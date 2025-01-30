15 nejlepších bezplatných nástrojů pro analýzu konkurence pro firmy v roce 2025

Vybudování a udržení silné online přítomnosti je náročné, podobně jako pěstování zdravé rostliny v přeplněné zahradě. Ale stejně jako dobrý sad zahradnických nástrojů může znamenat velký rozdíl, nástroje pro analýzu konkurence pomáhají vašemu podnikání prosperovat online. ?️
Ukážou vám, jak si vaše firma vede v porovnání s konkurencí, a poskytnou vám vhled do jejich strategií – od SEO a taktiky na sociálních médiích až po techniky e-mailového marketingu.
Jak říká Steve Jobs: „Dobří umělci kopírují. Skvělí umělci kradou.“ Cílem je poučit se ze silných a slabých stránek konkurence a tyto poznatky přizpůsobit vašemu podnikání.
Jste připraveni rozšířit svou digitální přítomnost? V tomto článku jsme sestavili seznam 15 nejlepších bezplatných (a placených) nástrojů pro analýzu konkurence v roce 2024 a dále. Tyto nástroje vám pomohou vybudovat prosperující online přítomnost, díky které se vaše firma bude odlišovat od konkurence.
Co byste měli hledat v nástrojích pro analýzu konkurence?
Různé nástroje pro analýzu konkurence se specializují na různé oblasti, a při výběru toho správného je důležité zohlednit potřeby a cíle vaší firmy.
S ohledem na to jsou zde klíčové oblasti, na které byste se měli při hodnocení zaměřit:
- Jednoduchost: Nástroj by měl být uživatelsky přívětivý a intuitivní. Nechcete přece trávit všechen svůj čas tím, že budete zjišťovat, jak ho používat.
- Komplexní data: V závislosti na primárním účelu použití by nástroj měl poskytovat řadu funkcí pro analýzu strategií vašich konkurentů a nabízet praktické poznatky, které vám pomohou vylepšit vaše vlastní strategie.
- Vizualizace dat : Vyberte si nástroj, který prezentuje data ve snadno srozumitelném vizuálním formátu. To vám pomůže lépe interpretovat a využívat informace.
- Integrace: Pokud potřebujete, aby nástroj spolupracoval s konkrétním obchodním softwarem, zkontrolujte, zda má nativní integrace, které tento proces zjednodušují a zrychlují.
- Cena: Zvažte, kolik jste ochotni utratit. Některé nástroje jsou zdarma, jiné jsou placené, ale nabízejí více funkcí. Zvažte náklady a přínosy a najděte řešení, které vám nabídne nejlepší poměr ceny a výkonu.
- Školicí materiály a podpora: Vyberte si nástroj, který má dobrou znalostní bázi a zákaznický servis. Tyto služby vám pomohou, pokud narazíte na problémy nebo budete potřebovat pomoc s používáním nástroje.
15 nejlepších nástrojů pro analýzu konkurence, které můžete použít
Vědět, co dělá vaše konkurence, je jako mít ve své obchodní výbavě tajnou zbraň. Ale s takovým množstvím nástrojů na trhu může být výběr těch správných docela náročný.
Pomůžeme vám se zorientovat. Zde je 15 nejlepších nástrojů pro analýzu konkurence, které byste měli zvážit v roce 2024.
1. ClickUp
Nejlepší pro správu konkurenční analýzy wiki
ClickUp je komplexní nástroj pro správu poznatků z analýzy konkurence.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je integrovaný nástroj ClickUp Whiteboards – prostor pro spolupráci při analýze strategií konkurence. Díky funkcím, jako je pero, lepící poznámky, zvýrazňovače a myšlenkové mapy, můžete vizualizovat své myšlenky a zjištění, brainstormovat nápady a načrtnout strategické pohotovostní plány.
Pak je tu ClickUp Docs – centralizované centrum pro vytváření a ukládání vašich dokumentů, včetně výzkumných plánů, údajů o trhu a konkurenci, profilů konkurence a obchodní strategie.
