10 nejlepších nástrojů pro kontrolu gramatiky pro úpravy v roce 2025

I ten nejzajímavější text může ztratit na lesku, pokud v něm najdete gramatickou nebo interpunkční chybu. Autoři, redaktoři a správci obsahu neustále hledají svatý grál mezi nástroji pro psaní, který by je před těmito úskalími ochránil.
Publikování obsahu s gramatickými nebo pravopisnými chybami může poškodit nejen vaši důvěryhodnost, ale také obchodní příležitosti. V takovém scénáři se nástroje pro kontrolu gramatiky staly neocenitelnými pomocníky při psaní, které jsou navrženy tak, aby vylepšily text k dokonalosti.
Ať už píšete román, vylepšujete blogový příspěvek nebo připravujete obchodní návrh, správný nástroj pro kontrolu gramatiky je nepostradatelným pomocníkem při snaze o bezchybný obsah.
Co byste měli hledat v nástrojích pro kontrolu gramatiky?
Nejlepší nástroj pro kontrolu gramatiky vám pomůže vyhnout se chybám a posune vás směrem k jasnosti a přesnosti. Zde je několik věcí, které byste měli zvážit při výběru nástrojů pro sebe nebo svou firmu:
- Přesnost při opravování chyb: Hledejte nástroje, které vynikají v identifikaci a opravování gramatických chyb, pravopisných chyb, interpunkčních chyb a často zaměňovaných slov. Nejlepší gramatický korektor minimalizuje počet chyb, které vám uniknou.
- Komplexní pokrytí: Vyberte si nástroj pro kontrolu gramatiky, který jde nad rámec základních pravopisných a gramatických chyb a zahrnuje pokročilé funkce, jako je shoda podmětu s přísudkem, pravidla interpunkce, výběr slov a složité větné struktury.
- Všestrannost napříč platformami: Ideální nástroj se hladce integruje s různými aplikacemi, od Microsoft Word a Google Docs až po prohlížeče prostřednictvím rozšíření, a zajišťuje tak bezchybné psaní, ať už svůj obsah vytváříte kdekoli.
- Pomoc při psaní pomocí umělé inteligence: Pokročilé nástroje pro kontrolu gramatiky využívají umělou inteligenci k poskytování návrhů gramatiky, korektur, vylepšení slovní zásoby a dokonce i nástrojů pro parafráze, díky čemuž bude vaše psaní jasnější a poutavější.
- Detekce plagiátů: Špičkový online nástroj pro kontrolu gramatiky zahrnuje také funkce pro kontrolu plagiátů, které vám pomohou zajistit originalitu a vyhnout se duplicitnímu obsahu.
- Podpora jazykových variant: Profesionální autoři, kteří píší pro globální publikum, ocení nástroje pro kontrolu gramatiky, které podporují různé varianty anglického jazyka (USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie).
- Uživatelsky přívětivé prostředí: Hledejte gramatický korektor, který se snadno používá, ať už se jedná o bezplatnou verzi pro příležitostné pisatele nebo prémiovou verzi s pokročilejšími funkcemi pro profesionální pisatele a editory.
- Další vzdělávací zdroje: Nejlepší nástroje pro kontrolu gramatiky také poskytují zpětnou vazbu, která vám pomůže postupně zlepšit vaše psací dovednosti, včetně vysvětlení pravidel anglické gramatiky a návrhů, jak se vyhnout běžným chybám, jako je pasivní hlas nebo nevhodné věty.
10 nejlepších nástrojů pro kontrolu gramatiky, které můžete použít v roce 2024
Vzhledem k tomu, že mnoho online aplikací slibuje zdokonalení vaší prózy, není otázkou pouze to, které z nich jsou k dispozici, ale také to, které jsou nejúčinnější a nejpřesnější. Zde je 10 nejlepších nástrojů pro kontrolu gramatiky, které můžete v roce 2024 použít, aby vaše psaní bylo nejen bezchybné, ale také vyleštěné na maximum.
1. ClickUp
ClickUp, tradičně známý pro své schopnosti v oblasti řízení projektů, také umožňuje kontrolu gramatiky a vylepšení psaní díky funkcím, které jsou určeny pro profesionální spisovatele, správce obsahu a kohokoli, kdo potřebuje přesný obsah.
