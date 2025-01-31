10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity spisovatelů, které vám pomohou překonat rozptýlení a ušetřit čas v roce 2025

Pro spisovatele je udržení produktivity vždy výzvou. Je třeba vybalancovat mnoho věcí – termíny klientů, více projektů s různými požadavky, udržování se v obraze o dění v oboru… A pak je tu ještě strašná tvůrčí krize, se kterou je třeba čas od času bojovat.
Už ne – nyní můžete využít pomoc aplikací pro zvýšení produktivity, které zlepšují vaši koncentraci a efektivitu!
Tyto nástroje vám pomohou být efektivnější, organizovanější a zvýšit vaši kreativitu. S takovým množstvím aplikací dostupných na trhu však může být obtížné vybrat tu, která splní všechny vaše potřeby.
Sestavili jsme proto seznam 10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity spisovatelů, které vám pomohou psát lépe, být efektivnější a dosáhnout úspěchu ve vašem oboru.
Co byste měli hledat v aplikacích pro zvýšení produktivity pro spisovatele?
Při výběru nástrojů pro zvýšení produktivity je důležité prozkoumat funkce, které vám pomohou zefektivnit proces psaní a snadno dokončit práci. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Optimalizované pracovní prostředí: Ujistěte se, že nástroj poskytuje centralizované úložiště pro všechny vaše dokumenty, které umožňuje snadný přístup a organizaci.
- Společná editace: Hledejte nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity, které umožňují týmovou práci, včetně komentářů, přidělování úkolů a sledování změn.
- Integrace s úkoly: Vyberte si aplikace pro psaní, které propojují vaše dokumenty se správou úkolů, což vám umožní efektivně propojovat projekty a stanovovat priority úkolů.
- Organizační nástroje: Hledejte aplikace pro zvýšení produktivity s robustními organizačními funkcemi, jako je kategorizace, vyhledávání a přizpůsobitelné rozvržení, aby vaše práce byla strukturovaná a přístupná.
- Funkce šetřící čas: Prozkoumejte nástroje pro zvýšení produktivity s integrovanými funkcemi, jako jsou režimy psaní bez rušivých vlivů, šablony dokumentů a bohaté možnosti formátování, které vám pomohou optimalizovat pracovní postup při psaní.
- Integrace s jinými nástroji: Hledejte aplikace pro zvýšení produktivity, které nabízejí hladkou integraci s jinými nástroji pro správu projektů (kalendář, časový tracker atd.), které používáte, abyste ušetřili čas při přepínání mezi aplikacemi.
- Kontrola gramatiky a plagiátů: Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity spisovatelů budou obsahovat robustní funkce, které kontrolují gramatiku a plagiáty, aby pomohly udržet kvalitu a originalitu vašeho psaní.
Díky těmto funkcím budou spisovatelé schopni optimalizovat své úkoly a zlepšit se.
10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro spisovatele v roce 2024
Ať už pracujete na plný úvazek pro agenturu nebo jste součástí týmu nezávislých spisovatelů, aplikace pro zvýšení produktivity jsou nezbytným pomocníkem pro optimalizaci vaší práce.
Zjednodušují úkoly, pomáhají vám šetřit čas a snižovat stres a umožňují vám soustředit se na tvůrčí proces bez rozptylování.
Od brainstormingu nápadů a vyhledávání faktů až po psaní a publikování – tyto aplikace pro zvýšení produktivity spisovatelů pokrývají všechny aspekty tvorby obsahu a zbavují vás technických nebo administrativních povinností.
Pro úspěch je však klíčové vybrat si z mnoha nástrojů ten správný. Zde je náš seznam 10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity spisovatelů, které jsme pečlivě vybrali, aby vám pomohly zvýšit vaši efektivitu v roce 2024:
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení všech problémů, které brání vaší produktivitě při práci na skvělém díle. Nabízí mnoho funkcí, které spisovatelům pomáhají zvýšit jejich produktivitu, a ClickUp Docs je jednou z nich.
