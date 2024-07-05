Jak využít umělou inteligenci pro průzkum trhu (případy použití a nástroje)

Průzkum trhu může často připomínat prohrabávání se horami dat z průzkumů a fokusních skupin. Je to pomalé, náchylné k chybám a může vám zanechat mnoho nezodpovězených otázek.
Co kdybyste mohli přeskočit nudné části (jako sběr dat) a dostat se rychleji k tomu zajímavému (tj. k poznatkům)? AI vám s tím pomůže! ✨
Od automatizace sběru a zpracování dat až po identifikaci skrytých vzorců v datových souborech, které by lidským výzkumníkům mohly uniknout, vám umělá inteligence může poskytnout jedinečné informace o trhu pro rozšiřování vašeho podnikání.
Pokud chcete vylepšit své strategie a techniky průzkumu trhu, potřebujete na své straně umělou inteligenci. Podívejme se, jak využít umělou inteligenci v průzkumu trhu.
Porozumění umělé inteligenci pro průzkum trhu
Umělá inteligence mění průzkum trhu pro každou firmu tím, že odhaluje hlubší poznatky o zákaznících. Víme, že využívá algoritmy zpracování přirozeného jazyka a strojového učení, ale jak umělá inteligence funguje z pohledu průzkumu trhu?
Pojďme si to rozebrat:
- Zadávání dat: Do umělé inteligence zadáváte data, včetně tweetů konkurence, recenzí zákazníků, příspěvků na sociálních sítích atd.
- NLP v praxi: Nástroj umělé inteligence využívá NLP k porozumění jazyku v těchto datech. Rozděluje věty na slova a analyzuje je, přičemž kontroluje souvislosti mezi slovy a myšlenkami.
- Hledání vzorců: Pomocí klasifikátorů nebo kategorií nástroje třídí zákaznická data, jako jsou pozitivní a negativní reference. Mohou také využívat pokročilou statistickou analýzu k pochopení toho, jak často se určitá slova objevují společně nebo jak se styl jazyka mění v závislosti na tématu.
- Hledání příběhu: S pomocí všech těchto vodítek mohou nástroje umělé inteligence odhalit souvislosti a vzorce v datech a představit vám trendy v názorech zákazníků, běžně používané fráze konkurence nebo nově se objevující témata na trhu.
To je ale jen polovina rovnice. Robotika, další forma umělé inteligence, automatizuje úkoly, díky čemuž je výzkum rychlejší a efektivnější. Automatizované průzkumy a sběr dat urychlují shromažďování informací, což vede k úplnější a přesnější analýze.
Jak využít umělou inteligenci pro průzkum trhu
AI není jen módní technologický pojem – je to praktický nástroj, který může výrazně zlepšit váš průzkum trhu.
Zde je několik příkladů z praxe, jak využít AI pro průzkum trhu:
1. Předpovídejte tržní trendy
Výkonná prediktivní analytika umělé inteligence dokáže analyzovat obrovské množství dat a předpovídat poptávku spotřebitelů. To umožňuje společnostem optimalizovat jejich dodavatelský řetězec, využít příležitosti a zabránit vyprodání zásob. Můžete také rozšířit své podnikání tím, že budete předvídat budoucí poptávku a zlepšovat zákaznickou zkušenost.
ClickUp Brain, vestavěný asistent AI od ClickUp, je pozoruhodným příkladem reálného využití AI k analýze aktuálních tržních trendů. Tento nástroj využívá umělou inteligenci k dešifrování aktuálních pohybů na trhu a poskytuje vám cenné informace pro informovaná rozhodnutí.
Úkol: Analyzujte současné tržní trendy v sektoru B2B. Na základě nejnovějších údajů a zpráv identifikujte klíčové konkurenty, velikost trhu a nové příležitosti pro růst.
2. Poznejte nálady svého publika
Porozumění náladám zákazníků je pro firmy jako nalezení zlata, protože jim umožňuje přímý vhled do mysli jejich zákazníků. Tradičně se shromažďování zpětné vazby od zákazníků opíralo o průzkumy a fokusní skupiny, což může být pomalé a omezené.
Sociální média a online recenze však vytvořily neustálý proud nefiltrovaných názorů.
