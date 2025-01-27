10 nejlepších alternativ a konkurentů Gongu v roce 2025

Gong. io nabízí obchodním zástupcům způsob, jak pomocí umělé inteligence (AI) rozšířit své poznatky, interakce a příjmy. Není to však jediný nástroj v této oblasti. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech objevilo mnoho alternativ Gongu, stojí za to sledovat, jak se vyvíjí konkurence, abyste věděli, zda je to pro vás stále ten správný nástroj.
V tomto průvodci se podíváme na nejlepší alternativy k Gongu. Podrobně se seznámíme s jejich nejlepšími funkcemi, omezeními a cenami. Pojďme prozkoumat, zda existuje nová alternativa k tomuto oblíbenému softwaru pro analýzu dat, která vám může poskytnout bohaté informace o prodeji a mnoho dalšího. ?
Co byste měli hledat v alternativě k Gongu?
Gong je oblíbenou platformou SaaS pro analýzu příjmů a podporu prodeje založenou na umělé inteligenci, kterou využívají týmy prodeje a příjmů, takže je logické, že při hledání alternativy budete potřebovat podobné funkce. Hledejte nástroje, které vám umožní získat přehled o interakcích vašich zákazníků. Správný nástroj vám pomůže analyzovat tato data, abyste uzavřeli více obchodů, zvýšili produktivitu a zvýšili příjmy.
Při zvažování nejlepších alternativ k Gongu věnujte pozornost zejména těmto oblastem:
- Snadné použití: Je prodejní platforma snadno použitelná? Vyžaduje dlouhé zaučení?
- Sada funkcí: Má všechny funkce, které potřebujete? Chybí některé? Je příliš složitá?
- Kompatibilita: Funguje alternativa k Gongu s vaším stávajícím technologickým vybavením? Může také nahradit jiné nástroje?
- Cena: Je nový nástroj dražší nebo levnější než Gong? Je v rámci vašeho rozpočtu?
- Hodnocení a recenze: Co si o tomto nástroji myslí skuteční uživatelé? Má vysoké hodnocení?
Každý prodejní tým má jedinečné potřeby, ale výše uvedené funkce jsou rozhodně ty, na které byste se měli zaměřit při výběru nové alternativy k Gongu. Zvažte, zda kromě standardních funkcí platformy pro prodejní aktivity potřebujete také automatické vytáčení, prodejní koučink, shrnutí schůzek a další funkce. Zvažte své cíle a to, jak nejlépe pracujete, a na základě toho si vytvořte seznam nejlepších alternativ k Gongu.
10 nejlepších alternativ Gongu pro prodejní týmy
1. ClickUp
Prodejní týmy oceňují nástroje jako Gong, protože nabízejí celou řadu prodejních funkcí na jednom místě. Existuje však jeden nástroj, který jde ještě dál a posiluje celý váš prodejní proces v jednom centrálním hubu – a tím je ClickUp. ✨
Náš software pro řízení prodejních projektů vám nabízí snadný způsob, jak zobrazit svůj prodejní trychtýř, sledovat aktivitu účtů a automatizovat prodejní procesy, abyste mohli pracovat lépe, nikoli tvrději. Automaticky přiřazujte úkoly na základě fází procesu a logiky, spouštějte aktualizace stavu a informujte svůj prodejní tým, který úkol nebo potenciálního zákazníka má řešit jako další.
Jednou z nejlepších funkcí ClickUp je rozsáhlá sbírka snadno použitelných šablon, včetně šablon prodejních zpráv. S touto šablonou prodejní zprávy od ClickUp rychle zjistíte, jak si vede váš prodejní tým. Identifikujte své prodejní úspěchy a podívejte se, kdy k nim došlo, jaká byla výše prodeje a jaké jsou vaše prodejní prognózy, a to vše na jednom místě.
Použijte ClickUp AI k urychlení vašich prodejních procesů a automatizaci malých, opakujících se úkolů, aby vaši agenti měli více času na uzavírání obchodů. Automaticky shrňujte schůzky, vytvářejte akční položky a generujte úkoly na základě konverzací.
