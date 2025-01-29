10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro poradenství: včetně recenzí a podrobných cenových možností

Připadá vám analýza údajů o klientech jako výstup na Mount Everest? Nebo máte pocit, že předpovídání trendů je jako čtení z čajových lístků? Se správnými nástroji umělé inteligence se tyto složité úkoly stanou magickým zážitkem – jak pro vaše klienty, tak pro vaše duševní zdraví.
Ať už jste zkušený konzultant nebo nováček v oboru, nástroje AI pro poradenství zjednoduší vaši poradenskou činnost, poskytnou vašim klientům lepší přehled a zlepší vaše výsledky. V tomto průvodci vysvětlíme, jak vybrat nejlepší nástroje AI pro poradenské služby, a představíme našich 10 nejoblíbenějších nástrojů pro tuto práci.
Co jsou AI nástroje pro poradenství?
Nástroje umělé inteligence (AI) jsou typem softwaru, který konzultační firmy používají k rychlejšímu rozhodování na základě dat. Nástroje AI využívají pokročilé algoritmy strojového učení k analýze obrovského množství dat, identifikaci vzorců, předpovídání trendů a poskytování užitečných informací s rychlostí a přesností, která předčí i ty nejzkušenější odborníky v oblasti datové vědy. ?
Většina konzultantů používá nástroje AI pro:
- Analýza dat: AI interpretuje obrovské datové soubory a rozumí číslům rychleji než lidé – obvykle bez chyb.
- Predikce: Díky strojovému učení dokážou nástroje AI předvídat změny na trhu a změny v chování spotřebitelů. Nejsou to sice kouzelné křišťálové koule, ale jsou tím nejlepším, co je k dispozici.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): NLP provádí analýzu sentimentu, což je elegantní způsob, jak říci, že nástroj AI správně vyhodnocuje lidské emoce z psaného textu.
- Počítačové vidění: Věděli jste, že některé nástroje umělé inteligence umí „vidět“? Využívají počítačové vidění k rozhodování o vizuálních datech, jako jsou obrázky, videa a datové grafy.
Nástroje AI pro poradenství umožňují i malým začínajícím poradenským firmám nabízet svým klientům špičková řešení, což je skutečná revoluce.
Jak vybrat nejlepší nástroje umělé inteligence pro vaši firmu
Svěřujete AI data svých klientů nebo zákazníků a svou reputaci. Musíte si vybrat vysoce kvalitní nástroj, který vám poskytne chytré informace a ohromí vaše klienty.
Hledejte tyto funkce, abyste ze svých AI konzultačních nástrojů vytěžili maximum:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: K používání nástrojů založených na umělé inteligenci byste neměli potřebovat žádné speciální školení. Vyberte si intuitivní možnosti, které nevyžadují složité učení.
- Vizualizace dat: Vyberte si konzultační nástroje AI, které generují nádherné grafy z dat vašich klientů nebo zákazníků. Tato funkce dodá vašim zprávám extra dávku profesionality, která je v konzultační činnosti nezbytná.
- Automatizace pracovních postupů: Nemůžete být všude najednou, proto využijte konzultační nástroje AI, které automatizují opakující se procesy, jako je předávání úkolů a zadávání dat.
- Prognózy: Budoucí prognózy a sledování trendů jsou pro poradenské služby nezbytností. Vaši klienti vám přece důvěřují, že je udržíte na špičce jejich odvětví.
- Nástroje a šablony pro psaní: Váš nástroj pro psaní s umělou inteligencí by měl být schopen zvládnout optimalizaci pro vyhledávače (SEO), příspěvky na sociálních médiích a souhrny zpráv. Šablony pro poradenství jsou také nezbytné pro vytváření profesionálních zpráv pouhými několika kliknutími.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro poradenství
Zdá se, že v dnešní době má AI nástroj snad každý, ale ne všechny nástroje na trhu jsou určeny konkrétně pro konzultační služby.
Není třeba prohledávat internet sami: podívejte se na tento seznam 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro poradenství v roce 2024.
1. ClickUp
Přesně tak: Nejoblíbenější platforma pro řízení projektů na světě je zároveň také neuvěřitelně užitečným nástrojem AI pro poradenské služby.
