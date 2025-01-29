10 skvělých aplikací, které vám v roce 2025 usnadní život a zvýší vaši produktivitu

Některé z nejúžasnějších věcí vytvářejí ti největší nerdové. A pokud jde o skvělé aplikace, rádi bychom poděkovali všem technickým nerdům. ?
Zapomeňte na „cool kids“. Ve hře života jsou to právě technologičtí nadšenci, které chceme mít ve svém předzápasovém huddlu, aby nám pomohli vymyslet nejlepší způsob, jak toho cíle dosáhnout. Vlastně bychom založili fanouškovský klub, jen abychom mohli fandit technologickým vývojářům. „1-2-3-4, vy děláte aplikace a my chceme víc!“ ?
Níže vám představujeme 10 nejlepších aplikací, které si můžete hned stáhnout. Tak neváhejte a stáhněte si je!
Co byste měli hledat v skvělých aplikacích?
Skvělé aplikace by vám měly pomoci vyřešit problém, dosáhnout cíle nebo realizovat projekt. Ať už jde o dosažení vašich cílů v oblasti cvičení, stanovení priorit v práci, sledování nejnovějších zpráv nebo zvýšení kreativity, správná aplikace vám umožní převzít kontrolu.
Ačkoli jsou aplikace dostupné online, ty nejlepší z nich vám pomohou dosáhnout vašich cílů i offline.
10 skvělých aplikací, které můžete používat
Začněte si stanovovat cíle a připravte se je jeden po druhém splnit. ?
Těchto 10 aplikací z vás udělá úspěšného člověka a usnadní vám každodenní život. Stáhněte si je ze svých oblíbených platforem (většina z nich je k dispozici pro iOS i Android) a začněte je používat.
1. ClickUp
Pokud chcete z co nejmenšího počtu aplikací vytěžit maximum, pak potřebujete ClickUp. ?
ClickUp je aplikace pro zvýšení produktivity, která nahradí všechny ostatní aplikace. Nabízí správu úkolů, seznamy úkolů, sledování času, rozpočtování, reportování a interaktivní tabuli – a to je jen několik z výhod, které činí ClickUp jedinečným.
Toto je nejlepší aplikace pro plánování projektů jak v pracovním, tak v osobním životě. Můžete stanovit rozsah práce pro svůj další projekt pro klienta, sledovat své fitness cíle, vytvořit kalendář obsahu pro svůj blog, najít perfektní byt, vytvořit tabulku domácích prací, naplánovat vánoční večírek, sledovat hledání práce nebo začít s rekonstrukcí domu – a k dispozici jsou šablony, které vás tím vším provedou. ?
Funkce aplikace ClickUp jsou navrženy tak, aby vám pomohly stanovit a dosáhnout vašich cílů – a sledovat každý milník na této cestě. K dispozici jsou dokonce i automatizace, které vám pomohou zefektivnit opakující se úkoly a pracovat efektivněji.
ClickUp je k dispozici jako webová aplikace nebo jako mobilní aplikace pro iPhone a Android.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablony pro správu úkolů : K dispozici jsou tisíce hotových seznamů úkolů, které vás provedou jakýmkoli projektem. Šablony zvyšují vaši produktivitu a zlepšují organizaci projektů. Jsou zcela přizpůsobitelné, takže můžete podle potřeby úkoly odstraňovat nebo přidávat.
- Integrovaná umělá inteligence: ClickUp AI je vůbec první asistent s umělou inteligencí založený na rolích. Tento nástroj umělé inteligence byl vycvičen na úkoly související se stovkami různých pracovních pozic a nabízí návrhy, které vám pomohou zjistit, jak jej co nejlépe využít.
- Stanovení cílů: Než si vytvoříte seznam úkolů, potřebujete mít cíl. Funkce ClickUp pro stanovení cílů vám pomůže stanovit si osobní nebo profesní cíle a sledovat milníky na cestě k jejich dosažení ?
- Sledování času: Můžete sledovat, jak dlouho trvá dokončení každého úkolu, abyste pochopili, kam váš čas mizí, a zlepšili své plánování do budoucna.
Omezení ClickUp
- Naučit se používat: Vzhledem k tomu, že ClickUp má tolik funkcí, mnoho uživatelů uvádí, že chvíli trvá, než přijdou na to, jak aplikaci využívat na maximum.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Habitica
Pokud jste extrémně motivovaní dosáhnout další úrovně ve videohře, ale nemůžete se přimět k cvičení, plánování jídel nebo úklidu skříně, pak potřebujete, aby vaše každodenní úkoly byly zábavnější. Vyzkoušejte gamifikaci. ?
