Jak používat AI pro psaní textů (s příklady podnětů)

Proces vytváření dokonalého textu pro vaše marketingové kampaně není tak hladký, jak se zdá z konečného výsledku.
Od brainstormingu nápadů a plánování obsahu až po psaní, strukturování a někdy i restrukturalizaci, dokud není vše dokonalé – vytvoření finálního, vybroušeného návrhu vyžaduje čas a úsilí.
Ale to nevadí, protože existuje řešení, které tento proces zefektivní: nástroje pro psaní textů pomocí umělé inteligence.
Nástroje AI pro psaní textů doplňují vaše dovednosti a odborné znalosti a zvyšují vaši produktivitu, aniž by omezovaly lidskou kreativitu a porozumění.
Ušetří vám drahocenný čas, zejména v napínavých momentech, kdy se blíží termín odevzdání, a stanou se vaším zachráncem, když vás přepadne tvůrčí blok.
V tomto blogu jsme sestavili seznam nejlepších nástrojů AI pro psaní textů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu. Přidali jsme také ukázkové pokyny AI s výsledky a příklady, jak tyto nástroje používat.
Pojďme na to!
Co je AI copywriting?
V posledních několika letech se AI copywriting stal revoluční novinkou v oblasti tvorby obsahu a marketingu. Ale co přesně je AI v copywritingu a jak funguje?
AI copywriting je využití technologií umělé inteligence k vytváření poutavých textů. K generování obsahu využívá algoritmy strojového učení (ML) a techniky zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Podrobnější informace: Jak umělá inteligence napodobuje lidské bytosti, aby generovala text podobný lidskému?
AI využívá několik technik k generování textu, který napodobuje lidský jazyk:
- Analyzuje obrovské množství dat na webu
- Identifikuje vzorce psaní
- Naučí se nuance jazyka, stylu a tónu
Nástroj pro psaní textů využívající umělou inteligenci se dokáže přizpůsobit různým stylům a tónům psaní, protože je trénován na obrovském množství textových dat. To vám umožní vytvářet texty, které odpovídají preferencím vaší značky a její cílové skupině.
Ať už se snažíte o profesionální a sebevědomý tón pro firemní webové stránky nebo hravou a přátelskou atmosféru pro příspěvek na sociálních médiích, AI dokáže generovat texty, které odpovídají vašim požadavkům.
Výhody a nevýhody využití umělé inteligence při psaní textů
Ačkoli AI copywriting nabízí řadu výhod, má také své nevýhody. Podívejme se na některé klady a zápory používání AI pro psaní textů:
Výhody využití umělé inteligence pro psaní textů
- Zvýšená efektivita: AI dokáže rychle generovat obsah, což vám ušetří čas, pomůže vám dodržet krátké termíny a udržet konzistentní harmonogram dodávek.
- Vylepšená personalizace: Nástroje umělé inteligence dokážou rychle analyzovat uživatelská data a přizpůsobit obsah podle preferencí vaší cílové skupiny. Použití umělé inteligence pro personalizaci obsahu vám pomůže nejen zvýšit zapojení uživatelů, ale také získat více potenciálních zákazníků.
- Lepší konzistence: Pomocí umělé inteligence můžete podle potřeby zajistit konzistentní tón a styl napříč několika projekty. To vám pomůže vybudovat pevný a jednotný hlas a identitu značky pro vaše klienty.
- Překladatelské schopnosti: Spolehlivý nástroj umělé inteligence dokáže překládat obsah do několika jazyků během chvilky. To je velká výhoda, která vám může pomoci získat globální publikum pro vaše texty, protože zajistí, že váš obsah bude přístupný i pro ty, kteří nemluví anglicky.
Nevýhody používání umělé inteligence pro psaní textů
- Problémy s kvalitou: Nástroje umělé inteligence nedokážou pochopit emoce ani jemné nuance lidské povahy tak, jak to dokážou lidští autoři. To může vést k nepřesnostem nebo nedostatečné hloubce obsahu. Nezapomeňte proto obsah podle potřeby revidovat a přizpůsobit, aby nedošlo k poškození vaší důvěryhodnosti.
- Nedostatek originality a kreativity: AI často má potíže s vytvářením originálních a kreativních konceptů, což vede k opakování obsahu, protože se silně opírá o existující uživatelská data a vzorce psaní. Abyste tento problém překonali, nezapomeňte kombinovat své vlastní nápady a kreativitu s AI, abyste vytvořili jedinečný a poutavý obsah.
- Nesprávná interpretace kontextu: Někdy může AI nesprávně interpretovat kontext vašeho podnětu a generovat irelevantní obsah. Proto vždy důkladně zkontrolujte obsah generovaný AI, abyste ověřili jeho relevanci, zejména u složitých nebo citlivých témat.
