Jak klást otázky AI: Tipy odborníků, jak co nejlépe využít vaše AI nástroje

Umělá inteligence (AI) oficiálně opustila sci-fi filmy a pronikla přímo do elektronických zařízení našeho každodenního života. 🤖
Díky chatbotům využívajícím umělou inteligenci, jako je ChatGPT, je získání odpovědi na jakoukoli otázku stejně jednoduché jako poslat SMS zprávu kamarádovi. To je velmi užitečné při brainstormingu nápadů, provádění výzkumu a přípravě jakéhokoli typu obsahu.
A to nejlepší?
Doba odezvy. Učení je okamžité.
Ale věc se má takto:
Pokud chcete získat relevantní odpovědi bez ztráty času, musíte vědět, jak efektivně klást otázky umělé inteligenci. Ne, není to žádná věda – stačí vědět, jakých chyb se vyvarovat a jaké techniky použít.
Právě k tomu vám poslouží tento praktický průvodce.
A pokud vás zajímá širší kontext AI, ponoříme se do toho, jak funguje, a budeme diskutovat o etických otázkách a otázkách ochrany soukromí. Tak budete při výběru nástrojů AI vědět, na co se zaměřit, například na omezení trénovacích dat a nakládání s daty.
Jste připraveni? Pojďme na to!
Porozumění AI a jejímu fungování
AI je obor informatiky, který se zabývá vývojem robotů a počítačových systémů schopných provádět úkoly podobné lidským s vyšší přesností a za zlomek času. ⚡
Toho lze dosáhnout pomocí různých odvětví AI, jako jsou:
- Strojové učení: Využívá algoritmy a velké datové soubory k vytváření samoučících se modelů. Tyto modely umožňují počítačovým systémům autonomně se učit nová data, rozpoznávat vzorce a činit rozhodnutí.
- Hluboké učení: Tato podskupina strojového učení napodobuje lidský mozek. Stejně jako mozkové neurony využívá umělé neuronové sítě (soubor složitých algoritmů) k učení se z obrovského množství dat. Pokud tedy do neuronové sítě vložíte obrázky koček a psů, naučí se rozpoznávat další kočky a psy 🐱 🐶
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Obor umělé inteligence, který učí počítače a roboty komunikovat s lidským jazykem, stejně jako my. Umělá inteligence pak dokáže rozumět mluveným a psaným slovům, interpretovat je a reagovat způsobem, který pro nás dává smysl.
V dnešní době je AI synonymem pro výkonné technologie, které pohánějí naše oblíbené aplikace a stroje. Mezi oblíbené možnosti patří:
- ChatGPT a ClickUp AI pro generování obsahu v reakci na naše dotazy
- Amazon, Netflix a Spotify pro doporučování produktů, filmů a písní na základě našeho minulého chování a preferencí
- Siri, Alexa a Google Assistant pro porozumění a reakci na naše hlasové příkazy
- Tesla pro přijímání rozhodnutí o řízení v reálném čase na silnici
Časté chyby, které lidé dělají při kladení otázek umělé inteligenci
Velké jazykové modely (LLM), jako je ChatGPT od OpenAI, se staly nepostradatelnou součástí osobních i pracovních úkolů, jako je psaní e-mailů, generování kódu a přípravy marketingových plánů. 📝Pokud však s AI teprve začínáte, pravděpodobně uděláte mnoho chyb a budete frustrováni odpověďmi. Proto je klíčové vědět, jak AI klást otázky. Abyste se vyhnuli potížím a ušetřili čas, zde je několik běžných chyb, kterých byste se měli při kladení otázek AI vyvarovat.
1. Klást nejasné otázky
Ačkoli nástroje AI mají mnoho pokročilých funkcí, čtení myšlenek mezi ně nepatří.
Kvalita odpovědí, které obdržíte, závisí na srozumitelnosti a podrobnosti vašich zadávaných údajů. Pokud jsou vaše otázky nejasné nebo poskytnuté informace nepřesné, očekávejte, že obdržíte obecné, nesprávné nebo pro vaše potřeby nepoužitelné odpovědi.
