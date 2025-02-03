10 nejlepších softwarů pro datové sklady v roce 2025 (bezplatné i placené)

Big data a business intelligence (BI) jsou v poslední době velmi populární pojmy, protože pomáhají při řízení společnosti. Už se nerozhodujete na základě intuice a doufáte, že vaše projekty povedou k úspěchu, ale využíváte data jako palivo pro moudrá rozhodnutí. ♟️
Rozhodování založené na datech vyžaduje extrakci, segmentaci a analýzu poznatků z více zdrojů, interních i externích. Softwarový nástroj pro datové sklady (DWH) hraje klíčovou roli při konsolidaci a organizaci těchto informací BI.
DWH je v podstatě úložištěm pro centralizaci velkého množství dat specifických pro danou organizaci. Se správným nástrojem však můžete dělat mnohem více, například předpovídat chování zákazníků a identifikovat tržní trendy.
V tomto průvodci vám představíme 10 stabilních softwarových řešení pro datové sklady. Přečtěte si přehled jejich funkcí a vyberte si ten, který podporuje vaše růstové strategie.
Co byste měli hledat v softwaru pro datové sklady?
Podle předních profesorů MIT vykazovaly společnosti založené na datech o 4 % vyšší produktivitu a o 6 % vyšší ziskovost než je průměr. Ale jak poznáte, který software pro datové sklady vám může přinést skutečnou obchodní výhodu?
Při zkoumání produktů byste měli věnovat pozornost následujícím aspektům:
- Škálovatelnost: Vhodná platforma vyhovuje neustále se rozšiřujícím datovým potřebám vašeho týmu bez změny výkonu.
- Třídění a filtrování: Nástroj by měl umožňovat ukládání dat ve strukturovaném formátu, což umožňuje praktické indexování, katalogizaci a vyhledávání.
- Šablony: Měl by poskytovat šablony, které usnadňují vytváření a údržbu datového skladu pro různé případy použití.
- Integrace: Platforma by měla být integrována s oblíbenými aplikacemi a programy, které používáte jako zdroje dat. Proces extrakce a načítání dat musí být plynulý.
- Robustní reporting a analytika: Zjistěte, zda nástroj disponuje reportingovými funkcemi pro optimalizaci obchodních výsledků pomocí přizpůsobených insightů. Špičkové produkty využívají strojové učení a algoritmy umělé inteligence k extrakci a manipulaci s daty, generování reportů a vytváření vizualizací, jako jsou grafy, diagramy a tabulky.
- Bezpečnost: Měl by mít zabudované šifrování a bezpečnostní protokoly, aby se snížilo riziko kybernetických útoků.
10 nejlepších nástrojů pro datové sklady, které můžete použít
Analyzovali jsme desítky softwarů pro datové sklady a vybrali jsme 10 nejlepších nástrojů, které splňují naše kritéria – funkčnost, škálovatelnost a snadné použití. Pojďme na to! ?
1. ClickUp
ClickUp nabízí bezpečné a stabilní prostředí pro celopodnikové datové sklady a strukturování projektového řízení. Tento nástroj nabízí neuvěřitelné možnosti pro zpracování, vizualizaci a manipulaci s datovým tokem v jakémkoli měřítku.
Vytvořte digitální pracovní prostor ClickUp importováním dat z více zdrojů pomocí praktického importního manažera. Vizualizujte svá data a přepínejte mezi perspektivami pomocí dashboardů, které obsahují více než 50 widgetů a více než 15 zobrazení. Využijte integrované nástroje pro vytváření reportů k organizaci pracovních postupů, předpovídání obchodních scénářů a hledání řešení.
Tato platforma nabízí impozantní sbírku šablon pro datové sklady a monitorování projektů, například:
- Šablona projektu ClickUp Business Intelligence: Podporuje všechny aspekty plánování BI, včetně návrhu datového skladu a rozdělení práce.
- Šablona projektu datového skladu ClickUp: Pomáhá vizualizovat všechny úkoly pro vytvoření datového skladu od nuly.
- Šablona KPI ClickUp Warehouse: Stanovuje standardní metriky pro sledování celkového výkonu skladu.
S ClickUp máte přístup k celé řadě funkcí pro strukturování úkolů souvisejících s daty. Pomocí vlastních polí a vlastních stavů můžete organizovat a sledovat informace v podrobných tabulkách. Proměňte svá data v dokumentaci společnosti a wiki stránky pomocí ClickUp Docs.
Zvyšte efektivitu pomocí produktivity zvyšujícího ClickUp AI, který slouží k sumarizaci dat, generování stavových zpráv a mnohem více! Automatizujte opakující se obchodní procesy pomocí ClickUp Automations a snižte provozní náklady. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Jednotné úložiště znalostí s jednoduchým importem a exportem
- ClickUp Docs pro centralizovanou správu dokumentů
- Intuitivní ovládací panely pro plynulé indexování a třídění
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými pracovními nástroji (jako Salesforce a MS Teams ).
