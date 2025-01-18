10 nejlepších nástrojů AI pro vylepšení psaní pro bezchybný obsah

Je pozdě, revidujete svůj návrh a něco vám nesedí. Je to tón? Jsou věty příliš těžkopádné?
Možná potřebujete další textové pole, abyste obsah rozdělili. 🤔
I ti nejlepší spisovatelé mají chvíle, kdy jejich věty potřebují trochu vylepšit.
Právě zde přichází na řadu nástroj pro vylepšení psaní založený na umělé inteligenci. Odhaluje chyby, zvyšuje čitelnost, zlepšuje plynulost a umožňuje vám jasně sdělit své myšlenky.
V tomto blogu prozkoumáme 10 nejlepších nástrojů pro vylepšení psaní, které vám pomohou vytvořit bezchybný obsah. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů pro vylepšení psaní pomocí umělé inteligence:
- ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
- Grammarly (nejlepší pro komplexní pomoc při psaní)
- ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu stylu a struktury)
- DeepL Write (nejlepší pro vysoce kvalitní překlady a přepisy)
- HyperWrite (nejlepší pro tvorbu kreativního obsahu)
- QuillBot (nejlepší pro parafráze a shrnutí)
- Scribbr (nejlepší pro podporu akademického psaní)
- YouWrite (nejlepší pro personalizovanou zpětnou vazbu k psaní)
- Originality.ai (nejlepší pro detekci plagiátů a ověřování autenticity obsahu)
- Easy Peasy AI (nejlepší pro rychlé vytváření obsahu)
Co byste měli hledat v nástrojích pro vylepšení psaní?
Ne všechny nástroje pro vylepšení psaní mají stejné schopnosti. Některé vynikají v gramatické kontrole, zatímco jiné se specializují na vylepšení tónu nebo zjednodušení složitých myšlenek.
Vzhledem k velkému množství dostupných možností je důležité vědět, které funkce upřednostnit. Zde je několik funkcí, které by váš nástroj pro vylepšení psaní měl mít. 👀
✅ Detekce chyb: Účinná identifikace a oprava gramatických, interpunkčních a pravopisných chyb
✅ Vylepšení čitelnosti: Nabízí návrhy, jak učinit váš obsah srozumitelnějším a poutavějším.
✅ Úpravy tónu: Pomáhají přizpůsobit váš styl psaní cílové skupině nebo účelu.
✅ Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobení doporučení vašim jedinečným preferencím při psaní
✅ Snadná integrace: Hladká spolupráce s vašimi stávajícími nástroji nebo pracovními postupy
✅ Podrobné informace: Poskytování zpětné vazby ohledně struktury, soudržnosti a celkového dopadu
🧠 Zajímavost: Nejdelším románem, který byl kdy napsán, je Hledání ztraceného času (À la recherche du temps perdu) od Marcela Prousta. Má neuvěřitelných 1,2 milionu slov!
10 nejlepších nástrojů pro vylepšení psaní
Správný nástroj pro vylepšení psaní může proměnit váš obsah z dobrého na výjimečný. Ale který nástroj si vybrat?
Zde je seznam 10 nejlepších nástrojů pro vylepšení psaní, které zdokonalují gramatiku, styl a čitelnost.
Připravte se vybrat si z nejlepších nástrojů pro vylepšení psaní! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
První nástroj v seznamu, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je vynikající volbou pro týmy, které hledají platformu integrující nástroje založené na umělé inteligenci pro tvorbu obsahu a správu úkolů.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp. 🤩
Potřebujete vylepšenou verzi toho e-mailového návrhu? Tento nástroj pro korekturu textů s umělou inteligencí zajistí, že vaše zpráva bude profesionální a v souladu s vaším záměrem. Píšete marketingový text? Tento nástroj přizpůsobí návrhy tak, aby vaše slova byla přesvědčivá a zaměřená na publikum.
ClickUp Brain
Generátor obsahu AI , který je přímo integrován do ekosystému ClickUp, poskytuje týmům řešení pro zjednodušení, přepsání a vylepšení obsahu.
ClickUp Brain také bere přizpůsobení vážně.
Neprovádí pouze obecné úpravy, ale vylepšuje váš obsah na základě vaší role a potřeb při psaní. Marketéři mohou například vylepšit výzvy k akci, zatímco projektoví manažeři mohou získat pomoc při vytváření stručných, ale poutavých zpráv. Nástroj se přizpůsobí vašim cílům, takže každý váš text bude lepší než ten předchozí.
