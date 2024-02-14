Jak založit agenturu pro digitální marketing: Komplexní průvodce

Každý, kdo pracuje v digitálním marketingu, sní o založení vlastní agentury. Po zvládnutí všech různých aspektů digitálního marketingu je logickým dalším krokem založit si vlastní firmu.
Je ale založení digitální marketingové společnosti snadné, nebo je to jen nesplnitelný sen?
Odpověď vás možná překvapí.
Naučte se, jak založit agenturu pro digitální marketing a vybudovat své podnikání od nuly – s touto příručkou jako výchozím bodem.
Připoutejte se!
Porozumění podnikání digitální marketingové agentury
Online marketing je oříšek, který je těžké rozlousknout, zejména pokud jste začínající podnikatel v oblasti digitálního marketingu.
Ale to je právě to, co podnikání charakterizuje – vzdát se nikdy nepřichází v úvahu, že?
A digitální marketéři jsou neustále připraveni a bojují za správnou věc.
Důkazem toho je nejnovější průzkum společnosti Gartner, který tvrdí, že:
- 35 % respondentů považuje hledání potenciálních klientů za největší obchodní výzvu v roce 2024.
- 32 %, školení a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti digitálního marketingu je druhou největší překážkou.
- 29 % respondentů považuje dosažení marketingových a obchodních cílů za obtížné.
Navzdory své složitosti digitální marketing nevykazuje žádné známky zpomalení. Očekává se, že výdaje na digitální reklamu dosáhnou do roku 2024 výše 667,58 miliard dolarů, což představuje nárůst o 11 % oproti roku 2023:
Co je to agentura digitálního marketingu?
Každá značka, ať už velká nebo malá, potřebuje mít digitální přítomnost.
Zahájení digitální marketingové kampaně však není pro každého – důvodem je nedostatek zdrojů, komplexních digitálních marketingových dovedností a špatně připravený obchodní plán.
A právě zde vstupuje na scénu digitální agentura.
Agentura digitálního marketingu vám pomůže oslovit váš cílový trh online pomocí:
- Kanály digitálního marketingu
- Průzkum trhu
- E-mailový marketing
- Influencer marketing
- Webový design
- Marketing na sociálních médiích
- Služby v oblasti obsahového marketingu
- Reklama s platbou za proklik, včetně reklam Google
- SEO služby
Tyto služby vám pomohou vybudovat si silnou pozici na sociálních sítích, získat více potenciálních zákazníků a oslovit více potenciálních klientů.
Vše, co potřebujete, je dobře promyšlená obchodní strategie pro získávání klientů.
Než se ale pustíme do toho, pojďme si nejprve vyjasnit jednu zásadní věc.
Stojí za to založit agenturu pro digitální marketing?
Říká se, že pokud jako podnikatel přežijete 100 dní a vaše firma přežije prvních 1000 dní své existence, pak oba prokázali svou odvahu.
Ale vydržet a užívat si shon je snadnější říct než udělat.
K čemu směřujeme: Vyplatí se digitální marketing?
Krátká odpověď? Ano.
Poptávka po službách digitálního marketingu v roce 2024
Vězte, že lidé tráví každý den 145 minut na sociálních médiích. Setkávat se s vašimi zákazníky tam, kde se nacházejí, má obchodní i finanční smysl.
Posouzení ziskovosti agentury digitálního marketingu
Prvním krokem při hodnocení poptávky po vaší digitální agentuře je porozumění různým typům obchodních modelů digitálních agentur a rozhodnutí, který z nich byste chtěli zvolit.
Mezi běžné modely digitálních agentur patří:
- Digitální agentura s komplexními službami: Tento typ digitální agentury zajišťuje všechny služby digitálního marketingu, včetně optimalizace pro vyhledávače, správy sociálních médií, content marketingu, výzkumu klíčových slov pro vyhledávače, generování potenciálních zákazníků, e-mailového marketingu atd.
- Agentury zaměřené na jeden kanál: Agentury zaměřené na jeden kanál zaměstnávají specialisty, kteří se zabývají konkrétním aspektem digitálních marketingových služeb a soustředí se na ovládnutí jednoho marketingového kanálu.
- Multikanálová digitální agentura: Multikanálová digitální agentura je kombinací jednokanalových agentur a agentur poskytujících komplexní služby a nabízí doplňkové služby, jako je správa sociálních médií a reklamy na sociálních médiích nebo služby SEO a výzkum klíčových slov.
