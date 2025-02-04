10 nejlepších alternativ k ProWritingAid pro rok 2025

Spisovatelé jsou pečliví. Trávíme nespočet hodin vytvářením vět, přemýšlením nad výběrem slov, opravováním chyb a snahou odstranit otravné gramatické chyby.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje jako ProWritingAid, které nám pomáhají odhalit chyby a vylepšit naši práci. Věděli jste ale, že existuje celá řada alternativních nástrojů pro kontrolu gramatiky, které čekají na objevení?
ProWritingAid je užitečný nástroj pro spisovatele, ale není to jediná možnost na trhu. Ať už hledáte cenově dostupnější alternativu, konkrétní funkce, jako je pomoc při psaní pomocí umělé inteligence, nebo bezplatný nástroj, který vyhovuje jinému stylu psaní, existuje perfektní alternativa k ProWritingAid, která čeká na objevení.
Co byste měli hledat v alternativě k ProWritingAid?
Ideální alternativa k ProWritingAid závisí výhradně na vašich potřebách v oblasti psaní. Zde je několik klíčových funkcí a faktorů, které je třeba zvážit:
- Pokročilé funkce vs. základní potřeby: Podívejte se na širokou škálu funkcí, které vám pomohou vylepšit vaše psaní. Mnoho nástrojů obsahuje kontrolu plagiátů, aby byla zajištěna originalita. Psaní pomocí umělé inteligence je užitečná funkce a nástroje, které pomáhají s kreativním brainstormingem, přepisováním vět a generováním různých stylů psaní, jsou velkým plusem.
- Integrace: Vyberte si nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který se integruje s vaším oblíbeným softwarem pro psaní. Hledejte možnosti, které nabízejí rozšíření pro prohlížeče, desktopové aplikace nebo integraci s oblíbenými platformami pro psaní.
- Cena: Rozhodněte se, zda vám stačí bezplatný tarif se základními funkcemi, nebo zda potřebujete pokročilé funkce, které nabízejí placené předplatné. Některé nástroje dokonce nabízejí možnost jednorázového zakoupení.
- Cílová skupina: Hledejte nástroje, které vyhovují konkrétním stylům psaní nebo odvětvím. Můžete je vybrat podle funkcí a vlastností, které odpovídají vašim jedinečným cílům v oblasti psaní.
Díky pochopení vašeho procesu psaní a priorit můžete zúžit výběr alternativ k ProWritingAid a najít nástroj pro psaní, který dokonale doplní váš pracovní postup.
10 nejlepších alternativ k ProWritingAid pro rok 2024
Pojďme se podívat na 10 nejlepších alternativ k ProWritingAid pro rok 2024 a prozkoumat jejich silné a slabé stránky, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí:
1. ClickUp
Nejlepší pro psaní s využitím umělé inteligence
ClickUp jde nad rámec tradičního řízení projektů a nabízí sadu funkcí navržených tak, aby posílily týmy a zlepšily jejich pracovní postupy. Klíčovým prvkem je ClickUp Docs, výkonný nástroj pro tvorbu dokumentů a spolupráci. Pomáhá při plynulé spolupráci, takže členové týmu mohou zanechávat komentáře, sledovat revize a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
A teď přichází to nejzajímavější: ClickUp Docs se hladce integruje s ClickUp Brain, asistentem pro psaní založeným na umělé inteligenci, který funguje jako váš guru gramatiky a trenér stylu.
Zvažte poznámky z brainstormingových sezení, návrhy projektů nebo marketingové texty, vše uložené na centrální, přístupné platformě.
Ať už jde o gramatickou korekci, stylistické vylepšení nebo zvýšení srozumitelnosti, ClickUp Brain funguje jako váš virtuální editor, který vám pomůže vylepšit vaše psaní a zajistit profesionální a působivou zprávu. Můžete využít AI Writer od ClickUp Brain k práci a vytváření obsahu pro e-maily, dokumenty nebo dokonce kreativní brainstormingové sezení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úžasné dokumenty, wiki a znalostní báze pomocí široké škály předem připravených šablon.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, přidělujte úkoly a termíny v rámci dokumentů.
- Využijte robustní funkce formátování a úprav ClickUp Doc k vytváření profesionálně vypadajícího obsahu.
- Odstraňte překlepy a gramatické chyby pomocí komplexních funkcí pro opravu gramatiky v ClickUp Brain.
- Vylepšete svůj styl psaní pomocí návrhů týkajících se struktury vět, výběru slov a celkové srozumitelnosti.
