10 nejlepších nástrojů pro společné psaní pro rok 2025

Píšete nebo upravujete dokumenty společně s členy svého týmu?
Psaní je dnes málokdy sólovou záležitostí—ať už se jedná o projektovou schůzku, profesora kontrolujícího studentské úkoly, tým spolupracující na obchodní nabídce nebo technickou dokumentaci. Dokonce i autoři a redaktoři úzce spolupracují na návrzích, aby vytvořili skvělý obsah ve vašem feedu.
Pravděpodobně používáte jednu z mnoha populárních aplikací pro psaní dokumentů. Pokud však vaše práce vyžaduje hodně spolupráce, měli byste použít nástroj, který je pro tento účel vytvořen.
Přemýšlíte, který nástroj pro společné psaní je pro vás ten pravý? Máme pro vás řešení.
V tomto článku jsme sestavili žebříček 10 nejlepších nástrojů pro společné psaní pro rok 2024, které vám pomohou efektivně pracovat s vašimi týmy. Pojďme tedy zjistit, v čem jsou tak skvělé a který nástroj je pro vás nejvhodnější.
Co byste měli hledat v nástrojích pro společné psaní?
Při výběru nástrojů pro společné psaní upřednostněte funkce, které zlepšují týmovou práci a produktivitu. Kromě obvyklých možností psaní, formátování a rozvržení hledejte například funkce jako:
- Spolupráce v reálném čase: Vyberte si nástroj, který umožňuje více uživatelům synchronně upravovat dokument. Eliminuje se tak zpoždění a nedorozumění a podporuje se plynulá týmová práce, což je ideální pro rozptýlené týmy.
- Správa verzí: Ujistěte se, že nástroj uchovává historii verzí, aby uživatelé měli přístup k předchozím verzím, mohli porovnávat změny a sledovat úpravy. Tímto způsobem můžete předcházet chybám a podporovat odpovědnost.
- Komentáře: In-line komentáře jsou nezbytnou funkcí pro efektivní spolupráci, protože umožňují kontextovou zpětnou vazbu bez nutnosti přepínání mezi komunikačními kanály.
- Přiřazování úkolů a oznámení: Pokud spolupracujete s více lidmi na stejném dokumentu, je tato funkce neocenitelná. Přiřazením úkolů a spuštěním oznámení, aby byli konkrétní spolupracovníci informováni, můžete své projekty dokončit rychleji.
- Kontrola oprávnění: Možná budete muset omezit přístup k určitým dokumentům pouze na oprávněné osoby, zatímco jiné soubory zůstanou přístupné všem. Vyberte si proto nástroj, který vám umožní spravovat, kdo může dokument prohlížet, upravovat nebo stahovat.
- Kompatibilita s více platformami: Vyberte si nástroj kompatibilní s PC, Mac, tablety a telefony, protože to je v dnešní době, kdy používáme více zařízení, samozřejmostí.
- Integrace a widgety: Vyberte si nástroj, který se stane nedílnou součástí vašeho pracovního postupu, zejména pokud pracujete s velkým počtem nástrojů. Například integrace s e-mailem, poznámkovými bloky a kanbanovými tabulemi vám pomůže ušetřit čas a zvýšit produktivitu.
- Funkce psaní s podporou AI: AI již nelze ignorovat – díky výkonnému a schopnému modelu AI můžete psát rychleji, snížit počet chyb a zvýšit působivost svých textů.
Nyní, když víte, jaké funkce hledat, projděte si náš seznam nástrojů pro společné psaní a najděte ten, který vás zaujme.
10 nejlepších nástrojů pro společné psaní
Podívejme se na 10 skvělých nástrojů pro psaní, které usnadňují tvorbu obsahu a spolupráci.
1. ClickUp
ClickUp je více než jen běžný nástroj pro psaní. Stručně řečeno, jedná se o výkonný nástroj pro zvýšení produktivity s robustními funkcemi softwaru pro správu projektů.