Pro ty, kteří chtějí zlepšit své psaní a zároveň efektivně řídit projekty, představuje ClickUp zajímavý nástroj s dvojím účelem. Jeho schopnost integrovat se s Grammarly a nabízet vestavěné návrhy založené na umělé inteligenci z něj činí cenný nástroj pro zajištění bezchybného a vybroušeného psaní.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain : Využijte funkce přepisování a kontroly gramatiky ClickUp Brain, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- ClickUp Docs : Identifikujte a opravte gramatické chyby, pravopisné chyby a chyby v interpunkci v dokumentech.
- Integrace Grammarly: Zlepšete kvalitu svého psaní pomocí návrhů od Grammarly, které opraví širokou škálu problémů v psaní.
- Všestranná integrace platforem: Pracujte plynule na různých platformách, včetně Microsoft Word a Google Docs.
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé návrhy gramatiky a stylu jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za příplatek 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Grammarly
Grammarly je předním bezplatným nástrojem pro kontrolu gramatiky a nabízí komplexní sadu funkcí určených k vylepšení každého textu k dokonalosti. Grammarly je známý svou pokročilou gramatikou, opravou interpunkčních chyb a schopností kontroly stylu a je určen širokému publiku, od studentů po profesionální spisovatele.
Nejlepší funkce Grammarly
- Detekujte širokou škálu gramatických chyb pomocí pokročilého nástroje pro kontrolu gramatiky.
- Opravte všechny typy pravopisných a interpunkčních chyb.
- Získejte doporučení, jak zlepšit srozumitelnost, poutavost a tón svých textů.
- Zajistěte originalitu obsahu pomocí nástroje pro detekci plagiátů, který porovnává text s miliardami webových stránek.
- Pracujte snadno díky integraci s prohlížeči Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Office a Google Docs.
Omezení Grammarly
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v prémiové verzi.
- Nemusí zachytit velmi jemné nuance nebo chyby specifické pro daný kontext tak přesně jako lidský korektor.
Ceny Grammarly
- Bezplatná verze:
- Premium: Cena začíná na 30 $/měsíc
- Podnikání: 25 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny pro týmy
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 6 900 recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Grammarly pro vás
3. Hemingway
Aplikace Hemingway App je jedinečný online nástroj pro kontrolu gramatiky, který je známý tím, že zjednodušuje a posiluje prózu. Zaměřuje se na dlouhé, složité věty a časté chyby, což z něj činí neocenitelný nástroj pro autory, kteří ve svém psaní usilují o stručnost a působivost.
Nejlepší funkce Hemingway
- Pomocí skóre čitelnosti identifikujte složité věty a zjednodušte je, aby byl váš text srozumitelnější.
- Zefektivněte své psaní minimalizací adverbií.
- Identifikujte věty v pasivním hlasu a zlepšete tak své psaní jako celek.
- Použijte desktopovou aplikaci pro offline úpravy a přímé publikování.
Omezení Hemingwaye
- Postrádá hloubku gramatických a pravopisných kontrol, které najdete v jiných bezplatných gramatických kontrolních nástrojích.
- Mnoho uživatelů dává přednost alternativám Hemingway, protože neobsahují funkci kontroly plagiátů.
- Omezená zpětná vazba k pokročilým otázkám psaní, jako je styl a tón
Ceny Hemingway
- Online verze: zdarma
- Desktopová aplikace: Jednorázový nákup za 19,99 $, k dispozici pro Windows i Mac
Hodnocení a recenze Hemingway
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
4. QuillBot
QuillBot je známý svými inovativními nástroji pro psaní a parafráze založenými na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby zlepšily kvalitu a srozumitelnost psaného obsahu na různých platformách.
Díky jedinečnému modulu pro parafráze a integrovaným nástrojům pro psaní je oblíbený mezi studenty, výzkumníky a profesionálními spisovateli. Chcete-li zjistit, jak si QuillBot vede v porovnání s konkurencí, přečtěte si informace o alternativách QuillBot.
Nejlepší funkce QuillBot
- Použijte nástroj pro parafrázi k přeformulování textu, abyste zlepšili srozumitelnost nebo změnili tón.
- Detekujte a opravujte gramatické chyby a zajistěte, aby vaše psaní odpovídalo pravidlům anglické gramatiky.
- Udržujte akademickou integritu kontrolou originality textů
- Shrňte články, dokumenty a písemnosti do klíčových bodů pro rychlé pochopení.
- Vyberte si z řady režimů psaní, jako je formální, jednoduchý, kreativní atd., aby vyhovovaly různým kontextům.