- Spolupracujte hladce v rámci ClickUp s využitím AI funkcí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je doplňková funkce za příplatek.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Grammarly
Nejlepší všestranný gramatický korektor
Grammarly vyniká jako dobře zavedený a uživatelsky přívětivý gramatický korektor. Během psaní analyzuje váš text, identifikuje a zvýrazňuje potenciální gramatické, pravopisné a interpunkční chyby. Tato okamžitá zpětná vazba vám umožňuje řešit problémy během psaní a zajistit, že vaše sdělení bude vybroušené a profesionální.
Nabízí návrhy pro srozumitelnost a stručnost, které vám pomohou vylepšit strukturu vět a výběr slov. Grammarly vyhovuje různým stylům psaní a účelům. Ať už píšete formální obchodní e-mail, neformální příspěvek na blog nebo kreativní text, Grammarly dokáže přizpůsobit své návrhy tak, aby vaše psaní odpovídalo zamýšlenému tónu a publiku.
Nejlepší funkce Grammarly
- Provádějte korektury v reálném čase, kontrolu gramatiky, pravopisu a interpunkce.
- Získejte pokročilé návrhy pro zlepšení srozumitelnosti, struktury vět a slovní zásoby.
- Najděte ta správná slova díky návrhům synonym z tezauru Grammarly a rozšiřte si slovní zásobu.
- Zajistěte originalitu pomocí nástroje Grammarly pro kontrolu plagiátů, který prohledává rozsáhlé online databáze a identifikuje potenciální duplikáty obsahu.
- Udržujte konzistenci značky integrací stylového průvodce vaší organizace s Grammarly pro automatické dodržování stylových preferencí.
Omezení Grammarly
- Bezplatný tarif nabízí omezené funkce a nezahrnuje kontrolu plagiátů ani pokročilé návrhy stylů.
- Nemusí vždy zachytit jemné gramatické chyby, chyby v gramatice a interpunkci nebo porozumět složitým větným strukturám.
- Omezená funkčnost pro kreativní psaní, kde mohou být nekonvenční styly a technické psaní označeny jako pravopisné chyby.
Ceny Grammarly
- Bezplatný tarif
- Premium: 30 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
3. Slick Write
Zaměřte se na srozumitelnost a stručnost
Slick Write analyzuje váš text a nabízí užitečné návrhy, jak zlepšit vaše psaní. Identifikuje a pomáhá vám odstranit nadbytečné prvky, které mohou zkomplikovat sdělení. Navíc poskytuje doporučení ke zlepšení plynulosti vět a celkové čitelnosti, aby vaše psaní bylo přímé a oslovilo vaše publikum.
Tento nástroj se nezaměřuje pouze na opravu gramatických chyb. Chápe, že jasné a stručné psaní je klíčem k efektivní komunikaci. Tento bezplatný nástroj vám pomůže vytvářet věty, které jsou snadno srozumitelné a zanechávají trvalý dojem. Ať už jste zkušený spisovatel nebo teprve začínáte, Slick Write může být cenným přínosem ve vaší sadě nástrojů pro psaní.
Nejlepší funkce Slick Write
- Analyzujte strukturu svých vět a navrhujte vylepšení pro plynulost a stručnost.
- Odstraňte opakující se fráze a nadbytečné věty pomocí funkce detekce redundance v nástroji Slick Write.
- Využijte navrhovaná synonyma a alternativy, abyste zvýšili působivost svých textů.
- Získejte jasnou představu o složitosti svého psaní díky skóre čitelnosti Slick Write.
Omezení Slick Write
- Omezená sada funkcí ve srovnání s placenými gramatickými kontrolami (žádné gramatické kontroly nad rámec základních chyb)
- Zpětná vazba může být opakující se, zejména u delších textů.
- Postrádá pokročilé funkce, jako je kontrola plagiátů nebo návrhy specifické pro daný žánr.
- Omezené možnosti integrace (především webové nástroje)
Ceny Slick Write
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Slick Write
- G2: NA
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Linguix
Asistent psaní založený na umělé inteligenci
Linguix využívá sílu umělé inteligence k analýze vašeho stylu psaní, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a nabízí podnětné návrhy, které zlepší celkový dojem vašeho sdělení. Gramatika je sice zásadním základem, ale Linguix si uvědomuje, že je to jen jeden z mnoha dílků skládačky.
Díky zaměření na styl, srozumitelnost, plynulost a dokonce i vícejazyčnou podporu nabízí Linguix komplexní řešení pro všechny, kteří chtějí zlepšit své psaní. Ať už jste zkušený spisovatel nebo teprve začínáte, Linguix vám může pomoci.
Nejlepší funkce Linguix
- Analyzujte svůj styl psaní a získejte návrhy na vylepšení jazyka, aby vaše sdělení bylo jasné, stručné a mělo zamýšlený účinek.