- Šablony DWH a databází
- Hierarchie dat s kontrolou přístupu
- Více než 15 zobrazení
- Komplexní zabezpečení s integrovanými protokoly pro dodržování předpisů a ochranu soukromí
- ClickUp AI pro automatizaci procesů a úsporu času
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé požadují více automatizací (ClickUp jich v současné době nabízí více než 100).
- Omezené využití prémiových funkcí v bezplatném tarifu
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. AWS Redshift
AWS Redshift je cloudový nástroj Amazonu pro analýzu velkých dat! ?
Tato platforma využívá jazyk SQL (Structured Query Language) k hloubkové analýze polostrukturovaných a strukturovaných dat a provádění složitých analytických dotazů.
AWS Redshift je velmi oblíbený díky svému nástroji Federated Query . Tato funkce vám umožňuje v reálném čase dotazovat živá data napříč několika integrovanými databázemi, datovými sklady nebo datovými jezery.
Díky Amazon Redshift Data Sharing můžete svému týmu poskytnout okamžitý přístup k datovým clusterům, aniž byste museli opustit cluster producenta.
Posuňte své iniciativy v oblasti business intelligence na vyšší úroveň a využijte výhod ekosystému Amazon s Redshift ML – pomocí příkazů SQL trénujte modely Amazon SageMaker a vytvářejte přesné finanční prognózy, hodnocení rizik a podrobné zprávy o svých obchodních operacích.
Kromě nativních integrací můžete AWS Redshift propojit s nástroji jako Salesforce, Jira a Google Analytics, stahovat data z těchto platforem a ukládat je do svého cloudového skladu. ☁️
Nejlepší funkce AWS Redshift
- Cloudový datový sklad
- Federated Query pro použití živých dat ze vzdálených systémů
- Intuitivní sdílení dat
- Nativní integrace AWS a integrace třetích stran
Omezení AWS Redshift
- Nemusí vyhovovat rozpočtu malých podniků.
- Omezené možnosti rozdělení mohou mít vliv na výkon.
Ceny AWS Redshift
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AWS Redshift
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
3. Oracle Autonomous Data Warehouse
Oracle Autonomous Data Warehouse je cloudové řešení, které se samo optimalizuje a spravuje pomocí strojového učení a automatizace procesů. Je to záchrana pro zaneprázdněné správce databází, kteří hledají automaticky škálovatelný datový sklad s nízkými provozními náklady.
DWH je vybaveno nástrojem Data Studio, který nabízí desítky možností bez nutnosti programování pro načítání, analýzu a sdílení informací. Využijte více než 100 integrací k načtení dat do platformy a vytváření obchodních modelů a pracovních postupů pomocí rozhraní drag-and-drop.
Sledujte svůj Oracle Autonomous Data Warehouse v Performance Hub – využijte možnost zobrazit výkon systému a analýzu Active Session History (ASH). Vyladěte platformu generováním zprávy Automatic Workload Repository (AWR) obsahující statistiky pro detekci problémů.
Nejlepší funkce Oracle Autonomous Data Warehouse
- Autonomní a cloudový
- Neustálé sledování výkonu
- Data Studio pro odstranění datových sil pro mezifunkční týmy
- Více než 100 integrací
Omezení autonomního datového skladu Oracle
- Omezená transparentnost cenové struktury
- Rozhraní by mohlo být uživatelsky přívětivější.
Ceny Oracle Autonomous Data Warehouse
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle Autonomous Data Warehouse
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- TrustRadius: 8,9/10 (více než 200 recenzí)
4. Google BigQuery
Hledáte bezserverovou platformu pro datové sklady s podporou více cloudů? Google BigQuery splňuje všechny tyto požadavky! A nejlepší na tom je, že dokáže analyzovat data v řádu petabajtů, což z něj dělá ideální řešení pro velké podniky. ?
S BigQuery Studio získáte jednotné rozhraní pro mapování rozsáhlé analýzy dat. Je vhodné pro lidi s různými znalostmi programování – k přizpůsobení pracovních postupů můžete použít SQL, Spark, Python nebo přirozený jazyk. Platforma Duet AI nabízí kontextovou pomoc při programování.
Vytvářejte a provozujte modely ML na základě strukturovaných, polostrukturovaných nebo nestrukturovaných dat a exportujte je do Vertex AI (platforma ML společnosti Google) nebo jiného softwaru podle vašeho výběru.
Jelikož BigQuery je součástí ekosystému Google, je načítání dat z partnerských platforem, jako je Google Drive, hračkou. K dispozici jsou také integrace třetích stran – importujte data z řešení, jako jsou AWS Redshift, Snowflake a Teradata.