Tyto dokumenty můžete snadno sdílet se svým týmem, který do nich může přímo vkládat komentáře a návrhy. Díky tomu je týmová práce hračkou a všichni mají vždy aktuální informace. ✨
ClickUp však nekončí pouze organizací informací. Je to také efektivní nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže realizovat vaše marketingové aktivity a strategii. Můžete rozdělit své obchodní cíle na konkrétní kroky, delegovat je na svůj tým, stanovit termíny a sledovat pokrok. S ClickUp se realizace vaší strategie stane efektivním a přímočarým procesem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyzkoušejte všechny klíčové funkce v rámci bezplatného tarifu.
- Pomocí funkce cílů můžete nastavit a sledovat své obchodní cíle a KPI.
- Integrujte více než 80 nástrojů, včetně Google Drive, Dropbox a Slack.
- Spolupracujte v pracovním prostoru ClickUp prostřednictvím komentářů, chatů, dokumentů a tabulek.
- Ušetřete čas a zvyšte produktivitu týmu automatizací opakujících se úkolů.
- Získejte podrobné informace o svém týmu a pokroku v realizaci strategie pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp a nástrojů pro reporting.
- Využijte šablonu ClickUp Competitive Analysis Template, jednu z více než 1 000 šablon ClickUp, abyste mohli zahájit a zefektivnit svůj proces analýzy .
- Využijte ClickUp AI k rychlému shrnutí průzkumu konkurence, brainstormingu nových nápadů a vytvoření akčních plánů.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se naučí všechny rozsáhlé funkce ClickUp.
- ClickUp AI není v současné době k dispozici v rámci bezplatného tarifu, ale je k dispozici prostřednictvím bezplatné zkušební verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Similarweb
Nejlepší pro analýzu podílu na trhu
Similarweb je online marketingový nástroj, který vám poskytne přehled o výkonnosti vašeho webu ve vyhledávání a jeho podílu na trhu – a také o tom, jak si vede ve srovnání s vašimi hlavními konkurenty.
Můžete sledovat různé metriky, jako jsou denní návštěvnost stránek, zdroje návštěvnosti z vyhledávačů, délka návštěvy, počet stránek na návštěvu a míra okamžitého opuštění. Ať už chcete optimalizovat svou SEO strategii nebo objevit nové příležitosti pro partnerství, Similarweb je vaším ideálním zdrojem informací. ?
Nejlepší funkce Similarweb
- Má intuitivní rozhraní, které se snadno ovládá.
- Pro „on-site“ analýzu konkurence je k dispozici rozšíření pro Chrome.
- Databáze platformy je denně aktualizována, takže můžete držet krok s nejnovějšími trendy.
- Získáte přehled o kanálech, které přispívají k návštěvnosti webových stránek vašich konkurentů, jako jsou přímé odkazy, e-maily, doporučení, sociální sítě, organické vyhledávání, placené vyhledávání a zobrazování reklam.
- Ukáže vám nejlépe placená a organická klíčová slova, pro která se vaši konkurenti umisťují ve výsledcích vyhledávání.
- Tento nástroj vám umožní zobrazit nejnavštěvovanější odkazy a zdroje sociálních médií, které přinášejí vašim konkurentům nejvíce návštěvníků.
- Můžete si na první pohled vizualizovat výkonnost vašich webových stránek ve srovnání s až čtyřmi konkurenty.
Omezení Similarweb
- Nelze zachytit data z webových stránek s nízkou návštěvností
- Údaje z některých zemí nejsou zahrnuty.
- Někdy pomalé rozšíření pro Chrome
- Drahé placené tarify
Ceny Similarweb
- Starter: 149 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele
- Tým: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Similarweb
- G2: 4,5/5 (více než 760 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
3. Ahrefs
Nejlepší pro analýzu SEO
Ahrefs je komplexní SEO software navržený tak, aby vám pomohl optimalizovat organický provoz vašich webových stránek. Tento nástroj pro analýzu konkurence vám pomůže najít zisková klíčová slova, objevit úspěšný obsah v dané oblasti a sledovat vývoj pozic v průběhu času.
