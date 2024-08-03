Nejlepší agentury pro obsahový marketing pro vaše podnikání v roce 2025

Jste na večírku a potkáte někoho, kdo začne vyprávět o svém nedávném výletu do přírody. Popisuje tak živě hvězdné noci a příběhy u táboráku, že najednou dostanete chuť naplánovat si vlastní dobrodružství v přírodě.
Jakmile dokončí svůj příběh, uvědomíte si, že pracují pro společnost zabývající se outdoorovým vybavením!
Právě jste zažili obsahový marketing v akci, aniž byste o tom věděli.
To je síla skvělého content marketingu. Je informativní, zábavný a nechává vás toužit po více. A za těmito zdánlivě nenáročnými příběhy obvykle stojí agentury zabývající se content marketingem, které předvádějí své kouzlo.
Agentura zabývající se obsahovým marketingem je organizace, která pomáhá jiným firmám plánovat, vytvářet a distribuovat obsah, který přitahuje, zaujímají a dokonce prodává jejich cílové publikum.
Možná si teď kladete otázku: „Ale proč právě obsahový marketing?“
Pozornost je dnes nejvyhledávanější měnou a obsahový marketing hraje klíčovou roli v povědomí o značce a jejím rozšiřování.
Ať už prostřednictvím informativních blogových příspěvků, vtipných videí na TikToku nebo podnětných podcastů, obsahový marketing pomáhá značkám budovat vztahy s jejich publikem, které přesahují tradiční přístup „kupte si naše produkty“.
Pojďme tedy prozkoumat svět agentur zabývajících se content marketingem, které letos způsobí rozruch. ?
Charakteristika nejlepších agentur zabývajících se obsahovým marketingem
Jak si vybrat správnou agenturu pro digitální marketing? Zde je několik společných charakteristik, které definují dobrou agenturu.
- Jasně definovaný proces: Budou mít marketingový plán, který pokryje vše, co potřebujete. To znamená, že mají jasně definované kroky pro vývoj strategie, tvorbu marketingového obsahu, distribuci a analýzu. Nikdy nebudete drženi v nevědomosti – vždy budete vědět, kam směřujete a jak se tam dostanete.
- Trvalá partnerství: Vybudovali si dlouhodobá partnerství a stali se prodlouženou rukou týmů svých klientů. Pokud digitální marketingová agentura nemá stálé klienty, pravděpodobně to znamená, že nedělá věci správně.
- Transparentnost v komunikaci: Drží vás v obraze, vysvětlují své strategie srozumitelným jazykem (bez marketingových frází) a nebojí se přiznat, když něco nefunguje.
Zatímco všechny tyto vlastnosti jsou pro profesionální agenturu zabývající se content marketingem nezbytné, je dobré mít i některé další charakteristiky, jako například:
- Zkušenosti a reputace: Nejlepší agentury zabývající se content marketingem se mohou pochlubit bohatými zkušenostmi a solidní reputací. Spolupracovaly s dostatkem klientů, aby pochopily, co funguje a co ne. Jejich dosavadní úspěchy v podobě úspěšných kampaní a spokojených klientů hovoří za vše o jejich schopnostech. Při výběru agentury hledejte takovou, která má prokazatelné výsledky a nadšené reference od spokojených zákazníků.
- Náklady a rozsah služeb: Musí nabízet komplexní škálu řešení digitálního marketingu, od tvorby obsahu a strategie až po distribuci a analytiku. Poskytují transparentní ceny a flexibilní balíčky přizpůsobené vašim potřebám a rozpočtu.
?Profesionální tip: Dostanete to, za co zaplatíte, takže i když je lákavé zvolit nejlevnější variantu, investice do kvalitního content marketingu může přinést významné výnosy.
- Zaměření na odvětví: Agentury specializující se na vaše odvětví pravděpodobně lépe porozumí vašim specifickým výzvám a cílovému publiku. Disponují odbornými znalostmi potřebnými k vytváření obsahu, který osloví váš cílový trh a podpoří zapojení zákazníků. Hledejte agentury s ověřenými výsledky ve vašem odvětví a hlubokým porozuměním vaší specializaci.
- Získávání potenciálních zákazníků a prodej: V konečném důsledku je hlavním cílem content marketingu získávání potenciálních zákazníků a prodej. Špičkové agentury vědí, jak vytvořit obsah, který přitahuje pozornost a přeměňuje potenciální zákazníky na skutečné zákazníky. Používají strategie založené na datech k optimalizaci vašeho obsahu pro vyhledávače, sociální média a další kanály, čímž zajišťují maximální viditelnost a dosah.
