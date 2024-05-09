Průvodce používáním umělé inteligence v content marketingu v roce 2025

Umělá inteligence mění způsob, jakým marketéři vytvářejí a využívají marketingový obsah. Podle průzkumu HubSpot 83 % marketérů uvedlo, že díky použití umělé inteligence dokážou vytvořit více obsahu než bez ní.
Umělou inteligenci využívají k vytváření nového obsahu, úpravám nebo přeformulování stávajícího obsahu, přípravě osnov obsahu, výzkumu klíčových slov, analýze dat a zefektivnění produkce obsahu.
Existuje mnoho způsobů, jak využít AI v content marketingu. Největším problémem pro content marketéry je však dnes to, že nástroj pro tvorbu obsahu pomocí AI nedokáže produkovat výstupy, které by byly stejně osobní, konverzační a přesné jako obsah vytvořený člověkem.
Umělá inteligence je přesto cenným spojencem, který může content marketérovi ušetřit čas a námahu. Čtěte dál a dozvíte se, jak správně používat AI v content marketingu. Podělíme se také o několik tipů a triků, které náš vlastní content tým používá k udržení kvality při škálování tvorby obsahu. Nejprve si ale projdeme základy.
Porozumění AI v obsahovém marketingu
Zjednodušeně řečeno, umělá inteligence simuluje lidskou inteligenci v softwaru nebo strojích. To umožňuje strojům provádět úkoly, které tradičně mohly vykonávat pouze lidé, jako je učení se z minulého chování nebo přijímání strategických rozhodnutí.
Natural Language Processing (NLP) je termín používaný k popisu schopnosti AI zpracovávat a rozumět lidskému jazyku, jak mluvenému, tak psanému. To jí umožňuje vytvářet, upravovat, přeformulovávat, personalizovat, shrnovat nebo překládat obsah.
Díky pochopení toho, jak lidé mluví a píší, může AI vytvářet téměř lidský obsah s vysokou přesností.
Pro vývoj obsahu vytvořeného pomocí AI se v současné době široce využívá odvětví AI zvané generativní AI.
Nástroje jako ChatGPT a Jasper zjednodušily proces tvorby obsahu tím, že pomáhají marketérům generovat nápady, vytvářet osnovy nebo dokonce psát obsah během několika sekund, nikoli hodin.
Podle výše citovaného průzkumu HubSpot jsou to hlavní způsoby, jakými marketéři začleňují AI do marketingových kampaní:
Ačkoli existuje mnoho případů použití, obsah generovaný umělou inteligencí také vyvolává určité obavy, například otázky originality. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence používá k vytváření obsahu existující data, je obsah generovaný umělou inteligencí skutečně originální, nebo se jedná o plagiát?
Kromě toho existuje řada nástrojů pro detekci obsahu vytvořeného umělou inteligencí, které dokážou téměř přesně rozpoznat obsah vytvořený umělou inteligencí. Znamená to, že mezi obsahem vytvořeným umělou inteligencí a obsahem vytvořeným člověkem stále existuje významný rozdíl? Měli by content marketeři používat umělou inteligenci v content marketingu?
Krátká odpověď zní „ano“. Většina marketérů si tyto obavy uvědomuje a používá AI ke zvýšení efektivity, místo aby používala obsah generovaný výhradně AI. Klíčem je najít rovnováhu mezi AI a lidským vkladem.
Jak využívat AI v content marketingu
Podívejme se na různé způsoby, jak mohou content marketeři využívat AI, a na některé její výhody a nevýhody. Pokud si ještě nejste jisti, jak AI v content marketingu používat, možná vás tento průvodce inspiruje.
Pojďme rovnou na to.
Využití umělé inteligence pro výzkum obsahu a generování nápadů
Jedním z hlavních případů použití umělé inteligence v content marketingu je generování nápadů na obsah.
Zde je několik způsobů, jak využít AI pro výzkum obsahu:
- Požádejte AI, aby našla trendová témata pomocí analýzy rozsáhlých online dat z různých zdrojů, jako jsou vyhledávače a sociální média.
- Nechte nástroje AI SEO generovat náměty témat pro konkrétní klíčová slova na základě záměru uživatelů a analýzy SERP (stránek s výsledky vyhledávání) pro lepší umístění ve vyhledávačích.
