10 nejlepších CRM systémů pro konzultační služby v roce 2025

Funguje váš systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM) ve váš prospěch, nebo proti vám? Ať už jste malá firma nebo člen jedné ze čtyř velkých společností, potřebujete pro svůj tým ten nejlepší CRM systém pro konzultanty. 🙌
Podle zprávy Global Management Consulting Market 2024 byla hodnota konzultačního odvětví v roce 2022 odhadnuta na 307,62 miliard dolarů, přičemž se očekává, že do roku 2028 vzroste na 511,88 miliard dolarů. Ačkoli velká čísla často znamenají velké tržby, mohou také vést k velkému vyhoření (tj. pozdním nocím, práci o víkendech, mnoha šálkům – nebo spíše konvicím – kávy). ☕
Aby váš konzultační tým pracoval chytřeji, nikoli tvrději, potřebujete CRM systém, který automatizuje úkoly, usnadňuje následné kroky, zaznamenává prodejní aktivity a v konečném důsledku usnadňuje uzavírání obchodů.
Naštěstí jsme za vás udělali všechnu práci. Níže najdete náš seznam 10 nejlepších CRM systémů pro poradenské firmy.
Co byste měli hledat v CRM systému pro konzultanty?
Než si z tohoto žebříčku 10 nejlepších systémů vyberete ten nejvhodnější, musíte vědět, na co se zaměřit. Při výběru CRM systému mějte na paměti tyto nezbytné funkce:
- Nativní integrace: Účelem CRM softwarového systému je zjednodušit prodejní proces a celkové obchodní procesy. Váš systém proto bude muset být integrován s vašimi platformami pro e-mailový marketing, e-commerce, účetnictví nebo help desk.
- Vlastní funkce účtu: CRM softwarové systémy mohou být zpočátku poměrně rigidní. Hledejte systémy, které splňují vaše jedinečné potřeby prostřednictvím vlastních polí, reportů a zobrazení.
- Týmy podpory: Pokud nemáte interního správce CRM, budete potřebovat platformu, která nabízí podporu prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu, aby vám pomohla přizpůsobit vaše řešení.
- Automatizované pracovní postupy: Správná strategie CRM může vaší firmě ušetřit nespočet hodin. Hledejte platformu, která dokáže automatizovat vytváření prodejních aktivit, následné úkoly nebo schvalovací procesy smluv. CRM systémy jsou ještě lepší, pokud nabízejí funkce automatizace marketingu, které propojují prodejní procesy s marketingovým týmem.
10 nejlepších CRM systémů pro konzultanty
Hledáte nejlepší CRM platformu pro vaši poradenskou firmu? Pomocí tohoto seznamu najděte řešení, které vyhovuje vašim jedinečným potřebám.
1. ClickUp
ClickUp nabízí vysoce přizpůsobitelný CRM nástroj pro poradenské společnosti všech velikostí. Jako komplexní centrum produktivity, kde mohou konzultanti spolupracovat prostřednictvím dokumentů, chatu a tabulek, vám ClickUp umožňuje uzavřít více obchodů a zároveň lépe obsluhovat stávající klienty. 🤩
Poradenské firmy mohou využít CRM nástroje ClickUp k generování potenciálních zákazníků, poskytování zákaznické podpory a upsellingu stávajícím zákazníkům. Chcete-li začít, může si váš poradenský tým stáhnout šablonu CRM ClickUp a poté přizpůsobit zobrazení, stavy a pole tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému podnikání.
Díky rozsáhlým widgetům na řídicím panelu mohou konzultanti snadno shromažďovat data o jednotlivých účtech nebo o celé prodejní pipeline pro čtvrtletní kontroly s výkonným týmem. Aby ušetřili čas při správě klientů, mohou členové týmu přiřazovat úkoly, vytvářet návrhy a získávat schválení vedení pomocí přizpůsobitelných automatizovaných pracovních postupů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Porozumějte svému publiku na první pohled pomocí 10 přizpůsobitelných zobrazení.
- Snadno prezentujte údaje o zákaznících svému výkonnému týmu pomocí více než 50 widgetů na řídicím panelu, včetně celkové hodnoty zákazníka, velikosti obchodů a dalších analytických údajů.
- Integrujte webové formuláře pro sběr dat o nových potenciálních zákaznících a automatické přiřazování úkolů.
- Snadno spravujte klienty a potenciální zákazníky i na cestách pomocí mobilního CRM ClickUp.
- Sledujte prodejní aktivity pomocí integrovaných šablon pro konzultanty.