? Pokud vás někdy zajímal svět digitálního marketingu a přemýšleli jste, jak založit vlastní marketingovou agenturu, máme pro vás komplexní blogový příspěvek, který vám pomůže začít.
Nejlepší agentury zabývající se obsahovým marketingem
Zde je seznam nejlepších agentur zabývajících se content marketingem, který jsme sestavili na základě rozsáhlého výzkumu, abyste si mohli vybrat:
1. NinjaPromo
Nejlepší pro: Blockchain, Web3 marketing
Obsluhovaná odvětví: kryptoměny, IT, B2B, fintech, zdravotnictví, SaaS
Významní klienti: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin. com, Burger King
Silné stránky: Marketing na sociálních médiích, optimalizace pro vyhledávače (SEO), PR, branding, vývoj blockchainu
Ceny: Nabízejí model založený na předplatném.
- Standard: 40 hodin – 3200 $/měsíc
- Pro: 80 hodin – 5600 $/měsíc
- Nejlepší volba: 160 hodin – 9600 $/měsíc
Umístění: New York, Londýn, Dubaj, Singapur, Hongkong, Vilnius
Ninja Promo má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu na sociálních médiích a influencer marketingu. Společnost byla založena v roce 2017 a od té doby otevřela pobočky po celém světě.
Ninja Promo má mezi svými konkurenty dobrou pověst díky své vysoké inovativnosti, transparentnosti a bohatým zkušenostem s realizací projektů pro organizace všech velikostí a odvětví.
Agentura se pyšní tím, že nabízí okamžitý přístup k 1 % nejlepších globálních marketingových a kreativních talentů, a to vše, jak sami říkají, „bez rozbití banky”.
Můžete se zaregistrovat do jejich předplatného a okamžitě se spojit s globálním týmem odborníků na digitální marketingové strategie – od sociálních médií a SEO po produkci videí a vývoj webových stránek.
2. Growfusely
Nejlepší pro: Komplexní obsahový marketing pro SaaS společnosti
Obsluhovaná odvětví: SaaS, technologie
Významní klienti: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix
Silné stránky: Hluboké znalosti v oblasti SaaS content marketingu, SEO, budování odkazů, psaní obsahu
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Bangalore, Bombaj
Growfusely se silně zaměřuje na společnosti SaaS. Jak napovídá jejich název, jejich posláním je zajistit svým klientům bohatý růst. Growfusely toho dosahuje prostřednictvím různých služeb, včetně auditů obsahu, umístění v médiích, e-mailových a podcastových rozhovorů a strategické optimalizace klíčových slov.
Specializují se na strategii, tvorbu a distribuci obsahového marketingu a zajišťují, aby obsah odpovídal hlasu značky a osvědčeným postupům SEO.
Pokud hledáte agenturu, která se zavázala k posílení vaší značky a jejího hlasu napříč platformami, vyzkoušejte Growfusely! Pomocí marketingových taktik založených na datech a poutavého obsahu vás etablují jako myšlenkového lídra.
3. Column Five
Nejvhodnější pro: Značky, které hledají silný vizuální obsah a datové storytelling
Odvětví, kterým poskytujeme služby: Technologie, Saas, finance, zdravotnictví, vzdělávání, spotřební zboží
Významní klienti: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte
Silné stránky: Strategie značky, strategie obsahu, tvorba obsahu, strategie distribuce
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Costa Mesa, Brooklyn
Oceněná kreativní agentura Column Five vyniká v oblasti vizualizace dat, obsahové strategie a digitálního marketingu. Nejlepší příběh vyhrává – to je filozofie Column Five Media. A to je to, co dělají pro své klienty.
Agentura se zaměřuje na „vedení svých klientů na cestě k vytvoření, sdílení a využití příběhu jejich značky takovým způsobem, který si získá srdce a mysli zákazníků a nakonec i jejich trh. “
Jsou známé tím, že vytvářejí poutavé vizuální příběhy prostřednictvím infografik, interaktivního obsahu a videoprodukce, které pomáhají značkám spojit se s jejich publikem.
