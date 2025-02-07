10 nejlepších nástrojů AI pro technické psaní v roce 2025

S rozvojem nástrojů pro technické psaní založených na umělé inteligenci se do této oblasti pouštějí a daří se jim i autoři, kteří mají jen málo nebo žádné zkušenosti s programováním či softwarem. Tyto nástroje pomáhají lidem bez technického vzdělání vytvářet kvalitní a poutavý obsah v technické dokumentaci, uživatelských příručkách a dokonce i v úryvcích kódu.
Ale není to tak jednoduché. Dnešní techničtí autoři musí také zajistit, aby jejich práce působila lidsky, byla ověřená a dokonale ladila s tónem a stylem jejich značky.
Při výběru nástroje AI pro technické psaní se proto zaměřte na ten, který vám pomůže ověřovat fakta, udržovat konzistenci a psát stylem, který osloví vaši cílovou skupinu.
V tomto článku jsme pro vás připravili seznam nástrojů, které vám pomohou zdokonalit procesy technického psaní.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro technické psaní
Technické psaní může být často obtížné, zejména v případě nových technologií, které nejsou příliš dobře zdokumentovány.
To znamená, že autoři obsahu musí pečlivě vybírat nástroje AI, které jim pomohou zlepšit proces technického psaní a poskytnou (převážně) faktické informace. Na co se zaměřit:
- Zvýšení produktivity: AI asistenti pro psaní (nebo AI nástroje) mohou pomoci zpracovat více než 100 stran dokumentace za hodinu nebo vytvořit návrh uživatelské příručky za méně než dva dny, což šetří čas a zároveň zachovává kvalitu.
- Zlepšení spolupráce: Funkce jako přiřazování rolí, správa oprávnění a sběr zpětné vazby od odborníků ze specializovaných oblastí zefektivňují týmovou práci na složitých manuálech nebo dokumentaci.
- Zachování konzistence a souladu se značkou: Zajišťuje, že každý návrh je v souladu s hlasem vaší značky, ať už je profesionální, přístupný nebo něco mezi tím.
- Poskytování přizpůsobitelných šablon: Předem připravené šablony zjednodušují proces a umožňují vám soustředit se na obsah, místo abyste museli začínat od nuly.
- Zajištění detekce chyb a ověřování faktů: Nástroje, které kontrolují gramatické chyby a nepřesnosti, zajistí, že vaše dokumentace bude propracovaná a spolehlivá.
- Automatizace nudných úkolů: Zpracovává opakující se procesy, jako je třídění dat, generování JSON nebo vytváření automatizovaných poznámek k vydání.
10 nejlepších nástrojů AI pro technické psaní
Nyní, když víte, co hledat, jde jen o to najít ten správný nástroj – něco, co vyhovuje potřebám vaší organizace z hlediska snadného použití, hladké integrace do pracovního postupu a samozřejmě rozpočtu.
Zde je náš seznam nejlepších nástrojů AI pro technické psaní:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření dokumentů, spolupráci a workflow)
Nemůžeme mluvit o nástrojích AI pro technické psaní, aniž bychom zmínili ClickUp. Jedná se o brilantní řešení, které kombinuje technické psaní, řízení projektů a organizaci úkolů – vše na jednom místě.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Správa přílišného množství nesouvislých nástrojů snižuje produktivitu. Proto trávíme 60 % našeho času pouze sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích.
Právě to se ClickUp snaží napravit jako všestranná aplikace pro práci, vybavená funkcemi pro správu úkolů založenými na umělé inteligenci.
ClickUp Brain je ideální AI asistent pro psaní, který vám pomůže vytvořit technickou dokumentaci během několika minut.
Řekněme, že máte za úkol zpracovat dokumentaci k produktu v krátkém termínu. Místo paniky se obrátíte na ClickUp Brain.
Pomocí návrhů AI definujete rozsah, upravíte formátování pomocí rozevíracích nabídek, přidáte poznámky ze schůzky a hotovo – máte připravený propracovaný návrh.
📌 Příklad: Jste technický spisovatel a máte za úkol vytvořit uživatelský manuál pro novou funkci, přičemž termín odevzdání se blíží za pouhé dva dny. Pomocí ClickUp Brain nahrajete specifikace produktu a poznámky z jednání a během několika minut se stránky plné hustých informací promění v jasné a praktické informace. Poté pomocí návrhů AI vytvoříte návrh manuálu, který bude obsahovat klíčové části, jako je nastavení, použití a řešení problémů.