Nástroje pro analýzu sentimentu založené na umělé inteligenci nyní dokážou prohledávat obrovské množství dat a automaticky analyzovat recenze, příspěvky na sociálních sítích a online konverzace, aby odhalily, co si zákazníci skutečně myslí o značce, jejích produktech nebo kampaních.
Díky této zpětné vazbě v reálném čase mohou podniky rychle reagovat na obavy zákazníků, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a přizpůsobit své strategie tak, aby lépe vyhovovaly potřebám zákazníků.
Kromě toho je empatie mapa úžasným nástrojem, který vám pomůže porozumět zkušenostem, motivacím a potřebám vašich zákazníků. Poskytuje vám nahlédnutí do jejich myšlenek a pocitů v různých situacích, abyste jim mohli poskytovat ještě lepší služby.
Například šablona Empathy Map od ClickUp je navržena tak, aby pomohla identifikovat klíčové potřeby zákazníků a vyvinout lepší produkty nebo služby, které tyto potřeby uspokojí.
3. Poznejte své zákazníky do hloubky
Přáli jste si někdy zjistit, co přesně vaši zákazníci chtějí?
Umělá inteligence dokáže vytvořit podrobné profily spotřebitelů na základě analýzy demografických údajů, chování a historie nákupů. To vám umožní přizpůsobit marketingové kampaně a produkty konkrétním segmentům zákazníků, což povede k vyššímu prodeji a spokojenějším zákazníkům.
Například chcete najít ideální cílovou skupinu pro uvedení nového produktu v oblasti zabezpečení dat na trh a chcete porozumět jejím demografickým údajům, chování a preferencím , abyste mohli vytvořit přizpůsobenou marketingovou strategii s co nejlepším možným dopadem. ClickUp Brain vám k tomu může pomoci pomocí jednoduchých pokynů umělé inteligence.
Úkol: Identifikujte potenciální cílové segmenty trhu pro uvedení našeho nového produktu v oblasti zabezpečení dat. Analyzujte demografická data, chování spotřebitelů a preference trhu, abyste mohli vyvinout marketingovou strategii na míru s maximálním dopadem.
Vezměte si například systém hodnocení Netflixu: čím více hodnotíte, tím lepší jsou vám doporučované tituly. Jedná se o jednoduchý, ale účinný příklad využití schopností umělé inteligence k porozumění zákazníkům a přizpůsobení zážitků na základě jejich preferencí. Společnost tento proces vysvětluje takto:
„Z každé návštěvy služby Netflix získáváme zpětnou vazbu (například jaké tituly začnete sledovat, zda je dokoukáte a jak je hodnotíte, například palcem nahoru) a na základě těchto signálů neustále aktualizujeme naše algoritmy, abychom zlepšili přesnost jejich předpovědí toho, co budete s největší pravděpodobností sledovat. Naše data, algoritmy a výpočetní systémy se navzájem doplňují a vytvářejí nové doporučení, aby vaše zkušenost s Netflixem zůstala relevantní a užitečná. “
4. Proveďte analýzu konkurence
Pro úspěch je nezbytné držet krok s konkurencí. Nástroje umělé inteligence vám mohou pomoci analyzovat, co dělají vaši konkurenti, včetně jejich strategií, produktů a cen. Tyto informace vám umožní činit informovaná rozhodnutí o vašich vlastních cenách, vývoji produktů a marketingových aktivitách.
Jakmile budete mít data k dispozici, použijte šablony pro analýzu odvětví, například šablonu Competitive Analysis Whiteboard Template od ClickUp, abyste mohli volně přidávat, upravovat a umisťovat poznatky v interaktivním zobrazení. Každý kvadrant ukazuje, jak si každý prvek vede na základě vámi vybrané metriky, a obsahuje legendu pro každý kvadrant.
Tato šablona vám pomůže odhalit silné a slabé stránky konkurence a její marketingové strategie. Tyto poznatky můžete využít k identifikaci oblastí, ve kterých může váš tým vyniknout.
Váš produktový tým může například porovnat funkce konkurenčních produktů a identifikovat mezery ve funkcích a příležitosti k odlišení vaší produktové nabídky. Nebo váš prodejní tým může získat informace o cenových strategiích konkurence, pochopit, jak si vaše ceny stojí v porovnání s konkurencí, a podle toho přizpůsobit svůj prodejní přístup.