4. Animalz
Nejlepší pro: Dlouhé texty pro myšlenkové vedení
Obsluhovaná odvětví: SaaS, technologie, B2B
Významní klienti: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning
Silné stránky: SEO poradenství, povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků, produktový marketing, výzkum
Ceny: Ceny na míru
Umístění: New York
Animalz je agentura zabývající se obsahovým marketingem, která se specializuje na dlouhé texty pro společnosti SaaS, technologické a B2B. Vytváří vysoce kvalitní, podrobné články, případové studie a whitepapery, které pomáhají klientům etablovat se jako lídři v oboru a zvyšovat organickou návštěvnost.
Animalz se chlubí tím, že jeho obsah je tak dobrý, že si publikum ani neuvědomí, že se jedná o marketing. Jejich tým zkušených autorů a stratégů zajišťuje, že obsah, který produkují, je jak informativní, tak poutavý.
5. Dear Content
Nejvhodnější pro: SaaS a B2B společnosti, které potřebují vysoce kvalitní písemný obsah
Obsluhovaná odvětví: SaaS, B2B
Významní klienti: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers
Silné stránky: Strategie obsahu, psaní obsahu, generování potenciálních zákazníků
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Barcelona, Španělsko
„Vážený obsahu. Protože nám obsah leží na srdci a věříme v jeho sílu transformovat podnikání.“
Zní to přesně jako něco, v co byste chtěli, aby vaše agentura pro obsahový marketing věřila.
Dear Content je butiková agentura, která vytváří vysoce kvalitní obsah pro SaaS a B2B organizace. Specializuje se na blogové příspěvky, whitepapery, případové studie a e-knihy, které pomáhají klientům etablovat se jako lídři v oboru a zvyšovat organickou návštěvnost. To nám připadá jako zelená vlajka!
6. Základ
Nejvhodnější pro: B2B SaaS společnosti, které chtějí organicky růst
Obsluhovaná odvětví: B2B, výroba, software, SaaS
Významní klienti: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex
Silné stránky: Branding, grafický design, webdesign, sociální média, tvorba obsahu
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Halifax
The Foundation je agentura zabývající se B2B obsahovým marketingem, která vyniká v tvorbě efektivních obsahových marketingových strategií založených na datech. Pomáhá firmám rozšiřovat jejich publikum prostřednictvím strategického obsahového marketingu, správy sociálních médií a SEO.
Vytvářejí působivé a měřitelné obsahové kampaně a zároveň znovu využívají stávající obsah a aktiva, která možná nefungují tak dobře. Důkladně zkoumají zákazníky svých klientů, nacházejí správné obsahové řešení a dodávají obsahový engine, který zefektivňuje všechny činnosti potřebné k dosažení obchodních cílů.
Jejich odbornost spočívá v kombinaci kreativity a technologie, díky které vytvářejí briefy, píší obsah, který odpovídá záměru vyhledávání publika, a pečlivě sledují pohyb ukazatelů.
7. Brafton
Nejvhodnější pro: Podniky všech velikostí, které potřebují komplexní obsahový marketing
Obsluhovaná odvětví: Technologie, finance, zdravotnictví, vzdělávání, spotřební zboží
Významní klienti: Canva, Stanford University, Zendesk, ThoughtTrace
Silné stránky: Psaní obsahu, grafický design, produkce video obsahu, tvorba lead magnetů, inbound consulting, e-mailový marketing
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Sídlo společnosti je v Bostonu, pobočky má po celé Americe, Austrálii a Evropě.
Brafton je další globální agentura zabývající se komplexními službami v oblasti content marketingu, která nabízí služby v oblasti psaní obsahu, tvorby obsahu, SEO, marketingu na sociálních médiích a produkce videí. Jsou známí svým datově orientovaným přístupem a vysoce kvalitním obsahem. Jejich tým odborníků zajišťuje, aby obsah odpovídal obchodním cílům a přinášel měřitelné výsledky.
„Skvělá marketingová data + interní kreativní géniové = vždy vysoce kvalitní obsah!“
To je mantra této marketingové agentury.
Mají také zkušenosti s inbound marketingem. Jejich globální tým odborníků na SEO, stratégů sociálních médií, specialistů na placenou reklamu a kreativních content marketerů vyniká v navrhování a realizaci škálovatelných kampaní content marketingu. Zjednodušují celý proces, od strategie a tvorby až po realizaci, a zajišťují tak efektivní a působivé výsledky pro klienty.
