Kompletní slovníček pojmů z oblasti umělé inteligence: 50 pojmů, které vám pomohou seznámit se s umělou inteligencí

Všichni jsme již byli svědky umělé inteligence nebo technologie AI a její role při přetváření samotné podstaty naší existence. Od zdravotnictví po finance, dopravu až po zábavu, AI se stala hnací silou nesčetných průlomových pokroků – a držet krok se vším tím může být docela náročné!
Ať už jste student nebo jen zvědavý člověk bez technických znalostí, porozumění pojmům z oblasti AI může být jako objevování cizí země. Jste obklopeni novými frázemi, žargonem a pojmy, od velkých jazykových modelů a neuronových sítí až po modely strojového učení, které vám hned nedávají smysl.
Vzhledem k rychlému tempu vývoje se vyplatí prostudovat si přehledný slovník, abyste se seznámili s neznámými pojmy a frázemi z oblasti AI.
V tomto slovníku pojmů z oblasti umělé inteligence jsme pro vás vybrali 50 nejdůležitějších pojmů, které vám poskytnou pevný základ znalostí v této oblasti. Na konci tohoto článku budete s pojmy z oblasti umělé inteligence dobře obeznámeni, budete schopni rozpoznat jejich význam a možná dokonce využít jejich možnosti pro své osobní účely!
A–F: Od adaptéru po jemné doladění
Začněme klíčovými pojmy z oblasti AI v rozsahu A až F, které vám mohou výrazně pomoci pochopit tuto složitou oblast.
1. Adaptér
Adaptér je rámec, který pomáhá přenést učení do nového modelu AI tím, že spojuje vrstvy s existujícím modelem. Účelem je přimět model, aby přešel na nové úkoly, aniž by musel začínat od nuly. Adaptéry šetří čas, peníze a úložný prostor tím, že znovu využívají předem vycvičené modely pro různé úkoly, jako je chatování s počítači, překládání z běžného základního jazyka do nového jazyka nebo napájení robotů.
2. Algoritmus AI
Algoritmus AI označuje specifické programování, které stroji říká, jak má fungovat samostatně. Zahrnuje podrobné pokyny nebo pravidla, která umožňují systémům AI zpracovávat surová data, činit rozhodnutí a učit se z nich. Jste ohromeni schopností AI rozumět jazyku, rozpoznávat tváře, hrát šachy nebo dokonce řídit auto? Algoritmus je mozkem! 🧠
3. Bezpečnost AI
Bezpečnost AI je široký obor, který zahrnuje různé koncepty zajišťující, že naše brilantní systémy umělé inteligence jsou nejen chytré, ale také se chovají dobře a jsou dobromyslné, a to i v neznámém prostředí. Odkazuje na principy, postupy a výzkumné úsilí věnované studiu návrhu, konstrukce a nasazení systému AI. Cílem je minimalizovat rizika, jako jsou nespolehlivé výstupy, nechtěné důsledky a potenciální škody pro lidstvo.
4. Umělá inteligence
Digitální evoluce lidské inteligence je analogická k umělé inteligenci. AI pokrývá oblast informatiky, včetně počítačového vidění, která umožňuje systémům myslet, učit se a provádět operace, které normálně vyžadují lidskou inteligenci – ale v rozsahu a rychlosti, které by nám, obyčejným smrtelníkům, mohly závidět.
5. Automatizace
Automatizace znamená využití technologie AI k provádění nudných pracovních a obchodních procesů na autopilotu – důraz je kladen na efektivitu úkolů a snížení chyb v manuální práci.
Automatizace znamená využití technologie AI k provádění nudných pracovních a obchodních procesů na autopilotu – důraz je kladen na efektivitu úkolů a snížení chyb v manuální práci.
6. Černá skříňka AI
Black box AI nebo BAI označuje model AI, který není zcela transparentní, pokud jde o způsob rozhodování. Jak uživatelé, tak designéři mají potíže pochopit nebo interpretovat jeho vnitřní fungování nebo rozhodovací postupy – na rozdíl od modelu white box, který je snadno srozumitelný. Tato nedostatečná otevřenost může vyvolávat otázky týkající se etiky, odpovědnosti a možnosti zaujatosti, což činí BAI nevhodnými pro použití v oblastech s vysokými riziky, jako je armáda nebo zdravotnictví.