ClickUp Docs je cloudový nástroj pro správu dokumentů, který uživatelům umožňuje vytvářet dokumenty, vnořené stránky a propracované wiki. Váš tým tak může spolupracovat a pracovat na dokumentech společně, od začátku až do konce.
Kromě toho ClickUp díky funkcím pro spolupráci v reálném čase, jako jsou komentáře, značky, editace v reálném čase a dokonce i vestavěná chatovací konzole, umožňuje snadnou spolupráci a úzkou týmovou práci.
ClickUp navíc nabízí řadu integrací, které zvýší vaši produktivitu. Můžete tak propojit celou řadu nástrojů s Docs, od e-mailových nástrojů přes CRM až po systémy pro správu databází.
A pak je tu ještě AI.
AI asistent pro psaní ClickUp je dokonalým partnerem pro brainstorming, úpravy a shrnování obsahu. Můžete také překládat návrhy do jiných jazyků.
Díky pokročilým funkcím, jako jsou společné tabule a myšlenkové mapy, navíc nejen převádíte text do vizuálních formátů, ale také proměňujete nápady v realizovatelné plány.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poskytujte zpětnou vazbu v rámci dokumentu prostřednictvím komentářů a značek a poté spravujte verze několika jednoduchými kliknutími.
- Při práci na dokumentu úzce spolupracujte s členy týmu. Barevné kurzory usnadňují sledování toho, kde se každý spolupracovník nachází a co právě dělá.
- Zůstaňte v kontaktu se svým týmem díky individuálním chatovým vláknům v rámci každého dokumentu a poskytněte všem spolupracovníkům přístup k podrobným diskusím.
- Využijte funkce genAI od ClickUp, díky kterým bude tvorba a úprava obsahu rychlejší a přesnější. Můžete také zkontrolovat, zda váš obsah odpovídá vašim stylovým pokynům.
- Spravujte oprávnění k prohlížení a úpravám pro jednotlivce, týmy a hosty, abyste mohli zajistit bezpečnost svých dat.
Omezení ClickUp
- Využití plného potenciálu tohoto nástroje může být pro nové uživatele náročné.
- Ne všechny funkce jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/měsíc za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
2. Google Docs
Google Docs je cloudová aplikace pro zpracování textu vyvinutá společností Google. Je součástí sady produktivních nástrojů Google Workspace a je určena pro uživatele, kteří chtějí vytvářet, upravovat a ukládat dokumenty online.
Google Docs podporuje spolupráci v reálném čase, takže uživatelé mají přístup ke svým dokumentům z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Díky tomu je tento nástroj oblíbený mezi jednotlivci, týmy i podniky.
Kromě toho nabízí historii verzí, komentáře, možnosti sdílení a funkce psaní podporované umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Google Docs
- Spolupracujte v reálném čase a využívejte komentáře, značky a indikátory psaní k sdílení zpětné vazby a spolupráci s vaším týmem.
- Pište rychleji a vyhněte se gramatickým chybám díky asistenčním funkcím Google, jako je Smart Compose.
- Pracujte efektivně díky odpovídání na komentáře z Gmailu, vkládání grafů ze Slides a dalším funkcím.
- Importujte soubory v několika populárních formátech a exportujte dokumenty do formátu PDF.
Omezení Google Docs
- Uživatelé mají obavy ohledně potenciálních bezpečnostních rizik.
- Nedostatečná podpora složitých sloupců a dokumentů s náročným designem
- Omezený výběr šablon
Ceny Google Docs
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2 (Google Workspace): 4,6/5 (více než 42 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
3. Dropbox Paper
Dropbox nazývá Paper „nástrojem pro společnou úpravu dokumentů pro týmy“ – něčím, co překlenuje propast mezi tvorbou a koordinací. Je navržen tak, aby usnadňoval spolupráci v reálném čase mezi členy týmu pracujícími na dokumentu, a umožňoval jim snadno vytvářet, upravovat a sdílet obsah.
