10 nejlepších automatizovaných nástrojů pro reporting klientům pro marketingové agentury v roce 2025

#AgencyLife je jako jízda na horské dráze. Jako profesionál v oblasti digitálního marketingu víte, jak důležité je budovat vztahy se svými klienty, abyste mohli překonat těžká období a oslavit úspěchy.
Ať už pracujete pro B2B nebo B2C klienty, je důležité pravidelně dokazovat hodnotu vaší marketingové agentury. To poslední, co chcete, je, aby klienti řekli: „Za co vám vlastně platím?“
Zprávy pro klienty ukazují kvantitativní a kvalitativní výsledky, které pro ně generujete. Pravidelné předkládání zpráv dokazuje vaši hodnotu a přesvědčí i ty nejnáročnější klienty, aby u vás zůstali.
Vytváření reportů pro klienty je časově náročné, ale správný software vám ušetří spoustu času. V tomto průvodci vysvětlíme, jak funguje software pro reportování klientům, co byste měli hledat v automatizovaném nástroji pro reportování klientům a představíme vám našich 10 oblíbených nástrojů pro reportování klientům v roce 2025. ?
Co je to klientské reportování?
Reporting klientům je praxe, při které klientům pravidelně poskytujete aktuální informace o výkonu a metrikách marketingových kampaní. Reporty pomáhají klientům pochopit hodnotu, kterou jim digitální marketingové agentury přinášejí. Reporty můžete také použít jako nástroj k vysvětlení případných úprav ve vašich marketingových strategiích a pokroku v plnění cílů klienta.
Jako profesionál v agentuře musíte být mistrem jak v marketingu, tak v řízení vztahů mezi agenturou a klienty. Správa klientů je složitá, ale pravidelné reportování buduje důvěru a pomáhá vám získat podporu klientů. ?
Pokud vás vaši klienti zahrnují otázkami nebo mají tendenci zapomínat na všechny pokroky, kterých jste dosáhli, pravidelné zprávy jejich obavy rozptýlí. Pokud máte prokazatelné výsledky stabilního výkonu, jak dokazují vaše vynikající zprávy pro klienty, můžete dokonce ospravedlnit zvýšení sazeb.
Co byste měli hledat v automatizovaném softwaru pro vytváření reportů pro klienty?
Zprávy pro klienty jsou nejlepším přítelem agentury. Pokud hledáte nejlepší nástroj pro vytváření zpráv pro klienty, hledejte software s těmito funkcemi:
- Šikovné funkce pro zapojení nových klientů: První dojem je důležitý. Vyberte si software pro reporting klientům, který zjednodušuje zapojení nových klientů díky automatizaci. To všem klientům zajistí konzistentní zážitek při zapojení a zaručí, že žádné informace neuniknou.
- Šablony typu drag-and-drop: Jste marketér, ne vývojář. Vyberte si nástroje pro reporting klientům, které vám umožní přizpůsobit šablony bez nutnosti programování. Ať už se jedná o zprávy o pokroku nebo prodejní zprávy, šablony pro reporting vám ušetří spoustu času.
- Vizualizace dat: Vaši klienti jsou podnikatelé, ne marketéři. Možná nerozumí technickým termínům, proto si pořiďte automatizovaný nástroj pro vytváření reportů, který nabízí vizualizaci. Stačí zadat data vašeho klienta a vygenerovat srozumitelné grafy, které vaši stakeholdeři ocení.
- Metriky a reportování: Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a cíle a klíčové výsledky (OKR) jsou nezbytnou součástí každého reportu pro klienta. Ať už se jedná o SEO hodnocení, konverzní poměry, CTR nebo jiné důležité metriky, vaše reporty se musí opírat především o kvantitativní výkonnost. Některé reportovací softwary nabízejí interaktivní widgety v reálném čase, které klientům pomáhají lépe porozumět aktuální výkonnosti.
- Zprávy s bílou značkou: Jistě, k vytvoření této zprávy používáte nástroj třetí strany, ale chcete, aby na zprávě bylo vaše jméno, že? Vyberte si software pro vytváření zpráv pro klienty, který umožňuje vytvářet vlastní zprávy.
10 nejlepších nástrojů pro reporting klientům pro marketingové agentury
Víte, co hledat v nástroji pro reporting klientům, ale kdo má čas prohledávat internet a hledat spolehlivé možnosti?
