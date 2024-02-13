Objevujte, analyzujte, uspějte: 10 nejlepších šablon pro průzkum trhu

Při propagaci svých produktů nebo uvádění nových produktů na trh je nezbytné porozumět trhu, zhodnotit konkurenci a mít jasnou představu o tom, co vaši zákazníci chtějí. Jakmile získáte tyto informace, můžete začít připravovat marketingový plán.
Průzkum trhu může znít zastrašující, vzhledem k náročnému procesu sběru a analýzy dat. Ale nebojte se – šablony pro průzkum trhu vám pomohou. Poskytují strukturovaný plán, který pokrývá všechny důležité kroky průzkumu trhu, od určení vašich cílů až po sběr a interpretaci dat. 🗺️
Pojďte s námi prozkoumat 10 nejlepších bezplatných šablon pro průzkum trhu. Provedeme vás jejich jedinečnými funkcemi, takže si snadno vyberete šablonu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co je šablona pro průzkum trhu?
Průzkum trhu je rozsáhlý a často časově náročný proces, který zahrnuje shromažďování základních informací o cílovém trhu prostřednictvím průzkumů, rozhovorů a fokusních skupin. Je klíčový pro předvídání trendů a udržení konkurenční výhody nad vašimi rivaly.
Šablona pro průzkum trhu je předem navržený rámec, který vám pomůže strukturovat vaše výzkumné procesy. Obsahuje otázky a pole pro sběr dat relevantních pro konkrétní trhy nebo cíle.
Celý proces zjednodušuje standardní formát, který můžete přizpůsobit svým výzkumným cílům.
Šablony pro průzkum trhu vám pomohou:
- Ušetřete čas při navrhování a plánování svého výzkumného projektu.
- Ušetřete peníze tím, že odstraníte potřebu externích výzkumných firem.
- Zajistěte konzistentnost při sběru dat, analýze a reportingu.
Jaké jsou klíčové součásti šablony pro průzkum trhu?
Šablona pro průzkum trhu je jako recept na provedení průzkumu. Řekne vám, co potřebujete a jak to použít. Zde jsou klíčové komponenty, které v této šabloně najdete:
- Cíle výzkumu: Jasně definované cíle výzkumného projektu
- Metody sběru dat: Konkrétní metody a nástroje pro shromažďování informací, jako jsou průzkumy, rozhovory nebo pozorování.
- Výzkumné otázky: Sada dobře formulovaných otázek k dosažení cílů výzkumu.
- Výběr vzorku: Pokyny pro výběr správné cílové skupiny nebo vzorkové skupiny
- Analýza dat: Pokyny k tomu, jak budou shromážděná data analyzována a interpretována.
- Reporting: Formát pro shrnutí a prezentaci výsledků průzkumu
- Časová osa: Harmonogram, který stanoví, kdy budete provádět jednotlivé výzkumné činnosti.
- Rozpočet: Odhadované náklady spojené s výzkumným projektem
- Kontaktní informace: Údaje o osobách nebo týmech odpovědných za průzkum
10 nejlepších šablon pro průzkum trhu
Vybrali jsme pro vás ty nejinovativnější šablony pro průzkum trhu z aplikací Word a ClickUp, které vám pomohou snadno objevovat, shromažďovat a analyzovat data. Pojďme se podívat, čím se odlišují od ostatních! 💖
1. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Průzkum trhu je vaším prvním spojencem, pokud chcete zlepšit správu své značky a získat přehled o strategiích konkurence. Se šablonou ClickUp Market Research Template získáte uživatelsky přívětivý nástroj, který zjednodušuje shromažďování a prezentaci důležitých informací o vaší cílové skupině, stavu vašeho produktu nebo služby a širším průmyslovém prostředí. 🌄
Tato šablona úkolu vás provede všemi aspekty průzkumu, včetně vašeho přístupu, technik sběru dat a cenných poznatků, které jste získali od svých současných nebo potenciálních zákazníků prostřednictvím vlastních polí.
