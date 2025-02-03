ClickUp blog
10 nejlepších softwarů pro datové sklady v roce 2025 (bezplatné i placené)

Alex York
3. února 2025

Big data a business intelligence (BI) jsou v poslední době velmi populární pojmy, protože pomáhají při řízení společnosti. Už se nerozhodujete na základě intuice a doufáte, že vaše projekty povedou k úspěchu, ale využíváte data jako palivo pro moudrá rozhodnutí. ♟️

Rozhodování založené na datech vyžaduje extrakci, segmentaci a analýzu poznatků z více zdrojů, interních i externích. Softwarový nástroj pro datové sklady (DWH) hraje klíčovou roli při konsolidaci a organizaci těchto informací BI.

DWH je v podstatě úložištěm pro centralizaci velkého množství dat specifických pro danou organizaci. Se správným nástrojem však můžete dělat mnohem více, například předpovídat chování zákazníků a identifikovat tržní trendy.

V tomto průvodci vám představíme 10 stabilních softwarových řešení pro datové sklady. Přečtěte si přehled jejich funkcí a vyberte si ten, který podporuje vaše růstové strategie.

Co byste měli hledat v softwaru pro datové sklady?

Podle předních profesorů MIT vykazovaly společnosti založené na datech o 4 % vyšší produktivitu a o 6 % vyšší ziskovost než je průměr. Ale jak poznáte, který software pro datové sklady vám může přinést skutečnou obchodní výhodu?

Při zkoumání produktů byste měli věnovat pozornost následujícím aspektům:

  1. Škálovatelnost: Vhodná platforma vyhovuje neustále se rozšiřujícím datovým potřebám vašeho týmu bez změny výkonu.
  2. Třídění a filtrování: Nástroj by měl umožňovat ukládání dat ve strukturovaném formátu, což umožňuje praktické indexování, katalogizaci a vyhledávání.
  3. Šablony: Měl by poskytovat šablony, které usnadňují vytváření a údržbu datového skladu pro různé případy použití.
  4. Integrace: Platforma by měla být integrována s oblíbenými aplikacemi a programy, které používáte jako zdroje dat. Proces extrakce a načítání dat musí být plynulý.
  5. Robustní reporting a analytika: Zjistěte, zda nástroj disponuje reportingovými funkcemi pro optimalizaci obchodních výsledků pomocí přizpůsobených insightů. Špičkové produkty využívají strojové učení a algoritmy umělé inteligence k extrakci a manipulaci s daty, generování reportů a vytváření vizualizací, jako jsou grafy, diagramy a tabulky.
  6. Bezpečnost: Měl by mít zabudované šifrování a bezpečnostní protokoly, aby se snížilo riziko kybernetických útoků.

10 nejlepších nástrojů pro datové sklady, které můžete použít

Analyzovali jsme desítky softwarů pro datové sklady a vybrali jsme 10 nejlepších nástrojů, které splňují naše kritéria – funkčnost, škálovatelnost a snadné použití. Pojďme na to! ?

1. ClickUp

ClickUp Views
Vizualizujte úkoly, projekty a pracovní postupy způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp.

ClickUp nabízí bezpečné a stabilní prostředí pro celopodnikové datové sklady a strukturování projektového řízení. Tento nástroj nabízí neuvěřitelné možnosti pro zpracování, vizualizaci a manipulaci s datovým tokem v jakémkoli měřítku.

Vytvořte digitální pracovní prostor ClickUp importováním dat z více zdrojů pomocí praktického importního manažera. Vizualizujte svá data a přepínejte mezi perspektivami pomocí dashboardů, které obsahují více než 50 widgetů a více než 15 zobrazení. Využijte integrované nástroje pro vytváření reportů k organizaci pracovních postupů, předpovídání obchodních scénářů a hledání řešení.

