10 nejlepších softwarových nástrojů pro korekturu textů s umělou inteligencí pro bezchybný obsah v roce 2025

Svůj návrh jste si přečetli tolikrát, že ho máte prakticky vytetovaný v mozku, ale přesto se v okamžiku, kdy stisknete tlačítko „odeslat“ nebo „potvrdit“, objeví ta jedna trapná překlep.
Zní vám to povědomě?
Korektura je poslední (a často nejfrustrující) překážkou mezi vámi a bezchybným obsahem. Ale kdo má čas zabývat se každou čárkou, nesprávně umístěným modifikátorem nebo podivně formulovanou větou?
AI korektury zachytí to, co vaše unavené oči přehlédnou, vylepší vaše psaní, zdokonalí styl a zvýší čitelnost bez bolesti hlavy.
V tomto blogu se podíváme na nejlepší softwarové nástroje pro korekturu s umělou inteligencí, které zajistí, že váš obsah bude srozumitelný, jasný a bez chyb.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší nástroje pro korekturu textů s využitím umělé inteligence:
- ClickUp (nejlepší pro korektury a spolupráci založené na umělé inteligenci)
- Grammarly (nejlepší pro komplexní zpětnou vazbu k textu v reálném čase)
- ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu textu a podrobné revizní zprávy)
- Hemingway Editor (nejlepší pro zjednodušení složitých vět a zlepšení čitelnosti)
- Ginger Software (nejlepší pro kontextové přeformulování a optimalizaci tónu)
- QuillBot (nejlepší pro inteligentní parafráze a restrukturalizaci obsahu)
- Trinka AI (nejlepší pro přesnost akademického a technického psaní)
- Wordvice AI (nejlepší pro jemné úpravy stylu a vylepšení na úrovni publikace)
- Slick Write (nejlepší pro rychlou a podrobnou analýzu stylu a kreativní inspiraci)
- PaperRater (nejlepší pro okamžité akademické hodnocení a komplexní posouzení psaní)
Co byste měli hledat v AI korekturním softwaru?
Některé AI korekturní programy vynikají v odhalování gramatických chyb, zatímco jiné nabízejí pokročilá vylepšení stylu nebo kontextové návrhy.
Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro korekturu textů pomocí umělé inteligence. 👀
- Komplexní analýza gramatiky a stylu: Dobrý AI korektor detekuje složité chyby, vylepšuje strukturu vět a zvyšuje srozumitelnost nad rámec základní kontroly pravopisu.
- Úpravy v reálném čase a okamžitá zpětná vazba: Poskytuje okamžité opravy, zvýrazňuje problémy při psaní a vysvětluje navrhovaná vylepšení.
- Hodnocení čitelnosti a informace o psaní: Vyhodnocuje tón, rozmanitost slovní zásoby a plynulost vět, aby zlepšilo celkovou účinnost obsahu.
- Nástroje pro parafráze a shrnutí: Přepisují text při zachování jeho zamýšleného významu, zjednodušují složité myšlenky a přizpůsobují tón různým cílovým skupinám.
- Přizpůsobitelná nastavení korektury: Přizpůsobuje se různým stylům psaní, podporuje akademické, technické nebo kreativní potřeby a umožňuje personalizované opravy.
- Hladká integrace s platformami pro psaní: Funguje v prohlížečích, textových editorech a cloudových aplikacích a umožňuje snadnou úpravu textu.
- Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci: Nabízí návrhy slovní zásoby, gramatické tipy a poznatky pro rozvoj dlouhodobých dovedností v psaní.
🧠 Zajímavost: Termín „proof “ pochází z latinského slova probare, což znamená „potvrdit testováním“ nebo „dokázat“. V kontextu vydavatelství se termín „proof“ vztahuje k předběžné verzi dokumentu nebo textu, která se používá ke kontrole před finálním vydáním.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro korekturu s umělou inteligencí
Najít nejlepší online korekturní nástroj může mít zásadní vliv na vylepšení vašeho psaní. Ať už jste student, výzkumník nebo profesionál, tyto nástroje vám pomohou odhalit gramatické chyby, vylepšit styl a zvýšit srozumitelnost.