Než kliknete na „odeslat“ u své otázky, zamyslete se na chvíli nad tím, co chcete vědět, a uveďte co nejvíce relevantních podrobností (například účel, kontext a preference). ✍️
2. Poskytování malého nebo žádného kontextu
Nástroje AI často vyžadují kontext, aby pochopily záměr za otázkou. Jinak skončíte s technicky správnými odpověďmi, které jsou pro vás irelevantní a nepoužitelné.
Zadejte do nástroje AI svou otázku kdo, co, kde, kdy a proč.
Řekněme, že potřebujete pomoc s plánováním akce. Je důležité uvést typ akce, místo konání, datum a kdo se jí zúčastní. Na základě těchto informací může AI přizpůsobit své návrhy ohledně místa konání, aktivit a logistiky tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší akce.
3. Očekávání, že AI vždy okamžitě porozumí
Očekávat, že AI bude pokaždé na první pokus úspěšná, je trochu nereálné – AI je chytrá, ale není dokonalá.
Pokud se například zeptáte AI na osvědčené postupy v digitálním marketingu, můžete dostat odpověď, která pokrývá širokou škálu témat. Místo toho, abyste se cítili frustrovaní a vzdali to, vaše fronta vede AI k zúžení její odpovědi. 🎯
Je to jako klást otázku svému příteli. Někdy budete muset otázku upravit, upřesnit konkrétní body nebo přidat další podrobnosti, abyste získali potřebné informace.
4. Neověření výstupu
Nástroje AI generují odpovědi pomocí datových sad, které jsou větší, než kolik dokáže lidský mozek najednou zpracovat. I tak se však mohou dopustit chyby, aniž by vás upozornily, že si nejsou jisté.
Pokud používáte AI k získání nejnovějších statistik o využívání internetu, může vám poskytnout zastaralé údaje pocházející z nespolehlivých databází. Tyto údaje musíte ověřit (pomocí spolehlivých a aktuálních zdrojů), abyste se ujistili, že jsou správné, než je budete sdílet s ostatními.
I když to zní jako hodně práce, je to mnohem rychlejší, než hledat všechny tyto informace sami.
Výzvy, kterým čelí AI při poskytování odpovědí
I když se vyvarujete běžných chyb, o kterých jsme právě mluvili, AI má stále svá omezení. Jejich pochopení vám pomůže lépe spravovat a využívat odpovědi, které dostanete.
1. Aktualizace v reálném čase
Nástroje AI se opírají o data, na kterých byly trénovány, která nemusí zahrnovat nejnovější informace nebo trendy.
Představte si, že se chcete dozvědět více o nejnovějších zařízeních v oblasti obnovitelné energie. Pokud byla poslední aktualizace dat AI před šesti měsíci, může jí uniknout nejnovější průlomové objevy nebo diskuse.
Dobrým krokem je sami si ověřit nejnovější fakta nebo zkontrolovat, kdy byla AI naposledy aktualizována. Tím si zajistíte, že vám neuniknou žádné novinky a budete moci činit rozhodnutí na základě nejnovějších informací. 🧐
2. Schopnost řešit problémy
Vzhledem k tomu, že výkon AI závisí na trénovacích datech, může mít potíže s kreativním řešením problémů a odpovídáním na složité otázky.
Pokud například požádáte AI o vypracování obchodního plánu, může na základě šablon a informací ve svých trénovacích datech vytvořit základní návrh. Může se však stát, že nezahrne některé klíčové detaily, které jsou specifické pro váš podnikatelský záměr. 💡
S ohledem na to zvažte použití AI jako doplněk vašich odborných znalostí a kreativity, nikoli jako nástroj pro vytváření všeho od nuly. Poskytněte AI co nejvíce informací o svém podnikatelském záměru a vylepšujte její odpovědi svými postřehy a pohledy.
3. Algoritmická zaujatost
Pokud data použitá k trénování AI obsahují jakékoli zaujatost – úmyslnou či neúmyslnou – odrazí se to v odpovědích AI. Pokud například požádáte AI o tipy ohledně najímání zaměstnanců a AI byla trénována na datech, která ukazují převážně muže v vedoucích pozicích, může navrhnout postupy, které upřednostňují muže.
