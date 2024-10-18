Obsah generovaný umělou inteligencí vs. obsah generovaný lidmi: výhody a nevýhody

Při výzkumu pro tento blogový příspěvek jsem požádal Verse by Verse, „experimentální múzu poháněnou umělou inteligencí“ od Googlu, aby napsala báseň o robotické představivosti kombinující styly Edgara Allana Poea, Emily Dickinsonové a Ralpha Walda Emersona. Výsledek je následující.
Umělá inteligence (AI) se postupně prosazuje jako důležitý nástroj v oblasti poezie, literatury, marketingu a dokonce i kinematografie. Podle posledního sčítání existuje 603 AI asistentů pro psaní, včetně našeho vlastního ClickUp Brain. Každý software pro psaní, od Google Docs po Quillbot, má nyní integrovanou AI.
Na druhou stranu více než polovina marketérů, které Salesforce oslovil, již generativní AI ve své práci používá nebo s ní experimentuje. Týmy vytvářejí obsah pomocí AI ve formě textu, obrázků a dokonce i videa. Ať se nám to líbí nebo ne, obsah generovaný umělou inteligencí již koexistuje s obsahem generovaným lidmi.
Pokud se chcete s touto realitou smířit a pochopit, jak tyto dva typy obsahu fungují společně (nebo nefungují), zde je úvod do výhod a nevýhod obsahu generovaného umělou inteligencí.
Porozumění obsahu generovanému umělou inteligencí
Než se pustíme do debaty o obsahu generovaném umělou inteligencí versus obsahu vytvořeném lidmi, pojďme si nejprve vysvětlit, jak to funguje.
Co je obsah generovaný umělou inteligencí?
Obsah generovaný umělou inteligencí označuje jakýkoli text nebo médium vytvořené algoritmy strojového učení v reakci na lidský vstup (známý jako podněty). K vytváření obsahu můžete použít nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini atd.
Jak funguje obsah generovaný umělou inteligencí?
Typický postup uživatele při vytváření obsahu pomocí umělé inteligence by byl následující.
Vyberte si svůj nástroj
Otevřete nástroj AI pro tvorbu obsahu. V závislosti na svých potřebách, snadnosti použití, ceně atd. si můžete vybrat z řady generátorů textu AI, které jsou dnes k dispozici.
Vyzvěte AI
Zadejte popis obsahu, který chcete vytvořit. Můžete například zadat: „Napiš příspěvek na Twitter o mé dnešní večerní akci na prolomení ledů“ nebo „Co je to rychlý vývoj aplikací?
Zkontrolujte výstup
Umělá inteligence použije techniky zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby porozuměla vašim vstupům a vytvořila vhodné odpovědi. Zkontrolujte, zda vyhovují vašim potřebám.
Vylepšete výstup
Nemusíte přijmout první návrh tak, jak je. Dejte AI další pokyny. Můžete například říct: „rozdělte to na body“ nebo „použijte více odkazů na filmy“.
Kontrola kvality výstupu
AI není vševědoucí. Při vytváření obsahu pomocí AI můžete narazit na nepřesnosti, halucinace a někdy dokonce i nesouvislé výlevy. Proto provádějte důkladnou kontrolu kvality.
Nyní jste připraveni používat obsah generovaný umělou inteligencí jakýmkoli způsobem, který potřebujete. Mezi nejběžnější způsoby použití obsahu generovaného umělou inteligencí patří následující.
Jak používat obsah vytvořený umělou inteligencí?
Obsah vytvořený umělou inteligencí můžete použít pro všechny účely, pro které používáte obsah napsaný lidmi. Několik příkladů:
Brainstorming: Použijte nástroj AI k brainstormingu nápadů, vytváření osnov a prvních návrhů atd., kterým můžete později dodat lidský rozměr.
Změna účelu obsahu: Jakmile vytvoříte jednu formu obsahu, použijte AI k jeho změně účelu v jiné formě. Můžete například vložit příspěvek z blogu do AI a požádat o:
- Krátké shrnutí
- Meta titulek a popis
- Příspěvky na sociálních médiích
- Propagace prostřednictvím e-mailových newsletterů
- Reklamy ve vyhledávačích
Škálování obsahu: Pokud píšete popisy pro e-shop s velkým počtem produktů, AI je fantastický nástroj. Může automaticky vytvářet obsah pro vaše produktové stránky v souladu s tónem a stylem vaší značky.