Přizpůsobte pole tak, aby dokumentovala všechny informace, které považujete za vhodné – přidejte odkazy na data a přílohy nebo vyberte fázi průzkumu, jako je Návrh, Příprava a Realizace.
Každý úkol je doplněn seznamem dílčích úkolů, který slouží k zaznamenávání jednotlivých kroků průzkumu, jako je definování rozsahu průzkumu a sestavení průzkumného týmu. Přidělení pracovníci jej mohou použít k sledování postupu jednotlivých dílčích úkolů prostřednictvím vlastních stavů, jako jsou Otevřeno, V posuzování nebo Uzavřeno.
2. Šablona pro analýzu trhu ClickUp
Pokud vás zajímá, jak si váš produkt stojí mezi konkurencí, stačí se podívat na šablonu ClickUp Market Analysis Template. Tento nástroj vám pomůže identifikovat a vyhodnotit klíčové tržní trendy, získat přehled o potřebách zákazníků a prozkoumat strategie a výkonnost konkurence. ♟️
Tato rozsáhlá šablona pro průzkum trhu rozděluje konkurenty do pěti hlavních typů: přímí, nepřímí, potenciální, budoucí a náhradní (pro konkurenty nabízející náhradní produkt).
Pomocí zobrazení Growth Share Whiteboard vyhodnoťte produkty konkurence a rozhodněte se, kam investovat své zdroje. Stačí vybrat typ konkurence z legendy, vytvořit poznámku odpovídající barvy a umístit ji na požadované místo. Pomocí vodorovné osy Kvalita změřte relativní podíl konkurence na trhu a pomocí osy Y změřte její tempo růstu.
Zobrazení Cena vs. kvalita na tabuli funguje podobně, ale tentokrát používáte matici k měření vztahu mezi kvalitou produktu a cenou. Poskytuje vám vizuální přehled o cenové strategii vašich konkurentů a pomáhá vám takticky umístit váš produkt na trhu.
Zobrazení Seznam konkurentů je vaším centrálním místem pro informace o konkurentů, přehledně rozdělené podle stavu analýzy, jako je Přímý, Nepřímý nebo Potenciální. Kromě toho můžete využít zobrazení Reklamní tabule k nahlédnutí do propagačních strategií vašich konkurentů.
3. Šablona obchodního plánu ClickUp
Nahraďte tradiční, zdlouhavé dokumenty obchodního plánu šablonou obchodního plánu ClickUp a urychlete celý proces. Jedná se o komplexní sadu nástrojů pro dokumentaci všech aspektů vašeho obchodního plánu a zefektivnění procesu jeho přípravy, aby byl včas dokončen. ⏰
Tato jednostránková šablona dokumentu je přehledně rozdělena do několika klíčových částí:
- Popis společnosti: Poskytuje přehled o společnosti, vaší misi a vizi.
- Analýza trhu: Vysvětluje problém, který řešíte, jeho řešení a cílový trh.
- Prodejní a marketingová strategie: Nastíní produkty a marketingové plány.
- Provozní plán: Zahrnuje aspekty jako vaše umístění, vybavení a finanční prognózy.
- Milníky a metriky: Zobrazuje cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
Šablonu si přizpůsobte pomocí loga své značky a kontaktních údajů. Každá část obsahuje užitečné pokyny, jak prezentovat svá data – pomocí odrážek, obrázků, grafů nebo tabulek.
Otevřete zobrazení seznamu témat a podívejte se na všechny sekce a podsekce obsažené v komplexním dokumentu průzkumu trhu, který vám umožní přiřadit je členům týmu, nastavit termíny a připojit relevantní dokumenty.
Chcete-li sledovat stav úkolů, přepněte do zobrazení Tabulka stavů a roztřiďte je do kategorií Úkoly k provedení, Probíhá, Vyžaduje revizi nebo Dokončeno. Otevřete zobrazení Časová osa a sledujte případné odchylky od plánu.
