11 nejlepších služeb pro psaní obsahu v roce 2025 (recenze a ceny)

Obsah je král. Od e-mailových marketingových kampaní po vstupní stránky, služby psaní obsahu mají potenciál výrazně ovlivnit vaše konečné výsledky.
Profesionální autoři disponují dovednostmi a odbornými znalostmi, díky nimž dokážou vytvořit obsah, který osloví vaše publikum, zvýší organickou návštěvnost a přinese výsledky. ✅ ✍️
Trik spočívá v tom najít služby psaní obsahu, na které se můžete spolehnout. A právě v tom vám pomůžeme!
Sestavili jsme seznam 11 nejlepších služeb pro psaní obsahu (s důrazem na SEO), abyste mohli realizovat obsahový plán, který splní vaše cíle.
Co byste měli hledat ve službách psaní obsahu?
Jak najít tu správnou společnost z nesčetného množství společností zabývajících se psaním obsahu? Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hledání kvalitních služeb v oblasti psaní obsahu:
- SEO odbornost: Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je neustále se měnící soubor dovedností, který zviditelňuje váš webový obsah, proto hledejte službu s odbornými autory, kteří se specializují na SEO 📈
- Unikátní obsah: Zvolte si obsah na míru, který osloví vaši jedinečnou cílovou skupinu a zaujme ji.
- Přísné prověřování: Hledejte služby psaní obsahu, které prověřují své nezávislé autory, aby se vyhnuly plagiátorství a zajistily, že spolupracujete s důvěryhodnými profesionály.
- Rychlé dodací lhůty: Najděte službu pro psaní obsahu, která vám zajistí dodací lhůty, které potřebujete, aby váš projektový plán proběhl podle plánu.
- Bezplatné revize: Zasloužíte si obsah, se kterým budete spokojeni, proto hledejte službu, která zahrnuje revize v ceně obsahu.
11 nejlepších služeb pro psaní obsahu, které vylepší vaše texty
Ať už potřebujete příspěvky na sociální sítě, psaní blogů nebo white papery, vybrali jsme pro vás služby pro tvorbu obsahu, které vám to umožní. Pojďme se podívat na 11 aplikací a webových stránek pro tvorbu obsahu, na které se můžete spolehnout. 🙌
1. Writing Studio
Writing Studio je profesionální služba pro psaní obsahu, která vám pomůže vytvořit e-knihy, popisy produktů pro e-shopy, blogové příspěvky optimalizované pro SEO, bílé knihy, tiskové zprávy a další. 📃
Získáte kompletní služby psaní obsahu, včetně výzkumu klíčových slov pro SEO, korektury, ověřování faktů, formátování CMS a dalšího.
Nejlepší funkce Writing Studio
- Přísné sledování kvality obsahu, aby bylo zajištěno, že dostáváte špičkový online obsah.
- Několik typů obsahu, od elektronických knih po zpravodaje
- Jasná komunikace k vyjasnění vašich požadavků předtím, než autoři zahájí projekt.
- Profesionální služby, jako je optimalizace SEO, formátování CMS a ověřování faktů, jsou součástí každého projektu.
Omezení Writing Studio
- Omezená zpětná vazba zákazníků na populárních recenzních platformách
- Někteří uživatelé tvrdí, že průzkumy při spuštění projektu jsou příliš dlouhé a časově náročné.
Ceny Writing Studio
- 1–10 000 slov: 0,20 $/slovo
- 10–100 tisíc slov: 0,16 $/slovo
- 100 000+ slov: 0,15 $/slovo
Hodnocení a recenze Writing Studio
- G2: 5/5 (5+ recenzí)
- Capterra: N/A
2. Compose. ly
Compose. ly je služba pro psaní obsahu a článků specializující se na SEO a psaní blogů. Tým společnosti tvoří podnikatelé a odborníci na obsahový marketing, kteří dokážou realizovat ucelené obsahové projekty a vytvářet blogové články, které se umisťují na předních místech ve vyhledávání konkurenčních klíčových slov. ⬆️
Nejlepší funkce Compose.ly
- Komplexní SEO plány se mohou zaměřit na krátká a dlouhá klíčová slova, aby došlo k hmatatelnému zvýšení návštěvnosti.
- Bezplatný vzorek psaného obsahu, než se zavážete k placenému plánu.