ClickUp vám však neposkytuje pouze místo, kde můžete sledovat své prodeje. Jedná se o strategický plánovací softwarový nástroj, který optimalizuje celý proces rozhodování o prodeji, od identifikace potenciálního zákazníka až po jeho získání a spolupráci při uzavírání obchodů.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Zobrazte si celý svůj prodejní proces
- Automatizujte úkoly a zrychlete své pracovní postupy
- Vytvářejte úkoly a přiřazujte je členům týmu
- Spravujte svůj prodejní tým a zdroje
- Zůstaňte v kontaktu se svým týmem díky integrovanému zobrazení chatu a komentářům v reálném čase.
- CRM ClickUp pro sledování potenciálních zákazníků přímo v prodejním trychtýři
- Pomocí vlastních polí přizpůsobte hodnocení potenciálních zákazníků, rozpočty a další parametry.
- Kvalifikujte potenciální zákazníky pomocí integrovaných přizpůsobených formulářů ClickUp.
- Vytvořte si dobrý základ pomocí šablon
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup tak, abyste jej mohli zobrazit v kterémkoli z více než 10 zobrazení ClickUp.
- Sledujte obchody a monitorujte průběh projektů v čase ve svém chytrém panelu ClickUp Dashboard.
- Integruje se s tisíci dalších pracovních aplikací a vytváří tak kompletní centrum pro podporu prodeje.
Omezení ClickUp:
- S tolika funkcemi mohou někteří uživatelé zpočátku považovat flexibilitu a přizpůsobitelnost ClickUp za přílišnou.
- Funkce umělé inteligence ClickUp jsou zcela nové, takže je zde prostor pro další růst a nabídku nových funkcí – podívejte se na plán ClickUp a zjistěte, co vás čeká v budoucnu.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. LeadIQ
LeadIQ je platforma pro vyhledávání potenciálních zákazníků, která byla navržena tak, aby prodejním týmům usnadnila uzavírání dalších obchodů. Platforma poskytuje způsob, jak zachytit a synchronizovat data zákazníků z více kontaktních bodů, identifikovat, kdy oslovit klíčové účty, a psát personalizované zprávy, abyste si získali potenciální zákazníky. ✏️
Nejlepší funkce LeadIQ:
- Zjistěte, zda se vyplatí sledovat potenciální zákazníky
- Vyhněte se duplicitě tím, že zkontrolujete, zda se o potenciálního zákazníka již nestará některý z členů týmu.
- Vytvářejte rozsáhlé seznamy pro použití v prodejních kampaních
Omezení LeadIQ:
- E-mailové adresy potenciálních zákazníků nejsou vždy ověřené a někdy se jedná o „nejlepší odhad“, který nemusí být přesný.
- Někteří uživatelé uvádějí, že import dat do jiných systémů může trvat déle, než se očekávalo.
Ceny LeadIQ:
- Freemium: 0 $/měsíc na uživatele
- Essential: 75 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 130 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LeadIQ Prospector:
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
3. Outreach
Outreach je další platforma pro realizaci prodejů, která poskytuje obchodním manažerům a prodejcům nástroje pro budování prodejního kanálu a uzavírání obchodů na předvídatelnějším základě. Tento nástroj založený na umělé inteligenci pomáhá s prodejním zapojením, správou obchodů, inteligencí konverzací a dalšími funkcemi. ?️
Nejlepší funkce Outreach:
- Šablony usnadňují začátek
- Automatizujte úkoly a zefektivněte svůj prodejní workflow.
- Identifikujte nejlepší potenciální zákazníky pomocí nástrojů pro hodnocení potenciálních zákazníků.
Omezení dosahu:
- Může být náročné vrátit se k poznámkám, které jste si dříve udělali ke kontaktům; někteří uživatelé uvádějí, že
- Někteří uživatelé by uvítali podrobnější možnosti reportování.