Tato platforma nabízí impozantní sbírku šablon pro datové sklady a monitorování projektů, například:

  1. Šablona projektu ClickUp Business Intelligence: Podporuje všechny aspekty plánování BI, včetně návrhu datového skladu a rozdělení práce.
  2. Šablona projektu datového skladu ClickUp: Pomáhá vizualizovat všechny úkoly pro vytvoření datového skladu od nuly.
  3. Šablona KPI ClickUp Warehouse: Stanovuje standardní metriky pro sledování celkového výkonu skladu.

S ClickUp máte přístup k celé řadě funkcí pro strukturování úkolů souvisejících s daty. Pomocí vlastních polí a vlastních stavů můžete organizovat a sledovat informace v podrobných tabulkách. Proměňte svá data v dokumentaci společnosti a wiki stránky pomocí ClickUp Docs.

Zvyšte efektivitu pomocí produktivity zvyšujícího ClickUp AI, který slouží k sumarizaci dat, generování stavových zpráv a mnohem více! Automatizujte opakující se obchodní procesy pomocí ClickUp Automations a snižte provozní náklady. ?

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Někteří uživatelé požadují více automatizací (ClickUp jich v současné době nabízí více než 100).
  • Omezené využití prémiových funkcí v bezplatném tarifu

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)

2. AWS Redshift

AWS Redshift
Zdroj: AWS Amazon

AWS Redshift je cloudový nástroj Amazonu pro analýzu velkých dat! ?

Tato platforma využívá jazyk SQL (Structured Query Language) k hloubkové analýze polostrukturovaných a strukturovaných dat a provádění složitých analytických dotazů.

AWS Redshift je velmi oblíbený díky svému nástroji Federated Query . Tato funkce vám umožňuje v reálném čase dotazovat živá data napříč několika integrovanými databázemi, datovými sklady nebo datovými jezery.

Díky Amazon Redshift Data Sharing můžete svému týmu poskytnout okamžitý přístup k datovým clusterům, aniž byste museli opustit cluster producenta.

Posuňte své iniciativy v oblasti business intelligence na vyšší úroveň a využijte výhod ekosystému Amazon s Redshift ML – pomocí příkazů SQL trénujte modely Amazon SageMaker a vytvářejte přesné finanční prognózy, hodnocení rizik a podrobné zprávy o svých obchodních operacích.

Kromě nativních integrací můžete AWS Redshift propojit s nástroji jako Salesforce, Jira a Google Analytics, stahovat data z těchto platforem a ukládat je do svého cloudového skladu. ☁️

Nejlepší funkce AWS Redshift

  • Cloudový datový sklad
  • Federated Query pro použití živých dat ze vzdálených systémů
  • Intuitivní sdílení dat
  • Nativní integrace AWS a integrace třetích stran

Omezení AWS Redshift

  • Nemusí vyhovovat rozpočtu malých podniků.
  • Omezené možnosti rozdělení mohou mít vliv na výkon.

Ceny AWS Redshift

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze AWS Redshift

  • G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)

3. Oracle Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse
Zdroj: Oracle

Oracle Autonomous Data Warehouse je cloudové řešení, které se samo optimalizuje a spravuje pomocí strojového učení a automatizace procesů. Je to záchrana pro zaneprázdněné správce databází, kteří hledají automaticky škálovatelný datový sklad s nízkými provozními náklady.

DWH je vybaveno nástrojem Data Studio, který nabízí desítky možností bez nutnosti programování pro načítání, analýzu a sdílení informací. Využijte více než 100 integrací k načtení dat do platformy a vytváření obchodních modelů a pracovních postupů pomocí rozhraní drag-and-drop.

Sledujte svůj Oracle Autonomous Data Warehouse v Performance Hub – využijte možnost zobrazit výkon systému a analýzu Active Session History (ASH). Vyladěte platformu generováním zprávy Automatic Workload Repository (AWR) obsahující statistiky pro detekci problémů.

