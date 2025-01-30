10 nástrojů pro tvorbu nápovědy pro technické pisatele v roce 2025

Jako technický spisovatel máte za úkol poskytovat důležité informace v jasném a čtivém textu. Samotné formátování může zabrat hodiny.
Ať už píšete uživatelské příručky, soubory nápovědy nebo online nápovědu s často kladenými dotazy, nástroje pro tvorbu nápovědy (HAT) jsou nezbytností. Se správným softwarem budete moci snadněji vytvářet, spravovat a distribuovat online dokumentaci rychlostí světla. ⚡
V tomto průvodci vysvětlíme, co jsou nástroje pro tvorbu nápovědy a proč je potřebujete co nejdříve. Podělíme se také o několik nezbytných funkcí HAT a našich 10 nejoblíbenějších softwarových řešení pro tvorbu nápovědy.
Co je to nástroj pro tvorbu nápovědy (HAT)?
Nástroje pro tvorbu nápovědy jsou specializovaný software, který technici používají k vytváření dokumentace nápovědy. Tyto nástroje obvykle obsahují editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), který vám umožní soustředit se na obsah, zatímco software se postará o náročnou formátování a indexování. Nástroje HAT dokonce vytvářejí kopie v různých výstupních formátech, včetně HTML, CHM, ePub, XML a RTF. ?
Jistě, technické texty lze psát i bez HAT, ale zvažte jejich použití, abyste:
- Ušetřete čas díky šablonám a předformátovaným stylům.
- Vytvořte obsah jednou a sdílejte jej na všech platformách a ve všech formátech.
- Automaticky indexujte a organizujte své texty
- Lokalizujte texty pomocí integrovaných nástrojů pro správu překladů
Funkce, které byste měli hledat v nástroji pro tvorbu nápovědy
Každý HAT je trochu jiný, ale doporučujeme ten, který má následující funkce:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Čím menší je náročnost osvojení, tím rychleji budete moci začít psát.
- Tvorba z jednoho zdroje: Tato funkce vám ušetří spoustu času. Umožňuje vám vytvořit obsah jednou a publikovat jej v několika formátech jediným kliknutím.
- Šablony: Předem navržené šablony urychlují proces psaní textů a dodávají vašemu textu jednotný vzhled a styl.
- Integrace: Dobrý nástroj pro tvorbu nápovědy by měl být integrován s ostatními nástroji, které již používáte, jako jsou dokumenty Microsoft Word nebo oblíbené nástroje SaaS.
- Správa verzí: Sledujte změny, spolupracujte s členy týmu a spravujte různé verze dokumentů, aniž byste přišli o jakoukoli práci.
- Řízení projektů: Organizace obsahu, přidělování úkolů členům týmu a sledování pokroku je mnohem snazší díky integrovanému workflow.
- CCMS: Systém pro správu obsahu komponent (CCMS) vám umožňuje vytvářet text jako modulární úryvky, které lze snadno upravovat a znovu použít v celé znalostní bázi. Pokud vaše dokumentace obsahuje mnoho opakujících se textů, je to revoluční změna.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu nápovědy
Jste odborníkem na překládání technických žvástů do jasných a stručných uživatelských příruček. Soustřeďte se na obsah a vše ostatní nechte na jednom z 10 nejlepších softwarů pro tvorbu nápovědy.
1. ClickUp
Přáli jste si někdy, abyste mohli mávnout kouzelnou hůlkou a přenést svou práci, komunikaci a dokumenty na jedno místo? ?
Není třeba žádných složitých kouzel: stačí použít ClickUp. Nejoblíbenější platforma pro správu projektů na světě je také jedním z nejlepších nástrojů pro tvorbu nápovědy.
Spojuje vaši práci, soubory a data na jednom místě a nabízí tak zcela přizpůsobitelné prostředí.
Víme, že jste profesionální spisovatel, ale ClickUp AI vám pomůže. Tento nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci rychle kontroluje překlepy, formátuje text a vytváří shrnutí.
Funguje se všemi projekty, úkoly, dokumenty, šablonami a dalšími. ?