Zde je přehled 10 nejlepších nástrojů pro korekturu textů s využitím umělé inteligence, které vám pomohou zlepšit vaše psaní. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro korektury a spolupráci založené na umělé inteligenci)
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp. 🤩
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Ať už vylepšujete rukopis, pilujete akademickou práci, zdokonalujete esej nebo zajišťujete bezchybnost obchodních dokumentů, ClickUp centralizuje váš pracovní postup psaní a korektury do jednoho chytrého a efektivního centra, díky čemuž můžete pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain
Považujte ClickUp Brain za svého osobního asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který je vždy připraven vylepšit váš obsah. Chcete-li začít, otevřete jakýkoli existující nebo nový dokument v ClickUp, zadejte „/“ (příkaz lomítko) a klikněte na Enter. Zobrazí se AI Writer for Work, který je připraven vám pomoci s vaším obsahem.
Můžete jej požádat, aby napsal cokoli potřebujete, od následných e-mailů až po shrnutí schůzek. Na vaši žádost vygeneruje dobře strukturované návrhy, které vám poskytnou silný výchozí bod.
Jste například marketingový manažer a chcete využít AI pro copywriting. Stačí zadat jednoduchý pokyn a můžete vytvořit poutavý popis produktu pro uvedení nového softwaru na trh. Pokročilý nástroj pro psaní a korektury založený na AI během několika sekund vygeneruje propracovaný návrh bez otravných a zákeřných chyb.
📌 Příklad zadání: Napište přesvědčivý popis produktu pro aplikaci na sledování času, která pomáhá freelancerům zvýšit produktivitu.
Odpověď mozku:
Brain také vylepšuje vaše psaní pomocí praktických zpětných vazeb v reálném čase ohledně gramatiky, struktury vět a srozumitelnosti, čímž zajišťuje, že váš obsah vždy osloví cílovou skupinu.
Projděte si návrhy, podle potřeby je upravte a dokončete svůj dokument. Nástroj pro psaní textů s umělou inteligencí se přizpůsobí vašemu tónu a stylu, takže vaše texty budou plynulé a profesionální.
ClickUp Docs
Kromě toho ClickUp Docs zajišťuje, že veškerý váš obsah je uložen na jednom snadno dostupném místě. Od návrhu marketingového plánu nebo sepsání poznámek z jednání až po vytvoření technické dokumentace – každý text je součástí vašeho stávajícího pracovního postupu.
Tato integrace umožňuje plynulou spolupráci – členové týmu mohou přímo v dokumentu přidávat komentáře, značky a přiřazovat úkoly. Díky aktualizacím v reálném čase, vnořeným stránkám, bohatému formátování a předem připraveným šablonám v Docs budou vaše projekty postupovat bez jakýchkoli potíží.
💡 Tip pro profesionály: Nyní si můžete vybrat z různých LLM (velkých jazykových modelů) a přizpůsobit výstup AI v ClickUp Brain. Vyberte si GPT-4o, o1, 03-mini nebo Claude 3. 7 Sonnet a vylepšete své blogové příspěvky, eseje, shrnutí dokumentů, zprávy a další.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte s členy týmu a získejte gramatické opravy a stylistické návrhy v reálném čase přímo v ClickUp Docs.
- Aktualizace pokroku: Sledujte svůj plán tvorby obsahu a jeho výkonnost na přizpůsobitelném panelu ClickUp Dashboard.
- Hladká integrace: Propojte se s Microsoft Office, Gmailem, Google Docs, LinkedIn, WordPressem a více než 1 000 dalšími nástroji pomocí ClickUp Integrations.
- Možnosti přizpůsobení vizualizace: Využijte více než 15 zobrazení ClickUp, včetně seznamu, tabule a kalendáře, k řízení úkolů a projektů způsobem, který nejlépe vyhovuje individuálním pracovním postupům.
- Vytváření úkolů: Rychle přeměňte důležité komentáře nebo diskuse na úkoly, které lze realizovat, tím, že je přímo přiřadíte členům týmu pomocí funkce ClickUp Assign Comments.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro začátečníky příliš složité.
