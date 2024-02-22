Jak rozvíjet agenturu digitálního marketingu: podrobný průvodce

Zde je otázka za milion dolarů, která trápí majitele digitálních marketingových agentur:
„Jak rozvíjet digitální marketingovou agenturu?“ – ale tato otázka je neúplná.
Místo toho by se měli ptát: „Jak rozvíjet digitální marketingovou agenturu tak, aby byla zisková a kladla zákazníky na první místo?“
Odpověď spočívá ve vaší strategii digitálního marketingu.
Zeptejte se sami sebe:
- Jsou vaše marketingové produkty skutečně zajímavé pro lidi?
- Prodáváte produkty nebo příběhy značek?
- Máte vůbec jasně definovanou strategii?
Zůstaňte s námi, pokud vás zajímá, jak efektivně rozvíjet a škálovat svou agenturu.
Porozumění růstu digitální agentury
Očekává se, že výdaje na digitální reklamu v roce 2024 porostou. Majitelé agentur navíc věří, že optimalizace pro vyhledávače, obsahový marketing a digitální marketingové kanály přinesou v roce 2024 nejvyšší výnosy.
Další trendy v digitálním marketingu, které budou dominovat v roce 2024
- Popularita sociálních médií, jako jsou Instagram Threads, Meta Threads a Bluesky, poroste.
- Marketéři by se měli zaměřit na zvyšování míry zapojení – nové metriky pro míru retence.
- LinkedIn má nyní 1 miliardu členů, což z něj činí skvělou platformu pro organické generování potenciálních zákazníků.
- Placené reklamy na sociálních médiích, zejména na LinkedIn, dominují videomarketingu.
Pokud tedy uvažujete o rozšíření své agentury pro digitální marketing, nyní je ten nejlepší čas.
Pro vaše pohodlí jsme digitální marketingové strategie rozdělili do čtyř segmentů:
- Zlepšete marketing a prodej své agentury
- Snižte odchod zákazníků
- Zvyšte výkonnost své marketingové agentury
- Vylepšete své služby digitálního marketingu
Strategie pro zlepšení interního marketingu a prodeje
Začněme od základů a podívejme se, jak zlepšit váš interní marketing a prodej.
Zlepšete dovednosti svého interního týmu
Ať už jste reklamní agentura nebo se zabýváte digitálními službami, váš tým musí držet krok s nejnovějšími trendy v oboru.
Začleňte školení zaměstnanců do svého obchodního modelu – ať už prostřednictvím virtuálních akcí, skupin na sociálních médiích nebo dokonce webových stránek vaší agentury pro digitální marketing.
Využijte software pro řízení projektů k růstu vaší marketingové agentury
Abyste si zajistili stále více úspěšných klientů, musíte přidat hodnotu k podnikání svých klientů.
A jak toho nejlépe dosáhnout?
Začněte zefektivněním interních procesů, aby se tým mohl soustředit na budování vztahů, místo aby se musel věnovat hašení požárů.
Právě v tomto případě se nástroj pro řízení projektů stává užitečným pomocníkem pro vaše týmy – koordinuje úkoly, projekty, lidi a očekávání.
Prezentujte svou práci jako důvěryhodná agentura digitálního marketingu
Marketingové agentury musí být zručné v propagaci svých stávajících klientů.
Musí se však také zaměřit na předvedení schopností své agentury digitálního marketingu.
Propagujte webové stránky své agentury napříč kanály a platformami, abyste rychle získali více klientů.
Proveďte audit webových stránek vaší agentury
Chcete světu ukázat své schopnosti?
Nechte svého webového designéra předvést svůj obrovský talent potenciálním klientům a jiným agenturám pomocí brilantních návrhů na webu.
Proveďte SEO audit svého současného webového designu a staňte se případovou studií v očích vyhledávačů.
Investujte do placené reklamy a marketingu na sociálních médiích
Díky nepřetržité přítomnosti na sociálních sítích a doplnění o kampaně typu „pay-per-click“ budete moci propagovat svou marketingovou agenturu na různých organických nebo placených kanálech.
Jakmile se s vaší značkou spojí různé typy cílových skupin, bude mnohem snazší diverzifikovat váš dosah a zvýšit prodej.
Zde je několik tipů, jak využít marketing na sociálních médiích:
- Prokažte svou autoritu sdílením poznatků, blogů sestavených odborníky a bezplatných webinářů, stejně jako živých relací, ve kterých představíte svou značku potenciálním klientům.
