10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro reklamní agentury v roce 2025

Pro všechny marketingové týmy agentur platí základní fakt: práce s klienty znamená neustálý multitasking. Ať už plánujete projekty, měříte jejich pokrok nebo slaďujete potřeby klientů s prací vašich kreativních týmů, software pro správu projektů je důležitým faktorem, který je třeba zvážit.
Správný nástroj pro správu projektů pomůže vaší kreativní a strategické marketingové agentuře dosáhnout úspěchu. V nejlepším případě se software stane (nebo se alespoň integruje) nástrojem pro spolupráci jak pro interní kreativní týmy, tak pro kontakty s klienty.
Abyste toho dosáhli, musíte najít správné řešení pro správu projektů.
Tento průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o nejlepším softwaru pro řízení marketingových projektů, který je k dispozici pro marketingové agentury, aby mohly optimalizovat řízení pracovních postupů, udržet spokojenost klientů a dokončit úkoly.
Co je to nástroj pro řízení projektů pro reklamní agentury?
Software pro řízení projektů agentur poskytuje centralizovaný systém pro správu projektů klientů. Může zahrnovat přehled cílů projektů pro různé iniciativy nebo optimalizaci pracovních postupů k dokončení těchto iniciativ.
Nástroje pro správu projektů nabízejí širokou škálu funkcí a jsou neocenitelnou součástí softwarového vybavení marketingových agentur. Mezi tyto funkce patří:
- Správa úkolů pro členy vašeho kreativního týmu, aby mohli sledovat své seznamy úkolů a dokončovat je podle harmonogramu a specifikací.
- Funkce pro týmovou spolupráci, které povyšují jednotlivé úkoly na složitější projekty, ke kterým se vztahují.
- Analýzy na úrovni projektu, které sledují pokrok iniciativy klienta a poskytují širší přehled o veškeré práci pro daného klienta.
- Automatizace a řízení pracovních postupů pro hladký průběh práce ve vaší marketingové nebo kreativní agentuře
- Správa zdrojů, která zajistí, že váš kreativní tým a klienti budou produktivně využívat svůj čas a zdroje.
V důsledku toho se některé z nejlepších softwarových řešení pro správu agentur zaměřují na správu projektů a úkolů.
Díky těmto klíčovým funkcím systémy pro správu projektů v podstatě řídí každodenní a strategickou práci marketingových agentur a kreativních agentur.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů reklamních agentur?
Jakýkoli systém, který zvažujete pro sledování a správu svých marketingových projektů, musí obsahovat základní funkce pro správu projektů, jako je možnost přiřazovat, sledovat a spravovat úkoly. Nejlepší softwarové nástroje pro správu projektů v agenturách však mají společné následující klíčové funkce:
- Snadné použití: Snadno použitelné rozhraní je nezbytné pro marketingové týmy a zapojení klientů.
- Přizpůsobitelné šablony projektů: Šablony projektů, jako jsou řízení projektů a reklamní kampaně, mohou rychle nastartovat nové iniciativy.
- Funkce pro správu kampaní: Projektoví manažeři ocení možnost zlepšit správu svých marketingových kampaní.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobitelné pracovní postupy, včetně pracovních postupů pro tvorbu obsahu a řízení každodenních úkolů, mohou zvýšit efektivitu a ušetřit čas.
- Škálovatelnost: Jak vaše agentura roste, měl by s ní růst i váš software pro správu projektů, aby zvládl více práce, více klientů a větší marketingové týmy.
- Integrace zpětné vazby od klientů: Aplikace pro správu projektů by měly usnadňovat nejen interní spolupráci, ale také (jednodušším způsobem) spolupráci s vašimi klienty.
- Funkce pro týmovou spolupráci: Funkce pro spolupráci, včetně sdílení souborů, přímého chatu a zasílání zpráv, mohou zvýšit produktivitu týmu.
- Sledování času: Správná funkce sledování času vám pomůže přesně fakturovat klientům kreativní projekty, zlepšit plánování zdrojů a správu rozpočtu.
- Analýza projektů: Hledejte platformu pro správu projektů, která vám umožní sledovat průběh projektu a identifikovat efektivitu.
10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro reklamní agentury
Následující seznam představuje náš výběr nejlepších softwarů pro správu kreativních projektů, které vám pomohou zvládat více projektů najednou, zefektivnit procesy a zvýšit obrat.
1. ClickUp
Týmy projektového managementu milují ClickUp kvůli přizpůsobitelnosti a flexibilitě této platformy. Můžete maximalizovat správu zdrojů pomocí sledování času, zlepšit sdílení souborů pomocí ClickUp Docs a využít Ganttovy diagramy ke zlepšení časových harmonogramů projektů.