- Náročná křivka učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
2. Grammarly (nejlepší pro komplexní zpětnou vazbu k psaní v reálném čase)
Grammarly je AI asistent pro psaní, který vylepšuje vaše texty pomocí přesných oprav v reálném čase. Zvyšuje srozumitelnost, vylepšuje styl a udržuje správný tón.
Čím se vyznačuje? Bezplatný AI korektor se přizpůsobuje kontextu vašeho psaní pomocí zpracování přirozeného jazyka, díky čemuž jsou jeho návrhy přirozené a relevantní. Navíc díky hladké integraci do počítačů, mobilních zařízení a prohlížečů vám tento nástroj pro vylepšení psaní pomůže psát sebevědomě kdykoli a kdekoli.
Nejlepší funkce Grammarly
- Snižte manuální úsilí potřebné k vytvoření dokumentů bez chyb.
- Získejte kontextová synonyma, která obohatí vaši slovní zásobu a zajistí přesnost.
- Využijte odbornou podporu při korekturách prostřednictvím prémiových služeb pro zlepšení gramatiky, stylu a plynulosti textu.
- Přizpůsobte jazykové nastavení pro různé kontexty psaní, jako je profesionální, konverzační a další.
Omezení Grammarly
- Může navrhovat zbytečné změny, i když původní formulace je v běžné konverzaci přirozená.
- Některá doporučení týkající se gramatiky a stylu nemusí být v souladu s zamýšleným účelem psaní.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Výhoda: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?
Někdy návrhy programu Grammarly odlidšťují komunikaci, protože se snaží zkrátit určité fráze. Mám pocit, že funkce „tón“ neodráží tón přesně.
Někdy návrhy programu Grammarly odlidšťují komunikaci, protože se snaží zkrátit určité fráze. Mám pocit, že funkce „tón“ neodráží tón přesně.
🤝 Přátelské připomenutí: Získejte druhý názor! Při úpravách může další pár očí odhalit chyby, které vám mohly uniknout. Požádejte kolegu nebo kolegyni, aby zkontrolovali vaši práci, zejména pokud je důležitá nebo rozsáhlá.
3. ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu textu a podrobné revizní zprávy)
ProWritingAid je digitální nástroj pro psaní a korektury, který byl vyvinut pro důkladnou analýzu a vylepšení textu. Zkoumá téměř dvě desítky metrik, aby doladil vaše psaní pomocí přesné zpětné vazby.
Tento nástroj detekuje klišé, vylepšuje přechody a eliminuje pasivní konstrukce, aby zvýšil srozumitelnost a plynulost textu. Potřebujete změnit tón nebo přepracovat větu? Funkce přeformulování usnadňuje úpravy a vytváření dynamičtějšího a propracovanějšího obsahu.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Přepište věty, abyste zlepšili plynulost, rozšířili text nebo přidali popisné detaily.
- Pracujte ve svých oblíbených aplikacích pro psaní, včetně Microsoft Word, Google Docs, Scrivener a různých webových prohlížečů.
- Posuďte aspekty jako čitelnost, struktura vět, nadměrné používání slov a další pomocí více než 25 podrobných zpráv.
- Získejte návrhy synonym specifických pro daný kontext díky vestavěnému tezauru.
Omezení ProWritingAid
- Aby rozšíření fungovalo správně, může být nutné jej opakovaně deaktivovat a aktivovat.
- Může označit vlastní jména jako pravopisné chyby, což vyžaduje ruční opravy.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Premium Pro: 36 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Nejstarší výskyt slovesa proofread (korigovat) byl zaznamenán v 40. letech 19. století. Původně se jednalo o proces kontroly tiskových nátisků za účelem odhalení chyb.
4. Hemingway Editor (nejlepší pro zjednodušení složitých vět a zlepšení čitelnosti)
Inspirován stručným stylem psaní Ernesta Hemingwaye, Hemingway Editor vám pomáhá udržovat text jasný, stručný a výstižný. Rozkládá text na jednotlivé části, zvýrazňuje květnaté věty, nadměrné používání příslovcí a nevhodné fráze, aby text zkrátil a zpřehlednil.