Sdružuje všechny vaše dokumenty a úkoly na jedné pohodlné platformě a zefektivňuje vaše psaní, aniž byste museli přepínat mezi několika nástroji.
S ClickUp Docs můžete snadno vytvářet dokumenty a wiki přizpůsobené vašim potřebám, včetně možností stylizace a vložených záložek pro snadnou navigaci. Spolupracujte s autory v reálném čase, společně provádějte úpravy, zanechávejte komentáře a přeměňujte text na proveditelné úkoly. Blog v Docs se může jediným kliknutím stát úkolem ve vašem kalendáři publikování obsahu.
Jedná se o oblíbený nástroj spisovatelů, který vám pomůže zvýšit produktivitu při tvorbě obsahu pomocí umělé inteligence (AI) – ClickUp Brain. Můžete překonat tvůrčí blok a generovat nápady na obsah a zároveň provádět kontrolu gramatiky a stylu, abyste zlepšili kvalitu psaní. To vám ušetří značné množství času a úsilí při psaní.
Udržujte svou práci organizovanou pomocí kategorizace dokumentů pro rychlý přístup a vyhledávání. Díky bezpečným možnostem sdílení a přizpůsobitelným oprávněním jste nyní připraveni sebevědomě spolupracovat s kolegy a zároveň chránit citlivé informace.
Od psaní bez rušivých vlivů díky režimu Focus Mode až po přizpůsobitelné šablony a pokročilá nastavení – ClickUp Docs umožňuje spisovatelům zůstat soustředění, organizovaní a produktivní.
Kromě ClickUp Docs se podívejme také na další funkce ClickUp, které zvyšují produktivitu spisovatelů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte svou práci dobře organizovanou: Plánujte, organizujte a spolupracujte na psaní projektů bez námahy díky přizpůsobitelné správě úkolů díky ClickUp Tasks. Přizpůsobte úkoly tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám při psaní, pomocí ClickApps.
- Efektivní správa úkolů: Zjednodušte si proces psaní rozdělením složitých projektů na zvládnutelné dílčí úkoly nebo seznamy úkolů. Vytvářejte kontrolní seznamy v rámci úkolů pomocí ClickUp Task Checklists a sledujte vše od návrhu osnovy až po finální úpravy.
- Ušetřete několik hodin týdně: Zefektivněte svůj pracovní postup při psaní pomocí více než 100 automatizací pomocí funkce ClickUp Automation . Ať už se jedná o rutinní úkoly nebo předávání projektů, automatizujte opakující se procesy, abyste ušetřili čas a mohli se soustředit na psaní.
- Stanovte si a sledujte své cíle v psaní: Stanovte si jasné cíle a měřitelné úkoly s časovým harmonogramem pomocí ClickUp Goals. Použijte přizpůsobitelné panely ClickUp Dashboards ke sledování svého pokroku v psaní a udržujte si motivaci k dosažení svých cílů. Vizualizujte svůj pokrok v psaní pomocí widgetů pro úkoly, sledování času a další funkce.
- Buďte zodpovědní: Sledujte svůj čas strávený psaním automaticky nebo ručně a propojte jej s úkoly z jakéhokoli zařízení pomocí globálního časového trackeru ClickUp. Zůstaňte produktivní během celého procesu psaní.
- Brainstorming a spolupráce: Spolupracujte vizuálně se svým týmem autorů v reálném čase pomocí vzdálených tabulek ClickUp Whiteboards. Překlenujte propast mezi brainstormingem a psaním tím, že propojíte nápady přímo s úkoly a dokumenty.
- Zaznamenejte své nápady: Vizualizujte své nápady na psaní a plánujte projekty pomocí ClickUp Mind Maps. Zmapujte pracovní postupy, nakreslete souvislosti mezi úkoly a nechte svou kreativitu proudit v procesu psaní.
- Pracujte chytřeji: Ušetřete čas a zajistěte konzistentnost svých psacích projektů využitím stovek šablon. Od vytváření osnov až po formátování – najděte šablony ClickUp, které perfektně vyhovují potřebám vašeho týmu.
