10 bezplatných šablon pro analýzu odvětví, které vám pomohou sledovat konkurenci

Konkurenční zpravodajství je v podnikání důležité, zejména pro vedoucí pracovníky. Ačkoli je běžné používat upozornění vyhledávačů na aktualizace, nabízí to omezený pohled.
Různé týmy vyžadují specifická data. Například marketing se zaměřuje na kanály, kampaně a dosahování marketingových cílů, zatímco prodej se zabývá strategiemi GTM.
Přizpůsobení přístupu na základě různých potřeb zůstává klíčové pro efektivní konkurenční zpravodajství.
Sledování konkurence vyžaduje mnoho práce, od sběru dat po dokumentaci. Je také důležité zajistit, aby byla data sdílená a pravidelně aktualizovaná. Zde vám pomůže sada předem připravených šablon pro analýzu odvětví nebo šablon pro analýzu konkurence.
Co jsou šablony pro analýzu odvětví?
Šablony pro analýzu odvětví pomáhají firmám porozumět tržním trendům, klíčovým hráčům, konkurenci, chování kupujících a mikro a makro faktorům ovlivňujícím konkrétní odvětví. Informují klíčové zainteresované strany o tržním prostředí a pomáhají jim shromažďovat poznatky, které poskytují významnou konkurenční výhodu.
Šablony poskytují přehled o různých aspektech souvisejících s tržním prostředím, zejména o konkurenčních informacích. Pomáhají firmám najít odpovědi na otázky jako:
- Kdo jsou konkurenti?
- Na které segmenty trhu se konkurence zaměřuje?
- Jaké jsou jejich marketingové nástroje a taktiky?
- Jaké jsou jejich digitální a růstové strategie: SEO plán, účast na akcích atd. ?
- Jaké jsou jejich techniky podpory prodeje?
- Jaké jsou jejich taktiky pro vstup na trh?
- Jaké nové hrozby se objevují na trhu?
- Jaká je vaše konkurenční výhoda ve srovnání s ostatními hráči?
- Jaké mezery v současné době existují na trhu?
Odpovědi na výše uvedené otázky jsou klíčové pro udržení relevance na trhu a vytváření produktů, služeb a řešení s diferencovanou hodnotovou nabídkou. Tyto poznatky pomáhají upravovat nebo vytvářet obchodní plány s cílem dosáhnout vyššího podílu na trhu, čelit konkurenci a zvýšit počet získaných zákazníků.
Co dělá šablonu pro analýzu odvětví dobrou?
Dobrá šablona pro analýzu odvětví je přehledná a pomáhá týmům zůstat informovanými, organizovanými a orientovanými na akci. Zde je několik parametrů, které definují dobrou šablonu pro analýzu odvětví:
- Jednoduchost: Jednoduchá šablona se zaměřuje na správné věci ve správné míře.
- Orientace na cíle: Šablona navržená s ohledem na konkrétní obchodní cíle má obvykle lepší praktické výsledky.
- Hloubka: Schopnost ponořit se do podrobných detailů o konkurentech a trhu pomáhá při plánování.
- Přehlednost a použitelnost: Snadno srozumitelná šablona pomáhá rychle shromáždit potřebné informace.
- Praktičnost: Dobrá šablona pomáhá uživatelům činit obchodní rozhodnutí na základě dat.
- Přizpůsobení: Možnost přizpůsobení pomocí různých zobrazení, nastavení polí a sledování stavů pomáhá splnit specifické potřeby vaší firmy.
- Spolupráce: Dobrá šablona vám pomůže spolupracovat s ostatními zúčastněnými stranami tím, že je označíte, nastavíte priority a přidělíte úkoly.
10 šablon pro analýzu odvětví, které můžete použít
Zde je seznam 10 nejlepších šablon pro analýzu odvětví, které vám pomohou porozumět odvětví a podpoří vaše obchodní rozhodnutí.
1. Šablona pro analýzu trhu ClickUp
Tato šablona je ideální při uvádění nového produktu na trh nebo při optimalizaci stávajícího produktu.
Pomůže vám porozumět stávajícím konkurentům, potenciálním konkurentům, přímým i nepřímým konkurentům, náhradám a novým účastníkům na trhu. Nabízí informovaný pohled na tempo růstu trhu a potřeby, chování a preference vašich zákazníků.
Šablona ClickUp Market Analysis Template je uživatelsky přívětivá šablona, která nabízí vlastní stavy, zobrazení a vlastní pole, díky nimž získáte podrobný přehled o situaci na trhu.
Zobrazte podrobné informace o tržním podílu, výkonu, reklamě a propagačních strategiích konkurence pomocí přizpůsobených zobrazení šablony. Zobrazení ceny vs. kvality vám poskytne přehled o preferencích spotřebitelů mezi vašimi konkurenty.
Díky tomuto komplexnímu přehledu můžete přizpůsobit své produkty, služby, pozici na trhu a ceny tak, abyste dosáhli konkurenční diferenciace.
