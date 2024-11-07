Jak používat AI v digitálním marketingu (příklady použití a nástroje)

Týmy digitálního marketingu se často cítí přetížené, neustále žonglují s daty, obsahem a neustále se měnícími požadavky zákazníků. Pokud se ocitnete zahlceni opakujícími se úkoly, jako je ruční analýza zákaznických dat nebo vytváření příspěvků na sociálních médiích, umělá inteligence to může změnit.
Nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, okamžitě generují poutavé texty pro vaši nejnovější kampaň a analyzují zpětnou vazbu zákazníků pomocí sentimentální analýzy založené na umělé inteligenci, aby vám pomohly vylepšit vaši strategii.
Nedávný průzkum společnosti PwC odhalil, že 81 % marketingových ředitelů plánuje integrovat AI do svých obchodních modelů v příštích 12 až 18 měsících.
Samotné prozkoumání těchto nástrojů však může zabrat spoustu času! Kde začít? Jak posoudit, co automatizovat? Jak vyhodnotit nástroj AI?
Máme pro vás několik zasvěcených tipů a triků! Čtěte dál a dozvíte se, jak využívat AI v digitálním marketingu a rozvíjet své podnikání v této oblasti.
Porozumění AI pro digitální marketing
AI se stala neocenitelným nástrojem pro firmy, včetně marketingových týmů, který zvyšuje efektivitu a účinnost. Může automatizovat každodenní úkoly, jako je správa kampaní, plánování příspěvků, zasílání newsletterů a dokonce i provoz celého vašeho content marketingového motoru.
Ačkoli umělá inteligence v poslední době získala větší pozornost díky dostupným platformám, jako je ChatGPT, je důležité si uvědomit, že role umělé inteligence v digitálním marketingu se vyvíjí již několik let.
V počátcích se digitální marketing založený na umělé inteligenci zaměřoval na automatizaci jednoduchých úkolů a používání základních chatbotů k interakci se zákazníky prostřednictvím předem naprogramovaných odpovědí. Tyto nástroje umělé inteligence pro generování potenciálních zákazníků se používaly na webových stránkách nebo k distribuci obsahu v aplikacích pro marketing na sociálních médiích, jako jsou WhatsApp a Facebook Messenger.
S rozvojem technologie AI se její vliv na svět digitálního marketingu stal významnějším. Například strojové učení (ML) umožnilo marketérům rychle analyzovat data o zákaznících ze zdrojů, jako jsou sociální média, analytika webových stránek a zpětná vazba. Tato analýza jim umožnila lépe segmentovat publikum a personalizovat marketingové aktivity, což vedlo k vyšším konverzním poměrům.
Zprávy ukazují, že 72 % uživatelů využívajících marketingové nástroje AI zlepšuje zákaznickou zkušenost a zároveň ušetří v průměru 2,5 hodiny denně nebo 3 hodiny na každý kus obsahu.
V průběhu času se aplikace umělé inteligence v digitálním marketingu dále rozšiřovaly a přinesly pokročilé nástroje, jako je analýza sentimentu a personalizovaná doporučení.
Nedávná popularita modelu GPT-4 od OpenAI a ChatGPT vyvolala velký zájem o AI. Tyto nástroje umožňují marketérům vytvářet pokročilejší chatboty, urychlit tvorbu obsahu, shrnout velké množství informací a provádět podrobnou analýzu dat, čímž se otevírá ještě větší potenciál pro kreativní a datově orientované marketingové strategie.
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů AI pro správu sociálních médií v roce 2024
Jak používat AI v digitálním marketingu
Podle průzkumu HubSpot již 64 % marketingových profesionálů v určité míře využívá nástroje umělé inteligence. Hloubka integrace umělé inteligence se však liší, pouze 21 % marketérů uvádí, že umělá inteligence hraje významnou roli v jejich každodenních činnostech.
Ale jak přesně se AI používá v digitálním marketingu?
- Nejčastějším použitím, které uvádí 40 % marketérů, je analýza dat a reporting.
- Hned za tím 39 % používá AI pro výzkum, ať už se jedná o průzkum trhu nebo shrnování článků.