- Tým pro správu účtů zaručuje okamžitý přístup k důkladně prověřeným autorům s zkušenostmi v celé řadě konkrétních odvětví.
- Žádné dlouhodobé smlouvy, pouze psaní webového obsahu, které odpovídá vašemu rozpočtu 💰
Omezení služby Compose.ly
- Někteří uživatelé tvrdí, že nemůžete požádat svého oblíbeného autora webového obsahu, aby se postaral o celý váš obsahový plán.
- Recenzenti uvádějí, že může nějakou dobu trvat, než se vám podaří najít přesně ten správný styl, který chcete ve svých blogových článcích použít.
Compose. ly ceny
- Služby psaní obsahu: 700 $+/měsíc
Hodnocení a recenze Compose.ly
- G2: 5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
3. ContentWriters
ContentWriters je platforma pro psaní obsahu webových stránek, která vás spojí se specializovanými autory, aby vaše strategie růstu ožila. 🌱
Spojte se s freelancery, kteří dokážou včas splnit vaše požadavky na obsah, psát pro vaši cílovou skupinu a prokázat porozumění vašemu tématu.
Nejlepší vlastnosti ContentWriters
- Služby SEO vám umožňují zacílit na klíčová slova a výrazy, které zvýší viditelnost a pomohou vašemu webu dosáhnout lepšího umístění na stránkách výsledků vyhledávačů.
- 100% záruka spokojenosti s obsahem včetně revizí u každého obsahu.
- Bezpečná platforma, která vám umožní spojit se s ručně vybranými profesionály.
- Správa účtů a přizpůsobené kalendáře obsahu usnadňují realizaci vaší SEO strategie.
Omezení ContentWriters
- Pokročilé funkce správy obsahu nejsou k dispozici v rámci plánu Self Service; zájemci musí přejít na plán Managed Services.
- Uživatelské recenze zmiňují nutnost uzavřít 12měsíční smlouvu na plán spravovaných služeb, přičemž kratší smlouvy nejsou k dispozici.
Ceny ContentWriters
- Samoobslužná služba: 99 $+/kus
- Spravované služby: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ContentWriters
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: N/A
4. WordAgents
WordAgents je agentura pro psaní obsahu provozovaná týmem profesionálů v oblasti SEO, kteří se specializují na zlepšování pozic ve vyhledávačích.
Spojte se s autory, kteří dokážou proměnit zadání v obsah optimalizovaný pro SEO. Pomohou vám zlepšit povědomí o značce a generovat potenciální zákazníky, aniž byste se museli obávat nadměrného používání klíčových slov nebo plagiátorství.
Nejlepší funkce WordAgents
- Spojte se s autory, editory a stratégy v oblasti SEO, kteří vám pomohou zlepšit vaše hodnocení a vybudovat si autoritu v jakémkoli odvětví.
- Spolehněte se na nástroje pro psaní článků využívající umělou inteligenci a SEO a vytvářejte webové stránky a blogové příspěvky, které zvyšují konverze.
- Než zaplatíte, prohlédněte si ukázky textů, abyste věděli, do čeho se pouštíte.
Omezení WordAgents
- Plán SEO Lite neposkytuje obsah psaný lidmi; uživatelé získávají přístup k obsahu generovanému umělou inteligencí, který byl upraven lidmi.
- Kompletní marketingové služby jsou omezeny na plán SEO Supreme.
WordAgents ceny
- SEO Lite: 290 $/měsíc
- SEO Supreme: 890 $/měsíc
Hodnocení a recenze WordAgents
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Verblio
Verblio je služba pro psaní SEO obsahu, která se pyšní nízkými poplatky za slovo a obsahem navrženým tak, aby podporoval konverze. Získejte přístup k síti více než 3 000 prověřených autorů SEO obsahu, kteří jsou schopni vytvořit efektivní texty s garantovanou spokojeností pro firmy v jakémkoli odvětví.
Nejlepší funkce Verblio
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s jednoduchou navigací
- Služby psaní obsahu specializované na startupy, marketingové agentury, e-commerce značky, poskytovatele služeb a digitální vydavatelské společnosti.
- Služby psaní obsahu zahrnují psaní domovských stránek, článků do blogů, příspěvků na sociální média, marketingových e-mailů, bílých knih, tiskových zpráv a dalšího obsahu.