Navíc s ClickUp Brain si můžete vybrat z několika LLM, včetně Claude, GPT-4o a dalších. Uživatelé ClickUp mají všechny své potřeby v oblasti AI uspokojeny přímo v rámci platformy ClickUp!
Odtud jej můžete pomocí ClickUp Docs hladce převést na sdílený dokument.
Nyní pracujete na procesu vývoje produktu s multifunkčním týmem. S Docs můžete nastínit požadavky na produkt, definovat cílovou skupinu a organizovat výzkum uživatelů – to vše v jednom společném prostoru.
Každý může přidávat komentáře, označovat kolegy a dokonce přiřazovat úkoly přímo v dokumentu.
A díky bohatým možnostem formátování, příkazům slash a možnosti přidávat vizuální prvky zůstane vaše technická dokumentace poutavá a čitelná.
A teď to nejlepší: jakmile je váš dokument hotový, můžete jej propojit s úkolem pomocí ClickUp Tasks, čímž zajistíte, že nebudou překročeny termíny a průběh práce bude zcela jasný.
Pro začátek nabízí Docs předem připravené šablony, jako je šablona ClickUp Product Brief Template, které umožňují mezifunkční spolupráci.
Šablona toho dosahuje tím, že organizuje klíčové prvky, jako jsou cíle, kritéria úspěchu, plány vydání a funkční specifikace, do jednoho soudržného přehledu, který stačí vyplnit.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Integrace s více než 1 000 nástroji: Hladké propojení s platformami jako WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot a Google Docs.
- Šablony v hojném množství: Použijte předem připravené šablony pro shromažďování požadavků, správu obsahu a další činnosti, abyste se mohli soustředit na psaní místo na strukturování obsahu.
- Kompatibilita zařízení: Pracujte v prohlížeči Chrome, Windows, iOS, Android a macOS a přistupujte k ClickUp prakticky odkudkoli.
- Funkce pro spolupráci: Slaďte svůj tým pomocí komentářů v reálném čase, chatu, GIFů a přizpůsobených dashboardů.
- Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci: ClickUp AI umí generovat e-maily, příspěvky na sociálních sítích a shrnutí dokumentů a dokonce i upravovat nebo rozšiřovat text.
- Automatizace opakujících se úkolů: Automatizujte pracovní postupy, jako je aktualizace termínů nebo vytváření akčních položek, pomocí vlastních spouštěčů a akcí prostřednictvím ClickUp Automations.
- Nahrávání videa pomocí ClickUp Clips: Nahrávejte a sdílejte videa přímo se svým týmem, abyste vysvětlili složité pojmy nebo aktualizace.
Omezení ClickUp:
- Někteří uživatelé uvádějí, že je nutné upravit nastavení oznámení, aby se zabránilo přetížení informacemi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
✨ Recenze uživatele: Uživatel G2 shledal ClickUp jako skvělou platformu pro zjednodušení sledování chyb, podporu týmové komunikace a vytváření úkolů na cestách.
2. Grammarly (nejlepší pro zlepšení komunikace a zdokonalení technického psaní)
Grammarly je první jméno, které nám přijde na mysl, když mluvíme o opravách gramatiky a zdokonalování stylu psaní. Možná ale nevíte, že je také skvělý pro generování obsahu pro technické spisovatele a profesionály.
Umělá inteligence této platformy je navržena tak, aby zvládala vše od e-mailů a zpráv až po blogové příspěvky, a zajišťovala tak jasnou, stručnou a působivou komunikaci napříč celou platformou.
Grammarly automatizuje práci věnovanou výhradně psaní, ať už se jedná o vylepšování uživatelských příruček nebo práci v rámci velkého týmu na společných dokumentech.
🧠 Věděli jste, že: Neefektivní komunikace stojí americké podniky ročně 1,2 bilionu dolarů. Znalostní pracovníci tráví 20 hodin týdně písemnou komunikací, což je v podstatě výzva pro podniky, aby upřednostňovaly a měřily zlepšení komunikace.
Nejlepší funkce Grammarly
- Vytvářejte odstavce, přepisujte věty a vylepšujte text pomocí funkcí umělé inteligence Grammarly přímo v nástrojích, jako jsou Google Docs a Word.