Navíc můžete získat přehled o SEO výkonu vašich konkurentů tím, že si prohlédnete jejich organický provoz, klíčová slova v žebříčku, odkazující domény a PPC reklamy.
Ahrefs je ideální pro SEO agentury, týmy zabývající se obsahovým marketingem a majitele webových stránek, kteří chtějí rychle zlepšit hodnocení obsahu na nových (i stávajících) webových stránkách nebo zvýšit celkový výkon organického vyhledávání. ?
Nejlepší funkce Ahrefs
- Umožní vám vyhodnotit problémy vašeho webu a poskytne doporučení k jejich řešení.
- Nástroj pro výzkum klíčových slov vám poskytne informace o klíčových slovech vašich konkurentů, včetně objemu vyhledávání, obtížnosti, souvisejících klíčových slov a často kladených otázek.
- Umožňuje sledovat objem obsahu publikovaného vašimi konkurenty.
- Funkce Content Gap vám ukáže klíčová slova, na která se vaši konkurenti umisťují, ale vy ne.
- Obsahuje rozšíření pro Chrome pro shromažďování informací o klíčových slovech v reálném čase při vyhledávání na Googlu.
- Umožní vám zobrazit nejlépe hodnocené webové stránky vašeho webu i stránky vašich konkurentů.
- Poskytuje přehled o množství a kvalitě zpětných odkazů vašich konkurentů.
Omezení Ahrefs
- Každé kliknutí během výzkumu klíčových slov spotřebuje jeden kredit.
- Rozhraní může být pro nové uživatele trochu nepřehledné.
- Obsahuje omezené množství dat o klíčových slovech s nízkým objemem.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Ceny Ahrefs
- Lite: Cena začíná na 99 $/měsíc
- Standard: Od 199 $/měsíc
- Pokročilé: Cena od 399 $/měsíc
- Enterprise: Od 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ahrefs
- G2: 4,6/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 520 recenzí)
4. BuzzSumo
Nejlepší pro analýzu obsahu
BuzzSumo je jedním z nejlepších nástrojů pro analýzu konkurence, který vám pomůže vytvářet poutavý obsah pro vaše publikum. Umožňuje vám najít populární a trendová témata a poskytuje informace o obsahu, který může upoutat pozornost vašeho publika.
Kromě toho můžete sledovat online přítomnost své značky, porovnávat ji s konkurencí a využívat vlivné osoby na sociálních médiích k rozšíření svého dosahu. Pokud chcete optimalizovat svou strategii obsahového marketingu a efektivně oslovit svou cílovou skupinu, BuzzSumo je nástroj, který vám to umožní.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Usnadňuje vyhledávání trendových témat ve vašem oboru.
- Umožňuje porovnávat více témat a sledovat jejich trendy v čase.
- Sleduje každou zmínku o značkách konkurence (včetně vaší) a produktech.
- Umožňuje sledovat organická klíčová slova a obsah z konkrétních webových stránek a autorů.
- Shromažďuje populární otázky související s konkrétním klíčovým slovem z online fór, včetně Reddit, Quora a Amazon.
- Umožňuje analyzovat výkonnost obsahu vašich konkurentů podle jejich aktivity na sociálních platformách, jako jsou Facebook, Twitter a Pinterest.
- Poskytuje přehled nejvlivnějších osobností a účtů na sociálních médiích pro potenciální partnerství a spolupráci.
Omezení BuzzSumo
- Chybí integrace s platformami jako LinkedIn, Snapchat a TikTok.
- Funguje dobře pouze pro obecná témata.
- Neintuitivní rozhraní
- Drahé tarify
Ceny BuzzSumo
- Základní: 119 $/měsíc
- Tvorba obsahu: 249 $/měsíc
- PR a komunikace: 249 $/měsíc
- Balíček: 499 $/měsíc
- Enterprise: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
5. Surfer
Nejlepší pro analýzu obsahu
Surfer je nástroj pro analýzu optimalizace pro vyhledávače (SEO), který vám pomůže vylepšit váš písemný obsah a dosáhnout tak lepšího umístění ve vyhledávání mezi vašimi konkurenty. Poskytuje návrhy v reálném čase, jak vylepšit váš text, například optimalizací použití klíčových slov, zlepšením struktury a zvýšením čitelnosti.