- Reagujte na každý komentář, zmínku a dotaz na sociálních médiích, jinak riskujete, že vás rozzlobení zákazníci označí za nereagující.
- Využijte kombinaci sociálních médií, abyste oslovili různorodé demografické skupiny.
- Pravidelně publikujte příspěvky a sdílejte příběhy o úspěchu, abyste si získali důvěru svých sledujících.
Strategie ke snížení odchodu zákazníků a podpoře růstu agentury
Využijte tyto tipy jako odrazový můstek k tomu, abyste snížili počet zákazníků, kteří přestali spolupracovat s vaší marketingovou agenturou, a proměnili svou digitální marketingovou agenturu v magnet na potenciální zákazníky:
1. Přehodnoťte svou strategii obsahu
Ve světě obsahového marketingu má smysluplný blog zásadní význam.
Využijte blogový příspěvek k propagaci svého podnikání, vzdělávání publika a přilákání nových zákazníků.
Postupujte podle těchto tipů a dosáhněte vynikajících výsledků při tvorbě obsahu:
- Publikujte relevantní, originální a podnětný obsah, který čtenářům přináší přidanou hodnotu.
- Zdůrazněte své znalosti a zajistěte, aby vaše články byly dobře podložené výzkumem.
- Přidejte zajímavé vizuální prvky, jako jsou infografiky, ilustrace, obrázky atd.
- Použijte videa k zaujetí diváků a přidejte prvek vyprávění příběhu.
- Vytvořte si kalendář obsahu na každý měsíc a držte se ho.
- Integrujte webináře, podcasty atd. a experimentujte s formátem obsahu.
- Propagujte svůj obsah v newsletteru, na sociálních sítích, prostřednictvím placené reklamy atd.
- Pište a sdílejte e-knihy a průvodce zdarma jako účinný magnet na potenciální zákazníky.
- Sledujte výkonnost svého obsahu pomocí nástrojů, jako je Google Analytics.
Pokud dochází k úbytku zákazníků, je na čase využít sílu psaného slova a upozornit nové klienty na vaše odborné znalosti.
Využijte netradiční platformy jako Reddit, Quora a LinkedIn k upevnění autority vaší agentury digitálního marketingu.
2. Inspirujte se u jiných kreativních agentur
Pokud vám docházejí inspirativní nápady na lead magnety, hledejte inspiraci u jiných úspěšných agentur.
Prostudujte si jejich kampaně na sociálních médiích, připravte se na jejich strategii generování potenciálních zákazníků a posilte své úsilí v oblasti e-mailového marketingu tím, že budete potenciální zákazníky podporovat pomocí vysoce kvalitního, cíleného obsahu.
Další tipy, jak vylepšit vaši e-mailovou marketingovou kampaň:
- Provádějte své zákazníky prodejním trychtýřem zasíláním pravidelných e-mailů o nejnovějších akcích, novinkách, nabídkách a dalších informacích.
- Budujte vztahy se stávajícími zákazníky pomocí pravidelných kontrol, sérií newsletterů atd.
- Motivujte své čtenáře k požadované akci – ať už se jedná o nákup, přihlášení k odběru newsletteru nebo registraci k předvedení produktu.
- Segmentujte své zákazníky na základě konkrétního chování, zájmů, potřeb atd.
3. Předveďte své úspěchy novým klientům
Chcete-li získat důvěru nových klientů, požádejte své věrné zákazníky, aby se vyjádřili – požádejte je, aby zveřejnili upřímné recenze, natočili videa s referencemi a propagovali vaši digitální marketingovou agenturu prostřednictvím ústního podání.
4. Pracujte na své strategii optimalizace pro vyhledávače
Má váš web dobré hodnocení v místních vyhledávačích?
Pokud tak neučiníte, můžete přijít o potenciální klienty s vysokou návratností investic.
Upravte svůj zápis ve službě Google Moje firma, sbírejte autentický obsah a recenze od uživatelů a optimalizujte svůj web pro místní klíčová slova.
5. Investujte do průzkumů spokojenosti zákazníků a zpětné vazby.
Naučte svůj tým pravidelně sbírat zpětnou vazbu od stávajících zákazníků, abyste pochopili jejich úroveň spokojenosti, problémy a oblasti, které je třeba zlepšit.
Využijte tuto zpětnou vazbu k informovanému rozhodování o svých službách a řešení problémů, které mohou přispívat k odchodu zákazníků.