Dropbox Paper také podporuje běžné funkce pro spolupráci na textech, jako jsou vkládání komentářů, sledování změn a označování uživatelů. U obrázků a dalších mediálních souborů můžete zanechat zpětnou vazbu prostřednictvím poznámek.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Pomocí komentářů, značek a úkolů spolupracujte a poskytujte týmu zpětnou vazbu k dokumentu.
- Rozlišujte uživatele přidělením barvy každému z nich, která se projeví jak v komentářích, tak v úpravách.
- Sledujte aktivitu uživatelů a monitorujte změny
Omezení Dropbox Paper
- Žádná vestavěná kontrola pravopisu ani pomocné funkce pro psaní
- Nabízí omezený offline přístup
- Omezené možnosti šablon, formátování a rozvržení
Ceny Dropbox Paper
- Plus: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 32 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. Microsoft Word
Microsoft Word, jeden z nejstarších textových editorů a jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro společné psaní, je téměř synonymem pro úpravy dokumentů. Na rozdíl od většiny současných textových editorů se Word často vyvíjí, aby držel krok s dobou, a je stále stejně relevantní jako výkonný a schopný textový editor.
Microsoft Word nabízí jak online (bezplatnou), tak desktopovou (placenou) aplikaci. Poskytuje také všechny základní funkce pro psaní a spolupráci, které najdete ve většině podobných nástrojů pro psaní, včetně komentářů a sledování změn pro simultánní úpravy.
Co však Microsoft Word skutečně odlišuje, je Copilot, jeho funkce genAI, která uživatelům umožňuje vytvářet nové obsahy, přetvářet tabulky na text a dokonce brainstormovat nápady.
Pro jednotlivce však může být drahý, protože Word je k dispozici pouze jako součást balíčku. Pokud hledáte pouze nástroje pro společné psaní a nepotřebujete celou sadu Office, nemusí to být pro vás nejlepší volba.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Word
- Vytvářejte přizpůsobené dokumenty ve velkém měřítku pomocí funkce hromadné korespondence. To je obzvláště užitečné pro e-maily nebo pozvánky.
- Funkce podporující spolupráci, jako jsou sledování změn, komentáře a společné psaní v reálném čase.
- Zabezpečte své dokumenty heslem, abyste se nemuseli obávat neoprávněného přístupu.
Omezení aplikace Microsoft Word
- Tento nástroj může být pro jednotlivce velmi nákladný.
- Uživatelé také bojují se složitým a neintuitivním uživatelským rozhraním.
- Nedostatek podpory v reálném čase
Ceny aplikace Microsoft Word
- Bezplatná verze na omezenou dobu
- Vlastní licence pro jednotlivce a firmy
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Word
- G2: 4,7/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
5. Etherpad
Etherpad je webový nástroj, který umožňuje více uživatelům současně pracovat na jednom dokumentu. Jedná se o open-source nástroj pro společnou úpravu dokumentů, který umožňuje rychlou spolupráci v reálném čase.
Stačí nastavit blok a sdílet URL adresu se svými spoluautory nebo editory, aby mohli obsah upravovat. Tato funkce je skvělá pro skupinové aktivity, jako je brainstorming, schůzky k revizi projektů nebo spolupráce na dokumentech.
Každému editorovi bude přiřazena jedinečná barva a všichni budou moci dokument upravovat společně.
Etherpad také nabízí více než 290 pluginů, které můžete použít k přidání dalších funkcí pro spolupráci do tohoto nástroje.
Nejlepší funkce Etherpadu
- Vytvářejte obsah společně, protože více uživatelů může společně psát a upravovat obsah a pomocí svých jedinečných barev sledovat jednotlivé obsahy.
- Přidejte další funkce pro spolupráci (například komentáře a chat) pomocí pluginů třetích stran.
Omezení Etherpadu
- Nenabízí cloudové úložiště ani pokročilé možnosti exportu.
- Někteří uživatelé považují možnosti formátování za omezené.