- Odstraňte zbytečnou složitost a vytvářejte plynulé věty.
- Získejte přístup k vícejazyčné podpoře pro angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, polštinu a portugalštinu.
- Získejte návrhy na zlepšení gramatiky a srozumitelnosti v několika jazycích, aby vaše sdělení bylo pochopeno a rezonovalo i za hranicemi.
- Přepište strukturu věty a zachovejte její význam pomocí funkce parafráze.
- Získejte inteligentní návrhy synonym a alternativních formulací.
- Integrujte je s různými platformami, jako jsou Google Docs, Gmail a webové prohlížeče.
Omezení Linguix
- Návrhy umělé inteligence mohou být někdy příliš opatrné nebo mohou postrádat zamýšlený tón textu.
- Omezená zpětná vazba ohledně plagiátorství ve srovnání se specializovanými nástroji na kontrolu plagiátorství
Ceny Linguix
- Bezplatný tarif
- Personal Pro: 15 $/měsíc
- Podnikání: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Linguix
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
5. PaperRater
Přizpůsobeno pro akademické psaní
PaperRater rozumí jedinečným výzvám akademického psaní a nabízí funkce, které jsou přímo určeny pro tuto cílovou skupinu. Jedná se o gramatický korektor speciálně navržený na podporu studentů a akademiků, který vyhledává chyby a nabízí návrhy na vylepšení akademických prací.
Ať už se zabýváte semestrální prací, připravujete výzkumný návrh nebo dokončujete disertační práci, PaperRater může být vaším spojencem. Využijte jeho funkce k identifikaci a opravě gramatických chyb, obohacení slovní zásoby a zajištění správného formátování citací.
Nejlepší funkce PaperRater
- Identifikujte gramatické chyby běžné v akademickém psaní pomocí speciálně vyvinutých algoritmů.
- Zajistěte, aby vaše eseje, výzkumné práce a další dokumenty byly vybroušené a bez chyb.
- Získejte synonyma a alternativní formulace běžně používané v akademickém psaní a posuňte svou komunikaci na vyšší úroveň.
- Získejte pokyny k citacím, které vám pomohou vyhnout se běžným formátovacím chybám a zajistí, že vaše odkazy budou jasné a přesné.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a HubSpot.
Omezení PaperRater
- Omezené funkce v bezplatném tarifu, kontrola plagiátů a návrhy citací jsou vyhrazeny pro placené tarify.
- Zpětná vazba může být zaměřena na formální akademický styl, který nemusí být vhodný pro všechny typy psaní.
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou návrhy psaní založené na umělé inteligenci nebo zpětná vazba specifická pro daný žánr.
Ceny PaperRater
- Bezplatný tarif
- Premium: 14,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze PaperRater
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
6. Ginger
Kontrola gramatiky s nádechem originality
Ginger je výkonný nástroj pro kontrolu gramatiky a pravopisu, ale jeho schopnosti daleko přesahují základní detekci chyb. Tento inovativní nástroj vám pomůže vytvořit jasný, stručný a poutavý obsah, který osloví vaše publikum.
Jeho robustní korekční engine identifikuje a opravuje chyby, od překlepů a interpunkčních chyb až po složitější gramatické problémy. Kromě toho Ginger nabízí také funkce určené ke zlepšení vašeho stylu psaní a srozumitelnosti.
Nejlepší funkce Ginger
- Získejte užitečné návrhy, které vám pomohou přeformulovat věty tak, aby byly srozumitelnější a stručnější, díky vestavěnému nástroji pro parafráze od Ginger.
- Pomocí vestavěného slovníku můžete prozkoumat synonyma a alternativní formulace.
- Poslechněte si své texty nahlas přečtené funkcí Text-to-speech.
- Oslovte globální publikum díky vícejazyčné podpoře dostupné v placených tarifech. Díky tomu můžete efektivně komunikovat.
- Integrujte je s různými platformami, včetně Microsoft Word, Gmail a webových prohlížečů.
Omezení Ginger
- Návrhy na přeformulování vět mohou být někdy nepřirozené nebo neohrabané.
- Funkce převodu textu na řeč nemusí vždy dokonale zachytit zamýšlený tón hlasu.
Ceny Ginger
- Bezplatný tarif
- Premium: 7,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ginger
- G2: 4,3/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 80 recenzí)
7. Quillbot
Mistr přeformulování
Quillbot je nástroj pro parafrázi, který vám pomůže přepsat věty tak, aby si zachovaly svůj původní význam. Je to skvělá volba pro všechny, kteří se chtějí vyhnout plagiátorství nebo jednoduše přeformulovat existující text pro větší srozumitelnost nebo rozmanitost.
