraných kanálech.
- Identifikuje příležitosti k optimalizaci: Když pochopíte, proč ztrácíte impresion, můžete upravit své nabídky, rozpočty nebo nastavení cílení a zlepšit tak viditelnost.
- Benchmarking výkonu: Porovnání vašeho IS s průměry v oboru nebo konkurencí vám pomůže posoudit vaši konkurenceschopnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
7. Průměrná pozice (AP)
Jedná se o průměrné umístění vaší reklamy na stránce s výsledky vyhledávání (SERP). Vyšší průměrné umístění často vede ke zvýšení viditelnosti a míry prokliku.
Výpočet AP:
AP = součet jednotlivých pozic zobrazení / celkový počet zobrazení
Pokud se vaše reklama zobrazuje na pozici 3 u 50 % zobrazení a na pozici 5 u zbývajících 50 %, vaše AP bude (3 + 5) / 2 = 4.
Interpretace průměrné pozice:
- Nižší AP (blíže k 1) znamená, že se vaše reklama obvykle zobrazuje na vyšších pozicích, blíže k horní části stránky, což může vést k lepší viditelnosti a vyšší míře prokliku (CTR).
- Vyšší AP (blíže k maximálnímu počtu reklamních pozic) naznačuje, že se vaše reklama zobrazuje níže na stránce, což může snížit její viditelnost a zapojení.
Význam AP:
- Měří viditelnost reklamy: AP vám poskytuje obecný přehled o tom, jak výrazná je vaše reklama ve srovnání s konkurencí v rámci vámi zvolených klíčových slov a cílení.
- Pomáhá sledovat pokrok a identifikovat oblasti pro zlepšení: Sledování AP v průběhu času vám pomůže posoudit účinnost vašich optimalizačních snah a identifikovat oblasti, kde můžete zlepšit hodnocení reklam.
8. Skóre kvality
Skóre kvality je hodnocení Google, které zohledňuje relevanci vaší reklamy, uživatelský dojem z cílové stránky a celkovou kvalitu kampaně. Vysoké skóre kvality může vést k nižším cenám za proklik (CPC) a lepšímu umístění reklamy.
Výpočet skóre kvality:
Přesný algoritmus pro výpočet skóre kvality je složitý a zahrnuje několik faktorů, včetně
- Očekávaná míra prokliku (ECTR): Odhaduje, jaká je pravděpodobnost, že uživatelé kliknou na vaši reklamu ve srovnání s jinými reklamami pro stejná klíčová slova.
- Relevance reklamy: Jak přesně se text reklamy a klíčová slova shodují s vyhledávacím dotazem a záměrem uživatele.
- Zkušenosti s cílovou stránkou: Relevance a kvalita vaší cílové stránky pro uživatele, kteří kliknou na vaši reklamu.
- Historická výkonnost účtu Google Ads: Vaše celková bilance kvality a účinnosti reklam na základě individuálních skóre klíčových slov.
Význam skóre kvality:
- Vliv na pozici reklamy a náklady: Vyšší skóre kvality obecně znamená, že se vaše reklama bude zobrazovat na vyšší pozici a za nižší cenu za proklik. To může výrazně zvýšit viditelnost a účinnost vaší kampaně.
- Poskytuje zpětnou vazbu a pokyny: Skóre kvality nabízí cenné informace o oblastech, které můžete vylepšit, jako je text reklamy, cílení na klíčová slova nebo design vstupní stránky.
- Pomáhá optimalizovat výkon: Zaměřením se na zlepšení skóre kvality můžete nakonec dosáhnout lepších výsledků kampaně s nižšími náklady a vyšší mírou prokliku (CTR).
9. Míra okamžitého opuštění (BR)
Míra okamžitého opuštění (Bounce Rate, BR) je procentuální podíl návštěvníků, kteří opustí vaši vstupní stránku, aniž by provedli jakoukoli akci. Vysoká míra okamžitého opuštění naznačuje potenciální problémy s použitelností nebo irelevantní obsah, který vyžaduje další optimalizaci.
Výpočet míry okamžitého opuštění stránky (BR):
BR = (návštěvy jedné stránky/celkový počet návštěv) x 100
Například pokud na váš web přistane 100 návštěvníků a 20 z nich odejde, aniž by na cokoli klikli, vaše míra okamžitého opuštění je 20 %.
Význam BR:
- Měří zapojení uživatelů: Vysoká míra okamžitého opuštění stránky může znamenat, že návštěvníci považují váš web za nezajímavý nebo obtížně navigovatelný, což je vede k rychlému opuštění stránky.
