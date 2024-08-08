Jak zlidštit obsah vytvořený umělou inteligencí: strategie + nástroje

Je čas přijmout fakt, že všichni jsme v určitém okamžiku svého profesního života použili nástroje AI pro psaní k vytváření obsahu.
A proč ne? Text generovaný umělou inteligencí je pohodlný a bleskově rychlý. Ale upřímně řečeno, může také působit fádně a bez života.
AI byla vždy zamýšlena jako nástroj – něco, co lidé používají k dosažení lepších výsledků. A váš obsah generovaný AI nemusí a neměl by znít roboticky a nudně. Zkušení autoři a redaktoři musí rozpoznat a zlidštit text generovaný AI, aby co nejlépe využili AI a její neuvěřitelné výhody a zároveň zachovali lidský tón a hlas.
V tomto článku se podělím o konkrétní strategie, které můj tým a já používáme k oživení obsahu generovaného umělou inteligencí. Pokud chcete vylepšit používání nástrojů pro psaní s umělou inteligencí přidáním špetky osobnosti a jedinečné lidskosti, jste na správném místě.
Pojďme objevit, jak využít AI k vytváření obsahu, který působí lidsky.
Co je obsah AI? Jak se obsah AI generuje?
Obsah vytvořený umělou inteligencí zahrnuje text, obrázky, videa nebo jiná média vytvořená nebo vylepšená umělou inteligencí. Nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence mohou generovat články, příspěvky na blogu, popisy produktů a jiné formy písemného obsahu na základě zadaných vstupů a parametrů.
AI může také vytvářet nebo upravovat obrázky, produkovat hudbu a videa a mnoho dalšího. Cílem AI pro tvorbu obsahu je obvykle úspora času, zvýšení efektivity a zachování konzistence.
Takto funguje generování obsahu pomocí umělé inteligence:
- Vstupní data a sběr dat: Nástroje AI jsou napájeny velkými datovými sadami různých stylů psaní, témat a formátů. Tato data pomáhají modelům AI naučit se strukturu a tvorbu různých typů obsahu.
- Trénink a rozpoznávání vzorů: Modely AI procházejí tréninkem, během kterého jsou data zpracovávána za účelem naučení se jazykových pravidel, běžných frází a kontextu různých typů obsahu.
- Generování obsahu: Když zadáte AI pokyn, použije svůj tréninkový materiál a naučené vzorce k vygenerování textu, který odpovídá kontextu. Na základě naučených vzorců předpovídá, jaká slova a věty by měla následovat.
Tento proces zahrnuje kombinaci technologií, jako je strojové učení (ML), zpracování přirozeného jazyka (NLP), generativní soupeřící sítě (GAN) a další.
Růst startupu OpenAI, který v roce 2020 představil ChatGPT, zcela změnil způsob, jakým dnes přistupujeme k tvorbě obsahu. Vlastní velké jazykové modely (LLM) jako GPT-3 a GPT-4, které jsou schopné generovat souvislý a realistický obsah během několika sekund.
Stejně jako veškerý obsah generovaný umělou inteligencí má však i tento své nevýhody.
Jaké jsou problémy s textem generovaným umělou inteligencí?
Vytváření obsahu pomocí umělé inteligence bezpochyby urychluje proces psaní, ale není to jen samá sláva a radost.
I přes rozsáhlé školení má obsah generovaný umělou inteligencí svá omezení, například:
- Nedostatek lidského doteku: Tato technologie dokáže rychle generovat vysoce kvalitní obsah, ale bude rezonovat s vaším publikem? Ne vždy. Lidská podstata, se kterou se čtenáři ztotožňují a která je zaujme, v obsahu generovaném umělou inteligencí často chybí.
- Halucinace AI: Modely AI jsou vystaveny riziku halucinací, což znamená, že mohou potenciálně poskytovat nesprávné nebo zavádějící výsledky. Pokud budete vše, co AI vygeneruje, ověřovat, může vám to zabrat téměř stejně času, jako když obsah vytváříte od nuly. Například ChatGPT zobrazuje jasné varování, které říká: „ChatGPT může dělat chyby. Zkontrolujte důležité informace. “
- Náhlá změna témat: Jedním ze způsobů, jak se AI prozrazuje, je její zjevný nedostatek plynulosti. Na rozdíl od lidského psaní se obsah vytvořený umělou inteligencí často náhle přesouvá mezi tématy, aniž by čtenářům poskytoval snadno čitelné a logické přechody.