- Propojte své nástroje: Integrujte ClickUp s vašimi oblíbenými nástroji pro psaní, včetně kalendářů, aplikací pro zasílání zpráv a cloudového úložiště, abyste měli všechny své zdroje pro psaní na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují počáteční fázi učení za náročnou.
- Během špičky byly hlášeny občasné problémy s výkonem.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. Calmly Writer
Calmly Writer je ideálním řešením, pokud hledáte nástroj pro psaní, který zvyšuje produktivitu a zároveň minimalizuje rušivé vlivy. Nabízí bezplatnou verzi s možností stažení aplikace pro Windows nebo iOS.
V tomto nástroji můžete upravit nastavení, jako je tmavý režim, velikost písma a barvy, abyste si zajistili přizpůsobené a produktivní prostředí pro vaše psaní.
Calmly Writer vám pomůže překonat tvůrčí blok a zvýšit efektivitu díky rozhraní bez rušivých prvků a jednoduchosti Markdownu. Navíc vám pomůže sledovat váš cíl v počtu slov.
Tato aplikace pro zvýšení produktivity obsahuje další důležité funkce, jako je kontrola pravopisu a gramatiky. Má také vestavěný detektor plagiátů a inteligentní funkce interpunkce, které zajistí, že vaše práce bude originální a bez chyb.
Nejlepší funkce aplikace Calmly Writer
- Díky responzivnímu designu můžete používat různé velikosti obrazovky, typy a zařízení.
- Vylepšete své psaní pomocí tmavého režimu, který je ideální pro uživatele preferující bílý text na černém pozadí.
- Vylepšete svůj zážitek z psaní pomocí volitelného zvukového efektu psacího stroje.
Omezení aplikace Calmly Writer
- Chybí pokročilé funkce, které nabízí prémiový software pro psaní
- Nezahrnuje funkce pro spolupráci s ostatními na psaní projektů.
Ceny Calmly Writer
- Jednorázová platba: 14,99 $
Hodnocení a recenze Calmly Writer
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Hypotenuse AI
Hypotenuse AI je navržena tak, aby vám pomohla začít psát a překonat rozptýlení. Tato aplikace nabízí řešení pro tvůrčí blok tím, že vám pomáhá s prvními návrhy.
Máte na mysli nějaké téma? Hypotenuse AI dokáže vytvářet nadpisy, osnovy a dokonce i celé odstavce, čímž vám ušetří drahocenný čas a energii. Zjednodušuje proces výzkumu tím, že navrhuje relevantní náměty na obsah a klíčová slova.
Tento cloudový software pro psaní je přizpůsobený pro spisovatele a pomáhá při tvorbě různých typů obsahu, od článků pro blogy po reklamní texty a popisy produktů. Díky zpracování přirozeného jazyka (NLP) vám Hypotenuse AI umožňuje soustředit se na vyjádření svých myšlenek, aniž byste se museli zabývat detaily.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Zefektivněte tvorbu obsahu pomocí hromadných pracovních postupů pro obsah
- Přizpůsobte styl psaní pomocí funkce vlastního nastavení tónu hlasu.
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro SEO pomocí NLP, které generuje návrhy.
- Synchronizujte přímo s Shopify a WordPress
Omezení Hypotenuse AI
- Nabízí 7denní bezplatnou zkušební verzi, ale s omezeným počtem kreditů.
- Poskytuje přístup k omezenému počtu šablon nebo obsahových rámců pro generování konkrétních typů obsahu.
- Funkce SEO jsou k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
Ceny Hypotenuse AI
- Individuální: 29 $/měsíc
- Teams: 59 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI
- G2: 4,4/5 (15 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Grammarly
Dalším z oblíbených nástrojů pro zvýšení produktivity, který pomáhá zlepšit psaní, je Grammarly. Identifikuje a opravuje gramatické chyby a je ideální pro uživatele, kteří chtějí psát bez rušivých vlivů.
