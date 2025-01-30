10 nejlepších softwarových řešení pro digitální marketingové reporty v roce 2025

Jste unaveni z toho, že ručně trávíte nespočet hodin vytvářením marketingových reportů v tabulkách?
Trávíte hodiny importováním marketingových dat z různých kampaní na různých platformách a nástrojích třetích stran, jako jsou nástroje pro business intelligence, Google Analytics, e-mailový marketing, metriky výkonu atd. Tato data musí být vyčištěna a zkopírována do vizuálního formátu, aby vaši stakeholdeři nebo klienti mohli porozumět výsledkům.
Je pochopitelné, že tento proces je frustrující, časově náročný, náchylný k chybám a zdrcující. Navíc, když se data dostanou k rozhodovacím orgánům, jsou již několik dní stará, což vede k pomalému a neefektivnímu rozhodování.
Právě v tom vám může pomoci software pro digitální marketingové reporty.
Software pro marketingové reporty automatizuje proces reportování dat pro zaneprázdněné týmy tím, že shromažďuje data z více marketingových kanálů a softwarů. Poskytuje přehled o klíčových metrikách, jako je návštěvnost webových stránek, generované potenciální zákazníky, registrace a míry konverze, aby bylo možné analyzovat výkonnost vaší kampaně.
Udělali jsme za vás těžkou práci a sestavili jsme seznam deseti nejlepších automatizovaných nástrojů pro marketingové reportování s jejich klíčovými funkcemi, omezeními a recenzemi, abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí.
Čtěte dál a vyberte si ten správný nástroj, který splní vaše požadavky a posune vaše podnikání na vyšší úroveň.
Co byste měli hledat v softwaru pro marketingové reporty?
Zde je několik věcí, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro marketingové reportování, aby splňoval vaše cíle v oblasti sběru dat a podnikání.
- Správa kanálů a kampaní: Jako marketér často provádíte více kampaní na různých kanálech. Správa různých kampaní pomocí jediného nástroje pro reporting zvyšuje produktivitu a efektivitu vašeho marketingového týmu.
- Funkce AI: Díky funkcím AI a automatizace usnadňuje softwarové řešení pro marketingové reporty vytváření reportů. Hledejte platformy s integrovanými marketingovými nástroji AI, které umožňují vytvářet kopie, souhrny projektů a aktualizace pokroku.
- Integrace: Ujistěte se, že váš marketingový nástroj lze integrovat s různými marketingovými platformami, kanály a zdroji dat, včetně kanálů sociálních médií, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, SEO nástrojů a platforem business intelligence.
- Vizualizace dat: Nástroj pro marketingové reporty by měl převést vaše marketingová data do vizuálně přitažlivých, platformově nezávislých a podrobných marketingových reportů, aniž byste museli školit datové modely.
- Reporting dat: Hledejte platformy pro marketingové reporty, které vám umožní vytvářet reporty pomocí grafů, tabulek a widgetů. Ujistěte se také, že vybraná platforma umožňuje vytvářet digitální marketingové reporty zahrnující vaše preferované metriky pro reportování klientům.
- Snadné použití: Vyberte si nástroj pro marketingové reportování s uživatelsky přívětivým a ergonomickým rozhraním. Bez ohledu na úroveň odborných znalostí musí být všichni členové týmu schopni vytvářet reporty a rozumět výsledkům.
- Náklady: Pokud zakládáte agenturu pro digitální marketing, hledejte software pro reporting digitálního marketingu, který účtuje počáteční náklady nebo měsíční poplatky bez dalších nákladů na nastavení. Většina nástrojů účtuje počáteční/měsíční poplatek, ale počítejte s dalšími poplatky za překročení limitů využití, přidání dalších uživatelů nebo přístup k prémiovým funkcím.
10 nejlepších softwarových řešení pro marketingové reportování, která můžete použít
1. ClickUp
Marketingové týmy mají dnes k dispozici více kanálů, typů kampaní a zdrojů dat, které je třeba sledovat. Jako marketér může být pro vás náročné přijít na to, jak měřit data, stanovit priority a vše zorganizovat.