Nejlepší funkce Oracle Autonomous Data Warehouse

  • Autonomní a cloudový
  • Neustálé sledování výkonu
  • Data Studio pro odstranění datových sil pro mezifunkční týmy
  • Více než 100 integrací

Omezení autonomního datového skladu Oracle

  • Omezená transparentnost cenové struktury
  • Rozhraní by mohlo být uživatelsky přívětivější.

Ceny Oracle Autonomous Data Warehouse

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Oracle Autonomous Data Warehouse

  • G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
  • TrustRadius: 8,9/10 (více než 200 recenzí)

4. Google BigQuery

Google BigQuery
Zdroj: Google

Hledáte bezserverovou platformu pro datové sklady s podporou více cloudů? Google BigQuery splňuje všechny tyto požadavky! A nejlepší na tom je, že dokáže analyzovat data v řádu petabajtů, což z něj dělá ideální řešení pro velké podniky. ?

S BigQuery Studio získáte jednotné rozhraní pro mapování rozsáhlé analýzy dat. Je vhodné pro lidi s různými znalostmi programování – k přizpůsobení pracovních postupů můžete použít SQL, Spark, Python nebo přirozený jazyk. Platforma Duet AI nabízí kontextovou pomoc při programování.

Vytvářejte a provozujte modely ML na základě strukturovaných, polostrukturovaných nebo nestrukturovaných dat a exportujte je do Vertex AI (platforma ML společnosti Google) nebo jiného softwaru podle vašeho výběru.

Jelikož BigQuery je součástí ekosystému Google, je načítání dat z partnerských platforem, jako je Google Drive, hračkou. K dispozici jsou také integrace třetích stran – importujte data z řešení, jako jsou AWS Redshift, Snowflake a Teradata.

Nejlepší funkce Google BigQuery

  • Bezserverové a multi-cloudové řešení
  • Vhodné pro podniky
  • BigQuery Studio pro přizpůsobení pracovních postupů
  • Integrované strojové učení

Omezení Google BigQuery

  • Omezené funkce seskupování pro logické uspořádání datových sad
  • Výkon a přizpůsobení lze vylepšit

Ceny Google BigQuery

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Google BigQuery

  • G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)

5. Teradata

Teradata
Zdroj: Teradata

Společnost Teradata se svým produktem VantageCloud nabízí rozsáhlou sadu řešení pro správu dat a cloudovou analýzu.

Vytvořte si své jedinečné úložiště dat na Teradata a provádějte inovativní akce díky algoritmům strojového učení a umělé inteligence. Můžete minimalizovat pohyb dat (identifikováním trendů a přesným určením cílových dat), spouštět více složitých dotazů současně a objevovat průlomové objevy v jakémkoli měřítku.

Překonejte nejnáročnější výzvy v oblasti řešení problémů s pomocí ClearScape Analytics, součásti Teradata VantageCloud. Jeho pokročilé analytické funkce AI/ML vám pomohou připravit data a vytvářet předpovědi pomocí trénování modelů v jakémkoli měřítku. Využijte hodnocení v reálném čase a dávkové hodnocení k vyhodnocení modelů a jejich nasazení za snížených nákladů a s menším třením.

Nejlepší funkce Teradata

  • Škálovatelnost na podnikové úrovni s integrovaným strojovým učením
  • Škálovatelné analytické tréninkové modely
  • Nasazení na místě a v cloudu
  • Vylepšené řízení zdrojů a nákladů

Omezení Teradata

  • Významné náklady na licence a infrastrukturu spojené s platformou
  • Omezené integrační možnosti

Ceny Teradata

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Teradata

  • G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)

6. Integrate. io

Integrate.io
Zdroj: Integrate.io

Zefektivněte zpracování dat z elektronického obchodování pomocí Integrate.io a jeho řešení DWH Insights, které nevyžaduje programování. Tato platforma pro datové toky pomáhá přesouvat data z databází zákazníků nebo platforem elektronického obchodování do datového skladu.

