20 podcastů o AI, díky kterým se dozvíte více o umělé inteligenci

AI je všude kolem nás, od automatizovaných úkolů ve vašem softwaru pro správu projektů až po inteligentní asistenty pro psaní, kteří usnadňují tvorbu obsahu. Existuje také technologie, která zjednodušuje kódování a vývoj softwaru, a nástroje AI pro zpracování plateb zaměstnancům.
S tím, jak se technologie neustále zlepšuje, musíme se přizpůsobit a naučit se, jak tyto nástroje využít k vylepšení našich podniků. Ale přijít na to, jak to udělat v moři AI nástrojů, může být složité. ?
Právě v tom vám mohou pomoci podcasty o AI. Tyto pořady, které moderují přední odborníci z oboru, novináři a nadšenci do AI, poskytují informace o stavu AI, jejím fungování a příkladech jejího využití v praxi.
Vyhraďte si čas při příští procházce, jízdě autem, cvičení nebo volném dni a poslechněte si tyto podcasty o AI. Dozvíte se o nejnovějším vývoji v oblasti AI a uslyšíte, jak inovátoři využívají AI k rozvoji svých podniků. ✨
20 nejlepších podcastů o umělé inteligenci, které uspokojí vaši zvědavost
Zde je 20 nejlepších podcastů o umělé inteligenci, které můžete poslouchat na stránkách jako Spotify, Apple Podcasts a dalších. Dozvíte se o tomto odvětví, nových změnách a nejnovějších trendech v oblasti strojového učení. ?
S těmito znalostmi můžete tuto technologii využít k budování úspěšnějšího podnikání. Od SaaS a marketingu po vývoj softwaru a produktivitu – existuje nespočet způsobů, jak vám AI může pomoci zvýšit efektivitu.
1. AI v podnikání
Emerj, společnost zabývající se výzkumem umělé inteligence, provozuje týdenní podcast, jehož hostitelem je její zakladatel Daniel Faggella. Podcast o umělé inteligenci se zaměřuje na rozhovory s předními odborníky v oborech robotiky, hlubokého učení a datové vědy.
Mnoho epizod se zaměřuje na to, které nástroje AI jsou experimentální a které se osvědčily jako přínosné pro podnikání – ať už jde o strojové učení, datovou vědu nebo praktické možnosti AI.
Poslechněte si tento podcast o AI a dozvíte se o trendech v oboru a způsobech, jak AI využít ve svém strategickém plánování. Navíc zjistíte, jak využít disruptivní vliv AI k rozvoji svého podnikání, ať už se zabýváte SaaS, vývojem softwaru nebo správou produktů.
2. Podcast o umělé inteligenci
Noah Kravitz vede podcast NVIDIA The AI Podcast, který zkoumá dopad AI na svět kolem nás se zaměřením na lidi a jejich úspěchy. Tento podcast pokrývá AI ve všech oblastech, od umění a vědy po obchod a ekologii, a poskytuje ucelený pohled na to, jak podnikatelé a tvůrci změn dnes AI využívají.
Mezi zajímavé epizody patří rozhovory s technologickými odborníky ze společností Google, Oracle a Deloitte. Poslechněte si všechny epizody podcastů nebo se zaměřte na ty, které jsou významné pro vaše odvětví.
Ať už jste marketingový manažer ve sportovní firmě, pedagog na univerzitě nebo logistický manažer hledající způsoby, jak využít AI v doručování zásilek, najdete si podcast o AI, který vás bude zajímat.
3. Eye on AI
Eye on AI je dvoutýdenní podcast o AI, který se zabývá nejnovějšími trendy v informatice a obecné umělé inteligenci (AGI). Podcast, který moderuje korespondent New York Times Craig S. Smith, přistupuje k AI z jasně novinářského úhlu pohledu a zasazuje ji do reálného kontextu. ?️?️
Poslechněte si, jak vedoucí pracovníci využívají AI ke zvýšení produktivity, budování interaktivních rozhovorů se zákazníky a automatizaci úkolů. Navíc je zde několik epizod věnovaných existenční hrozbě AI, takže se můžete dozvědět, co změny v oblasti strojového učení znamenají pro vaše podnikání a jak se jim přizpůsobit.
