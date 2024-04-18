10 nejlepších AI gramatických kontrol a editačních nástrojů v roce 2025

Dobrá komunikace začíná jasnou gramatikou a jednoduchými větami. Když vás však přepadne inspirace, chcete své myšlenky rychle zapsat na papír, než je ztratíte.
Neustálé přerušování práce kvůli kontrole interpunkčních chyb, gramatických chyb a nevhodných formulací ubírá na radosti z psaní. Narušuje to váš tvůrčí tok a ztěžuje vám to plně se soustředit na daný okamžik.
Díky AI gramatickým kontrolám již nemusíte opravovat gramatické chyby staromódním způsobem.
AI gramatické kontroly a editační nástroje jsou navrženy tak, aby opravovaly, vylepšovaly a zdokonalovaly vaše psaní. Představte si je jako svého virtuálního editora, který v reálném čase vylepšuje vaše psaní a zároveň zachovává váš jedinečný pohled.
Pojďme se podívat na nejlepší dostupné AI gramatické kontroly. ?
Co byste měli hledat v AI gramatických kontrolách?
Ačkoli všechny nástroje pro kontrolu gramatiky pomocí umělé inteligence fungují ve váš prospěch, při výběru toho nejlepšího nástroje je třeba zohlednit několik faktorů. Nástroje umělé inteligence musí vašemu psaní přidat hodnotu, například:
- Návrhy stylu a tónu: Opravit gramatické chyby je jedna věc, ale mít možnost vylepšit své psaní pomocí návrhů stylu a tónu posune vaše psaní na úplně jinou úroveň.
- Integrace s platformami pro psaní: Hledejte AI gramatické kontroly, které se integrují s platformami pro psaní, jako jsou Google Docs, Microsoft Word atd., a nabízejí návrhy a vylepšení v reálném čase.
- Ceny a možnosti předplatného: Nástroj s jasnými cenovými a předplatnými modely vám pomůže přizpůsobit se vašemu rozpočtu na základě osobních požadavků.
- Recenze a doporučení uživatelů: Recenze uživatelů z webů jako G2 a Capterra poskytují informace o použitelnosti a spolehlivosti nástroje.
- Kompatibilita a styl psaní: Ujistěte se, že gramatický korektor s umělou inteligencí vyhovuje vašemu jedinečnému stylu psaní.
- Důvěrnost a bezpečnost dat: Nástroj musí fungovat v souladu s požadavky na bezpečnost dat, aby byly vaše osobní údaje a používání nástroje v bezpečí.
- Snadné použití a jednoduché uživatelské rozhraní: Vyberte si AI gramatické kontroly, které se snadno používají a mají přehledné a přehledné uživatelské rozhraní.
10 nejlepších AI gramatických korektorů pro rok 2024
Vybrali jsme ty nejlepší nástroje pro kontrolu gramatiky s vynikajícími funkcemi a závazkem k dokonalosti:
1. ClickUp
ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, vám přináší ClickUp Brain, generátor obsahu a nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který vám pomůže s každodenním psaním.
Ať už jde o brainstorming nových nápadů, překonání tvůrčí krize, opravu gramatických chyb nebo úpravu obsahu, ClickUp Brain vám pomůže.
ClickUp Brain je navržen tak, aby zvýšil vaši produktivitu pomocí výzkumem podložených podnětů pro všechny vaše potřeby. Vytvářejte pozoruhodné podněty, briefy, případové studie, obsah blogů a popisy projektů pomocí jeho AI Writer for Work.
Můžete také použít AI Knowledge Manager k položení otázek souvisejících s vaší prací kdekoli v ClickUp a získat kontextové odpovědi. AI Project Manager také generuje aktualizace projektů, souhrny úkolů, standupy a další.