- Omezení specifická pro danou oblast: AI sice dokáže rychle prohledávat obrovské množství online obsahu, ale má potíže s replikací hloubky znalostí, které má lidský odborník v dané oblasti. To vede k obecnějším, povrchním textům generovaným AI, které z vašeho obsahu dělají jen další nerozlišitelný obsah na webu.
Proč je humanizace obsahu AI nezbytná?
Víme, že obsah vytvořený umělou inteligencí sám o sobě nestačí k udržení vašeho obsahu v chodu, ale znamená to, že byste ho měli opustit? Rozhodně ne! Obsah vytvořený umělou inteligencí může urychlit a dokonce vylepšit vaše psaní a není důvod, abyste se vraceli k hodinám nebo dokonce dnům stráveným psaním dobrého obsahu.
Zde je kompromis: humanizujte obsah AI tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
To je nutné z následujících důvodů:
Google penalizuje webové stránky s nekvalitním obsahem
Google upřednostňuje obsah zaměřený na lidi, což znamená, že váš obsah musí vykazovat odbornost, nabízet čtenářům podstatnou hodnotu a být zaměřen na jejich potřeby. Google navíc upřednostňuje obsah E-E-A-T, což je zkratka pro Experience (zkušenosti), Expertise (odbornost), Authority (autorita) a Trustworthiness (důvěryhodnost).
Ačkoli Google konkrétně netrestá obsah generovaný umělou inteligencí, obsah, který pouze opakuje a kopíruje existující materiál z internetu a postrádá skutečné odborné znalosti, nebude mít dobré hodnocení. Abyste zajistili, že váš obsah bude fungovat dobře a bude v souladu s osvědčenými postupy SEO, musíte přidat vrstvu lidské odbornosti a perspektivy.
Plagiátorství
Společnost Copyleaks zjistila, že téměř 60 % obsahu ChatGPT je plagiátem. Jaké to má důsledky? Může to negativně ovlivnit vaše SEO hodnocení, reputaci značky a kvalitu obsahu. Proč by čtenáři měli chodit za vámi pro obsah, když ho mohou získat přímo z původního zdroje?
Používání plagiátů obsahu generovaného umělou inteligencí může ve skutečnosti zmařit celý účel tvorby obsahu. Humanizace textu generovaného umělou inteligencí je proto klíčová.
Zlepšete čitelnost
Konečným cílem psaní textů je navázat kontakt s publikem a reagovat na jeho potřeby. Humanizace obsahu vytvořeného umělou inteligencí vám umožní přidat užitečné příklady a kontext. Úpravy obsahu generovaného umělou inteligencí vám také umožní personalizovat text tak, aby byl pro vaše čtenáře smysluplný.
Emocionální dopad
Humanizovaný obsah mnohem lépe vyjadřuje emoce, které povzbuzují vaše publikum, aby se ztotožnilo s tím, co chcete sdělit. Obsah vytvořený lidmi téměř vždy používá různé délky vět, rytmus odrážející lidskou řeč a dokonce i hovorové výrazy, které zlepšují plynulost článku.
Většina textů vytvořených umělou inteligencí má tendenci vykazovat identickou délku a strukturu vět. Humanizace tohoto obsahu může být obzvláště důležitá v marketingu, zákaznickém servisu a storytellingu, kde publikum oceňuje autentičnost, důvěryhodnost a kredibilitu.
Hlas a identita značky
Jak vy, tak i vaši konkurenti můžete vytvářet obsah pomocí nástrojů AI. To, co odlišuje váš obsah, je výrazný hlas a identita značky. Humanizací obsahu zajistíte, že bude v souladu s hodnotami a osobností vaší značky, a vytvoříte tak jedinečný a konzistentní hlas.
Eliminujte nedorozumění
A konečně, u textů generovaných umělou inteligencí je možné, že se ztratí nuance složitých sdělení nebo dojde k nedorozumění. Humanizací obsahu zajistíte, že zachováte zamýšlený význam a kontext a že bude sdělení předáno v odpovídajícím tónu.
Bankrate.com, zavedený finanční web, efektivně využil AI k generování obsahu pro konkrétní dotazy, jako například „Co je to příspěvek na úhradu?“ a „Co je to finanční likvidita?“ Tato strategie výrazně zvýšila návštěvnost webu, přičemž obsah vytvořený pomocí AI přinesl stovky tisíc návštěv měsíčně.
