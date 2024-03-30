Jak upravovat obsah vytvořený umělou inteligencí: Průvodce tvorbou poutavých textů na vysoké úrovni

Umělá inteligence (AI) je pro mnoho tvůrců obsahu, marketérů a malých podniků doslova záchranou. Za prvé dokáže bleskurychle vytvářet všechny druhy textů, což je velkým přínosem, pokud působíte v konkurenčním a rychle se měnícím oboru, jako je content marketing.
Většinou se jedná o ideální scénář – místo toho, abyste bojovali s frustrujícími tvůrčími bloky při psaní nového příspěvku na sociální média nebo blog, můžete se pohodlně usadit, relaxovat a nechat AI nástroje dělat svou práci. To znamená, že práce, která by jinak trvala hodiny, je hotová za pár sekund, že? Ne tak rychle! 🤖
Pokud jste zde, jste si dobře vědomi toho, že obsah generovaný AI není bezchybný a nemůže nahradit kritický úsudek lidského mozku (alespoň prozatím). Jelikož je vytvářen poměrně mechanicky, často postrádá kreativitu, má podivnou větnou strukturu a může dokonce obsahovat faktické chyby.
Jádrem problému je, že obsah napsaný AI stále vyžaduje značné lidské úpravy, aby zněl přirozeně a skutečně zaujal čtenáře, pro kterého je určen.
V tomto článku vám ukážeme, jak upravovat obsah vytvořený umělou inteligencí, abyste mu vtiskli svůj jedinečný styl, optimalizovali jej pro SEO nebo obsahový marketing a zvýšili jeho celkovou atraktivitu.
Obsah generovaný AI: výhody a nevýhody
Obsah generovaný AI je vytvářen nástrojem AI na základě podnětů, které spouštějí odezvu. Tato efektivní tvorba obsahu je možná díky technologiím jako Natural Language Generation (NLG) a Large Language Models (LLMs), které platformy AI používají k analýze jazykových vzorců, vyvozování závěrů z existujících datových sad a vytváření textů podobných lidským.
Ačkoli se proces tvorby obsahu pomocí AI jeví jako simulace lidské inteligence, má své výhody i nevýhody. ⚖️
Výhody
Nejviditelnějšími výhodami používání nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí AI jsou úspora času a zvýšení produktivity. Představte si generátory obsahu pomocí AI jako své osobní asistenty pro psaní – mohou vám pomoci vytvořit návrhy a obsah během několika minut s minimálním vkladem.
Mezi další významné výhody patří:
- Úspora nákladů: Mnoho malých podniků a podnikatelů si nemůže dovolit špičkové týmy pro tvorbu obsahu a musí se spoléhat na generátory obsahu AI, aby získali přístup k slušným textům.
- Dostupnost obsahu: AI si nedává pauzy ani netrpí tvůrčí krizí. Díky neustálé dostupnosti můžete vždy generovat obsah, pokud máte málo času nebo máte náročné publikační cíle (a zlepšit jeho kvalitu prostřednictvím úpravy obsahu).
- Konzistentní hlas značky: Pokud použijete správný vstup, obsah generovaný AI napodobí váš požadovaný styl psaní a pomůže zajistit konzistentnost hlasu značky.
Nevýhody
Podívejme se na druhou stranu mince obsahu generovaného strojem a diskutujme o jeho nevýhodách. Nechceme působit jako puntičkářští lidé s nerealistickými standardy, ale obecně si můžete všimnout těchto problémů, zejména pokud používáte průměrný nástroj AI:
- Chybí plynulé přechody a logický tok: Pokud váš obsah postrádá plynulé přechody, může znít roboticky a dokonce absurdně. To je jeden z faktorů, které nástroje pro detekci AI analyzují, aby zkontrolovaly, zda je text napsán člověkem.