Je to vaše jediné místo pro kreativní parafráze a komplexní vylepšení psaní. Tento inovativní nástroj jde nad rámec základní výměny synonym. Nabízí řadu režimů parafráze, které vyhoví vašim konkrétním potřebám.
Nejlepší funkce Quillbot
- Vyberte si z několika režimů parafráze, včetně „Standard“ pro jemné změny a „Fluency“ pro kreativnější přepisy.
- Pište propracované parafráze pomocí standardního režimu, který zachovává podstatu vašeho původního textu.
- Vytvářejte kreativnější přepisy díky režimu plynulosti, který vám umožní objevovat nové způsoby, jak vyjádřit své myšlenky.
- Zajistěte, aby váš parafrázovaný text zachoval sofistikovaný a vytříbený tón díky formálnímu režimu.
- Získejte přístup k jedinečným a originálním přeformulováním v kreativním režimu, které jsou ideální pro brainstorming nebo generování nových nápadů na obsah.
- Upravte úroveň synonym pro přizpůsobené parafráze
Omezení Quillbot
- Bezplatná verze má omezené možnosti parafráze a neumožňuje kontrolu gramatiky.
- Přílišné spoléhání se na synonyma může někdy vést k nepřirozeným formulacím, které vyžadují ruční úpravy.
- Omezená funkčnost pro složité texty nebo kreativní psaní, které vyžaduje specifický tón.
Ceny Quillbot
- Bezplatný tarif (omezený počet parafrází)
- Měsíčně: 9,95 $/měsíc
- Pololetní: 6,66 $/měsíc
- Roční předplatné: 4,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Quillbot
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
8. Wordtune
Přepište s elegancí
Stejně jako Quillbot se Wordtune zaměřuje na gramatické chyby a pomáhá vám přepsat věty tak, aby si zachovaly svůj původní význam. Wordtune však klade důraz na zachování tónu a stylu vašeho psaní spolu s jasností.
Wordtune chápe, že tón hraje klíčovou roli v efektivní komunikaci. Ať už píšete vtipný blogový příspěvek nebo formální obchodní návrh, funkce Wordtune pro detekci a zachování tónu zajistí, že váš zamýšlený tón zůstane konzistentní během celého procesu přepisování.
Nejlepší funkce Wordtune
- Využijte několik režimů přepisování: Možnosti jako „Neformální“, „Formální“ a „Krátký“ vyhovují různým stylistickým potřebám.
- Získejte návrhy synonym, abyste obohatili rozmanitost vět, aniž byste ztratili význam.
- Využijte sílu nástroje pro vytváření souhrnů a ušetřete spoustu času a zdrojů.
- Při přepisování zachovejte zamýšlený tón (např. humorný, vážný) pomocí funkce detekce tónu.
- Prozkoumejte alternativní formulace, objevte nové způsoby, jak vyjádřit své myšlenky, a vdechněte svému psaní novou energii.
- Přístup k AI Answers, abyste se mohli dozvědět a naučit více na cestách díky odborným poznatkům sdíleným z důvěryhodných zdrojů.
Omezení Wordtune
- Stejně jako u jiných nástrojů pro parafrázi může být u složitých vět nutné provést úpravy, aby byla po přepsání zajištěna přesnost.
- Omezená funkčnost pro detekci plagiátů (vhodnější pro parafráze než pro tvorbu originálního obsahu)
Ceny Wordtune
- Bezplatný tarif (omezený počet přepisu za den)
- Premium: 24,99 $/měsíc
- Neomezený: 37,50 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny (další funkce pro týmy)
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
9. Copy. ai
Váš stroj na kreativní obsah
Copy. ai není běžný nástroj pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Jedná se o AI asistenta pro psaní, který vám pomůže vytvářet kreativní textové formáty pro marketing, příspěvky na sociálních médiích a další obsahové potřeby. Nejedná se pouze o předem připravený obsah. Nabízí také nástroje pro brainstorming a generování nápadů, které nastartují vaši kreativitu.
Pro ty, kteří hledají více možností pro tvorbu obsahu, rozšířené funkce a vyšší limity výstupů, jsou placené tarify přizpůsobeny potřebám rostoucích podniků, tvůrců obsahu a marketingových agentur. Ať už jste samostatný podnikatel, manažer obsahového marketingu nebo majitel kreativní agentury, Copy. ai může transformovat váš proces tvorby obsahu.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvářejte úvody blogových příspěvků, popisky pro sociální média, popisy produktů a další.