Je na inženýrech strojového učení, aby zajistili, že trénovací data neobsahují žádné předsudky. Jako uživatel si však musíte být této možnosti vědomi.
Díky těmto znalostem budete moci kriticky hodnotit odpovědi AI, hledat zaujatost a poskytovat zpětnou vazbu (modelu AI a vývojářům) za účelem provedení oprav.
Praktické metody, jak klást otázky umělé inteligenci
Otázky, které zadáte do nástroje AI (tzv. prompty), mají vliv na kvalitu jeho odpovědí. Optimalizace těchto promptů (tzv. prompt engineering) výrazně zlepšuje vaše výsledky.
Zde je pět praktických metod, jak vylepšit své dotazy a získat přesnější odpovědi.
1. Používejte výzvy AI
Při kladení otázek AI je dobrým prvním krokem začít se základním dotazem v novém okně chatbota. To funguje dobře u jednoduchých otázek, jako například „Jaké je hlavní město Francie?“ nebo „Co je fotosyntéza?“
Co ale dělat, když potřebujete formulovat podrobné otázky, ale chcete tento proces urychlit nebo si nejste jisti, jak na to? Použijte šablony AI promptů! 🤩
S ClickUpem máte přístup ke stovkám možností, včetně:
Ještě lepší je použít ClickUp AI, který obsahuje více než 100 hotových šablon pro každou roli a případ použití. Například pro marketingovou roli vám šablony pomohou sepsat popisy produktů, naplánovat akce, vytvořit briefy kampaní a mnoho dalšího.
2. Buďte konkrétní
Abyste se vyhnuli obecné odpovědi AI, musíte klást konkrétní otázky. To znamená uvést co nejvíce podrobností, jako je účel vašeho obsahu, preferovaný styl psaní, výstupní formát (tabulka, CSV, HTML), cílová skupina a jakékoli konkrétní pokyny, co dělat a nedělat.
Například „Můžeš mi pomoci napsat e-mail?“ je vágní požadavek. Lepší otázka by byla: „Napiš profesionální e-mail klientovi, ve kterém se omluvíš za zpoždění projektu. Uveď náš závazek k kvalitě a nabídni slevu za způsobené nepříjemnosti. Neobviňuj nikoho a neuváděj přílišné technické detaily.“
Čím více podrobností poskytnete, tím přesněji umělá inteligence dokáže určit a poskytnout přesně tu odpověď, kterou potřebujete. 📌
3. Poskytněte dostatek kontextu
Kromě konkrétnosti je dalším způsobem, jak získat přesné odpovědi, poskytnutí kontextu. Kontext můžete poskytnout následujícími způsoby:
- Popis konkrétních scénářů: Místo „Dej mi nějaké nápady na obsah pro můj podnik v oblasti péče o pleť“ popište scénář: „Navrhuji marketingovou kampaň pro ekologické produkty péče o pleť zaměřenou na mileniály. Jaké nápady na obsah by oslovily moje publikum?“
- Příklady: Místo „Doporučte mi nějaké dobré knihy“ můžete říct: „Líbily se mi knihy Alchymista a Siddhártha. Můžete mi doporučit knihy s podobnou tematikou nebo stylem psaní?“
- Nechte AI převzít roli: Například: „Představte si, že jste cestovatelský bloger specializující se na levné výlety. Jakých je vašich pět nejoblíbenějších levných destinací pro rok 2024?“
Konkrétnost se hodí, když potřebujete pomoc s přizpůsobenými obchodními strategiemi, personalizovanými doporučeními a řešením technických problémů. 🛠️
4. Používejte stručný jazyk
Vyhněte se používání žargonu nebo složitých frází, které by mohly AI zmást – vyjadřujte se jednoduše. AI tak snadněji pochopí, co chcete, a poskytne vám užitečné odpovědi.
Například místo otázky „Jaké jsou osvědčené postupy pro SEO, které zlepšují hodnocení SERP?“ můžete položit otázku „Jak mohu zajistit, aby se moje webová stránka zobrazovala výše ve výsledcích vyhledávání Google?“
Upravená otázka používá srozumitelný jazyk a opouští žargon SEO a SERP, aby vyjádřila stejnou myšlenku, a má větší šanci získat lepší odpověď.