Jak toho dosáhli? Nepoužili přímé kopírování a vkládání textu generovaného umělou inteligencí, ale zajistili, aby obsah generovaný umělou inteligencí zkontrolovalo několik odborníků na dané téma, kteří do něj vložili své zkušenosti a zohlednili tak svou odbornost v dané oblasti.
Rovněž dodržovali pokyny společnosti Google tím, že jasně uznali použití AI.
Závěr: Abyste zajistili optimální výkon, humanizujte, zkontrolujte a revidujte obsah generovaný umělou inteligencí před jeho zveřejněním na vašem webu.
Zabývali jsme se tím, proč je humanizace textu AI důležitá. Nyní se krátce podíváme na to, kdy je to nutné.
Kdy byste měli texty vytvořené umělou inteligencí zlidštit?
Zde je několik případů, kdy byste měli texty vytvořené umělou inteligencí zlidštit:
Marketing nebo branding
Při vytváření brandingových nebo marketingových materiálů je zásadní zajistit, aby hlas vaší značky zazářil a vy jste navázali skutečné spojení se svým publikem.
Komunikace se zákazníky
Při přímé interakci se zákazníky prostřednictvím support ticketů nebo portálu zákaznických služeb se ujistěte, že texty AI zlidšťujete, aby interakce působily osobně a zákaznická zkušenost byla pozitivní.
Tvorba obsahu blogu
Při psaní blogového příspěvku je pro zvýraznění vašeho obsahu nezbytné humanizovat obsah, abyste si vybudovali a zaujmuli publikum snadno čitelným a skutečně užitečným textem. Také chcete, aby se ve vašem obsahu odrážela vaše osobnost nebo osobnost vaší značky.
Komunikace s vysokými sázkami
A konečně, v situacích, kdy je dopad sdělení kritický nebo obzvláště citlivý – například při krizové komunikaci – pomáhá humanizace obsahu vnést jasnost, empatii a nuancovaný, promyšlený nádech. Snižuje také riziko nedorozumění.
Zde je několik osvědčených strategií, které jsem použil, aby můj obsah zněl lidštěji, poutavěji a byl přátelštější k záměru vyhledávání.
Jak humanizovat obsah AI: 7 praktických strategií
1. Vyberte si nástroj AI, který funguje jako osobní asistent
Existuje celá řada nástrojů AI pro různé účely. Některé vám mohou pomoci vytvořit obsah od nuly, zatímco jiné vylepšují již napsaný text. Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Logika je jednoduchá: čím lepší je výkon nástroje AI, tím méně času a úsilí je třeba vynaložit na přizpůsobení a humanizaci textu AI.
Při výběru nástroje zvažte typ obsahu, jazyk, cílovou skupinu a rozpočet, se kterým pracujete.
Řekněme například, že v současné době používáte bezplatný model ChatGPT, ale neustále musíte upravovat texty vytvořené umělou inteligencí, protože neposkytují kontextový obsah, z něhož by měl váš tým prospěch. V takovém případě vyzkoušejte nástroj umělé inteligence, jako je ClickUp Brain.
ClickUp Brain je komplexní řešení, které vám umožní psát obsah, shrnovat dlouhé texty, upravovat obsah, generovat osnovy obsahu, vytvářet poutavé texty pro sociální média a mnoho dalšího. Analyzuje kontext obsahu a nabízí přizpůsobená vylepšení a optimalizace, čímž zajišťuje relevanci a soudržnost.
Můžete také integrovat ClickUp Docs pro spolupráci na úpravách dokumentů v reálném čase. S Docs můžete vy a váš tým plynule spolupracovat na obsahu.
Díky integraci s ClickUp Brain je Docs ideální pro experimentování a tvorbu nápadů. S ClickUp Brain se váš dokument stane univerzálním hřištěm pro experimentování s různými AI podněty a tvorbu obsahu podle vašich představ.
Pokud již máte napsaný obsah, ClickUp Brain vám poskytne informace a návrhy v reálném čase, které vám pomohou vylepšit vaše texty a zvýšit jejich účinnost.
2. Naučte svůj nástroj umělé inteligence psát jako vy
Považujte AI za stážistu v oblasti psaní. Musíte model naučit generovat text AI na základě vašich očekávání a požadavků.
Zde je návod, jak naučit svůj nástroj AI psát jako vy:
- Poskytněte ukázky svých předchozích textů nebo článků, které odrážejí hlas vaší značky.
- Sdílejte své stylové příručky a zadejte všechny své jedinečné požadavky.