8. Imagination Publishing
Nejlepší pro: Poutavé vyprávění příběhů a strategie přizpůsobeného obsahu
Obsluhovaná odvětví: Finanční služby, asociace, B2B, zdravotnictví
Významní klienti: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon
Silné stránky: Obsahový marketing, tvorba, distribuce, výkonnost
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Chicago
Imagination Publishing se specializuje na vytváření strategií obsahu na míru pro značky. Nabízí služby jako tvorba obsahu, digitální marketing, správa sociálních médií a produkce videí. Jejich přístup se zaměřuje na storytelling a tvorbu poutavého obsahu, který rezonuje s cílovým publikem.
Agentura je silně motivována „proč“ dělat věci. Věří, že k tomu, aby se obsahový marketing stal trvalým motorem růstu pro marketingové a produktové týmy, je zapotřebí čtyřúrovňový přístup. Tento přístup vyžaduje, aby každá obsahová zkušenost vycházela z obchodních cílů, byla poháněna potřebami publika a byla navržena tak, aby byla flexibilní a iterativní.
9. Optimist
Nejlepší pro: Produktově orientovanou obsahovou strategii s SEO
Obsluhovaná odvětví: Technologie, SaaS, e-commerce, neziskové organizace
Významní klienti: Glide, Stampli, Kubera, Plytix
Silné stránky: SEO, budování odkazů, tvorba obsahu, optimalizace obsahu
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Denver
Optimist pomáhá značkám rozšiřovat jejich online přítomnost prostřednictvím strategické tvorby a distribuce obsahu. Specializuje se na obsah zaměřený na SEO, který přitahuje organický provoz a přeměňuje návštěvníky na zákazníky.
Mají globální tým autorů, stratégů a specialistů na SEO, kteří jsou vyškoleni tak, aby se nejprve zaměřili na strategii a poté na obsah pro každého klienta.
Agentura začíná každou spolupráci důkladným porozuměním podnikání a odvětví klienta, aby mohla identifikovat nejlepší způsoby, jak dosáhnout cílů. Věří, že „strategie by měla být pečlivě předepsána, nikoli diktována“.
Služby obsahového marketingu společnosti Optimist zahrnují posouzení jedinečných potřeb organizace klienta, určení správné strategické kombinace obsahových aktiv, provedení strategie, měření výsledků, učení se a přizpůsobování.
10. Omniscient Digital
Nejvhodnější pro: B2B společnosti, které hledají datově podložené obsahové strategie a SEO
Obsluhovaná odvětví: SaaS
Významní klienti: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo
Silné stránky: Strategie obsahu, tvorba obsahu, optimalizace obsahu, budování odkazů, technické SEO, digitální analytika
Ceny: Ceny na míru
Umístění: Austin
Omniscient Digital je agentura zabývající se content marketingem a SEO, která pomáhá softwarovým společnostem v oblasti B2B růst prostřednictvím organického vyhledávání a obsahu. Specializuje se na dlouhé, vysoce kvalitní obsahy, které přitahují organický provoz a přeměňují potenciální zákazníky na věrné zákazníky.
Díky jejich odhodlání neustále se vzdělávat a optimalizovat procesy dosahují trvale špičkových výsledků.
Nejprve provádějí audit stávajícího webu klienta, analyzují konkurenci a seznamují se s odvětvím, aby mohli vytvořit SEO a obsahovou strategii pro organický růst. Poté implementují SEO program, který může zahrnovat tvorbu vysoce kvalitního obsahu a zpětných odkazů s cílem předvést odborné znalosti v dané oblasti, vytvořit autoritu webu a dosáhnout dobrého hodnocení pro cílová klíčová slova.
Dále vytvářejí reportovací dashboardy pro sledování výkonu vyhledávání, včetně zobrazení a kliknutí ve vyhledávání, organického provozu a konverzí. Na základě údajů o výkonu a případných změnách v podnikání identifikují příležitosti k opakování a optimalizaci programu.
11. Siege Media
Nejlepší pro: Obsahový marketing, SEO, PR
Obsluhovaná odvětví: finance, e-commerce, B2C, B2B, SaaS
Významní klienti: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith. ai
Silné stránky: Tvorba obsahu zaměřená na SEO
Ceny: Ceny na míru
Umístění: San Diego
Již více než 10 let pomáhá Siege Media značkám zvyšovat organický provoz a tím i příjmy pomocí obsahové strategie, marketingu, budování odkazů a dalších služeb. Disponují týmem autorů, marketérů, designérů a specialistů na SEO, kteří svým klientům nabízejí komplexní služby v oblasti digitálního marketingu.