- Vliv na SEO a hodnocení ve vyhledávání: Vysoká míra okamžitého opuštění stránky může negativně ovlivnit výkon SEO vašeho webu, protože vyhledávače ji mohou interpretovat jako známku špatné uživatelské zkušenosti.
- Pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit: Analýza míry okamžitého opuštění stránek na různých stránkách a v různých segmentech návštěvníků může odhalit oblasti, ve kterých váš web možná zaostává, a poskytnout vodítko pro zlepšení.
10. Míra konverze podle zařízení
Poslední KPI placeného vyhledávání vám umožňuje sledovat konverze na různých zařízeních, jako jsou stolní počítače, mobilní telefony a tablety, abyste pochopili chování uživatelů a podle toho optimalizovali zážitky na vstupní stránce.
Výpočet konverzního poměru podle zařízení:
Míra konverze zařízení = (počet konverzí na zařízení/celkový počet návštěvníků na zařízení) x 100 Příklad: Pokud jste měli 100 návštěvníků na svém webu na mobilních zařízeních a 10 z nich provedlo konverzi, vaše míra konverze na mobilních zařízeních by byla 10 %.
Význam konverzního poměru podle zařízení:
- Přizpůsobení zkušeností: Měření konverzního poměru podle zařízení vám umožňuje optimalizovat rozvržení, obsah a uživatelské rozhraní pro každé zařízení a maximalizovat zapojení uživatelů.
- Poskytuje informace pro rozhodování: Můžete přidělit zdroje platformám s vyššími konverzními poměry a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Získejte konkurenční výhodu: Díky pochopení chování uživatelů na různých zařízeních můžete předstihnout trendy a poskytovat personalizované zážitky.
Jak sledovat KPI placeného vyhledávání
S ohledem na množství dostupných PPC platforem a analytických softwarových nástrojů může být výběr správné metody pro sledování vašich KPI velmi náročný. Potřebujete komplexní řešení pro sledování KPI a efektivní provádění úprav.
ClickUp je výkonné komplexní řešení, které zefektivňuje sledování placeného vyhledávání a správu kampaní.
Zde je návod, jak můžete sledovat KPI placeného vyhledávání pomocí ClickUp:
- Vizuálně sledujte základní KPI v reálném čase: Získejte okamžitý přehled o výkonu kampaně přizpůsobením dashboardů ClickUp.
- Automatizujte reporting: Vytvářejte v pravidelných intervalech komplexní reporty, které vám ušetří čas a zajistí konzistenci dat, a dostávejte pravidelné aktualizace vašich KPI, abyste informovali všechny zainteresované strany.
- Stanovte si SMART cíle: Zajistěte, aby vaše cíle KPI byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené, abyste dosáhli maximální účinnosti pomocí ClickUp Goals.
- Nastavte si upozornění a připomenutí: Definujte cílové hodnoty pro každý KPI a dostávejte upozornění, když se výkon odchýlí, což vám umožní včas zasáhnout.
- Integrace s více platformami: Zajistěte hladký import a analýzu dat propojením ClickUp s vašimi oblíbenými platformami PPC.
Porozumění konverzním poměrům a sledování
Míra konverze patří mezi nejdůležitější KPI pro jakoukoli PPC kampaň. Měří procento návštěvníků, kteří po kliknutí na vaši reklamu provedou požadovanou akci.
Chcete-li přesně sledovat míru konverze, implementujte sledování konverzí na svou vstupní stránku a propojte ji s platformou PPC a ClickUp.
Díky tomu můžete identifikovat klíčová slova, varianty reklam a vstupní stránky, které generují nejvíce konverzí. Poté můžete své kampaně odpovídajícím způsobem optimalizovat.
Zjednodušte sledování konverzí pomocí funkcí Formuláře a Cíle v ClickUp. Vytvořte vlastní formuláře pro potenciální zákazníky, nákupy nebo jiné akce a přiřaďte je ke konkrétním cílům kampaně.
Jak efektivně spravovat placené vyhledávací kampaně
Optimalizace placených vyhledávacích kampaní vyžaduje přístup založený na datech, který vychází z poznatků získaných z klíčových ukazatelů výkonnosti placeného vyhledávání.
Dobré řízení placených vyhledávacích kampaní musí zahrnovat následující fáze:
Fáze 1: Plánování a spuštění
- Stanovení cílů: Definujte své cíle (generování potenciálních zákazníků, prodej, povědomí o značce) a konkrétní cíle. To nasměruje celou vaši strategii kampaně.
- Průzkum publika: Identifikujte své ideální zákazníky, demografické údaje, chování při vyhledávání a problémové body. Porozumění jejich záměrům pomáhá zacílit na relevantní klíčová slova a sdělení.