- Opakujte výzvu s více specifikacemi, abyste obsah vylepšili.
Pokud budete postupovat podle těchto kroků, model AI bude postupně schopen napodobit hlas a tón vaší značky, takže vaše úsilí o humanizaci obsahu bude minimální. Pamatujte, že čím podrobnější a vysvětlující bude váš pokyn, tím lepší budou výsledky.
Aby se minimalizovalo úsilí spojené s psaním podrobných pokynů, nabízí ClickUp šablony pokynů AI přizpůsobené pro konkrétní účely. Můžete je zadat přímo do ChatGPT a získat požadované výsledky.
Zde je příklad šablony ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing, která vám umožní posílit vaše marketingové úsilí pomocí více než 600 relevantních podnětů.
Ať už chcete vymyslet novou marketingovou kampaň nebo konkrétně zvýšit prodej, tato sbírka podnětů je přesně to, co potřebujete.
S touto šablonou můžete:
- Využijte efektivní a podrobné pokyny k generování textu AI pro nadpisy Google, popisy produktů, texty s výzvou k akci a další.
- Vyhledejte pomoc pro výzvy ve více než 40 kategoriích, jako je branding, affiliate marketing, event marketing, reklamy na Facebooku a další.
- Pište klíčová slova a SEO bohatá zadání, abyste generovali vysoce hodnocený text AI.
- Začleňte požadavky na uživatelské profily, abyste podpořili zapojení do generovaného obsahu.
⭐️ Bonus: Kromě této šablony nabízí ClickUp také sbírku podnětů zaměřených na různé případy použití, jako jsou podněty ClickUp ChatGPT pro šablonu HR a nábor, podněty ClickUp ChatGPT pro šablonu produktového managementu a podněty ClickUp ChatGPT pro šablonu copywritingu.
3. Vyhněte se žargonu a klišé a používejte aktivní hlas
Obsah generovaný umělou inteligencí často obsahuje fráze jako „ovládněte umění“, „v dynamickém světě“ a „mozaika“. Úprava obsahu generovaného umělou inteligencí je nezbytná, aby výstup odpovídal hlasu vaší značky.
Identifikujte a nahraďte tyto běžné výrazy v AI textech přirozenějším, rozmanitějším a lidštějším jazykem.
Když jsem například požádal ChatGPT o vysvětlení významu NLP, odpověděl takto:
Pokud je vaším záměrem vytvořit užitečný obsah, je vhodné se vyvarovat používání přílišného množství technických termínů nebo žargonu, které znesnadňují čtení.
Projděte vygenerovaný obsah a vyhledejte pasivní fráze a snažte se maximalizovat použití aktivního hlasu. Díky tomu jsou věty často kratší a působivější, což zlepšuje čitelnost a udržuje pozornost čtenáře.
Například v výše uvedeném blogovém příspěvku o NLP generovaném ChatGPT je úvod suchý a postrádá příklady z reálného světa, statistiky nebo osobní nádech.
Zde je potenciálně lidštější způsob, jak zkusit stejné úvodní slovo:
„Přemýšleli jste někdy, jak fungují systémy jako Alexa, Siri nebo hlasoví roboti? Za těmito programy stojí technologie NLP neboli zpracování přirozeného jazyka. NLP umožňuje interakci mezi lidmi a technologiemi s minimálním úsilím.“
4. Začlenění osobních zkušeností a odborných znalostí v dané oblasti
Texty vytvořené umělou inteligencí jsou na rozdíl od lidského psaní obecné a postrádají osobní zkušenosti.
Obohaťte tento obsah přidáním osobních zkušeností a odborných znalostí, aby váš obsah vynikl. Píšete pro lidi, ne pro stroje, a lidé reagují silněji na emoce než na dlouhé odstavce informací.
Vytvořte příběh, zaměřte se na bolavá místa čtenářů a vezměte je na cestu svým obsahem, aby vám důvěřovali a zapojili se.
Cíl je jednoduchý – nesnažíme se pouze poskytovat faktické informace, ale chceme oslovit publikum, komunikovat s ním a pomoci mu získat hlubší vhled do daného tématu.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte přidat citáty od předních osobností v oboru, začlenit podpůrná fakta a statistiky a podrobně vysvětlit složitosti obsahu. Obohaťte svůj obsah o příklady z reálného světa, řešte běžné výzvy a pokud možno vkládejte do textu humor.
Položme ChatGPT další otázku týkající se video marketingu.