Habitica vám pomůže vytvořit zdravé návyky pomocí stejných odměn, které vás motivují k hraní vaší oblíbené videohry. Pokaždé, když si vyčistíte zuby, zajdete do posilovny nebo sníte kousek ovoce, můžete si to v aplikaci odškrtnout a získat zlato a další odměny (například brnění, domácí mazlíčky a magické síly).
Získané zlato pak můžete použít k nákupům v aplikaci nebo k zakoupení odměn, které si sami nastavíte (například možnost sledovat svůj oblíbený televizní pořad nebo sníst svou oblíbenou svačinu).
Habitica je k dispozici v Apple App Store a Google Play Store.
Nejlepší funkce Habitica
- Sledování návyků: Přidejte své cíle a zdravé návyky, které chcete vytvořit, a poté je odškrtávejte, jak je plníte.
- Odměny a tresty: Postupujte ve hře vpřed, jakmile splníte svůj seznam úkolů, nebo přijdete o odměny v dnech, kdy budete flákat.
- Vlastní odměny: Nastavte si vlastní odměny podle toho, co vás nejvíce motivuje, a poté je zakupte za zlato, které získáte za splnění denních úkolů.
Omezení aplikace Habitica
- Problémy s oznámeními: Někteří uživatelé hlásí, že nedostávají denní oznámení nebo že je dostávají v nesprávnou dobu, i když je mají v aplikaci správně nastavená.
- Zpoždění: Někteří uživatelé zaznamenávají zpoždění při přidávání nových návyků nebo musí několikrát zaškrtávat stejné položky v seznamu úkolů.
Ceny Habitica
- Zdarma
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
3. ChatGPT
Pokud jste vždy chtěli být přáteli s robotem, jako ve futuristickém sci-fi filmu, pak vaše budoucnost začíná právě teď. ChatGPT sice nemá robotické ruce a nohy, ale je schopen odpovídat na otázky a vést konverzaci, takže tato aplikace je připravena stát se vaším robotickým přítelem. ?
Tento nástroj umělé inteligence můžete použít k výzkumu, psaní, programování a dalším činnostem. Chcete-li objevit jedinečné způsoby, jak ChatGPT využít ve svůj prospěch, můžete si projít seznam podnětů ChatGPT, které můžete vyzkoušet. Ať se zeptáte na cokoli, ChatGPT vám dá odpověď, takže jediným omezením je vaše představivost.
ChatGPT začínal jako webová aplikace, ale nyní je k dispozici také jako aplikace pro iPhone v obchodě Apple Store.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Výzkum: Urychlete svůj výzkumní proces tím, že požádáte ChatGPT o odpovědi, které potřebujete. Chatbot můžete použít k tomu, abyste zjistili, jak správně dělat dřepy, co uvařit k večeři nebo kam jet na příští dovolenou.
- Kreativní brainstorming: Ať už se snažíte vymyslet nápady na výzdobu pokoje pro hosty nebo dokončit svou další prezentaci, ChatGPT vám pomůže najít potřebnou inspiraci.
- Psaní pomocí umělé inteligence: Můžete zkontrolovat gramatiku a pravopis nebo použít ChatGPT jako nástroj pro psaní pomocí umělé inteligence k vytváření e-mailů, blogových příspěvků, newsletterů, básní, textů písní a dalších textů od nuly.
- Doplňování kódu pomocí AI: Použijte ChatGPT jako nástroj pro doplňování kódu pomocí AI tím, že se ho zeptáte, proč určitý kód nefunguje, nebo ho požádáte, aby vám napsal nový kód od začátku.
Omezení ChatGPT
- Žádná aplikace pro Android: V současné době nabízí ChatGPT pouze aplikaci pro iOS pro iPhone a iPad. Uživatelé Androidu se budou muset spolehnout na webovou aplikaci.
- Faktické chyby: Mnoho uživatelů hlásí, že odpovědi, které ChatGPT poskytuje, a obsah, který píše, mohou obsahovat nesprávné informace, takže je nutné je ověřit.
- Obecný obsah: Když používáte ChatGPT k brainstormingu nebo psaní, obsah, který vytvoří, může být neoriginální nebo repetitivní. Možná budete muset použít konkrétnější pokyny, aby vám aplikace poskytla originální nápady.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 275 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
4. Otter. ai
Používání Otter. ai je jako mít sekretářku, která vás doprovází a zapisuje si nejdůležitější informace z vašeho dne. ?