- Zrychlete komunikaci s klienty a zajistěte, aby byli členové týmu vždy na stejné vlně díky hladké správě e-mailů.
- Uzavřete obchody rychleji díky automatizovaným pracovním postupům, které přiřazují úkoly, spouštějí aktualizace stavu, upozorňují členy týmu a v konečném důsledku umožňují uzavřít obchody rychleji.
- Udržujte své účty přehledné a poskytujte svým klientům lepší služby díky použití vlastních značek.
- Vytvořte vlastní pole pro informace o klientech, podrobnosti o projektech a další relevantní data pro vaši konzultační činnost.
- Ušetřete čas integrací svého CRM softwaru s více než 1 000 oblíbenými nástroji, jako jsou Dropbox, Slack, Zoom, Loom a další.
- Automatizujte prodejní proces pro vaši poradenskou firmu přidáním vlastních stavů, abyste věděli, které obchody jsou v procesu, které čekají na nabídku nebo se blíží k dokončení.
Omezení ClickUp
- Velké množství funkcí může být pro ty, kteří hledají jednoduchý nástroj pro správu projektů, příliš ohromující.
- Zavedení nových konzultantů do systému CRM může trvat několik dní.
- Ne všechny šablony CRM jsou (zatím!) k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. HubSpot
S více než 100 000 zákazníky po celém světě posouvá HubSpot potenciální zákazníky dále v prodejním procesu.
Platforma CRM společnosti HubSpot, vytvořená pro malé i velké poradenské firmy, zjednodušuje zákaznickou zkušenost automatickým zaznamenáváním dat. HubSpot CRM se integruje s pracovními e-maily konzultantů a sleduje prodejní aktivity v celé organizaci. Konzultanti mohou komunikovat s potenciálními zákazníky prostřednictvím úryvků, e-mailových odpovědí nebo automatizovaných kampaní.
Sada HubSpot CRM je doplněna marketingovými nástroji HubSpot, které vám umožňují spouštět e-mailové marketingové kampaně, analyzovat webový provoz a vytvářet vlastní webové formuláře pro zjednodušení generování potenciálních zákazníků. Díky správě reklam, sledování odpovědí na e-maily a nástrojům pro živý chat HubSpot zajišťuje hladší chod vašich marketingových a prodejních týmů.
Nejlepší funkce HubSpot
- Zefektivněte každodenní úkoly svých konzultantů tím, že budete mít správu úkolů a funkce CRM na jednom místě.
- Integrujte je se svým Gmailem nebo Outlookem a automaticky zaznamenávejte aktivity pro své poradenské podnikání.
- Udržujte produktivitu svých konzultantů i na cestách díky mobilní aplikaci.
- Zjednodušte zákaznickou podporu pomocí snippetů – krátkých, opakovaně použitelných bloků textu.
- Snadno shromažďujte údaje o potenciálních zákaznících pomocí přizpůsobitelných formulářů s nástrojem pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop.
Omezení HubSpot
- Nižší cenové úrovně neobsahují některé nezbytné funkce.
- U některých funkcí, jako jsou zobrazení, může docházet k nedostatečné přizpůsobitelnosti.
- Profesionální plán může být pro malé poradenské firmy nebo nezávislé konzultanty příliš drahý.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje CRM Suite: 0 $
- CRM Suite Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- CRM Suite Professional: 1 600 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
3. Zoho CRM
Uživatelsky přívětivá platforma CRM od Zoho usnadňuje správu potenciálních zákazníků, obchodů a smluv na jednom místě. Konzultanti mohou hodnotit potenciální zákazníky a identifikovat obchody s nejvyšší šancí na konverzi. Nástroje automatizace Zoho CRM pak usnadňují zefektivnění komunikace se zákazníky a získání souhlasu vedení.
Zoho CRM se synchronizuje s integrovanými marketingovými nástroji Zoho, včetně webových formulářů pro získávání potenciálních zákazníků, živého chatu a e-mailových marketingových kampaní. Zoho také nabízí integraci s oblíbenými nástroji podpory, jako jsou Zendesk nebo Salesforce Desk, aby bylo možné lépe obsluhovat stávající zákazníky a zvyšovat prodej.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Přizpůsobte si správu kontaktů pomocí 500 vlastních polí v každém modulu.
- Umožněte správcům CRM testovat nové nástroje, pole nebo moduly pomocí sandboxu.
- Zvyšte produktivitu svého konzultačního týmu díky 1 000 e-mailovým oznámením na uživatele.
- Synchronizujte své aktivity v oblasti automatizace prodeje a marketingu pomocí neomezeného počtu e-mailových šablon.