Jejich marketingové služby jsou zaměřeny na SEO, orientovány na zákazníka a prokazatelně přinášejí výsledky. Jsou hrdí na to, že pomáhají svým klientům generovat provoz, odkazy a hodnocení, které vedou k exponenciálnímu růstu. Jejich SEO služby generují roční hodnotu provozu klientů ve výši přes 148 646 000 dolarů.
12. Influence & Co.
Nejvhodnější pro: Společnosti, které chtějí budovat myšlenkové vedení a autoritu značky
Obsluhovaná odvětví: B2B, technologie, zdravotnictví, finance, pojišťovnictví, fitness
Významní klienti: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud
Silné stránky: Obsah v oblasti myšlenkového vedení, strategie a distribuce obsahu, budování autority značky
Ceny: Průměrná cena za projekt je 10 000 $+, měsíční paušál je 1 000–2 000 $.
Umístění: Columbia, Missouri
Influence & Co. se specializuje na thought leadership a obsahový marketing. Pomáhá firmám vytvářet a distribuovat vysoce kvalitní obsah, aby si vybudovaly autoritu své značky a podpořily zapojení zákazníků. Influence & Co. se odlišuje tím, že se zaměřuje na průnik obsahového marketingu a thought leadershipu.
Díky patentované technologii a osvědčeným strategiím se agentura snaží získat podíl na trhu od konkurentů svých klientů, zvýšit hodnotu jejich značky, zvýšit kvalifikovaný provoz a zvýšit tržby a zisky. S kompletní sadou řešení byla agentura v roce 2022 převzata společností Intero Digital a podporuje celý marketingový trychtýř od povědomí až po uzavření obchodu.
Hodnocení agentur zabývajících se content marketingem
Agentury zabývající se obsahovým marketingem jsou jako osobní vypravěči a stratégové vaší značky v jedné osobě. Tito kreativní géniové neskládají jen slova dohromady, ale vytvářejí poutavé příběhy. Díky jejich kouzelnému doteku se poselství vaší značky nejen dostane k lidem, ale také se jim vryje do paměti a šíří se jako požár.
Jak ale rozlišit dobrou agenturu pro obsahový marketing od té skvělé?
Zde jsou čtyři vlastnosti, díky kterým vynikají:
- Jsou to odborníci na obsah a storytelling.
- Jsou založeny na datech
- Jsou přizpůsobivé
- Jsou to skvělí spolupracovníci.
Tyto agentury propojují váš skvělý produkt s prsty vašich zákazníků, kteří scrollují po obrazovkách. Nevytvářejí jen obsah, ale také konverzace, budují komunity a mění náhodné návštěvníky v loajální fanoušky. ?
Proto musíte pečlivě vyhodnotit společnosti zabývající se content marketingem a najít tu, která vašemu podnikání pomůže zazářit.
Základní kritéria pro hodnocení agentur zabývajících se content marketingem
Pokud právě hledáte nejlepší agenturu pro obsahový marketing, mějte na paměti tyto faktory:
- Případové studie a recenze klientů: Nespokojte se jen s jejich slovy – ponořte se do recenzí klientů a případových studií; hledejte příběhy o úspěchu, které vás ohromí. Pokud je jejich bývalí klienti chválí, jste na správné cestě. Vědí, jak rozvíjet svou agenturu digitálního marketingu.
- Dosavadní výsledky a odborné znalosti: Zkontrolujte, zda již spolupracovali se značkami ve vašem odvětví. Mluví vaším jazykem? Hledejte agenturu, která není jen všeumělem, ale mistrem ve vašem oboru. Pokud dokážou mluvit o vašem oboru, jako by jím žili a dýchali, narazili jste na zlatou žílu.
- Strategie obsahu: Skvělá agentura nevyrábí obsah jako továrna. Měla by přizpůsobit své strategie obsahového marketingu vašim jedinečným cílům. Nabízí širokou škálu typů obsahu? Dokáže vytvořit cokoli od příspěvků na sociálních sítích po dlouhé články? Hledejte agenturu, která dokáže přizpůsobit svou kreativitu vašim konkrétním potřebám.