Ceny Outreach:
- Standard: Kontaktujte nás ohledně cen
- Profesionální: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Outreach:
- G2: 4,3/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. Clari
Clari se zaměřuje na přesnost výnosů a umožňuje týmům využívat data a chytré algoritmy k získání více zakázek a udržení stávajících zákazníků. Shromažďujte data, vytvářejte společné akční plány a využívejte správu pipeline k efektivnějšímu řízení prodejního procesu od začátku do konce. ✔️
Nejlepší funkce Clari:
- Provádějte přesnější prognózy prodeje pro svůj prodejní tým.
- Automaticky synchronizujte data s vaším CRM systémem
- Provádějte změny na cestách pomocí intuitivní mobilní aplikace.
Omezení Clari:
- Nástroj může být někdy příliš proaktivní, pokud jde o navrhování dalších kroků; někteří uživatelé uvádějí, že
- Někteří uživatelé hlásí problémy, když se pokoušejí zobrazit celý rok ve svém modulu pro předpovědi.
Ceny Clari:
- Realizace: Kontaktujte nás ohledně cen
- Prognózy: Kontaktujte nás ohledně cen
- Platforma: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Clari:
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
5. LeadLoft
Platforma LeadLoft poskytuje prodejním týmům centrální místo pro vyhledávání potenciálních zákazníků, oslovování a sledování. Tento nástroj obsahuje automatizované příručky určené k zahájení konverzace se zákazníky, integrované rezervace v kalendáři a správu pipeline, která identifikuje, kdy uzavřete obchod. ?
Nejlepší funkce LeadLoft:
- Automatizujte prodejní konverzace s potenciálními zákazníky pomocí hotových playbooků.
- Vytvářejte přizpůsobené prodejní trychtýře a vytvářejte vlastní seznamy kontaktů.
- Vytvářejte kampaně pro zasílání zpráv na LinkedIn přímo v rámci platformy.
Omezení LeadLoft:
- Metriky a možnosti reportování pro e-mailové kampaně mohou působit omezeně; někteří uživatelé říkají, že
- Někteří uživatelé by uvítali integrované funkce hromadné automatizace.
Ceny LeadLoft:
- All-Access: 100 $/měsíc (zahrnuje 2 uživatele – další uživatelé jsou za 100 $/měsíc za uživatele)
- Správované služby: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LeadLoft:
- G2: 5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: n/a
6. Fireflies. ai
Fireflies se liší od ostatních alternativ Gongu v tomto seznamu, protože nejde přímo o platformu pro analýzu příjmů. Místo toho mohou prodejní týmy používat Fireflies k automatickému přepisu, shrnutí a analýze hlasových konverzací. Tato aplikace založená na umělé inteligenci se integruje do dalších nástrojů ve vašem pracovním postupu prodeje a úspěchu zákazníků – včetně ClickUp – a vytváří následné úkoly z témat konverzací.
Fireflies. ai nejlepší funkce:
- Automaticky generujte shrnutí schůzky
- Porozumějte skóre hovorového času každého účastníka
- Integruje se s populárními aplikacemi pro videokonference, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.
Omezení Fireflies. ai:
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní může být někdy matoucí.
- Můžete nahrávat a přepisovat pouze schůzky v rámci vaší organizace, nikoli schůzky, kterých se účastníte jinde.
Ceny Fireflies. ai:
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fireflies. ai:
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4/5 (5 recenzí)
7. Avoma
Avoma je další asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci, který nejen zaznamenává poznatky ze schůzek a hovorů, ale nabízí také informace o konverzacích a příjmech. Aplikace nabízí automatické nahrávání a přepis schůzek, společné pořizování poznámek, poznámky generované umělou inteligencí a integrované informace o příjmech. ?
Nejlepší funkce Avoma:
- Získejte užitečné informace o schůzkách díky automatickému přepisu a poznámkám.
- Přidejte nahrávání hovorů a sledování hovorů do platforem jako Zoom a Google Meet.
- Identifikujte výplňová slova, abyste mohli v budoucích hovorech poskytovat lepší zákaznické zkušenosti.
Omezení Avoma:
- V současné době má platforma pouze funkci přepisování obchodních hovorů a schůzek vedených v angličtině.
- Někteří uživatelé uvádějí, že přidání zapisovatele k neplánované schůzce může trvat 5–10 minut.