- Síť autorů a editorů se sídlem v USA, pro které je angličtina mateřským jazykem.
Omezení Verblio
- Většina obsahu není psána lidmi; zákazníci dostávají obsah vytvořený umělou inteligencí, který je upravován lidmi.
- Recenze zmiňují, že preferovaní autoři často odmítají články, což může zpozdit obsahové strategie, dokud se nenajde jiný vhodný autor.
Ceny Verbliopricing
- Samoobslužná služba: 49,50 $/měsíc plus 0,06 $/slovo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Verblio
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: N/A
6. ContentGrow
ContentGrow je platforma navržená tak, aby propojovala talentované nezávislé autory s klienty pomocí jednoduché aplikace pro správu pracovních postupů. Každý autor je pečlivě prověřován v rámci několikastupňového procesu. Vytvořte si tým svých oblíbených nezávislých autorů, kteří mohou přijímat zakázky na obsah podle principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. ✨
Nejlepší funkce ContentGrow
- Získejte přístup k užšímu výběru autorů vhodných pro váš projekt, abyste snáze našli talent, který potřebujete.
- Požádejte o návrhy článků od široké škály autorů a zaplaťte za obsah pouze v případě, že se vám návrh líbí.
- Pokud máte otázky ohledně vytváření briefů, žádostí o nabídky nebo kontaktování freelancerů, obraťte se na tým ContentGrow.
- Získejte rychlé reakce a práci s garantovanou spokojeností.
Omezení ContentGrow
- Žádný paušální cenový plán; autoři mohou upřednostňovat klienty, kteří jsou ochotni platit vyšší ceny za slovo.
- Proces najímání se opírá o zadávání nabídek autorům před napsáním článku, což může vést ke zpomalení služeb psaní obsahu.
Ceny ContentGrow
ContentGrow neposkytuje informace o cenách. Uživatelé však uvádějí, že klienti mohou nastavit preferované sazby za slovo, které musí autoři před přijetím projektu akceptovat.
Hodnocení a recenze ContentGrow
- G2: 5/5 (2+ recenze)
- Capterra: N/A
7. Express Writers
Express Writers je služba pro psaní SEO obsahu, která poskytuje vysoce kvalitní texty a přístup k zkušeným odborníkům v oboru. Nechte na autorech těžkou práci a tvorbu kreativního obsahu, ať už potřebujete infografiky, e-knihy, blogové příspěvky nebo vše výše uvedené. 🏋️
Nejlepší vlastnosti Express Writers
- Content Shop vám umožňuje procházet různé typy obsahu a průměrné náklady na služby před výběrem autora.
- Plaťte za slovo, aby váš obsahový kalendář odpovídal vašemu rozpočtu.
- Autoři provádějí důkladný výzkum a ověřují fakta u všech textů, aby vám zajistili vysoce kvalitní obsah.
- Revize a korektury jsou zahrnuty v ceně za slovo, takže vždy získáte obsah připravený k publikování.
Omezení služby Express Writers
- Uživatelé hlásí, že obsah se někdy potýká s neočekávanými zpožděními, což ztěžuje dodržování harmonogramu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že mají potíže s dosažením konzistentní kvality mezi jednotlivými autory, i když žádají o služby poskytovatelů na odborné úrovni.
Express Writers ceny
- Samoobslužná služba: Flexibilní ceny za slovo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Express Writers
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
8. Scripted
Scripted je služba pro psaní obsahu, která kombinuje copywriting založený na umělé inteligenci s lidskou odborností, takže můžete těžit z toho nejlepšího z obou světů. Využijte flexibilní cenové možnosti, které vyhovují každému rozpočtu, snadno zadávejte objednávky a komunikujte s autory v reálném čase.
Nejlepší funkce Scripted
- Bezplatný přístup k nástrojům pro psaní s využitím umělé inteligence, abyste mohli vytvářet návrhy obsahu, které vaše interní týmy mohou upravovat a vylepšovat.
- Získejte přístup k tisícům nezávislých autorů, kteří se specializují na různé obory, abyste získali odborné znalosti, které potřebujete.
- Členové s placenými tarify mohou spolupracovat s týmem Scripted na vytvoření úspěšné strategie obsahu (není k dispozici pro uživatele bezplatného tarifu).
- Spojte se s autory prostřednictvím týmu Scripted, abyste mohli komunikovat plynule.