Navíc můžete provést průzkum spokojenosti zákazníků, který vám pomůže zmapovat celkovou náladu zákazníků a identifikovat trendy, které by mohly pozitivně ovlivnit růst vaší agentury.
6. Zaměřte se na strategie udržení zákazníků
Přilákání nových zákazníků je sice zásadní, ale nezapomínejte na to, jak důležité je udržet si ty stávající.
Zaveďte strategie pro udržení zákazníků, jako jsou věrnostní programy, personalizovaná komunikace, exkluzivní nabídky a proaktivní zákaznická podpora, abyste si udrželi zájem a spokojenost svých klientů.
Budování silných vztahů se stávajícími zákazníky vede k dlouhodobé loajalitě a pozitivním doporučením, která jsou pro růst agentury neocenitelná.
Strategie pro rozvoj týmu vaší digitální agentury
Chcete zvýšit efektivitu a produktivitu své digitální marketingové agentury, aniž byste ohrozili její růst?
Software pro správu projektů ClickUp je vždy po boku vašeho marketingového týmu.
Tento nástroj nabízí robustní funkce pro správu zdrojů, úkolů, týmů a lidí v agentuře.
Pojďme se na to podívat trochu blíže.
Využijte ClickUp Tasks k zefektivnění práce vašeho týmu
ClickUp Tasks nedovolí vašemu týmu žádné dohady – ani v případě, že dojde k fluktuaci v týmu nebo k nárůstu objemu práce.
Ať už potřebujete věnovat pozornost obsahovému marketingu nebo procesu zapojování nových klientů, stanovte priority úkolů pro všechny možné případy použití a informujte svůj tým o tom, kdo na čem pracuje.
ClickUp Tasks vám také pomůže zobrazit termíny, kontrolní seznamy, závislosti, komentáře a čas strávený na úkolech současně – což je nepostradatelná funkce pro rostoucí týmy.
Uživatelské rozhraní je navíc jednoduché a snadno srozumitelné.
Vyberte si z řady automatizačních možností a zvyšte svou efektivitu
ClickUp vám díky svému softwaru pro správu agentur nabízí to nejlepší z obou světů – projektové řízení a marketing.
Digitální marketingové aplikace ClickUp jsou investicí, která se vyplatí marketingové agentuře jakéhokoli rozsahu a velikosti.
A pokud hledáte specializovanější nástroj pro obsahový marketing, zvažte software pro obsahový marketing ClickUp nebo oblíbenou funkci ClickUp Brain, která vám umožní vytvořit vysoce kvalitní obsah během několika minut.
Využijte vizuální výhody zobrazení Ganttova diagramu
Chcete sledovat a plánovat projekty pro své mezifunkční týmy?
Vyzkoušejte zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp a spravujte informace o projektech tak, aby jim všichni rozuměli.
Předpokládejme, že váš produktový tým dostal za úkol vylepšit aplikaci, kterou jste vytvořili pro klienta.
Takto bude vypadat vaše řada úkolů v Ganttově diagramu.
Sledujte pokrok a analyzujte výkonnost pomocí funkcí pro vytváření reportů v ClickUp
Úspěšní klienti se nezakládají pouze na lajcích a komentářích.
Jsou založeny na reálných datech extrahovaných z marketingových zpráv, které nabízejí hlubší vhled do toho, jak dobře váš tým pracuje.
Funkce ClickUp Reporting obsahuje přizpůsobitelné panely, které poskytují přehled o vaší práci na vysoké úrovni.
Strategie pro vylepšení vaší nabídky služeb
Jako majitel agentury musíte vědět, že zlepšení vašich služeb digitálního marketingu začíná tím, že se naučíte, jak zvýšit produktivitu vaší marketingové agentury.
Dalším stejně důležitým úkolem je získávání nových klientů a budování vztahů s nimi – což je specialita softwaru pro zákaznický úspěch.
Chcete, aby byli spokojení jak váš tým, tak potenciální zákazníci.
Investujte tedy svůj čas moudře do budování robustních procesů řízení projektů, díky nimž bude vaše strategie růstu zaměřena na zákazníky a zaměstnance.
Zde jsou čtyři osvědčené postupy, které můžete přidat do kultury vaší marketingové agentury.
Definujte, v jaké oblasti chcete působit
Pochopte, co vaše cílová skupina chce, a zaměřte se na konkrétní trendy v oboru, abyste našli rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty.