Nejlepší funkce Google BigQuery
- Bezserverové a multi-cloudové řešení
- Vhodné pro podniky
- BigQuery Studio pro přizpůsobení pracovních postupů
- Integrované strojové učení
Omezení Google BigQuery
- Omezené funkce seskupování pro logické uspořádání datových sad
- Výkon a přizpůsobení lze vylepšit
Ceny Google BigQuery
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google BigQuery
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
5. Teradata
Společnost Teradata se svým produktem VantageCloud nabízí rozsáhlou sadu řešení pro správu dat a cloudovou analýzu.
Vytvořte si své jedinečné úložiště dat na Teradata a provádějte inovativní akce díky algoritmům strojového učení a umělé inteligence. Můžete minimalizovat pohyb dat (identifikováním trendů a přesným určením cílových dat), spouštět více složitých dotazů současně a objevovat průlomové objevy v jakémkoli měřítku.
Překonejte nejnáročnější výzvy v oblasti řešení problémů s pomocí ClearScape Analytics, součásti Teradata VantageCloud. Jeho pokročilé analytické funkce AI/ML vám pomohou připravit data a vytvářet předpovědi pomocí trénování modelů v jakémkoli měřítku. Využijte hodnocení v reálném čase a dávkové hodnocení k vyhodnocení modelů a jejich nasazení za snížených nákladů a s menším třením.
Nejlepší funkce Teradata
- Škálovatelnost na podnikové úrovni s integrovaným strojovým učením
- Škálovatelné analytické tréninkové modely
- Nasazení na místě a v cloudu
- Vylepšené řízení zdrojů a nákladů
Omezení Teradata
- Významné náklady na licence a infrastrukturu spojené s platformou
- Omezené integrační možnosti
Ceny Teradata
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teradata
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
6. Integrate. io
Zefektivněte zpracování dat z elektronického obchodování pomocí Integrate.io a jeho řešení DWH Insights, které nevyžaduje programování. Tato platforma pro datové toky pomáhá přesouvat data z databází zákazníků nebo platforem elektronického obchodování do datového skladu.
Platforma nabízí nastavení potrubí bez kódu s neuvěřitelnou flexibilitou – pomocí rozhraní drag-and-drop a předem připravených konektorů můžete během několika sekund sjednotit data z různých zdrojů. Pokud nemůžete najít konektor, který potřebujete, odborníci platformy vám jej mohou vytvořit na míru! ?
Spojte více pipeline pomocí snadno vytvářených závislostí a sledujte je na centralizovaném dashboardu. Použijte nástroj pro tvorbu cron výrazů od Integrate.io k rychlému řešení požadavků na plánování pipeline.
DWH Insights vám pomůže sledovat náklady na datové sklady. Automaticky zaznamenávejte náklady na data a ukládejte úlohy, tabulky a metadata uživatelů napříč všemi potrubími a projekty. Integrované nástroje pro analýzu behaviorálních dat odhalují trendy uživatelů a jejich korelaci s nasazenými datovými modely.
Nejlepší funkce Integrate.io
- Komplexní řídicí panel
- Stovky předem připravených konektorů pro sjednocení dat
- Pokročilá analýza s DWH Insights
- Určeno pro e-commerce podniky.
Omezení Integrate.io
- Potenciální problémy s výkonem při práci s velkými datovými sadami
- Příležitostné chyby uživatelského rozhraní
Ceny Integrate.io
- Kontaktujte nás ohledně cen
Integrujte. Hodnocení a recenze io
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
7. Skyvia
Skyvia může být vaší platformou bez nutnosti programování pro různé úkoly související s daty, od integrace a zálohování až po automatizaci pracovních postupů. Skyiva přesouvá data do a ze skladů a propojuje neorganizovaná data z více zdrojů s dobře strukturovanou databází.
Platforma nabízí čtyři řešení:
- Integrace dat
- Zálohování
- Připojit
- Dotaz
Spolehněte se na integraci dat pro hromadný import a synchronizaci velkých datových sad z distribuovaných zdrojů. Cloud Data Replication je integrované řešení ELT (Extract, Load, Transform) pro kopírování dat.
Zálohování vám umožňuje uchovávat data v bezpečí v jednotném rozhraní – nakonfigurujte nastavení pro automatické denní zálohování a možnosti obnovy z cloudu do cloudu.
S Connect můžete vytvářet webové API a získat připravené URL adresy koncových bodů bez nutnosti hostingu a údržby.
Query nabízí nástroje jako agregace jedním kliknutím a typové filtry pro přístup, prohlížení, správu a export dat z vašeho prohlížeče.