5. Vylepšete návrh a analýzu průzkumu trhu
Umělá inteligence vám pomůže vytvořit kratší a zajímavější průzkumy trhu, které vyplní více lidí. Umí také analyzovat odpovědi v průzkumech v reálném čase, aby poskytla hlubší poznatky a identifikovala vzorce, které nemusí být na první pohled zřejmé.
Výzkumná společnost QuestionPro využívá AI k vytváření průzkumů. Vyvinula AI nástroj s názvem QxBot, který je postaven na generativním AI enginu podobném ChatGPT. Tento nástroj umožňuje uživatelům snadno nastavit téma výzkumu a generovat otázky průzkumu přímo z průzkumné platformy. AI pomáhá rychle vytvářet inovativní a relevantní otázky průzkumu, čímž zefektivňuje proces návrhu průzkumu.
Tip pro profesionály: Použijte šablonu průzkumu trhu od ClickUp k přizpůsobení průzkumů tak, abyste získali konkrétní informace od své cílové skupiny.
6. Zlepšete odhalování podvodů
Chraňte integritu svého průzkumu trhu pomocí umělé inteligence k odhalování podvodných aktivit. Umělá inteligence dokáže analyzovat vzorce v předkládaných datech a identifikovat anomálie a potenciální podvody, čímž zajistí přesnost a spolehlivost shromážděných dat.
Například společnost SurveyMonkey, která se zabývá průzkumem trhu, využívá umělou inteligenci k odhalování falešných odpovědí a zajištění přesnosti údajů z průzkumu. Kontroluje také vzorce odpovědí, aby poskytla spolehlivé informace pro lepší rozhodování.
Předpovědi budoucích trendů v průzkumu trhu
Oblast průzkumu trhu se neustále vyvíjí, a to díky technologickému pokroku a měnícímu se chování spotřebitelů. Zde je přehled některých klíčových trendů, které můžeme očekávat v nadcházejících letech:
1. Hyperpersonalizace
Průzkum trhu se stane velmi osobním. Umělá inteligence vytvoří na základě velkého množství dat velmi specifické skupiny zákazníků. To pomůže společnostem vyrábět produkty a vytvářet reklamy, které přesně odpovídají přáním zákazníků, čímž se zvýší jejich spokojenost a loajalita.
2. Zkrácená doba použitelnosti výzkumu a agilní výzkum
Vzhledem k neustále se měnícím zvykům a preferencím spotřebitelů se tradiční výzkum s dlouhou dobou zpracování stává méně efektivním. Agilní výzkumné metodiky, které kladou důraz na rychlost a flexibilitu, získávají na popularitě.
Výzkumníci se budou opírat o rychlejší metody sběru dat a analýzy v reálném čase, aby mohli poskytovat informace relevantní pro aktuální tržní podmínky.
💡 Vzpomínáte si, jak se retinol přes noc stal na TikToku magickou ingrediencí v péči o pleť? Během měsíce jsme byli svědky toho, jak významní hráči v tomto odvětví vylepšili své marketingové taktiky, aby zdůraznili tuto ingredienci a využili její popularity.
3. Multimodální analýza dat
Tento přístup jde nad rámec pouhé analýzy slov. Zahrnuje různé typy dat, včetně výrazů obličeje, tónu hlasu a řeči těla, aby bylo možné získat komplexnější pochopení reakcí účastníků.
Díky tomu budou výzkumníci schopni kombinovat odpovědi účastníků průzkumu s analýzou jejich pohybů očí během konkrétních otázek pomocí umělé inteligence. To může odhalit podvědomé předsudky nebo oblasti, které vyžadují další prozkoumání.
Aplikace pro snímání pohybu, jako je OpenCap, nabízejí v tomto ohledu nekonečné možnosti. Využívají videa ze smartphonů, umělou inteligenci a výpočetní biomechanické modelování k kvantifikaci lidského pohybu a generování konkrétních poznatků.
Využití softwaru AI pro průzkum trhu
Shromažďování a analýza informací může být v dnešním světě založeném na datech složitým úkolem. Zde přichází na řadu efektivní správa dat.