ClickUp Docs je cloudový textový editor, který je ideální pro technické autory pracující na dálku a v hybridním režimu. Jako nástroj pro tvorbu nápovědy se připojuje k vašim pracovním postupům, takže nepotřebujete samostatný systém pro správu textů a úkolů.
Pokud pracujete v týmu, spojte všechny členy v reálném čase pomocí editoru Docs – nic vám neunikne.
Pravděpodobně se potýkáte s více projekty a dokumenty najednou. Mějte vše pod kontrolou díky nástroji pro správu projektů ClickUp. Vytvářejte projekty a úkoly a propojujte je se svou komunikací, soubory a poznámkami. Doslova vše je na jednom místě – už nemusíte hledat data nebo soubory.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podívejte se na šablony, které vám ušetří čas, jako je šablona ClickUp Writing Guidelines, která stanovuje standardy pro jazyk, formátování, tón a další.
- Brainstormujte se svým týmem v reálném čase pomocí ClickUp Whiteboards.
- Máte velké cíle? Propojte je se svou každodenní prací pomocí ClickUp Goals.
- Přepněte do zobrazení Chatu a zobrazte všechny své konverzace na jednom místě.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro placené tarify.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže platforma může na první pohled působit trochu složitě.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Helpjuice
Helpjuice je znalostní software pro tvorbu a formátování obsahu. Pokud vás zajímá, kolik lidí skutečně čte vaši dokumentaci, analytické nástroje Helpjuice spočítají, kolik lidí se s vaším textem zabývá.
Systém pro správu obsahu komponent také uchovává robustní historii článků a umožňuje publikovat více verzí najednou, takže se nikdy nemusíte obávat ztráty své práce.
Nejlepší funkce Helpjuice
- Integruje se se Slackem, Googlem, Salesforce, Zapierem a dalšími.
- Ovládejte, kdo co vidí, pomocí stupňovitých oprávnění
- Kopírujte a vkládejte obrázky, snímky obrazovky nebo text z dokumentu Word přímo do textového procesoru Helpjuice.
- Snadno propojujte články nápovědy pomocí nástroje pro automatické propojování.
Omezení Helpjuice
- Helpjuice nenabízí nástroje pro správu projektů.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s UI/UX.
Ceny Helpjuice
- Začátečník: 120 $/měsíc pro 4 uživatele
- Run-Up: 200 $/měsíc pro 16 uživatelů
- Premium Limited: 289 $/měsíc pro 60 uživatelů
- Premium Unlimited: 499 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: 4,5/5 (29 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
3. Author-it
Author-it se prezentuje jako komplexní nástroj pro technické pisatele. Jeho nástroje pro tvorbu nápovědy nabízejí modulární CCMS, který vám umožňuje přepínat a upravovat velké množství obsahu najednou – pouhým kliknutím.
Publikujte na více kanálech a ve více webových formátech bez nutnosti formátování.
Nejlepší funkce Author-it
- Správa variant upravuje text na základě týmu, role a umístění čtenáře.
- Procesy kontroly a schvalování zajišťují, že se dostanou ven pouze schválené texty.
- Použijte Author-it pro překlad technických dokumentů
- Spolupracujte s dalšími autory a odborníky v dané oblasti
Omezení Author-it
- Několik uživatelů uvádí, že uživatelské rozhraní Author-it je poněkud zastaralé a není příliš intuitivní.
- Jiní tvrdí, že náklady na licence jsou poměrně vysoké.
Ceny Author-it
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Author-it
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (2 recenze)
4. Adobe RoboHelp
Ano, je to tak: společnost, která vám přinesla Photoshop, nabízí také nástroje pro tvorbu nápovědy. RoboHelp je nástroj pro technické psaní navržený s ohledem na dodržování předpisů a přístupnost, takže pokud pracujete v silně regulovaném oboru, může to být pro vaši práci skvělý HAT.
RoboHelp obsahuje kontrolu pravopisu, podmíněný obsah, funkce pro opětovné použití obsahu a mikroautorizaci obsahu.
Nejlepší funkce RoboHelp
- Integrace se SharePoint Online, Git a dalšími nástroji
- RoboHelp je k dispozici pro Windows i Mac.
- RoboHelp zjednodušil import z Microsoft Word, HTML a Markdown.