4. Šablona plánu rozvoje podnikání ClickUp
Rozšíření nebo založení podniku je jako vydat se na dobrodružství plné výzev a překvapení. Pečlivě připravený plán však může tuto cestu výrazně usnadnit.
Nemusíte však začínat od nuly! Představujeme šablonu plánu rozvoje podnikání ClickUp – váš obchodní plán vybavený předem navrženými sekcemi, které vás provedou celým procesem a usnadní vám cestu k úspěchu. 🛤️
Ať už jste začínající nebo rostoucí firma, tato šablona nabízí praktické stránky Doc, které vám pomohou zdokumentovat následující:
- Shrnutí: Poskytuje přehled o rozvíjejícím se podnikání, nastiňuje problémy, které řešíte, a navrhuje řešení.
- Klíčové osoby: Pro vysvětlení, kdo je členem výkonného týmu a co každý z nich dělá.
- Provoz: Seznam vašich obchodních míst a počtu zaměstnanců. Můžete nastínit náklady na vybavení a zařízení a naplánovat výrobní procesy na tabuli.
- Marketing: Umožňuje sdílet historii a růst trhu, předvídat potenciální příležitosti, rozhodovat o cílové skupině a analyzovat silné a slabé stránky konkurence.
- Finanční plán: Poskytuje odhad vašeho cash flow a rozvahy a identifikuje bod, ve kterém dosáhnete rovnováhy mezi příjmy a výdaji.
Z šablon pro průzkum trhu v tomto seznamu je jedna dodávána s hotovými tabulkami a listy s pokyny, jak je vyplnit. Jakoukoli část šablony můžete libovolně přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim obchodním požadavkům.
Nebo můžete přidat obrázky k ilustraci svého plánu, přidávat nebo odebírat řádky, vybrat si preferovanou paletu barev a přejmenovat stránky, aby odpovídaly vašim potřebám – to vše v rámci šablony pro průzkum cílového trhu.
5. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
Cesta k úspěšnému uvedení produktu na trh se dá shrnout do jednoho slova: příprava. A víte co? Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů vám s tím pomůže! 🙌
Tato komplexní šablona pro průzkum trhu zefektivňuje proces vývoje produktu, zajišťuje soulad mezi vaším týmem a milníky a udržuje všechny úkoly organizované pro hladkou spolupráci. To vše je možné díky vlastním polím, která vám umožňují prozkoumat váš projekt z různých úhlů pohledu.
Zobrazení seznamu shrnutí projektu přehledně organizuje vaše úkoly podle fáze projektu, od vytvoření nápadu po uvedení produktu na trh, takže můžete snadno sledovat svůj pokrok. Seznam také jasně zobrazuje podrobnosti, jako je složitost úkolu a úroveň dopadu, prostřednictvím vlastních polí, která si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Chcete-li sledovat své úkoly jako ostříž, otevřete zobrazení Kanban Board , které úkoly převádí na karty a seskupuje je podle fází. Je to místo, kde můžete rychle zjistit, které úkoly jsou v přípravě, od koncepce až po spuštění.
Použijte zobrazení časové osy pro lineární zobrazení svých úkolů, seskupených podle týmů, které na nich pracují, a barevně odlišených podle fáze. Toto zobrazení vám umožňuje efektivně sledovat plány a trvání úkolů, protože vám dává kontrolu nad vaším pracovním tokem!
Úkol můžete přetáhnout, abyste změnili jeho plánování, nebo upravit jeho trvání přetažením jeho okrajů.
6. Šablona pro positioning produktu ClickUp
Hodnota vašeho produktu přímo odráží to, co si myslí vaši zákazníci, že? Proto je důležité zjistit, kde se váš produkt na trhu nachází a jak chcete, aby ho vaši zákazníci vnímali.
Objevte perfektní zkratku k těmto odpovědím – šablonu ClickUp Product Positioning Template – kterou můžete implementovat do své obchodní strategie. Tento nástroj vám pomůže lépe porozumět vašemu produktu a najít ideální mezeru na vašem cílovém trhu.