4. Podcast AI Today
Pro mnoho podnikatelů a technologických nadšenců je AI nejasným pojmem. Moderátoři pořadu AI Today Kathleen Walch a Ronald Schmelzer uvádějí věci na pravou míru praktickým rozborem AI v podnikání. Poslechněte si sérii AI Glossary Series, abyste získali jasnou představu o různých pojmech z oblasti AI a jejich významu v reálných scénářích.
V pořadech jsou také rozhovory s odborníky na AI a datovými vědci, kteří se podrobněji zabývají fungováním AI a jejím významem pro podniky, myšlenkové vůdce a technologické společnosti. Jedna z nejlepších epizod je s Valeriem de Stefanem, odborníkem na AI, který diskutuje o dopadech AI na pracovní sílu.
5. Data Skeptic
Kyle Polich spustil podcast Data Skeptic již v roce 2014. Jeho cílem je proniknout za mediální humbuk a přistupovat k tvrzením o AI vědecky. Takto můžete zjistit, které nástroje a trendy v oblasti AI jsou pro vaše podnikání skutečně důležité.
Epizody pokrývají vše od modelů výuky jazyků přes neuronové sítě až po budoucnost AI. Jedna z našich oblíbených epizod je s Dongho Kimem z Prowler, kde diskutují o AI a rozhodování. Je to povinná poslechová záležitost pro vedoucí pracovníky, kteří se zajímají o průnik projektového managementu a AI.
6. Talking Machines
Katherine Gorman a Neil Lawrence moderují Talking Machines, podcast vysílaný dvakrát týdně, jehož nové epizody vycházejí v pátek. Talking Machines je jedním z nejlepších podcastů o umělé inteligenci pro lidi, kteří se zajímají o strojové učení. ?️
Podcast se zaměřuje na technologii, která stojí za nástroji AI, ale zároveň přistupuje k tématu z lidského hlediska. Epizody se zabývají tématy, jako je diverzita v AI, odpovědnost a pracovní aspekty pro podniky využívající nejnovější technologie.
7. Podcast o umělé inteligenci
Podcast Artificial Intelligence Podcast, který moderuje Tony Hoang, si klade za cíl zlidštit AI tím, že ji činí srozumitelnější. Epizody jsou krátké a výstižné, obvykle trvají méně než 10 minut, takže je můžete poslouchat i při náročném každodenním pracovním nasazení.
Mnoho epizod se zaměřuje na nejnovější zprávy z technologické komunity. Najdete zde také stručné přehledy témat, jako je fungování robotiky, vliv pravidel AI na vaše odvětví a datové dovednosti, které budete potřebovat k používání AI.
8. Hlasy v AI
Ve světě, kde stroje získávají stále větší význam – například samoobslužné pokladny a roboty na úklid pláží – dává Voices in AI technologii lidskou tvář.
Moderátor Byron Reese rozhovory s předními odborníky v oblasti AI a technologií. Od spoluzakladatelů startupů po bezpečnostní experty a etiky, v tomto podcastu vždy najdete zajímavé rozhovory o aktuálních tématech dnešního světa.
9. Podcast Lex Fridman
Nejlepší podcasty o umělé inteligenci moderují technologičtí odborníci, kteří rozumějí nejnovějším změnám v odvětví strojového učení. Tento podcast s názvem „The Best AI Podcasts“ patří mezi nejlepší díky odborným znalostem Lexe Fridmana, výzkumníka umělé inteligence na MIT.
Moderoval rozhovory s nadšenci umělé inteligence, včetně Elona Muska, Sama Harrise, Joe Rogana a Jarona Laniera. Ačkoli se jedná o podcast zaměřený na strojové učení, diskutují se zde i další témata týkající se datové vědy, umělé inteligence a dalších nových technologií.
10. Podcast TWIML AI
TWIML — neboli This Week in Machine Learning — vydává nové epizody každé pondělí a čtvrtek. Podcast TWIML AI, který moderuje Sam Charrington, si klade za cíl vytvářet praktické poznatky z nejnovějších technologií AI.