7. Velká data
Velká data zahrnují rozsáhlé a komplexní datové soubory, které jsou příliš rozsáhlé na to, aby je bylo možné zpracovat nebo analyzovat pomocí tradičních nástrojů pro správu dat. K odhalení cenných poznatků, vzorců a trendů z těchto dat potřebujete specializované technologie AI. Na oplátku se velká data používají k trénování AI, takže se jedná o symbiotický vztah. 🤝
8. ChatGPT
ChatGPT je konverzační společník založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby vedl přirozené a informativní konverzace na různá témata. Reaguje odpovídáním na otázky, poskytováním vysvětlení a nabízením postřehů. ChatGPT byl trénován pomocí supervizovaného učení a posilujícího učení z lidské zpětné vazby (RLHF), což z něj činí univerzální nástroj umělé inteligence schopný interakcí podobných lidským.
9. Chatbot
Chytrý počítačový program, který je vždy připravený na konverzaci, zodpovězení dotazů a pomoc s konkrétními úkoly – to je chatbot. Je to neocenitelný pomocník v oblasti zákaznické podpory a vyhledávání informací, protože jeho hlavním účelem je komunikace v lidském jazyce.
Až si příště budete užívat doporučené texty ze své streamovací služby nebo e-commerce webu, pravděpodobně budete svědky kouzla bota poháněného umělou inteligencí!
10. Konverzační AI
Konverzační AI označuje technologii, která umožňuje strojům, jako jsou chatboty, virtuální asistenti a podobné aplikace založené na řeči, vést konverzace podobné lidským. Tato AI využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a vysoký výpočetní výkon v různých kontextech a jazycích k provádění různých funkcí, jako je rozpoznávání hudebních skladeb nebo objednání sendviče! 🥪
11. Rozšíření dat
Rozšíření dat zahrnuje dovednou manipulaci a rozšíření vašich stávajících dat. Tato praxe je základním kamenem strojového učení a AI, protože zvyšuje objem a rozmanitost trénovacích dat pro model. Cílem je posílit algoritmy tím, že jim poskytnete širší škálu příkladů, ze kterých se mohou učit.
12. Hluboké učení
Hluboké učení je mozkem revoluce v oblasti AI. Jedná se o podskupinu systému strojového učení, jehož cílem je napodobit strukturu lidského mozku pomocí umělých neuronových sítí s více vrstvami, které zpracovávají obrovské množství dat. Modely hlubokého učení dokážou rozpoznávat vzorce, provádět předpovědi a učit se složité úkoly, čímž revolučním způsobem mění oblasti jako rozpoznávání obličejů a řeči nebo autonomní řízení.
13. Etická AI
Etická AI je obor zabývající se otázkami souvisejícími s morálním kompasem AI. Zahrnuje navrhování a používání systémů AI způsobem, který upřednostňuje spravedlnost, transparentnost, odpovědnost a respekt k lidským hodnotám a právům, aniž by docházelo k poškozování nebo diskriminaci.
14. Doladění
Dolaďování je podobné specializovanému tréninku již existujících modelů strojového učení s cílem zlepšit jejich výkonnost pro konkrétní úkoly nebo oblasti a zajistit, aby se staly kompetentními v těchto oblastech.
G–L: Od generativní AI po velký jazykový model
Často se setkáte s následujícími pojmy v rozsahu G-L, které jsou pro pochopení AI stejně důležité.
15. Generativní AI
Generativní AI nebo GenAI označuje modely AI, které vytvářejí nový obsah, jako jsou fotografie nebo texty, odrážející styly a vzory odvozené z jejich trénovacích dat. Od imaginativního umění po informativní články, nástroje GenAI mohou produkovat širokou škálu výstupů bez kódu, a proto slouží jako pomocníci pro zvýšení produktivity mnoha profesionálů.