Překlad: Ačkoli není AI zběhlá ve všech jazycích, je účinným nástrojem pro překlady. Zejména u rozsáhlých projektů, jako jsou návody k použití, titulky atd., může AI výrazně pomoci.
To s sebou přináší řadu výhod.
Výhody a nevýhody používání obsahu generovaného umělou inteligencí
Generativní AI otevírá možnosti pro tvorbu obsahu, jaké žádná jiná technologie předtím nenabízela. Její výhody daleko převyšují vše, co nabízí jakýkoli digitální nástroj.
Škálovatelnost
Největší výhodou AI je její rozsah. Jakýkoli nástroj AI potřebuje 2–3 sekundy na vytvoření prvního návrhu celého blogového příspěvku na jakékoli téma, bez ohledu na jeho složitost. Představte si, kolik prvních návrhů můžete vytvořit každý pracovní den! Nemluvě o tom, že AI může pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Efektivita
Nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence jsou efektivní při vytváření obsahu ve velkém měřítku. Zvyšují však také efektivitu lidských týmů.
- Díky okamžitému generování prvních návrhů na jakékoli téma eliminují tvůrčí blok.
- Tím, že AI poskytuje obsah, se zkracuje čas, který autoři potřebují k psaní.
- Umělá inteligence funguje jako sparring partner a pomáhá lidským autorům prozkoumávat nápady a prohlížet si výstupy bez předpojatosti.
- Díky začlenění všech potřebných datových bodů AI minimalizuje čas potřebný na výzkum.
Díky kontrole pravopisu, korektuře a úpravám zvyšuje AI efektivitu v každé fázi procesu psaní.
Vylepšené SEO
Nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence patří k nejúčinnější podpoře SEO, kterou mohou autoři mít. Nejenže nabízejí relevantní návrhy klíčových slov, ale také ukazují, jak je lze organicky integrovat do článku, aby se váš obsah umisťoval na předních místech ve vyhledávačích.
Konzistence
Potřebujete dodržovat stylistické pokyny? Potřebujete zachovat jednotný tón? Máte brandové sdělení, které je třeba integrovat všude? Žádný problém. Nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence zajistí, že veškerý váš obsah bude tyto pokyny důsledně a vhodně dodržovat.
Navzdory mnoha výhodám není obsah generovaný umělou inteligencí dokonalý. Některé zásadní nevýhody jsou následující.
Omezená kreativita
AI nástroj v zásadě využívá existující data z různých zdrojů a zpracovává je do srozumitelných odpovědí na konkrétní otázky. Navzdory své schopnosti vytvářet obsah je tedy AI omezena hranicemi dat, která byla použita k jejímu trénování.
Ještě důležitější je, že AI zatím nedokáže přijít s originálními nápady. Může být zdrojem inspirace a ukázat lidským autorům obsahových textů nové možnosti. Ale AI sama o sobě zatím není, takřka, kreativní. Pokud tedy dva lidští tvůrci obsahu použijí stejný nástroj k napsání textu na stejné téma, může se stát, že jejich texty budou navzájem kopiemi.
Pochybná kvalita
Každý generátor obsahu AI bude mít prohlášení o vyloučení odpovědnosti, jako je například toto od Google Gemini:
„Gemini může zobrazovat nepřesné informace, včetně informací o osobách, proto jeho odpovědi pečlivě kontrolujte.“
Důvodem je, že AI stále není spolehlivá pro tvorbu obsahu. Mezi problémy s kvalitou, se kterými se můžete setkat, patří:
- Nepřesnosti: AI halucinuje fakta, události a další informace.
- Redundance: AI se opakuje nebo, co hůře, zamotává nebo zkresluje existující informace.
- Nedostatek kontextu: AI zatím nerozumí nuancím různých kulturních kontextů.
- Nedostatek hloubky: Obsah generovaný umělou inteligencí může být někdy povrchní a často opakuje existující nebo dokonce zastaralé znalosti bez jakýchkoli nových poznatků.