- A konečně 38 % respondentů používá AI jako pomoc při tvorbě obsahu, což jim pomáhá generovat materiály, které rezonují s jejich cílovým publikem.
A to nejlepší? Některé nástroje neplní jen jednu nebo dvě z těchto funkcí, ale všechny najednou! Ano, čtete správně. ClickUp je jedním z takových marketingových řešení založených na umělé inteligenci.
Podívejme se, jak AI zjednodušuje váš pracovní postup v digitálním marketingu a kde vám může pomoci ClickUp.
1. Analýza dat
Ačkoli většina aplikací pro digitální marketing nabízí analytické funkce, marketéři často musí exportovat data a skládat je jako puzzle, aby získali ucelený obraz.
AI zjednodušuje proces tím, že shromažďuje a analyzuje data z více marketingových kanálů a shrnuje je na jednom místě. To šetří čas a pomáhá vám vyvíjet efektivnější marketingové strategie a kampaní.
Například pomocí šablony marketingové zprávy ClickUp můžete snadno sledovat a reportovat své digitální marketingové aktivity na jedné obrazovce.
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, vám pomůže tuto analýzu urychlit tím, že načte data z vašeho pracovního prostoru a shrne dopad vašich marketingových iniciativ.
Získáte tak jasný přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI) a metrikách kampaní, což vám poskytne informace potřebné k sebevědomému přijímání strategických rozhodnutí.
Kromě analýzy po skončení kampaně může AI zlepšit prediktivní analýzu, která umožňuje lepší marketingová rozhodnutí.
📌 Společnost Volkswagen využívá AI k prediktivní analýze při rozhodování o nákupu reklamy, což jí umožňuje snížit skryté náklady spojené s mediálními agenturami. Tato strategie vedla k 20% nárůstu prodeje u prodejců, protože se spoléhá na poznatky založené na datech, nikoli na subjektivní interpretaci agentur, které kanály přinášejí maximální návratnost investic do reklamy (ROAS).
2. Tvorba obsahu
Digitální marketéři stále častěji využívají generativní nástroje umělé inteligence k pomoci při tvorbě obsahu, od titulků k videím a příspěvků na sociálních sítích až po texty e-mailů. Umělá inteligence může dokonce pomáhat generovat, zpracovávat a vylepšovat multimédia, jako jsou obrázky, audio a video.
Obsah generovaný umělou inteligencí může být užitečný, ale obvykle není hned připraven k publikování.
Pouze asi 6 % marketérů, kteří používají AI, publikuje obsah bez jakýchkoli úprav.
Většina marketérů dnes vnímá GenAI jako výchozí bod – způsob, jak brainstormovat nápady, vytvářet osnovy, psát reklamní texty nebo navrhovat úvodní odstavce, které podnítí a doplní jejich kreativitu.
📌 Výjimkou může být společnost JPMorgan Chase. Ta spolupracovala s Persado AI na vytvoření poutavých reklamních textů a v některých případech dosáhla dvojnásobné míry prokliku ve srovnání s obsahem napsaným lidmi. Ačkoli se názory stále liší, tento příklad ukazuje, že AI může být v marketingu výkonnější než tradiční metody.
Všichni víme, že obsah vyžaduje během publikování rozsáhlé testování. Nebylo by skvělé, kdybyste mohli spravovat svůj obsah a testování na jednom místě?
S šablonou ClickUp A/B Content Management & Testing Template to můžete udělat!
Tato šablona vylepšuje šablonu A/B testování ClickUp přidáním výkonných funkcí pro správu obsahu. Pomáhá vám spravovat kampaně A/B testování pomocí nástrojů a funkcí, které usnadňují (a zpříjemňují!) vytváření, provádění a analýzu A/B testů, včetně:
- Seznam pro sledování všech vašich testů
- Přehledný pohled na vizualizaci pracovních postupů a priorit
- Kalendářový náhled pro plánování úkolů
- Časová osa pro sledování délky trvání automatizovaných testů
Navíc můžete pomocí vlastních polí sledovat důležité podrobnosti, jako jsou cíle testů, cílové skupiny a klíčové metriky vašich kampaní.