Tato aplikace s umělou inteligencí je navržena jako přepisovací služba, která pořizuje poznámky během vašich schůzek nebo hodin. Můžete dokonce chatovat s botem Otter a dalšími lidmi ve vaší skupině. Pokud vám tedy něco unikne, můžete se zeptat a Otter.ai vám pomůže dohnat zameškané.
Tato aplikace je k dispozici jako webová nebo mobilní aplikace.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Zápisky z jednání: Získejte úplné přepisy všech jednání, kterých se účastníte, nebo hlasových poznámek, které nahráváte.
- Shrnutí: Podívejte se na klíčové body v kostce.
- Zachycení snímků: Automaticky přidávejte snímky z prezentací do svých poznámek z jednání.
- Chat: Zeptejte se Otter. ai na otázky týkající se schůzky a získejte okamžité vysvětlení.
Omezení Otter. ai
- Obtížná editace: Mnoho uživatelů uvádí, že přepisy je obtížné editovat a mohou se vrátit zpět k původnímu textu nebo provést další nesprávné úpravy na základě vaší změny.
- Problémy s okolním hlukem: Otter. ai funguje nejlépe v tichém prostředí s jedním mluvčím. V hlučném prostředí nebo na schůzkách, kde lidé mluví přes sebe, může vytvářet matoucí nebo omezené přepisy.
Ceny Otter.ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 8,33 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 20 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
5. Discord
Pokud vás unavuje povrchní komunikace, kterou podporuje většina sociálních médií (nekonečný proud lajků, jednovětých komentářů, memů a GIFů), je čas se spřátelit s Discordem. ?
Tato bezplatná a jednoduchá aplikace vám pomůže navázat užší vztahy s lidmi ve vaší sociální síti. Namísto zveřejňování nejdůležitějších událostí vašeho života, které může vidět celý internet – jako je tomu u většiny aplikací sociálních médií – vám Discord umožňuje vytvářet soukromé skupiny, chatovat na témata, která vás zajímají, připojit se k přátelům, kteří již tráví čas online, a konverzovat v reálném čase.
Discord je k dispozici jako desktopová aplikace nebo pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS, Linux, Microsoft Windows a Android.
Nejlepší funkce Discord
- Video, hlasový a textový chat: Můžete pořádat videohovory, sdílet hlasové poznámky nebo posílat textové zprávy, a kdykoli jsou vaši přátelé online a chatují, můžete se k nim připojit.
- Tematické kanály: Aplikace vám umožňuje vytvářet tematické chaty na jakékoli téma – ať už jde o videohru, kterou nemůžete přestat hrát, nebo seriál o skutečných zločinech, který vás fascinuje ?️
- Velká komunita hráčů: Discord byl původně vytvořen pro hráče videoher a dodnes má silnou komunitu. Můžete potkat lidi, kteří jsou stejně nadšení pro vaši oblíbenou hru, a společně streamovat ?
Omezení aplikace Discord
- Problémy s filtrem: Discord má filtr slušnosti, ale uživatelé hlásí, že filtr často nezachytí grafický obsah a snaží se odfiltrovat bezpečný obsah.
- Nepřehledné uživatelské rozhraní: Mnoho uživatelů si stěžuje, že nové uživatelské rozhraní pro textové zprávy je nepřehledné a vyžaduje více kroků k nalezení požadovaného chatu ve srovnání s jinými aplikacemi.
Ceny Discord
- Zdarma
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Raindrop
Nebojte se, nejde o další aplikaci pro předpověď počasí. ?️
Raindrop je správce záložek, který vám umožňuje ukládat online články, videa, fotografie a webové stránky, abyste se k nim mohli později vrátit.
Jedná se o bezplatnou aplikaci, která je ideální pro kreativní lidi, protože do ní můžete ukládat vše, co vás inspiruje, a organizovat svůj obsah do složek podle svých různých zájmů a projektů. Vytvořte si jednu složku pro recepty na večeře, které chcete vyzkoušet, jednu pro cvičení, která máte rádi, a jednu pro účesy, které by vašemu doodlu slušely. ?
Aplikaci Raindrop si můžete stáhnout v Apple App Store pro iPhony a iPady, v Google Play pro Androidy a na webových stránkách aplikace jako rozšíření prohlížeče pro Chrome, Safari, Firefox a Edge.
Nejlepší funkce Raindrop
- Sbírky: Uspořádejte si záložky do složek podle svých koníčků, projektů a oblastí zájmu, abyste obsah snáze našli.