Dobrou zprávou je, že s ClickUp, vaším nástrojem pro marketingové projekty a plánování, už všechny tyto iniciativy nemusí být zaznamenávány v tabulkách.
Týmy nové generace používají software pro správu marketingu ClickUp k plánování, tvorbě nápadů, realizaci a reportování všech projektů a kampaní na jedné platformě, což z něj činí komplexní nástroj pro marketingové reportování.
Psaní marketingových reportů může být časově náročná činnost. S ClickUp Brain, vaším partnerem pro brainstorming založeným na umělé inteligenci, však můžete tento proces výrazně urychlit. Pomocí několika kliknutí můžete snadno shrnout poznámky, konverzace a schůzky a vytvořit reporty.
ClickUp Brain vám také pomůže psát rychleji, kontrolovat pravopis a vytvářet rychlé odpovědi na zprávy, a to vše při zachování požadovaného tónu.
Kromě toho vám ClickUp Brain pro marketingové týmy pomůže vymýšlet nápady a vytvářet obsah během několika minut. Umí vytvářet osnovy blogů, generovat kreativní briefy pro vaše designové a obsahové týmy, navrhovat nápady pro vaše příspěvky na sociálních médiích a vytvářet e-mailové kampaně, které zvyšují konverze.
Pomocí šablony ClickUp Marketing Reporting Template můžete identifikovat příležitosti k růstu na vysoké úrovni a zajistit soulad mezi strategií a realizací. Pomáhá vašemu marketingovému týmu porozumět cílové skupině, měřit a vizualizovat výkonnost kampaní a rychle psát zprávy pomocí AI na základě přesných dat.
Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete z vašich marketingových dat vytvářet vizuálně přitažlivé a informativní reporty. Reporty si můžete přizpůsobit pomocí widgetů, vlastních polí a KPI a metrik, které chcete sledovat. Panely poskytují data v reálném čase, což je ideální pro reportování pro stakeholdery a klienty, a usnadňují efektivní komunikaci vašich marketingových výsledků.
Propojte ClickUp se svými marketingovými technologiemi a sbírejte data a poznatky pomocí více než 1000 integrací ClickUp. Omezte chyby při přenosu dat a zajistěte, aby vaše marketingové reporty obsahovaly data v reálném čase.
Zde jsou hlavní funkce, díky kterým je ClickUp nejlepším nástrojem pro marketingové reporty pro marketingové agentury, týmy a profesionály.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Dashboards: Přizpůsobte si svůj ClickUp Dashboard tak, aby dokonale vyhovoval vašim jedinečným požadavkům, ať už jde o e-mailový marketing, SEO, Google Analytics, obsahový marketing nebo jiné účely.
- ClickUp Brain: Pomocí ClickUp Brain můžete rychle a snadno shrnout své poznámky, napsat poutavé texty a vytvořit přehledné reporty během chvilky.
- ClickUp Whiteboard: Plánujte a realizujte kampaně, které mají vliv na tržby, zvyšují povědomí o značce a pomáhají plnit marketingové cíle a KPI s ClickUp Whiteboards.
- Integrace: Snadno integrujte své komunikační a kolaborační nástroje. Marketéři mohou využít výhod integrace s Hubspot, Google Suite, Salesforce atd.
- Šablony pro průzkum trhu: Dodají strukturu vašemu procesu průzkumu díky šablonám pro průzkum trhu od ClickUp. Obsahují otázky a pole pro sběr dat relevantních pro váš trh/publikum.
Omezení ClickUp
- Pokročilé funkce, jako je ClickUp Brain, jsou k dispozici placeným uživatelům.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (9400+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. AgencyAnalytics
Pokud provozujete agenturu zabývající se digitálním marketingem, AgencyAnalytics vám pomůže vytvořit přizpůsobené panely a reporty s využitím dat z různých marketingových kampaní, jako jsou placené reklamy, SEO a kampaně na sociálních médiích.