Generativní AI nebo GenAI označuje modely AI, které vytvářejí nový obsah, jako jsou fotografie nebo texty, odrážející styly a vzory odvozené z jejich trénovacích dat. Od imaginativního umění po informativní články, nástroje GenAI mohou produkovat širokou škálu výstupů bez kódu, a proto slouží jako pomocníci pro zvýšení produktivity mnoha profesionálů.
Navíc s pomocí šablony ClickUp Generative AI KPI Tracking Template můžete měřit dopad využití AI v oblastech, jako je tvorba obsahu a inovace produktů!
16. Genetický algoritmus
Genetické algoritmy, neboli GA, jsou součástí širšího souboru evolučních algoritmů, které fungují podobně jako digitální evoluce. GA představují výpočetní techniku inspirovanou přírodním výběrem, která pomáhá řešit složité problémy pomocí témat z biologické evoluce, jako jsou mutace a přežití nejschopnějších. 🐒
Tyto algoritmy se široce používají pro optimalizaci vyhledávání a strojové učení.
17. GPT-3
GPT (Generative Pre-trained Transformers) tvoří soubor jazykových modelů založených na neuronových sítích, které vyvinula společnost Open AI.
GPT-3 patří mezi nejmodernější modely své doby. S velikostí slovníku 175 miliard slov spočívá jeho síla v rozluštění a vytváření textů podobných lidským, což z něj činí univerzální nástroj pro různé úkoly v oblasti přirozeného jazyka, od chatbotů a tvorby obsahu až po překlady jazyků a další.
18. GPT-4
GPT-4 je ještě sofistikovanější a lépe vycvičený multimodální model než jeho předchůdce. Dokáže pracovat jak s textovými, tak obrazovými vstupy a je dostatečně schopný podporovat komplexní kreativní spolupráci – představte si, že s ním spolupracujete na skládání hudby, psaní scénářů nebo dokonce napodobování vašeho charakteristického stylu psaní.
19. Halucinace
V kontextu AI dochází k halucinacím, když systém generuje nepřesné, nesouvislé nebo nesmyslné informace, obvykle v důsledku chyb nebo omezení v jeho schopnostech učení, porozumění nebo zpracování. Jedná se o poruchu, která může způsobit, že systém AI nebude spolehlivý.
20. Jazyk pro zpracování informací – IPL
Jazyk pro zpracování informací (Information Processing Language, IPL) byl vyvinut na konci 50. let 20. století a byl jedním z prvních programovacích jazyků vyšší úrovně pro manipulaci s daty a zpracování informací. Dnes jsou jazyky IPL specifické pro každou aplikaci umělé inteligence.
21. Internet věcí – IoT
Internet věcí (IoT) funguje jako síť digitálních objektů zabudovaných do našeho fyzického světa. Jedná se o síť chytrých zařízení, od každodenních předmětů, jako jsou termostaty a chytré hodinky, až po průmyslové stroje, které mohou shromažďovat, vyměňovat a zpracovávat data. V kombinaci s AI vykazují stroje IoT lepší schopnosti prediktivní údržby.
22. Znalostní systém – KBS
Představte si znalostní systém (KBS) jako virtuálního mudrce. Jedná se o počítačový program, který se opírá o znalostní bázi, úložiště informací a pravidel, aby řešil složité problémy a poskytoval odborné poradenství v konkrétní oblasti. Pomáhá při rozhodování a řešení problémů v různých odvětvích.
Představte si znalostní systém (KBS) jako virtuálního mudrce. Jedná se o počítačový program, který se opírá o znalostní bázi, úložiště informací a pravidel, aby řešil složité problémy a poskytoval odborné poradenství v konkrétní oblasti. Pomáhá při rozhodování a řešení problémů v různých odvětvích.
23. Velký jazykový model – LLM
Jazyková velmoc ve světě AI je Large Language Model neboli LLM. Jedná se o výkonný systém umělé inteligence postavený na rozsáhlých datech a sofistikovaných algoritmech, který mu umožňuje rozumět lidské řeči, generovat ji a manipulovat s ní s pozoruhodnou zdatností.
