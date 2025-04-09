12 bezplatných šablon pro zvýšení produktivity v Excelu a ClickUp

Být produktivní je dnes náročnější než kdy dříve, ať už pracujete v kanceláři nebo na dálku. S tolika rozptýleními kolem vás může být náročné vědět, jak si stanovit priority v práci. 😵💫
Jedním ze způsobů, jak věci dělat efektivněji, je mít plán produktivity. Než přidáte „Naučit se vytvářet plán produktivity“ na svůj neustále se rozrůstající seznam úkolů, zvažte použití bezplatné šablony. Ať už pro práci nebo pro osobní život, je to skvělý způsob, jak zlepšit svůj pracovní postup a správu úkolů.
Dokončování úkolů a zvyšování osobní i týmové produktivity nikdy nebylo snazší díky správným šablonám pro zvýšení produktivity, sadě užitečných nástrojů a bezplatným šablonám v Excelu a ClickUp. 📋
Co je to šablona produktivity?
Šablona produktivity je způsob, jak zmapovat rámec toho, co je třeba udělat, kdo je za co zodpovědný, časové rámce projektu a jak práce jedné osoby ovlivňuje celkový pracovní postup.
Tento dokument by měl zvýšit produktivitu tím, že poskytuje všechny relevantní informace k dosažení vašich stanovených cílů a úkolů. Každý neustále hledá nejlepší triky pro zvýšení produktivity a nejnovější nástroje pro produktivitu – ale aplikace pro spolupráci v reálném čase a správu produktivity, jako je ClickUp, jsou skvělým způsobem, jak zvládnout více práce za méně času.
Proto jsou tyto bezplatné zdroje v Excelu a ClickUp tak užitečné pro řešení vašich nejdůležitějších úkolů. Poskytují vám správné rámce pro integraci s vaším plánovačem produktivity, vašimi denními úkoly a seznamy úkolů pro správu času a vaším osobním přístupem k práci.
Předem připravené a přizpůsobitelné šablony pracovních postupů můžete použít pro konkrétní projekty, týmy nebo celou organizaci. Jednotliví členové týmu mohou také používat osobní šablony plánovačů, aby se mohli soustředit na svou vlastní produktivitu.
Pomocí těchto šablon můžete identifikovat oblasti, ve kterých zaostáváte, úkoly, které lze automatizovat a eliminovat, a způsoby, jak zefektivnit každodenní správu úkolů.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Co dělá šablonu pro sledování produktivity dobrou?
Většina systémů produktivity začíná jako nápad na papíře. Vedoucí pracovník nebo provozní vedoucí stanoví cíle pro sebe, společnost nebo tým, například plán vývoje produktu, a poté se spustí plánování produktivity.
To však nestačí k dokončení projektu. Od tohoto okamžiku potřebujete přizpůsobitelnou šablonu, abyste mohli dohlížet na každý krok plánu a sledovat pokrok. Účinná šablona by měla obsahovat:
- Jednoduché a flexibilní způsoby, jak upřednostnit úkoly ve vašem pracovním postupu
- Funkce pro společnou úpravu, psaní a organizaci dokumentů, které umožňují společnou práci na dokumentech.
- Formáty pro přizpůsobení polí pro zadávání dat, aby šablona odpovídala vaší aktuální strategii
- Prostory pro psaní poznámek, sledování schůzek nebo úkolů v kalendáři a organizaci vašich procesů.
- Rámec, který odpovídá vašim obchodním potřebám (jako je rozpočet, velikost týmu, projekty atd.).
- Integrace se softwarem, který váš tým skutečně používá, jako je CRM nebo Ganttův diagram pro časové osy projektů.
- Nástroje pro řízení projektů s umělou inteligencí, které vám pomohou rychle shrnout, upravit a napsat obsah v rámci vaší konkrétní role.
12 bezplatných šablon pro zvýšení produktivity (zprávy, grafy a tabulky)
Udržet vysokou produktivitu je výzvou v každém podniku a každém odvětví. Proto tolik vedoucích pracovníků v oblasti obchodu a provozu investuje do aplikací a šablon pro zvýšení produktivity.
Ne každá šablona je však navržena pro stejný účel.
Naštěstí jsme za vás udělali tu těžkou práci a přinášíme vám 12 našich oblíbených bezplatných šablon pro zvýšení produktivity s vysvětlením, co obsahují a jak je použít ke zvýšení produktivity vás, vašeho týmu a vaší organizace.
Buďme produktivní! ✅
1. Šablona pro osobní produktivitu od ClickUp
V jakékoli práci má osobní produktivita obrovský vliv na to, jak v práci podáváme výkon, zda dostaneme povýšení, kolik vyděláváme a jaká je naše osobní a profesní spokojenost.
Zároveň, pokud chcete věci dělat důsledně a zachovat si v životě určitou rovnováhu, je nezbytná také sebekázeň. Proto je tato šablona osobní produktivity od ClickUp skvělým výchozím bodem.