- Nepřirozený jazyk: Ironií je, že obsah generovaný umělou inteligencí může být nepřirozený, neohrabaný, robotický a bezcitný.
- Plagiátorství: AI je nakonec trénována na veřejně dostupných datech, což znamená, že otázky týkající se autorských práv a plagiátorství jsou stále velmi nejasné.
Nutnost lidského zásahu
Žádný nástroj AI dnes nevytváří obsah, který lze publikovat bez lidského zásahu. Každý nástroj uznává rizika AI a vybízí uživatele, aby si vytvořili vlastní procesy kontroly kvality.
To znamená, že i přes použití nástrojů AI organizace stále potřebují lidské autory, editory a korektory, aby byl obsah hodný zveřejnění. Zapojení lidí do procesu jako dohlížitelů přináší mimořádné výhody, které AI zatím nedokáže nahradit. O tom si povíme dále.
Výhody a nevýhody obsahu generovaného lidmi
Na stejné škále, na které jsme měřili obsah generovaný umělou inteligencí, se podívejme také na obsah psaný lidmi. Jeho největší výhody jsou:
- Kreativita: Lidští autoři často vkládají do svého obsahu promyšlenost, představivost a některé ze svých vlastních životních zkušeností, což umělá inteligence nikdy nedokáže napodobit.
- Přesnost: Lidé mají větší šanci odhalit nepřesnosti ve své práci a provést důkladnou kontrolu faktů.
- Odpovědnost: Autoři jsou zodpovědní za slova, která napíší; dostávají autorské podpisy!
- Kritické myšlení: Autoři zpochybňují status quo, kriticky hodnotí to, co vidí/slyší, a nabízejí postřehy, které AI nedokáže poskytnout.
- Porozumění kontextu: Lidé mohou přizpůsobit svůj obsah tak, aby byl citlivý k kulturním odlišnostem, inkluzivní a reagoval na zpětnou vazbu.
Největší nevýhodou obsahu psaného lidmi je však to, že je omezen lidskými schopnostmi. Jeden autor dokáže zvládnout jen určité množství práce. A i přes veškerou snahu lidé dělají chyby. Mýlí se, něco špatně pochopí a v některých případech prostě nemají svůj den.
To neznamená, že obsah generovaný umělou inteligencí je zbytečný nebo že obsah vytvořený lidmi je zaujatý. V další části se podíváme, jak můžete tyto dva typy obsahu rozlišit nebo kombinovat tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
Rozdíl mezi obsahem generovaným lidmi a obsahem generovaným umělou inteligencí
Zjednodušeně řečeno, obsah generovaný lidmi je psán člověkem. Obsah generovaný umělou inteligencí je psán algoritmem. V dnešním světě však není rozlišení tak snadné. Co když například člověk použije umělou inteligenci k brainstormingu osnovy, ale návrh obsahu napíše sám? Je korektura také považována za součást psaní?
Takové existenciální otázky necháme na jindy. 🤷
Dnes se zaměříme na klíčové rozdíly mezi obsahem generovaným lidmi a obsahem generovaným umělou inteligencí.
Kreativita
Lidé jsou od přírody kreativní. Od Iliady po TikTok, lidská kreativita je zodpovědná za každý nástroj a technologii kolem nás. Proto bude obsah generovaný lidmi vždy mít potenciál projevit představivost a syrovou kreativitu způsobem, který AI prostě nedokáže.
Obsah generovaný umělou inteligencí je pouze opakováním toho, co již existuje. Zatímco lidé jsou omezeni rychlostí a objemem výstupů, umělá inteligence nikdy nemůže vytvořit něco zcela originálního. Navíc, jelikož veškerý obsah je iniciován lidskými podněty, lze s jistotou říci, že pokud se zde projevuje nějaká fantazie, pochází od uživatele.
Lidský autor 1️⃣ AI 0️⃣
Efektivita
Každý autor se potýká s inspirací a s tím, jak trvale vytvářet obsah určité kvality. Bez ohledu na to, jak jste zkušení nebo vyškolení, existuje limit, kolik obsahu můžete vytvořit během 8hodinového pracovního dne.