?Tip pro profesionály: Nástroj AI je k dispozici v ClickUp Docs a ClickUp Tasks, takže jej můžete použít pro bezchybné psaní kdekoli ve svém projektu, od chatových zpráv přes popisy úkolů a dokumenty SOP až po souhrny projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pokročilý nástroj pro psaní: Pište bez chyb díky nástroji pro psaní s umělou inteligencí, který dokáže vytvářet texty pro prodej a marketing a generovat popisy produktů, životopisy, e-maily a vstupní stránky. Poskytuje také návrhy pro psaní v určitém tónu nebo stylu.
- Buďte kreativnější za méně času: S AI Writer for Work můžete psát lépe a ušetřit čas. Umí vytvářet celé obsahové přehledy, osnovy blogů a shrnutí dlouhých textů. Umí také přepisovat videa a překládat vaše poznámky do jiných jazyků.
- Více než 1000 integrací: Zjednodušte si tvůrčí a psací pracovní postupy propojením všech svých oblíbených aplikací (Slack, Google Drive, Zoom a mnoho dalších) s ClickUp; už nemusíte přepínat mezi obrazovkami.
- Integrovaná kontrola pravopisu a gramatiky: Opravujte pravopisné a gramatické chyby bez dalších pluginů přímo v platformě a pište bezchybně.
- Šablony: Ušetřete čas a námahu díky přizpůsobitelným šablonám pro různé účely.
- Bezpečnost dat: Chraňte svá data; ClickUp Brain nepoužívá vaše data pro trénování modelů.
- Všestrannost: Pište a upravujte na cestách pomocí mobilní aplikace ClickUp.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí několik integrací a funkcí, takže má strmou křivku učení (centrum nápovědy, průvodci a podpora vám pomohou platformu využít na maximum).
- Nastavení pracovních postupů v ClickUp může zabrat nějaký čas a úsilí, pokud jste dosud nepoužívali nástroj pro zvýšení produktivity.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Grammarly
Grammarly je nepostradatelným pomocníkem pro pedagogy, marketingové profesionály a autory obsahu. Poskytuje zpětnou vazbu k vašemu psaní v reálném čase díky integraci s platformami jako Google Docs a dalšími.
Můžete je také použít ve webové aplikaci jako rozšíření nebo si je stáhnout do mobilních zařízení a upravovat a vylepšovat texty i na cestách.
Grammarly nedávno spustilo svého asistenta psaní založeného na umělé inteligenci – GrammarlyGO. Poskytuje personalizovanou pomoc s jedinečným stylem psaní, kontextovým jazykem a tónem a také pomáhá psát nebo přeformulovat věty.
Naštěstí má ClickUp integrovanou funkci Grammarly, takže můžete využívat funkce pro psaní Grammarly i při používání ClickUp.
?Poznámka: Pokud již používáte Grammarly a hledáte podobně výkonný nástroj, podívejte se na náš seznam alternativ k Grammarly.
Nejlepší funkce Grammarly
- Zajistěte bezpečnost uživatelských dat díky dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti
- Vylepšete text zvýrazněním překlepů, gramatických chyb a interpunkčních chyb pro jasnou komunikaci.
- Získejte návrhy, jak upravit náladu a tón, aby vaše sdělení bylo jasné.
- Zlepšete čitelnost pomocí návrhů na úpravu obtížně čitelného textu.
- Vytvořte jedinečný hlas své značky pomocí sdílených pokynů
Omezení Grammarly
- Autor musí gramatické opravy provádět ručně. Pro některé autory to může být příliš náročné.
- Grammarly není příliš dobré v rozpoznávání záměru uživatele a může poskytovat nesprávné návrhy.
Ceny Grammarly
- Navždy zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 7 000 recenzí)
3. Wordtune
Wordtune je nástroj pro přepisování, který pomáhá přepisovat, shrnovat, vytvářet nebo vylepšovat obsah. Můžete jej použít ke zlepšení struktury vět, opravě gramatiky a kontrole pravopisných chyb.