Ať už jste content marketer nebo SEO expert, Surfer vám pomůže vytvářet vysoce kvalitní články optimalizované pro SEO. ?
Nejlepší funkce Surferu
- Pomáhá identifikovat a opravit technické a on-page SEO problémy.
- Poskytuje informace o klíčových slovech, včetně objemu vyhledávání, obtížnosti a souvisejících termínů.
- Poskytuje návrhy SEO v reálném čase pro optimalizaci vašeho obsahu pro vyhledávání.
- Usnadňuje rychlý výzkum, tvorbu a optimalizaci vašich článků pomocí Surfer AI.
- Obsahuje rozšíření pro Chrome, které rychle odhalí objem vyhledávání, CPC a související klíčová slova týkající se konkrétních termínů, které zadáte do vyhledávače Google.
- Díky nástroji SERP Analyzer můžete pochopit, co přesně dělá stránky s nejvyšším hodnocením úspěšnými, a tyto výsledky pak napodobit.
Omezení nástroje Surfer
- Editor obsahu neumožňuje vytvářet ani přidávat tabulky.
- Ceny nejsou příznivé pro malé podniky.
- Někdy může být pomalý.
Ceny Surferu
- Essential: 89 $/měsíc
- Pokročilé: 179 $/měsíc
- Max: 299 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Surfer
- G2: 4,8/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 370 recenzí)
6. Google Trends
Nejlepší pro předpovídání trendů
Google Trends je bezplatný nástroj pro analýzu konkurence od společnosti Google, který vám umožňuje sledovat frekvenci vyhledávání konkrétních klíčových slov nebo frází. Nabízí přehled o globální a regionální popularitě slova nebo fráze.
Tento bezplatný nástroj vám navíc umožňuje sledovat změny popularity v průběhu času, což z něj činí vynikající zdroj pro identifikaci trendů a vzorců chování uživatelů. Tyto údaje můžete využít při tvorbě své celkové marketingové strategie a plánů.
Nejlepší funkce Google Trends
- Sekce Explore (Prozkoumat) a Trending Now (Aktuální trendy) vám umožní objevit populární témata v různých zemích a kategoriích.
- Díky grafům, sloupcům a mapám lze data společnosti snadno interpretovat na první pohled.
- Pomocí srovnávacích šablon můžete porovnat popularitu a trendy až pěti klíčových slov najednou.
- Funkce souvisejících dotazů vám pomůže odhalit klíčová slova související s hledaným termínem.
- Kromě vyhledávání na webu Google můžete prozkoumat vyhledávání napříč platformami, jako je vyhledávání obrázků, vyhledávání zpráv, Google Shopping a vyhledávání na YouTube.
Omezení služby Google Trends
- Aktualizace dat trvá několik dní.
- Neregistruje vyhledávací termíny s nízkým objemem
- Neuvádí přesný objem vyhledávání klíčových slov.
Ceny služby Google Trends
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Google Trends
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
7. Google Analytics
Nejlepší pro analýzu webových stránek
Google Analytics je výkonný nástroj, který vám poskytuje podrobné informace o návštěvnosti vašich webových stránek. Poskytuje informace o vašich návštěvnících, včetně jejich demografických údajů, geografické polohy a obecného chování.
Navíc můžete pochopit, jak uživatelé s vaším webem interagují, například které stránky navštěvují, jak dlouho na nich zůstávají a jaké akce provádějí (např. nákup nebo vyplnění formuláře). Tyto informace vám pomohou optimalizovat váš web pro lepší uživatelský zážitek a vyšší konverze.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Nabízí velkorysý bezplatný tarif, který splňuje potřeby většiny firem.
- Shromažďuje demografické údaje o návštěvnících vašich webových stránek, včetně jejich věku, pohlaví a umístění.
- Poskytuje podrobné analýzy návštěvnosti, včetně počtu denních návštěvníků, zdrojů návštěvnosti (např. sociální média, reklamy Google atd.) a používaných zařízení a prohlížečů.