Bezplatná verze vám umožňuje zkontrolovat vaše texty z hlediska základních gramatických a pravopisných chyb, opakujících se slov atd. Spisovatelé mohou pohodlně přistupovat k Grammarly prostřednictvím různých platforem, včetně Google Docs, Microsoft Word a rozšíření pro stolní počítače.
Zatímco bezplatná verze mnohým stačí, prémiová verze nabízí další pokročilé kontroly a funkce, jako je rozšiřování slovní zásoby, kontrola psaní specifického pro daný žánr, detektor plagiátů a dokonce i kontrola pasivního hlasu. To je užitečné pro spisovatele, kteří mají zájem o profesionalizaci své práce.
Nejlepší funkce Grammarly
- Detekujte plagiáty a zajistěte si originalitu svých textů
- Vyberte si z různých návrhů tónu, abyste vylepšili celkový tón svého textu.
- Zlepšete čitelnost složitých vět pomocí přepisů celých vět.
Omezení aplikace Grammarly
- Občas přehlédne gramatické chyby a chyby ve struktuře vět, což má vliv na celkovou přesnost editace.
- Nabízí vysokou cenovou hladinu za prémiové předplatné, které nemusí být dostupné pro širokou škálu uživatelů.
Ceny Grammarly
- Navždy zdarma
- Premium: 12 $/měsíc
- Podnikání: 15 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 7000 recenzí)
5. Focus Booster
Pokud potřebujete nástroj, který zvýší vaši produktivitu díky jednoduchým a přehledným funkcím pro sledování času, vyberte si Focus Booster. Pomáhá spisovatelům efektivně plnit úkoly na jejich seznamech pomocí metody Pomodoro.
Technika Pomodoro spočívá v tom, že se 25 minut věnujete jedné úloze, pak si dáte 20 minut pauzu a celý proces opakujete. Uživatelé mohou tuto základní funkci považovat za užitečnou pro omezení rozptýlení a lepší soustředění.
Focus Booster také nabízí uživatelsky přívětivý ovládací panel, na kterém mohou uživatelé vizualizovat a sledovat svůj pokrok. To je výhodné pro spisovatele, kteří se snaží být zodpovědní a získat přehled o svých činnostech v oblasti time managementu.
Nejlepší funkce aplikace Focus Booster
- Lépe se soustřeďte a omezte rozptýlení pomocí techniky Pomodoro.
- Zjistěte, kam mizí váš čas, díky přehledům a e-mailovým zprávám.
- Efektivně spravujte portfolio nových klientů nebo více projektů a zajistěte si spravedlivou odměnu za svou tvrdou práci díky přiděleným fakturovatelným hodinám.
Omezení aplikace Focus Booster
- Funkce jsou většinou omezeny na sledování času.
- Technika Pomodoro této aplikace nemusí být vhodná pro každého.
Ceny aplikace Focus Booster
- Navždy zdarma
- Profesionální: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Focus Booster
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Scrivener
Pokud píšete knihu, román nebo výzkumný článek, vyzkoušejte Scrivener. Tato aplikace pro tvorbu dlouhých textů vám umožňuje vytvářet obsah v několika sekcích a podle potřeby je přeskupovat pomocí funkce drag-and-drop.
Scrivener je skvělý pro vytváření prvotních návrhů obsahu a je chválen pro své organizační funkce. Se Scrivenerem můžete všechny své nápady uspořádat na jednom místě a efektivně strukturovat své psaní.
Přečtěte si také: 5 klíčových organizačních dovedností, které posunou vaši kariéru vpřed
Jeho rozhraní vám umožňuje pracovat v různých režimech, od úpravy konkrétních částí až po kontrolu celého obsahu. To pomáhá spisovatelům efektivně spravovat úkoly během celého procesu psaní.
Další působivou funkcí je možnost pořizování poznámek a bezpečné ukládání vašich výzkumů. Díky tomu máte jistotu, že veškerý obsah a zdroje budou během psaní pohodlně dostupné. To činí tuto aplikaci oblíbenou mezi aplikacemi pro zvýšení produktivity pro akademické spisovatele.
Nejlepší funkce aplikace Scrivener
- Snadno strukturovejte rozsáhlé dokumenty a zajistěte jejich přehlednost a organizaci.