Hlavní předností Wordtune je, že předtím, než vám poskytne relevantní návrhy, ověří fakta nejméně z pěti zdrojů. Tento AI asistent pro psaní lze používat kdekoli, ať už na stolním počítači, mobilním zařízení nebo ve vašich oblíbených nástrojích. Umí také překládat obsah z několika jazyků do angličtiny.
Nejste si jisti Wordtune? Podívejte se na náš seznam alternativ k Wordtune.
Související: Wordtune vs Grammarly
Nejlepší funkce Wordtune
- Přepište nebo přeformulujte obsah e-mailů, článků nebo dokonce zpráv v reálném čase jediným kliknutím.
- Shrňte videa a bloky textu do stravitelného a srozumitelného formátu.
- Kontrolujte gramatické a pravopisné chyby při psaní
- Zefektivněte pracovní postupy pomocí galerie šablon pro psaní obsahu pro různé účely, jako jsou e-maily, příspěvky na LinkedIn, nadpisy, popisy pracovních pozic a další.
- Přístup k AI gramatickému korektoru v Google Docs a na mobilních zařízeních a počítačích
- Pomocí vyhledávání QandA založeného na umělé inteligenci můžete klást otázky jako „Jak se připravit na schůzku s nadřízeným ohledně zpětné vazby?“
Omezení Wordtune
- Doporučení textu jsou k dispozici pouze v prémiové verzi.
- Některé návrhy mohou být irelevantní nebo obtížně integrovatelné.
Ceny Wordtune
- Navždy zdarma
- Plus: 24,99 $/měsíc
- Neomezený: 37,50 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
4. Gramara
Gramara je AI gramatický korektor, který vám pomůže zlepšit vaše akademické a technické psaní. Můžete si vybrat mezi formálním, neformálním a stručným tónem, abyste získali relevantní řešení.
Tento bezplatný gramatický korektor vám umožní překládat odpovědi do vašeho jazyka. Gramara také funguje jako korekční nástroj, který vylepšuje věty během psaní. A to nejlepší? Je zdarma.
Nejlepší funkce Gramara
- Opravujte běžné chyby v pravopisu a gramatice pomocí automatického zvýraznění, které barevně označí nesprávná nebo nevhodně znějící slova.
- Přeložte své texty do více než 10 různých jazyků
- Zlepšete své psací dovednosti pomocí návrhů stylu založených na umělé inteligenci pro lepší plynulost.
- Získejte kontrolu nad tónem pomocí nastavení, jako jsou formální, neformální nebo stručné možnosti.
Omezení gramatiky
- Minimalistický nástroj pro kontrolu gramatiky s omezenými funkcemi a možnostmi integrace.
- Mohou poskytovat nepřesné návrhy, proto je důležité změny navrhované umělou inteligencí pečlivě zkontrolovat.
Ceny Gramara
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Gramara
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Paperpal
Paperpal je gramatický korektor a editační nástroj založený na umělé inteligenci, který je speciálně navržen pro lidi pracující s akademickým psaním.
Tento online gramatický korektor jde nad rámec pravopisu a interpunkce a přizpůsobí vaše psaní standardům akademického psaní.
Paperpal to dělá tak, že vylepšuje vaše psaní pomocí terminologie specifické pro danou oblast. Zaručuje také návrhy na ověření faktů, které zlepší úroveň vašeho akademického rukopisu.
Díky těmto funkcím mohou uživatelé také využívat podporu parafrázování, akademický překlad pomocí AI a generativní asistenci AI.
Nejlepší funkce Paperpal
- Pomocí podrobné kontroly gramatiky opravte chyby jediným kliknutím.
- Pracujte s AI copilotem a vytvářejte osnovy, abstrakty, tituly a další
- Přepište text tak, aby byl srozumitelnější, jasnější, s vhodnější volbou slov a tónem.