Omezení QuillBot
- Bezplatná verze má omezení týkající se funkcí, jako je délka textu, který lze zpracovat, a přístup k pokročilým možnostem parafráze.
- Někteří uživatelé mohou považovat návrhy nástroje pro parafrázi za méně přesné u složitých nebo technických textů.
Ceny QuillBot
- Bezplatná verze
- Premium: Od 9,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
5. Wordtune
Wordtune používá jedinečný přístup k přepisování a zdokonalování vět a využívá umělou inteligenci k navrhování přirozenějších, přesnějších a plynulejších alternativ pro jakýkoli text. Je obzvláště užitečný pro osoby, pro které angličtina není rodným jazykem, a pro všechny, kteří chtějí zlepšit plynulost a čitelnost svého psaní.
Pro ty, kteří hledají širší škálu možností, může prozkoumání alternativ k Wordtune poskytnout přehled o různých funkcích a vlastnostech dostupných na trhu.
Nejlepší funkce Wordtune
- Získejte nápady založené na umělé inteligenci, jak přepsat věty pro větší srozumitelnost a lepší styl.
- Využijte návrhy v reálném čase pro zlepšení struktury vět a výběru slov.
- Přizpůsobte tón svého psaní zamýšlenému účelu nebo cílovému publiku.
- Použijte rozšíření pro Chrome a pracujte v Google Docs, e-mailech a na sociálních médiích.
Omezení Wordtune
- Pokročilé funkce jsou vyhrazeny pro prémiovou verzi.
- Omezená jazyková podpora, zaměřená především na angličtinu
Ceny Wordtune
- Bezplatná verze
- Plus: 24,99 $/měsíc, hodnocení a recenze Wordtune
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Chcete více informací? Přečtěte si naše srovnání Wordtune vs. Grammarly
6. Writer
Writer.com je určený speciálně pro firmy a profesionální autory, kteří hledají komplexního asistenta pro psaní a korekturu textů využívajícího umělou inteligenci, který dodržuje stylistické pokyny, kontroluje gramatiku a pravopis a zajišťuje konzistentnost obsahu v rámci velkých týmů.
Nejlepší funkce Writeru
- Přidejte vlastní stylové příručky, abyste prosadili konkrétní styl psaní a hlas značky ve všech dokumentech.
- Identifikujte chyby a vylepšete gramatiku, styl a tón pomocí pokročilé kontroly gramatiky a stylu.
- Udržujte konzistentnost v používání technických termínů a žargonu.
- Zajistěte originalitu obsahu a vyhněte se plagiátorství.
Omezení pro autory
- Určeno především pro podnikové použití, které nemusí vyhovovat jednotlivým uživatelům nebo malým týmům.
- Vyšší cenová bariéra pro přístup k plné sadě funkcí
Ceny pro autory
- Individuální ceny pro týmy a firmy na základě konkrétních potřeb a rozsahu použití.
Hodnocení a recenze autorů
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
7. Ginger
Ginger Software je komplexní nástroj pro kontrolu gramatiky a pravopisu, který byl navržen tak, aby zlepšoval psací dovednosti opravováním široké škály gramatických chyb, pravopisných chyb a nesprávně použitých slov v reálném čase. Jeho jedinečné funkce jsou určeny jak pro rodilé mluvčí, tak pro ty, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk.
Nejlepší funkce Ginger
- Opravte všechny typy gramatických chyb, pravopisných chyb a nesprávně použitých slovních spojení.
- návrhy na přeformulování vět pro větší srozumitelnost nebo styl
- Přeložte své texty do více než 40 jazyků
- Využijte přizpůsobené cvičení založené na vašem psaní a zlepšete své znalosti anglického jazyka.
- Použijte rozšíření prohlížeče pro Chrome, Safari a Firefox pro plynulý pracovní postup při psaní.
Omezení Ginger
- Některé pokročilé funkce vyžadují prémiové předplatné.
Ceny Ginger
- Bezplatná verze
- Premium: 7,49 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Ginger
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (85 recenzí)
8. Linguix
Linguix je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který jde nad rámec základní kontroly gramatiky a nabízí pokročilé informace o psaní, návrhy šablon a personalizované možnosti výuky jazyků. Je určen pro jednotlivce, profesionály a týmy, které chtějí zvýšit kvalitu své písemné komunikace.
Nejlepší funkce Linguix
- Detekujte a opravujte složité gramatické, interpunkční a stylistické chyby.
