Jak používat AI v e-mailech (případy použití a nástroje)

Jak často zíráme na blikající kurzor a nevíme, jak začít psát důležitý e-mail?
Ať už píšete zprávu klientovi, odpovídáte kolegovi nebo oslovujete potenciálního zákazníka, tlak na to, abyste našli správný tón a doručili poutavou zprávu, může být skličující.
Řešení? Umělá inteligence (AI) – tichý pomocník v pozadí.
Umělá inteligence radikálně změnila způsob, jakým denně píšeme e-maily a komunikujeme prostřednictvím nich.
Vzpomínáte si na predikci textu, když začnete psát věty? Na výzvu k přidání přílohy, když jste na ni zapomněli? Nebo na připomenutí, abyste přidali předmět e-mailu, pokud jste tak neučinili? Nebo když se objeví zpráva v Teams a okamžitě se zobrazí možnosti odpovědi? To vše je práce umělé inteligence.
Dnes však použití umělé inteligence v e-mailech není omezeno pouze na automatizaci e-mailů, predikci textu, návrhy a připomenutí. Umělá inteligence nám umožnila prozkoumat celý svět pokročilých funkcí.
Nyní máte k dispozici aplikace pro správu úkolů v e-mailech, správu doručené pošty a dokonce i nástroje pro zvýšení produktivity při psaní e-mailů, které vám pomohou minimalizovat čas strávený psaním a správou e-mailů!
Pojďme se dozvědět více o tom, jak používat AI v e-mailech a jaký software a nástroje použít ke zlepšení vašeho pracovního postupu při psaní e-mailů.
Porozumění umělé inteligenci pro e-maily
Nejprve to nejdůležitější. Pro ty z vás, kteří možná plně nerozumí rozsahu AI – jedná se o stroje nebo algoritmy, které mohou provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci, jako je porozumění přirozenému jazyku a rozhodování na základě dat.
Technologie AI v e-mailech využívá pokročilé technologie, jako je zpracování přirozeného jazyka (NLP), strojové učení, počítačové vidění a hluboké učení, aby software rozuměl a generoval lidské odpovědi na vaše e-maily.
Je to jako mít superchytrý nástroj pro produktivitu e-mailů, který umí myslet a učit se jako člověk. V případě e-mailů nám AI pomáhá tím, že rozumí našemu jazyku a na základě zadaných dat činí chytrá rozhodnutí.
AI nám může pomoci psát e-maily rychleji, opravovat trapné překlepy a dokonce personalizovat zprávy pro každého příjemce. Navíc je to velmi organizovaný pomocník, který přesně ví, kdy poslat následné e-maily, a odhadne, které předměty e-mailů přitáhnou nejvíce pozornosti.
Od personalizovaných doporučení produktů po automatické následné zprávy se AI stala nepostradatelným spojencem v každodenní e-mailové komunikaci. Tiše revolucionalizuje způsob, jakým komunikujeme a spolupracujeme prostřednictvím e-mailů – ať už vám pomáhá sepsat perfektní odpověď, segmentovat vaše publikum pro cílené kampaně nebo předvídat nejlepší čas pro odeslání následné zprávy.
Umělá inteligence vám také pomůže efektivněji spravovat e-maily. Automatizací opakujících se úkolů vám ušetří spoustu času a sníží vaši námahu.
Přečtěte si také: Osvojte si dokonalý trik pro zvýšení produktivity v oblasti správy e-mailů – inbox zero.
V oblasti marketingu mohou e-maily využívající umělou inteligenci doručovat personalizované zprávy, které působí, jako by byly vytvořeny přímo pro vás, čímž zvyšují zapojení a podporují prodej. Více o tom později v blogu.
Jak používat AI pro e-maily
Sestavili jsme několik příkladů použití, abychom vám ukázali, jak vám AI v e-mailech může ušetřit čas a námahu a zároveň zvýšit vaši osobní i profesní produktivitu.
Používejte AI k psaní osobních e-mailů
Ať už jste freelancer hledající nové klienty, ghostwriter, který chce publikovat své blogy, nebo profesionál hledající práci, možná musíte denně psát nekonečné množství e-mailů personalistům, manažerům lidských zdrojů, potenciálním klientům a lidem ve vaší síti.
Psaní nových a personalizovaných e-mailů každé osobě je samo o sobě náročné a ruční psaní může trvat věčnost.
To je možná důvod, proč téměř 39 % marketérů dotazovaných v rámci zprávy Litmus State of Email Report 2023 uvedlo, že používá AI. Z toho přibližně 18 % používá AI hlavně k brainstormingu e-mailů.