- Pomocí funkce behavior flow můžete vizualizovat konkrétní kroky, které uživatelé provádějí při procházení vašich webových stránek.
- Umožňuje nastavit a sledovat metriky konverze, jako je návštěvník webu, který provede nákup, zobrazí konkrétní stránku nebo stráví určitý čas na vašem webu.
Omezení služby Google Analytics
- Náročná křivka učení
- Data se někdy načítají pomalu.
- Cena mezi bezplatnou verzí a Analytics 360 je výrazně vyšší.
Ceny služby Google Analytics
- Google Analytics: zdarma
- Google Analytics 360: 12 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 500 recenzí)
8. Majestic
Nejlepší pro analýzu zpětných odkazů
Majestic je nástroj pro analýzu konkurence v oblasti SEO, který se specializuje na analýzu zpětných odkazů. Poskytuje vám komplexní přehled o vašem profilu zpětných odkazů a profilu vašich konkurentů. Tyto informace vám pomohou optimalizovat vaši strategii budování odkazů a v konečném důsledku zlepšit celkový výkon vašeho webu v oblasti SEO.
Majestic je oblíbený mezi majiteli webových stránek, odborníky na SEO a digitálními marketéry, kteří chtějí zvýšit autoritu domény svých stránek a jejich hodnocení ve vyhledávačích. ??
Nejlepší funkce Majestic
- Umožňuje analyzovat data zpětných odkazů více URL najednou.
- Poskytuje dva samostatné indexy pro zadanou URL adresu – historický index pro data o zpětných odkazech z minulosti a aktuální index pro nejnovější data o zpětných odkazech.
- Měří kvalitu a množství zpětných odkazů na vašem webu a webu vašich konkurentů.
- Umožňuje vám zobrazit srovnání profilů odkazů dvou webových stránek vedle sebe.
Omezení Majestic
- Neintuitivní rozhraní
- Drahé tarify
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Majestic
- Lite: 49,99 $/měsíc
- Pro: 99,99 $/měsíc
- API: Ceny začínají na 399,99 $/měsíc.
Hodnocení a recenze Majestic
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
9. Hootsuite
Nejlepší pro analýzu digitální a sociální přítomnosti
Hootsuite je komplexní nástroj pro marketingovou strategii a správu sociálních médií, který mnoho týmů používá k analýze konkurence. Z jediného ovládacího panelu můžete současně publikovat příspěvky na různých účtech sociálních médií a dodržovat pravidelný harmonogram publikování.
Můžete také použít Hootsuite k zefektivnění svých aktivit na sociálních médiích (např. prohlížení domovské stránky, odpovídání na komentáře atd.), aniž byste museli navštěvovat každou stránku zvlášť. Je to skvělý nástroj pro firmy, které se potýkají s řízením své přítomnosti na více platformách sociálních médií.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Propojuje sedm populárních sociálních médií – Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest a YouTube.
- Navrhuje doporučené časy pro zveřejňování příspěvků na vašich účtech, abyste dosáhli maximální interakce.
- Pomáhá vám rychle vytvářet popisky příspěvků pomocí vestavěného AI writeru a generátoru hashtagů.
- Integruje se s Canva a Grammarly, aby zjednodušil tvorbu vizuálně přitažlivého obsahu s bezchybnými popisky.
- Umožňuje vám sledovat konverzace a zmínky o vaší značce na různých sociálních sítích.
- Obsahuje komplexní analytické nástroje pro sledování výkonu na sociálních médiích.
Omezení Hootsuite
- Žádný bezplatný tarif
- Pouze jeden uživatel v základním tarifu
- Složité rozhraní pro nové uživatele
- Pomalé během špičky
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $/měsíc
- Tým: 249 $/měsíc
- Podnikání: 739 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 460 recenzí)
10. Owletter
Nejlepší pro konkurenční analýzu e-mailového marketingu
Owletter je monitorovací nástroj pro sledování e-mailových newsletterů vašich konkurentů. Namísto přihlašování k odběru jednotlivých newsletterů a zaplňování vaší schránky zachycuje a ukládá e-maily z domén vašich konkurentů.