3. Personalizace obsahu
Z všech podniků, které používají AI, 82 % uvádí, že pomáhá personalizovat zákaznickou zkušenost a přináší návratnost investic ve výši 5 až 8násobku jejich výdajů.
Skvělým příkladem této personalizace je dynamický obsah, který se přizpůsobuje v závislosti na faktorech, jako je jméno uživatele, povolání nebo aktivita při procházení webu. Vzpomeňte si na personalizovaná doporučení, která vidíte na Netflixu, když se přihlásíte, nebo na to, jak Spotify sestavuje playlisty na základě vašich poslechových návyků – tyto zážitky jsou poháněny umělou inteligencí. Analýzou chování uživatelů poskytuje umělá inteligence přizpůsobenější zážitky prostřednictvím různých marketingových kanálů, ať už se jedná o webové stránky, e-maily nebo příspěvky na sociálních médiích.
📌 Sephora implementuje aplikaci „Virtual Artist“ založenou na umělé inteligenci, která uživatelům umožňuje virtuálně vyzkoušet kosmetické produkty pomocí rozšířené reality (AR). To nejen personalizuje nákupní zážitek, ale také zvyšuje zapojení zákazníků a konverze prodejů prostřednictvím doporučení produktů na míru založených na preferencích uživatelů.
Přečtěte si také: Boti a další: Praktický průvodce používáním umělé inteligence v zákaznickém servisu
4. Automatizované e-mailové marketingové kampaně
Automatizovaný e-mailový marketing existuje již delší dobu, ale umělá inteligence jej nyní posouvá na vyšší úroveň. S nástroji umělé inteligence můžete vytvářet poutavější obsah e-mailů a zároveň se dozvědět, jak vaše publikum s vašimi e-maily interaguje. Cílem je snížit čas strávený brainstormingem a výzkumem, aby se váš tým mohl více soustředit na realizaci úspěšných kampaní.
S pokračujícím vývojem umělé inteligence je integrace automatizovaného softwaru pro e-mailový marketing do vaší strategie důležitější než kdy jindy.
Šablona e-mailové kampaně ClickUp nabízí skvělý rámec pro navazování kontaktů s novými zákazníky, udržování podpory stávajících zákazníků, zvyšování viditelnosti značky, péči o potenciální zákazníky a efektivní uzavírání obchodů.
Tato šablona vám umožňuje navrhovat a spravovat úspěšné e-mailové kampaně a zároveň sledovat zapojení a pokrok. Ukládáním šablon pro různé kampaně ušetříte čas a úsilí pro budoucí marketingové aktivity a zajistíte konzistentnost vaší komunikace.
Vlastní pole šablony vám také umožňují kategorizovat a sledovat podrobnosti, jako jsou odkazy na kopie e-mailů, míry dokončení, typy e-mailů, cílové odvětví a témata.
Díky podrobným zprávám můžete také analyzovat výkonnost předchozích e-mailů a optimalizovat své budoucí kampaně tak, aby měly maximální dopad.
5. Předvídejte chování zákazníků
AI je také neuvěřitelně užitečná při předpovídání chování zákazníků a prodejních trendů. Analyzuje historická data, jako je zapojení spotřebitelů, nákupy, čas strávený na stránce a míra otevření e-mailů, aby předpověděla, jak dobře by mohla marketingová kampaň fungovat.
Díky této schopnosti předvídat výsledky mohou marketéři lépe pochopit, co mohou od svých snah očekávat, což jim pomáhá vytvářet dynamičtější a působivější kampaně, které zvyšují prodej a zlepšují návratnost investic.
📌 Případová studie: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor
Pharmacy Mentor, komunita pro farmaceutické odborníky, čelila podobné potřebě efektivnější správy dat. Zpočátku používali k správě informací o zákaznících Google Workspace, ale s rozvojem jejich činnosti se jejich nastavení stalo nepřehledným, což ztěžovalo vyhledávání dat a sledování postupu projektů.