Omezení skriptů
- Bezplatný tarif poskytuje pouze přístup k obsahu generovanému umělou inteligencí; většina tarifů klade důraz na obsah generovaný umělou inteligencí s lidskou editací.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nalezení správných autorů pro jejich potřeby je časově náročné.
Ceny Scripted
- Starter: Zdarma
- Výhoda: 199 $/měsíc
- Tým: 499 $/měsíc
- Podniky + agentury: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scripted
- G2: 3,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Upwork
Upwork je trh pro freelancery s profesionály z nejrůznějších oborů, včetně rozsáhlé sítě specialistů na psaní obsahu.
Najděte talenty, spravujte smlouvy, zlepšete spolupráci na pracovišti, kontrolujte práci a plaťte freelancerům, to vše z jedné bezpečné platformy. 🔐🥇
Nejlepší funkce Upwork
- Prohlédněte si profily freelancerů, podívejte se na projekty, které dokončili, přečtěte si recenze od jejich předchozích klientů a seřaďte autory podle hodnocení.
- Bezpečná platební platforma chrání vás i freelancera; můžete přidávat spropitné za dobře odvedenou práci, rozdělit projekty na jednotlivé milníky nebo platit za hodinu.
- Vytvářejte pracovní nabídky pro autory s konkrétními úrovněmi dovedností, lokalitami, časovými pásmy a dalšími kvalifikacemi.
- Budujte dlouhodobé vztahy s autory, redaktory a dalšími nezávislými profesionály.
Omezení Upwork
- Uživatelé uvádějí, že kvalita obsahu a komunikace se mezi jednotlivými freelancery liší.
- Hodnotící systém může vést k nízkému počtu hvězdiček na vašem klientském účtu, což může odradit špičkové talenty od přijetí práce.
Ceny Upworkpricing
- Základní: 49,99 $+/měsíc plus náklady na obsah
- Enterprise: 849 $/měsíc plus náklady na obsah
Hodnocení a recenze Upwork
- G2: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Stellar (dříve Crowd Content)
Stellar je služba pro psaní podnikového obsahu s sítí více než 6 000 nezávislých copywriterů. Využijte tuto platformu k navázání kontaktu s autory s požadovanou úrovní dovedností a odbornými znalostmi, kteří vám pomohou rozšířit vaše podnikání pomocí cíleného obsahu. 🎯
Nejlepší funkce Stellar
- Projekty, které vyžadují rychlé dodání, jsou často dokončeny do 24–48 hodin.
- Flexibilní ceny vám umožňují přizpůsobit cenu za slovo tak, aby odpovídala rozpočtu vašeho projektu.
- Uživatelsky přívětivá platforma usnadňuje zadávání objednávek, platby freelancerům a kontrolu obsahu.
- Různé typy obsahu, od vstupních stránek a článků na blogu po příspěvky na sociálních sítích a marketingové e-maily.
Významná omezení
- Recenze zmiňují obtížnost najít freelancery, kteří konzistentně produkují vysoce kvalitní práci.
- Uživatelé tvrdí, že interní systém hodnocení autorů a psaného obsahu může být matoucí.
Vynikající ceny
- Tržiště: 0,035 $+/slovo
- Spravované služby: Individuální ceny
Vynikající hodnocení a recenze
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
11. My Content Pal
My Content Pal vám poskytuje bezproblémový, dobře prozkoumaný obsah. Mají přísnou politiku bez použití umělé inteligence, která zaručuje 100% ručně vytvořený obsah optimalizovaný pro SEO, který bude rezonovat s jedinečným hlasem vaší značky a vaším publikem.
My Content Pal je jednou z mála agentur, které vám umožňují spolupracovat přímo s autorem. Vaší značce poskytnou specializovaného autora, který bude pracovat na vašich kampaních a přímo komunikovat s vaším týmem.
My Content Pal – nejlepší funkce
- Přísná politika bez AI: Každý obsah je vytvořen zkušenými lidskými autory, což zajišťuje soulad se značkou a autentičnost.
- SEO Success Manager: Budete těžit z odborných znalostí v oblasti SEO od specializovaného manažera SEO Success Manager.
- Navazujte vztahy se svými autory: Můžete komunikovat přímo se svým přiděleným autorem.
- Věrnostní program: Dlouhodobí zákazníci obdrží kredity, které mohou využít na služby editace nebo grafického designu.