ClickUp Docs
Pro týmové projekty posouvá ClickUp Docs od společnosti spolupráci na zcela novou úroveň. Můžete brainstormovat nápady, vytvářet návrhy obsahu a sdílet zpětnou vazbu, to vše na jednom místě, přičemž AI spisovatel s vámi spolupracuje přímo ve vašem dokumentu.
Díky úpravám v reálném čase jsou všichni v souladu, což usnadňuje společné vytváření a vylepšování obsahu. Docs také umožňuje formátování bohatého textu, včetně tabulek, obrázků a vložených multimédií, díky čemuž jsou vaše data poutavější.
V kombinaci s marketingovými nástroji ClickUp získáte vše, co potřebujete k plánování kampaní, psaní poutavého obsahu a sledování pokroku – vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Předem připravené podněty: Získejte přístup k více než 100 přizpůsobitelným podnětům, které zjednoduší psaní pro role jako marketing, inženýrství a zákaznická podpora.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte na dokumentech v reálném čase, což umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a úpravy.
- Automatizační funkce: Automatizujte tvorbu obsahu a opakující se úkoly, abyste měli jistotu, že stihnete všechny termíny.
- Zvyšte kvalitu obsahu: Získejte návrhy specifické pro danou roli, abyste mohli upravit tón, styl a strukturu a dosáhnout tak lepšího účinku.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení mohou být pro začátečníky příliš náročné a jejich plné osvojení vyžaduje čas a úsilí.
- Mobilní aplikace nemusí nabízet stejnou úroveň funkčnosti jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak upravovat obsah vytvořený umělou inteligencí: Vytváření poutavých textů na vysoké úrovni
2. Grammarly (nejlepší pro komplexní pomoc při psaní)
Grammarly je všestranný gramatický korektor využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby vylepšil a zdokonalil komunikaci napříč různými platformami. Nabízí korekci gramatiky, pravopisu a interpunkce v reálném čase s návrhy na jasnost a tón, aby vaše psaní zůstalo působivé.
Nejlepší funkce Grammarly
- Získejte kontextová synonyma, která obohatí vaši slovní zásobu a zajistí přesnost.
- Vylepšete své psaní díky zpětné vazbě v reálném čase, která vám pomůže zlepšit gramatiku, styl a plynulost textu.
- Integrujte je s platformami jako Scrivener, Google Docs a Microsoft Word.
- Zlepšete rozmanitost vět identifikováním nadměrně používaných slov a opakujících se struktur.
Omezení Grammarly
- Nefunguje dobře u dokumentů obsahujících více jazyků, neanglické termíny nebo prvky jako tabulky.
- Někdy špatně interpretuje kontext věty, což vede k nesprávným návrhům.
Ceny Grammarly
- Navždy zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 7000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Grammarly
🧠 Zajímavost: První psací stroj vynalezl v roce 1868 Christopher Latham Sholes. Psací stroje způsobily revoluci v psaní, protože umožnily lidem psát mnohem rychleji než rukou.
3. ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu stylu a struktury)
ProWritingAid je výkonný nástroj pro hloubkovou analýzu stylu a struktury. Nabízí komplexní zprávy o gramatice, čitelnosti, nadměrně používaných slovech a struktuře vět, které uživatelům pomáhají vylepšit jejich obsah.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Parafrázujte obsah tak, aby byl formální, neformální, delší, kratší a plynulejší.
- Pomocí nástroje „Sparks Edit“ můžete zlepšit čitelnost a plynulost textu, změnit čas a přidat smyslové detaily.
- Přidejte nové dialogy a poutavé analogie s „Sparks Continue“.
Omezení ProWritingAid
- Někdy poskytuje nesprávné návrhy nebo opravy.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Premium Pro: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k ProWritingAid
4. DeepL Write (nejlepší pro vysoce kvalitní překlady a přepisování)
DeepL Write je nástroj pro přepisování textů na , který vyniká vysoce kvalitními překlady. Je ideální pro vícejazyčné autory nebo ty, kteří chtějí vylepšit obsah v různých jazycích. Intuitivní umělá inteligence tohoto nástroje zajišťuje, že váš text si zachová zamýšlený význam a zároveň zlepší srozumitelnost a tón.
Nejlepší funkce DeepLWrite
- Zlepšete své psaní díky návrhům umělé inteligence v reálném čase týkajícím se výběru slov, formulací a tónu.
- Zlepšete srozumitelnost svého textu a zároveň si zachovejte svůj jedinečný styl psaní.
- Okamžitě opravujte pravopisné, gramatické a interpunkční chyby.
- Využijte okamžité návrhy, které vám pomohou upravovat text během psaní.