5. Vyzkoušejte různé vstupy
Pamatujte, že AI nemusí odpovědět správně na první pokus.
Co tedy dělat, když použijete všechny předchozí techniky, ale stále nedostanete odpověď, kterou hledáte? Odpověď je jednoduchá – zkuste to znovu.
To znamená přeformulovat celou otázku (upravit její strukturu nebo poskytnout více podrobností) nebo položit doplňující otázky týkající se konkrétních částí předchozí odpovědi.
Po několika opakováních začnete chápat, co funguje nejlépe pro různé aplikace a případy použití. 💪
Výhody využití AI
Jakmile se naučíte vytvářet efektivní podněty, pomocí generativních nástrojů AI, jako jsou ChatGPT a ClickUp AI, můžete překonat tvůrčí blok a vytvořit první návrhy během několika sekund.
ClickUp AI však přináší ještě více výhod:
- Dostupnost 24/7 na různých platformách: ClickUp AI je AI asistent, který je k dispozici 24/7 přes web, desktop, Android a iOS aplikace. Pomoc můžete získat kdykoli a kdekoli – ať už pracujete do noci, jste na cestách nebo přepínáte mezi zařízeními.
- Hladké pracovní postupy: Pomocí ClickUp AI zefektivněte obchodní operace a projekty převáděním poznámek z jednání na úkoly, rozdělením úkolů na podúkoly a generováním aktualizací stavu projektu.
- Zvýšení produktivity: ClickUp AI zvyšuje produktivitu tím, že vám pomáhá rychle najít konkrétní informace v rozsáhlých datových souborech a shrnout dlouhé dokumenty a chatové vlákna. Tím se vám a vašemu týmu uvolní čas, který můžete věnovat složitým a kreativním úkolům 🙌
- Překlady: Pomocí funkce Přeložit v ClickUp AI můžete vytvářet obsah v asi tuctu různých jazyků.
Etické otázky a otázky ochrany soukromí v konverzacích s AI
AI má mnoho výhod, ale vyvolává také etické otázky a otázky týkající se ochrany soukromí. Zde je vše, co potřebujete vědět, abyste mohli nástroje AI používat zodpovědně.
1. Role HTTP cookies v AI
HTTP soubory cookie jsou malé soubory ukládané do vašeho zařízení při návštěvě webových stránek. Obvykle se používají k zapamatování vašeho předchozího chování a preferencí.
Tyto údaje se zadávají do aplikací umělé inteligence, které personalizují budoucí interakce na těchto webových stránkách. To sice zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost, ale zároveň vyvolává obavy o ochranu soukromí.
Údaje shromážděné pomocí souborů cookie mohou být použity způsobem, který jste nezamýšleli. Řekněme, že často navštěvujete webové stránky věnované zdraví. Soubory cookie tyto informace uloží a použijí k ovlivnění reklam a obsahu, který vidíte na jiných webech.
Mezi nejlepší způsoby, jak tomu čelit, patří seznámit se s umělou inteligencí a zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách, omezit nebo blokovat sledovací soubory cookie a pravidelně mazat soubory cookie ze svého zařízení.
2. Ochrana soukromí a bezpečnost dat v aplikacích AI chatbot
Chatbotové aplikace často potřebují přístup k osobním údajům, aby mohly poskytovat relevantní a užitečné odpovědi. Sdílení přílišného množství informací však může být riskantní, zejména pokud jde o citlivá data.
Je důležité vědět, jak tyto chatboty chrání a používají data, která s nimi sdílíte. Mnoho chatbotových aplikací samozřejmě používá silné šifrování a přísná pravidla ochrany dat, aby chránily vaše informace a zabránily jejich zneužití. 🔒
Úroveň zabezpečení se však může lišit, proto je bezpečnější zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů a porozumět tomu, jaká oprávnění udělujete.
Tímto způsobem můžete využívat výhody AI a zároveň udržet kontrolu nad svými osobními údaji a snížit riziko narušení soukromí.
3. Ztráta pracovních míst
S rostoucí vyspělostí systémů umělé inteligence převezmou tyto systémy úkoly jako virtuální asistenti, správa sociálních médií, zákaznická podpora a výroba.