Stáhněte si tuto bezplatnou šablonu pro plánování a snadno sledujte své osobní nebo pracovní cíle. Díky ní budete moci věnovat svou energii plnění úkolů, místo abyste ztráceli čas sledováním všeho.
Vytvářejte a dosahujte cílů nebo přidávejte podrobné poznámky ke svým úkolům efektivněji, a to i jako sledovač návyků. Berte to jako osobní bullet journal, který můžete integrovat do ClickUp.
2. Šablona tabulky pro osobní produktivitu od ClickUp
Zůstaňte zodpovědní díky této šabloně osobního produktivního reportu od ClickUp, která vám poskytne přehled o všech detailech vašich úkolů.
Produktivita je hra akcí a důsledků. Pokud dokážete efektivněji spravovat svůj čas, můžete toho stihnout více.
Měření dopadu vaší práce na váš tým nebo klienty je snazší, když můžete jednotlivé složky rozdělit na sledovatelné metriky, které fungují jako jakási mapa produktivity pro vaše úkoly.
Nyní to můžete udělat díky této šabloně produktivity, která je již integrována do ClickUp. Poskytuje vám přehled o vašich činnostech, výstupech a dokončených úkolech v porovnání s vašimi seznamy úkolů.
3. Šablona pro zvýšení produktivity pomocí ClickUp od ClickUp
ClickUp je vybaven pro nespočet případů použití v oblasti produktivity, obchodních sektorů, typů projektů a pracovních rolí. Jeho maximální využití vám pomůže vyvážit více povinností, ale musíte se ujistit, že nic nezůstane opomenuto.
S šablonou Using ClickUp for Productivity Template můžete sledovat a zpracovávat pracovní zatížení, úkoly, seznamy úkolů a kombinaci krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů.
Buďme upřímní – existuje spousta aplikací a šablon pro plánování produktivity, ale nepomůže vám to skutečně optimalizovat způsob, jakým je používáte? Právě to dělá tento zdroj ClickUp tak skvělým, protože vás naučí, jak vytvořit prostor v rámci platformy a jak jej skutečně používat, aby bylo vše organizované.
Nemusíte to zvládat sami!
4. Šablona Kwik Productivity od ClickUp
Stáhněte si šablonu ClickUp Kwik Productivity Template a integrujte „Kwik Productivity“ od Jima Kwiaka do ClickUp.
Jim Kwik je autorem celosvětového bestselleru Limitless. Je také jedním z předních světových odborníků na produktivitu a koučů posledních 30 let.
Kwikovy strategie koučování měly pozitivní dopad na některé z největších a nejúspěšnějších organizací, jako jsou Google, Nike, Harvardská univerzita a americké letectvo. Trénoval špičkové sportovce, generální ředitele a celebrity.
Bonus: Každý, kdo si tuto šablonu stáhne, obdrží exkluzivní kód, který mu zajistí 20% slevu na kterýkoli z jeho vlajkových kurzů zrychleného učení.
5. Šablona pro sledování produktivity od Marca Andreessena od ClickUp
Odhalte některá tajemství produktivity s šablonou Marc Andreessen Productivity Template od ClickUp.
ClickUp proměnil systém produktivity Marca Andreessena v systém, který můžete používat ve své práci a který se po přidání do vašeho pracovního prostoru hladce integruje s mnoha nástroji a funkcemi ClickUp.
Marc Andreessen je jedním z nejúspěšnějších sériových podnikatelů a investorů na světě a spoluzakladatelem společnosti Andreessen Horowitz (a16z). Tato venture kapitálová společnost je zodpovědná za investice do věcí, které většina z nás denně používá online, jako je Facebook, Twitter, GitHub a další.
Pokud jste manažer, pravděpodobně trávíte velkou část dne dohledem nad přidělováním úkolů a poskytováním zpětné vazby k projektům, stejně jako Andreessen. Použití šablony projektového plánu, jako je tato, je účinným způsobem, jak přidělovat úkoly a zavést systém prioritizace projektů, který usnadní řízení členů týmu a freelancerů.
6. Šablona akčního plánu od ClickUp
Mít akční plán je způsob, jak nahlédnout do budoucnosti.
Naplánujte si úkoly, které je třeba splnit, abyste dosáhli svých cílů, pomocí šablony akčního plánu od ClickUp. Vytvořte si přizpůsobitelnou cestu k vašim konečným cílům a sledujte svůj pokrok při jejich plnění.
Pro týmy použijte šablonu s ClickUp Whiteboards, aby všichni byli na stejné vlně, když začnete plánovat. Můžete spolupracovat s členy týmu a sledovat vše v rámci projektu, nebo oživit svůj seznam úkolů barevnou a interaktivní tabulkou, do které můžete snadno přidávat úkoly z různých seznamů nebo složek.
Plánování dalšího velkého projektu je nyní ještě jednodušší.