Nebojte se, my jsme za vás provedli průzkum. Těchto 10 nástrojů zefektivní proces reportování klientům, ušetří čas a zvýší loajalitu klientů.
1. ClickUp
Pomocí panelů ClickUp můžete v reálném čase sledovat všechny potřeby a pokrok svých klientů. Představte si to jako 100% přizpůsobitelné řídicí centrum pro všechny vaše marketingové aktivity.
Víme však, že práce agentury není jen o dosahování výsledků – je také nutné budovat upřímné vztahy s klienty. ClickUp CRM je vynikající nástroj pro reporting klientům, který vám pomůže spravovat a rozvíjet vztahy se zákazníky spolu s vašimi úkoly, metrikami a komunikací s klienty. Sledujte spokojenost klientů, historická data a další informace v zobrazení seznamu, tabulky a kanbanové tabule, abyste přesně viděli, jak si každý účet vede. ?
Pokud fakturujete klientům na základě odpracovaných hodin, použijte sledování času projektu ClickUp, abyste snadno sledovali čas všech členů týmu podle projektu a úkolu. Data ze sledování času můžete dokonce použít k vytváření odhadů a sledování rozpočtů projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte šablonu ClickUp Project Status Report, abyste ušetřili čas při vytváření a formátování reportů.
- Stanovte cíle, identifikujte překážky a přidělte zdroje v rámci ClickUp Dashboards.
- Sdílejte odkaz na pracovní prostor každého klienta a zobrazujte jeho výsledky v reálném čase.
- Pomocí ClickUp CRM zaznamenávejte všechny interakce se zákazníky, metriky jako celoživotní hodnota zákazníka a další údaje.
- Integrujte e-maily a úkoly s ClickUp CRM, abyste rychle získali kontext o každém klientovi.
Omezení ClickUp
- ClickUp má tolik funkcí, že začátečníci někdy považují tuto platformu za zastrašující.
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze pro placené účty.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Klipfolio
Klipfolio je nástroj pro vytváření přehledů, který se připojuje k více zdrojům dat. Pokud vaši klienti požadují statistiky v reálném čase, je tento nástroj pro vás ideální.
Líbí se nám, že Klipfolio nabízí robustní oprávnění pro přístup, takže můžete přizpůsobit, kteří uživatelé, týmy a oddělení mají přístup k datům a mohou je upravovat.
Nejlepší funkce Klipfolio
- Propojte Klipfolio s databází SQL, soubory JSON a dalšími.
- Vyberte si přednastavené metriky nebo si vytvořte vlastní KPI pomocí PowerMetrics.
- Sdílejte přehledy prostřednictvím e-mailu, PDF nebo webu.
Omezení Klipfolio
- Někteří uživatelé tvrdí, že znalostní databáze je zastaralá.
- Ostatní uživatelé tvrdí, že pro přizpůsobení konektorů jsou nutné technické znalosti.
Ceny Klipfolio
- Zdarma
- Go: 125 $/měsíc
- Pro: 300 $/měsíc
- Podnikání: 800 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Klipfolio
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
3. Databox
Databox je nástroj pro mobilní zařízení, který vám umožní vytvářet vlastní dashboardy bez znalosti programování. Líbí se nám robustní pravidla pro oznámení, která vás upozorní, pokud metriky klienta klesnou pod určitou hranici – skutečná nezbytnost pro každého, kdo se věnuje desítkám klientů najednou. ??
Pomocí funkce Databox Scorecard můžete generovat automatické klientské reporty denně, týdně nebo měsíčně. Reporty můžete také automaticky odesílat klientům e-mailem nebo přes Slack, což vám ušetří spoustu času.
Nejlepší funkce Databoxu
- Vytvořte srovnávací skupiny, abyste mohli porovnat výkonnost klientů s jejich konkurenty.
- Sledujte a vizualizujte tisíce metrik najednou
- Pomocí nástroje Dashboard Designer můžete získávat metriky, vizualizovat je a přizpůsobovat vzhled a styl reportů bez nutnosti programování.
Omezení Databoxu
- Databox nemá mnoho přímých integrací, což znamená, že uživatelé se často musí spoléhat na nástroje jako Zapier.
- Někteří uživatelé tvrdí, že připojení datových zdrojů Databoxu není intuitivní.