- Využijte tučné písmo, kurzívu a další možnosti formátování, abyste zvýšili čitelnost a zdůraznili důležité informace.
- Importujte výzkumy nebo dřívější práce ve formátu Word nebo PDF, obrázky, videa atd.
Omezení aplikace Scrivener
- Vyžaduje čas na přizpůsobení se kvůli strmější křivce učení ve srovnání s Microsoft Word.
- Uživatele ohromí svým rozhraním s několika panely a možnostmi, z nichž některé nemusí souviset s daným projektem.
Ceny aplikace Scrivener
- Standardní licence pro macOS: 59,99 $ (jednorázová platba)
- Standardní licence pro Windows: 51,95 $ (jednorázová platba)
- Standardní licence pro aplikaci iOS: 23,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze aplikace Scrivener
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
7. Auto Text Expander
Aplikace Auto Text Expander je rozšíření pro Google Chrome, které po integraci zjednodušuje psaní autorům tím, že jim pomáhá šetřit čas na počítači. S tímto nástrojem mohou autoři vytvářet vlastní klávesové zkratky pomocí svých oblíbených písmen, čísel a symbolů.
Například místo toho, aby do článku psali „Hned jsem zpátky“, mohou jednoduše použít zkratku „BRB“ a na prázdné obrazovce se objeví celá fráze. Tento nástroj umožňuje spisovatelům věnovat více času psaní a méně času psaní opakujících se frází.
Nejlepší funkce aplikace Auto Text Expander
- Vytvořte si zdarma vlastní zkratky
- Pište rychleji pomocí textových zkratek
Omezení aplikace Auto Text Expander
- Problémy s funkčností na různých platformách a webových stránkách, jak hlásí řada uživatelů.
- Během používání dochází k občasným zpožděním a poruchám, které narušují pracovní postup.
Ceny aplikace Auto Text Expander
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Auto Text Expander
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Hemingway Editor
Hemingway Editor je další oblíbený nástroj pro zvýšení produktivity, který vám díky pokročilým funkcím umělé inteligence pomůže zrychlit psaní. Zvýrazňuje složité věty a pasivní hlas, které mohou ovlivnit zážitek čtenáře.
Navíc upozorňuje na potenciální pravopisné nebo interpunkční chyby a pomáhá přepsat složitý text (v placené verzi). Sleduje také požadovaný počet slov, včetně písmen, znaků, odstavců, vět atd.
Hemingway Editor navrhuje zjednodušené fráze, které vylepší váš text a učiní jej stručnějším. Tento nástroj je obzvláště užitečný pro akademické psaní, protože poskytuje podrobnou zpětnou vazbu pro zlepšení kvality obsahu. Díky barevně odlišeným indikátorům pro každý problém mohou spisovatelé rychle identifikovat a řešit oblasti, které je třeba vylepšit.
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Získejte barevně označené návrhy ke zlepšení struktury vět.
- Zlepšete čitelnost pomocí systému úrovní.
- Využijte jeho AI nástroj pro psaní a zlepšete své psaní.
Omezení editoru Hemingway
- Úpravy a návrhy nemusí odpovídat osobnímu stylu autora.
- Návrhy AI jsou k dispozici pouze v placené verzi aplikace.
- Chybí podrobná kontrola gramatiky
Ceny Hemingway Editor
- Navždy zdarma
- Individuální 5K: 10 $/měsíc
- Individuální 10K: 15 $/měsíc
- Teams 10K: 15 $ (na uživatele)/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (47 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (11 recenzí)
9. Ulysses
Hledáte nástroj pro psaní, který nabízí prostředí bez rušivých vlivů? Pokud ano, Ulysses se může ukázat jako vynikající volba. Tato aplikace pro uživatele iOS je skvělá pro spisovatele, kteří pracují na kratších formách psaní, jako jsou blogy nebo obsah webových stránek.