- Vytvářejte poutavé úvody a strukturované osnovy, které vám pomohou při psaní blogu a zajistí zájem čtenářů.
- Vytvářejte poutavé popisky pro sociální sítě, které upoutají pozornost a zvýší návštěvnost vašich profilů.
- Využijte šablony zahrnující texty pro e-mailový marketing, varianty reklam a dokonce i podněty pro kreativní beletrii.
- Vyberte si z několika stylů psaní, jako je přesvědčivý nebo informativní.
- Integrujte je s některými marketingovými a obsahovými platformami.
- Získejte bezplatnou verzi s omezenými funkcemi, zatímco placené plány nabízejí více možností generování obsahu a funkcí.
Omezení Copy.ai
- Generovaný obsah může vyžadovat úpravy a doladění, aby dokonale odpovídal hlasu vaší značky a specifickým potřebám.
- Výstupy mohou někdy postrádat originalitu nebo obsahovat faktické nesrovnalosti, což vyžaduje pečlivou kontrolu.
- Omezené možnosti kontroly gramatiky a úprav (vhodnější pro tvorbu obsahu než pro korektury)
Ceny Copy.ai
- Bezplatný tarif
- Pro: 36 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
10. Jasper
Tvorba dlouhých textů s podporou umělé inteligence
Jasper je AI asistent pro psaní, který jde nad rámec pouhé kontroly gramatiky a editace. Vyniká v generování dlouhých textů, což z něj dělá cenný nástroj pro blogery, marketéry a další. Řekněte Jasperovi, co potřebujete, a sledujte, jak generuje vysoce kvalitní a relevantní obsah, který dokonale odpovídá vaší vizi.
Tento nástroj funguje jako váš AI kopilot a nabízí komplexní sadu funkcí, které zefektivní proces tvorby obsahu, zlepší vaše psaní a pomohou vám dosáhnout dominance v oblasti content marketingu. Pomůže vám vytvořit vysoce kvalitní dlouhý obsah od nuly nebo pomocí předem připravených šablon.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvářejte dlouhé formáty obsahu: Vytvářejte blogové příspěvky, texty pro webové stránky, články a další obsah od nuly nebo pomocí šablon.
- Vytvářejte obsah v „režimu šéfa“ zadáváním jednoduchých příkazů a pokynů.
- Využijte staré příspěvky na blogu, oživte texty na webových stránkách a zajistěte, aby vaše knihovna obsahu zůstala aktuální a poutavá.
- Optimalizujte svůj obsah pro vyhledávače a dosáhněte úspěchu v oblasti content marketingu.
- Vyberte si z rozmanité nabídky stylů a tónů obsahu.
- Přepište a vylepšete stávající obsah pomocí nástroje pro vylepšení obsahu.
- Vyberte si z několika stylů a tónů obsahu.
Omezení Jasperu
- Pro začátečníky je zde určitá náročnost na učení.
- Vygenerovaný obsah může vyžadovat úpravy, aby byla zajištěna přesnost, faktická správnost a dokonalé sladění s hlasem vaší značky.
- Omezené možnosti kontroly gramatiky a úprav (vhodnější pro tvorbu obsahu než pro korektury)
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Týmy: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Najděte si ideální alternativu k ProWritingAid
Jak vidíte, neexistuje univerzální odpověď na otázku, jaké jsou alternativy k ProWritingAid. Výběr ideálního nástroje závisí na vašich konkrétních potřebách a stylu psaní. Ať už toužíte po hloubkové gramatické analýze, návrhům psaní založených na umělé inteligenci nebo nástroji pro zlepšení srozumitelnosti vět, existuje možnost, která vám pomůže zlepšit vaše psaní.
Doporučujeme vyzkoušet bezplatné zkušební verze a ukázky, které mnoho z těchto nástrojů nabízí. To vám umožní experimentovat a zjistit, která platforma nejlépe doplňuje váš pracovní postup. Nejdůležitějším faktorem je najít nástroj pro psaní nebo pomocníka, který vám umožní vyjadřovat se jasně, sebevědomě a působivě. ClickUp v podstatě umí toto vše a ještě mnohem více. Skutečná síla ClickUp spočívá v synergii jeho funkcí.
ClickUp Docs poskytuje platformu pro spolupráci při tvorbě obsahu, zatímco ClickUp Brain nabízí pokyny v reálném čase, které zvyšují jeho kvalitu. Díky robustním funkcím pro správu projektů, komunikačním nástrojům a funkcím pro správu úkolů máte k dispozici komplexní řešení, které zefektivní váš pracovní postup a pomůže vám dosáhnout vašich cílů.
Na co tedy čekáte?
Začněte ClickUp zkoumat ještě dnes!