2. Šablona pro analýzu mezer ClickUp
Tato šablona Whiteboard vám umožní identifikovat rozdíly mezi vašimi cíli a aktuálním stavem a pomůže vám tyto rozdíly efektivně odstranit nebo zmenšit.
Od mezer v provozní a potřebové analýze až po mezery ve schopnostech mezi vámi a vašimi konkurenty – každá mezera má vliv na celkový výkon vašich produktů nebo služeb. Vizualizujte mezery a získejte hlubší přehled pomocí šablony ClickUp Gap Analysis Template.
Po stanovení cíle a shromáždění relevantních údajů použijte tuto šablonu k vytvoření grafu analýzy mezer. Jeden sloupec je určen pro vaši aktuální výkonnost a druhý pro požadovanou výkonnost, což vám pomůže identifikovat mezery.
Jakmile se začnete zabývat nedostatky, sledujte je pomocí vlastních stavů a kategorizujte je pomocí vlastních polí.
3. Šablona pro osobní SWOT analýzu ClickUp
Šablony pro SWOT analýzu jsou užitečné nástroje, které slouží jako dobrý nástroj pro porovnání s konkurencí, protože poskytují objektivní pohled na vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
Šablona ClickUp Personal SWOT Analysis Template činí tuto analýzu mnohem praktičtější, protože vám umožňuje brainstorming a sepsání akčních položek. Umožňuje vám seskupovat a organizovat vlastní úkoly. Sledujte průběh těchto úkolů pomocí vlastních stavů.
Přidejte vlastní pole, která zahrnují odkaz na pracovní list, míru dokončení, cíl a časový plán. Šablona vám navíc umožňuje nastavit vlastní zobrazení, jako je zobrazení seznamu, Ganttův diagram a úkoly v kalendářovém zobrazení na základě pracovní zátěže.
Hlavní předností této šablony je její schopnost pomoci vám shromáždit interní zpětnou vazbu pro vaši SWOT analýzu a plán zlepšení tím, že zapojí další uživatele nebo pověřené osoby, stanoví priority a přijímá a poskytuje komentáře nebo reakce.
Posuňte osobní SWOT analýzu na novou úroveň tím, že ji učiníte více kolaborativní a prakticky použitelnou.
4. Šablona ClickUp pro sledování konkurence
Sledování údajů o konkurentech je i přes dostupnost několika nástrojů pro analýzu konkurence poměrně náročné, vzhledem k velkému množství informací, které jsou k dispozici.
Šablona ClickUp Competitor Tracking vám pomůže sledovat konkurenci na vysoké úrovni a ponořit se do podrobných detailů, jako je typ produktu, cena a datum vydání. Tyto podrobnosti poskytují ucelený přehled o krocích konkurence, aniž by vám unikly důležité informace.
Pomocí vlastních polí v této šabloně můžete sledovat důležité informace, jako je jednotková cena, hodnocení produktů, funkce, typ produktu a rok uvedení na trh. Pomocí vlastních zobrazení můžete také sledovat různé kategorie produktů, jako jsou notebooky, smartphony, chytré hodinky a tablety.
Tato šablona vám umožňuje konfigurovat a sledovat aktualizace stavu, což usnadňuje pokrok. Také vám umožňuje zůstat v obraze díky sledování času, značkám, varováním o závislostech a dalším funkcím. Zlepšete své znalosti o konkurenci díky podrobnému a aktualizovanému sledování.
5. Šablona ClickUp pro analýzu konkurence v oblasti SEO
Úspěšná strategie SEO závisí do značné míry na znalosti strategií konkurence.
Šablona ClickUp SEO Competitor Analysis Template vám pomůže získat hluboké znalosti o SEO strategiích konkurence, díky čemuž budete moci vytvořit vítěznou SEO strategii.
Sledujte a vizualizujte důležité informace o konkurenci pomocí 27 přizpůsobitelných atributů šablony, jako jsou například zjištění o viditelnosti provozu, skóre obsahu, odhadovaná hodnota organického provozu, průměrný počet obrázků v článcích a skóre domény.
Podrobně prozkoumejte informace o výkonu webových stránek konkurence, včetně přístupnosti, viditelnosti provozu a kvality obsahu, pomocí přizpůsobených zobrazení. Zůstaňte informováni a organizovaní díky stavovému panelu a zlepšete proveditelnost pomocí průvodce pro začátečníky.
Tato šablona vám pomůže vytvořit správnou obsahovou strategii. Překonávejte své konkurenty díky detailní analýze jejich SEO strategií.
6. Šablona konkurenční analýzy ClickUp
Hlavním prvkem této šablony je kvadrantový pohled na konkurenční prostředí, který vám umožní porovnat se s konkurencí a identifikovat nové oblasti růstu.
Šablona konkurenční analýzy ClickUp vám pomůže zmapovat konkurenční prostředí. V dalších krocích vám také umožní vytvořit úkoly s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
Kategorizujte a lépe spravujte své úkoly pomocí vlastních polí. Vlastní zobrazení vám umožňují otevřít dvě zobrazení: Tabule a Průvodce pro začátečníky.