Omezení DeepLWrite
- Omezení počtu použití funkce souborů, které omezuje flexibilitu uživatelů s častými potřebami zpracování dokumentů.
- Omezené funkce překladu jazyků
Ceny DeepLWrite
- Zdarma
- Pro: 16,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DeepLWrite
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Nejdražší rukopis, který byl kdy prodán, je Codex Leicester od Leonarda da Vinciho, který v roce 1994 koupil Bill Gates za 30,8 milionu dolarů. Rukopis obsahuje Leonardovy poznámky a náčrtky z oblasti vědy, astronomie a anatomie.
5. HyperWrite (nejlepší pro tvorbu kreativního obsahu)
HyperWrite se specializuje na generování kreativního obsahu pomocí umělé inteligence typu „ “. Využívá reálný výzkum v reálném čase prohledáváním milionů vědeckých článků a prací a poskytuje vám přesné a aktuální informace.
Ať už brainstormujete nápady, připravujete marketingové texty nebo píšete román, tento nástroj se přizpůsobí vašemu stylu a poskytne vám užitečné návrhy.
Nejlepší funkce HyperWrite
- Přizpůsobte výstupy podle pokynů tak, aby odrážely váš jedinečný hlas a styl.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je generování e-mailů nebo brainstorming nad titulky.
- Využijte kreativní nástroje umělé inteligence k vytváření článků, scénářů a dalších textů s minimálním úsilím.
- Rozvíjejte nápady, generujte odstavce a dokonce navrhujte způsoby, jak vytvořit celý článek nebo příběh.
Omezení HyperWrite
- Výstupy mohou být repetitivní a méně originální.
- Vytváření obsahu trvá déle než u jiných nástrojů.
Ceny HyperWrite
- Zdarma
- Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 44,99 $/měsíc na uživatele
6. QuillBot (nejlepší pro parafráze a shrnutí)
QuillBot je známý svými funkcemi parafrázování a shrnování, které jsou určeny studentům, profesionálům a tvůrcům obsahu. Nabízí několik režimů pro úpravu tónu, stylu a plynulosti, díky čemuž bude váš text originální a vybroušený.
Díky vestavěné kontrole gramatiky a možnostem integrace je tento nástroj univerzální pro vylepšování psaných textů.
Nejlepší funkce QuillBot
- Vytvářejte citace pomocí snadno použitelného nástroje pro akademické a profesionální potřeby.
- Posuďte čitelnost pomocí srovnání před a po, abyste změřili srozumitelnost obsahu.
- Zhušťujte dlouhé texty do stručných shrnutí, aby bylo snazší rychle vstřebat složitý obsah.
- Zajistěte originalitu a autentičnost své práce identifikováním potenciálního plagiátorství.
Omezení QuillBot
- Někdy poskytuje méně přesné výsledky, zejména při detekci plagiátů.
- Omezení počtu slov pro nástroj pro parafrázi
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Měsíčně: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Pololetní: 6,66 $/měsíc na uživatele
- Roční předplatné: 2,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... William Shakespeare je považován za autora více než 1 700 slov v anglickém jazyce, včetně populárních výrazů jako „eyeball“ (oční bulva), „bedroom“ (ložnice) a „swagger“ (sebevědomý krok).
7. Scribbr (nejlepší pro podporu akademického psaní)
Scribbr přizpůsobuje své funkce akademickému psaní a nabízí nástroje jako detekci plagiátů, kontrolu gramatiky a podporu citací. Pomáhá udržovat logický tok a zajišťuje, že vaše práce odpovídá akademickým standardům.
Scribbr se zaměřuje na eseje a diplomové práce a usnadňuje tvorbu přesného a dobře strukturovaného akademického obsahu.
Nejlepší funkce Scribbr
- Vytvářejte přesné citace v různých stylech, včetně APA, MLA a Chicago.
- Získejte zdroje pro psaní s návody a osvědčenými postupy pro studenty a výzkumníky.
- Pomocí nástrojů na odhalování plagiátů porovnejte svůj text s rozsáhlou akademickou databází.
- Získejte pomoc při korektuře pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, které odhalí chyby nebo nesrovnalosti.
Omezení Scribbr
- Někdy poskytuje irelevantní zdroje.
- Nefunguje dobře s různými typy dokumentů.
Ceny Scribbr
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scribbr
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Gutenbergova bible, vytištěná kolem roku 1455 Johannesem Gutenbergem, je považována za první významnou knihu vytištěnou pomocí pohyblivých písmen. Tento vynález je považován za jeden z klíčových milníků v historii psaní a vydávání knih.