ClickUp AI je jediný asistent s umělou inteligencí přizpůsobený vaší jedinečné roli. Stačí spustit AI, sdělit mu, že se zabýváte poradenstvím, a asistent se postará o zbytek.
Použijte ClickUp AI k:
- Shrňte poznámky z jednání s klienty nebo chatové konverzace
- Generujte úkoly z programů schůzek
- Pište, upravujte a formátujte jakýkoli obsah, který potřebujete.
- Vytvářejte průzkumy pro klienty
- Plánujte akce pro své klienty
A už jste slyšeli o ClickUp Automations? ClickUp obsahuje více než 100 automatizací, které vám výrazně zjednoduší pracovní den. Nejedná se o čistou AI, ale tyto automatizace založené na spouštěčích zvládnou vše od vytváření úkolů po zveřejňování komentářů a přesun statusů.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp tasks zajišťuje odpovědnost vašeho týmu za projekty a dílčí úkoly, kontrolní seznamy, komentáře a mnoho dalšího.
- Vytvářejte nádherné zprávy pro klienty, datové tabulky, plány a další dokumenty pomocí ClickUp Docs.
- Použijte šablony, jako je šablona konzultační smlouvy ClickUp, a vytvořte pevné smlouvy za kratší dobu.
- ClickUp CRM zaznamenává všechny vaše vztahy se zákazníky na jedné platformě, vizualizuje vaši aktuální zákaznickou pipeline a zároveň podporuje prohlubování vztahů s vašimi klienty.
- Snadno sledujte svůj čas, rozpočet a komunikaci s klienty spolu se svými projekty.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Někteří uživatelé považují funkce ClickUp zpočátku za trochu nepřehledné – je jich tam opravdu hodně!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Neurons
Většina nástrojů AI využívá generativní AI, která vytváří nový obsah. Neurons Predict je však trochu jiný: jedná se o prediktivní AI, která pro vás generuje kreativní vizuály.
Pokud jste se pokusili vytvořit vlastní reklamy, obrázky, videa a návrhy, ale tento proces vám nevyhovuje, máte štěstí! Neurons je nástroj strojového učení, který se dobře hodí pro vaše poradenské podnikání, protože se specializuje na design založený na datech.
Ať už potřebujete dosáhnout lepších výsledků svých reklamních kampaní nebo poskytujete klientům poradenství v oblasti průzkumu trhu, Neurons je nepostradatelným nástrojem pro správu a vizualizaci zákaznických dat.
Nejlepší funkce Neurons
- Porovnejte svou kreativitu s průmyslovými standardy
- Stanovte měřítka a porovnejte všechny kreativní návrhy s těmito měřítky.
- Otestujte kreativní materiály předtím, než je uvedete na trh.
Omezení neuronů
- Neurons se specializuje na vizuální prvky, které pomáhají získat cenné informace, takže není nejvhodnější volbou, pokud potřebujete pomoc s psaním textů nebo vytvářením konzultačních zpráv.
- Někteří uživatelé tvrdí, že požadavky Neurons na specifikace souborů jsou obtížné splnit.
Ceny Neurons
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Neurons
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
3. Tome
Tome využívá AI a velké jazykové modely (LLM) k sumarizaci obchodních smluv. Přečte každé písmeno a nabídne vám červené značky, které vám pomohou odhalit případné problémy ve smlouvě.
Je tento nástroj stejně bohatý na funkce jako jiné AI nástroje pro poradenství? Ne, ale pokud působíte v oboru, který se zabývá smlouvami, jako je právo nebo investování, je tento nástroj nepostradatelný.
I když nepracujete v oboru, kde se uzavírá mnoho smluv, je dobré nechat specializovanou AI zkontrolovat vaše smlouvy, zda neobsahují potenciální problémy, zejména pokud pracujete s podnikovými klienty.
Nejlepší funkce Tome
- Funkce redlines za vás vyhledá potenciální problémy.
- Vytvořte během několika minut „seznamy problémů“, které můžete předat klientům nebo právníkům.
- Rychle proveďte srovnání trhu a zjistěte, jak si vaše smlouva vede.
Omezení Tome
- Pro lidskou zákaznickou podporu je nutné přejít na Tome Pro.
- Tome nemá mnoho recenzí.
- Pravděpodobně to víte, ale pro jistotu: Tome nenahrazuje lidského právníka.