- Okamžitě přizpůsobte své různé styly psaní tak, aby odpovídaly vašemu publiku, a zajistěte tak konzistentní komunikaci v technických i kreativních dokumentech.
- Odhalte chyby, přeformulujte nevhodné věty a zajistěte originální a vybroušenou technickou dokumentaci díky detekci plagiátů a opravě gramatiky.
- Používejte jej kdekoli – Grammarly je k dispozici jako rozšíření prohlížeče, desktopové aplikace a integrace s nástroji jako Slack, Microsoft Word a LinkedIn.
- Získejte návrhy pro jasnost, stručnost a formátování při psaní.
Omezení Grammarly
- Uživatelé hlásili pomalejší odezvu při zpracování delších nebo složitějších dokumentů.
- Nástroj někdy navrhuje úpravy uprostřed věty, což může narušit plynulost psaní.
- Bezplatný tarif nabízí základní opravy, ale postrádá pokročilé funkce, jako je úprava tónu a podrobné pokyny AI.
Ceny Grammarly:
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na člena
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly:
- G2: 4,7/5 (9 780+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 140 recenzí)
✨ Recenze uživatele: Jeden uživatel ocenil přesnost Grammarly při úpravách a zjednodušení psaní, zejména v kombinaci s jeho schopností odstranit nadbytečné výrazy, navrhovat stručnější alternativy a zvýšit srozumitelnost – například změnou „in order to“ na „to“ nebo „get a hold of“ na „contact“.
3. Claude AI (nejlepší pro univerzální konverzační AI)
Claude AI od společnosti Anthropic je konverzační AI zaměřená na ochranu soukromí, která vyniká v oblasti zpracování přirozeného jazyka, generování kódu a dokumentace a pokročilého uvažování.
Zjednodušeně řečeno – Claude je navržen tak, aby pomáhal s brainstormingem, shrnováním, kódováním a generováním technických dokumentů.
Claude se odlišuje svou schopností zpracovávat velké množství informací a zároveň zachovat plynulost konverzace. Jeho specializované modely – Haiku pro stručné odpovědi, Sonnet pro vysoce výkonné kreativní úkoly a Opus pro komplexní analýzu a kódování – nabízejí personalizovaná řešení pro konkrétní potřeby.
Nejlepší funkce Claude AI
- Generujte, shrňujte a překládejte text a zároveň řešte problémy v různých oblastech pomocí pokročilého uvažování a generování textu.
- Pomozte technickým odborníkům identifikovat optimalizace, zlepšení výkonu a řešit jemné chyby v kódování.
- Zajistěte transparentnost, bezpečnost a ochranu uživatelských dat díky ústavním principům umělé inteligence společnosti Claude.
- Využijte bezplatnou verzi a různé placené možnosti pro jednotlivce i týmy.
Omezení Claude AI
- Občas poskytuje příliš podrobné nebo nepřímé odpovědi, které mohou vyžadovat upřesnění.
- Jemné chyby v generovaném obsahu, zejména v kódování nebo v jemných technických úkolech
- Délka konverzace a úkolů může být omezena v závislosti na plánu.
Ceny Claude AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Claude AI
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu marketingového obsahu a kampaní)
Jen marketingoví specialisté vědí, jak moc si cení platforem vytvořených přímo pro ně. Ne každý nástroj pro psaní s umělou inteligencí zachycuje kreativní nuance, které požadujeme. Proto se Jasper AI tak osvědčil.
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo organizujete kampaň na sociálních sítích, funkce umělé inteligence Jasper vám pomohou proměnit nápady v praktický obsah díky více než 80 aplikacím vytvořeným speciálně pro marketingové úkoly.
Tento nástroj zajistí, že vaše marketingové aktivity zůstanou ostré a konzistentní, od udržování hlasu značky až po vytváření obsahu přátelského k SEO. Může také zjednodušit technické psaní pro obecnější publikum.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Udržujte konzistentní tón a styl pomocí funkcí Brand Voice a Style Guide.
- Získejte přístup k nástrojům pro více uživatelů, kampaně a spolupráci v reálném čase.
- Vytvářejte a vylepšujte vizuální prvky spolu s písemným obsahem pomocí specializované sady nástrojů pro úpravu obrázků s umělou inteligencí.
Omezení Jasper AI
- Obsahu může chybět osobnost nebo hlubší vhled, což vyžaduje ruční doladění.