Ceny Etherpadu
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Etherpadu
- G2: 4,3/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4/5 (nedostatek recenzí)
6. Zotero
Zotero je bezplatný open-source nástroj pro shromažďování, citování a sdílení výzkumných výsledků. Je k dispozici pro stolní počítače a také jako rozšíření pro populární prohlížeče, včetně Chrome, Safari a Firefox.
Zotero však neposkytuje funkce pro psaní nebo spolupráci v reálném čase, i když Zotero Groups umožňuje uživatelům vytvářet sdílené knihovny pro správu výzkumných prací a dalších zdrojů.
Zotero však vyniká svými citačními schopnostmi. Podporuje více než 10 000 citačních stylů a také automaticky ukládá veškerý váš výzkum, takže jej můžete kdykoli použít jako referenci.
Díky open-source povaze těchto nástrojů máte navíc úplnou kontrolu nad svými daty.
Nejlepší funkce Zotero
- Vytvořte pro svůj tým sdílené knihovny výzkumných materiálů a bibliografií.
- Vytvořte soukromou skupinu se svými spoluautory, abyste mohli všichni spolupracovat a organizovat svůj výzkum a citace.
Omezení Zotero
- Omezené funkce pro spolupráci při psaní a úpravách
- Nejvhodnější pro výzkum, nikoli pro psaní a úpravy
Ceny Zotero
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Zotero
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
7. Perusall
Perusall je platforma určená pro pedagogy a vytvořená pedagogy. Je určena především pro učitele a dělá vzdělávání pro jejich studenty více kolaborativním zážitkem.
Ačkoli se nejedná o typický nástroj pro psaní, je oblíbený mezi studenty, protože pomáhá při společném studiu a vytváření komunit studentů.
Perusall díky funkcím, jako jsou společné poznámky a skupinový chat, učinil studium a psaní pro studenty zajímavějším. Kromě toho vám také umožňuje pořizovat a sdílet poznámky z učebnic.
Tyto aktivity jsou však omezeny na Perusall a nelze je sdílet externě.
Nejlepší funkce Perusall
- Vytvářejte poznámky k částem učebnic a reagujte na poznámky vytvořené ostatními.
- Vytvořte sociální síťové fórum, kde mohou studenti klást otázky a účastnit se diskusí.
- Dělejte si poznámky z kurzů, kombinujte je a sdílejte je s kolegy.
Omezení Perusall
- Lze použít pouze v akademickém prostředí.
- Materiály ke kurzu nelze stahovat ani tisknout.
Ceny Perusall
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Perusall
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
8. Evernote
Evernote je oblíbená aplikace pro pořizování poznámek, ale lze ji použít i jako nástroj pro psaní jednoduchých dokumentů. Aplikace byla populární v roce 2010 a stále se umisťuje na předních místech v žebříčcích nejlepších aplikací pro pořizování poznámek a psaní.
Jeho funkce jsou však pro dnešní pracovní prostředí již poněkud zastaralé.
Například Evernote podporuje pouze úpravy v reálném čase a sdílení poznámek. Neobsahuje žádné další funkce, jako jsou komentáře nebo chaty, a proto se může pro většinu případů použití jevit jako omezený.
Nejlepší funkce Evernote
- Mějte přehled o svém seznamu úkolů díky nástroji Task.
- Přístup k Evernote odkudkoli díky jeho offline funkcionalitě
- Integrujte jej do svého kalendáře
Omezení Evernote
- Je obtížné sdílet poznámky s uživateli, kteří nepoužívají Evernote.
- Uživatelé považují bezplatnou verzi za příliš základní a placené tarify za zbytečně drahé.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $ měsíčně
- Profesionální: 17,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8100 recenzí)
9. Authorea
Authorea je určena pro výzkumné pracovníky a akademiky, kteří spolupracují na vědeckých článcích. Nazývá se Google Docs pro vědce, protože umožňuje výzkumným pracovníkům psát a upravovat obsah, citovat odkazy, hostovat články a mnoho dalšího.