Jak můžete humanizovat text vytvořený umělou inteligencí tím, že mu přidáte větší hodnotu a učiníte jej spolehlivějším? Jednoduše tím, že přidáte statistiku a řeknete:
„Zaujmout zákazníky kombinací zvukových a vizuálních podnětů je skvělý způsob, jak upoutat jejich pozornost. Ve skutečnosti 86 % podniků nyní upřednostňuje tvorbu videí jako klíčový marketingový nástroj.“
5. Přidání vizuálních prvků k textu vytvořenému umělou inteligencí pro zajištění optimalizace SEO
Dalším způsobem, jak prolomit monotónnost obsahu vytvořeného umělou inteligencí, je jednoduše přidat obrázky.
Vzhledem k tomu, že mnoho lidí, kteří konzumují obsah na internetu, považuje vizuální obsah za poutavější a atraktivnější, vyhledávače jej upřednostňují a lépe ho hodnotí. Využijte svou tvůrčí svobodu a přidejte obrázky, GIFy, memy, infografiky a vysvětlující vizuály.
Optimalizujte obsah vytvořený umělou inteligencí pro SEO přidáním alternativního textu k obrázkům. Nezapomeňte zahrnout klíčová slova a meta tagy.
Alt tagy umožňují vyhledávačům prohledávat obrázky a rozumět jejich relevanci; zlepšují uživatelský zážitek, pokud se obrázek nenačte, a v neposlední řadě jsou důležité pro čtenáře se zrakovým postižením.
Optimalizace SEO vám také poskytuje konkurenční výhodu na přeplněném trhu digitálního obsahu. Obsah optimalizovaný pro SEO může i nadále přitahovat návštěvníky a generovat potenciální zákazníky, čímž poskytuje dlouhodobou hodnotu a návratnost investic. Většina nástrojů AI není schopna vytvářet obsah s vhodnými obrázky a vizuálními prvky.
6. Použití detektorů AI k určení, který text vytvořený umělou inteligencí je třeba zlidštit
Zde je vaše poslední možnost: přímo zkopírujte obsah generovaný umělou inteligencí do převaděče lidského textu a identifikujte části, které označí. Tyto části budou pravděpodobně příliš robotické a neosobní.
Vložme stejnou AI odpověď týkající se video marketingu do Copyleaks. Zde je výsledek:
Obsah je detekován jako generovaný umělou inteligencí a je označen. Nyní zadejme humanizovaný obsah vytvořený umělou inteligencí a podívejme se, co na to říká Copyleaks:
Obsah již není označován. Opět platí, že úpravy obsahu pomocí statistik a jednoduchých formulací pomohly humanizovat text vytvořený umělou inteligencí a odstranit jeho označení.
Pamatujte, že použití nástrojů pro detekci AI k úpravě obsahu funguje pouze v případě, že část označená jako generovaná AI je minimální. Pokud je dlouhý dokument plný označení obsahu AI, může být nutné jej kompletně přepsat lidskou rukou.
Zde můžete použít ClickUp Docs k zkopírování a vložení označeného obsahu a získat návrhy od ClickUp Brain na jeho vylepšení.
Pokud navíc na obsahu pracuje tým autorů, použití ClickUp Docs jim pomůže spolupracovat na jednom místě. Mohou přidávat své příspěvky, návrhy a komentáře v reálném čase a obsah tak dostat do finální podoby rychleji.
Zlidštěte obsah AI pomocí ClickUp
Nástroje AI mohou vytvářet obsah ve velkém měřítku, shromažďovat poznatky a shrnovat výsledky výzkumu během chvilky.
Pokud je však vaším cílem přimět čtenáře, aby se hlouběji zapojili do vašeho obsahu, musíte texty vytvořené pomocí umělé inteligence zlidštit. Použitím výše popsaných strategií a nástrojů můžete získat to nejlepší z obou světů: obsah generovaný ve velkém měřítku a rychlosti, vylepšený lidským dotekem.
Vyberte si správný nástroj umělé inteligence, aby vaše návrhy generované umělou inteligencí byly v pořádku. Poté uplatněte své lidské znalosti, nasaďte si čepici editora a klikněte na „publikovat“!
Vyzkoušejte pokročilý nástroj AI od ClickUp, ClickUp Brain, pro své projekty a poznejte rozdíl. Spárujte jej s ClickUp Docs pro snadnou spolupráci v reálném čase a obohacení textu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a staňte se svědky kouzla humanizované tvorby obsahu pomocí umělé inteligence.