Ceny Databoxu
- Zdarma pro tři uživatele
- Starter: 47 $/měsíc pro pět uživatelů
- Profesionální: 135 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Růst: 319 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Premium: 799 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Databoxu
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (190 recenzí)
4. Workzone
Workzone je nástroj pro klientský portál, který vám poskytuje webový přístup nejen k metrikám, ale také ke všem souborům a projektům pro každého klienta. Sdílejte dokumenty s klienty, spolupracujte se svým týmem a zaznamenávejte schválení klientů v portálu Workzone.
Workzone kromě reportů pro klienty obsahuje také nástroje pro správu projektů, takže je mnohem snazší spravovat vaše úkoly a zároveň sledovat metriky klientů.
Nejlepší funkce Workzone
- Workzone vám umožňuje vytvořit klientské portály s bílou značkou.
- Vytvořte skupinový kalendář pro každého klienta, abyste zjednodušili plánování.
- Snadno sdílejte zpětnou vazbu pomocí vizuálního nástroje pro označování.
- Šablony klientského portálu pro začátek
Omezení Workzone
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé a neintuitivní.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že občas dochází ke zpožděním a technickým problémům.
Ceny Workzone
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 34 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 43 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Workzone
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
5. TapClicks
TapClicks je softwarová sada obsahující několik nástrojů, ale je to také velmi robustní nástroj pro vytváření zpráv pro klienty. Automaticky generujte zprávy pro klienty pro více datových kanálů, jako je vyhledávání, sociální sítě, zobrazení a dokonce i televize.
Předplatné TapClicks vám také poskytuje přístup k dalším řešením v sadě, včetně analytiky, datových potrubí, automatizace pracovních postupů a automatizace zadávání objednávek.
Nejlepší funkce TapClicks
- TapClicks se integruje s Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics a dalšími aplikacemi.
- Vytvářejte webové přehledy pro klienty v reálném čase
- Vytvářejte vlastní šablony reportů v Report Studio
Omezení TapClicks
- Někteří uživatelé hlásí nesrovnalosti při přenosu dat z jiných platforem do TapClicks.
- Ostatní uživatelé říkají, že integrace platformy jsou chybové.
Ceny TapClicks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze TapClicks
- G2: 4,3/5 (více než 310 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 170 recenzí)
6. Domo
Domo se na první pohled může jevit jako jednoduchý nástroj pro vytváření zpráv pro klienty, ale ve skutečnosti se jedná o výkonný nástroj pro analýzu dat. Tato platforma zefektivňuje proces vytváření zpráv pro klienty pomocí business intelligence, analytiky, integrace dat a přísných bezpečnostních protokolů.
Domo umožňuje samoobslužnou analýzu. Stačí vytvořit dashboard pro své klienty a Domo jim zobrazí jejich metriky v reálném čase. ?
Nejlepší funkce Domo
- Potřebujete vytvořit aplikaci? Použijte nástroj Domo pro tvorbu aplikací s minimem kódu a ohromte své klienty.
- Převádějte tabulky Excel do vizualizovaných dashboardů
- Vytvořte si vlastní plán reportů a posílejte je klientům automaticky.
Omezení Domo
- Někteří uživatelé mají potíže s porozuměním grafickým nástrojům Domo.
- Ostatní uživatelé říkají, že zdroje Domo University jsou poměrně technické a těžko srozumitelné.
Ceny Domo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Domo
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 270 recenzí)
7. Raven Tools
Raven Tools je nástroj pro vytváření reportů pro klienty typu drag-and-drop, který automatizuje reporty pro SEO, placené reklamy, sociální média, e-maily a dokonce i kampaně pro sledování hovorů. Všechny jeho reporty jsou white label, takže klienti budou mít dojem, že tyto nádherné reporty navrhla vaše firma interně.
Raven Tools sice nemá nejvíce integrací, ale integruje se s více než 30 dalšími platformami. Pokud vaši klienti používají omezený MarTech stack, je to jednoduchý a cenově dostupný nástroj pro danou práci.
Nejlepší funkce Raven Tools
- Sledujte automaticky SEO hodnocení, zpětné odkazy, organický provoz a další údaje.
- Použijte Raven Tools k provádění SEO auditů pro klienty
- Načtěte data z analytických nástrojů, platforem sociálních médií a nástrojů PPC.
Omezení nástrojů Raven Tools
- Uživatelé uvádějí, že některé funkce, jako jsou přehledy hodnocení a výzkum klíčových slov, jsou obtížně použitelné.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že data jsou občas nesynchronizovaná.