- Provádějte efektivní kontroly rukopisů před jejich odesláním
- Přeložte akademický text z více než 25 jazyků do angličtiny
Omezení Paperpal
- Drahé předplatné ve srovnání s jinými nástroji
- Žádná integrace s moderním softwarem ani podpora více platforem
Ceny Paperpal
- Navždy zdarma
- Prime: 9,91 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paperpal
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Ginger
Ginger je komplexní AI gramatický korektor, který podporuje kreativitu, vylepšuje strukturu vět a opravuje běžné chyby. Využívá patentovanou technologii ke zvýšení stručnosti, zlepšení kreativity a poskytuje více než 100 gramatických a pravopisných kontrol.
Ginger zohledňuje celé věty a navrhuje opravy na základě kontextu, nikoli pouze opravy pravopisu nebo gramatiky. Tím se zlepší a zrychlí celkový proces psaní při tvorbě dlouhých textů. Kromě rozšíření pro prohlížeče je Ginger k dispozici také jako aplikace pro iOS a Android.
Nejlepší funkce Ginger
- Užijte si plynulý přístup napříč webovými stránkami, nástroji a zařízeními.
- Vyberte si mezi specifickými moduly pro podnikání a vzdělávání.
- Snadná integrace s prohlížečem Chrome nebo aplikací Microsoft Word
- Vyberte si rozhraní API (Application Programming Interface) Ginger pro své aplikace a webové stránky.
- Vyjadřujte se přirozeně ve více než 40 jazycích díky integrovanému překladači Ginger.
Omezení programu Ginger
- Bezplatná verze je omezena na 14 kontrol za měsíc.
- Poskytuje omezené návrhy na přeformulování, které někdy neodpovídají záměru autora.
Ceny Ginger
- Navždy zdarma
- Premium: 19,99 $
- Ginger Teams: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ginger
- G2: 4,3/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (85+ recenzí)
7. Linguix
Linguix je nástroj, který vám pomůže vylepšit vaši písemnou komunikaci a zajistí, že vaše texty budou bezchybné v sedmi jazycích – angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině, italštině a polštině. Kromě jednoduché gramatické korekce Linguix také hodnotí srozumitelnost vašeho obsahu, obsahuje asistenční nástroj GPT-4 pro psaní a nástroj Text Rewriter pro přepisování celých vět.
Linguix poskytuje AI asistenci v oblasti prodeje, marketingu a zákaznické podpory.
Tento software nabízí také kvalitní podporu a uživatelsky přívětivé nastavení pro snadné používání.
Nejlepší funkce Linguix
- Analyzujte kvalitu svého textu pomocí skóre kvality
- Získejte návrhy a opravy v několika jazycích
- Pište s pomocí AI asistenta a parafrázujte celé věty.
- Vytvářejte jednoslovné zkratky v e-mailech a na jiných webových stránkách pomocí rozšíření prohlížeče Linguix.
Omezení Linguix
- Žádná kontrola plagiátů a značky
- Uživatelé hlásili potíže s přeformulováním a editací složitých vět.
Ceny Linguix
- Navždy zdarma
- Personal Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: 336 $/měsíc
Hodnocení a recenze Linguix
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
8. Hemingway Editor
Hemingway Editor je výjimečný editor, který vám pomůže dosáhnout srozumitelného a jasného psaní. Nabízí rychlé návrhy na opravu pokročilých gramatických chyb, jako je nadměrné používání pasivního hlasu, složité větné struktury, nevhodně dlouhé věty nebo nízká čitelnost.
Nedávno byl představen nástroj Hemingway Editor Plus, který je vybaven funkcemi umělé inteligence a posouvá editaci na vyšší úroveň díky personalizovaným cílům, tónu a použití slov.
Jejich cílem je učinit úpravy textu lidštějšími a osobnějšími a pomoci vám najít ten správný tón pro váš text.
Nejlepší funkce Hemingway Editor
- Opravte gramatiku, sémantiku, pasivní hlas a příliš dlouhé věty několika kliknutími.