Podle výzkumu zveřejněného v Sage Journals již 14 % pracovníků přišlo o práci kvůli AI. Očekává se, že tento počet poroste, protože stále více společností plánuje snížit počet zaměstnanců pomocí AI a dalších automatizačních strategií. 👀
Řešení? Společnosti by měly zavést školicí programy, které pomohou jejich týmům přizpůsobit se AI a dosáhnout v ní vynikajících výsledků. To může znamenat investice do lidských dovedností, které AI nedokáže napodobit, a naučit zaměstnance využívat AI ve své práci.
Zaměstnanci mohou tuto změnu vnímat jako podnět k zdokonalování svých dovedností a udržení si flexibility. Pro začátek je skvělé zúčastnit se školicích programů nabízených zaměstnavateli nebo prozkoumat nové kurzy v oblasti technologií.
4. Spotřeba energie
Vývoj a údržba velkých AI systémů vyžaduje velké množství energie. To vyvolává obavy ohledně vlivu AI na emise uhlíku, které mají negativní dopad na naše životní prostředí. 🌱
S tím, jak se AI stále více integruje do našeho každodenního života, je stále těžší ignorovat její dopad na životní prostředí. Existují však způsoby, jak jako vývojáři a uživatelé AI zasáhnout – prosazováním využívání obnovitelných zdrojů energie v datových centrech a výzkumem méně energeticky náročných modelů AI.
Významný pokrok v této oblasti bude vyžadovat čas. Ale již dnes můžeme zahájit diskusi o budování udržitelné budoucnosti s AI.
Nejlepší nástroje pro otázky a odpovědi v oblasti umělé inteligence
ClickUp Brain
ClickUp Brain je komplexní řešení AI, které bylo navrženo pro zefektivnění práce automatizací úkolů, poskytováním okamžitých odpovědí z firemních znalostí a vylepšením psaní. Zahrnuje tři hlavní nástroje: AI Knowledge Manager pro dotazování na úkoly, dokumenty a osoby; AI Project Manager pro automatizaci aktualizací a stand-upů; a AI Writer pro rychlé vytváření obsahu a odpovědí. ClickUp AI se integruje do pracovních postupů a aplikací, čímž zlepšuje produktivitu a sladění.
ChatGPT
ChatGPT je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI, který je navržen tak, aby generoval text podobný lidskému na základě přijatých vstupů. Rozumí široké škále témat a dokáže na ně reagovat, což ho činí užitečným pro odpovídání na otázky, generování kreativního obsahu, pomoc s kódováním, psaním a dalšími činnostmi. ChatGPT je založen na pokročilém zpracování přirozeného jazyka a běžně se používá pro úkoly, jako je zákaznická podpora, tvorba obsahu, doučování a automatizace v různých odvětvích. Lze jej integrovat do aplikací, webových stránek a pracovních postupů pro zvýšení produktivity.
Google Gemini
Google Gemini je řada velkých jazykových modelů, které jsou navrženy tak, aby byly výkonnější a obecnější než předchozí modely. Umí zpracovávat a generovat různé typy obsahu, včetně textu, kódu, zvuku, obrázků a videa. Díky této univerzálnosti je vhodný pro širokou škálu úkolů a otázek. Gemini představuje významný pokrok v technologii AI a očekává se, že bude mít významný dopad na různé aplikace.
Budoucnost práce je chytřejší díky ClickUp AI
Umění klást otázky umělé inteligenci lze shrnout takto:
Položte správné otázky, abyste získali nejlepší odpovědi od AI, a pečlivě zvažte, které podrobnosti zahrnout a které vynechat. Zvýšíte tak svou produktivitu a zároveň zajistíte dodržování zásad ochrany soukromí a etiky. ✅
S více než 100 rolemi založenými na výzvách a uživatelsky přívětivým rozhraním je ClickUp AI dokonalým nástrojem pro psaní a vzdělávání studentů (a začátečníků), kteří potřebují další pomoc se začátky s AI.
Můžete prozkoumat pokročilé funkce ClickUp AI pro pokročilé uživatele a firmy, které slouží ke správě obchodních operací, projektů a dokumentů.