- Opakující se struktura vět: Obsah napsaný AI je stereotypní, což vede k opakujícím se frázím. Najdete opakující se strukturu a délku vět, které mají vliv na čitelnost textu a mohou nudit vaši cílovou skupinu.
- Chybějící jazykové nuance: Znáte ten pocit, když mluvíte s někým, kdo se příliš snaží působit chytře? Takto často zní slabý text generovaný strojem – všimnete si složitého jazyka, který v mnoha kontextech nemusí dávat smysl a může dokonce vést k nesprávné interpretaci.
- Problémy se spolehlivostí: Nedostatečně vycvičená generativní AI může často chybovat i v těch nejzákladnějších faktech, zejména pokud čerpá informace z méně spolehlivých zdrojů nebo nemá správné datové sady.
- Chybí lidský rozměr: Obsah vytvořený umělou inteligencí může působit fádně nebo obecně, protože postrádá osobní příběhy, kreativní úhly pohledu nebo zajímavé prvky, které by upoutaly pozornost vaší cílové skupiny.
Naštěstí lze tyto problémy snadno vyřešit pomocí správných nástrojů a kvalitní lidské editace. 🍀
8 tipů pro humanizaci a úpravu obsahu generovaného umělou inteligencí
Využití nástroje AI pro generování obsahu je chytré, ale za konečný výstup by měl vždy odpovídat zkušený člověk. Korektura a úprava obsahu generovaného AI pomáhá zlepšit čitelnost, eliminovat prvky jako nadměrně používaná slova a nevhodné fráze a zajistit, aby celý text oslovil vaši cílovou skupinu smysluplným způsobem.
Prozkoumejme osm tipů a triků pro personalizaci obsahu AI a zvýšení jeho užitečnosti. 🌸
1. Používejte kvalitní, lépe vycvičené nástroje AI, abyste omezili ruční úpravy.
Kvalita nástroje, který používáte, má vliv na účinnost obsahu generovaného AI. Abyste minimalizovali práci s úpravami, musíte nejprve najít nástroj, který dokáže vytvářet poutavý obsah bez přílišného doladění.
Pokud chcete ušetřit čas svým týmům zapojeným do tvorby obsahu, použijte ClickUp Brain – generativní AI asistenta, který je součástí platformy pro správu projektů a úkolů ClickUp.
ClickUp Brain (dříve ClickUp AI) má výjimečně vycvičenou a optimalizovanou neuronovou síť, která dokáže pochopit kontext. Na rozdíl od jiných základních nástrojů pro generování obsahu, které jednoduše prezentují přizpůsobenou verzi ChatGPT, ClickUp Brain je vybaven jedinečnými znalostmi specifickými pro danou roli, které mu umožňují vytvářet perfektně situační obsah na základě vlastních podnětů nebo témat k diskusi.
AI writer výrazně minimalizuje lidskou práci při úpravách tím, že:
- Generování obsahu se standardním formátováním a strukturou pro profesionální dojem
- Optimalizace textů a kopií z hlediska gramatiky, srozumitelnosti a tónu
- Opravování pravopisných a povrchních chyb bez dalších pluginů
To, co dělá AI writer ClickUp Brain tak brilantním, je jeho schopnost učit se nové kontextové informace mimořádně vysokou rychlostí.
Řekněme, že do nástroje vložíte dokumentaci k vašemu produktu. Nástroj rychle zjistí podstatu toho, co nabízíte, a vytvoří pro vaši značku optimalizované vstupní stránky a obsahové přehledy. Upozorňujeme, že vše, co sdílíte s ClickUp Brain, je zabezpečené a zůstává soukromé ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
Nyní se podívejme na některé funkční aspekty používání ClickUp Brain k vytváření a úpravám obsahu. 🌻
Vytvářejte, vylepšujte a organizujte obsah pomocí ClickUp Brain a ClickUp Docs.