- Pomocí nástrojů AI pro obsahový marketing můžete vytvářet podrobné osnovy pro blogové příspěvky, e-knihy nebo jakýkoli jiný typ obsahu.
- Využijte nástroje umělé inteligence ke studiu obsahových strategií vašich konkurentů a získávání poznatků.
ClickUp Brain je komplexní řešení AI od ClickUp, které pomáhá s různými aspekty content marketingu.
Využijte ClickUp Content Idea Generator a získejte pokladnici nových nápadů na základě vstupních parametrů, jako je cílová skupina a klíčová slova.
Poté vyberte nápady, které jsou pro vaši firmu nejrelevantnější, a pomocí šablony ClickUp Content Plan Template vytvořte plán obsahu.
Díky devíti vlastním polím a čtyřem vlastním zobrazením můžete organizovat svůj obsah od vytvoření až po zveřejnění. Použijte jej k vytvoření podrobného redakčního kalendáře.
Po brainstormingu a sestavení nápadů v Docs použijte zobrazení plánu obsahu pro přehled veškerého obsahu, který má být vytvořen, a zobrazení kalendáře obsahu, abyste měli plán publikování vždy po ruce. Můžete také použít zobrazení schvalovací tabule pro sdílení nápadů na obsah se zainteresovanými stranami za účelem schválení.
Alternativně můžete také použít kalendář obsahu ClickUp a organizovat příspěvky podle stavu, například Naplánováno, V recenzi, Publikováno atd. Tuto šablonu složky můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala procesům vašeho týmu. Umožňuje také zobrazit kalendář obsahu v různých formátech, například v kalendáři, časové ose a na tabuli.
Šablona kalendáře ClickUp poskytuje seznam, ve kterém můžete na první pohled vidět veškerý obsah naplánovaný na týden nebo měsíc.
Můžete jej použít k vytvoření podrobného přehledu svého týdenního kalendáře obsahu. Kromě toho můžete sledovat stav schvalování, data publikování a konkrétní pilíř obsahu, ke kterému se každý článek vztahuje.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon kalendáře obsahu pro sociální média a blogy v roce 2024
Tvorba obsahu pomocí generativní AI
Generativní AI dokáže vytvářet různé typy obsahu, od blogových příspěvků a e-mailů až po prakticky jakýkoli marketingový obsah. Zde je návod, jak vytvořit podrobný nástin blogu pomocí ClickUp Brain:
Mnoho marketérů však dává přednost tomu, aby AI použili k vytvoření prvního návrhu, který pak dále vylepší lidští autoři a redaktoři. Tím je zajištěno, že obsah je vytvořen rychle, ale stále má lidský rozměr a je přesný.
Pokud hledáte generátor obsahu využívající umělou inteligenci, který vytváří přesný obsah podobný lidskému, pak je ClickUp Brain přesně to, co potřebujete.
Jeho Al Writer for Work vám pomůže vytvořit obsah specifický pro danou roli, od blogových příspěvků až po poutavé popisky pro příspěvky na sociálních médiích.
Je také užitečný pro vytváření šablon obsahu, které můžete opakovaně používat. To vám ušetří čas, protože nemusíte pokaždé začínat od nuly.
Shrnutí, přeformulování nebo úprava obsahu pomocí umělé inteligence
Kromě vytváření nového obsahu se nástroje AI pro psaní používají také k úpravám obsahu. Může se jednat o shrnutí, přeformulování v jiném tónu nebo stylu, nebo dokonce o přepsání obsahu.
ClickUp Brain například rychle a přesně shrnuje vlákna a dlouhé texty do stručných úryvků. Upravuje také obsah, aby opravil gramatické chyby a zlepšil čitelnost.
Svůj obsah můžete také vylepšit pomocí AI Writeru od ClickUp Brain. Zde je příklad:
Jak umělá inteligence vylepšuje optimalizaci pro vyhledávače
Nástroje AI pro obsahový marketing také přispívají k SEO tím, že pomáhají s výzkumem klíčových slov, analýzou konkurence a dalšími časově náročnými úkoly, které jsou pro obsahovou strategii nezbytné.
Zde je několik z mnoha případů použití AI v SEO:
- Algoritmy umělé inteligence procházejí obrovské množství dat, aby identifikovaly relevantní klíčová slova pro tvorbu obsahu.