Při procházení hromadami průzkumů, konverzací na sociálních médiích a analýz webových stránek vyžaduje získávání cenných poznatků systém, který dokáže efektivně organizovat, čistit a analyzovat data. Naštěstí vám marketingový analytický software jako ClickUp s jeho výkonnými organizačními nástroji může pomoci centralizovat všechna vaše data z průzkumu trhu.
ClickUp je aplikace navržená tak, aby nahradila všechny vaše aplikace a sjednotila všechny vaše pracovní úkoly, jako je správa úkolů, sledování cílů, zasílání zpráv a sdílení dokumentů, do jedné platformy. Ale co kdybyste mohli využít umělou inteligenci k získání ještě hlubších poznatků? Ano, obsahuje jediného asistenta umělé inteligence na světě, který je specifický pro danou roli.
ClickUp Brain je integrovaný asistent umělé inteligence od ClickUp, který je navržen tak, aby zefektivnil váš pracovní postup při průzkumu trhu. ClickUp Brain vám může pomoci následujícím způsobem:
- Standardizujte proces vytváření komplexních průzkumů pro průzkum trhu pomocí generátoru průzkumů trhu ClickUp Brain. Pokud například vyvíjíte nový produkt, použijte generátor průzkumů k shromažďování údajů o preferencích spotřebitelů, problémech a požadavcích na funkce.
- Využijte znalosti odvětví ClickUp Brain k inspiraci pro vývoj nových produktů a vylepšení stávající nabídky.
- Spolupracujte, brainstormujte a dokumentujte své výzkumné cíle. Vytvořte dokument v ClickUp, abyste zachytili nápady, rámce a procesy související s vaším průzkumem trhu.
Zde je několik dalších věcí, které můžete s ClickUpem udělat, aby vám pomohl s projektovým řízením výzkumu:
- Organizace průzkumu: Vytvořte různé seznamy nebo složky pro zákaznické průzkumy, analýzy konkurence atd.
- Ukládání dat: Připojte soubory a dokumenty přímo k jednotlivým krokům průzkumu pomocí ClickUp Tasks.
- Spolupráce: Sdílejte úkoly a informace s členy týmu prostřednictvím přiřazených komentářů, sledujících a přiřazených osob.
- Sledování pokroku: Stanovte termíny a sledujte pokrok pomocí aktualizací stavu.
- Analýza výsledků: K analýze dat využijte integrované funkce pro vytváření reportů.
- Shrnutí: Shrňte obsah dokumentů, vlákna úkolů a aktualizace.
Tip pro profesionály: Svůj výzkumný proces můžete nastartovat pomocí šablon pro výzkum, jako je šablona pro průzkum trhu od ClickUp, která vám pomůže s:
- Shromážděte všechna data z průzkumu trhu na jednom místě
- Analyzujte data rychle a přesně
- Získejte poznatky a praktické strategie
Pro vizuálnější přístup zvažte šablonu Research Whiteboard Template od ClickUp. Tato šablona vám pomůže centralizovat a sledovat váš výzkum od začátku do konce. S její pomocí budete moci:
- Uspořádejte výzkumná data do přehledných vizualizací
- Spolupracujte s kolegy na stejné tabuli v reálném čase.
- Snadný přístup a kontrola výsledků průzkumu kdykoli
Kromě svých schopností v oblasti umělé inteligence lze ClickUp použít také ke správě týmů provádějících průzkum trhu. Jeho základní funkce pro správu projektů z něj činí výkonný nástroj pro přidělování úkolů, správu termínů a podporu komunikace v rámci vašeho výzkumného týmu.
Zefektivněte průzkum trhu s ClickUp
Umělá inteligence revolučním způsobem mění průzkum trhu, nabízí hlubší poznatky, rychlejší analýzu a nuancovanější pochopení vaší cílové skupiny.
Ačkoli existuje spousta nástrojů umělé inteligence, je užitečné mít vlastní nástroj, který dokonale zná vaše pracovní prostředí, abyste přesně věděli, jaké informace máte k dispozici a jaké mezery je třeba pomocí průzkumu vyplnit. A přesně to je ClickUp Brain!
Tento nástroj propojuje informace z různých projektů, úkolů a lidí a dokáže převést výsledky vašeho průzkumu a poznatky do cenných akčních bodů. Na co tedy ještě čekáte?
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp. Uvidíte, jaký rozdíl může umělá inteligence ve vašem průzkumu trhu znamenat.