Jako projektový manažer oceníte epizody, které se podrobněji zabývají tím, jak pomocí AI automatizovat úkoly a integraci dat, aby vaše procesy proběhly hladce. Vývojáři softwaru si mohou poslechnout epizody o modelech pro výuku jazyků (LLM), generativní AI a programovém inženýrství.
11. Praktická AI
Podcast Practical AI moderují Chris Benson a Daniel Whitenack, kteří rozhovory s odborníky na AI a představují reálné scénáře pro nejnovější technologie. Živé diskuse se zabývají tématy, jako jsou zajímavé aplikace, vektorové databáze a právní důsledky používání AI.
Marketéři ocení podcasty zaměřené na to, jak AI může urychlit tvorbu obsahu, a debaty o schopnostech LLM. Nadšenci do softwaru si mohou poslechnout epizody o end-to-end cloud computingu a serverless GPU.
12. Hard Fork
Hard Fork je podcast New York Times, který moderují Kevin Roose a Casey Newton. Cílem podcastu je přiblížit nejnovější vývoj v oblasti AI. Tento podcast můžete považovat za svůj hlavní zdroj informací o novinkách v oblasti AI a všeho, co souvisí s strojovým učením a datovou vědou. ?️
Jako marketingový manažer se můžete dozvědět více o tom, jak Google vyhledávání a AI vzájemně interagují. Získáte také přehled o tom, jak se sociální média mění spolu s algoritmy AI.
Pro majitele firem mohou epizody zabývající se novými trendy, novinkami a legislativou poskytnout základ pro strategické plánování.
13. DeepMind: Podcast
DeepMind je dceřinou společností Google a jejich podcast zkoumá způsoby, jakými AI mění svět. Jedná se o kombinaci rozhovorů s předními odborníky v oboru AI a hlubokého ponoru do samotné technologie.
Poslechněte si je a dozvíte se více o boji za spravedlivé zacházení s AI pro všechny a o tom, jak vedoucí podnikatelé využívají AI k řešení významných výzev. Uslyšíte názory předních odborníků z oborů genomiky, ochrany přírody, marketingu a robotiky.
14. Intel o AI
Podcast Intel AI přináší různé pohledy na slibný potenciál AI a její současný úspěch. Některé epizody se zabývají neurovědou a tím, jak AI může zvýšit produktivitu pracovníků.
Další se zabývají AI ve státní správě, biomedicíně a veřejné politice. Poslechněte si je a dozvíte se více o spravedlnosti AI, způsobech využití AI pro data a technikách používání technologií k vytváření lepších procesů.
15. Umělá inteligence a budoucnost práce
Dan Turchin, generální ředitel společnosti PeopleReign, ve svém podcastu AI and the Future of Work (Umělá inteligence a budoucnost práce) pojednává o nejnovějších pokrocích a o tom, jak technologie ovlivňují pracoviště. Podcast je zajímavý zejména pro lidi z oblasti lidských zdrojů a informačních technologií a zabývá se tématy jako vedení, regulace a inovace.
Podcasty představují rovnováhu mezi výhodami AI a zvážením dopadů na týmy. Poslechněte si je a získejte lepší přehled o tom, jak může AI ovlivnit vaše zaměstnance a jak se vaše společnost může přizpůsobit, aby zmírnila rizika. ??
16. The Bot Canon
Bot Canon je podcast o umělé inteligenci trochu jiného druhu. Namísto zpráv a trendů z oblasti umělé inteligence tento podcast využívá umělou inteligenci k tomu, aby zjistil, jak by klasická literární díla vypadala, kdyby je napsal stroj. Jedná se o fascinující pohled do fungování umělé inteligence, který ocení zejména autoři obsahu a milovníci literatury.
Každá epizoda se zaměřuje na jinou literární dílo. Mezi oblíbené epizody patří AI verze knih „Hobit“, „Karlík a továrna na čokoládu“ a „Bratři Karamazovi“. Tento zábavný krátký podcast vás přiměje zamyslet se nad výhodami AI ve srovnání s lidskou kreativitou.