- AI analyzuje a kontroluje obsah , aby posoudila, jak je vhodný pro SEO a zda splňuje záměr SERP.
- Nejlepší nástroje pro budování odkazů využívají AI k vyhledávání autoritativních webových stránek, nefunkčních odkazů a mezer v klíčových slovech pro budování zpětných odkazů.
- Nástroje pro SEO audit také využívají sílu AI k provádění hloubkových auditů webových stránek a poskytování přizpůsobených SEO doporučení.
- Jedním z nejčastějších využití umělé inteligence v SEO je provádění analýzy konkurence, doporučování SEO strategií a identifikace mezer v obsahu.
Celkově lze říci, že AI pomáhá téměř ve všech aspektech SEO a pomáhá vytvářet obsah, který je uživatelsky přívětivý a zároveň vhodný pro SEO, a to v širokém měřítku.
Využijte nástroje umělé inteligence k urychlení procesu tvorby obsahu a použijte šablonu ClickUp Content Production Scaling Template k jeho zefektivnění. Tým ClickUp pro tvorbu obsahu ji používá ke správě a škálování produkce svého blogu!
Použijte tuto šablonu složky ve svém pracovním prostoru a naplánujte si tvorbu a publikování obsahu na několik týdnů. Obsahuje širokou škálu vlastních polí, jako je URL návrhu (pro snadnou úpravu a schvalování), URL stručného popisu blogu (pro snadný přístup k popisu), zdroj autora (pro sledování obsahu od více autorů) atd. Umožňuje vám zobrazit tvorbu obsahu podle měsíců; po publikování lze příspěvky zobrazit také v samostatném kalendáři.
Výhody a výzvy umělé inteligence při tvorbě obsahu
Umělá inteligence nabízí content marketérům mnoho výhod, ale zároveň vyvolává obavy a přináší výzvy. Pojďme se podívat na obě stránky používání umělé inteligence v content marketingu, abychom mohli posoudit, zda výhody převažují nad nevýhodami.
Výhody
Zde jsou některé z klíčových výhod využití umělé inteligence při tvorbě obsahu.
- Rychlost a efektivita: Nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci urychlují proces tvorby obsahu a pomáhají generovat obsah podložený výzkumem během několika sekund.
- Konzistence: Algoritmy umělé inteligence a strojového učení fungují na základě předem definovaných pravidel a historických dat a poskytují konzistentní výsledky, pokud parametry zůstávají stejné.
- Škálovatelnost: Díky četným aplikacím v oblasti tvorby obsahu a rychlosti vám AI pomůže rychle zvýšit vaše úsilí v oblasti tvorby obsahu.
Výzvy
Zatím jsme si ověřili, že AI zrychluje a usnadňuje tvorbu obsahu. Existuje však také mnoho výzev souvisejících s používáním nástrojů AI pro tvorbu obsahu. Pojďme si je stručně projít.
- Změna pracovního postupu: Zapojení umělé inteligence do procesu vyžaduje změnu způsobu práce a udržení rovnováhy mezi umělou inteligencí a lidským zapojením. Dosáhnout této rovnováhy může být obtížné a vyžaduje určité experimentování, aby se zjistilo, co v konkrétním scénáři funguje nejlépe.
- Zajištění přesnosti a spolehlivosti: AI může vyhledávat informace online a na jejich základě vytvářet obsah, ale k jejich ověření je často zapotřebí lidský zásah. Ne všechny informace dostupné online jsou přesné a obsah vytvořený AI nemusí být stoprocentně spolehlivý.
- Etické aspekty: Jednou z největších obav ohledně používání AI při tvorbě obsahu je to, že postrádá lidský rozměr. Zajistit, aby AI nenahrazovala lidi, ale pomáhala jim, by mělo být hlavní prioritou pro každého, kdo používá AI v content marketingu.
- Vyhýbání se zaujatosti: Vzhledem k tomu, že AI se opírá o trénovací data, jednou z největších obav při jejím používání je, že může být náchylná k zaujatosti. Pokud se to nekontroluje, může to vést k šíření existujících předsudků ve společnosti.
Závěrem lze říci, že pokud rozumíte výzvám spojeným s AI a umíte se s nimi vypořádat, je to účinný nástroj, který vám pomůže posílit vaše úsilí v oblasti content marketingu.