Ziskovost vaší agentury pro digitální marketing navíc závisí také na analýze ziskovosti následujících faktorů:
- Vaše lokalita (chcete založit agenturu na dálku, na místě nebo hybridní?)
- Nabízené služby (chcete se zaměřit na jednu oblast nebo jít do toho naplno?)
- Způsob, jakým generujete potenciální zákazníky (využijete služeb odborníka na generování potenciálních zákazníků nebo se vydáte cestou „udělej si sám“?)
- Související náklady (jaké vybavení, nástroje, software a zdroje budete potřebovat?)
- Přidělování a optimalizace zdrojů (jak zajistíte optimální správu zdrojů?)
- Cílový trh, projekty a potenciální klienti (co chce vaše ideální cílová skupina?)
- Přístup k budování vztahů (jak budete budovat vztahy s klienty?)
- Úroveň využívaných marketingových poznatků (jak získáte cenné marketingové poznatky pro své klienty?)
- Hodnocení výkonu (jak budete měřit úspěch své agentury?)
Jakmile budete mít podrobné znalosti o všech těchto prvcích, budete mít větší jistotu při zahájení své cesty v oblasti digitálního marketingu.
Kroky k založení agentury pro digitální marketing
Největší výhodou pro samostatně výdělečně činné majitele digitálních marketingových agentur je 100% svoboda dělat věci tak, jak chtějí – ať už se jedná o rozhodování:
- Kdo by měl být jejich ideální cílová skupina a potenciální klienti
- Jaký druh marketingové strategie použít
- Jaké služby nabízet jako konzultant v oblasti digitálního marketingu
- Jak sestavit vysněný tým pro digitální marketing
- Jak bude vypadat cenový model a obchodní model
- Do jakého typu kancelářských prostor investovat
I tak ale využijte tyto marketingové strategie k založení digitální reklamní agentury s komplexními službami, kterou budou ostatní agentury obdivovat.
1. Definujte specializaci své agentury pro digitální marketing
Rozhodnutí vybrat si konkrétní niche by mělo vycházet z toho, zda existuje poptávka po dané niche.
Jakmile zjistíte skutečný zájem, postupujte podle těchto tipů, abyste získali nápady na oblíbenou niche:
Zhodnoťte své silné stránky
Začněte tím, že se zamyslíte, na co se vaše digitální marketingová firma zaměří – bude to SEO, marketing na sociálních médiích, e-mailový marketing, obsahový marketing, výzkum klíčových slov, reklamy Google a tak dále? Cílem je identifikovat vaše nejlepší dovednosti a vytvořit šablonu marketingového plánu, na kterou se týmy budou moci podívat, když se situace zkomplikuje (což se časem stane).
Prozkoumejte trh
Zjistěte, co je žádané, a hledejte mezery, kde vaše dovednosti mohou naplnit potřebu. Abyste lépe porozuměli situaci, podívejte se, co dělá vaše konkurence, a zhodnoťte, v čem se můžete odlišit.
Poznejte svou cílovou skupinu
Zjistěte, kdo jsou vaši ideální klienti, a to na základě faktorů, jako je odvětví digitálního marketingu, velikost a umístění.
Definujte svůj jedinečný prodejní argument (USP)
Důkladně se zamyslete nad tím, čím se odlišujete. Možná je to váš přístup, jedinečná dovednost nebo zaměření na konkrétní odvětví – vaše USP bude osobností vaší značky.
Vylepšete své služby
Na základě svých silných stránek a průzkumu trhu přizpůsobte své služby tak, aby se zaměřovaly na to, co vaše cílová skupina nejvíce potřebuje, a na tom pak stavějte svou nabídku.
2. Sestavte správný tým pro svou agenturu digitálního marketingu
Nelze popřít, že základem úspěšné agentury je sestavení správného týmu.
Vaše snahy o budování týmu musí začít vytvořením kvalifikovaného a motivovaného týmu, který bude v souladu s cíli vaší agentury.
Využijte tyto tipy k vytvoření silného a schopného týmu od nuly:
Určete své potřeby
Určete konkrétní role a dovednosti, které ve svém týmu potřebujete, a přidejte je do svého obchodního plánu. Zvažte oblasti, jako je obsahový marketing, generování potenciálních zákazníků, webový design, PPC reklama, analytika a projektový management.