Pokud si nejste jisti, zda je agentura zabývající se content marketingem tím, co potřebujete, máme pro vás jiné řešení.
ClickUp pro obsahový marketing
ClickUp může fungovat jako vaše centrum softwaru pro obsahový marketing díky své nabídce bezplatných šablon pro plánování a psaní obsahu.
Pomůže vám snadno řídit váš interní marketingový tým, plánovat, spravovat a realizovat vaše marketingové kampaně od začátku do konce!
Šablona plánu obsahového marketingu ClickUp
Začněme tím, co budete potřebovat jako první! Šablona plánu obsahového marketingu ClickUp je šablona vhodná pro začátečníky, která vám pomůže nastavit plán obsahového marketingu pro vaši organizaci.
Snadno vytvářejte plány kampaní na šabloně tak, že označíte jejich název, datum, přiřazené osoby, prioritu, typ obsahu, kanál, pilíř obsahu, reference a mnoho dalšího! Tato šablona vám umožňuje:
- Jasně definujte svou cílovou skupinu a brainstormujte relevantní nápady na obsah, který bude odpovídat jejím potřebám a problémům.
- Vypracujte strategii , která vám pomůže při tvorbě a distribuci obsahu.
- Soustřeďte úsilí svého týmu na vytváření obsahu, který je užitečný a zároveň poutavý.
- Vyhodnoťte a upravte svůj obsahový plán na základě metrik výkonnosti.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Další na řadě je šablona kalendáře obsahu ClickUp, která vám pomůže zorganizovat redakční kalendář pro všechny vaše digitální marketingové aktivity – blog, sociální sítě, e-maily a další.
Sledujte na svém dashboardu data zahájení a ukončení kampaní, jejich průběh, termíny a vlastníky, označujte priority a úkoly na první pohled.
Zapomeňte na žonglování s několika listy nebo dokumenty, abyste sledovali, jaký obsah vychází, kdy a kde. Šablona ClickUp vám umožňuje vizuálně sledovat veškerý váš obsah. Můžete dokonce připojit dokumenty, obrázky a soubory PDF k vašemu úkolu, takže nemusíte hledat obrázky záhlaví a návrh blogu zvlášť!
Komentujte konkrétní úkoly a vyjasněte si jakékoli pochybnosti související s úkoly přímo na platformě, aniž byste museli komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních nástrojů!
Bonus: Zde je seznam dalších bezplatných šablon kalendáře obsahu pro vás.
Šablona pro správu obsahu ClickUp
A když si nastavíte kalendář obsahu a vytvoříte plán obsahu, budete potřebovat šablonu pro správu obsahu ClickUp, abyste dotáhli všechny nedokončené záležitosti a sjednotili všechny své aktivity v oblasti content marketingu!
Jedná se také o připravenou, vysoce přizpůsobitelnou šablonu, která nabízí osm různých konfigurací ClickUp, takže můžete zobrazit všechny své úkoly způsobem, který je pro vás nejproduktivnější: tabule, kalendář, seznam, uvítání, časová osa, Ganttův diagram a další.
Nejlepší na šablonách ClickUp je, že můžete pro každý projekt vytvořit vlastní stavy! Kategorizujte a přidávejte různé atributy, abyste mohli spravovat své projekty tvorby obsahu. Přidejte podrobnosti o rozpočtu, kanálu, odkazu, typu úkolu, inspiraci pro maketu atd. pro každý projekt.
Ať už jste velký nebo malý tým, na této platformě můžete snadno sledovat pokrok členů svého týmu, spravovat různé aplikace pro digitální marketing nebo zkontrolovat, kde se kampaň zasekla.
ClickUp, váš nový tým pro digitální marketing
Téměř 48 % práce v oblasti content marketingu je zadáváno agenturám, které z těchto značek dělají známá jména. Nezapomeňte však, že skvělý obsah je jen začátek. Abyste dosáhli úspěchu v marketingu, potřebujete silný nástroj pro řízení projektů, který zajistí, že všechny kreativní nápady budou směřovat správným směrem.
A právě tady přichází na řadu ClickUp – jako tým v zákulisí, který zajišťuje, aby hvězdy content marketingu zahrály všechny správné tóny.
Ať už spolupracujete s jednou z těchto úžasných agentur nebo vytváříte vlastní obsah interně, ClickUp vám pomůže organizovat, spolupracovat a vytvářet obsah, díky kterému se vaše publikum bude vracet pro další.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!