- Užijte si personalizované úpravy s Hemingway Editor Plus.
- Stanovte si cíle psaní s použitím stylů a tónů, jako je formální, informativní, sebevědomý nebo přátelský.
Omezení editoru Hemingway
- Nástroj nerozpoznává všechny idiomy a hovorové výrazy a navrhuje přeformulování, pokud nejsou v souladu s požadovaným významem.
- Zaměřuje se spíše na styl a gramatické chyby než na obsah.
Ceny Hemingway
- Navždy zdarma
- Individuální plán 5K: 8,33 $/měsíc
- Individuální plán 10K: 12,50 $/měsíc
- Plán Team 10K: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Trinka AI
Trinka AI, důvěryhodný gramatický korektor využívající umělou inteligenci, který používají vydavatelé a spisovatelé po celém světě, si díky své vynikající editační funkci vysloužil místo v žebříčku 10 nejlepších gramatických korektorů využívajících umělou inteligenci. Jedná se o komplexní řešení pro kontrolu pravopisných chyb, parafrází a plagiátů.
Trinka AI vyhovuje různým požadavkům, včetně akademického psaní, technického psaní, obecného psaní atd.
Nejlepší funkce Trinka AI
- Integrujte tento nástroj do několika platforem, jako jsou Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint a další.
- Korektura celých dokumentů v MS Word a kontrola dokumentů LaTeX bez ovlivnění kódu TeX.
- Zkontrolujte svůj text, zda neobsahuje nesrovnalosti a plagiáty.
- Používejte vlastní stylové příručky, které vyhovují individuálním požadavkům.
Omezení Trinka AI
- Bez registrace nejsou žádné funkce dostupné.
- Vyžaduje čas na nastavení osobních cílů
Ceny Trinka AI
- Navždy zdarma
- Premium: 7,56 $/měsíc
- Premium Plus: 11,81 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trinka AI
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. GrammatikAI
Díky službám založeným na umělé inteligenci vám GrammatikAI pomůže vylepšit, přeformulovat a přeložit vaše texty. Tento nástroj přesně přepíše text tak, aby překlenul propast mezi vaším psaným obsahem a obsahem, který chcete sdělit.
Jedná se o komplexní řešení, které bere v úvahu cílové publikum a poskytuje návrhy na rychlé a přesné vylepšení obsahu.
Nejlepší funkce GrammatikAI
- Vytvářejte poutavé texty s relevantními frázemi pomocí AI
- Vylepšete svůj obsah pomocí návrhů na optimalizaci, formulaci, strukturování a vylepšení.
- Maximalizujte efektivitu díky ultrarychlým opravám a přeformulováním, které vám ušetří čas.
Omezení GrammatikAI
- Obtížnost restrukturalizace složitých vět
- Nenabízí řešení specifická pro dané odvětví nebo psaní.
Ceny GrammatikAI
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze GrammatikAI
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Jděte nad rámec základních návrhů psaní s ClickUp
Nástroje pro kontrolu gramatiky pomocí umělé inteligence revolučním způsobem změnily způsob, jakým jednotliví autoři, profesionálové a firmy pracují na svém obsahu. Díky nim se bezchybné psaní stalo pro mnoho lidí realitou.
Díky nástrojům, které se starají o technické aspekty psaní, se autoři mohou soustředit výhradně na své řemeslo a dosahovat lepších výsledků.
Nejenže poskytují gramatickou podporu, ale také vám pomohou překonat tvůrčí blok a v mžiku vylepšit vaše psaní.
Nevíte, který nástroj si vybrat? S ClickUp získáte nejen nástroj pro kontrolu gramatiky a psaní s umělou inteligencí, ale také komplexní řešení s funkcemi pro správu dokumentů a zvýšení produktivity.
S tím správným nástrojem můžete využít obsah k dosažení všeho, co si přejete. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!