- Online Review usnadňuje úpravy nebo schvalování textů před jejich zveřejněním.
Omezení RoboHelp
- Někteří uživatelé tvrdí, že RoboHelp je nejlepší pro malé a střední podniky, nikoli pro velké společnosti.
- Jiní tvrdí, že je obtížné exportovat soubory RoboHelp do jiných platforem a více formátů.
Ceny RoboHelp
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RoboHelp
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
5. Document360
Document360 je nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci, který slouží k vytváření SOP, produktové dokumentace, znalostních bází wiki a manuálů. Vytvořte si vlastní interní znalostní portál s analytickými funkcemi a vytvářejte dokumentaci k nápovědě společně se svým týmem.
Poté můžete vytvořit interní nebo externí znalostní databázi a sdílet informace rychlostí světla. ✨
Nejlepší funkce Document360
- Vytvářejte vkládatelné widgety propojující webové stránky s vaší znalostní bází.
- Document360 obsahuje nástroje pro dokumentaci pro vývojáře.
- Vyzkoušejte AI asistenta pro psaní Document360, Eddyho, který vám pomůže s vyhledáváním, doporučeními článků a shrnutími.
- Vytvořte až šest kategorií obsahu a rychle uspořádejte související dokumenty.
Omezení Document360
- Document360 nemá mobilní aplikaci.
- Několik uživatelů by si přálo, aby byly podporovány větší video a obrazové soubory.
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc pro 3 uživatele, fakturace ročně
- Profesionální: 299 $/měsíc pro 5 uživatelů, fakturováno ročně
- Podnikání: 399 $/měsíc pro 5 uživatelů, fakturováno ročně
- Podnik: 599 $/měsíc pro 10 uživatelů, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
6. Madcap Flare
Madcap je sada softwarových řešení, ale jeho produkt Flare je prvotřídní volbou, pokud jde o nástroje pro tvorbu nápovědy. Použijte Flare k importu, tvorbě, revizi, překladu a publikování obsahu.
Pokud vás zajímá využití v postprodukci, podívejte se na analýzy v reálném čase od Flare a zjistěte, jak užitečný je váš samoobslužný obsah pro uživatele.
Nejlepší funkce Flare
- Flare nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi.
- Importujte z aplikací Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown a dalších.
- Pomocí editoru WYSIWYG a strukturálních lišt můžete psát přehledné a organizované texty za kratší dobu.
- Pokud máte alespoň základní znalosti programování, použijte editor Split View Editor s XML Code View.
Omezení Flare
- Někteří uživatelé uvádějí, že platforma má zpoždění nebo obsahuje chyby.
- Jiní říkají, že pracovní postup při revizi je trochu neohrabaný.
Ceny Flare
- Madcap Flare: 182 USD/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Madcap Central: 311 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Flare
- G2: 4,4/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4/5 (17 recenzí)
7. ProProfs
ProProfs má mnoho funkcí, ale jako technický spisovatel oceníte zejména jejich software Knowledge Base. Vytvářejte uživatelské příručky, interní znalostní databázi pro své zaměstnance nebo veřejnou stránku s nápovědou pro zákazníky bez zbytečných komplikací.
Jeho nástroje pro tvorbu obsahu jsou ideální také pro týmy, které vytvářejí obsah ve více jazycích.
Nejlepší funkce ProProfs
- Znalostní báze ProProfs je 100% přizpůsobitelná.
- Použijte předem připravené šablony nebo si vytvořte vlastní.
- ProProfs se připojuje k více než 100 dalším aplikacím
- Přiřazujte role a oprávnění a spravujte zpětnou vazbu pomocí interních komentářů.
Omezení ProProfs
- Několik uživatelů by si přálo, aby ProProfs mělo více šablon.
- Jiní říkají, že ProProfs často vykazuje chyby.
Ceny ProProfs
- Zdarma: až 25 článků
- Podnikání: 19,99 $/měsíc za 100 článků, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ProProfs
- G2: 4,5/5 (35 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (53 recenzí)
8. HelpNDoc
HelpNDoc je nástroj pro tvorbu nápovědy s více než osmi formáty projektové dokumentace. Vytvářejte HTML webové stránky, soubory PDF, elektronické knihy Kindle, soubory CHM nebo DocX pro téměř jakékoli použití.