M–R: Od strojového učení po systém založený na pravidlech
V části věnované pojmům AI od M do R se budeme zabývat pojmy, jako jsou modely strojového učení a neuronové sítě, které tvoří základ mnoha pokročilých systémů AI.
24. Strojové učení
Strojové učení zahrnuje trénování algoritmů na datech, aby rozpoznávaly vzorce a činily rozhodnutí. Čím více dat je algoritmus vystaven, tím se zlepšuje jeho rozlišovací proces, díky čemuž je schopnější plnit zamýšlené úkoly. Je to jako učit počítač, aby se sám učil a přizpůsoboval.
25. Generování přirozeného jazyka – NLG
Systémy generování přirozeného jazyka (NLG) berou fakta, čísla a datové body a transformují je do souvislých narativů, generují zprávy, články a obsah, který lidé snadno pochopí. Tato technologie pohání automatizované zprávy a personalizované odpovědi zákazníkům.
26. Zpracování přirozeného jazyka – NLP
Zpracování přirozeného jazyka (NLP) je jako most mezi lidmi a stroji, který umožňuje počítačům rozumět lidské řeči, interpretovat ji a reagovat na ni. K vylepšení interpretací využívá pokročilé pojmy, jako je analýza sentimentu.
Zde je ukázka toho, jak NLP funguje v ClickUp – platforma umožňuje uživatelům používat příkazy v přirozeném jazyce k:
- Odložit oznámení
- Nastavte datum zahájení a ukončení/termín splnění úkolů
- Ruční přidávání nebo úpravy časových záznamů
Tato sada funkcí vám pomůže mít přehled o schůzkách a kalendáři a zvládnout svůj den bez otravných oznámení!
27. Neuronová síť
Neuronová síť je výpočetní systém inspirovaný lidským mozkem. Obsahuje vrstvy propojených uzlů, které společně analyzují a zpracovávají data, což usnadňuje hluboké učení a rozpoznávání vzorů.
28. AI bez kódování
Vývoj bez kódu je způsob, jakým může kdokoli bez znalostí programování vytvářet aplikace a software. S AI bez kódu můžete obvykle využít vizuální a grafické konfigurace k vytváření AI aplikací. Jde o to, aby byla technologie přístupnější.
29. Open AI
Open AI je americká společnost zabývající se výzkumem AI a mozkem stojícím za revolučními produkty, jako jsou GPT-3 a GPT-4. Snaží se nabízet odpovědné, etické a uživatelsky přívětivé produkty. Nedávno uvedla na trh GPTs, AI asistenta, kterého si uživatelé mohou přizpůsobit pro různé role a účely.
30. Optické rozpoznávání znaků – OCR
Tento technologický kouzelník přemění papír na pixely. OCR skenuje tištěný i ručně psaný text a převádí jej na strojově čitelný text. Moderní nástroje CR využívají AI k tomu, aby obsah na papíře byl snadno editovatelný a prohledávatelný, a dokonce umožňují automatické zpracování s kontextovými funkcemi pro rychlé čtení.
31. Optimalizace
Optimalizace je doladění modelu AI tak, aby fungoval co nejefektivněji. Ať už se jedná o algoritmy strojového učení, výrobní proces nebo dodavatelský řetězec, optimalizační techniky mají za cíl najít nejlepší možné řešení v rámci daných omezení. Jde o maximalizaci výkonu, minimalizaci nákladů a zajištění hladkého chodu jako dobře namazaného stroje.
32. Předběžný trénink
Předběžný trénink je počáteční fáze, ve které se modely AI učí základy plnění konkrétního úkolu, podobně jako se učíme abecedu, než se pustíme do psaní celých vět. Modely jsou vystaveny velkým datovým sadám, které jim pomáhají pochopit jazyky a vzorce. To připravuje půdu pro doladění, během kterého se modely učí specializovat na konkrétní úkoly.