Pokud máte sklon věci příliš komplikovat, pomůže vám s návrhy založenými na umělé inteligenci, které zjednoduší vaše psaní a zajistí jeho plynulost. A pokud publikujete online, desktopová verze vám umožní publikovat přímo na WordPress nebo Medium – bez dalších kroků!
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Použijte režim Focus Mode, abyste minimalizovali rušivé vlivy a soustředili se na tvorbu srozumitelného obsahu.
- Vyhledávejte a vylepšujte květnaté nebo složité formulace pomocí systému barevného kódování.
- Upravujte přímo v aplikaci a formátujte text pro hladké publikování.
Omezení editoru Hemingway
- Hemingway Editor funguje především jako samostatný nástroj a nabízí omezenou integraci s jinými platformami pro psaní.
- Nejlépe se hodí pro kratší texty, protože nemusí být schopen efektivně zpracovat delší dokumenty, což ho činí méně praktickým pro rozsáhlé projekty psaní.
Ceny Hemingway Editor
- Zdarma
- Individuální 5K: 25 $/měsíc
- Individuální 10K: 30 $/měsíc
- Team 10K: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hemingway Editoru?
Je to užitečné, ale nemělo by se to brát jako dogma. V beletrii se často stává, že kvůli dobré charakterizaci postav porušíte pravidla aplikace Hemingway. Některé své práce vkládám do online editoru Hemingway, ale většinu z nich nedokážu dostat pod jejich definici čtenářské úrovně 11. třídy. Moje cílová skupina jsou federální soudci, takže se příliš neobávám o jejich porozumění, ale snadnější čtení je vždy lepší.
Je to užitečné, ale nemělo by se to brát jako dogma. V beletrii se často stává, že kvůli dobré charakterizaci postav porušíte pravidla aplikace Hemingway. Některé své práce vkládám do online editoru Hemingway, ale většinu z nich nedokážu dostat pod jejich definici čtenářské úrovně 11. třídy. Moje cílová skupina jsou federální soudci, takže se příliš neobávám o jejich porozumění, ale snadnější čtení je vždy lepší.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy aplikace Hemingway
5. Ginger Software (nejlepší pro kontextové přeformulování a optimalizaci tónu)
Software Ginger vylepšuje vaše psaní tím, že v reálném čase zachycuje gramatické, interpunkční a pravopisné chyby. Jeho nástroj pro přeformulování usnadňuje úpravu struktury vět a tónu tak, aby odpovídaly různým stylům psaní.
Pokud pracujete s více jazyky, vestavěná překladatelská funkce podporuje více než 40 jazyků a pomáhá vám komunikovat efektivněji. Díky snadné dostupnosti na webu, v počítači i v mobilu je to praktický nástroj pro zlepšení srozumitelnosti a plynulosti vašeho psaní, ať už píšete kdekoli.
Nejlepší funkce softwaru Ginger
- Dvojitým kliknutím na slova získáte přístup k vestavěnému slovníku synonym, který nabízí nové synonyma specifické pro daný kontext.
- Využijte funkci osobního trenéra a získejte cvičení na míru, která zdokonalí vaše psací dovednosti.
- Přidejte specializované termíny do svého vlastního slovníku, abyste mohli používat konzistentní jazyk specifický pro dané odvětví.
- Využijte komplexní databázi frází k prozkoumání kreativních alternativ a vylepšení vyjadřování.
Omezení softwaru Ginger
- Uživatelé uvádějí, že překlady mohou být někdy nepřesné.
- Bezplatný tarif omezuje úpravy na 450 znaků najednou.
Ceny softwaru Ginger
- Zdarma
- 2 roky: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Roční předplatné: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Čtvrtletně: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Měsíční poplatek: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Ginger Teams: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze softwaru Ginger
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
🧠 Zajímavost: Nejstarší známé použití podstatného jména „proofreading“ (korektura) pochází z roku 1811, jak uvádí Oxford English Dictionary. Bylo to v době, kdy se rozvíjela tisková technologie a potřeba přesné reprodukce textu se stala ještě důležitější.
