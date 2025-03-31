11 nejlepších alternativ a konkurentů Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence v roce 2025

Midjourney změnilo způsob, jakým se vyjadřujeme prostřednictvím umění, a poskytuje jedinečnou platformu, která pomocí generátoru obrázků s umělou inteligencí přeměňuje textové podněty na vizuální mistrovská díla.
Pro ty, kteří nemají konvenční umělecké dovednosti, se stal bránou ke kreativitě, a pro umělce novým hřištěm, kde mohou s pomocí nástrojů AI objevovat a předvádět svůj talent.
Midjourney však nemusí vyhovovat všem preferencím v oblasti digitálního umění a nástrojů pro úpravu obrázků. Někteří uživatelé mohou mít námitky proti nedávnému přechodu na placený model, zatímco jiní mohou požadovat přímější zákaznickou podporu při řešení problémů souvisejících s produktem.
Proto jsme se pustili do průzkumu a sestavili seznam 11 nejlepších alternativ Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Pečlivě jsme prozkoumali jejich funkce a ceny, abychom vám pomohli najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
A jako bonus vám představíme platformu, která vám může otevřít nové možnosti pro řešení kreativních úkolů a využití síly umělé inteligence v širším kontextu.
Co byste měli hledat v alternativách Midjourney?
Než se pustíme do výběru nejlepších bezplatných i placených alternativ Midjourney, pojďme si nejprve představit některé funkce, díky kterým se generátor umění s umělou inteligencí vyznačuje:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nástroj pro práci s obrázky by měl být snadno ovladatelný i pro uživatele bez technických nebo designérských znalostí.
- Rychlé generování obrázků: I když delší doba generování může vést k složitějším obrázkům, generátor by měl být schopen rychle vytvářet vysoce kvalitní vizuály ⏱️
- Flexibilita zadávání příkazů: Nástroj by měl akceptovat různé parametry pro generování umění pomocí umělé inteligence. Někteří uživatelé preferují jednoduché jazykové rozhraní, zatímco jiní mohou chtít ve svých generátorech umění pomocí umělé inteligence používat pokročilejší příkazy a znaky.
- Možnosti úprav: Možnosti úprav po generování, jako je upscaling, variace a nahrazení objektů, mohou zvýšit užitečnost modelu AI ✂️
- Výběr témat a uměleckých stylů: Možnost vybrat si různá témata a umělecké styly na základě zadání uživatele může posunout generování obrázků na vyšší úroveň.
- Komerční použití: V závislosti na vašich cílech by nástroj měl poskytovat jasné informace o právech na použití generovaných obrázků, zejména pro komerční účely.
- Bezplatné a placené možnosti: V závislosti na vašem rozpočtu může být dostupnost bezplatných i placených možností rozhodujícím faktorem.
11 nejlepších alternativ a konkurentů Midjourney, které můžete použít
Nyní, když víme, co hledat v generátorech umění AI, podívejme se na 11 nejlepších alternativ Midjourney , které splňují naše požadavky.
1. ClickUp
Seznamte se s ClickUp Brain, nástrojem založeným na umělé inteligenci, který dokáže okamžitě generovat umění pomocí umělé inteligence, aby vám pomohl překonat tvůrčí bloky a proměnit brainstormingové sezení ve strukturované, realizovatelné plány.
Funkce Whiteboard od ClickUp je vybavena generátorem obrázků AI, který dodává vašemu brainstormingu novou úroveň kreativity. Při práci na whiteboardu můžete požádat Brain, aby vytvořil vizuální prvky AI, jako jsou diagramy, grafy nebo jiné relevantní obrázky, které podpoří vaše nápady. Nemusíte přepínat mezi nástroji ani ručně navrhovat vizuální prvky – Brain se o to postará!
Nejlepší funkce ClickUp:
- Proměňte své texty během několika sekund tak, aby zněly profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji.
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů založených na umělé inteligenci.
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej optimalizovat pomocí panelu nástrojů AI.
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly.
- Překládejte jazyky a kontrolujte pravopis a gramatiku v rámci platformy ClickUp.
- Realizujte své nápady během několika minut pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci.
- Vytvořte si pracovní postup pro návrh, který odráží váš ideální proces, pomocí knihovny šablon.
- Spravujte dokumenty s kreativními zadáními společně s ClickUp Docs
- Předávejte jasné pokyny a urychlete proces zpětné vazby k návrhům pomocí Proofing.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v mnoha funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp.
- Tabule s generováním obrázků pomocí umělé inteligence zatím nelze používat v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. DALL-E 2
DALL-E 2, vytvořený společností OpenAI, vtrhl na scénu v roce 2022 a rychle si získal uživatele svou intuitivní generací umění pomocí umělé inteligence. Stačí zadat svou vizi a během několika sekund získáte čtyři jedinečné obrázky, které odrážejí vaše myšlenky.
Uživatelé, kteří se zaregistrovali před dubnem 2024, mají nárok na výhodnou nabídku bezplatných měsíčních kreditů. Noví uživatelé by však měli dobře zvážit, zda se zaregistrovat. S minimální požadovanou částkou za nákup kreditů ve výši 15 $ je nyní vzrušující zážitek z používání tohoto originálního AI nástroje spojen s určitými náklady na generátor AI obrázků.