33. Prompt
Prompt je vstup nebo dotaz, který model AI používá k vytvoření smysluplného a kontextově relevantního výstupu. Může se jednat o jednoduché dotazy, jako například Přeložte tuto větu do francouzštiny, až po složitější požadavky, jako například Napište krátký příběh o detektivovi, který řeší záhadu. 🕵️
Pro získání užitečné odpovědi od AI je klíčové použít správný příkaz. Musíte jej formulovat tak, aby odpovídal způsobu zpracování systému.
Pro získání užitečné odpovědi od AI je klíčové použít správný příkaz. Musíte jej formulovat tak, aby odpovídal způsobu zpracování systému.
34. Uvažování
Uvažování v AI je kognitivní motor, který pohání umělou inteligenci. Uvažování systému AI může být založeno na logice, zavedených pravidlech a vzorcích nebo zdravém rozumu, ale mnoho modelů je také trénováno na abdukční nebo monotónní uvažování.
35. Posilující učení
Posilující učení je jako učení psa novým trikům, ale místo očekávání pamlsků se AI učí prostřednictvím odměn a trestů. Agent AI prozkoumává prostředí a když udělá správný tah, dostane virtuální pochvalu – odměnu, a když udělá chybu, čeká ho digitální pokárání – trest. Postupem času přijde na nejlepší strategii, jak maximalizovat pozitivní výsledky.
36. Robotika
Je to fascinující kombinace inženýrství, počítačové inteligence a AI, která oživuje roboty. Tyto mechanické zázraky mohou mít podobu čehokoli, od užitečného vysavače až po futuristické humanoidní kamarády. Jde o to, vdechnout strojům smysl pro akci a učinit je nepostradatelnými v oblastech, jako je výroba, zdravotnictví a dokonce i průzkum vesmíru. 🤖
37. Systém založený na pravidlech
Systém založený na pravidlech se při rozhodování a provádění úkolů opírá o předem definovaná pravidla a logiku. Je to jako mít pravidla, podle kterých systém AI postupuje podle konkrétních pokynů a podmínek, aby dospěl k závěrům nebo podnikl kroky. Vezměme si jako příklad aplikaci pro zabezpečení chytré domácnosti. Pokud pohybový senzor zaznamená pohyb – podmínka – spustí oznámení na smartphonu majitele domu – akce.
S–Z: Od vyhledávacího algoritmu po zero-shot learning
Poslední část našeho slovníčku umělé inteligence zahrnuje pojmy od S do Z.
38. Vyhledávací algoritmus
Jedná se o postupný proces používaný v informatice a umělé inteligenci k vyhledávání konkrétních informací v rozsáhlém datovém souboru.
39. Samoorganizující se mapy – SOM
Představte si samoorganizující se mapy (SOM) jako organizátory dat ve světě AI. Jsou trénovány tak, aby reprezentovaly vysokorozměrná data v jednodušším modelu, přičemž zachovávají jejich původní topografii. Cílem je usnadnit pochopení dat.
40. Analýza sentimentu
Analýza sentimentu je technika AI používaná k rozluštění tónové hodnoty vět, které mohou být pozitivní, negativní nebo neutrální. Podniky ji často používají k analýze příspěvků na sociálních médiích, recenzí nebo novinových článků a k zachycení základních názorů na jejich produkty.
41. Převod řeči na text
Šikovná technologie, která poslouchá váš hlas a převádí to, co říkáte, do psaného textu na obrazovce – to je vše. Ať už diktujete zprávu, přepisujete schůzku nebo používáte hlasové příkazy ve svém zařízení, technologie převodu řeči na text usnadňuje komunikaci a zadávání dat.
42. Silná AI
Silná umělá inteligence, často označovaná jako obecná umělá inteligence (AGI) nebo hluboká umělá inteligence, představuje nejvyšší úroveň umělé inteligence. Disponuje inteligencí podobnou lidské a dokáže rozumět, učit se, uvažovat a aplikovat znalosti v široké škále úkolů způsobem, který je k nerozeznání od lidského. Silná umělá inteligence je široký pojem, nikoli konkrétní nástroj.