Pokud jde o nástroje pro tvorbu nápovědy, tento nástroj možná nemá nejmodernější rozhraní, ale HelpNDoc integruje spoustu funkcí, jako je knihovna obsahu, editor klíčových slov, editor obsahu a další.
Nejlepší funkce HelpNDoc
- Exportujte obsah do více formátů najednou
- Budete potřebovat znalosti programování, ale platforma obsahuje kompletní zdrojový kód pro všechny šablony.
- Vytvářejte responzivní webové stránky v HTML5, které fungují na jakémkoli zařízení.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí Script Editoru
Omezení HelpNDoc
- Nemá mnoho recenzí.
- Abyste mohli využívat mnoho funkcí HelpNDoc, musíte umět programovat.
- Uživatelské rozhraní je trochu zastaralé.
Ceny HelpNDoc
- Standard: 99 € (104,39 $)
- Profesionální: 299 € (315,29 $)
- Ultimate: 499 € (526,19 $)
Hodnocení a recenze HelpNDoc
- G2: 4/5 (15 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Confluence
Confluence kombinuje správu znalostí a spolupráci na projektech v jedné platformě. Jedná se především o znalostní bázi, ale funguje také jako nástroj pro tvorbu nápovědy.
Brainstormujte nápady se svým týmem na tabulkách Confluence, vytvářejte prostory pro samostatné projekty nebo společně s týmem upravujte obsah v reálném čase.
Nejlepší funkce Confluence
Omezení Confluence
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné integrovat Confluence s jakoukoli platformou, která není ve vlastnictví společnosti Atlassian.
- Nelze jej integrovat s oblíbenými řešeními pro spolupráci, jako je Microsoft Teams.
Ceny Confluence
- Zdarma: až pro 10 uživatelů
- Standard: 6,05 $/uživatel za měsíc (slevy po 100 uživatelích)
- Premium: 11,55 $/uživatel za měsíc (slevy po 100 uživatelích)
- Podnik: po 801 uživatelích, kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 100 recenzí)
10. ClickHelp
ClickHelp je komplexní portál pro vytváření, hostování a sdílení technické dokumentace. Je přítomen ve více než 90 zemích, takže ClickHelp je ideální volbou pro nadnárodní společnosti, které potřebují spravovat překlady.
Nástroje pro tvorbu nápovědy vám umožňují přizpůsobit portál podle svých představ a spolupracovat se svými kolegy v reálném čase.
Nejlepší funkce ClickHelp
- ClickHelp se integruje s MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence a dalšími aplikacemi.
- Rychlý přehled všech stavů témat, komentářů a úkolů podle tématu
- ClickHelp podporuje single-sourcing pro zefektivnění opětovného použití obsahu.
- Vytvářejte veřejné nebo heslem chráněné dokumenty
Omezení ClickHelp
- Někteří uživatelé hlásí špatné zkušenosti s zákaznickou podporou.
- Jiní říkají, že platforma je poněkud drahá.
Ceny ClickHelp
- Začátečník: 175 $/měsíc pro 2 uživatele (8 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
- Růst: 285 $/měsíc pro 5 uživatelů (10 $/měsíc za každého dalšího uživatele nad 5)
- Profesionální: 580 $/měsíc pro 10 uživatelů (12 $/měsíc za každého dalšího uživatele nad 10)
Hodnocení a recenze ClickHelp
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (19 recenzí)
Pište lepší obsah s menším úsilím
Robustní nástroje pro tvorbu nápovědy nejsou pro technické pisatele luxusem, ale nezbytností.
Od pokročilých funkcí umělé inteligence po šablony, které šetří čas – správný HAT zefektivní celý proces dokumentace, takže budete psát lepší návody za kratší dobu.
Pokud chcete zjednodušit svůj pracovní postup a poskytnout koncovým uživatelům prvotřídní zážitek, vyberte si jako nástroj pro tvorbu nápovědy ClickUp. Kombinujeme projektové řízení, dokumenty, umělou inteligenci, šablony a mnoho dalšího, abychom vašemu technickému psaní poskytli významný impuls. ?
Vyzkoušejte je a uvidíte, jak se vám budou líbit: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.