- Snadno shromažďujte data o nových potenciálních zákaznících pomocí 100 webových formulářů pro získávání potenciálních zákazníků v každém modulu.
Omezení Zoho CRM
- Některé vlastní funkce vyžadují znalost programování, což může být pro některé konzultační firmy náročné.
- Moduly, které jsou k dispozici ihned po instalaci, mohou být omezené, a možná budete muset najmout správce, který platformu přizpůsobí vašim jedinečným obchodním potřebám.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
4. Keap
Řešení CRM od společnosti Keap jsou vytvořena speciálně pro malé podniky. Keap, který se umístil v žebříčku 50 nejlepších produktů v oblasti prodeje a marketingu v soutěži G2 Best Software Awards, je známý svou snadnou použitelností a špičkovou zákaznickou podporou.
Keap zajišťuje sběr potenciálních zákazníků, sledování potenciálních zákazníků, fakturaci, péči o potenciální zákazníky a inkaso plateb, vše na jednom místě. Jeho integrované marketingové nástroje vám umožňují získávat nové zákazníky a žádat o doporučení od stávajících klientů.
Celkově vám klíčové funkce Keap umožňují trávit méně času náročnou prací, takže se váš prodejní tým může soustředit na přeměnu více potenciálních zákazníků na skutečné klienty.
Nejlepší funkce Keap
- Odesílejte faktury, vytvářejte nabídky a přijímejte platby za všechny své konzultační klienty.
- Zajistěte produktivitu konzultantů i na cestách díky mobilní aplikaci Keap.
- Kontaktujte potenciální zákazníky prostřednictvím e-mailu, sociálních médií, chatové podpory a dalších nástrojů přímo z kontaktního záznamu.
- Snadno synchronizujte svůj CRM nástroj s oblíbenými platformami, jako jsou Gmail, PayPal, QuickBooks a další.
- Díky e-mailovým šablonám, spouštěčům a segmentovaným e-mailovým kampaním strávíte méně času komunikací s potenciálními zákazníky.
Omezení Keap
- Některé nezbytné funkce, jako je hodnocení potenciálních zákazníků nebo pokročilé reportování, nejsou v profesionálním tarifu k dispozici.
- Některé funkce CRM softwaru, jako například kalendářová aplikace, postrádají některé možnosti přizpůsobení.
Ceny Keap
- Pro: 159 $/měsíc pro dva uživatele
- Max: 229 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Bitrix24
S více než 35 obchodními nástroji pomáhá Bitrix24 12 milionům společností po celém světě fungovat efektivněji.
Rozrůstající se firmy mohou pomocí Bitrix24 provádět prodejní aktivity, marketingové kampaně a obchodní operace na jedné platformě. Díky nástroji pro tvorbu webových stránek typu drag-and-drop, automatizaci pracovních postupů, helpdesku, SMS marketingu a e-commerce nástrojům může Bitrix24 posílit stávající vztahy s klienty a zároveň uzavírat nové obchodní dohody.
Nástroje CRM od Bitrix24 navíc umožňují konzultantům odesílat záznamy o sledování času, sledovat KPI, přiřazovat úkoly a převádět potenciální zákazníky. Živé chaty, webové formuláře a telefonní systémy VoIP zefektivňují služby zákazníkům, zatímco jednotný pracovní prostor umožňuje ukládat všechny dokumenty zákazníků na jednom místě.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Vytvářejte, upravujte a sdílejte všechny dokumenty pro vaše poradenské podnikání v cloudovém úložném systému.
- Využijte online časomíru, videokonference a online úkoly, abyste udrželi produktivitu vzdálených pracovníků.
- Spouštějte marketingové kampaně a vytvářejte vstupní stránky, abyste potenciální klienty posunuli dále v prodejním trychtýři.
- Předkládejte nabídky a zasílejte faktury klientům
- Získejte zpět staré zákazníky pomocí reaktivace zákazníků pomocí softwaru Bitrix24 pro sledování zákazníků.
Omezení Bitrix24
- Má určitou náročnost, která může být pro ty, kteří nejsou obeznámeni s CRM softwarem, poněkud obtížná.
- S nástroji pro tvorbu webových stránek, správu lidských zdrojů, řízení projektů a dalšími nástroji dostupnými na jedné platformě může být pro někoho, kdo hledá jednoduchou platformu CRM, příliš složitá.