Platforma nabízí nastavení potrubí bez kódu s neuvěřitelnou flexibilitou – pomocí rozhraní drag-and-drop a předem připravených konektorů můžete během několika sekund sjednotit data z různých zdrojů. Pokud nemůžete najít konektor, který potřebujete, odborníci platformy vám jej mohou vytvořit na míru! ?

Spojte více pipeline pomocí snadno vytvářených závislostí a sledujte je na centralizovaném dashboardu. Použijte nástroj pro tvorbu cron výrazů od Integrate.io k rychlému řešení požadavků na plánování pipeline.

DWH Insights vám pomůže sledovat náklady na datové sklady. Automaticky zaznamenávejte náklady na data a ukládejte úlohy, tabulky a metadata uživatelů napříč všemi potrubími a projekty. Integrované nástroje pro analýzu behaviorálních dat odhalují trendy uživatelů a jejich korelaci s nasazenými datovými modely.

Nejlepší funkce Integrate.io

  • Komplexní řídicí panel
  • Stovky předem připravených konektorů pro sjednocení dat
  • Pokročilá analýza s DWH Insights
  • Určeno pro e-commerce podniky.

Omezení Integrate.io

  • Potenciální problémy s výkonem při práci s velkými datovými sadami
  • Příležitostné chyby uživatelského rozhraní

Ceny Integrate.io

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Integrujte. Hodnocení a recenze io

  • G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)

7. Skyvia

Integrace dat ve Skyvia
Zdroj: Skyvia

Skyvia může být vaší platformou bez nutnosti programování pro různé úkoly související s daty, od integrace a zálohování až po automatizaci pracovních postupů. Skyiva přesouvá data do a ze skladů a propojuje neorganizovaná data z více zdrojů s dobře strukturovanou databází.

Platforma nabízí čtyři řešení:

  1. Integrace dat
  2. Zálohování
  3. Připojit
  4. Dotaz

Spolehněte se na integraci dat pro hromadný import a synchronizaci velkých datových sad z distribuovaných zdrojů. Cloud Data Replication je integrované řešení ELT (Extract, Load, Transform) pro kopírování dat.

Zálohování vám umožňuje uchovávat data v bezpečí v jednotném rozhraní – nakonfigurujte nastavení pro automatické denní zálohování a možnosti obnovy z cloudu do cloudu.

S Connect můžete vytvářet webové API a získat připravené URL adresy koncových bodů bez nutnosti hostingu a údržby.

Query nabízí nástroje jako agregace jedním kliknutím a typové filtry pro přístup, prohlížení, správu a export dat z vašeho prohlížeče.

Nejlepší funkce Skyvia

  • Robustní řešení pro synchronizaci dat
  • Čtyři řešení pro manipulaci s daty
  • Podporuje replikaci dat v cloudu.

Omezení Skyvia

  • Načítání dat za vlastní období může být náročné.
  • Mohlo by nabídnout lepší technickou podporu

Ceny Skyvia

  • Různé cenové struktury pro integraci dat, zálohování, připojení a dotazy – podrobnosti najdete na webových stránkách.

Hodnocení a recenze Skyvia

  • G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)

8. Oracle Database 12c

Oracle Database 12c
Zdroj: Oracle

Oracle Database je robustní cloudová databáze určená pro podniky. Nabízí pokročilé funkce pro konsolidaci datových sad, optimalizaci dotazů a ladění výkonu.

Verze 12c a vyšší vám poskytují špičkovou dostupnost a stabilitu pro vaši databázi. Funkce jako maskování dat a neviditelné sloupce zabraňují neoprávněnému přístupu k citlivým datům.

Platforma umožňuje vrstvení dat pro správu úložiště. Pokud se například určitý datový soubor používá jen zřídka, můžete jej komprimovat a přesunout do vhodné vrstvy, abyste ušetřili místo. Kromě toho můžete použít Oracle Flex ASM ke snížení nákladů na úložiště.