- Nejvhodnější pro hrubé návrhy, protože pro finální výstupy může být nutná podrobná úprava.
- Výstupy vycházejí ze stávajících online dat a mohou vyžadovat ověření správnosti.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 840 recenzí)
✨ Recenze uživatele: Uživatel G2 ocenil rozsáhlou knihovnu šablon Jasper. ai, která zjednodušuje tvorbu obsahu díky přednastaveným parametrům přizpůsobeným konkrétním typům obsahu.
5. Snagit (nejlepší pro spolupráci a poznámky)
Jako marketingový pracovník často musíte vytvářet vysoce kvalitní vizuální materiály pro dokumentaci, výukové programy a prezentace. Snagit je univerzální nástroj pro snímání obrazovky a nahrávání videa, který vám s tím pomůže.
Ať už vytváříte podrobné návody nebo nahráváte videonávody pro složité technické témata, Snagit nabízí funkce jako snímání posouvání, rozpoznávání textu a anotace obrázků.
Integrace Snagitu s TechSmith Screencast navíc umožňuje hladké sdílení a spolupráci, zatímco jeho kompatibilita s platformami Windows a macOS zajišťuje plynulý pracovní postup pro uživatele napříč zařízeními.
🌟 Zajímavost: Přibližně 95 % marketérů považuje vizuální obsah za důležitou součást své strategie. Někteří dokonce přidávají vizuální prvky do více než 50 % svého obsahu. Za to možná vděčíme Instagram Reels a TikToku.
Nejlepší funkce Snagitu
- Zachyťte celé webové stránky nebo dlouhé dokumenty bez spojování více snímků obrazovky.
- Upravujte text v obrázcích nebo naskenovaných dokumentech, včetně úpravy písma, velikosti a barvy.
- Nahrávejte obrazovku, webovou kameru a zvuk bez časového omezení a vytvářejte tak vysoce kvalitní výukové materiály.
- Přidávejte komentáře, tvary a zvýraznění a vytvářejte profesionální vizuály bez námahy.
- Pracujte plynule v systémech Windows i macOS a dosahujte konzistentního výkonu.
Omezení Snagitu
- Základní možnosti ořezávání a úpravy mají prostor pro zlepšení.
- Někteří uživatelé hlásí problémy se stabilitou, zejména u delších videí.
- Snagit může mít potíže s náročnými úkoly na zastaralém hardwaru.
Ceny Snagit
- Individuální předplatné: 39 $ ročně na uživatele
- Trvalá licence: 62,99 $/jednorázový poplatek za uživatele
Hodnocení a recenze Snagit
- G2: 4,7/5 (více než 5 320 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (470+ recenzí)
6. Canva (nejlepší pro tvorbu obsahu s důrazem na design pomocí AI)
Canva je již dlouho oblíbenou platformou pro neprofesionální designéry, která nabízí intuitivní rozhraní a působivou škálu šablon pro vytváření profesionálních vizuálů.
Díky přidání Canva AI Magic Studio je nyní vybaveno pro generování textu, obrázků a dokonce i video obsahu.
Nástroje Magic Design, Magic Write a Text-to-Image od Canva umožňují uživatelům rychle proměnit nápady v propracovaný obsah pro příspěvky na sociálních sítích, prezentace nebo tištěné materiály.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte vlastní šablony přizpůsobené vašim požadavkům, díky čemuž bude návrh rychlejší a osobnější.
- Vytvářejte jedinečné vizuály transformací psaných podnětů do poutavých návrhů.
- Vytvářejte krátké texty, jako jsou popisky a nadpisy, které doplní vaše vizuální prvky.
- Získejte přístup k více než 1 milionu šablon různých typů designu.
- Upravujte, komentujte a spolupracujte se svým týmem v reálném čase.
Omezení Canva
- Někteří uživatelé zjistili, že pro funkce jako stínování musí přejít na Photoshop.
- Přesouvání více prvků může někdy vést k náhodnému nesouladu.
- Několik kroků potřebných k přístupu k určitým funkcím může být zdlouhavých.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé)
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 370 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 230 recenzí)
✨ Recenze uživatele: Jeden uživatel vyzdvihl jednoduchost a univerzálnost Canva, díky nimž i začátečníci snadno zvládnou její intuitivní rozhraní. Pozitivně se také vyjádřil o rozsáhlé knihovně šablon Canva a využití umělé inteligence pro grafiku.