S ClickUp můžete optimalizovat každou část svého marketingového projektu, včetně základního řízení úkolů a seznamů úkolů, komplexních reklamních kampaní a mnohostranných vztahů s klienty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dashboardy, které vám umožní sledovat projekty komplexně a usnadní proces řízení více projektů.
- Pokročilé sledování času, které vám pomůže stanovit odhady a sladit vaši práci s kapacitami a očekáváními klientů.
- Přizpůsobitelné šablony projektů, jako je šablona pro správu agentury, vám pomohou sledovat a optimalizovat každý krok procesu klienta a projektu.
- Pokročilé zobrazení, včetně Kanban tabulek, Ganttových diagramů a kalendářů, které vám pomohou efektivněji sledovat práci a časové osy projektů.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé poznamenali, že samotný seznam klíčových funkcí může být pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro správu projektů, náročný.
- Uživatelé bezplatného tarifu přicházejí o některé pokročilé funkce platformy pro správu projektů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Pondělí
Může se zdát riskantní pojmenovat tento webový systém pro správu projektů podle dne v týdnu, který kreativní pracovníci nemají nejraději. Ale jakmile se do něj ponoříte, zjistíte, že Monday je výkonný systém pro plánování projektů, správu marketingových projektů a spolupráci týmů, který pomáhá marketingovým týmům spravovat vztahy s klienty a jejich práci.
Nejlepší funkce Monday
- Rozsáhlé funkce pro správu úkolů, včetně závislostí úkolů a automatizace, které udržují komplexní práci v pohybu.
- Struktura uživatelských oprávnění, která chrání citlivá data klientů, aniž by ohrozila spolupráci týmu.
- Sledování výdajů spojených s projekty usnadňuje plánování zdrojů pro kreativní agentury.
- Možnosti sdílení souborů díky integraci se Slackem, Outlookem a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity.
Omezení Monday
- Rozložení pracovních postupů může být někdy matoucí, což komplikuje sledování projektů a správu úkolů, zejména pro nové uživatele.
- Omezené možnosti umělé inteligence (AI), ať už v rámci klíčových funkcí, nebo prostřednictvím integrací.
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 8 $ měsíčně na uživatele
- Standard: 10 $ měsíčně na uživatele
- Pro: 19 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
3. Jira
Jira je v podstatě nástroj pro vývoj softwaru, takže jeho klíčové funkce a schopnosti plánování zdrojů se točí kolem tohoto vývojového procesu. Jedná se však o vynikající nástroj, pokud vaše kreativní agentura chce sledovat vývoj nové aplikace nebo webových stránek.
Nejlepší funkce Jira
- Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní (UI), které usnadňuje sledování a optimalizaci projektů.
- Intuitivní Kanban tabule s šablonami pro rychlé vytváření plánů vývoje a přiřazování příslušných úkolů.
- Rozsáhlá integrace s většinou softwarů pro správu projektů agentur v tomto seznamu umožňuje spravovat projekty nad rámec vývoje.
- Integrované funkce pro spolupráci týmu, které umožňují chat v reálném čase, sdílení souborů a skupinové zprávy.
Omezení Jira
- Nejedná se o komplexní nástroj pro správu projektů pro jakoukoli agenturní práci mimo vývoj softwaru.
- Struktury oprávnění mohou být příliš složité, což menším týmům ztěžuje správu projektů.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,75 $ za měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
4. Týmová práce
Název může naznačovat, že se jedná o jednoduchý nástroj pro spolupráci, ale Teamwork je mnohem víc než to. Jeho software pro správu projektů agentury spravuje práci pro více klientů, takže nejde jen o správu úkolů. Teamwork je také software pro správu zdrojů díky své schopnosti vytvářet finanční zprávy a dokonce zvát klienty k bezplatným hostovským účtům.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Možnost vytvářet nové nebo přizpůsobovat stávající šablony, aby se snížila redundance pro projektové manažery pracující s více klienty.
- Funkce finančního řízení, včetně nástrojů pro rozpočtování, fakturaci a ziskovost, pro maximalizaci alokace zdrojů a plánování.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a předem připravené šablony usnadňují zapojení klientů.
- Integrace s jiným softwarem pro spolupráci a marketing, jako je MS Teams, HubSpot a více systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
Omezení týmové práce
- Pokud integrace ještě neexistují, může být práce s aplikačním programovacím rozhraním a vytváření připojení náročné.