- Fulltextové vyhledávání: Prohledávejte veškerý obsah, který jste uložili, podle klíčových slov a rychle najděte, co hledáte.
- Trvalá knihovna: Ukládejte články do své trvalé knihovny a budete k nim mít přístup v Raindropu, i když bude obsah online odstraněn.
Omezení aplikace Raindrop
- Bezplatná verze postrádá některé z nejlepších funkcí: S bezplatnou verzí můžete stále používat sbírky, ale fulltextové vyhledávání a trvalá knihovna jsou k dispozici pouze v placené verzi.
- Pomalé načítání na chytrých zařízeních: Někteří uživatelé Androidu si stěžují, že aplikace se načítá pomalu a při používání občas zamrzá. Mnozí uvádějí, že mají lepší zkušenosti s používáním rozšíření pro desktopový prohlížeč než s mobilní aplikací.
Ceny Raindrop
- Zdarma
- Pro: 28 $ ročně
Hodnocení a recenze Raindrop
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
7. Flipboard
Chcete-li vyzkoušet nový způsob, jak sledovat novinky, vyzkoušejte Flipboard. ?
Tato aplikace je jako Pinterest pro vaše oblíbené novinky. Umožňuje vám vybírat články z vašich oblíbených publikací, ať už je to The Atlantic, The New York Times nebo Condé Nast Traveler.
Aplikace vám bude navrhovat články na základě těch, které se vám líbí. Můžete sledovat témata, která vás zajímají, nebo jiné uživatele se stejnými zájmy. Můžete si také ukládat články, které se vám líbí, do svého vlastního časopisu a hledat na Google Maps destinace pro svou příští dovolenou!
Nejlepší funkce aplikace Flipboard
- Objevujte a sdílejte novinky: Najděte zprávy, které vás zajímají, a přidejte je do aplikace, aby je mohli snadněji objevit i ostatní lidé.
- Sledujte témata a lidi: Sledujte témata a lidi, kteří vás zajímají, abyste měli vždy aktuální informace o sportu, cestování nebo technologiích.
- Sbírejte příběhy: Přidejte příběhy, které se vám líbí, do svého vlastního časopisu, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
Omezení aplikace Flipboard
- Žádná kontrola komentářů: Někteří uživatelé si stěžují, že sekce komentářů často obsahuje provokativní nebo kontroverzní komentáře, které nejsou téměř vůbec kontrolovány.
- Pomalé načítání: Mnoho uživatelů uvádí, že aplikace trvá dlouho, než načte články nad rámec náhledu prvního odstavce.
Ceny Flipboardu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Flipboardu
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
8. Slite
Pro všechny, jejichž práce je zavádí všude kromě kanceláře, může Slite pomoci udržet krok s prací. Tato aplikace slouží jako znalostní báze, kde můžete ukládat kolektivní intelektuální potenciál vaší firmy. ?
Můžete dokumentovat klíčová rozhodnutí, přidávat nápady, poskytovat zpětnou vazbu a získávat důležité aktualizace, ať jste kdekoli. Aplikace má dokonce zabudovanou umělou inteligenci, která dokáže odpovědět na otázky týkající se politik vaší společnosti. Takže i když máte celý den schůzky s klienty, jste na veletrhu nebo prostě pracujete z domova, vy a váš tým můžete zůstat stále na stejné vlně. ?
Nejlepší funkce Slite
- Firemní wiki: Uchovávejte všechny informace o společnosti a zdroje pro zaměstnance na jednom snadno přístupném místě.
- Poznámky z jednání: Vytvářejte poznámky, aby členové týmu vždy našli klíčové body.
- Dokumentace procesů: Jakmile vytvoříte proces pro svou společnost nebo tým, přidejte dokumentaci, aby se k ní všichni mohli vrátit.
Omezení Slite
- Mobilní aplikace postrádá funkce: Mnoho uživatelů si stěžuje, že aplikace na zařízeních Apple a Android nemají tolik funkcí jako webová aplikace.
- Sdílení s externími uživateli je obtížné: Ačkoli Slite usnadňuje sdílení dokumentů s členy vašeho interního týmu, někteří uživatelé si stěžují, že je obtížné exportovat dokumentaci a sdílet ji s externími dodavateli.
Ceny Slite
- Zdarma
- Standard: 8 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 12,50 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (35+ recenzí)
9. Feedly
Tato aplikace je určena pro všechny, kteří se chtějí neustále vzdělávat. Vidíme, že konzumujete co nejvíce informací o všem, co můžete. ?