AI tento problém nemá. Vaše přátelská AI ze sousedství nebude mít tvůrčí blok, když ji požádáte, aby napsala esej o 1000 slovech. Nebude se potýkat s nedostatkem inspirace nebo tvůrčí krizí. Obsah generovaný umělou inteligencí je tedy efektivnější a konzistentnější, než jakýkoli obsah vytvořený člověkem.
Lidský autor 0️⃣AI 1️⃣
Subjektivita a emoční hloubka
Lidé mají životní zkušenosti. Napříč třídami, kastami, rasami, věkem, pohlavím, sexuální orientací atd. existuje množství zkušeností, které tvoří skvělé příběhy s emocionální hloubkou. Ty jsou také srozumitelnější a dojemnější pro lidské čtenáře (kteří stále tvoří největší skupinu publika).
Většina nástrojů AI je trénována na existujících datových sadách, což znamená, že nemají žádnou jedinečnou inteligenci. To je činí poněkud jednotvárnými a nezajímavými při vytváření příběhů. To však nelze zaměňovat s objektivností. Ve skutečnosti se jedná o zcela nový koncept, který prozkoumáme dále.
Lidský autor 1️⃣AI 0️⃣
Zaujatost
Každý jedinec je ovlivněn znalostmi, které získal ze svých zkušeností. Veškerý obsah, který vytváří, je produktem těchto předsudků.
Například grafický designér, který se domnívá, že uchazeči s tetováním nejsou vhodní pro profesionální prostředí, by nikdy nevytvořil obrázky, na kterých by se objevovali.
Na druhou stranu, AI je trénována na datech vytvořených lidmi. Jejich předsudky se odrážejí v algoritmech.
Například v jednom nechvalně známém incidentu se AI program pro prověřování životopisů, který byl trénován na životopisech stávajících zaměstnanců, naučil dávat vysoké skóre těm, kteří jako koníčky uvedli baseball nebo basketbal, ale odečítal body za softball.
Stručně řečeno, zaujatost není otázkou člověka versus AI. Zaujatost je přirozenou vlastností člověka, a proto je vlastní i AI. Člověk však může tyto zaujatosti rozpoznat (sám nebo například na základě upozornění nadřízeného) a pracovat na jejich odstranění.
Umělá inteligence bude muset být speciálně naprogramována, aby mohla provádět
Lidský autor 0️⃣AI 0️⃣
Vzhledem k tomu, jaká je dnes generativní AI, lidské psaní převažuje nad výhodami obsahu vytvořeného umělou inteligencí. To však neznamená, že byste se měli obsahu vytvořenému umělou inteligencí úplně vyhýbat. Ve skutečnosti je efektivita generovaná umělou inteligencí mimořádně cenná, pokud je použita ve spojení s lidskou představivostí, originalitou a kontrolou kvality.
Stručně řečeno, rozdíl mezi obsahem generovaným lidmi a obsahem generovaným umělou inteligencí vypadá takto.
|Funkce
|Obsah generovaný umělou inteligencí
|Obsah generovaný umělou inteligencí
|Originalita
|Pravděpodobně vysoká
|Velmi nízká
|Efektivita
|Nízká až střední
|Velmi vysoká
|Konzistence
|Moderovat
|Velmi vysoká
|Škálovatelnost
|Náročné a nákladné
|Jednodušší a nákladově efektivnější
|Zaujatost
|Možné
|Možné
|Spolehlivost
|Vysoká, pokud je použito kritické myšlení
|Nízká, protože AI může halucinovat a být nepřesná.
|Kvalita
|Střední až vysoká úroveň s konkrétními a relevantními příklady
|Nízká až střední s nadbytečnostmi a nevhodným jazykem
|Nejlepší pro
|Potřeba kreativního a poutavého obsahu (např. romány, eseje, marketingový obsah)
|Standardizované a opakovatelné potřeby obsahu (např. technická dokumentace, meta popisy, přepisy videí)
Kombinace lidské kreativity a efektivity umělé inteligence
I když můžete vášnivě diskutovat o tom, zda je lepší obsah vytvořený člověkem, nebo umělou inteligencí, praktičnost velí, že nejlepším řešením je promyšlená kombinace obou. Zde je příklad, jak to funguje v praxi s virtuálním pracovním prostorem, jako je ClickUp.