Díky softwaru pro marketingovou analýzu AgencyAnalytics nemusíte vytváření přizpůsobených marketingových reportů pro klienty trvat celý den, a to díky předem připraveným šablonám a nástroji pro tvorbu reportů typu drag-and-drop.
Nejlepší funkce AgencyAnalytics
- Získejte přístup ke všem údajům o klientech z SEO, PPC, sociálních sítí, e-mailů, sledování hovorů atd. v jediném intuitivním rozhraní pro rychlejší generování reportů.
- Vytvářejte přizpůsobené panely s funkcemi, jako jsou vlastní metriky, přizpůsobitelné widgety, nástroj pro tvorbu reportů typu drag-and-drop, vkládatelný obsah a další.
- Označte své marketingové reporty svým logem a prvky značky.
Omezení AgencyAnalytics
- Vytváření reportů s využitím podrobné segmentace a více metrik bez ručního zadávání dat je velmi náročné.
Ceny AgencyAnalytics
- Freelancer: 12 $/měsíc za kampaň klienta
- Agentura: 18 $/měsíc za kampaň klienta
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení zákazníků AgencyAnalytics
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
3. DashThis
DashThis je software pro marketingové reporty, který uživatelům umožňuje vytvářet přizpůsobitelné, komplexní dashboardy a reporty pro sledování a analýzu marketingových metrik z různých kanálů na jednom místě. Poskytuje centralizovanou platformu pro monitorování KPI, jako je návštěvnost webových stránek, aktivita na sociálních médiích, výkonnost reklamních kampaní a další.
Díky více než 34 nativním integracím můžete hladce propojit všechny své marketingové zdroje dat a generovat jakýkoli typ působivých reportů digitálního marketingu, který si přejete.
Nejlepší funkce DashThis
- Importujte na platformu neomezený počet klientských účtů, datových zdrojů a uživatelů, aby se vaše marketingová agentura mohla věnovat své práci bez zbytečných komplikací.
- Sdílejte své reporty s kýmkoli ve vaší organizaci nebo mimo váš tým pomocí e-mailu, URL nebo dokonce PDF.
- Přidejte všechna svá data, včetně vlastních datových zdrojů, pomocí systému importu souborů CSV.
Omezení DashThis
- Strmá křivka učení pro začínající uživatele
- Ve srovnání s jinými populárními nástroji pro marketingové reportování jsou ceny DashThis spíše vyšší.
Ceny DashThis
- Individuální: 49 $/měsíc za tři dashboardy
- Professional: 149 $/měsíc za deset dashboardů
- Business: 289 $/měsíc za 25 dashboardů
- Standard: 449 $/měsíc za 50 dashboardů
Hodnocení zákazníků DashThis
- G2: 4,8/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Cyfe
Jednou z výzev, kterým čelí interní marketingové týmy, je komunikace úspěchů souvisejících s metrikami výkonu s vedením. Přímý import dat z různých nástrojů, jako je Google Analytics, platformy sociálních médií nebo jakékoli jiné analytické nástroje, by zprávy zkomplikoval, protože každá platforma zobrazuje jiné metriky.
Software pro marketingové reportování společnosti Cyfe propojuje různé zdroje dat vaší organizace a vizualizuje je v přehledném dashboardu, aby bylo možné sdělit jejich aktuální hodnotu.
Nejlepší funkce Cyfe
- Sdílejte a zdůrazňujte poznatky z kampaní kdekoli chcete, například na portálech, webových stránkách, v blogových příspěvcích a v analýzách sociálních médií s integrovanými analytickými nástroji.
- Využijte řešení white label od společnosti Cyfe k vytváření reportů s přizpůsobenými funkcemi pod vaší značkou. Mezi tyto funkce patří přizpůsobené pozadí dashboardů, doménová jména, personalizované URL adresy, které vedou zainteresované strany vašich klientů k dashboardům atd. Můžete také přidat důležité datové metriky a benchmarkingové metriky, abyste mohli reportovat růst.