- Interní CRM má svá omezení. Ve většině případů bude řízení agentury fungovat lépe pomocí externího softwaru.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma
- Začátečník: 5,99 $ měsíčně na uživatele
- Deliver: 9,99 $ měsíčně za uživatele
- Grow: 19,99 $ měsíčně na uživatele
- Rozsah: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
5. Notion
Notion, který se prezentuje spíše jako propojený pracovní prostor než jako specializovaný nástroj pro správu projektů, je skvělý pro propojení správy zdrojů a dokumentů se správou úkolů a plánováním projektů. K procesu správy projektů přistupuje týmově, čímž zlepšuje spolupráci týmu a zároveň nabízí klíčové funkce platforem z tohoto seznamu.
Nejlepší funkce Notion
- Integrované wiki, které mohou zjednodušit správu zdrojů a znalostí spolu s vaším nástrojem pro správu úkolů.
- Týmové pohledy, které rozdělují marketingové projekty do funkčních oblastí a zároveň zachovávají širší přehled.
- Pokročilé funkce umělé inteligence, včetně copywritingu, automatizace úkolů a podnětů k brainstormingu.
- Rozsáhlá integrace s dalšími nástroji, které vaše agentura může potřebovat, jako jsou Slack nebo Jira.
Omezení Notion
- Neobsahuje integrovanou funkci pro sledování času, takže pro sledování časově náročných projektů budete potřebovat externí nástroj.
- Pro některé uživatele může být obtížné přiřazovat úkoly mimo tým v rámci týmového zobrazení.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 15 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
6. Asana
Tvůrci aplikace Asana ji záměrně navrhli jako široce použitelný webový nástroj pro správu projektů. Její funkce jsou natolik rozsáhlé, že kreativní agentury, IT, inženýrské, provozní a strategické plánovací týmy mohou používat stejné platformy ke správě práce, přidělování úkolů a lepší spolupráci.
Nejlepší funkce Asany
- Vlastní zobrazení, včetně Kanban tabulek, Ganttových diagramů a časových os, pro kontrolu a správu vašich projektů ze všech úhlů.
- Rozsáhlá znalostní databáze, která obsahuje základní tipy pro řízení projektů a návody k hlavním funkcím.
- Více týmů a pracovních prostorů pro oddělení práce pro různé klienty
- Telefonická a e-mailová oznámení (spolu s plně funkční mobilní aplikací), která z Asany dělají nástroj pro spolupráci a udržují zúčastněné strany v obraze o každém marketingovém projektu.
Omezení Asany
- Není zde mnoho šablon projektů, takže vaše kreativní agentura bude muset většinu svých preferovaných rozvržení a toků projektů vytvářet od základu.
- Asana je drahá ve srovnání s ostatními možnostmi v tomto seznamu, zejména proto, že většina jejích pokročilých funkcí pro správu projektů, jako je sledování času, je k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Premium: 10,99 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 24,99 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
7. Trello
Trello sice není specializovaný software pro řízení marketingových projektů, ale je to velmi respektovaný nástroj pro řízení projektů. Díky svým klíčovým funkcím, jako jsou přizpůsobitelné zobrazení, pracovní postupy a automatizace, stojí za zvážení.
Nejlepší funkce Trello
- Trello board – platforma specifická pro klasickou Kanbanovou tabuli, která se stala zlatým standardem pro přehledy projektů v tomto typu softwaru pro správu projektů.
- Integrace s Jira a dalšími platformami v rámci širší sady nástrojů Atlassian pro zvýšení produktivity.
- Butler – systém založený na pravidlech, který automatizuje správu projektů a úkolů a eliminuje opakující se činnosti ve vaší kreativní agentuře.
- Snadné použití, takže noví uživatelé a klienti jej mohou začít používat s jistotou během několika minut.
Omezení Trello
- Agentury nebo projektoví manažeři s rozsáhlými zkušenostmi s automatizací a závislostmi mohou považovat správu úkolů za frustrující.
- Oproti některým jiným nástrojům v tomto seznamu má poněkud omezené klíčové funkce. Například postrádá funkci sledování času vašich týmů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $ měsíčně za uživatele
- Premium: 10 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: 17,50 $ za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
8. Wrike
Pokud jde o klíčové funkce, málokterá alternativa se může rovnat softwaru pro řízení marketingových projektů Wrike. Najdete v něm spoustu nových funkcí, které vám pomohou s úkoly, jako je plánování a přidělování zdrojů, každodenní řízení úkolů a spolupráce s klienty.
Nejlepší funkce Wrike
- Křížové označování úkolů zajišťuje, že práce vašeho týmu přesně odráží celkový průběh řízení projektu.