Špičkový asistent pro psaní pomocí AI od ClickUp vám pomůže generovat všechny druhy textů pro různé kontexty. Vytvářejte dokumenty pro zaměstnance nebo zákazníky, vytvářejte projektové plány, pište e-maily nebo navrhujte marketingové kampaně – možnosti jsou neomezené. Samozřejmě můžete ClickUp Brain použít i pro běžné generování textu pomocí jednoduchých příkazů.
Veškerý obsah, který vytvoříte, můžete ukládat v ClickUp Docs, platformě pro vytváření, úpravy a správu dokumentů. To vám poskytuje další pohodlí, protože můžete obsah organizovat v seznamech a složkách z jednoho místa.
Funkci AI psaní ClickUp můžete spustit přímo z jakékoli úlohy nebo dokumentu. Řekněme, že chcete napsat krátký text o změně klimatu. Postupujte takto:
- Spusťte ClickUp Docs
- Zadejte lomítko (/) a napište AI.
- Vyberte možnost Psát s AI
- Napište Napište krátký text o změně klimatu a stiskněte Enter
To je vše! ClickUp Brain vygeneruje vysoce hodnotný text – pokud jste již dříve používali generické AI texty, okamžitě si všimnete zlepšení kvality. Od tohoto okamžiku můžete obsah generovaný AI použít tak, jak je, nebo jej minimálně upravit a přidat mu svůj osobní dotek.
Použijte role-specifické výzvy a příkazy ClickUp pro generování a úpravy obsahu.
Příkazy hrají při vytváření kvalitního obsahu obrovskou roli – naštěstí vám v tom pomůže ClickUp Brain. Oceníte více než 100 předem navržených příkazů podložených výzkumem, které jsou určeny pro různé týmy a případy použití. Pomohou vám dosáhnout přesně požadovaných výsledků a snížit vaši námahu. Jak příkazy používat:
- Otevřít ClickUp Docs
- Zadejte lomítko (/) a napište AI Tools
- Vyberte tým, jehož jste součástí, abyste poskytli kontext – máte na výběr z více než 10 možností. Řekněme, že pracujete v marketingu, takže vyberete toto oddělení.
- Uvidíte seznam více než 20 AI podnětů, jako například Vytvořte nápady pro kampaň, Napište případovou studii a Naplánujte marketingovou akci. *Vyberte si ten, který vyhovuje vašim účelům, a užijte si výsledky během několika sekund.
Jak vidíte, ClickUp Brain jde nad rámec generování obsahu a zvyšuje vaši efektivitu tím, že vám pomáhá s brainstormingem a plánováním řešení. Navíc máte k dispozici funkci Edit with AI, díky které můžete své výsledky rychleji doladit!
Při úpravách existujícího textu v ClickUp máte přístup k dalším příkazům, které vám umožní:
- Proveďte kontrolu gramatiky a pravopisu.
- Shrňte text
- Vysvětlete konkrétní slova a fráze
- Zlepšete své psaní
- Zkraťte nebo prodlužte text
- Zjednodušte text
- Přeložit text
- Přeformulujte kontext
- Pokračujte v psaní
To je několik hodin práce na úpravách hotových během několika sekund! 😍
Znovu zdůrazňujeme, že ClickUp nepoužívá vaše data pro účely školení, takže si můžete být jisti bezpečností této funkce.
2. Při úpravách věnujte pozornost kontextu
Toto je typický pocit, který máme při čtení podprůměrného obsahu napsaného AI – všechny informace se zdají být přesné a aktuální a neobsahují gramatické ani pravopisné chyby. Přesto něco nesedí a odpovědí může být to, že textům chybí plynulé přechody a kontext.
Špatně trénované platformy AI často ztrácejí kontext. Důvod je jednoduchý – neznají vaši cílovou skupinu ani vaši společnost tak dobře jako vy. Navíc data, na kterých jsou trénovány, mohou být omezená z hlediska použití.