- Některé nezbytné funkce, jako jsou CRM analytika, spouštěče, povinná pole a integrace e-mailů, nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
Ceny Bitrix24
- Základní: 43 $/měsíc pro pět uživatelů
- Standard: 87 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Profesionální: 175 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: Cena začíná na 325 USD/měsíc pro 250 uživatelů (možnost přizpůsobení až pro 10 000 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 700 recenzí)
6. Freshworks
Freshworks CRM, neboli Freshsales, je platforma, které důvěřuje 60 000 firem po celém světě.
Freshworks využívá umělou inteligenci (AI) k identifikaci potenciálních zákazníků s nejvyšší pravděpodobností konverze a k automatizaci následné komunikace. S Pipeline Management 2.0 mohou uživatelé předvídat výkonnost obchodů, komunikovat s potenciálními zákazníky, předpovídat výnosy pro vedoucí pracovníky a nakonec posouvat obchody v rámci celého procesu.
Konzultanti mohou získat 360stupňový přehled o svých potenciálních zákaznících díky časovým osám aktivit, přizpůsobitelným zobrazením, zvýrazněným kartám a několika prodejním sekvencím.
Nejlepší funkce Freshworks
- Předcházejte sporům o provize pomocí prodejních týmů a správy území.
- Získejte lepší přehled o svých prodejních prognózách díky informacím založeným na umělé inteligenci a kontaktním kartám, které lze přetahovat myší.
- Efektivněji uzavírejte obchody díky hodnocení kontaktů a prodejním sekvencím založeným na umělé inteligenci.
- Vytvořte více prodejních kanálů pro různé poradenské služby.
- Spolupracujte s potenciálními zákazníky a klienty prostřednictvím integrovaných nástrojů pro chat, e-mail a telefonickou podporu.
Omezení Freshworks
- Mobilní verze postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
- Vzhledem k tomu, že Freshsales je jiná platforma než ostatní platformy Freshworks, jako jsou Freshdesk, Freshmarketer nebo Freshservice, může být obtížné pochopit, které funkce spadají pod kterou platformu.
Ceny Freshworks
- Freshsales Free: 0 $
- Freshsales Growth: 15 $/měsíc na uživatele
- Freshsales Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
7. Salesforce
Salesforce CRM nebo Salesforce Sales Cloud vám umožní spravovat aktivity, potenciální zákazníky a příležitosti na jednom místě.
Salesforce poskytuje směrování potenciálních zákazníků, hodnocení potenciálních zákazníků, produktivitu e-mailů, metriky potenciálních zákazníků, přizpůsobené panely a přehledy a vytváření smluv, což vám umožní přivést potenciální klienty k cíli.
Chybí vám něco? Můžete si dokonce vytvořit vlastní aplikaci Salesforce pomocí nástroje Lightning App Builder.
Nejlepší funkce Salesforce
- Zjistěte, kteří potenciální zákazníci mají největší šanci na konverzi, pomocí bodového hodnocení příležitostí.
- Přiřazujte ceny produktů, vytvářejte prodejní objednávky, vytvářejte nabídky a zasílejte smlouvy ke schválení, vše na jedné platformě.
- Spolupracujte s ostatními konzultanty nebo třetími stranami pomocí Salesforce Chatter.
- Vytvářejte více příležitostí k upsellu a řešte konkrétní potřeby stávajících zákazníků prostřednictvím správy případů.
- Uchovávejte všechny dokumenty klientů na jednom místě díky úložišti souborů.
Omezení Salesforce
- Některá přizpůsobení, jako například zobrazení, nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- Možná budete potřebovat podporu konzultanta nebo vývojáře Salesforce, aby vám pomohl přizpůsobit hotové řešení vašim jedinečným obchodním procesům.
Ceny Salesforce
- Sales Cloud Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Sales Cloud Professional: 80 $/měsíc na uživatele
- Sales Cloud Enterprise: 165 USD/měsíc na uživatele
- Sales Cloud Unlimited: 330 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
8. Capsule
Capsule je jednoduchá, snadno ovladatelná platforma CRM vytvořená pro malé a střední poradenské firmy. Uživatelské rozhraní je méně náročné na osvojení než u některých konkurentů, takže se s ním můžete rychle seznámit a začít ho používat.
Capsule vám umožňuje sledovat milníky v procesu prodeje, vytvářet úkoly pro schůzky a jednání, odesílat připomínkové e-maily, vytvářet automatizované schvalovací procesy a spouštět marketingové sekvence.
Kromě toho mohou konzultanti snadno synchronizovat svůj CRM systém s Gmailem nebo Outlookem a automaticky zaznamenávat aktivity potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Capsule
- Integrujte svou CRM platformu s oblíbenými platformami, jako jsou Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp a Zapier.