Zde je několik způsobů, jak vám nástroje umělé inteligence mohou pomoci psát e-maily rychleji a udělat skvělý první dojem.
1. Pro psaní e-mailů
Studené oslovování – psaní studených e-mailů lidem, kteří vás neznají a nečekají váš e-mail – je těžké. Navíc je výzvou přesně vědět, co byste měli napsat, aby to upoutalo jejich pozornost a splnilo svůj účel.
Správným zadáním mohou algoritmy umělé inteligence analyzovat účel e-mailu a jeho příjemce a navrhnout vhodný obsah.
AI může poskytovat šablony, psát úvodní odstavce a dokonce generovat celé návrhy e-mailů na základě vzorců a preferencí, které se naučila z vašich předchozích interakcí.
Navíc vám pomůže personalizovat každý e-mail tím, že do textu začlení podrobnosti specifické pro příjemce, jako je jeho jméno, společnost nebo cokoli jiného na základě jeho nedávných interakcí, a vytvoří tak poutavější, relevantnější a klikatelnější obsah.
💡Tip pro profesionály: Pro komunikaci se svým globálním týmem nebo klienty můžete využít překladatelské nástroje založené na umělé inteligenci a psát e-maily v různých jazycích.
2. Vylepšete svůj jazyk
Už se vám někdy stalo, že jste pečlivě napsali e-mail, stokrát ho zkontrolovali a nakonec klikli na tlačítko „Odeslat“, jen abyste si uvědomili, že jste místo „než“ napsali „pak“ nebo místo „přijmout“ napsali „kromě“?
V závislosti na poskytovateli e-mailových služeb se s tímto problémem dnes můžete nebo nemusíte setkat. Nástroje pro kontrolu gramatiky založené na umělé inteligenci dokážou v reálném čase identifikovat a opravit gramatické chyby, interpunkční chyby a překlepy.
Navíc vám tyto nástroje mohou pomoci zlepšit srozumitelnost vašich zpráv a tón vašeho psaní – aby vám pomohly trefit správný tón pokaždé, když píšete e-mail.
Umělá inteligence také poskytuje návrhy na vylepšení stylu a struktury e-mailu a může vám pomoci zajistit konzistentnost a vhodnost na základě faktorů, jako je hlas značky odesílatele nebo jeho cílová skupina.
Využijte AI v e-mailovém marketingu
Nástroje umělé inteligence se staly nepostradatelnou součástí marketingových týmů. Nástroje jako HubSpot, ClickUp a Jasper.ai jsou běžné marketingové nástroje umělé inteligence, které pomáhají marketérům zkrátit čas potřebný k vytvoření a spuštění kampaní, kontrolovat náklady a poskytovat informace o zákaznících a chování uživatelů. Celkově lze říci, že umělá inteligence zefektivňuje a automatizuje jejich práci několika způsoby.
Zde je několik příkladů, jak marketéři využívají AI v e-mailech:
1. Optimalizujte předměty e-mailů
Předmět vašeho e-mailu vytváří první dojem u příjemce. Dobrý, klikatelný předmět zajistí, že se váš e-mail neztratí mezi stovkami e-mailů, které vaši zákazníci denně dostávají.
Zkoušeli jste někdy A/B testování předmětů nebo textů svých e-mailů? S umělou inteligencí to zvládnete za pár minut!
Analýzou faktorů, jako jsou míra otevření a míra prokliku, vám A/B testování pomůže určit, které předměty nebo nadpisy nejvíce rezonují u vašeho publika. Tento datově podložený přístup usnadňuje psaní předmětů e-mailů, které vedou k úspěšným e-mailovým marketingovým kampaním.
2. Analyzujte příjemce
Umělá inteligence dokáže analyzovat data příjemců e-mailů, jako jsou jejich demografické údaje, preference a minulé interakce s vaší značkou, a generovat tak užitečné informace o tom, co se jim líbí a nelíbí. To pomáhá marketérům přizpůsobit obsah e-mailů preferencím jejich publika, zvýšit relevanci a udržet spokojenost zákazníků.
3. Automatizujte následné kroky
Zajistěte si pravidelnou komunikaci se svými zákazníky po celý rok. S nástroji AI pro e-mailový marketing můžete automaticky plánovat a odesílat následné e-maily nastavením předem definovaných kritérií, jako je chování příjemce nebo doba odezvy.
Tato funkce pomáhá marketérům pracovat na kampaní a následných akcích najednou a naplánovat je tak, aby byly odeslány včas. Nemusíte si připomínat, abyste každý měsíc odesílali následné e-maily.