Chcete-li tedy upravit obsah generovaný umělou inteligencí, musíte nejprve jasně pochopit, kdo bude váš text číst a jak chcete sdělit své poselství. Při úpravách mějte na paměti tyto cenné poznatky, abyste mohli určit oblasti, kde text nedokáže zaujmout čtenáře, a opravit je pomocí kontextově vhodnějších alternativ. ✔️
3. Zajistěte, aby tón a styl odpovídaly vaší značce
Představte si, že webové stránky vaší společnosti jsou plné vtipných příspěvků, slovních hříček a emodži. Každý příspěvek na blogu a každá úvodní stránka odráží jedinečnou identitu společnosti a vaši zákazníci to milují.
Poté se rozhodnete použít obsah generovaný AI pro jeden z popisů produktu. Samotný obsah může být bezchybný, ale působí odměřeně a neodpovídá identitě vaší značky.
Toto je běžný problém u obecného obsahu psaného AI. Při úpravách textu generovaného strojem je třeba jej sladit s tónem a stylem, který běžně používáte. V tomto případě musíte upravit popis produktu generovaný AI tak, aby zněl vtipněji nebo byl srozumitelnější.
Je dobré vytvořit stylový průvodce textem, který mohou vaši redaktoři dodržovat při úpravách obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Tak budou všichni vědět, na co se zaměřit a jak text upravit, aby byl obsah optimalizován a čitelnější.
Tip pro profesionály: Použijte šablonu pokynů pro značku ClickUp k nastínění preferovaného hlasu značky, tónu sdělení a stylů psaní.
4. Proveďte důkladnou kontrolu faktů a citujte zdroje
Většina platforem AI čerpá data z obrovských databází, aby mohla odpovídat na vaše dotazy. Problémem je, že tyto databáze nejsou vždy aktuální a mohou obsahovat faktické chyby. Úlohou lidské editace je zde dvojitá kontrola každého textu generovaného AI, aby byla zajištěna jeho relevance a přesnost. V závislosti na povaze obsahu můžete dokonce uvést relevantní zdroje v dolní části textu, abyste mu dodali autentičnost.
Ověřování faktů je obzvláště důležité u článků o postupech nebo článků obsahujících citlivé informace. Například byste se neměli spoléhat na nástroj AI při vytváření podrobného návodu k chirurgickým postupům v urologii a neověřovat si fakta.
To nás vede k dalšímu tipu – konzultujte s odborníky na dané téma, když upravujete obsah generovaný umělou inteligencí. Neopraví váš styl a gramatiku, ale zajistí, že všechny informace budou správné.
K spolupráci s takovými odborníky můžete použít ClickUp Docs. Stačí je pozvat do svého pracovního prostoru a oni mohou váš obsah asynchronně zkontrolovat pomocí nástrojů pro korektury nebo komentáře v ClickUp. Můžete také vyzkoušet živou spolupráci, protože platforma podporuje úpravy a chatování v reálném čase. 🥰
5. Zjednodušte složitý jazyk a zvyšte celkovou kvalitu
Platformy AI často používají při generování obsahu složitou slovní zásobu. V některých kontextech je to naprosto v pořádku. Často však dlouhé a složité věty odrazují čtenáře a zbytečně komplikují zpracování textu.
Pokud chcete transformovat obsah generovaný AI na obsah podobný lidskému, musíte zjednodušit složité fráze. V závislosti na tématu můžete provést podstatné změny, jako je přepsání celých odstavců za účelem zlepšení čitelnosti. V mnoha případech stačí najít jednodušší synonyma pro určité fráze a slova a rozdělit složité věty na kratší segmenty.
6. Odstraňte opakující se fráze
Nadměrně používané algoritmy AI zdá se velmi preferují určité myšlenky, slova a fráze před ostatními. Tyto se neustále objevují ve vašem textu, takže odborníkovi je okamžitě jasné, že obsah byl vytvořen pomocí AI.