Authorea, součást hnutí open-source, je pro jednotlivé uživatele zdarma a zahrnuje funkce, jako je publikování s otevřeným přístupem, neomezený počet veřejných dokumentů a neomezený počet spolupracovníků na jeden dokument. Kromě toho jeho funkce pro spolupráci zahrnují úpravy v reálném čase, přidávání spoluautorů, komentáře a živý chat.
Nejlepší funkce Authorea
- Upravujte text společně s dalšími autory a během procesu revize získávejte zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů.
- Odesílejte své články přímo do časopisů z platformy Authorea a ušetřete tak čas a námahu.
- Snadno se vraťte k předchozím verzím dokumentů, protože dokumenty Authorea jsou vytvořeny na Git.
- Využijte funkci živého chatu Authorea k zasílání zpráv spolupracovníkům v reálném čase.
- Pracujte v webovém prostředí LaTeX s podporou formátovaného textu a značek.
Omezení Authorea
- Nejvhodnější pro akademické pracovníky
- Má strmou křivku učení.
- Není plně přizpůsobitelný.
Ceny Authorea
- Zdarma
- Komunita: 1 200 $/rok (5 podsbírek)
- Kolekce: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Authorea
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
10. Scrivener
Scrivener, vyvinutý společností Literature and Latte, je nástroj pro zpracování textu určený pro autory, scenáristy a další profesionály pracující na rozsáhlých projektech, jako jsou výzkumné práce, knihy atd.
Scrivener také nabízí specializované funkce, jako je Corkboard pro organizaci osnov, Snapshot pro ukládání různých verzí sekce a Sketches pro přidávání poznámek k postavám nebo nastavení.
Ačkoli většina těchto funkcí dělá ze Scriveneru skvělou volbu pro spisovatele, nabízí pouze základní možnosti spolupráce, jako je přidávání komentářů a režim revize pro barevné označování úprav (podobně jako sledování změn v jiných nástrojích pro psaní).
Projekt Scrivener také nelze sdílet přímo s spolupracovníkem. Musíte jej přidat do cloudového úložiště, jako je Google Drive nebo Dropbox, a poté udělit přístup.
Nejlepší funkce programu Scrivener
- Zapněte režim revize, abyste měli přehled o různých verzích návrhu.
- Pomocí vložených poznámek a komentářů můžete do dokumentů přidávat zpětnou vazbu.
- Importujte a prohlížejte si svůj stylový list společně s návrhem ve složce pro výzkum v programu Scrivener pro tvorbu dlouhých textů.
Omezení programu Scrivener
- Neposkytuje online ani webovou aplikaci.
- Na komentáře nelze odpovídat.
- Neposkytuje nástroje pro spolupráci v reálném čase.
- Obtížné formátování tabulek
Ceny Scrivener
- Standard (Mac/Windows): 49 $
- iOS: 23,99 $
- Balíček (MacOS a Windows): 80 $
Hodnocení a recenze Scrivener
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
Zjednodušte si práci pomocí perfektního nástroje pro společné psaní
Ať už píšete diplomovou práci, technický dokument, román nebo obchodní návrh, bez správného nástroje se neobejdete. Dobré nástroje pro společné psaní mohou výrazně zlepšit proces vytváření a úprav dokumentů.
Proč nezkusit ClickUp? Je to skvělý všestranný nástroj pro živnostníky, akademiky, studenty i firmy.
Díky pokročilým funkcím, jako je týmový prostor, automatizace pracovních postupů a ClickUp AI, je navíc ideálním nástrojem pro všechny vaše potřeby v oblasti psaní a spolupráce.
ClickUp navíc poskytuje centralizovanou platformu pro vytváření, ukládání a organizování všech vašich kreativních prací a dokumentů na jednom místě. Budete mít také bezplatný přístup k knihovně šablon ClickUp, pomocí kterých můžete vytvářet dokumenty pro různé účely.
Začněte s ClickUp ještě dnes!