- Etické otázky: Ověření autenticity obsahu generovaného umělou inteligencí je zásadní, protože plagiátorství může představovat etická rizika, jako je porušení práv duševního vlastnictví. Proto vždy prověřujte obsah generovaný umělou inteligencí pomocí robustních nástrojů pro kontrolu plagiátorství, abyste zajistili originalitu a dodrželi etické standardy.
Jak používat software AI pro psaní textů?
Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence nyní snadno zvládnou mnoho úkolů v oblasti copywritingu během několika minut, čímž autorům, editorům a marketingovým profesionálům ušetří značné množství času a úsilí.
Takto můžete využít AI pro psaní textů:
1. Vyberte si téma a typ textu, který chcete
Nejprve určete, jaký typ textu potřebujete. Jedná se o poutavý příspěvek na sociální síti, přesvědčivý popis produktu nebo komplexní blogový příspěvek? Znalost vašeho cíle pomůže nástroji AI vygenerovat nejrelevantnější obsah.
2. Zadejte podnět
Dejte nástroji pro psaní textů pomocí umělé inteligence konkrétní příkaz, tzv. „prompt“. Některé nástroje nabízejí možnosti, které vám pomohou zadat konkrétní a podrobný prompt. Váš prompt může být tak podrobný, jak je potřeba, ale ujistěte se, že všechny důležité informace jsou uvedeny strukturovaným způsobem v rámci jedné zprávy. Například v promptu zvýrazněte všechna klíčová slova pro SEO, která se vztahují k vašemu produktu/službě, značce nebo odvětví.
Tip pro profesionály: Aby byly výsledky co nejpřesnější, formulujte pokyny co nejpodrobněji.
3. Počkejte a sledujte
Nástroj během několika sekund vygeneruje výsledky, které můžete použít přímo nebo upravit podle svých preferencí.
4. Kontrola a finalizace
Nezapomeňte, že tyto nástroje se při generování nového obsahu opírají o analýzu stávajícího obsahu na webu. To znamená, že generovaný obsah není zcela originální; je vytvořen nástrojem AI na základě informací dostupných online. Proto musíte výsledky sledovat a před finálním schválením znovu zkontrolovat.
Nezapomeňte obsah generovaný umělou inteligencí upravovat, ověřovat fakta, vylepšovat a doladit, abyste mu dodali nádech originality. Dbejte také na to, aby generovaný text nebyl necitlivý a nebyl inkluzivní.
Využijte ClickUp Brain pro psaní textů pomocí umělé inteligence
ClickUp, komplexní softwarové řešení, je navrženo tak, aby zefektivnilo váš proces psaní díky lepší spolupráci a pomohlo vám ušetřit čas. Jedná se o platformu s bohatými funkcemi, včetně hvězdy celého programu – ClickUp Brain – sady nástrojů založených na umělé inteligenci.
Psaní obsahu pro více klientů s „jemnými připomínkami“ blížících se termínů může být zdrcující, únavné a časově náročné. ClickUp Brain však může být vaším spolehlivým asistentem pro psaní textů pomocí umělé inteligence, který vám zjednoduší úkoly a učiní je lépe zvládnutelnými.
S ClickUp Brain můžete vytvářet obsah rychleji a lépe, bez otravné tvůrčí krize. Zapomeňte na manuální procesy s ClickUp Brain a zvládněte následující úkoly a mnoho dalšího:
- Shrňte dlouhé texty
- Formátování blogů
- Generujte nápady na obsah
- Pište SEO optimalizované landing pages, e-maily, články, biografie na sociálních sítích atd.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah pro prodej a marketing
- Pište meta tituly a meta popisy
- Vytvořte si osnovy
- Spusťte automatickou kontrolu pravopisu
- Přepište obsah, abyste se vyhnuli neúmyslnému plagiátorství.
- Přestavte obsah a dokonce ho i zkorigujte
- Vytvářejte popisy produktů, obsahové přehledy atd.
- Vytvořte šablony pro dokumenty, které často používáte
ClickUp vám navíc umožňuje vytvářet obsah s umělou inteligencí nebo bez ní přímo pomocí vestavěného nástroje pro práci s dokumenty – ClickUp Docs. To je možné díky integraci ClickUp Brain do ClickUp Docs, která vám usnadňuje vytváření a úpravy textů přímo na místě.
Vaše dokumenty jsou navíc pohodlně uloženy ve vašem pracovním prostoru v ClickUp Docs, takže k nim máte snadný přístup, kdykoli je potřebujete.
Pomocí ClickUp Docs můžete dokonce spolupracovat se svými kolegy nebo klienty v reálném čase. Společně můžete provádět úpravy, zvýrazňovat text a zanechávat komentáře, vyměňovat si zpětnou vazbu a proměnit svůj text v praktické úkoly.