Opakování je pádný důvod, proč je lidská editace nezbytná – přečtěte si text a vyhledejte struktury, které se neustále opakují. Najděte alternativní způsoby, jak sdělit poselství, například pomocí nových úhlů pohledu, rozdělení nebo sloučení vět nebo změnou struktury vět, aby byl text poutavější.
7. Obohaťte text generovaný AI o osobní zkušenosti
Platformy AI nemají osobní příběhy a zkušenosti, které by mohly použít k navázání kontaktu s čtenářem – v tomto smyslu zůstává lidský obsah bezkonkurenční díky prvkům, jako je lepší emocionální přitažlivost a přesvědčivost.
Pokud chcete, aby byl obsah lidštější, můžete jej okořenit zajímavými příběhy, vtipy nebo příklady z reálného života. Je to na vás – proveďte jakékoli úpravy, které vám vyhovují, a dodáte tak obsahu osobní nádech.
8. Z technického hlediska nevynechávejte ruční úpravy obsahu
Procházení textu vytvořeného umělou inteligencí nástroji, které kontrolují pravopis, gramatiku a dokonce i tón, je efektivní a prospěšné, ale nic nepřekoná ruční úpravy a technickou korekturu. Přečtěte si obsah vlastníma očima, abyste odhalili chyby, získali originální nápady pro zlepšení čitelnosti, rozmanitosti a celkového toku a provedli nezbytné revize. Řiďte se svým instinktem – nebojte se provést podstatné změny, aby byl váš obsah v souladu s citlivostí cílové skupiny.
Další tip: Jedním z nápadů je nahradit pasivní hlas aktivním – váš obsah tak bude přímější a osobnější. Dávejte také pozor na dlouhé věty s nesprávnou interpunkcí, protože je může být obtížné odhalit pomocí gramatických nástrojů.
Jak vylepšit obsah vytvořený umělou inteligencí pro SEO (optimalizaci pro vyhledávače)
Platformy AI vám mohou pomoci vytvořit texty optimalizované pro vyhledávače, abyste zvýšili dosah a získali lepší pozice v SERP. Vyhledávače se příliš nezajímají o původ vašeho obsahu, pokud je relevantní, poutavý a užitečný.
A víte co? Toto je další příležitost, jak využít lidský dotek pro optimalizaci obsahu AI.
Optimalizace obsahu vytvořeného umělou inteligencí pro SEO zahrnuje následující ruční úkoly:
- Přidávání klíčových slov a interních a externích odkazů
- Vylepšení struktury pomocí přehledných nadpisů, odrážek nebo seznamů
- Připojte vizuální prvky pro větší hodnotu
- Odstranění nadbytečného obsahu
- Dvojitá kontrola přesnosti a čitelnosti
Věděli jste? Kromě pomoci s úpravou obsahu generovaného umělou inteligencí vám ClickUp umožňuje optimalizovat SEO pomocí své umělé inteligence – použijte výzvy k vyhledávání klíčových slov, vytváření briefů, shrnutí výzkumných dat, analýze konkurence a získání nápadů na optimalizaci obsahu. Můžete také využít šablonu ClickUp SEO Research & Management k koordinaci svých SEO iniciativ a správě relevantních úkolů.
Používání ClickUp pro pracovní postupy při tvorbě obsahu
Tvorba obsahu může být stresující proces, ať už používáte AI nebo ne. Při procházení různých témat dochází k neustálému přepínání kontextu a editace může být obzvláště náročná.
Právě zde přichází na řadu ClickUp s funkcemi pro prakticky vše – komunikaci, spolupráci, správu dokumentů, cokoli vás napadne! Na platformě máte přístup k několika funkcím pro správu projektů, které vám pomohou zvýšit produktivitu díky streamování produkce obsahu a redakčních úkolů.