7. QuillBot (nejlepší pro parafráze a zlepšení srozumitelnosti textu)
Autoři obsahu chápou, jaké to je, když je věta téměř správná, ale ne úplně. V takových případech se hodí nástroj jako QuillBot, který se specializuje na parafráze, shrnování a úpravy textu.
Nástroje jako parafrázovač, kontrola gramatiky, detektor AI a generátor citací poskytují komplexní sadu funkcí pro zvýšení produktivity a srozumitelnosti psaní.
Nejlepší funkce QuillBot
- Bez námahy přeformulujte až 125 slov ve dvou bezplatných režimech nebo získejte přístup k neomezeným režimům s prémiovým účtem.
- Opravujte chyby a zlepšujte čitelnost až 1 000 slov v rámci bezplatného tarifu.
- Analyzujte text, abyste se ujistili, že nezní roboticky nebo jako by byl generován umělou inteligencí.
- Snadno vytvářejte přesné citace ve formátech APA, MLA a Chicago.
- K dispozici pro Chrome, Microsoft Word a macOS pro plynulé používání napříč platformami.
Omezení QuillBot
- V bezplatném tarifu jsou k dispozici pouze dva režimy parafráze a limit 1 000 slov pro kontrolu gramatiky.
- Na rozdíl od ChatGPT nebo jiných AI editorů vyžaduje již existující obsah, se kterým lze pracovat.
- Parafrázované výstupy mohou vyžadovat další úpravy, aby zněly přirozeně.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Měsíční prémiové členství: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Roční prémiové členství: 4,17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
✨ Recenze uživatele: Jeden recenzent shledal QuillBot užitečným při identifikaci textu generovaného umělou inteligencí a poskytování spolehlivého procentuálního rozdělení, které mu pomohlo humanizovat a lépe přepsat článek.
8. Scalenut (nejlepší pro automatizaci životního cyklu SEO obsahu)
🧠 Věděli jste, že: 96,55 % všech webových stránek nezaznamenává žádné návštěvy z vyhledávače Google.
Ačkoli jsou tato data šokující, vyvíjejí také další tlak na tvůrce obsahu, aby vytvářeli SEO obsah, který skutečně přiláká čtenáře. Scalenut si to uvědomuje a nabízí komplexní sadu SEO obsahu, která má pomoci marketérům zefektivnit celý proces tvorby obsahu – od plánování a výzkumu až po psaní a optimalizaci.
Navíc je vybaven funkcemi, jako je režim Cruise Mode pro rychlé generování obsahu, klíčové termíny NLP pro sémantickou optimalizaci a hodnocení SEO v reálném čase.
Nejlepší funkce Scalenut
- Vytvářejte technické blogy optimalizované pro SEO za méně než pět minut s minimálním vkladem.
- Identifikujte sémantické klíčové termíny a konkurenční data, abyste zlepšili hodnocení SERP.
- Využijte funkce jako hodnocení SEO v reálném čase, automatická optimalizace a interní propojení k vylepšení článků.
- Sledujte návštěvnost webových stránek a výkon klíčových slov napříč několika doménami.
- Snadno publikujte přímo na platformách jako WordPress a Shopify.
Omezení Scalenut
- Někteří uživatelé hlásí nadbytečnost obsahu, která vyžaduje ruční úpravy.
- Funkce jako přizpůsobení tónu jsou stále ve vývoji.
- Smíšené výsledky v oblasti specializovaných témat a ověřování faktů
Ceny Scalenut
- Základní: 22 $/měsíc na uživatele
- Pro: 67 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Scalenut
- G2: 4,7/5 (310+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (390+ recenzí)
9. Copyscape (nejlepší pro zachování originality obsahu a odhalování plagiátů)
Originalita obsahu je v současné době nezbytná, protože přibližně 29 % online obsahu je duplicitní.
S Copyscape Premium můžete vkládat text, nahrávat soubory nebo dokonce integrovat službu do svých systémů prostřednictvím API, abyste zachytili i ty nejmenší stopy duplikace. Zahrnuje také funkce jako Copysentry pro automatické upozornění na plagiáty, což poskytuje klid těm, kteří spravují rozsáhlá portfolia obsahu.
Nejlepší funkce Copyscape
- Odhalte i ty nejmenší stopy duplicitního obsahu na milionech webových stránek díky přesné detekci plagiátů.