Definujte své ideální členy týmu
Vytvořte profily na základě dovedností, zkušeností a osobnostních rysů potřebných pro každou roli. Zvažte, jak každý člen týmu zapadne do kultury a pracovního prostředí vaší agentury.
Vytvořte si účinnou náborovou strategii
Vypracujte strategii náboru, ve které nastíníte, kde a jak budete hledat potenciální kandidáty, včetně pracovních portálů, účtů na sociálních médiích, vaší webové stránky, networkingových akcí atd.
Věnujte čas popisu pracovních pozic
Napište jasné a podrobné popisy pracovních pozic, které uvádějí odpovědnosti, kvalifikační požadavky a očekávání pro každou roli. Zdůrazněte, co dělá vaši agenturu skvělým místem pro práci a proč by kandidáti měli být nadšení z toho, že se stanou součástí vašeho týmu.
Proveďte důkladný výběr
Projděte si životopisy a portfolia a vyberte kandidáty, kteří splňují vaše kritéria, podle:
- Provádění důkladných pohovorů za účelem posouzení jejich dovedností, zkušeností a kulturní kompatibility
- Pomocí behaviorálních otázek v pohovoru zjistěte, jak uchazeči řešili situace relevantní pro danou pozici.
- Hodnocení řidičských dovedností za účelem posouzení praktických schopností každého uchazeče
- Zvažte, jak každý nový zaměstnanec zapadne do stávající dynamiky vašeho týmu.
Vytvořte efektivní proces zapracování nových zaměstnanců
Pomozte novým členům týmu hladce se začlenit do vaší agentury tím, že jim poskytnete potřebné školení, online kurzy digitálního marketingu, zdroje a podporu, aby mohli dosáhnout úspěchu.
Podporujte zpětnou vazbu a uznání
Podporujte neustálé vzdělávání a rozvoj svého týmu tím, že:
- Nabídněte svým zaměstnancům příležitosti k rozvoji dovedností, získání certifikátů v oboru a profesnímu růstu, aby váš tým vždy o krok před ostatními.
- Vytvořte kulturu zpětné vazby a uznání, ve které jsou členové týmu povzbuzováni k otevřenému poskytování a přijímání zpětné vazby.
Zaměřte se na budování týmu pro spokojenější zaměstnance
Ať už máte zaměstnance na plný nebo částečný úvazek, musíte rozumět právním, školicím a manažerským aspektům práce se zaměstnanci. Musíte také pravidelně provádět kontroly duševního a emocionálního zdraví svého týmu.
Klíčové nástroje pro úspěšné provozování agentury digitálního marketingu
Založení silné digitální marketingové firmy znamená neustále se starat o získávání nových klientů a zároveň udržovat vysokou kvalitu práce.
Proč neinvestovat do softwaru pro obsahový marketing, nástrojů pro inbound marketing nebo softwaru pro marketingové agentury, abyste urychlili produkci, aniž byste ohrozili očekávání svých klientů?
Dalším nástrojem, který stojí za pozornost, je software pro správu marketingových projektů ClickUp, který digitálním marketingovým agenturám umožňuje pracovat na plné obrátky bez zbytečné námahy.
Zde je stručný přehled všech užitečných funkcí, které pomohou marketingovým týmům začít:
Zobrazení kalendáře ClickUp pro 360stupňový přehled o tom, co se kde děje
Jako marketingová agentura je vytvoření obchodního plánu pro více klientů pouze jednou částí skládačky; dodržování harmonogramu práce je další částí, která vyžaduje vyvážené dovednosti.
Zobrazení kalendáře ClickUp je skvělou volbou pro marketingové manažery, kteří chtějí organizovat projekty, plánovat časové osy a vizualizovat práci týmu.
Doplňte své úkoly šablonami kalendáře obsahu ClickUp a naplánujte si blogy, články a další obsah na celý rok.
Ganttovy diagramy ClickUp pro snadné pochopení pracovní zátěže týmu
Ziskové podnikání získává nové klienty na základě ideálního cílového trhu.
Agentura, která klade zákazníka na první místo, však umožňuje týmu sledovat, co se děje v každé fázi marketingové strategie. Právě v tom vynikají Ganttovy diagramy ClickUp:
Všichni jsou zapojeni stejně jako výkonný tým.