Nejlepší funkce Skyvia
- Robustní řešení pro synchronizaci dat
- Čtyři řešení pro manipulaci s daty
- Podporuje replikaci dat v cloudu.
Omezení Skyvia
- Načítání dat za vlastní období může být náročné.
- Mohlo by nabídnout lepší technickou podporu
Ceny Skyvia
- Různé cenové struktury pro integraci dat, zálohování, připojení a dotazy – podrobnosti najdete na webových stránkách.
Hodnocení a recenze Skyvia
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
8. Oracle Database 12c
Oracle Database je robustní cloudová databáze určená pro podniky. Nabízí pokročilé funkce pro konsolidaci datových sad, optimalizaci dotazů a ladění výkonu.
Verze 12c a vyšší vám poskytují špičkovou dostupnost a stabilitu pro vaši databázi. Funkce jako maskování dat a neviditelné sloupce zabraňují neoprávněnému přístupu k citlivým datům.
Platforma umožňuje vrstvení dat pro správu úložiště. Pokud se například určitý datový soubor používá jen zřídka, můžete jej komprimovat a přesunout do vhodné vrstvy, abyste ušetřili místo. Kromě toho můžete použít Oracle Flex ASM ke snížení nákladů na úložiště.
Stojí za zmínku, že společnost Oracle ukončila podporu verze 12c v červenci 2022. Omezené aktualizace jsou k dispozici do konce prosince 2024.
Nejlepší funkce Oracle 12c
- Databáze orientovaná na podniky
- Výkonné analytické možnosti
- Užitečné integrace třetích stran
- Inteligentní správa úložišť
- Podpora více jazyků
Omezení Oracle 12c
- Proces licencování může být složitý.
- Instalace může být časově náročná.
Ceny Oracle 12c
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle 12c
- Capterra: 4,6/5 (méně než 10 recenzí)
9. Informatica
Informatica je cloudové řešení pro správu dat založené na umělé inteligenci.
S Informatica můžete extrahovat, transformovat a načítat (ETL) data z mnoha zdrojů do svého datového skladu. Spolupracujte s umělou inteligencí platformy CLAIRE a zjednodušte proces dodávání dat v rámci týmů.
Využijte sílu umělé inteligence prostřednictvím Data Catalog a najděte, organizujte a ukládejte požadovaná datová aktiva v mžiku oka. Informatica vám umožňuje prohledávat BI nástroje, cloudová datová úložiště a katalogy třetích stran, abyste mohli spravovat svá datová aktiva.
Dalším řešením, které by vás mohlo zajímat, je Data Integration. Umožňuje vám pomocí konektorů integrovat data v dávkách, replikovat tabulky a připojit se k API pro snadnou správu dat.
Nejlepší funkce Informatica
- Nasazujte datové potrubí s CLAIRE, asistentem umělé inteligence.
- Datový katalog založený na umělé inteligenci pro manipulaci s datovými aktivy
- Integrace dat s tisíci konektory
Omezení Informatica
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
- Příležitostné problémy s výkonem
Ceny Informatica
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Informatica
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
10. Firebolt
Firebolt je jedním z nejžádanějších řešení datových skladů pro inženýry! ?
Platforma je založena na rychlosti – optimalizované sloupcové ukládání, řídké indexování a superrychlý optimalizátor dotazů dávají vysokému výkonu nový význam a revolučním způsobem mění uživatelský zážitek.
Pokud ovládáte jazyk SQL, dialekt PostgreSQL kompatibilní s ANSI-SQL od společnosti Firebolt si osvojíte během chvilky.
Platforma využívá vektorizované a SIMD (single-instruction multiple-data) zpracování – aplikuje dotazovací instrukce na dávky dat namísto toho, aby to dělala řádek po řádku, což je další důvod, proč uživatelé Fireboltu těží z výjimečné rychlosti.
Firebolt se integruje s oblíbenými nástroji pro business intelligence a transformaci dat, což z něj činí komplexní platformu pro analýzu!
Nejlepší funkce Firebolt
- Vysokorychlostní platforma
- Spoléhá se na vektorové zpracování a SIMD.
- Četné integrace
Omezení Firebolt
- Jedná se o relativně nový nástroj na našem seznamu, takže podpora komunity je omezená.
- Může vyžadovat osvojení nových dotazovacích jazyků.
Ceny Firebolt
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Firebolt
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
Vyzkoušejte softwarové nástroje DWH v ClickUp
S aktuální nabídkou produktů DWH na trhu není v procesu rozhodování místo pro pochybnosti. Všechny naše uvedené nástroje vám mohou pomoci při budování a provozování ideálního datového skladu.
Pokud hledáte komplexní řešení, které vám umožní spravovat data a zároveň řídit zaměstnance, úkoly a projekty, doporučujeme vyzkoušet ClickUp. ✅