Strategie obsahu s využitím umělé inteligence: příklady použití a ukázky
Již jsme se zabývali různými způsoby, jakými je AI užitečná v content marketingu. Nyní se podíváme na některé praktické aplikace a příklady, které vám pomohou vytvořit vaši strategii content marketingu.
Nápady na obsah
Mezi praktické příklady využití umělé inteligence při tvorbě obsahu patří:
- Vyhledávání relevantních klíčových slov a trendových témat pro tvorbu obsahu
- Příprava zadání obsahu pro autory nebo influencery
- Vytváření podrobných osnov obsahu na základě výzkumu SERP
- Analýza strategií a obsahu konkurence za účelem doporučení nápadů na obsah
- Sledování trendů online a na sociálních médiích za účelem nalezení populárních témat nebo hashtagů pomocí nástrojů umělé inteligence pro sociální média
- Provádění průzkumu publika za účelem vytvoření přizpůsobených strategií obsahu
- Kurátorování obsahu z více zdrojů pro newslettery nebo seznamy
Příklad: Stručné informace o obsahu AI pro plánování obsahu (Kasasa)
Finanční společnost Kasasa se potýkala s optimalizací tvorby obsahu a budováním autority svých webových stránek. Spojila se s AI společností MarketMuse, aby vytvořila vysoce kvalitní a autoritativní obsah na základě AI-poháněných obsahových briefů.
Výsledek?
O 92 % více organického provozu meziročně, 83% nárůst v žebříčku klíčových slov a o 28 % více času stráveného na stránce.
Závěr: Použijte šablony strategií obsahového marketingu s nástroji umělé inteligence a rychle vytvořte solidní plán obsahu, který přinese skvělé výsledky.
Tvorba obsahu
Zde je několik příkladů reálného využití umělé inteligence při tvorbě obsahu.
- Automatické generování podrobných blogových příspěvků, článků, případových studií a dalších dlouhých obsahů
- Psaní poutavých textů e-mailů a předmětů
- Vytváření obrázků a videí na základě podnětů AI
- Převod textu na video pomocí nástrojů umělé inteligence
- Pomocí pokynů nechte nástroje AI pro copywriting generovat marketingové texty a obsah pro sociální média.
- Využití umělé inteligence k vytváření shrnutí, titulků a přepisů
Příklad: Tvorba videí pomocí umělé inteligence (Dixa)
Společnost Dixa, která se zabývá softwarem pro zákaznický servis, používá nástroj pro generování videí pomocí umělé inteligence Synthesia k vytváření videí pro zaškolení nových zákazníků. Díky použití umělé inteligence ušetřila třetinu času, který by jinak strávila vytvářením tradičních videí s komentářem. Místo toho nyní společnost používá avatary a šablony vytvořené umělou inteligencí k vytváření videí ve velkém měřítku.
Závěr: Používejte šablony obsahu generované umělou inteligencí, abyste zjednodušili a zrychlili proces tvorby obsahu.
Optimalizace obsahu
Zde je několik praktických způsobů, jak lze AI využít k optimalizaci stávajícího obsahu.
- Opravování interpunkce a běžných gramatických chyb
- Zlepšení čitelnosti, tónu, struktury a optimalizace klíčových slov
- Optimalizace obrázků, včetně popisů bohatých na klíčová slova a alternativních textů, a komprese obrázků
- A/B testování pro porovnání různých prvků a pochopení toho, co nejlépe funguje pro konkrétní publikum
- Prodloužení nebo zkrácení obsahu, změna jeho tónu nebo přeformulování
- Překlad textového nebo video obsahu do více jazyků
Příklad: Testování a optimalizace e-mailů pomocí umělé inteligence společností Goosehead Insurance
Pojišťovna využila nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí Jasper k vytvoření personalizovaných e-mailů a jejich testování s cílem zlepšit zapojení příjemců a konverze. Výsledkem bylo 22% zvýšení míry prokliku u e-mailů.
Závěr: Využijte AI nejen k vytváření nového obsahu, ale také ke zlepšení stávajícího obsahu. Využijte nástroje AI ke zlepšení jazyka, testování konverzí, opravám obrázků, překladům a dalším účelům
Budoucnost AI v obsahovém marketingu
S rozvojem technologie AI se její využití bude stále více rozšiřovat a stane se nedílnou součástí pracovního postupu při tvorbě obsahu.