6. QuillBot (nejlepší pro inteligentní parafráze a restrukturalizaci obsahu)
QuillBot je nástroj pro kontrolu gramatiky, který zvyšuje srozumitelnost, správnost a styl. Jeho výkonný nástroj pro parafrázi přepracovává věty tak, aby zlepšil plynulost a tón, aniž by došlo ke ztrátě původního významu.
Potřebujete rozdělit dlouhý článek? Sumarizátor zhušťuje klíčové body do rychlé a snadno stravitelné verze.
Kromě toho jeho gramatický korektor zajistí, že vaše texty budou vždy bezchybné, zatímco skener plagiátů porovná váš obsah s rozsáhlou databází a zajistí tak jeho originalitu. Díky přizpůsobení pomocí umělé inteligence se QuillBot dokonce přizpůsobí vašemu stylu psaní a poskytne vám personalizované návrhy.
Nejlepší funkce QuillBot
- Přepište text do několika režimů, jako jsou Standardní, Plynulý, Formální a Kreativní, abyste dosáhli výrazu na míru.
- Vytvářejte přesné citace ve formátech APA, MLA a Chicago, které podporují přesné odkazování.
- Sloučte úlohy související s editací pomocí QuillBot Flow, integrovaného textového procesoru využívajícího umělou inteligenci.
- Překládejte obsah bez námahy do více než 45 jazyků a rozšířte tak dosah svého publika.
Omezení QuillBot
- Bezplatní uživatelé mohou upravovat pouze malý počet slov najednou, což je méně užitečné pro dlouhé texty.
- Někteří uživatelé zaznamenávají problémy s doplňkem QuillBot pro Microsoft Word.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 9,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot?
Kontrola gramatiky je v pořádku, ale je zde prostor pro zlepšení, aby byla výsledná forma lepší. Je také třeba vylepšit velikost obrazovky, protože je poměrně přeplněná.
Kontrola gramatiky je v pořádku, ale je zde prostor pro zlepšení, aby byla výsledná forma lepší. Je také třeba vylepšit velikost obrazovky, protože je poměrně přeplněná.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Quillbotu pro psaní a parafráze pomocí umělé inteligence
7. Trinka AI (nejlepší pro přesnost akademického a technického psaní)
Trinka je asistent pro psaní zaměřený na ochranu soukromí, který je určen pro akademické, technické a formální psaní. Tento AI gramatický korektor jde nad rámec základních gramatických kontrol a zachytí více než 3 000 pokročilých jazykových chyb, aby vylepšil strukturu vět, výběr slov a styl. Podporuje angličtinu i španělštinu a nabízí pokročilé opravy, které se přizpůsobují specifickým potřebám psaní daného předmětu.
Pokud pracujete s technickými dokumenty, vestavěný korektor LaTeX zajistí přesnost, zatímco kontrola plagiátů pomůže zachovat originalitu. Navíc nástroj pro technické psaní s umělou inteligencí zachová formátování MS Word a nabízí přehledné revize se sledováním změn.
Díky dvěma režimům úprav – Power pro hloubkové vylepšení a Lite pro rychlé opravy – můžete proces úprav přizpůsobit svým potřebám.
Nejlepší funkce Trinka AI
- Udržujte jednotnou terminologii pomocí funkce inteligentní kontroly konzistence.
- Rozšiřte svůj jazyk přidáním vlastních termínů do osobního slovníku pro přesnou úpravu.
- Získejte přístup k podrobným revízním tabulkám, které rozdělují úpravy podle jazykových kategorií pro rychlý přehled.
- Optimalizujte celkovou kvalitu dokumentů pomocí orientačního jazykového skóre, které odráží úroveň psaní.
Omezení Trinka AI
- Mnoho uživatelů hlásilo neuspokojivou zákaznickou podporu, zejména pokud jde o problémy s fakturací.
- Někteří uživatelé vyjádřili přání mít více možností přizpůsobení, jako je nastavení konkrétních gramatických pravidel nebo preferencí.