- Získejte přehled o svých stylech psaní, který vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Použijte bezpečný „tajný režim“ pro kontrolu citlivého obsahu bez jeho ukládání.
- Vytvořte si opakovaně použitelné šablony, které vám urychlí psaní.
- Pracujte tak, jak vám to vyhovuje, díky integraci s prohlížeči Chrome, Firefox a Edge a samostatnému webovému editoru, který vám poskytne komplexní podporu při psaní.
Omezení Linguix
- Funkce jako psaní poznatků a úryvků jsou výhodné hlavně pro časté uživatele nebo profesionály, pro příležitostné pisatele mohou mít menší hodnotu.
- Nejpokročilejší návrhy a postřehy jsou dostupné pouze v rámci prémiového tarifu.
Ceny Linguix
- Bezplatná verze
- Premium: Cena od 8 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Linguix
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
9. LanguageTool
LanguageTool je univerzální nástroj pro kontrolu gramatiky, stylu a pravopisu, který podporuje více jazyků kromě angličtiny. Jeho sofistikovaný algoritmus opravuje běžné gramatické chyby a nabízí stylistické návrhy, díky čemuž je vhodný pro širokou škálu uživatelů, včetně nerodilých mluvčích, profesionálů a studentů.
Nejlepší funkce LanguageTool
- Provádějte opravy ve více než 20 jazycích, včetně angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a dalších.
- Odhalte gramatické chyby a stylistické problémy a získejte návrhy, jak zlepšit své psaní.
- Přidávejte slova do osobního slovníku, abyste se vyhnuli opakovanému označování určitých jmen nebo termínů.
- Pracujte snadno díky rozšíření pro prohlížeče Chrome, Firefox a Microsoft Edge a integraci s aplikacemi Microsoft Word, Google Docs a LibreOffice.
Omezení LanguageTool
- Některé pokročilé funkce a kompletní nabídka návrhů jsou k dispozici pouze v prémiové verzi.
- Nemusí zachytit všechny nuance v textech napsaných velmi zdatnými uživateli jazyka nebo specifickým odborným žargonem.
Ceny LanguageTool
- Bezplatná verze
- Premium pro jednotlivce: Od 19 $/měsíc
- Premium pro týmy: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LanguageTool
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
10. GrammarCheck
GrammarCheck poskytuje jednoduchou a uživatelsky přívětivou platformu pro kontrolu gramatiky a pravopisu. Je určen pro příležitostné autory, studenty a profesionály, kteří hledají rychlou kontrolu svého textu. Nevyžaduje žádnou registraci ani instalaci, takže je okamžitě přístupný k použití.
Nejlepší funkce GrammarCheck
- Stačí vložit text do bezplatného webového editoru a okamžitě získáte opravy gramatiky a pravopisu.
- Získejte jednoduché opravy, které vylepší vaše psaní, aniž byste se museli zabývat složitými nastaveními.
- Přístup k nim máte online odkudkoli, aniž byste museli cokoli stahovat.
Omezení GrammarCheck
- Postrádá hloubku analýzy a pokročilé funkce, které najdete v komplexnějších nástrojích pro kontrolu gramatiky, jako jsou LanguageTool nebo Grammarly.
- Nepodporuje kontextové pravopisné chyby ani pokročilé gramatické problémy.
Ceny GrammarCheck
- Zdarma
Hodnocení a recenze GrammarCheck
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5,0 (95+ hlasů)
Vylepšete své psaní pomocí nástrojů pro kontrolu gramatiky
Při výběru nástrojů pro kontrolu gramatiky je důležité nejen hledat nejlepší bezplatný nástroj pro kontrolu gramatiky, ale také vybrat nástroj, který vyhovuje specifickým nuancím vašich potřeb v oblasti psaní.
Od vyhýbání se běžným chybám, jako jsou interpunkční chyby, až po zajištění, že vaše próza neobsahuje gramatické chyby, správný nástroj dělá víc než jen opravuje pravopis; zlepšuje vaše psaní.
Mezi nepřeberným množstvím možností vyniká ClickUp jako integrované řešení pro správu úkolů a zároveň zlepšování kvality vašeho psaní. ClickUp nabízí funkce, které přesahují standardní kontrolu interpunkce nebo pravopisu, a to například nástroje pro parafráze a gramatické návrhy, čímž plynule propojuje správu projektů s robustní podporou psaní.
Je to komplexní pomocník pro každého, kdo se chce naučit efektivně psát na různých platformách. Začněte s ClickUp ještě dnes!