S ClickUp Brain můžete vytvářet obsah v jakémkoli požadovaném tónu nebo stylu. Navíc vám umožňuje snadno přepisovat videa a překládat vaše poznámky do různých jazyků.
Co je jedinečné: ClickUp Brain má specializovaného AI spisovatele, který vám pomůže nastartovat proces psaní textů tím, že vám poskytne témata k diskusi a nastaví tón a úroveň kreativity.
Příklady použití AI při psaní textů (s podněty)
Nyní se podívejme na několik příkladů použití AI při psaní textů, které vám pomohou lépe porozumět této problematice.
Popisy produktů
Pokud máte dlouhý seznam produktů, může být vytvoření poutavého popisu každého z nich časově náročné. Nástroj pro psaní textů s využitím umělé inteligence však může tento proces zjednodušit tím, že popisy generuje rychle a konzistentně.
Zadejte do nástroje AI konkrétní specifikace produktu a preference zákazníků a on udělá svou práci a ušetří vám čas.
Podnět:
Napište tři popisy produktů pro módní e-shop. Jedná se o černé šaty s halter výstřihem, zelený dlouhý trenčkot a barevnou tašku přes rameno. Popište je kreativně a zaměřte se na klíčové vlastnosti, materiály a možnosti stylingu. Popisy by měly být stručné, ale podrobné, aby zákazníkům pomohly učinit informované rozhodnutí o nákupu.
Výsledek:
Příspěvky na sociálních sítích
Neustálá potřeba nových a poutavých obsahů pro sociální média je pro copywritery náročná a představuje výzvu. Můžete však požádat nástroj umělé inteligence, aby tuto práci udělal za vás, a bez námahy si tak udržet aktivní přítomnost na sociálních médiích.
Nástroje založené na umělé inteligenci dokážou analyzovat trendy na sociálních sítích a sdělení značek, aby navrhly relevantní nápady na obsah a dokonce automaticky generovaly popisky příspěvků během několika sekund.
Podnět:
Pište popisky na Instagram, abyste zvýšili povědomí o nástrojích AI pro správu času a produktivitu a jejich využívání. Ať jsou poutavé a zaměřené na zaneprázdněné profesionály, podnikatele a majitele malých firem.
Výsledek:
Optimalizace SEO
Nelze popřít, že optimalizace obsahu pro hodnocení vyhledávačů je důležitá pro zvýšení jeho viditelnosti a přivedení návštěvníků na váš web. Nicméně držet krok s neustále se vyvíjejícími osvědčenými postupy SEO může být náročné.
Nástroje AI pro psaní textů dokážou analyzovat vaši cílovou skupinu, vyhledávat a navrhovat klíčová slova pro SEO, hodnotit čitelnost obsahu a nabízet cenné informace pro optimalizaci vašeho stávajícího obsahu.
Podnět:
Napište meta titulek (méně než 60 znaků) a meta popis (méně než 160 znaků) pro téma blogu: 10 způsobů, jak vyzdobit svůj obývací pokoj.
Výsledek:
Marketingový e-mail
Personalizované marketingové e-maily pomáhají upoutat pozornost odběratelů, podpořit jejich zapojení a generovat potenciální zákazníky. S nástroji pro automatizaci e-mailového marketingu můžete zefektivnit svůj proces – psát, upravovat a odesílat cílené kampaně – vše na jednom místě. Tyto nástroje analyzují údaje o zákaznících, vzorce chování a minulé interakce, aby vytvořily e-maily pro jednotlivé příjemce.
Od předmětů e-mailů po jejich texty – texty generované umělou inteligencí mohou vylepšit e-mailové kampaně a vést k vyšší míře otevření a prokliku.
Podnět:
Napište marketingový e-mail pro [název společnosti], kosmetickou společnost, která uvádí na trh multifunkční BB krém s ochranným faktorem, ve dvou odstavcích (méně než 150 slov) a použijte optimistický a informativní tón. Zdůrazněte jeho výhody a použijte výzvu k akci, která povzbudí odběratele, aby produkt vyzkoušeli, než bude vyprodán, a přidejte odkaz.
Výsledek:
Reklamní texty
Každý copywriter chce, aby se jeho reklamní texty odlišovaly od ostatních a pomáhaly zvyšovat organickou návštěvnost a konverzi. To, co se dříve zdálo jako pouhé přání, je nyní možné díky softwaru pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence.
AI analyzuje výkonnost reklam, demografické údaje o publiku a trendy ve vašem konkrétním odvětví a navrhuje optimalizované varianty reklamních textů. Pomocí AI asistenta pro psaní můžete vyzkoušet různé strategie sdělení a vylepšit své marketingové texty, abyste maximalizovali návratnost investic.