Aby překonala tyto překážky, společnost Pharmacy Mentor přešla na ClickUp. Tento přechod zlepšil její CRM, řízení projektů a celkovou správu dat. Umožnil jí centralizovat správu klientů a automatizovat spouštění úkolů, což výrazně usnadnilo správu aktualizací zákazníků.
ClickUp pomohl naší firmě zvýšit produktivitu – ušetřit čas, omezit zbytečné schůzky a výrazně zvýšit spokojenost zaměstnanců i klientů.
ClickUp pomohl naší firmě zvýšit produktivitu – šetří čas, snižuje potřebu zbytečných schůzek a výrazně zvyšuje spokojenost zaměstnanců i klientů.
Využití softwaru AI pro digitální marketing
ClickUp vám umožňuje integrovat AI do vašeho pracovního postupu automatizací marketingových úkolů, sledováním průběhu kampaní a analýzou údajů o výkonu – to vše na jedné platformě.
Zde je přehled konkrétních funkcí umělé inteligence ClickUp, které můžete využít pro svou strategii digitálního marketingu.
Automatizujte opakující se úkoly
Digitální marketing často zahrnuje mnoho nudných, opakujících se úkolů, které mohou vyčerpat váš čas a energii.
ClickUp Automations vám pomůže nastavit pracovní postupy (pro řešení těchto rutinních úkolů), které spouštějí akce na základě konkrétních podmínek. Například když se stav úkolu pro příspěvek na sociálních médiích změní na připravený, ClickUp může změnit přiděleného pracovníka z autora, který příspěvek napsal, na správce sociálních médií, který jej musí publikovat.
S ClickUp Brain můžete tyto automatizace nastavit také pomocí pokynů v přirozeném jazyce. To znamená, že budete trávit méně času administrativou a více času vytvářením inovativních kampaní.
Je však zásadní zajistit, aby vaše automatizační procesy byly v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a respektovaly souhlas uživatelů.
Získejte poznatky založené na datech
ClickUp Brain zlepšuje vaše schopnosti analýzy dat a poskytuje praktické informace přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Díky analytice založené na umělé inteligenci můžete snadno rozpoznat trendy, posoudit účinnost kampaní a činit informovaná rozhodnutí v reálném čase. Použijte panely ClickUp Dashboards k vizualizaci těchto klíčových ukazatelů výkonnosti a metrik na první pohled.
Pokud například určitá e-mailová kampaň vykazuje zvýšený zájem, můžete rychle upravit svou strategii a tento úspěch zopakovat na jiných platformách.
Vytvářejte kreativní obsah rychleji
ClickUp Brain vám pomůže generovat témata, navrhovat osnovy a dokonce vytvářet kompletní obsah. Ať už vytváříte blogové příspěvky, e-maily nebo obsah pro sociální sítě, tento nástroj umělé inteligence automatizuje počáteční kroky, což vám pomůže ušetřit čas a zachovat kvalitu. Díky tomu se můžete více soustředit na zdokonalování svých sdělení a méně na vymýšlení dalšího skvělého nápadu.
Je ideální pro marketéry, kteří potřebují rychlý a kvalitní obsah, aniž by museli začínat od nuly.
Veškerý svůj marketingový obsah můžete ukládat v ClickUp Docs, které poskytují centrální místo pro společné vytváření, úpravy a vylepšování obsahu. Komentáře v reálném čase a sdílení dokumentů zlepšují týmovou spolupráci a zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně.
Zajistěte, aby veškerý generovaný obsah odpovídal pokynům značky a etickým standardům, a zkontrolujte, zda neobsahuje překlepy (i když vestavěná kontrola gramatiky a pravopisu jim v první řadě zabrání!).
Přečtěte si také: Jak používat AI v reklamě (příklady použití a nástroje)
Zlepšete spolupráci v týmu
Úspěšný marketing závisí do značné míry na spolupráci, která vyžaduje hladkou komunikaci a koordinaci mezi členy týmu.
ClickUp Chat vylepšuje týmovou práci díky integrovaným funkcím chatu, správy úkolů a sdílení dokumentů. Usnadňuje diskusi o nápadech, sdílení zdrojů a poskytování zpětné vazby v reálném čase.