- Proměňte komplexní data v působivé vizualizace pomocí různých typů grafů, jako jsou vícegrafové, kohortové, Ganttovy, trychtýřové a další.
- Shromažďujte data z jakéhokoli zdroje dat pomocí více než 100 integrací a více než 250 metrik zahrnutých v Cyfe pro rychlejší a přesnější marketingové reporty.
Omezení Cyfe
- Omezené možnosti vizualizace a přizpůsobení pro vytváření marketingových reportů
- Nedostatek adekvátních integrovaných funkcí ztěžuje získávání dat z marketingových kanálů.
Ceny Cyfe
- Starter: 19 $/měsíc pro jednoho uživatele a dva dashboardy
- Standard: 29 $/měsíc pro dva uživatele a pět dashboardů
- Výhoda: 49 $/měsíc pro pět uživatelů a deset dashboardů
- Premier: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů a 20 dashboardů
Hodnocení zákazníků Cyfe
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
5. Klipfolio
Klipfolio Klips vám umožňuje vytvářet vlastní dashboardy a reporty bez datového skladu.
Datové týmy používají PowerMetrics od Klipfolio k vytváření a ukládání metrik z populárních formátů souborů a datových služeb. Bez ohledu na to, odkud vaše data pocházejí, vizualizujte a analyzujte data kritická pro vaše podnikání.
Klips je naopak používán obchodními týmy k vytváření dashboardů v reálném čase a stanovování cílů pro sledování pokroku týmu.
V organizacích, kde mezifunkční týmy (například datové a obchodní) využívají k rozhodování poznatky, je automatizované reportování Klipfolio tou nejlepší volbou.
Nejlepší funkce Klipfolio
- Využijte motivy od Klipfolio k přizpůsobení vzhledu a stylu dashboardů a pomocí HTML, CSS a JavaScriptu je můžete ještě více přizpůsobit.
- Převádějte projekty dbt na metrické katalogy, aby je obchodní uživatelé mohli analyzovat, vizualizovat a sdílet metriky a vytvářet vlastní dashboardy. Tato funkce Powermetrics je ideální pro organizace s datově náročnými reporty.
- Ať už jsou vaše data uložena v cloudu, tabulkách nebo na lokálních serverech, více než 100 předem připravených konektorů v Klips a integrace více zdrojů dat v Powermetrics vám pomohou propojit všechna vaše data a získat tak cenné informace.
Omezení Klipfolio
- Uživatelé by měli mít technické znalosti, aby mohli Powermetrics dobře využívat.
Ceny Klipfolio
- Pro agentury: Starter: 54 $/měsíc Lite: 120 $/měsíc Pro: 240 $/měsíc Premier: 800 $/měsíc
- Starter: 54 $/měsíc
- Lite: 120 $/měsíc
- Výhoda: 240 $/měsíc
- Premier: 800 $/měsíc
- Pro firmy: Grow: 142 $/měsíc Team: 284 $/měsíc Team+: 570 $/měsíc
- Grow: 142 $/měsíc
- Tým: 284 $/měsíc
- Team+: 570 $/měsíc
- Starter: 54 $/měsíc
- Lite: 120 $/měsíc
- Výhoda: 240 $/měsíc
- Premier: 800 $/měsíc
- Grow: 142 $/měsíc
- Tým: 284 $/měsíc
- Team+: 570 $/měsíc
Hodnocení zákazníků Klipfolio
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 150 recenzí)
6. Mixpanel
Pro agentury, které chtějí jít nad rámec sledování údajů o kampaních, je Mixpanel jedním z nejlepších nástrojů pro marketingové reportování. Pomáhá vám sledovat a porozumět klíčovým metrikám, jako je chování uživatelů ve vaší aplikaci a na vašem webu, a zároveň analyzovat cesty uživatelů.
Analýza produktů Mixpanel umožňuje produktovým manažerům, designérům a vývojářům soustředit se na objevování a vylepšování produktů.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Odhalte trendy pomocí rozřazování a třídění dat na platformě a prohlížejte si živé aktualizace, abyste pochopili, na co lidé ve vaší aplikaci reagují.