Podnět:
Napište reklamu na aplikaci pro rozvoz jídla v délce 100 slov a přesvědčivým tónem. Propagujte pohodlí a kvalitu služby potenciálním zákazníkům. Popište položky menu a zdůrazněte nabídky a slevy, které lze využít. Podpořte CTA jasnými pokyny pro objednání a doručení.
Výsledek:
Generování nápadů
Pokud hledáte inspiraci pro nové a inovativní nápady, zvažte využití umělé inteligence k posílení procesu generování nápadů. Umělá inteligence dokáže snadno identifikovat trendová témata, relevantní klíčová slova a zájmy cílové skupiny.
Hodinové brainstormingy, když se blíží termíny odevzdání, nejsou proveditelné. Nástroje založené na umělé inteligenci rychle generují nápady, které podpoří vaši obsahovou strategii.
Podnět:
Vytvořte deset témat blogu pro fitness společnost pro klíčové slovo „životní styl“.
Výsledek:
Obsah webových stránek
Webové stránky přinášejí více potenciálních zákazníků, pokud jsou texty na úvodních stránkách poutavé, pravidelně aktualizované tak, aby odrážely aktuální trendy v oboru, a splňují očekávání publika. Použijte nástroje AI pro psaní textů k vytváření, vylepšování a zdokonalování textů na vašich webových stránkách. Můžete také generovat příspěvky do blogu a často kladené otázky na základě výzkumu klíčových slov a poznatků z oboru.
Podnět:
Napište CTA pro webovou stránku s jedinečnými prodejními argumenty pro ekologickou láhev na vodu vyráběnou společností [název společnosti], které návštěvníky motivují k návštěvě stránky produktu pomocí poskytnutého odkazu. Použijte přesvědčivý jazyk, abyste zdůraznili výhody produktu.
Výsledek:
Strukturování a vylepšování obsahu
Pokud chcete efektivně organizovat svůj obsah, můžete se spolehnout na AI, která vám pomůže zajistit, aby byl váš obsah dobře strukturovaný a snadno srozumitelný.
Místo toho, abyste se potýkali s výzvou strukturování velkého množství informací, nechte AI udělat práci za vás. Umí automaticky organizovat a kategorizovat váš obsah, ať už se jedná o blogový příspěvek nebo marketingovou kampaň.
Myslíte si, že některé texty potřebují vylepšit, ale nedokážete přesně určit, v čem je problém? I ti nejlepší autoři a redaktoři se s tím setkali. Nechte AI, aby za vás udělala práci.
Podnět:
Vylepšete tento text: Jste připraveni dodat svému prostoru nádech zábavy a osobnosti? Prohlédněte si naši kolekci hravých neonových nápisů nebo popusťte uzdu své kreativitě a vytvořte si vlastní design. Díky našemu závazku k kvalitě, dostupnosti a výjimečnému zákaznickému servisu jsou naše neonové nápisy tím pravým místem, kde můžete rozsvítit svůj život nádechem neonové magie.
Výsledek:
Stejně tak i vy můžete vytvořit relevantní podněty pro svou práci a požádat nástroje AI pro psaní textů, jako je ClickUp Brain, aby pro ně vygenerovaly odpovědi. Mnoho dnešních softwarů AI pro psaní textů vám s tím může pomoci; kromě ClickUp Brain můžete pracovat také s Google Gemini, ChatGPT atd. Můžete dokonce požádat nástroj, aby text přepsal, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.
Odpovědi mohou být připraveny k použití hned na první pokus, nebo je možná budete muset trochu upravit, aby byly lépe čitelné. Ať tak či onak, ClickUp Brain může být vaším AI asistentem pro všechny druhy psaní, jako jsou příspěvky na sociálních médiích a dlouhé texty, jako jsou blogové příspěvky a e-knihy.
Pište správně s ClickUp
Ať už jste copywriter na volné noze nebo součástí týmu agentury, využití nástrojů založených na umělé inteligenci vám pomůže zvýšit produktivitu a zefektivnit proces tvorby obsahu.
Jako copywriter však máte na starosti mnohem víc než jen psaní. Co třeba editace, organizace denních úkolů, správa e-mailů a spolupráce s klienty a kolegy? ClickUp vám pomůže se vším tímto a ještě mnohem víc.
Díky intuitivnímu rozhraní a výkonným funkcím můžete hladce spravovat všechny aspekty svého pracovního postupu na jednom místě. Můžete přidělovat úkoly, sdílet dokumenty k revizi a schválení, spolupracovat v reálném čase a zajistit hladkou komunikaci se svým týmem a klienty.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a začněte svou cestu k produktivitě v psaní textů!