Každé chatové vlákno je propojeno s příslušnými úkoly, dokumenty a projekty, což poskytuje ucelený přehled o probíhajících diskusích. Tím je zajištěno, že veškerá komunikace zůstává relevantní a použitelná – ať už brainstormujete novou kampaň nebo revidujete návrhy.
S funkcí FollowUps v chatu můžete snadno třídit a přiřazovat důležité zprávy jako úkoly k provedení a s funkcí SyncUps můžete přejít na audio a video hovory pro jasnější kontext a zefektivnění řízení projektů.
Konečně můžete AI v rámci ClickUp Chat použít k sumarizaci konverzací, identifikaci klíčových akčních položek a převodu chatových zpráv na úkoly. Tím se sníží rušivé vlivy a vy se budete moci soustředit na to, co je skutečně důležité.
Pohodlí ClickUp pro marketingové týmy jde ještě dál. Poskytuje řadu šablon, které vám ušetří čas při plánování, realizaci a analýze kampaní.
Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla stanovit a dosáhnout vašich marketingových cílů, od generování potenciálních zákazníků až po posílení vaší přítomnosti na sociálních médiích.
Tato šablona vám umožní plánovat, sledovat a optimalizovat vaše kampaně na jednom pohodlném místě. Pomocí ní můžete:
- Rozdělte své úkoly na konkrétní kroky, abyste dosáhli svých marketingových cílů.
- Sledujte průběh kampaně pomocí integrovaných metrik a analytických nástrojů.
- Využijte svůj čas a zdroje efektivněji
- Vyhodnoťte úspěšnost kampaní a podle potřeby vylepšete své strategie.
Šablona zprávy o digitálním marketingu ClickUp
Sledování a vykazování digitálních marketingových kampaní je zásadní pro hodnocení návratnosti investic do vašich aktivit.
Sběr dat z různých zdrojů a vytváření reportů však může být velmi časově náročné. S šablonou reportu digitálního marketingu od ClickUp můžete snadno spravovat všechny své kampaně a vytvářet reporty na jednom centrálním místě!
Šablona obsahuje vizualizace pro hodnocení celkového výkonu a podrobné analýzy, které vám pomohou odhalit úspěchy a příležitosti. Dále obsahuje:
- Schopnost sledovat metriky napříč několika platformami
- Aktualizace klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase
- Databáze bez kódu pro ukládání a organizaci všech vašich dat
Šablona briefu marketingové kampaně ClickUp
Šablona ClickUp Marketing Campaign Brief je nezbytným zdrojem pro jasné definování cílů vaší kampaně.
Tato šablona se vyznačuje hladkou integrací s ClickUp Brain, což umožňuje plynulý pracovní postup od konceptu po realizaci. Můžete ji použít k vytvoření dokumentu v ClickUp pro brainstorming a nastínění svých cílů, zatímco ClickUp Brain vám pomůže vypracovat kvalitní marketingový brief.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte výstupy v každé fázi marketingového trychtýře
- Brainstormujte kreativní nápady a strategie
- Zajistěte, aby byly pokryty všechny základní prvky vašeho marketingového plánu.
To je jen začátek toho, co ClickUp dokáže. ClickUp také nabízí šablony marketingových plánů, které vám umožní soustředit se na realizaci vašich strategií, místo abyste se zabývali detaily.
Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp
Využijte AI a ClickUp k optimalizaci svých digitálních marketingových strategií
Znalost využití umělé inteligence v digitálním marketingu je klíčem k udržení si náskoku v rychle se vyvíjejícím odvětví. Ať už implementujete umělou inteligenci za účelem vytvoření chatbotů pro generování potenciálních zákazníků, snížení odchodu zákazníků nebo vylepšení procesu tvorby obsahu, její výhody jsou nepopiratelné.
S komplexním nástrojem, jako je ClickUp, není třeba experimentovat s více aplikacemi. ClickUp kombinuje plánování, sledování, optimalizaci a reporting pro vaše digitální marketingové iniciativy. Jeho sada nástrojů založených na umělé inteligenci a hotových šablon zjednodušuje vaše marketingové úsilí a udržuje vše organizované a efektivní.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!