Začněte tím, že vyhodnotíte produkt, který chcete uvést na trh, v zobrazení Hodnocení pozice produktu, které obsahuje předem připravená pole, jako například:
- Název a popis produktu
- Segment trhu
- Cílové datum spuštění
- Jedinečné prodejní argumenty
- Problémové body
Formulář si přizpůsobte přejmenováním dostupných polí nebo přidáním vlastních.
Rozdejte formulář členům svého týmu a po jeho vyplnění se všechny cenné informace automaticky zobrazí v zobrazení seznamu produktů. V tomto zobrazení můžete zkontrolovat podrobnosti uvedené ve formuláři, přiřadit úkoly členům týmu, nastavit priority a seskupit úkoly podle stavu.
Tato šablona také nabízí zobrazení produktové mapy na bílé tabuli. Obsahuje graf, který vizuálně znázorňuje, jak si váš připravovaný produkt vede z hlediska poměru cena/výkon ve srovnání s konkurencí.
7. Šablona konkurenční analýzy ClickUp
Konkurenční analýza není jen módní termín – je to vaše tajná zbraň, pokud se chystáte uvést na trh nový produkt nebo službu. Šablona konkurenční analýzy ClickUp je vaším spolehlivým pomocníkem pro tuto misi. Pomáhá odhalit silné a slabé stránky konkurence, poskytuje komplexní přehled o odvětví a pomáhá vymyslet strategie, jak předčit konkurenci a zaujmout vaši cílovou skupinu. 🌟
Chcete-li zahájit analýzu konkurence, vytvořte seznam potenciálních konkurentů. Zamyslete se nad tím, kam by vaši zákazníci mohli jít, kdyby si nevybrali vaši společnost. Buďte realističtí – snažte se vytvořit seznam s maximálně 10 jmény, abyste měli čas na důkladný průzkum trhu.
Po dokončení průzkumu použijte poskytnutou matici k umístění produktu konkurence na osách přítomnosti na trhu a spokojenosti. Pomocí legendy porozumíte typu produktu, včetně:
- Vysoká přítomnost na trhu a vysoká spokojenost
- Vysoká přítomnost na trhu a nízká spokojenost
- Vysoká spokojenost a nízká přítomnost na trhu
- Nízká spokojenost a nízká přítomnost na trhu
Duplikujte barevně označenou poznámku, která odpovídá typu vašeho produktu, a přetáhněte ji do kvadrantu, který nejlépe odpovídá. Matice je rozdělena do čtyř částí, které vám pomohou rozhodnout, zda je produkt konkurentem, lídrem, níškovým produktem nebo vysoce výkonným produktem. *
Tato šablona obchodní strategie vám dává naprostou svobodu při práci s jejími prvky. Přidávejte je, upravujte a umisťujte, kamkoli chcete, v interaktivním zobrazení Whiteboard.
8. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Už jste někdy přemýšleli, co vaši zákazníci vlastně chtějí? Šablona ClickUp Customer Journey Map je praktický nástroj, který vám s tím pomůže! 🛠️
Považujte to za průvodce, který vám pomůže lépe porozumět osobnosti ideálního zákazníka. Mapováním jejich cesty můžete odhalit jejich potřeby a očekávání a vymyslet rozumné strategie pro zlepšení svých produktů a služeb pro cílovou skupinu.
Tato šablona Whiteboard je plná užitečných otázek týkajících se chování zákazníků, jejich zkušeností, kontaktních bodů a řešení. Šablona vás provede třemi klíčovými fázemi:
- Povědomí: Seznamte zákazníky se svou firmou a tím, co nabízí.
- Zvažování: Začnou považovat vaši firmu za řešení svých potřeb, což je vede k tomu, že si vyhledají vaše produkty nebo služby a porovnají je s jinými možnostmi.
- Konverze: Přejdou od přemýšlení k akci a stanou se platícími zákazníky.