Pokroky v oblasti zpracování přirozeného jazyka a strojového učení přiblíží obsah vytvořený umělou inteligencí obsahu vytvořenému lidmi. Většina marketérů využívá umělou inteligenci k vytváření prvních návrhů nebo k vylepšování obsahu, spíše než k jeho kompletní tvorbě.
To se pravděpodobně změní, jakmile se obsah vytvářený umělou inteligencí zlepší a bude se více podobat lidskému.
Některé další nové technologie AI mohou v budoucnu revolučně změnit tvorbu obsahu. Pojďme si některé z nich stručně představit.
- Prediktivní analytika a doporučovací systémy: AI dokáže přesně předpovědět trendy v obsahu a vzorce chování uživatelů při prohlížení webových stránek. To pomůže firmám poskytovat návštěvníkům webových stránek vysoce personalizovaná doporučení obsahu.
- Vizuální AI: Technologie AI se zlepší v analýze a porozumění vizuálního obsahu. To lze využít k získávání poznatků z obrázků a videí a k optimalizaci vizuálního obsahu pro lepší výkon.
- Generativní modely umělé inteligence: Nástroje jako ChatGPT se budou i nadále vyvíjet a odpovídat na otázky, aby vytvářely obsah s vyšší přesností a spolehlivostí.
- Optimalizace hlasového vyhledávání: S rostoucí popularitou hlasového vyhledávání bude optimalizace obsahu pro tyto účely stále důležitější. Technologie umělé inteligence pro optimalizaci a tvorbu hlasového obsahu bude novou hranicí pro využití umělé inteligence v content marketingu.
Rozšiřte své aktivity v oblasti content marketingu pomocí AI a ClickUp
AI nabízí mnoho výhod pro content marketéry. Pomáhá rychle a efektivně vytvářet nebo optimalizovat obsah a škálovat vaše marketingové aktivity.
Je však důležité pochopit a zmírnit obavy související s používáním nástrojů založených na umělé inteligenci v content marketingu. Při rozhodování o tom, jak používat umělou inteligenci v content marketingu, musíme zohlednit nedostatek lidské kreativity, spolehlivost poskytovaných informací a etické otázky.
Přesto budoucnost nástrojů AI pro tvorbu obsahu. Pokroky v oblasti zpracování přirozeného jazyka, prediktivní analýzy a dalších technologií AI způsobí revoluci v procesu tvorby obsahu.
Pokud jste tedy dosud nezahrnuli umělou inteligenci do své strategie content marketingu, musíte tak učinit hned teď.
Hledáte komplexní nástroj AI, který funguje jako druhý mozek a pomáhá se všemi aspekty content marketingu? Vyzkoušejte ClickUp Brain ještě dnes. Pomůže vám zefektivnit tvorbu obsahu a škálovat vaše procesy content marketingu.
Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte jeho funkce, abyste mohli posoudit, v čem vám může pomoci.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak lze AI využít v marketingu?
AI lze využít pro různé marketingové účely, od studia tržních trendů až po poskytování personalizovaných doporučení. Schopnost rychle a přesně analyzovat rozsáhlé datové soubory a generovat lidské reakce činí nástroje založené na AI mimořádně užitečnými při vytváření marketingových strategií podložených daty a zlepšování procesů content marketingu.
2. Jak lze AI využít při tvorbě obsahu?
Nástroje pro tvorbu obsahu využívající generativní technologii AI lze použít jako pomocníky při psaní. Umělá inteligence je užitečná ve všech aspektech tvorby obsahu pomocí AI, od přípravy obsahových briefů a osnov až po psaní kompletních článků.
3. Jak mohou marketéři využít generativní AI pro tvorbu obsahu?
Generativní AI, typ technologie umělé inteligence, využívá zpracování přirozeného jazyka k porozumění a replikaci lidského jazyka. Nástroje pro tvorbu obsahu pomocí AI se široce používají pro různé účely, například:
- Vytváření poutavých předmětů e-mailů a popisků na sociálních médiích
- Vytváření poutavého obsahu pomocí podnětů a šablon
- Automatické generování článků do blogu, případových studií a dalšího obsahu
- Vypracování osnov pro různé typy obsahu