Navíc obsahuje analytické funkce, které vám pomohou porozumět e-mailovým strategiím vašich konkurentů tím, že odhalí společná témata a vzorce v jejich e-mailech, což vám poskytne konkurenční výhodu. Tyto poznatky jsou užitečné pro vytváření efektivnějších e-mailových marketingových kampaní.
Nejlepší funkce Owletteru
- Má snadno ovladatelné rozhraní.
- Umožňuje sledovat více webových stránek konkurence najednou.
- Automaticky zachycuje a ukládá všechny e-maily z webových stránek, které se rozhodnete sledovat.
- Zachovává původní vzhled každé e-mailové zprávy jako snímek, takže můžete vidět přesné formátování a použité vizuální prvky.
- Umožní vám zjistit počet e-mailů odeslaných vašimi konkurenty, den a čas jejich odeslání a jejich reputaci v oblasti spamu.
Omezení Owletteru
- Žádný bezplatný tarif
- Omezená integrace s externími aplikacemi
- Chybí podrobnější analýza, jako jsou míry prokliku a konverze.
Ceny Owletteru
- Starter: 19 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc
- Neomezený: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Owletter
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
11. SpyFu
Nejlepší pro analýzu PPC
SpyFu je komplexní SEO nástroj, který poskytuje podrobná data o SEO strategiích vašich konkurentů. Nabízí přehled o jejich nejziskovějších klíčových slovech, placeném a organickém vyhledávání a historii hodnocení. SpyFu je skvělý nástroj pro výzkum konkurence v oblasti PPC a může vám pomoci objevit nová klíčová slova, na která se můžete zaměřit.
Nejlepší funkce SpyFu
- Umožňuje vám stáhnout PPC klíčová slova vašich konkurentů.
- Poskytuje historii organického vyhledávání za více než deset let.
- Nabízí neomezené výsledky vyhledávání, export dat a přehledy domén ve formátu PDF.
- Zjednodušte si správu SEO projektů vytvářením skupin klíčových slov a nastavením oznámení.
Omezení SpyFu
- Někteří uživatelé hlásili, že data mohou být občas trochu zastaralá.
- Rozhraní může být pro začátečníky matoucí.
Ceny SpyFu
- Základní tarif: 39 $/měsíc
- Profesionální tarif: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze SpyFu
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
12. iSpionage
Nejlepší pro výzkum konkurence na sociálních médiích
iSpionage je pokročilý SEO nástroj, který vám pomůže porozumět strategiím vaší konkurence. Jeho komplexní sada funkcí zahrnuje výzkum konkurence v oblasti PPC, SEO a sociálních médií. iSpionage poskytuje podrobné údaje o klíčových slovech, obsahu reklam a zpětných odkazech konkurence, což vám umožní získat ucelený přehled o jejich taktice.
Nejlepší funkce iSpionage
- Nabízí rozsáhlá data o klíčových slovech a reklamních textech pro sedm vyhledávačů ve více než 90 zemích.
- Poskytuje informace o konverzních strategiích konkurence.
- Funkce Campaign Watch vám umožňuje sledovat strategii kampaní konkurence.
- Integrace s nástroji jako Google Ads, Bing Ads a Yahoo Ads pro vylepšení vašich SEO aktivit.
Omezení iSpionage
- Uživatelé uvádějí, že design systému může být poněkud zastaralý.
- Pro menší firmy nebo jednotlivé uživatele může být drahé.
Ceny iSpionage
- Starter: 59 $/měsíc
- Profesionální: 99 $/měsíc
- Pokročilé: 299 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze iSpionage
- G2: 3,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
13. Semrush
Nejlepší pro digitální marketing
Semrush je kompletní sada nástrojů pro profesionály v oblasti digitálního marketingu. Pokrývá SEO, PPC, SMM a analýzu konkurence. Tento nástroj vám pomůže porozumět strategiím vaší konkurence, včetně jejich displayové reklamy, budování odkazů a organického a placeného vyhledávání. Semrush nabízí sadu analytických zpráv, které vám umožní proniknout do webového provozu a online viditelnosti vašich konkurentů.