Ceny Avoma:
- Základní: 0 $/měsíc na uživatele
- Starter: 24 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma:
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
8. Jiminny
Jiminny je platforma pro analýzu konverzací určená pro prodejní týmy, které chtějí zvýšit své tržby tím, že pochopí, jak komunikují se zákazníky. Platforma nahrává hovory, analyzuje interakce se zákazníky a nabízí informace, které pomáhají vašemu prodejnímu týmu růst. ?
Nejlepší funkce Jiminny:
- Porozumějte svému poměru řeči, abyste mohli být promyšlenějším účastníkem schůzek.
- Prohlédněte si statistiky ostatních členů týmu, které vás motivují k zlepšování.
- Prohlédněte si nahrávky a poslechněte si, co skutečně řekli váš prodejní tým a zákazník.
Omezení Jiminny:
- Někteří uživatelé shledávají, že přepisy hovorů nejsou vždy zcela přesné.
- Není vždy snadné přijít na to, jak sdílet videa; někteří uživatelé uvádějí, že
Ceny Jiminny:
- 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Jiminny:
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
9. Zoom IQ
Pokud pravidelně používáte Zoom pro videohovory a schůzky, stojí za zvážení jejich doplněk pro inteligentní konverzaci. Zoom IQ for Sales si klade za cíl zlepšit produktivitu a ziskovost pomocí poznatků přímo z hovorů se zákazníky na Zoomu. ?
Nejlepší funkce Zoom IQ:
- Využijte konverzační inteligenci ke zlepšení vnímání zákazníků
- Poskytujte členům týmu vylepšenou zpětnou vazbu, včetně hodnocení sentimentu a zapojení.
- Přesně předpovídejte svůj prodejní trychtýř a identifikujte trendy v pipeline.
Omezení Zoom IQ:
- Aplikace funguje pouze se Zoomem, takže je užitečná pouze v případě, že je to vaše preferovaná aplikace pro videokonference.
- O Zoom IQ není mnoho známo, takže existuje jen málo uživatelských recenzí, které by vám pomohly učinit správné rozhodnutí.
Ceny Zoom IQ:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoom IQ:
Neexistují žádné samostatné recenze funkce IQ od Zoom, ale celkové hodnocení a recenze Zoom jsou následující:
- G2: 4,5/5 (více než 53 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
10. Observe. ai
Observe. ai je určen pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí zvýšit výkonnost svého kontaktního centra. Využijte tuto platformu k získání přehledu o interakcích se zákazníky, koučování svého týmu v oblasti výkonu a zlepšení způsobu práce pomocí softwaru pro analýzu živých konverzací. ?
Nejlepší funkce Observe.ai:
- Pomocí klíčových slov rychle najděte interakci se zákazníkem, kterou hledáte.
- Zrychlete hodnocení čtením automaticky generovaných přepisů hovorů.
- Naučte prodejce, jak se zlepšit pomocí inteligentních poznatků.
Pozorujte. Omezení ai:
- Zápisy z jednání nejsou vždy přesné; někteří uživatelé hlásí
- Někteří uživatelé naznačují, že dlouhé hovory mohou být automaticky zkráceny, což způsobuje zmatek.
Ceny Observe.ai:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Observe.ai:
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: n/a
Zlepšete procesy prodejních hovorů svého týmu pomocí ClickUp
Každý úspěšný prodejní tým potřebuje místo, kde může ukládat data o zákaznících a získávat praktické poznatky, které mohou podpořit silnou strategii prodeje a výnosů. Gong je sice významným hráčem v této oblasti, ale není jediným – a tento seznam pouze dokazuje, že existuje spousta příležitostí v jiných aplikacích a nástrojích pro vedoucí prodeje zaměřené na optimalizaci a růst prodejní výkonnosti.
Pokud hledáte platformu, která vám nejen pomůže rozšířit vaše prodejní aktivity, ale také vám poskytne komplexní centrum produktivity, zvolte ClickUp. Jedná se o jedinou aplikaci, která nahradí všechny ostatní – poskytne vám jedno centrální místo pro správu znalostí, zdrojů a prodeje. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a seznamte se s nejlepší alternativou Gongu na trhu. ?