Ceny Tome
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Tome
- G2: 4,8/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
4. Validator AI
Validator AI je jedinečný typ nástroje AI pro poradenství, který ověřuje nápady pro startupy – a to zdarma! Požádejte jeho chatbota mentora, aby ověřil vaše podnikatelské nápady a zodpověděl běžné otázky týkající se založení startupu.
Tato umělá inteligence je trénována na datech z tisíců startupů, kritériích andělských investorů a metodách lean startup. Berte to jako rychlý průvodce vším, co se týká startupů. Tento nástroj je ideální pro konzultanty pracující se startupy, ale funguje i v případě, že jste sami začínající startup.
Nejlepší funkce Validator AI
- Ověřte si své podnikatelské nápady zdarma pomocí chatbota mentora.
- Požádejte AI, aby vám poskytla přizpůsobeného průvodce „jak začít“ s budováním vašeho podnikání.
- Identifikujte potenciální problémy pomocí analýzy konceptů AI
Omezení Validator AI
- Validator nemá mnoho recenzí.
- Nenabízí tolik funkcí jako ostatní nástroje umělé inteligence pro poradenství v tomto seznamu.
Ceny Validator AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Validator AI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Legal Robot
Podepsali jste někdy obrovskou smlouvu plnou právnického žargonu a ptali jste se sami sebe: „Co jsem to vlastně podepsal?“ ?
Legal Robot je AI konzultační nástroj, který překládá právní smlouvy a dohody do srozumitelné angličtiny. Stejně jako Tome automaticky generuje analýzu vašich právních dokumentů a porovnává je s judikaturou i jinými právními dokumenty.
Nejlepší funkce Legal Robot
- Proveďte analýzu smluv a odhalte problémy s právním stylem nebo jazykem.
- Přeložte „právnický jazyk“ do srozumitelné řeči
- Legal Robot obsahuje funkci pro správu žádostí podle GDPR a DMCA.
Omezení právních robotů
- Legal Robot zatím není v provozu (stav k září 2024).
- Legal Robot není právní poradenství.
Ceny Legal Robot
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Legal Robot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Gong
Gong se zaměřuje na prodejní data. Využívá generativní AI k zaznamenávání všech interakcí s klienty, aby vám pomohl s tvorbou strategie a udržel produktivitu vašeho týmu. Cílem Gongu je v konečném důsledku zvýšit vaše tržby prostřednictvím revize vašich prodejních postupů.
Gong je dobrá volba, pokud potřebujete zlepšit svůj prodejní proces, ale je to také spolehlivý nástroj umělé inteligence pro poradenství v oblasti prodeje. Tento nástroj umělé inteligence využívá vaše data, aby vám pomohl vytvořit úspěšné prodejní strategie, identifikovat rizika obchodů a definovat další kroky.
Nejlepší funkce Gongu
- Získejte ucelený přehled o interakcích se zákazníky a dynamice trhu.
- Prohlédněte si metriky členů svého týmu, jako je například úspěšnost, ve vizuálním dashboardu.
- Automaticky zaznamenávejte a aktualizujte data na všech platformách v reálném čase.
Omezení Gongu
- Gong někdy zkresluje přepisy hovorů a má potíže s porozuměním přízvukům.
- Někteří uživatelé uvádějí, že Gong má problémy s integrací.
Ceny Gongu
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,7/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 520 recenzí)
7. Fireflies
Máte hodně telefonátů od klientů? Víme, že určitě ano – koneckonců jste konzultant. ?
Potřebujete Fireflies, abyste zjednodušili své poznámky z jednání.
Fireflies je inteligentní nástroj pro automatizaci poznámek z jednání. Přepisuje a shrnuje vaše poznámky z jednání a dokonce vytváří prohledávatelnou databázi, která vám pomůže snadno najít poznámky z hovorů. Můžete dokonce použít NLP k analýze hlasových konverzací.
Nejlepší funkce Fireflies
- Automaticky přepisujte schůzky v různých aplikacích pro videokonference
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci usnadňuje filtrování a identifikaci klíčových témat schůzek.
- Spolupracujte s kolegy prostřednictvím komentářů, zvukových záznamů a sdílených poznámek z jednání.
Omezení Fireflies
- Fireflies šetří čas lidem, kteří mají mnoho hovorů, ale nemá mnoho funkcí nesouvisejících s jednáními.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma má problémy s přesností přepisů.