- Přidejte údaje o produktech, marketingu a tržbách vaší společnosti do Mixpanelu během několika minut a získejte jedinečné, praktické informace, které můžete okamžitě využít.
- Pomocí SDK od Mixpanel můžete spolehlivě sledovat události z webových aplikací, webových stránek nebo dokonce z vašich backendových serverů.
Omezení Mixpanelu
- Složité uživatelské rozhraní
- Není ideální pro menší podniky, které nemají produktové nebo vývojové týmy.
Ceny Mixpanel
- Starter: zdarma
- Growth: Od 24 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení zákazníků Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Improvado
Marketingová agentura, která chce svým klientům přinášet hodnotu, potřebuje výkonnou platformu s bohatými funkcemi, jako je Improvado. S Improvado můžete rychle automatizovat komplexní analýzu dat a reporting marketingových kampaní.
Kromě reportingu vám tento nástroj umožňuje optimalizovat vaše kampaně pomocí datových analýz chování uživatelů.
Improvado také nabízí předem připravené datové modely, které vytvářejí kvalitní marketingové datové sady, které lze použít s business intelligence, AI nebo tak, jak jsou.
Nejlepší funkce Improvado
- Vytvářejte vlastní reporty pomocí předem připravených šablon marketingových plánů.
- Využijte Improvado AI Agent k komunikaci s platformou, zodpovězení dotazů týkajících se vašich marketingových aktivit a k prozkoumání, analýze a interpretaci dat.
- Vytvořte automatické datové kanály, abyste mohli získávat cenná data z více než 500 kanálů, transformovat je a ukládat do svého oblíbeného datového skladu.
Omezení Improvado
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
- Žádná možnost vizualizace dat; je nutné připojit jej k samostatnému nástroji BI.
Ceny Improvado
- Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Improvado
- G2: 4,5/5 (65+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
8. DataBox
DataBox je komplexní software pro marketingovou analytiku určený pro e-commerce, SaaS a agentury. Sleduje nejdůležitější obchodní metriky, porovnává tržby s cíli, automatizuje proces reportování dat, stanovuje prodejní a marketingové cíle ( například celkové tržby, objednávky nebo ROAS nákupů), porovnává výkonnost s jinými značkami a předpovídá prodejní metriky.
Nejlepší funkce DataBoxu
- Doplňte své prezentace o dynamická data, která se aktualizují v reálném čase. Vložte do nich důležité přehledy, grafy a metriky a vytvořte poutavý a vizuálně atraktivní datový příběh.
- Sledujte, sdílejte a vyhodnocujte KPI a pokrok ve výkonu bez nutnosti předchozích znalostí SQL nebo datové vědy.
- Při plánování budoucnosti analyzujte nejlepší a nejhorší scénáře. Využijte vysoké prognózy k nastavení ambiciózních cílů a nízké prognózy k předcházení potenciálním překážkám, které mohou nastat. Porovnejte své odhady s cíli a historickými údaji, abyste se ujistili, že jste na správné cestě.
Omezení DataBoxu
- Vytváření vlastních metrik v nástroji pro tvorbu dotazů není příliš uživatelsky přívětivé ani intuitivní.
- Funkce pro sledování času vyžadují další doladění a vylepšení.
Ceny DataBoxu
- Zdarma: Navždy pro tři uživatele
- Starter: 59 $/měsíc pro pět uživatelů
- Professional: 169 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Growth: 399 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Premium: 999 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení zákazníků DataBox
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
9. Tableau
Tableau poskytuje týmům a agenturám možnosti integrace dat, analýzy a generování poznatků.
Automatizujte analýzu, přípravu a správu dat pomocí generativní umělé inteligence Tableau. Datové týmy používají platformu vizuální analýzy k zjednodušení analýzy v srozumitelném jazyce, předvídání otázek uživatelů a zrychlení získávání poznatků.