Ceny Trinka AI
- Základní: Zdarma
- Premium: 21 $/měsíc na uživatele
- Premium Plus: 10,41 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Citlivá data: 41,67 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Trinka AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s korektorskými a gramatickými kontrolními nástroji dosáhne do roku 2032 hodnoty 2,2 miliardy dolarů, přičemž během prognózovaného období poroste tempem CAGR přibližně 8,5 %.
8. Wordvice AI (nejlepší pro jemné úpravy stylu a vylepšení na úrovni publikace)
Wordvice je nástroj pro úpravy a korektury, který je navržen tak, aby vylepšoval dokumenty, knihy a akademické texty přirozeným a vytříbeným stylem. Zlepšuje čitelnost, nahrazuje nevhodné formulace a restrukturalizuje věty pro lepší plynulost. Díky pokročilým jazykovým modelům, které byly vycvičeny na milionech textů, poskytuje revize na profesionální úrovni, které jsou stejně přesné jako texty upravené lidmi.
Ať už potřebujete drobné úpravy nebo kompletní restrukturalizaci, díky několika režimům korektury můžete ovládat úroveň úprav. Wordvice také usnadňuje vytváření jasných, poutavých a profesionálních textů.
Nejlepší funkce Wordvice AI
- Vyberte si ze čtyř režimů korektury – lehký, standardní, intenzivní a stručný.
- Získejte přístup k podrobným okrajovým komentářům, které vysvětlují každou změnu a nabízejí praktické gramatické tipy.
- Zkraťte rozvláčné pasáže na stručný a působivý text, aniž byste ztratili zamýšlený význam.
Omezení AI Wordvice
- Tento nástroj upřednostňuje formální psaní, což ztěžuje přidání jedinečného tónu a osobnosti do obsahu.
Ceny Wordvice AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Wordvice AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Wordvice AI?
Byli bychom rádi, kdyby měly více integrací pro webové prohlížeče a editační aplikace, jako je Overleaf. Ale výsledky našich revizí z MS Word jsme mohli přidat do jiných aplikací a dokončit tak naši práci.
Byli bychom rádi, kdyby měly více integrací pro webové prohlížeče a editační aplikace, jako je Overleaf. Ale výsledky našich revizí z MS Word jsme mohli přidat do jiných aplikací a dokončit tak naši práci.
💡 Tip pro profesionály: Používejte šablony pro psaní obsahu, abyste zachovali konzistenci všech typů obsahu a zároveň ponechali prostor pro kreativitu.
9. Slick Write (nejlepší pro rychlou a podrobnou analýzu stylu a kreativní inspiraci)
Slick Write je bezplatné online řešení pro úpravy textů, které nabízí rychlou kontrolu pravopisu, gramatiky a stylu v reálném čase. Jako alternativa k ProWritingAid poskytuje index čitelnosti, který zajistí, že tón a složitost textu odpovídají vašemu publiku.
Jeho rozhraní založené na prohlížeči je jednoduché – není třeba nic stahovat. Podrobné zprávy analyzují plynulost a rytmus textu a zdůrazňují oblasti, které je třeba v textu vylepšit, zatímco kontextové odkazy na zdroje jako Wikipedia a Urban Dictionary poskytují rychlé vysvětlení.
Navíc statistické informace o pasivním hlasu, příslovcích a zájmenech vám pomohou vylepšit styl a dosáhnout dokonalejšího finálního návrhu.
Nejlepší funkce Slick Write
- Analyzujte klíčové metriky a generujte podrobné zprávy o kvalitě sledováním pasivních hlasů, předložkových frází a frekvence příslovcí.
- Upravte nastavení zobrazení a přizpůsobte si rozhraní pro úpravy tak, aby bylo co nejlépe čitelné.
- Prostudujte si integrované tipy pro styl, které nabízejí praktické rady pro vylepšení struktury vět.
- Vyzkoušejte vestavěnou hru na asociace slov, která podnítí vaši kreativitu a pomůže vám překonat tvůrčí blok.
Omezení Slick Write
- Funkce jsou poměrně základní ve srovnání s robustnějšími editačními nástroji.