Můžete se například specializovat na výzkum klíčových slov nebo vývoj webových stránek.
Jaká je vaše jedinečná prodejní nabídka (USP)?
Cílem je pochopit, co vás odlišuje od ostatních agentur – vy se staráte o podnikání svých klientů.
Váš interní tým i interní procesy musí plně odrážet vaši jedinečnou prodejní nabídku (USP).
Vytvořte kvalifikovaný tým s přístupem zaměřeným na zákazníka
Marketingová agentura funguje na základě kvality svého talentového fondu.
Soustřeďte tedy svou energii na hledání a udržení těch nejlepších talentů, abyste se dostali do čela pelotonu.
Budujte strategická partnerství
Někdy nemusíte být jednotkou sama proti všem, pokud je práce náročná.
K urychlení práce je užitečné využít pomoc externích agentur, nástrojů pro řízení projektů a dalších prostředků.
Vytvořte strategická partnerství s technologiemi, procesy a lidmi, abyste svou agenturu vrátili na cestu k úspěchu.
Kroky, které musíte podniknout ke zlepšení své nabídky, se budou u jednotlivých majitelů agentur lišit. Vše záleží na tom, jak chcete, aby vaši digitální marketingovou agenturu vnímali klienti a potenciální zaměstnanci.
Rostoucí role automatizace při rozšiřování digitální agentury
Založit digitální marketingovou agenturu je snadné, ale provozovat ji je obtížné.
Starost o stávající klienty je snadná, ale uspokojit potřeby nových klientů je obtížné.
Získat pár nápadů od týmu je snadné, ale vytvořit zapamatovatelné digitální marketingové kampaně je náročné.
Pokud chcete vstoupit do druhé poloviny spektra, pořiďte si software pro marketingové agentury, jako je ClickUp, který bude pracovat pro vás (a ne naopak).
ClickUp nabízí cenné zdroje, jako jsou šablony marketingových plánů, šablony marketingových roadmap a další, které revolučním způsobem změní způsob optimalizace vašich marketingových pracovních postupů.
Neignorujte poslání své agentury – nechte ClickUp, aby vám pomohl šířit dobré jméno ve vaší síti digitálních agentur a vybudovat moderní agenturu, která prosperuje.
Často kladené otázky
1. Jak mohou digitální agentury přilákat více potenciálních klientů?
Úspěšná agentura zabývající se digitálním marketingem chápe, že při získávání potenciálních klientů nefunguje žádný univerzální přístup. Vaše snahy o získávání potenciálních zákazníků by se proto měly zaměřit na:
- vaši cílovou skupinu a její zvyky, preference atd.
- budování vztahů s potenciálními klienty
- Založení programu doporučení
- Posílení vaší přítomnosti na sociálních médiích
- zapojení se do e-mailového marketingu a oslovování nových zákazníků
2. Jaké strategie jsou nejúčinnější pro rozvoj digitální agentury?
Chcete-li rozvíjet své podnikání v oblasti digitálního marketingu, řiďte se těmito úspěšnými strategiemi pro získávání klientů:
- Propagujte se pomocí strategických taktik správy sociálních médií, předkládáním návrhů na networkingových akcích, účastí na odvětvových akcích a virtuálních událostech, navazováním kontaktů s moderátory podcastů, abyste se podělili o své odborné znalosti.
- Strategické taktiky pro správu sociálních médií
- předkládání nabídek na networkingových akcích
- účast na odborných akcích a virtuálních událostech
- Spojte se s moderátory podcastů a podělte se o své odborné znalosti.
- Najděte si niche pro svůj digitální marketing – obsahový marketing, marketing na sociálních médiích, SEO atd.
- Proveďte podrobný průzkum toho, co se děje v odvětví digitálního marketingu.
- Najměte si kvalifikované marketingové odborníky, kteří jsou zodpovědní a spolehliví.
- Provádějte pravidelně školení v oblasti firemního marketingu pro své zaměstnance.
Pokud budujete strategická partnerství, máte vyhráno.
3. Jak ClickUp pomáhá v růstu digitální agentury?
Projektový management je motorem úspěšné agentury, zejména v dynamickém světě digitálního marketingu, kde se vše mění v mžiku oka.
Vyzkoušejte software pro řízení projektů digitální marketingové agentury ClickUp, který vám pomůže rozdělit složité projekty na zvládnutelné úkoly, přidělit odpovědnosti a sledovat je v reálném čase.