4. Vytvářejte personalizované kampaně na podporu zákazníků
Není příjemné, když vám vaše oblíbená značka zasílá personalizovaná doporučení věcí, které by se vám mohly líbit, nebo e-maily s návrhy na základě vaší předchozí nákupní historie?
Algoritmy strojového učení analyzují data příjemců, jako jsou minulé interakce, preference a jejich chování ve vztahu k vašemu obsahu, a na základě toho doporučují personalizovaný obsah e-mailů. Tím je zajištěno, že každý e-mail v kampani je pro vaše zákazníky vysoce relevantní a poutavý.
Pomocí generování přirozeného jazyka můžete personalizovat předměty, pozdravy a nabídky na základě údajů o zákaznících v reálném čase. To zahrnuje doporučení produktů na základě jejich předchozí nákupní historie, relevantní slevy nebo nabídky nebo jiné podrobnosti specifické pro zákazníky, aby se vaši zákazníci cítili více ceněni.
Umělá inteligence také dokáže předpovědět optimální čas pro odeslání takových e-mailů na základě času, kdy příjemci e-maily otevírají, nebo míry jejich odezvy. Na základě těchto informací můžete naplánovat e-maily pro každého zákazníka podle jeho potřeb.
Případová studie: Revolve x Cordial AI
E-commerce značka Revolve se snažila vylepšit personalizaci svých e-mailů nad rámec základních doporučení produktů v hromadných e-mailech. Pomocí technologie umělé inteligence Cordial vytvořili vysoce personalizovanou e-mailovou kampaň , která využívala 16 různých datových bodů o zákaznících a podnikání, jako jsou opuštěná historie prohlížení, oblíbené kategorie a regionální bestsellery.
Systém umělé inteligence vygeneroval 32 jedinečných doporučení produktů pro každého příjemce a přizpůsobil obsah e-mailu individuálním preferencím a úrovni zapojení. Aby otestovala účinnost, provedla společnost Revolve během víkendu A/B test, při kterém střídala personalizované e-maily a standardní hromadné zprávy.
Výsledky byly působivé: personalizované e-maily vytvořené pomocí umělé inteligence byly dvakrát produktivnější než standardní e-maily, s o 65 % vyšší mírou prokliku a konverze. Tento úspěch vedl společnost Revolve k odhadu, že pravidelné zasílání těchto vysoce personalizovaných e-mailů přinese stovky tisíc dolarů přírůstkových výnosů.
5. Segmentované e-mailové kampaně
Segmentace je klíčová v cíleném marketingu. Algoritmy umělé inteligence mohou segmentovat e-mailové seznamy na základě demografických údajů, minulého chování, historie nákupů nebo úrovně zapojení. Tím je zajištěno, že každý segment obdrží cílený a relevantní obsah.
Umělá inteligence dokáže analyzovat data a identifikovat vzorce, což vám umožní segmentovat publikum na základě jeho preferencí nebo pravděpodobnosti reakce na konkrétní nabídky.
Můžete se podívat na náš souhrnný seznam 10 nejlepších nástrojů AI pro e-mailový marketing pro automatizaci e-mailové komunikace v roce 2024.
Používejte AI k psaní e-mailů pro prodejní účely
Velkou část dne obchodního zástupce tvoří e-mailová komunikace – zasílání e-mailů potenciálním zákazníkům, udržování kontaktu s existujícími zákazníky nebo e-maily s cílem zvýšit prodej. Ruční zpracování všech těchto úkolů může být repetitivní, nudné a někdy i frustrující.
Stejně jako nástroj AI pomáhá marketérům s vymýšlením poutavých předmětů a personalizovaného obsahu, umožňuje také prodejcům během několika sekund sepsat vysoce kvalitní odchozí e-maily. Nejenže můžete během několika sekund vygenerovat více personalizovaných e-mailů, ale také můžete automatizovat, kdy a jak je odesílat na základě segmentace a preferencí publika.
Používání softwaru s umělou inteligencí pro e-maily
Nebylo by skvělé mít asistenta pro psaní e-mailů s umělou inteligencí, který by dokázal psát relevantní texty e-mailů, generovat poutavé předměty, personalizovat texty pro každou cílovou skupinu a automatizovat opakované následné e-maily?
Jeden z nich je právě tady.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je neuronová síť AI v nástroji pro správu projektů ClickUp, která vám umožňuje rychle generovat texty pro vaše marketingové materiály, psát každodenní e-maily a odpovědi na úkoly a přistupovat k organizační znalostní bázi na jednom místě.
ClickUp Brain je v podstatě jediný nástroj založený na umělé inteligenci, který potřebujete k propojení projektů, lidí a znalostí ve vaší organizaci.