Nejlepší funkce Semrush
- Poskytuje data o zdrojích návštěvnosti vašich konkurentů, klíčových slovech v žebříčku a výsledcích na sociálních médiích.
- Nabízí podrobnou analýzu odkazů pro jakoukoli doménu.
- Nástroj Advertising Research vám umožní rozebrat reklamní rozpočty vašich konkurentů a odhalit jejich nejúspěšnější reklamní texty.
- Integrace s Google Analytics, Google Search Console, Google My Business a Google Ads
Omezení Semrush
- Někteří uživatelé uvádějí, že samotné množství dat může být ohromující.
- Pro začátečníky může být rozhraní trochu nezvyklé.
Ceny Semrush
- Pro: 129,95 $/měsíc na uživatele
- Guru: 249,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 499,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
14. Kompyte
Nejlepší pro aktuální informace o konkurenci
Kompyte je nástroj pro sledování konkurence, který poskytuje firmám informace o strategiích a aktivitách jejich konkurentů, což jim umožňuje přijímat efektivní rozhodnutí. S tímto nástrojem mohou uživatelé sledovat konkurenty napříč několika kanály a získávat aktualizace v reálném čase.
Nejlepší funkce Kompyte
- Upozornění v reálném čase na aktualizace konkurence napříč kanály, jako jsou webové stránky, sociální média, reklamní kampaně atd.
- Porovnání webových stránek uživatelů a konkurence vedle sebe s cílem zdůraznit změny
- Analýza založená na umělé inteligenci nabízí vhled do strategií konkurence a pomáhá uživatelům využít příležitosti.
- Integrace s oblíbenými prodejními a marketingovými platformami, včetně HubSpot, Salesforce a Slack.
Omezení Kompyte
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj vyžaduje poměrně rozsáhlé přizpůsobení, aby bylo možné dosáhnout nejvhodnějších výsledků.
- Ceny mohou být pro menší firmy nebo startupy méně dostupné.
Ceny Kompyte
Hodnocení a recenze Kompyte
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
15. Crayon
Nejlepší pro analýzu konkurence pomocí umělé inteligence
Crayon poskytuje kompletní sadu funkcí pro analýzu konkurence, které uživatelům umožňují sledovat různé aspekty strategie konkurence. Crayon využívá umělou inteligenci k poskytování kompletního přehledu o konkurenci, včetně aktivity na sociálních sítích, změn na webových stránkách a dalších informací.
Nejlepší funkce Crayon
- Podrobné informace o cenách, produktech a strategiích konkurence
- Analýza trhu a sledování trendů pomáhá firmám identifikovat a zachytit aktuální tržní trendy dříve než konkurence.
- Integrace s oblíbenými nástroji pro prodej a marketing pro efektivnější práci.
- Upozornění v reálném čase zajišťují, že uživatelé jsou vždy informováni o aktivitách konkurence.
Omezení Crayonu
- Nastavení a zvykání si na platformu může být pro některé uživatele poměrně složité.
- Prémiové funkce jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
Ceny Crayon
- Kontaktujte obchodní oddělení a požádejte o demo softwaru a cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Crayon
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (6 recenzí)
Získejte náskok díky bezplatným nástrojům pro analýzu konkurence
Těchto 15 nejlepších nástrojů pro analýzu konkurence může zásadně změnit viditelnost vaší firmy na internetu a podpořit její růst.
I když vám mohou poskytnout cenné informace, stejně důležité je také spravovat a organizovat tyto poznatky. Naštěstí je to s ClickUp velmi snadné.
Jako komplexní platforma pro produktivitu vám ClickUp pomůže sledovat klíčové informace o konkurenci a zároveň dohlížet na realizaci vaší obchodní a produktové strategie. Výsledkem bude, že nejenže lépe porozumíte svým konkurentům, ale také je předčíte. ?
Jste připraveni předstihnout konkurenci a zaujmout potenciální zákazníky? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!