- Pomocí skenování textu, souborů a URL adres můžete zkontrolovat originalitu.
- Získejte automatická upozornění na všechny nové duplikáty nalezené online.
- Využijte jednoduchou funkci kopírování a vkládání s okamžitými výsledky.
- Snadný přístup k API (pro firmy, které potřebují hromadné kontroly plagiátů)
Omezení Copyscape
- Náklady se výrazně zvyšují s větším počtem slov nebo velikostí webu.
- Zaměřeno výhradně na detekci plagiátů, bez kontroly gramatiky nebo stylu.
Ceny Copyscape
- 4,95 $/měsíc za až 10 stránek
- 0,25 $/měsíc za každou další stránku (až 500 stránek)
Hodnocení Copyscape
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (65+ recenzí)
10. Perplexity AI (nejlepší pro často citované a shrnuté informace)
Perplexity AI mění způsob, jakým uživatelé přistupují k vyhledávání na webu, tím, že kombinuje konverzační styl s výkonnými nástroji umělé inteligence.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů (ahoj, Google 👋🏻) nezobrazuje pouze odkazy, ale syntetizuje informace do stručných odpovědí v přirozeném jazyce a zároveň cituje své zdroje.
Představte si, že se ptáte na nejlepší bezdrátovou tiskárnu za méně než 200 dolarů – Perplexity vyhodnotí specifikace, porovná ceny a poskytne fundované doporučení.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte podporu pro GPT-4 Turbo, Claude 3 a další LLM pro přizpůsobené odpovědi.
- Analyzujte a shrňujte soubory PDF, obrázky a textové soubory bez námahy.
- Vytvářejte sbírky a prostory pro seskupené kontextové dotazy.
- Vylepšete odpovědi na matematické a technické dotazy pomocí funkcí, jako je integrace Wolfram Alpha.
Omezení Perplexity AI
- Potíže s jednoduchými dotazy založenými na URL bez poskytnutí přímých odkazů
- Srovnání cen se často opírá o vybrané zdroje, což může omezovat možnosti.
- Za 20 $ měsíčně za verzi Pro se cena pro příležitostné uživatele nemusí vyplatit.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení Perplexity AI
- G2: 4,7 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
✨ Recenze uživatele: Uživatel Perplexity poukázal na to, že tento nástroj je velmi užitečný pro prodejní a marketingové týmy, protože díky svým rychlým a přesným vyhledávacím schopnostem šetří značné množství času, zejména při psaní e-mailů a přípravě prezentací.
Technické psaní se setkává s technickou brilantností díky ClickUp
Chápeme, že technické psaní může být náročné. Ale nemusí to být nemožné.
Díky použití AI v technickém psaní s ClickUp můžete vylepšit všechny aspekty své práce – od psaní technické projektové dokumentace až po správu komplexních znalostních bází.
Můžete dokonce spolupracovat na úkolech a sledovat jejich průběh. Přidejte podrobné analýzy výkonu, stanovení cílů a funkce komunikace v reálném čase a získáte nástroj, který za vás udělá vše.
Zde je případová studie o tom, jak ClickUp pomohl společnosti DISH Network zvýšit její efektivitu.
DISH Network 🤝🏻 ClickUp
❌ Výzva: Projektová kancelář komerčních služeb společnosti DISH Network se potýkala s izolovanými pracovními postupy, nesourodými nástroji a nekonzistentními procesy. Spolupráce mezi týmy byla neefektivní a bez jednotného systému se řízení projektů a prosazování organizačních změn stávalo stále náročnějším.
✅ Řešení s ClickUp AI: Společnost DISH přijala all-in-one platformu ClickUp. ClickUp Brain fungoval jako virtuální člen týmu, poskytoval aktualizace projektů v reálném čase, shrnul klíčové informace a snadno odpovídal na dotazy. Tým také používal Docs k ukládání provozních postupů, díky čemuž byly zdroje snadno přístupné spolu s projektovou prací.
✨ Výsledek: Díky ClickUp dosáhla společnost DISH 30% zvýšení efektivity projektů a zlepšila tok informací mezi týmy. Funkce umělé inteligence umožnily týmu spravovat o 10 % složitější projekty a s jistotou řešit větší výzvy.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a pozitivně ovlivněte svůj pracovní postup!