Ceny Raven Tools
- Malé podniky: 39 $/měsíc pro dva uživatele
- Cena: 79 $/měsíc pro čtyři uživatele
- Grow: 139 $/měsíc pro osm uživatelů
- Thrive: 249 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Lead: 399 $/měsíc pro 40 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Raven Tools
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
8. FreshLime
FreshLime se prezentuje jako nástroj pro reporting klientům určený pro malé místní firmy. Technicky je navržen pro použití samotnými majiteli firem, ale i agentury zabývající se marketingem malých firem mohou z tohoto softwaru těžit.
Pomocí FreshLime můžete spravovat online reputaci svých klientů, zvyšovat jejich online viditelnost a sledovat jejich výkonnostní metriky v průběhu času.
Nejlepší funkce FreshLime
- Zvyšte online viditelnost pomocí seznamů, generování recenzí a nástrojů pro opětovné zapojení zákazníků.
- FreshLime obsahuje užitečné nástroje, jako je chatbot a správa prodeje.
- FreshLime vypočítává skóre reputace vašich klientů a výkonnost členů týmu.
Omezení FreshLime
- Funkce pro vytváření reportů v FreshLime nejsou tak robustní jako u ostatních programů v tomto seznamu.
- Někteří uživatelé považovali platformu za drahou a obtížně použitelnou.
Ceny FreshLime
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FreshLime
- G2: 4,6/5 (14 recenzí)
- Capterra: 3,2/4 (4 recenze)
9. Týmová práce
Teamwork je oblíbený nástroj pro správu projektů a úkolů pro klientské reporty. Marketingové agentury používají Teamwork k rozdělení velkých projektů na proveditelné úkoly, omezení opakující se práce a snadnému zaznamenávání všech fakturovatelných hodin.
Pomocí Teamworku vytvořte reportovací panely pro své klienty a svou agenturu. Postupem času budete lépe rozumět stavu všech projektů ve vaší pipeline.
Nejlepší funkce Teamwork
- Zefektivněte přijímání nových klientů pomocí nástroje pro automatizaci přijímání nových klientů od Teamwork.
- Sledujte kapacitu a úkoly svého týmu, abyste minimalizovali překážky.
- Spravujte klientské korektury a dokumenty na jednom místě
Omezení týmové práce
- Někteří uživatelé tvrdí, že úkoly v Teamworku jsou těžko sledovatelné.
- Ostatní uživatelé říkají, že rozhraní je někdy pomalé.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma
- Starter: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 040 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 810 recenzí)
10. Whatagraph
Whatagraph generuje jednoduché marketingové reporty napříč kanály pouhými několika kliknutími. Tento nástroj pro vytváření reportů pro klienty kombinuje více zdrojů dat a vizualizuje je do elegantních reportů, které upoutají pozornost.
Místo spoléhání se na konektory vám Whatagraph umožňuje načítat data přímo z marketingových zdrojů každého klienta. Díky editovatelným widgetům můžete každou šablonu reportu libovolně přizpůsobit podle svých představ.
Nejlepší funkce Whatagraph
- Propojte a upravujte stovky reportů najednou během několika sekund.
- Všechny metriky klientů najdete na kartě Přehled.
- Všechny panely Whatagraph jsou interaktivní a živé.
Omezení Whatagraph
- Několik uživatelů uvádí, že měli problémy se zákaznickým servisem Whatagraph.
- Ostatní uživatelé říkají, že je těžké vytvořit si vlastní moduly.
Ceny Whatagraph
- Profesionální: 223 $/měsíc pro pět uživatelů
- Premium: 335 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whatagraph
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (80 recenzí)
Překonejte své milníky s ClickUp
Práce digitální marketingové agentury není vždy snadná, ale nic není tak uspokojující jako vidět, že se vaše tvrdá práce vyplatila. Zjednodušte proces reportování klientům výběrem komplexního nástroje pro reportování, který pomáhá vám i vašim klientům sledovat výkonnost kampaní.
Na trhu je spousta možností, ale ClickUp je jediný nástroj pro reporting klientům, který kombinuje šablony, sledování času, fakturaci a další funkce v jedné platformě.
Víme, že pravděpodobně máte rozsáhlou sadu MarTech nástrojů – proč vše nezjednodušit přechodem na ClickUp?
Vyzkoušejte to sami: Zaregistrujte se nyní a získejte účet ClickUp Free Forever!