Jeho minimalistický design a rozhraní umožňují produktivní psaní. Ulysses nabízí nejen jednoduchost, ale také silné organizační funkce, jako jsou projektové složky a možnosti exportu, včetně Google Drive, e-mailu, iBooks a dalších aplikací třetích stran.
Ulysses také pomáhá publikovat obsah na WordPress a Medium. Uživatelé mohou volně psát ve 20 jazycích, zatímco vestavěný korektor a gramatický nástroj zajišťují dokonalý obsah.
Nejlepší funkce aplikace Ulysses
- Profesionální korektura a kontrola gramatiky obsahu
- Zobrazte si svůj obsah před publikací pomocí funkce živého náhledu a ušetřete čas při provádění posledních oprav a formátování.
- Ukládejte každé slovo, které napíšete, pro budoucí použití a optimalizujte úložiště zařízení správou více souborů.
Omezení aplikace Ulysses
- Uživatelé zaznamenali ztrátu dat nebo jejich nesprávné umístění při přenosu souborů.
- Není k dispozici pro uživatele Windows a Android.
Ceny aplikace Ulysses
- Jednotlivec: 5,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Ulysses
- G2: 4,5/5 (24 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (12 recenzí)
10. Wordtune
Poslední aplikací, která se dostala na seznam nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity spisovatelů, je Wordtune. Jedná se o software založený na umělé inteligenci, který pomáhá urychlit proces psaní tím, že vylepšuje obsah. Pomocí umělé inteligence opravuje gramatické a pravopisné chyby, navrhuje vylepšení vět a nabízí několik možností, jak změnit tón vašeho psaní.
Podtržené věty červenou barvou označují gramatické, pravopisné nebo interpunkční chyby, zatímco fialové zvýraznění naznačuje zlepšení plynulosti, slovní zásoby nebo srozumitelnosti. Uživatelé mohou také podle potřeby zvýrazňovat a přepisovat věty pomocí přizpůsobitelných možností, jako jsou Casual (neformální), Formal (formální), Shorten (zkrátit) a Expand (rozšířit).
Wordtune navíc umí shrnovat dlouhé textové dokumenty a pomáhá vám šetřit čas. Díky svým schopnostem umělé inteligence také dokáže poskytovat jedinečné odpovědi na otázky.
Přečtěte si také: Jak klást otázky umělé inteligenci: Využijte své nástroje umělé inteligence na maximum
Nejlepší funkce Wordtune
- Zlepšete své psaní díky doporučeným alternativním formulacím, větným strukturám a úpravám tónu.
- Rychle opravte gramatické a pravopisné chyby
- Snadno překládejte věty nebo slova, zatímco prémioví uživatelé Wordtune mohou překládat celé odstavce.
Omezení Wordtune
- Provádí kontrolu gramatiky, pravopisu a interpunkce, ale nemusí být tak komplexní jako jiné nástroje.
- Nabízí možnosti přepsání složitých textů, ale přesnost těchto možností může být nižší.
- Bezplatná verze obsahuje pouze 3 AI podněty a shrnutí denně.
Ceny Wordtune
- Navždy zdarma
- Plus: 9,99 $/měsíc
- Neomezený: 14,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,4/5 (77 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (177 recenzí)
Související: Budování silné pracovní etiky
Je čas porazit rozptýlení s ClickUp!
Jsme přesvědčeni, že náš podrobný seznam aplikací pro zvýšení produktivity spisovatelů vám pomůže najít řešení, které hledáte. Podrobně jsme popsali jejich základní funkce a dokonce i omezení, abyste se mohli správně rozhodnout.
Pokud se stále nemůžete rozhodnout, nemusíte se bát. Bez váhání si můžete vybrat ClickUp. Jedná se o všestranné řešení typu „vše v jednom“, které vám pomůže zůstat na správné cestě, překonat rozptýlení a zůstat produktivní po celou dobu.
Díky funkcím, jako je psaní s podporou umělé inteligence, správa úkolů, kontrolní seznamy, přehledové panely a další, vám pomůžeme efektivně dosáhnout vašich cílů v psaní.
Na co ještě čekáte? Pospěšte si a zaregistrujte se na ClickUp zdarma!