- Díky procesům kontroly a schvalování se jedná o skutečný software pro řízení projektů agentur s integrací zpětné vazby od klientů.
- Automatizace přijímání pracovních postupů zohledňuje všechny marketingové projekty, které vaši klienti potřebují.
- Díky pokročilému sledování času vždy víte, na čem vaše týmy pracují a kdy by mohly dosáhnout maximální kapacity.
Omezení Wrike
- Množství funkcí může ztěžovat zapojení nových uživatelů do softwaru pro správu projektů.
- Třídění zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, může být náročné, což ztěžuje udržování přehledu o řízení projektů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
9. Workfront
Workfront, integrovaný software pro správu projektů od společnosti Adobe, si neklade za cíl věci zjednodušovat. Patří mezi složitější nástroje na trhu. Jakmile však odemknete jeho funkce, může se stát výkonným nástrojem pro správu projektů, který vaše agentura může využít.
Nejlepší funkce Workfront
- Workfront Goals sladí váš software pro řízení projektů s obchodními cíli agentury a klientů.
- Díky integrovaným schvalovacím procesům a pracovním postupům můžete svým klientům dodávat kreativní projekty rychleji a efektivněji.
- Kanbanové tabule a Ganttovy diagramy proměňují Workfront v agilní nástroj pro řízení projektů.
- Přizpůsobitelné ovládací panely pomáhají projektovým manažerům udržet přehled o každém marketingovém projektu i o celkovém pracovním vytížení.
Omezení Workfront
- Třídění v softwaru pro správu projektů je k dispozici pouze podle termínu splnění, což omezuje vaše možnosti organizovat úkoly.
- Podle některých uživatelů se někdy snaží dělat příliš mnoho, což ztěžuje řízení projektů u některých jednodušších iniciativ.
Ceny Workfront
- Vyberte: kontaktujte nás ohledně cen
- Prime: kontaktujte nás ohledně cen
- Ultimate: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workfront
- G2: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
10. Produktivní
Productive je více než jen nástroj pro správu projektů, je to komplexní software pro správu projektů agentur, který vám pomůže zpracovat a optimalizovat všechny aspekty vašich vztahů s klienty. Sledování času, rozpočtování a spolupráce jsou jen některé z funkcí, které mu zajišťují místo na seznamu vedle nejlepších softwarů pro správu marketingových projektů v oboru.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Opakující se úkoly zajišťují dokončení práce v případě potřeby.
- Integrované sledování času umožňuje členům týmu sledovat své odpracované hodiny, což vede k přesnějšímu přidělování zdrojů a fakturaci.
- Náhledy plánování zdrojů umožňují vaší agentuře realisticky plánovat práci a časové harmonogramy na základě stávajícího pracovního vytížení.
- Modul Insights nabízí pokročilé analytické funkce pro každý marketingový projekt i větší iniciativy a vztahy na úrovni celého klienta.
Omezení produktivity
- Ve srovnání se specializovaným softwarem pro správu faktur nabízí méně funkcí pro fakturaci.
- Někteří uživatelé poukazují na to, že uživatelské rozhraní není tak intuitivní a přehledné jako u jiných softwarů pro správu projektů v agenturách.
Produktivní ceny
- Essential: 9 $ měsíčně na uživatele
- Profesionální: 24 $ měsíčně na uživatele
- Ultimate: kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Produktivní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Posuňte řízení projektů vaší agentury na vyšší úroveň s ClickUp
Všechny výše uvedené platformy jsou platnými možnostmi softwaru pro řízení projektů agentur. Ale protože může být jen jeden vítěz, tím vítězem musí být ClickUp pro kreativní a reklamní agentury.
Kromě klíčových funkcí, jako je umělá inteligence, sledování projektů a integrace s jinými nástroji, oceníte také snadné propojení správy úkolů se správou zdrojů a elegantní funkce pro spolupráci vašich marketingových týmů. V jádru však jde o jednoduché a robustní řízení projektů, které může změnit váš přístup k řízení agentury.
ClickUp je ideální pro marketingové týmy, nabízí neomezený počet projektů, funkce pro sledování času, které mohou optimalizovat alokaci vašich zdrojů, a možnost vytvářet a sledovat projekty podle závislostí úkolů, které zlepšují váš pracovní postup. Patří také mezi několik málo dostupných bezplatných nástrojů pro správu projektů, takže můžete vyzkoušet svůj nový systém správy projektů, aniž byste se k němu museli plně zavázat.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a přesvědčte se sami, jak vám toto komplexní řešení pomůže vytvořit efektivnější pracovní postupy pro řízení projektů.