AI jako inspirace; lidé jako přidaná hodnota
Nejlepší využití AI je dnes inspirace a tvorba nápadů. Otevřete nástroj pro psaní AI, jako je ClickUp Docs, a pomocí nástroje AI ClickUp zadejte svůj podnět a začněte s prvním návrhem nebo shrňte obsah z hotového návrhu.
Nevíte, kde začít? Vyzkoušejte šablonu pro psaní obsahu od ClickUp, která vám pomůže snadno vytvářet poutavý a kvalitní obsah.
AI pro výzkum; lidé pro vhled
Chatboty s umělou inteligencí jsou skvělými výzkumnými asistenty. Už jste někdy nevěděli, jaké slovo použít? Váš výzkumný asistent vám pomůže. Zapomněli jste, kam jste uložili upravený dokument? Pomůže vám propojené vyhledávání. Potřebujete organizační data z vašeho nástroje pro správu projektů? ClickUp Brain má odpovědi.
Pokud však vytváříte obsah pro zprávu nebo návrh, potřebujete lidský vhled. AI nástroje pro shrnování dokumentů vám mohou poskytnout informace, které potřebujete k získání vhledu.
Například váš nástroj pro správu projektů může ukázat, že vaše týmy potřebují v průměru dva týdny na zveřejnění každého příspěvku na blogu. Může dokonce uvádět, že se tato doba prodloužila z jednoho týdne, což bylo standardem před šesti měsíci. To však může znamenat:
- Velikost vašeho týmu se zmenšila
- Vaše týmy jsou vyčerpané
- Délka a kvalita vašeho obsahu se zvýšily.
- Snížili jste počet blogových příspěvků a místo toho se soustředíte na videoobsah.
Takové poznatky a odpovídající kroky musí stále pocházet od myslícího člověka.
Mimochodem, pokud řídíte tým autorů, zde je návod, jak používat AI v content marketingu, který by se vám mohl hodit.
Lidé pro představivost; AI pro rozsah
Vezměme si jako příklad obsah marketingových materiálů. Publikovaný obsah je velmi bohatý. I ta nejdelší klíčová slova s dlouhým ocasem mají stovky stránek obsahu. To, co odlišuje úspěšnou organizaci od ostatních, je jedinečnost, poutavost, zajímavost a hodnota jejího obsahu. To vyžaduje lidskou představivost.
Od tohoto bodu může převzít kontrolu AI. Může provádět korektury a kontrolovat konzistenci tónu a stylu. Může vytvářet distribuční materiály pro sociální média, e-maily, videoscénáře atd. AI také dokáže snadno personalizovat obsah pro různé skupiny publika.
Tímto způsobem, kombinací kreativity lidí s efektivitou umělé inteligence, mohou organizace vytvářet skutečně mimořádný obsah.
Vylepšete proces tvorby obsahu pomocí ClickUp
Chcete-li napsat báseň, aplikace Verse by Verse od Googlu od vás vyžaduje několik věcí, jako je výběr poetického stylu, výběr tří autorů, kteří budou vašimi múzami, a napsání první řádky. Jakmile to uděláte, AI vám nabídne možnosti, ze kterých si můžete vybrat – zde si musíte další řádek vybrat sami.
Jde o to, že generativní AI (zatím) není vnímající entita, která dokáže sama vytvářet obsah. Je to však znalý pomocník, který může pomoci s inspirací, tvorbou nápadů, výzkumem, kontrolou pravopisu, korekturou atd.
Je to efektivní, ale také nespolehlivé. Chybí mu subjektivita, ale je také zaujaté. Je konzistentní, ale jeho kvalita může být sporná.
Navzdory těmto dilematům vědí nadšení uživatelé AI pro generování obsahu, že při správném použití může být velmi účinná. Může pomoci v řadě případů jako součást každodenní práce spisovatele. Ať už píšete shrnutí svého standup meetingu, upřímný rozlučkový e-mail nebo projev prezidenta, AI vám má co nabídnout.
Umělá inteligence integrovaná do nástroje pro správu projektů ClickUp vám pomůže najít související úkoly, odpovědět na otázky týkající se projektů, shrnout dlouhé dokumenty, rozvést nápady pomocí příkladů, vytvořit šablony pro psaní obsahu a mnoho dalšího.