17. Brain Inspired
Brain Inspired je další intelektuální podcast, který se zabývá souvislostmi mezi neurovědou a AI. Jako profesionál v odvětví, které využívá AI, můžete tento podcast využít k psaní lepších algoritmů a vymýšlení nových produktů nebo projektů.
Epizody podcastu pokrývají vše od raného jazyka a kognice až po psychologii a filozofii paměti. Naučte se, jak být lepším lídrem, jak vytvořit lepší systémy učení ve vaší společnosti a jak podporovat různé typy studentů ve vašem týmu.
18. Věříme ve stroje
In Machines We Trust je podcast, který vám přináší MIT Technology Review. Tento podcast se zabývá dopady AI a zkoumá technologie v desítkách oblastí, včetně chatbotů, nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka a rozšíření AI pro Chrome.
Mezi zajímavé epizody patří například ta, která se zabývá tím, jak vinařství využívá AI ke zlepšení svých vín, a jak maloobchodní prodejny využívají AI k prevenci podvodů.
Epizody zkoumají každodenní příklady použití, díky čemuž je tato technologie hmatatelnější a vám jako vedoucím pracovníkům usnadňuje hledání způsobů, jak tyto nástroje sami využít. ?️
19. Zpráva ChatGPT
ChatGPT report je podcast s krátkými 10minutovými epizodami, které pokrývají nejnovější zprávy ze světa chatbotů. Moderují ho Ryan Collier a Ben Meyerhoeffer a dozvíte se v něm více o iniciativách OpenAI, alternativách ChatGPT a o tom, co se děje v oblasti AI.
20. Já, já a AI
Me, Myself, and AI je další podcast MIT, tentokrát vytvořený MIT Sloan Management Review. Cílem této audio série je zjistit, proč pouze 10 % společností, které používají AI, nakonec dosáhne úspěchu.
Tento podcast o umělé inteligenci se zaměřuje na rozhovory s významnými tvůrci změn, včetně vedoucích pracovníků společností Airbnb, Duolingo a Pinterest.
Epizody zahrnují diskuse o rozhodování, bezpečnosti dat a rozvoji talentů. Díky širokému zaměření si zde každý najde něco pro sebe, ať už pracujete v marketingu, HR, IT nebo managementu.
Začněte s ClickUp AI
Hledáte způsoby, jak využít AI ve svém podnikání? Vyzkoušejte ClickUp AI, digitálního asistenta, který vám usnadní práci – ať už se věnujete projektovému managementu, vývoji softwaru, marketingu nebo jinému oboru.
ClickUp AI nabízí stovky osvědčených nástrojů pro různé případy použití a existuje mnoho různých způsobů, jak jej využít.
Asistent urychluje psaní newsletterů, e-mailů a prezentací pro prodejní týmy. Marketingové týmy mohou díky AI Writing Assistant vytvářet příspěvky na sociálních médiích, články na blogu a případové studie za zlomek času.
Produktové a technické týmy používají nástroj AI k navrhování uživatelských testovacích studií a psaní dokumentů, jako jsou například dokumenty s požadavky na produkt (PRD). Projektoví manažeři jej využívají k automatizaci úkolů, správě harmonogramů a zajištění přehlednosti pro celý tým. ?
Využijte AI pro své podnikání
Od podcastů o strojovém učení po pořady, které se zabývají trendy v oblasti AI a tím, jak inovátoři využívají nejnovější technologie k rozvoji podnikání, jsou možnosti učení nekonečné. S těmito podcasty o AI jistě najdete nové poznatky a způsoby, jak využít AI k dosažení svých cílů.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak může AI posunout vaše podnikání na novou úroveň. Díky funkcím AI v ClickUp můžete automatizovat úkoly, psát nový obsah během několika sekund a vyvíjet efektivní procesy.
Ať už pracujete v marketingu, prodeji, vývoji nebo jiném oddělení, najdete zde příklady použití, které vám pomohou dosáhnout nových úrovní úspěchu. ?