Feedly je nezbytná aplikace pro zpravodajský kanál založený na umělé inteligenci, který vám pomůže najít informace, které vás zajímají, a odfiltrovat zbytek. Stačí mu sdělit, co chcete vědět, a on shromáždí články a postřehy z publikací po celém internetu.
Feedly můžete naučit, které zdroje jsou pro vás důvěryhodné a které informace jsou pro vás nejžádanější. Tato skvělá aplikace vám poskytne přehledné informace a klíčové poznatky z celého webu. V podstatě získáte shrnutí a článek, abyste se mohli rozhodnout, zda si ho přečtete jen zběžně, nebo se do něj ponoříte hlouběji.
Nejlepší funkce Feedly
- Filtrované novinky: Získejte novinky o tématech, která vás zajímají, z důvěryhodných zdrojů, které jsou speciálně vybírány pro vás.
- Snadné sdílení: Sdílejte články se svými přáteli, rodinou nebo týmem pouhým kliknutím na tlačítko.
- Noční režim: Čtěte kdykoli a šetřete své oči díky tmavému režimu.
Omezení Feedly
- Chyby při načítání obrázků: Někteří uživatelé si stěžují, že obrázky se nenačítají úplně nebo nereagují na velikost jejich obrazovky.
- Pomalé načítání nových zdrojů: Ostatní uživatelé uvádějí, že při načítání nového zdroje zpráv aplikace běží pomalu a je nutné dlouho čekat.
Ceny Feedly
- Zdarma
- Pro: 6 $ měsíčně
- Pro+: 12 $ měsíčně
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Feedly
- G2: 4,4/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (35+ recenzí)
10. Dubsado
Pokud jste freelancer, pak víte, jaké to je být neustále v jednom kole. Setkáváte se s klienty, posíláte nabídky, plánujete, fakturujete, organizujete a někde mezi tím vším ještě stíháte dělat práci, pro kterou jste byli najati.
Dubsado vám pomůže udržet pořádek, spravovat informace o vašich klientech a automatizovat vaše náročné úkoly, abyste se mohli soustředit na práci, za kterou dostanete zaplaceno. Je k dispozici jako webová aplikace nebo mobilní aplikace, kterou mohou vaši klienti používat k plánování schůzek, přístupu k dokumentům a placení faktur – protože nic nemilujeme víc než soběstačné klienty. ?
Nejlepší funkce Dubsado
- Formuláře: S formuláři Dubsado můžete rychle odesílat nabídky a smlouvy nebo vložit formuláře pro získávání potenciálních zákazníků a dotazníky na svůj web.
- Plánování: Umožněte klientům nahlédnout do vašeho rozvrhu a rezervovat si termíny, které vyhovují vám i jim.
- Fakturace: Můžete odesílat faktury, propojit platební systém a nastavit automatické upomínky plateb, takže nemusíte vše sledovat ručně.
- Klientské portály: Vytvořte pro své klienty vlastní portál, na který se mohou přihlásit ze svého počítače nebo mobilního zařízení, prohlížet si své nabídky a projektové dokumenty a platit faktury.
Omezení Dubsado
- Omezené funkce fakturace: Přestože fakturace je jednou z hlavních výhod této aplikace, uživatelé si často stěžují, že může být obtížné nastavit různé typy faktur, pokud jsou vaše projekty fakturovány odlišně, nebo fakturovat v různých měnách, pokud máte mezinárodní klienty.
- Náročnost osvojení: Mnoho uživatelů uvádí, že některé funkce této aplikace mohou být pro začátečníky obtížné a že její nápověda neobsahuje dostatek návodů, které by vám pomohly začít.
Ceny Dubsado
- Začátečník: 200 $ ročně
- Premier: 400 $ ročně
Hodnocení a recenze Dubsado
- G2: 4,3/5 (více než 65 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Zůstaňte v klidu a zachovejte rozvahu
Pokud hledáte aplikaci se stovkami skvělých funkcí, které vám pomohou plánovat, sledovat a prioritizovat vaše úkoly, vyzkoušejte ClickUp. Začít je zdarma a k dispozici jsou šablony, které vám pomohou naplánovat každý milník ve vašem životě – od svatby přes koupi domu až po projekt, který vám zajistí velké povýšení.
Vytvořte si bezplatný pracovní prostor ClickUp a zjistěte, jak vám může pomoci proměnit se v nejúžasnější a nejvyrovnanější verzi sebe sama.