- Některé návrhy nemusí být vždy přesné nebo kontextově vhodné.
Ceny Slick Write
- Zdarma
Hodnocení a recenze Slick Write
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Při korektuře vyzkoušejte techniku Read Backwards (čtení pozpátku). Tato technika pomáhá vašemu mozku soustředit se na jednotlivá slova, aniž by se nechal unést tokem obsahu. Začněte od konce dokumentu a postupujte zpět k začátku, přičemž se soustřeďte na pravopisné a gramatické chyby.
10. PaperRater (nejlepší pro okamžité akademické hodnocení a komplexní posouzení psaní)
PaperRater zefektivňuje proces editace a v reálném čase kontroluje váš rukopis z hlediska pravopisu, gramatiky a interpunkce. Jako alternativa k Grammarly přizpůsobuje zpětnou vazbu podle typu dokumentu a úrovně vzdělání, čímž zajišťuje návrhy, které odpovídají vašemu stylu psaní.
Stačí vložit text nebo nahrát soubor a nástroj okamžitě vyhodnotí vaši práci známkou a nabídne tipy na zlepšení. Kromě základní detekce chyb obsahuje také užitečné zdroje, jako jsou často zaměňovaná slova a slovní zásoba, které vám pomohou posílit vaše dovednosti.
Nejlepší funkce PaperRater
- Získejte okamžité hodnocení, které odráží celkovou kvalitu a srozumitelnost psaní.
- Vyhodnoťte podrobné metriky psaní pomocí komplexních statistik o používání slov a čitelnosti.
- Pište lépe díky přístupu k zdrojům, jako jsou často zaměňovaná slova a odborné gramatické tipy.
- Zajistěte originalitu svého obsahu pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu plagiátů, který prohledává více než 20 miliard zdrojů a odhaluje neúmyslné podobnosti.
Omezení PaperRater
- Uživatelé si stěžují na chyby, nepřehledné rozhraní a zavádějící reklamy, které ovlivňují použitelnost.
- Není propojen s jinými nástroji, takže formátování a odesílání vyžaduje ruční kopírování a vkládání.
Ceny PaperRater
- Základní: Zdarma
- Premium: 7,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze PaperRater
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PaperRater?
Nejsem fanouškem systému hodnocení. Ukazuje vám, na jaké úrovni je vaše psaní a jakou známku byste dostali. Moje známky jsou vždy o něco vyšší, než jaké mi předpovídají. Obsahují však tipy, jak zlepšit své „hodnocení“, a možná mi to pomohlo dosáhnout lepších výsledků ve třídě.
Nejsem fanouškem systému hodnocení. Ukazuje vám, na jaké úrovni je vaše psaní a jakou známku byste dostali. Moje známky jsou vždy o něco vyšší, než jaké mi předpovídají. Obsahují však tipy, jak zlepšit své „hodnocení“, a možná mi to pomohlo dosáhnout lepších výsledků ve třídě.
🤝 Přátelské připomenutí: Nezapomeňte si při psaní dělat přestávky a odpočívat. Pomůže vám to přistupovat k práci s novým nadhledem a snížíte tak pravděpodobnost přehlédnutí chyb. Před korekturou se od dokumentu vzdalte alespoň na 24 hodin, abyste zajistili objektivitu.
Korektury? My jsme ověřili, že ClickUp je pro tuto práci nejlepší!
Zabývali jsme se celou řadou online korektorů, z nichž každý přináší něco jedinečného – některé vynikají hloubkovou analýzou textu, jiné zjednodušují větné struktury v akademických dokumentech a některé dokonce provádějí kontrolu plagiátů.
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, však vše spojuje dohromady.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jinými softwary nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že za mě zpracovávají opakující se úkoly.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jinými softwary nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že za mě zpracovávají opakující se úkoly.
AI korektor ClickUp Brain jde nad rámec jednoduchých gramatických oprav a v reálném čase vylepšuje srozumitelnost, tón, gramatické chyby a strukturu. A co je ještě lepší? ClickUp Docs vám umožňuje hladce spolupracovat, upravovat a spravovat váš obsah – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