- Ušetřete čas a zvyšte ziskovost své poradenské firmy díky automatizaci pracovních postupů a 1 000 asistencím AI.
- Vytvořte různé prodejní kanály pro různé poradenské služby.
- Díky snadno použitelným šablonám e-mailů (až 500 v rámci podnikového plánu) strávíte méně času ve své doručené poště.
- Porozumějte svým příležitostem díky více než 10 zprávám o získaných/ztracených příležitostech, růstu pipeline a průměrné délce příležitosti.
Omezení kapsle
- Capsule je novější společnost s menším podílem na trhu než mnoho konkurentů, takže je obtížné pochopit klady a zápory s tak malým počtem recenzí a případových studií.
- Funkce pro vytváření reportů nejsou tak robustní jako u mnoha konkurentů.
Ceny Capsule
- Zdarma
- Profesionální: 18 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 36 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 54 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsule
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Salesflare
Systém Salesflare, který byl v roce 2022 oceněn společností Capterra jako CRM systém s nejlepší hodnotou a nejjednodušším používáním, se stává preferovanou volbou pro rozšiřující se podniky.
Salesflare je poskytovatel CRM systémů určený pro B2B podniky, které chtějí ušetřit čas během prodejního cyklu. Jednoduchá, ale efektivní platforma zajišťuje správu účtů, správu pipeline a automatizaci marketingu na jednom místě.
S Salesflare mohou konzultanti vytvářet e-mailové sekvence, segmentovat své publikum, sledovat návštěvníky webu a vytvářet zprávy a přehledy, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Salesflare
- Sledujte odkazy a návštěvy webových stránek pomocí skriptu pro sledování webu.
- Integrujte svůj CRM systém s účty Gmail, Microsoft 365, iCloud nebo LinkedIn.
- Obohaťte své stávající účty a kontakty o veřejně dostupné zdroje.
- Dostávejte automatické připomenutí, abyste mohli provádět následné kroky, přidávat poznámky, odpovídat na e-maily nebo se účastnit schůzek, takže nikdy nezmeškáte komunikaci s klienty.
- Naučte se systém ovládat díky bezplatnému zaškolení a individuálnímu školení.
Omezení Salesflare
- Jedná se o mladou společnost, která nemá tolik integrací jako její konkurenti.
- Některé nezbytné funkce, jako jsou přizpůsobené zprávy, jsou k dispozici pouze v profesionálních nebo podnikových tarifech.
Ceny Salesflare
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesflare
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Pipedrive
S 100 000 platícími zákazníky v téměř 180 zemích přitahuje Pipedrive poradenské firmy svou jednoduchou uživatelskou zkušeností. S Pipedrive můžete vytvořit svůj prodejní kanál z existující šablony a poté provádět prognózy prodeje, segmentaci potenciálních zákazníků a následné aktivity, vše na jednom místě.
Navíc softwarová řešení CRM od Pipedrive obsahují také nástroje pro e-mailový marketing a správu projektů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Synchronizujte svou CRM konzultační platformu s 400 nástroji, včetně Google, Xero, Asana, Slack a Kixie.
- Generujte a kvalifikujte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobitelných online formulářů.
- Během procesu implementace CRM vytvořte personalizovaný pipeline, který bude napodobovat váš prodejní cyklus.
- Využijte technologii AI k identifikaci lukrativních příležitostí.
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase na nových obchodech a prodejních aktivitách.
Omezení Pipedrive
- Existuje jen několik nativních integrací, většina nástrojů třetích stran musí být směrována přes Zapier.
- Spouštěče nejsou k dispozici pro automatizované pracovní postupy.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Najděte nejlepší CRM systém pro konzultanty
Správná platforma CRM ušetří vašim konzultantům čas, usnadní upsell stávajícím zákazníkům a uzavření nových obchodů a uloží všechny kontaktní informace na jednom místě. Výběr nového systému může být sice náročný, ale výběr systému s vhodnými automatizacemi, přizpůsobením a potřebnými reporty může vašemu prodejnímu týmu pomoci pracovat efektivněji. 👊
ClickUp je nejoblíbenější volbou mezi konzultačními firmami všech velikostí. Proč? Díky více než 1 000 integracím, 50 přizpůsobitelným widgetům, 10 přizpůsobitelným zobrazením a dostupným šablonám CRM jej lze přizpůsobit vašim jedinečným potřebám. S ClickUpem mohou vaši konzultanti trávit méně času prosazováním potenciálních zákazníků prodejním trychtýřem a více času oslavováním svých nejnovějších obchodů.