Jako analytický a reportovací nástroj je Tableau hojně využíván podniky a organizacemi s datovým týmem k vytváření různých reportů s detailními informacemi.
Nejlepší funkce Tableau
- Získejte vizuální analýzy v reálném čase v rámci platformy z téměř jakéhokoli zdroje dat v cloudu nebo na místě.
- Zjednodušte analýzu dat a generování poznatků díky generativním funkcím umělé inteligence zabudovaným do platformy.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení a vytvořte si dashboardy přesně podle svých potřeb pro lepší analýzu KPI z jakéhokoli marketingového kanálu.
- Vytvářejte a přijímejte vlastní datová upozornění
Omezení Tableau
- Náročná křivka učení pro začátečníky, kteří nejsou obeznámeni s analytickými nástroji a nástroji pro reporting.
- Při přidávání nových prvků nebo metrik do stávajících reportů trvá načítání déle.
Ceny Tableau
- Tableau Creator: Individuální ceny
- Tableau Explorer: Individuální ceny
- Tableau Viewer: Individuální ceny
Hodnocení zákazníků Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2200 recenzí)
10. quintly
quintly je platforma pro analýzu dat ze sociálních médií určená pro značky a agentury, které chtějí využívat sociální inteligenci z více platforem k získávání poznatků, zvyšování dosahu a budování zapojení značky.
Spotřebitelské značky a marketingové agentury zaměřené na sociální média, které využívají digitální marketingovou strategii zaměřenou především na sociální sítě, používají sociální data z quintly k přístupu k datům na úrovni stránek (data o sledujících) a datům na úrovni příspěvků (interakce) pro podrobnou analýzu svého obsahu v průběhu času.
Nejlepší funkce quintly
- Využijte více než 500 metrik sociálních médií s rozsáhlou knihovnou přizpůsobitelných dashboardů k analýze dat v reálném čase a získejte praktické poznatky pomocí nástroje pro reporting klientů od quintly.
- Vytvářejte a automatizujte vlastní reporty během několika minut a sdílejte je se svým týmem nebo klienty pomocí soukromých přístupových oprávnění.
- Rozšiřte všechny své marketingové aktivity na sociálních médiích pomocí analýzy kanálů, srovnávacího benchmarkingu, optimalizace obsahu, analýzy reklam a dalších nástrojů.
Omezení quintly
- Cenová struktura může být matoucí.
Ceny quintly
- Ceny na míru
- Paušální sazba za všechny funkce + 15 € za profil + 20 € za uživatele
Hodnocení zákazníků quintly
- G2: 4,7/5 (75+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Váš software pro marketingové reportování musí shromažďovat více datových bodů, aby poskytoval praktické informace.
Gratulujeme vám k rozhodnutí automatizovat marketingové reporty tím, že je přesunete z tabulek a nesourodých systémů do online softwaru pro marketingové reporty.
Při hledání nástrojů pro digitální marketingové reportování zvažte data, která potřebujete shromáždit pro důležité metriky, a kapacitu vašeho marketingového týmu.
Vyberte si software pro marketingové reporty, pokud potřebujete komplexní reporty z více nástrojů. Nezapomeňte však, že k interpretaci všech dat a poznatků, které tento nástroj generuje, potřebujete specializovaného interního zaměstnance.
Pokud s vizualizací dat teprve začínáte, jsou pro vás ideální nástroje pro marketingové reportování vhodné pro začátečníky, jako je ClickUp. Předem připravené šablony reportů usnadňují zapojení a sdílení výsledků s vaším vedením.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, automatizaci, přizpůsobitelným dashboardům, možnostem drag-and-drop builderu a rozsáhlým připojením k datovým zdrojům je ClickUp vaším ideálním softwarem pro marketingové plánování a nástrojem pro reporting.
Marketingové a datové týmy mohou navíc těžit z funkcí pro správu projektů ClickUp, které jim umožňují sledovat a spravovat všechny jejich projekty a úkoly na jednom místě. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a shromažďujte své marketingové údaje a získejte praktické informace.