Každá z těchto fází obsahuje předem připravené poznámkové lístky, které vám pomohou začít, ale můžete přidat i další podle své fantazie. Dejte tabuli osobní nádech pomocí ručního kreslení, vytvářejte tvary, vkládejte obrázky, používejte spojovací prvky a přidávejte text z fokusových skupin, průzkumů zákazníků nebo jakýchkoli příkladů průzkumu trhu, které vlastníte.
9. Šablona plánu průzkumu trhu ve formátu Word od FlexMR
Pokud hledáte strukturovaný rámec pro zefektivnění průzkumu trhu, šablona Word Market Research Plan Template od FlexMR je praktickým řešením. Je rozdělena do dobře strukturovaných sekcí pro každý krok a obsahuje tipy a pokyny, jak je používat.
Tato šablona Word je plně přizpůsobitelná, což vám umožňuje měnit barvy, měnit velikost písma a písmen, přidávat řádky a sloupce do předem připravených tabulek nebo vkládat grafy a diagramy. ✍🏻
V první části uveďte stručné informace o vaší společnosti. Poté definujte rozsah projektu a uveďte, čeho chcete na konci projektu dosáhnout, včetně cílového počtu odpovědí, pokynů pro prezentaci dat a vlivu dat na budoucí rozhodování.
Další podrobnosti, které šablona pokrývá, jsou:
- Cílová skupina: Popište zákazníky, které chcete zkoumat, s ohledem na věk, demografické údaje a interakce se společností nebo produktem.
- Vzorový plán: Uveďte podrobně počet účastníků, které hodláte zkoumat.
- Metody průzkumu: Zahrňte kvalitativní a kvantitativní metody.
- Časový plán: Představte časový plán projektu, rozdělte úkoly a zohledněte rozdíly v míře odezvy.
- Rozpočet: Nastavte rozpočet, rozepište náklady a zdůrazněte oblasti, které vyžadují investice.
- Etické aspekty: Řešte etické a jiné aspekty, které mohou během projektu vyvstat, jako je střet zájmů s dodavateli.
Na závěr přidejte Další úvahy, abyste zahrnuli vše, co předchozí části neobsahují.
10. Šablona obecného průzkumu trhu ve formátu Word od BusinessInABox
Jedním ze způsobů, jak provést efektivní průzkum trhu, je dotazník. Pokud si nejste jisti, jaké otázky zahrnout pro dosažení optimálních výsledků, nebo potřebujete strukturovaný rámec pro zefektivnění procesu, vyzkoušejte šablonu Word General Market Survey Template od BusinessInABox.
Tento dvoustránkový dokument Word obsahuje otevřené otázky a otázky s výběrem odpovědí pro efektivní případovou studii zákazníků. Poskytují všechny podstatné informace pro pochopení trhu, na kterém působíte nebo na který se chystáte vstoupit.
Otázky v šabloně se týkají informací o zákaznících, jako jsou:
- Věk a pohlaví
- Úroveň vzdělání
- Rodinný stav
- Celkový roční příjem
- Umístění
Jelikož se jedná o šablonu Word, můžete ji přizpůsobit podle svých představ! Přidejte nebo upravte otázky, abyste se dostali k detailům, které vás zajímají, a prodlužte nebo zkraťte průzkum. Máte chuť na něco extra? Dodáte mu osobní nádech použitím jiného fontu nebo změnou barvy pozadí!
Rozluštěte kód k ovládnutí trhu s těmito nezbytnými šablonami pro průzkum trhu.
Průzkum trhu může být divoká jízda, ale tyto špičkové šablony pro průzkum trhu vám ji usnadní. Od herních poznatků o preferencích zákazníků až po odhalení strategií vašich konkurentů poskytují strukturované řešení pro každý krok průzkumu.
Pokud toužíte po dalších výzkumných zdrojích, ponořte se do knihovny šablon ClickUp, kde najdete více než 1 000 uživatelsky přívětivých šablon, které vám pomohou v oblastech, jako je mapování zákaznické cesty, provádění analýzy konkurence a určení pozice produktu s minimálním úsilím. ✌