Sledujte každou analýzu konkurence pomocí vnořených podúkolů, více přiřazených osob a štítků priority.
Poté, co pochopíte, kde se v konkurenčním prostředí nacházíte, rozhodněte se o dalších krocích, stanovte priority, přidělte úkoly a sledujte jejich plnění.
7. Šablona pro analýzu konkurence ClickUp
Cena významně ovlivňuje rozhodnutí potenciálního zákazníka na trhu, který je plný identických alternativ.
Šablona ClickUp Competitive Analysis Pricing Template vám pomůže lépe porozumět cenovým strategiím a plánům vašich konkurentů. Na základě těchto poznatků budete moci svým zákazníkům nabídnout atraktivní možnosti.
Získejte komplexní přehled o cenové situaci pomocí vlastních zobrazení. Nastavte si oznámení, abyste dostávali aktualizace.
Pomocí vlastních polí můžete snadno spravovat úkoly přidáním různých atributů k cenám konkurence. Pokud musíte upravit své ceny, sledujte je pomocí konfigurovatelných aktualizací stavu, abyste nezmeškali žádný modul nebo službu.
Zlepšete své povědomí o cenách konkurence a nabídněte svým zákazníkům atraktivní ceny pomocí šablony ClickUp Competitive Analysis Pricing.
8. Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp
Než uvedete nový produkt nebo službu na trh a začnete stimulovat poptávku, potřebujete účinnou strategii pro uvedení na trh. Váš podrobný plán vychází z průzkumu trhu zaměřeného na konkurenty, cílovou skupinu, prodejní strategii a cenovou politiku.
Šablona ClickUp Go to Market Strategy vám pomůže uvést váš produkt nebo službu na trh prostřednictvím správných kanálů a se správným sdělením.
Tato šablona vám pomůže shromáždit relevantní data a získat přehled o trhu, abyste mohli naplánovat kroky nezbytné pro úspěšné uvedení produktu na trh. Umožní vám oslovit cílovou skupinu a správně umístit vaše produkty. Tím se zvýší vaše šance na úspěšné uvedení produktu na trh.
9. Šablona analýzy ClickUp Soar
Ambice jsou skvělým výchozím bodem. Úspěch však přichází, až když se setkají se správnou příležitostí.
Jasné pochopení silných stránek, příležitostí, ambicí a výsledků je nezbytné pro maximalizaci vašich silných stránek a jejich přeměnu na výsledky, na kterých záleží.
Analýza SOAR (silné stránky, příležitosti, aspirace, výsledky) pomáhá organizacím posoudit jejich výkonnost prostřednictvím vyhodnocení faktorů, které ovlivňují jejich úspěch. Následně pomáhá vytvořit plán pro práci na oblastech, které je třeba zlepšit.
Využijte šablonu ClickUp Soar Analysis Template k vizuálnímu znázornění těchto informací v jediném přehledu. Na základě toho vytvořte úkoly a kontrolní seznamy, přiřaďte priority a stanovte termíny pomocí šablony.
Pomocí šablony dosáhnete působivých výsledků díky správné identifikaci, analýze a společnému postupu.
10. Šablona 5 sil Portera od ClickUp
Porterových 5 sil se osvědčilo jako vysoce účinný nástroj pro pochopení konkurenčního tlaku.
Pomocí této šablony zmapujte 5 sil, které představují zdroje tlaku ve vašem odvětví:
- Konkurenční rivalita
- Síla dodavatelů
- Síla kupujících
- Hrozba substituce
- Hrozba vstupu nových konkurentů
Šablona ClickUp Porter’s 5 Forces vám pomůže vytvořit vlastní zobrazení, tabuli a dokument, aby byla tato analýza jednodušší a efektivnější. Také můžete označit stav úkolů jako otevřené a dokončené. K dispozici je legenda, která vám pomůže.
Učiňte svou analýzu použitelnou pomocí šablony ClickUp Porter’s 5 Forces.
Porazte konkurenci pomocí šablon pro analýzu odvětví
Abyste mohli čelit konkurenci, potřebujete účinné nástroje a šablony, které vám poskytnou ucelený přehled.
Těchto 10 bezplatných šablon je navrženo s ohledem na klíčové obchodní cíle a výsledky. Umožní vám zcela porozumět konkurenčnímu prostředí a pomohou vám pochopit jeho šíři a hloubku z různých úhlů pohledu.
Kromě toho vám pomohou přijmout opatření, nastavit intervence a pozastavit a přehodnotit vaše strategie.
Rozlučte se s analýzou konkurence v tabulkách a uvolněte své konkurenční informace z izolovaných sil. Využijte tyto šablony ClickUp k sladění všech svých interních zainteresovaných stran. Nabídněte svým interním zainteresovaným stranám kontextové informace relevantní pro jejich příslušné funkce.