7. Šablona matice priorit od ClickUp
Stanovení priorit je důležité, ale jak se jich držet, když je jednou stanovíte? Je snadné se nechat zahltit množstvím položek na seznamu a začít úkoly řešit náhodně.
Naštěstí pro vás máme řešení: šablonu Priority Matrix od ClickUp. Použijte ji k identifikaci, organizaci a vizualizaci úkolů podle důležitosti a naléhavosti.
Tímto způsobem se váš tým nejprve soustředí pouze na nejdůležitější úkoly, takže všichni zůstanou produktivní. Přidejte tuto šablonu do svého pracovního prostoru ClickUp a začněte prioritizovat své úkoly pro efektivnější seznamy úkolů.
8. Šablona týdenního pokroku od ClickUp
S touto šablonou týdenního pokroku od ClickUp můžete vidět celkový stav svého týmu i pokrok rozdělený podle jednotlivých týdnů. Dáváte přednost kalendářům? Tyto úkoly lze snadno zobrazit v kalendáři ClickUp a v mnoha dalších zobrazeních v rámci platformy.
Když manažeři vidí, jak všichni postupují, projekty probíhají hladčeji. To nejen zlepšuje odpovědnost, ale také udržuje motivaci všech.
Členové týmu mohou také snadno identifikovat úzká místa v týdnu a získat přístup k důležitým detailům, aby věděli, co mají dělat. Jako manažer můžete podniknout kroky k jejich odstranění nebo poskytnout více zdrojů a nástrojů, které vašemu týmu pomohou se s nimi vypořádat.
9. Šablona denního plánovače Excel od Vertex42
Možnost vidět, co děláte každý den, snižuje část mentální zátěže spojené s pamatováním si každého jednotlivého úkolu.
Tato bezplatná denní šablona je jednoduchá šablona k tisku, díky které budete mít svůj denní seznam úkolů přehledně uspořádaný a snadno k nahlédnutí a použití. Pro ty z nás, kteří potřebují přestávky od obrazovek, aby zůstali produktivní a soustředění, je užitečné mít kromě softwaru pro plánování produktivity také fyzického průvodce.
10. Šablona denního seznamu úkolů v Excelu od Spreadsheet123
Spreadsheet123 je dalším poskytovatelem průvodců a šablon pro zvýšení produktivity v Excelu. Pokud vám více vyhovuje galerie šablon od Microsoftu, bude vám tato bezplatná aplikace k dispozici ke stažení.
Stáhněte si a vytiskněte tuto bezplatnou šablonu plánovače produktivity, pokud chcete vizualizovat své úkoly podle dne a odpovědností, zejména pokud jsou oddělené od každodenních pracovních úkolů a akčních položek.
11. Šablona pro sledování produktivity v Excelu od Template.net
Sledování produktivity je snadné díky šabloně Excel Productivity Scorecard Tracker Template od Template.net. Tato vynikající šablona vám pomůže efektivně sledovat a spravovat vaše úkoly. Systém scorecard poskytuje vizuální znázornění vašich probíhajících projektů a zdůrazňuje prioritní úkoly a termíny. Tato výkonná a intuitivní šablona zajistí, že zůstanete na správné cestě, a celý proces řízení projektů bude transparentnější a produktivnější.
12. Šablona pro zvýšení produktivity v Excelu od Template.net
Využijte potenciál svých tabulek Excelu s šablonou Excel Productivity Boosting Template od Template.net. Tato šablona je navržena tak, aby vám pomohla využít sílu Excelu k zefektivnění vašich procesů a zvýšení produktivity. Poskytuje snadno srozumitelný formát, který vám pomůže sledovat pokrok, stanovovat priority úkolů, nastavovat cíle, měřit výsledky a mnoho dalšího.
Ideální pro všechny, kteří chtějí efektivně spravovat své denní úkoly a dlouhodobé cíle pomocí přehledných dat. Využijte možnosti aplikace Excel na maximum a zvyšte svou produktivitu jako nikdy předtím.
Zvyšte svou produktivitu pomocí šablon pro zvýšení produktivity
Produktivita je výzva, se kterou se potýká každý. Ať už jste novým obchodním zástupcem nebo generálním ředitelem společnosti s obratem v řádu miliard dolarů, všichni máme k dispozici 24 hodin denně a všichni se snažíme skloubit několik konkurenčních úkolů, seznamů a osobních i profesních cílů. 🤹
Nástroje a šablony pro zvýšení produktivity usnadňují správu těchto konkurenčních úkolů a akčních položek. Vytvořili jsme a shromáždili tyto šablony, abychom vám pomohli řešit vaše osobní, profesní a týmové výzvy v oblasti produktivity.
Pro ty, kteří již ClickUp používají, lze většinu z nich okamžitě použít v rámci platformy spolu s četnými nástroji a funkcemi ClickUp, které vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy.
Jste připraveni posunout svou produktivitu na novou úroveň? Kombinujte šablony produktivity s výkonnou aplikací produktivity typu „vše v jednom“: Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp. 🏆