- Dostupná excelence: Prémiový obsah můžete získat již za 0,08 $ za slovo.
- Přizpůsobitelné plány: Nakupujte slova podle svých požadavků, od pouhých 10 000 slov až po 200 000 slov.
Omezení služby My Content Pal
- Nemůžete si vybrat svého autora, ale pokud vám nevyhovuje, rádi vám ho vymění.
- Recenzenti uvádějí, že zahájení spolupráce může nějakou dobu trvat. My Content Pal má zdlouhavý, ale důkladný proces registrace.
- Doba zpracování obsahu 72 hodin pro klienty služby Dedicated Writer
Ceny My Content Pal
- My Content Pal nabízí ceny od 0,08 $ za slovo bez skrytých poplatků. Jejich balíčky jsou škálovatelné, aby vyhovovaly jedinečným potřebám obsahu. Pokud nejste s obsahem spokojeni, nabízí plnou náhradu.
Hodnocení a recenze My Content Pal
- Trustpilot: 4,8/5 s 54 recenzemi
- Capterra: N/A
Další nástroje pro psaní obsahu
Nejste připraveni najmout copywritera nebo se zavázat k používání platformy pro psaní obsahu? Chcete svým interním autorům poskytnout nástroje, které potřebují k úspěchu? Máme pro vás vše, od šablon pro psaní obsahu až po špičkovou technologii generování obsahu pomocí umělé inteligence.
ClickUp
ClickUp je přední software pro řízení projektů na trhu. Ačkoli tato platforma nenabízí služby psaní obsahu, disponuje několika nástroji, které pomáhají s tiskovými zprávami, popisy produktů a dalšími úkoly.
Potřebujete rychle vytvořit skvělý obsah? ClickUp AI dokáže generovat e-maily, obsah blogů, texty pro digitální marketing, projektové briefy, programy schůzek a zprávy o stavu pomocí jednoduchých pokynů. Umí také shrnovat poznámky ze schůzek a generovat úkoly, čímž vašemu týmu ušetří čas a peníze. 🤩
Jste připraveni propojit svůj obsah s pracovními postupy? Použijte ClickUp AI k vytváření kvalitního obsahu v ClickUp Docs a umožněte tak hladkou spolupráci.
Chcete vylepšit svou strategii obsahového marketingu? Využijte šablonu pro správu obsahu ClickUp a vytvořte svůj projektový plán. ✅
ClickUp zvládne všechno. Vážně. Podívejte se, co získáte:
- Šablony pro psaní obsahu a šablony komunikačních plánů pro každý účel
- Stovky nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, které jsou speciálně navrženy pro řízení projektů
- Šablony kalendáře obsahu, které vám pomohou udržet vaše projekty na správné cestě
- Nástroje a funkce určené ke zlepšení spolupráce na pracovišti
ClickUp Teams Marketing usnadňuje brainstorming, plánování a realizaci kampaní obsahového marketingu na všech platformách. Používejte jej společně s ClickUp AI k vytváření nápadů na kampaně, obsahových briefů, případových studií a dalších materiálů, aniž byste museli opustit platformu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Software pro tvorbu kalendáře obsahu, který vám pomůže udržet vaše marketingové a SEO plány na správné cestě
- Stovky nástrojů umělé inteligence, které vám pomohou vytvářet vysoce kvalitní obsah
- Knihovna s více než 1 000 hotových šablon pro urychlení každého projektu
- Software pro obsahový marketing, který zlepší vaše umístění ve vyhledávačích a zvýší návštěvnost vašich stránek.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že se při seznamování s nástroji ClickUp museli nejprve naučit, jak je používat (problém vyřešily bezplatné videonávody a často kladené otázky).
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Slova, která zvítězí
Tento pečlivě sestavený seznam 11 nejlepších služeb pro psaní obsahu odráží měnící se standardy v různých odvětvích. Ať už hledáte služby pro psaní obsahu pro SEO pro svůj e-shop nebo potřebujete freelancera, který vám vytvoří příspěvky na sociální sítě nebo white papery, chcete prověřené profesionály, kteří vám dodají vysoce kvalitní, originální a poutavý obsah.
Prozkoumejte, co pro vás mohou udělat další nástroje pro psaní obsahu. Začněte ještě dnes zdarma a zaregistrujte se na ClickUp! 🌞