Ceny Fireflies
- Zdarma
- Výhoda: 10 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4/5 (5 recenzí)
8. Henchman
Nemusíte být zlý padouch, abyste měli Henchmana. Tento právní AI konzultační nástroj vám poskytuje okamžitý přístup ke kolektivním právním znalostem vašeho týmu. Stejně jako Fireflies vám umožňuje prohledávat váš stávající obsah a najít klauzule a definice.
Je ideální pro lidi z právního oboru, protože obohacuje smlouvy o doporučení AI. Funguje jako databáze smluv a systém správy dokumentů, který využívá AI k analýze, organizaci a zefektivnění práce se smlouvami.
Nejlepší funkce Henchman
- Okamžitě zkontrolujte změny ve smlouvě pouhým kliknutím
- Henchman nabízí návrhy smluv na základě historických údajů.
- Pomocí pokročilého filtrování můžete filtrovat podle typu smlouvy, data a názvu strany.
Omezení pomocníků
- Henchman je navržen speciálně pro právní služby, takže pokud se nejedná o váš obor, pravděpodobně z této platformy nebudete mít žádný užitek.
- Někteří uživatelé tvrdí, že pokročilé filtry jsou těžko k nalezení a zapomínají je používat.
Ceny Henchman
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Henchman
- G2: 4,5/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Repurpose
Jste marketingová agentura, která vytváří obsah pro klienty? Repurpose je AI konzultační nástroj právě pro vás. Tento nástroj se specializuje na automatizované pracovní postupy v oblasti obsahu. Stačí vytvořit jeden příspěvek v Repurpose a platforma jej za vás během několika sekund zveřejní na více platformách. ?
Tento automatizační nástroj obsahuje šablony pracovních postupů, podrobná videa a podporu prostřednictvím živého chatu, díky čemuž ušetříte čas strávený zveřejňováním obsahu pro své klienty.
Využijte nejlepší funkce
- Integrujte Repurpose s TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom a dalšími platformami.
- Pomocí konverzního nástroje převádějte videa na audio podcasty.
- Zveřejněte 10 zvukových souborů a videí zdarma během 14denní bezplatné zkušební doby.
Omezení při změně účelu
- Repurpose není technicky vzato nástroj AI, ale spíše automatizační platforma.
- Repurpose nemá mnoho recenzí.
Změna účelu cen
- Podcaster: 12,42 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Content Marketer: 20,75 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Agentura: 104,08 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Využijte hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. ChatGPT
ChatGPT od OpenAI je zázračné dítě AI. Potřebujete napsat e-mail o ukončení spolupráce pro obtížného klienta? Hotovo. Chcete scénář pro prezentaci klientovi? Stačí pár kliknutí.
Zatímco ostatní nástroje umělé inteligence pro poradenství v tomto seznamu se specializují na vizuální prvky nebo právní smlouvy, ChatGPT se specializuje na tvorbu textového obsahu. Pokud potřebujete pomoc s psaním e-mailů, příspěvků na sociálních sítích, zpráv nebo prezentací, je tento nástroj pro vás ideální.
Nejlepší funkce ChatGPT
- ChatGPT má velmi jednoduché rozhraní založené na chatbotu.
- Rychle shrňte zprávy nebo zjednodušte složité témata pomocí jediného dotazu.
- Požádejte ChatGPT, aby pro vaše klienty vygeneroval nápady na marketingové kampaně, plány akcí a další.
Omezení ChatGPT
- ChatGPT často havaruje
- Musíte vědět, jak ChatGPT navést, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Spojte svůj nástroj pro AI poradenství se svými pracovními postupy
Nástroje AI mění téměř všechna odvětví a poradenství není výjimkou. Integrujte nástroje AI pro poradenství do svých pracovních postupů, abyste mohli pracovat chytřeji a dosahovat vynikajících výsledků pro své klienty.
Jako konzultant podporujete své klienty v dobrém i zlém. Ale když vy potřebujete podporu, sáhněte po správném AI nástroji pro konzultační služby: ClickUp. Kombinujte svůj AI nástroj pro psaní s šablonami, úkoly, dokumenty a svým CRM, abyste měli veškerou svou práci na jedné platformě.
Zajímá vás, jak fungují? Vyzkoušejte ClickUp AI zdarma hned teď.