Silná umělá inteligence, často označovaná jako obecná umělá inteligence (AGI) nebo hluboká umělá inteligence, představuje nejvyšší úroveň umělé inteligence. Disponuje inteligencí podobnou lidské a dokáže rozumět, učit se, uvažovat a aplikovat znalosti v široké škále úkolů způsobem, který je k nerozeznání od lidského. Silná umělá inteligence je široký pojem, nikoli konkrétní nástroj.
43. Generátor textu na obrázek
Jedná se o výkonný nástroj AI, který na základě písemných popisů nebo textových vstupních dat vytváří obrázky. Midjourney je dobrým příkladem generátoru textu na obrázek.
44. Převod textu na řeč
Na rozdíl od převodu řeči na text převádí text na řeč psaný text na mluvená slova. Ať už se jedná o čtečku obrazovky pomáhající zrakově postiženým osobám nebo virtuálního asistenta, který čte vaše zprávy nahlas, převod textu na řeč zpřístupňuje informace a činí komunikaci inkluzivnější, stejně jako AI vypravěč.
45. Transferové učení
Jedná se o techniku, při které modely AI využívají znalosti získané z jedné úlohy k vynikajícím výkonům v jiné úloze. Namísto toho, aby pokaždé začínali od nuly, staví na tom, co se již naučili. Ve světě AI se transferové učení používá k tomu, aby modely byly chytřejší a efektivnější při všech zamýšlených úlohách.
46. Neřízené učení
Stejně jako svobodomyslný průzkumník je i neřízené učení algoritmem strojového učení, kde model nemá učitele/trenéra, který by mu poskytoval jasné odpovědi. Místo toho prochází data, hledá vzorce a sám jim dává smysl. Používá se pro úkoly, jako je seskupování podobných dat nebo snižování složitosti informací.
47. Virtuální realita – VR
Ťuk, ťuk, virtuální realita je u vašich dveří! S pomocí AI vás přenese z vašeho fyzického okolí do počítačem generovaného světa. S VR headsetem můžete chodit po Marsu, bojovat s draky – nebo možná jednoho dne navštívit Eras Tour Taylor Swift – a to vše bez opuštění svého pokoje. 🕺
48. Slabá AI – úzká AI
Slabá AI, neboli úzká AI, je specialistou na AI. Nejedná se o vševědoucího generalistu, ale o virtuosa specializovaného na konkrétní úkoly. Představte si ji jako virtuálního experta, který je přesně vyladěn pro zvládnutí konkrétního úkolu, ať už se jedná o šachovou partii nebo rozpoznávání tváří na fotografiích. Ačkoli je ve své specializované oblasti brilantní, nevstupuje do světa obecné lidské inteligence.
49. XAI – vysvětlitelná AI
Vysvětlitelná AI je speciální druh umělé inteligence, který nám ukazuje, jak funguje rozhodovací proces AI. S XAI nemusíte hádat, proč AI dělá určité volby – ona vám to řekne. Tato transparentnost je velmi důležitá, zejména v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví, finance a samořídící auta, kde potřebujeme rozumět rozhodnutím AI a důvěřovat jim.
50. Zero-shot learning
Zero-shot learning je chytrý přístup k strojovému učení, při kterém se modely AI učí rozpoznávat objekty nebo pojmy bez předchozích příkladů. Namísto toho, aby jim byly ukázány nesčetné obrázky například vzácných zvířat, dokážou je identifikovat, i když je nikdy předtím neviděly. Učíte AI samostatně uvažovat, díky čemuž je neuvěřitelně přizpůsobivá v situacích, ve kterých by tradiční metody strojového učení mohly selhat. 🦾
Prozkoumejte hranice AI s ClickUp!
Konečně jste se dostali skrz bludiště módních pojmů z oblasti AI! Abychom v tomto neustále se vyvíjejícím prostředí uspěli, musíme si osvojit přístup založený na neustálém učení a ochotě přijímat nové technologie.

Díky tomu zůstáváme relevantní a stáváme se aktivními účastníky utváření budoucnosti.