Stojí za zmínku, že společnost Oracle ukončila podporu verze 12c v červenci 2022. Omezené aktualizace jsou k dispozici do konce prosince 2024.

Nejlepší funkce Oracle 12c

  • Databáze orientovaná na podniky
  • Výkonné analytické možnosti
  • Užitečné integrace třetích stran
  • Inteligentní správa úložišť
  • Podpora více jazyků

Omezení Oracle 12c

  • Proces licencování může být složitý.
  • Instalace může být časově náročná.

Ceny Oracle 12c

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Oracle 12c

  • Capterra: 4,6/5 (méně než 10 recenzí)

9. Informatica

Informatica
Zdroj: Informatica

Informatica je cloudové řešení pro správu dat založené na umělé inteligenci.

S Informatica můžete extrahovat, transformovat a načítat (ETL) data z mnoha zdrojů do svého datového skladu. Spolupracujte s umělou inteligencí platformy CLAIRE a zjednodušte proces dodávání dat v rámci týmů.

Využijte sílu umělé inteligence prostřednictvím Data Catalog a najděte, organizujte a ukládejte požadovaná datová aktiva v mžiku oka. Informatica vám umožňuje prohledávat BI nástroje, cloudová datová úložiště a katalogy třetích stran, abyste mohli spravovat svá datová aktiva.

Dalším řešením, které by vás mohlo zajímat, je Data Integration. Umožňuje vám pomocí konektorů integrovat data v dávkách, replikovat tabulky a připojit se k API pro snadnou správu dat.

Nejlepší funkce Informatica

  • Nasazujte datové potrubí s CLAIRE, asistentem umělé inteligence.
  • Datový katalog založený na umělé inteligenci pro manipulaci s datovými aktivy
  • Integrace dat s tisíci konektory

Omezení Informatica

  • Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
  • Příležitostné problémy s výkonem

Ceny Informatica

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Informatica

  • G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)

10. Firebolt

Databáze Firebolt
Zdroj: Firebolt

Firebolt je jedním z nejžádanějších řešení datových skladů pro inženýry! ?

Platforma je založena na rychlosti – optimalizované sloupcové ukládání, řídké indexování a superrychlý optimalizátor dotazů dávají vysokému výkonu nový význam a revolučním způsobem mění uživatelský zážitek.

Pokud ovládáte jazyk SQL, dialekt PostgreSQL kompatibilní s ANSI-SQL od společnosti Firebolt si osvojíte během chvilky.

Platforma využívá vektorizované a SIMD (single-instruction multiple-data) zpracování – aplikuje dotazovací instrukce na dávky dat namísto toho, aby to dělala řádek po řádku, což je další důvod, proč uživatelé Fireboltu těží z výjimečné rychlosti.

Firebolt se integruje s oblíbenými nástroji pro business intelligence a transformaci dat, což z něj činí komplexní platformu pro analýzu!

Nejlepší funkce Firebolt

  • Vysokorychlostní platforma
  • Spoléhá se na vektorové zpracování a SIMD.
  • Četné integrace

Omezení Firebolt

  • Jedná se o relativně nový nástroj na našem seznamu, takže podpora komunity je omezená.
  • Může vyžadovat osvojení nových dotazovacích jazyků.

Ceny Firebolt

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Firebolt

  • G2: 4,5/5 (10+ recenzí)

Vyzkoušejte softwarové nástroje DWH v ClickUp

S aktuální nabídkou produktů DWH na trhu není v procesu rozhodování místo pro pochybnosti. Všechny naše uvedené nástroje vám mohou pomoci při budování a provozování ideálního datového skladu.

Pokud hledáte komplexní řešení, které vám umožní spravovat data a zároveň řídit zaměstnance, úkoly a projekty, doporučujeme vyzkoušet ClickUp. ✅