- Struktura kampaně: Uspořádejte klíčová slova do reklamních skupin podle témat nebo kategorií produktů, abyste dosáhli jasnějšího zacílení a lepšího textu reklam.
- Optimalizace vstupní stránky: Zajistěte, aby vaše vstupní stránky byly optimalizovány pro konverze, s jasnými výzvami k akci a plynulým uživatelským zážitkem relevantním pro kliknutou reklamu.
- Tvorba reklam: Vytvořte poutavý reklamní text, který osloví vaše publikum a přiměje je kliknout. Zdůrazněte klíčové výhody a použijte silné výzvy k akci.
- Rozpočtování a prognózy: Nastavte rozpočty pro každou kampaň a sledujte své výdaje v reálném čase.
- Spuštění kampaně: Nastavte své nabídky, aktivujte kampaně a pečlivě sledujte jejich počáteční výkonnost.
Fáze 2: Optimalizace a monitorování
- Sledování výkonu: Pravidelně analyzujte klíčové metriky a KPI, jako je míra prokliku (CTR), míra konverze (CR), cena za proklik (CPC) a návratnost investic (ROI), abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Analýza klíčových slov: Zkontrolujte klíčová slova s nízkým výkonem a upravte nabídky, typy shody nebo je dokonce vyloučte. Analyzujte klíčová slova s vysokým výkonem a rozšířte svůj dosah pomocí podobných výrazů.
- A/B testování: Vyzkoušejte různé varianty reklam, vstupní stránky a možnosti cílení, abyste zjistili, co nejlépe rezonuje s vaším publikem, a poté proveďte optimalizaci pro dosažení lepších výsledků.
- Sledování konverzí: Implementujte sledování konverzí, abyste pochopili, jak uživatelé interagují s vaším webem po kliknutí na vaše reklamy, a přiřaďte úspěch vaší kampaně konkrétním akcím.
Fáze 3: Průběžná adaptace a expanze
- Sezónnost a trendy: Sledujte trendy v oboru a sezónní změny, které mohou ovlivnit chování vašich zákazníků při vyhledávání, a podle toho upravte svou strategii cílení na klíčová slova.
- Analýza konkurence: Sledujte PPC strategie svých konkurentů a využijte získané poznatky k odlišení svých kampaní a udržení si náskoku před konkurencí.
- Automatizované pracovní postupy: Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou reporty, upozornění na rozpočet a oznámení o výkonu, a ušetřete tak cenný čas pro strategickou optimalizaci.
- Rozšíření kampaně: Zvažte rozšíření produkce obsahu, navýšení rozpočtu, zavedení nových formátů reklam nebo prozkoumání dalších placených vyhledávacích platforem na základě úspěšných kampaní z minulosti, abyste zvýšili dosah.
Správa placených vyhledávacích kampaní s ClickUp
Nezapomeňte, že efektivní správa placených vyhledávacích kampaní je iterativní proces. Pro dosažení optimálních výsledků a cílů placeného vyhledávání je zásadní průběžné sledování, optimalizace a přizpůsobování.
Marketingové funkce ClickUp vylepšují každou fázi procesu, zefektivňují váš pracovní postup a maximalizují dopad vaší kampaně.
Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- Zjednodušte experimentování a analýzu dat pomocí integrované funkce A/B testování ClickUp.
- Předvídejte budoucí výkonnost a optimalizujte přidělování rozpočtu pomocí prognostických nástrojů ClickUp.
- Optimalizujte své cílení pomocí integrovaných nástrojů pro výzkum klíčových slov.
- Usnadněte hladkou spolupráci mezi marketingovými týmy, designéry a vývojáři. Díky funkcím Docs, Chat a Mind Maps od ClickUp můžete sdílet nápady, sledovat pokrok a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
- Vytvářejte komplexní přehledy s praktickými informacemi o výkonu kampaní. Rychle identifikujte trendy, analyzujte data a přijímejte informovaná rozhodnutí o optimalizaci pomocí přizpůsobitelných dashboardů a přehledů ClickUp.
- Využijte předem připravené šablony a šablony kalendáře obsahu pro plánování kampaní, výzkum klíčových slov a sledování KPI, čímž zajistíte strukturovaný a efektivní přístup.
Pamatujte, že úspěch v placeném vyhledávání spočívá v pochopení jednotlivých fází a výběru správných nástrojů, které vám pomohou na vaší cestě. Nechte ClickUp být vaší tajnou zbraní, která vám pomůže orientovat se v konkurenčním prostředí a dosáhnout cílů vaší kampaně. Prozkoumejte ClickUp ještě dnes a sledujte, jak vaše placené vyhledávací kampaně stoupají vzhůru!