8. YouWrite (nejlepší pro personalizovanou zpětnou vazbu k psaní)
YouWrite vylepšuje váš proces psaní tím, že generuje obsah přizpůsobený vašim jedinečným potřebám a preferencím. Má několik režimů, jako například Research, Creative nebo Genius, které vyhovují konkrétním případům použití.
Určete tón, publikum nebo styl a nástroj vám poskytne přizpůsobené návrhy, které se hodí pro různé kontexty, jako jsou profesionální e-maily nebo kreativní psaní.
Nejlepší funkce YouWrite
- Snadno pište předměty e-mailů, texty pro vstupní stránky a popisky pro sociální média.
- Do předem připravené šablony přidejte podrobnosti o použití, tónu, publiku a sdělení a vygenerujte obsah.
- Využijte možnosti kreativního režimu k tvorbě básní a scénářů.
Omezení YouWrite
- Postrádá pokročilé výzkumné schopnosti
- Uživatelé, kteří preferují samostatné aplikace, považují tento nástroj za nevhodný, protože je integrován do You.com.
Ceny YouWrite
- Zdarma
- Pro plán: 20 $/měsíc na uživatele
- Týmový plán: 30 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze YouWrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Originality. ai (nejlepší pro detekci plagiátů a ověřování autenticity obsahu)
Originality.ai je nástroj pro kontrolu integrity obsahu, který přesně identifikuje duplicitní nebo AI generovaný text. Je určen pro podniky a akademické instituce a klade důraz na dodržování etických zásad při psaní.
Nejlepší funkce Originality.ai
- Rozlišujte obsah generovaný umělou inteligencí od obsahu generovaného lidmi, včetně textu z GPT-4.
- Kombinujte detekci plagiátů s kontrolami originality pomocí umělé inteligence, abyste zajistili jedinečnost obsahu.
- Usnadněte spolupráci pomocí funkcí pro správu týmu, které firmám umožňují dohlížet na více uživatelů z jednoho účtu.
- Prohlédněte si podrobné skóre originality prostřednictvím přehledného a intuitivního ovládacího panelu s přístupnými funkcemi.
Omezení originality. ai
- Uživatelé si stěžovali, že pokud přesouvají odstavce nebo části textu, výsledky se mění.
- Nástroj někdy zaměňuje skutečné lidské psaní za obsah generovaný umělou inteligencí, což vede k falešným pozitivům.
Ceny Originality.ai
- Platba podle skutečného využití: 30 $ za 3 000 kreditů
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 179 $/měsíc na uživatele
Originality. ai hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Easy Peasy AI (nejlepší pro rychlé vytváření obsahu)
Easy Peasy AI je lehký nástroj pro psaní textů určený pro uživatele, kteří potřebují rychlou a jednoduchou pomoc s blogem, popisky nebo popisy produktů. Je to skvělá volba pro autory, kteří hledají přímočarý a jednoduchý přístup k vytváření nápadů a obsahu.
Nejlepší funkce Easy Peasy AI
- Vyberte si z více než 90 šablon pro copywriting a zefektivněte svůj proces psaní.
- Využijte jeho AI-poháněný přepis zvuku a generujte podrobné souhrny, popisy a poznámky.
- Vytvářejte obrázky, které doplní vaše texty a díky vizuálně atraktivní grafice zvýší atraktivitu vašeho obsahu.
Omezení Easy Peasy AI
- Uživatelé si stěžovali na přesnost modelu.
- Možnosti přizpůsobení mohou být omezující pro uživatele, kteří hledají vysoce personalizované styly obsahu.
Ceny Easy Peasy AI
- Zdarma
- Začátečník: 16 $/měsíc na uživatele
- Neomezený 50: 24 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 32 $/měsíc na uživatele
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v digitálním marketingu (případy použití a nástroje)
Vylepšete a spravujte projekty psaní pomocí ClickUp
Výběr správného nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence může výrazně zlepšit váš obsah, ať už chcete zdokonalit styl, zvýšit srozumitelnost nebo urychlit proces psaní. Od gramatických kontrol až po sofistikované nástroje pro vylepšení stylu – nástroje jako Grammarly, Easy Peasy AI a QuillBot nabízejí působivé funkce, které vám pomohou zajistit, aby vaše texty byly vybroušené a účinné.
ClickUp však vyniká jako nejlepší nástroj pro vylepšení psaní. Pro týmy spolupracující na projektech je to vynikající all-in-one platforma, která zvyšuje kvalitu psaní a hladce se integruje do vašich pracovních postupů v oblasti řízení projektů.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