Kromě ClickUp Brain můžete využít i další funkce:
- ClickUp Tasks : Možnosti pro vytváření, přiřazování, sledování a klasifikaci úkolů v oblasti psaní, editace, marketingu a SEO. Můžete vytvářet typy úkolů a vztahy mezi úkoly tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
- Zobrazení ClickUp : Umožňují vám vidět vaši produkci z různých perspektiv. Například zobrazení Seznam pomáhá organizovat úkoly projektu, zatímco zobrazení Kalendář je ideální pro sledování vašeho kalendáře obsahu.
- ClickUp Whiteboards : Nekonečné digitální plátna, na kterých může váš tým brainstormovat, vytvářet strategie a spolupracovat na budoucím obsahu a procesech.
- Automatizace ClickUp: Použijte je ke zjednodušení opakujících se úkolů, jako je aktualizace stavu obsahu.
Najděte šablony ClickUp pro správné použití
Kromě podnětů nabízí ClickUp více než 1 000 šablon pro různé účely, od marketingu a lidských zdrojů po prodej a CRM. Jsou navrženy tak, aby vám usnadnily práci, minimalizovaly chyby a pomohly vám standardizovat procesy.
Pokud jste častým uživatelem ChatGPT, podívejte se na šablony ClickUp AI s výzvami ChatGPT – jejich sada výzev sestavená odborníky vám pomůže trefit se s ChatGPT do černého a dosáhnout požadovaných výsledků.
Šablony pro psaní obsahu ClickUp vám navíc pomohou překonat tvůrčí blok, kolísání výkonu a související prokrastinaci. Najdete zde dokonce možnosti, jak definovat požadovaný styl psaní pro různé texty a dodržovat příslušné zásady SEO. ✍️
Pokud potřebujete pomoc s plánováním obsahu, šablony kalendáře obsahu jsou tím pravým řešením. Jsou nezbytné pro každý tým zabývající se marketingem obsahu, protože zlepšují transparentnost vaší produkční linky a rychleji odhalují potenciální problémy nebo překrývání.
Všechny šablony ClickUp jsou přizpůsobitelné, takže je můžete upravit podle svých preferencí a cílů. Můžete si také vytvořit vlastní šablony pomocí speciálního generátoru šablon ClickUp AI.
Díky této praktické funkci můžete pro svůj tým vytvořit jakýkoli druh šablony – stačí pouze poskytnout ClickUp informace o vašich pracovních postupech. Vyberte si požadovaný tón (například profesionální, vtipný nebo neformální), aby výsledek odpovídal hlasu vaší značky a sděloval požadovanou zprávu.
Budoucnost úprav obsahu AI
Vzhledem k rychlému vývoji nástrojů AI je těžké odhadnout, jak bude vypadat budoucnost úprav obsahu AI. Autoři obsahu, redaktoři a odborníci na SEO se pravděpodobně budou ještě více spoléhat na generativní nástroje, což je při kvalitních možnostech, jako je ClickUp Brain, naprosto logické. Díky jeho výkonnému asistentovi pro úpravy a psaní můžete vytvářet obsah rychle a snadno.
Ačkoli se technologie stala nedílnou součástí správy obsahu, nic nenasvědčuje tomu, že by převzala celý proces – lidský dotek zůstává i nadále nenahraditelný. I nadšení tvůrci obsahu, kteří zpočátku považovali AI za výhru, se nyní zdokonalují, aby mohli tyto nástroje využívat k rychlejšímu vytváření lepšího obsahu – a to bez vyhoření! ❤️🔥
Použijte ClickUp k psaní a úpravám obsahu AI jako profesionál
Tvorba obsahu pomocí AI je časově a nákladově efektivní a zajišťuje konzistenci značky. AI asistent ClickUp nabízí vše, co potřebujete k vytváření, shrnování a úpravám obsahu a k vynikajícím pracovním výsledkům! Kombinujte tuto robustní funkci s ostatními možnostmi správy úkolů a projektů ClickUp a raketově zvýšíte svou produktivitu.
Chcete nahlédnout pod pokličku? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a podívejte se, jak vám může pomoci spravovat obsah s maximální efektivitou. 🧙