Další funkcí, která skvěle funguje pro zvýšení ziskovosti, produktivity a řízení pracovní zátěže ve vaší agentuře, jsou zdroje agentury ClickUp:
Získejte okamžitý přístup k průvodcům produktivity, šablonám ClickUp a pracovním postupům, webinářům na vyžádání od odborníků z agentur, návodným článkům a osvědčeným postupům, které máte na dosah ruky.
ClickUp Goals pro stanovení cílů v reálném čase
Vaše marketingová agentura je tak dobrá, jak dobré jsou vaše marketingové cíle.
Mějte na paměti, že stanovení cílů není jen o zaměření se na cenový model.
Využijte aplikace pro digitální marketing, abyste mohli sledovat aktuální trendy v digitálním marketingu, konsolidovat úkoly, zefektivnit své digitální marketingové kampaně, napsat případovou studii a mnoho dalšího.
Správná kombinace marketingových nástrojů zvýší schopnost vaší agentury dosahovat výsledků s vyšší návratností investic.
ClickUp Docs pro shromáždění veškeré vaší práce na jednom místě
Míra, do jaké se budete držet svého obchodního plánu, závisí na úrovni dokumentace, kterou může váš tým sledovat. Chcete-li věci nastartovat rychleji a sjednotit tým, použijte ClickUp Docs:
Přidejte podstránky, sdílejte odkaz na dokumenty, formátujte dokument podle potřeby a propojte jej se svými stávajícími pracovními postupy:
ClickUp Docs pomáhá vašemu týmu vyjádřit své nápady slovy a odstranit slepé body vašich marketingových kampaní.
Marketingové šablony ClickUp pro hladký chod vašeho podnikání
Správci sociálních médií musí sledovat – a překonávat – očekávání své cílové skupiny, potenciálních klientů a obchodního modelu nastíněného agenturou.
Vzhledem k velkému množství proměnných faktorů je vytváření samostatného dokumentu pro každý z nich velmi náročné.
Vstupte: Šablona pro marketingovou agenturu ClickUp
Agentury zabývající se marketingem na sociálních médiích, které hledají pomoc při vytváření marketingové strategie, by měly zvážit použití přizpůsobených šablon marketingových plánů.
Tyto šablony nabízejí plán pro vaše marketingové kampaně, od stanovení cílů až po výběr správné kombinace kanálů.
Založte si svou digitální marketingovou agenturu ještě dnes
Vaše digitální marketingová agentura by neměla být považována za něco druhořadého.
Samozřejmě, získat více klientů je cílem každé agentury. Důležitější však je milovat to, co děláte. Vaše nadšení se promítne do vašich marketingových kampaní a zisky se dostaví.
Navíc jako majitel agentury získáte obrovskou pracovní spokojenost. Abyste co nejlépe využili svůj čas, investice a práci, investujte do softwaru pro správu marketingových projektů ClickUp.
Zvýšte své digitální marketingové potřeby, oslovte kvalitní potenciální klienty a vybudujte ziskové podnikání – s ClickUp jako vaší důvěryhodnou platformou pro digitální marketing.
Často kladené otázky
1. Kolik stojí založení agentury pro digitální marketing?
Založení digitální marketingové agentury může stát od 730 do 30 000 dolarů (a více). To zahrnuje náklady na najmutí vhodných talentů, vytvoření webových stránek digitální marketingové agentury pro propagaci, kancelářské prostory, vybavení, platy zaměstnanců atd.
2. Můžete založit agenturu pro digitální marketing bez předchozích zkušeností?
Ano, založit digitální agenturu bez zkušeností je možné, ale bude to náročné. Je třeba zvážit mnoho věcí, jako je generování potenciálních zákazníků, propagace agentury na sociálních médiích, výzkum marketingových poznatků a trendů v digitálním marketingu, vytvoření obchodního plánu s cenovým modelem a mnoho dalšího.
Abyste se dostali do výhodnější pozice, zvažte, zda nezačít jako freelancer nebo si najít práci v oblasti digitálního marketingu v jakékoli funkci. Nic nenahradí praktické zkušenosti.
3. Jaké typy služeb nabízejí agentury digitálního marketingu?
Mezi nejčastější služby, které digitální marketingové agentury nabízejí, patří e-mailový marketing, obsahový marketing, optimalizace pro vyhledávače, placená digitální reklama, webdesign atd.