S AI Writer for Work od Clickup Brain získáte:
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí , který vám pomůže se všemi vašimi potřebami v oblasti psaní
- Rychlé automatické odpovědi na všechny vaše komentáře, úkoly a e-maily
- Automatický přepisovač řeči na text
- AI pro přepis a zodpovězení otázek z vašich schůzek a nahrávek obrazovky prostřednictvím ClickUp Clips
- Snadno vytvořitelné a použitelné šablony pro jakékoli použití – e-mailové kampaně, reklamy, nábor zaměstnanců a další.
E-mailové šablony ClickUp
Šablona e-mailové kampaně ClickUp
Šablona e-mailové kampaně ClickUp nabízí rámec, který vyhovuje přáním klienta – oslovit nové zákazníky, poskytovat konzistentní podporu a péči stávajícím zákazníkům, zlepšit viditelnost značky, pečovat o potenciální zákazníky a uzavírat obchody.
S touto šablonou můžete plánovat a vytvářet úspěšné e-mailové kampaně a sledovat zapojení a pokrok v průběhu času. Ukládání šablon pro různé e-mailové kampaně vám pomůže ušetřit spoustu času, úsilí a peněz pro vaše budoucí kampaně.
Přidáním vlastních polí můžete kategorizovat a přidávat atributy, jako je odkaz na kopii e-mailu, míra dokončení, typ e-mailu, cílové odvětví a téma, a spravovat tak různé e-mailové kampaně.
Analyzujte výkonnost svých minulých e-mailů a optimalizujte svou další sadu e-mailů pomocí jeho rozsáhlých zpráv. Začněte posílat e-maily, které mají potenciál maximálního dopadu.
Šablona e-mailové reklamy ClickUp
ClickUp nabízí další šablonu e-mailů pro marketéry, která výrazně optimalizuje dobu doručení kampaně: šablonu e-mailové reklamy ClickUp. Jedná se o šablonu připravenou k použití, pomocí které můžete vytvářet vizuálně přitažlivé e-mailové reklamy.
Pomocí šablony vytvořte osnovu svých e-mailů, přizpůsobte jejich obsah cílové skupině a rychleji vytvářejte zapamatovatelné reklamy. Začněte s šablonou Doc a vytvořte si pracovní postup ClickUp pro šablonu reklamy v zobrazení Seznam, Gantt, Pracovní vytížení, Kalendář nebo v jakémkoli jiném zobrazení, které vám nejvíce vyhovuje.
A pokud hledáte konkrétně šablony, které vám pomohou s širšími e-mailovými marketingovými kampaněmi, ClickUp má i to!
Šablona pro e-mailový marketing ClickUp
Šablona pro e-mailový marketing ClickUp je další bezplatná a vysoce přizpůsobitelná šablona pro zaneprázdněné marketéry, kteří chtějí ušetřit čas ve svém rozvrhu.
Tato šablona vám pomůže vytvořit konzistentní procesy pro každý typ marketingové kampaně a zefektivnit vaše úsilí.
Tato šablona:
- Ušetří vám čas tím, že vám poskytne strukturu pro vaše e-maily.
- Zajišťuje konzistentnost napříč kampaněmi
- Optimalizuje vaše návrhy pro mobilní zařízení
- Usnadňuje sledování a analýzu výkonu kampaní
Ať už se jedná o měsíční newsletterovou kampaň, kampaň zaměřenou na péči o stálé zákazníky, nabídky a slevy pro nové zákazníky nebo jakoukoli jinou e-mailovou marketingovou kampaň – šablona e-mailového marketingu ClickUp vám pomůže optimalizovat vaše e-maily pro každý typ publika.
Vytvořte jednotný hlas značky přidáním segmentovaných seznamů, tónu a dalších detailů specifických pro vaši značku, abyste uspořádali svou obchodní komunikaci.
Nenechte se omezovat tvůrčí blokádou – využijte ClickUp Brain v šabloně a vymýšlejte poutavé marketingové kampaně!
Posuňte své e-mailové dovednosti na vyšší úroveň s pomocí umělé inteligence a ClickUp
Umělá inteligence revolučním způsobem mění správu úkolů a komunikaci prostřednictvím e-mailů a psaní e-mailů tak stává hračkou. Od navrhování personalizovaných zpráv přes optimalizaci předmětů e-mailů až po automatizaci následných kroků – umělá inteligence mění způsob, jakým komunikujeme prostřednictvím e-mailů.
Zjistěte, jak vám nástroje jako ClickUp Brain mohou ušetřit čas a peníze při vaší příští e-mailové marketingové kampani.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!