Nejlepší funkce DALL-E 2
- Vlastnictví uživatelů nad generovanými obrázky, včetně práva na prodej, dotisk a merchandising
- Integrace s platformami podporovanými společností Microsoft, jako je Bing
- Ochranná opatření proti generování násilných, nenávistných nebo erotických obrázků zajišťují vhodnost obsahu.
- Pravidelné aktualizace poskytují uživatelům nejnovější funkce umělé inteligence.
Omezení DALL-E 2
- Ignoruje výzvy, pokud jsou příliš dlouhé
- Chybí možnosti úprav
Ceny DALL-E 2
- Zdarma: pro uživatele, kteří se zaregistrovali před 6. dubnem 2024
- 115 kreditů: 15 $ (1 kredit odpovídá 1 textovému zadání)
Hodnocení a recenze DALL-E 2
- G2: 4/5 (21 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Podívejte se na tyto alternativy k DALL-E!
3. Stable Diffusion
Stable Diffusion je generátor umění založený na umělé inteligenci, který je trénován k generování nových obrázků na základě zadaného textu nebo obrázků. Byl vytvořen společností Stability AI a využívá pokročilé algoritmy a techniky hlubokého učení, díky čemuž nabízí rychlý a bezpečný proces generování obrázků.
Charakteristickým rysem je schopnost plynulého běhu na hardwaru pro běžné spotřebitele, který vyžaduje GPU s minimálně 8 GB VRAM. To jej odlišuje od služeb dostupných pouze v cloudu, jako jsou DALL-E a Midjourney, a činí jej dostupnější volbou pro mnoho uživatelů.
A třešničkou na dortu je, že je to zcela zdarma.
Nejlepší funkce Stable Diffusion
- Rychlé generování vysoce kvalitních obrázků
- K zahájení není třeba zadávat žádné osobní údaje.
- Obsahuje praktickou knihovnu podnětů, které inspirují vaše tvorbu.
- Umožňuje uživatelsky definované parametry pro podrobné přizpůsobení obrázků
- Schopnost generovat fotorealistické obrázky
- Podporuje transformace textu na obrázek i obrázku na obrázek.
- Jeden z mála dostupných bezplatných generátorů umění založených na umělé inteligenci
Omezení Stable Diffusion
- Na svém zařízení musíte nainstalovat aplikaci třetí strany.
- Některé počítače nesplňují minimální technické požadavky pro spuštění Stable Diffusion.
Ceny Stable Diffusion
- Zdarma
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- G2: 4,3/5 (2 recenze)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
4. Jasper Art
Jasper Art vyniká svým intuitivním uživatelským rozhraním a schopností generovat jedinečné obrázky bez vodoznaku z jednoduchých textových podnětů. Jeho všestranné možnosti přizpůsobení zahrnují styly, nálady a média, což uživatelům poskytuje široké kreativní spektrum.
Tento nástroj pro generování obrázků pomocí umělé inteligence šetří čas a úsilí tím, že během několika sekund vygeneruje velké množství obrázků ve vysokém rozlišení, což z něj činí jeden z nejrychlejších generátorů obrázků pomocí umělé inteligence. Cena je sice ve srovnání s jinými platformami vysoká, ale za to můžete každý měsíc generovat neomezený počet obrázků.
Nejlepší funkce Jasper Art
- Rychlé generování obrázků
- Přehledné uživatelské rozhraní
- Umožňuje přizpůsobení na základě různých stylů a preferencí.
- Obrázky generované umělou inteligencí bez vodoznaku
- Umí generovat vysoce kvalitní obrázky, které zahrnují celebrity.
Omezení Jasper Art
- Nepodporuje transformace obrazu na obraz
- Na obrázky, které vytvoříte, nelze uplatnit autorská práva.
Ceny Jasper Art
- Tvůrce: 49 $/měsíc
- Týmy: 125 $/měsíc
- Obchodní záležitosti: Ohledně cen kontaktujte prodejní tým Jasper.
Hodnocení a recenze Jasper Art
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Podívejte se na tyto šablony AI promptů!
5. Dream by WOMBO
Dream By Wombo je jedinečný generátor obrázků s umělou inteligencí, který nabízí řadu možností abstraktního designu. Jeho uživatelsky přívětivý přístup vyhovuje jednotlivcům bez ohledu na jejich technické znalosti. Je také šetrný k peněžence, takže vyhovuje i omezeným rozpočtům.
Zajímavé je, že generátor umění AI umožňuje uživatelům vytvářet umění speciálně pro trh NFT a zaručuje jim plné vlastnické právo na jejich výtvory.
Nejlepší funkce Dream by WOMBO
- Nabízí řadu možností pro tvorbu abstraktních uměleckých děl.
- Kompatibilita s mobilními zařízeními
- Generátor umění založený na umělé inteligenci podporuje zapojení komunity prostřednictvím sdílení uměleckých děl.
- Převody textu na obrázek a obrázku na obrázek
- Zaměřeno konkrétně na tvorbu a obchod s uměním NFT
Omezení Dream by WOMBO
- Někteří uživatelé si stěžovali, že neškodné obrázky jsou označovány jako NSFW.
- Bezplatný tarif obsahuje mnoho reklam.
Ceny Dream by WOMBO
- Zdarma
- Premium: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dream by WOMBO
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Prompt Hunt
Prompt Hunt umožňuje uživatelům generovat umění pomocí několika nástrojů, jako jsou Stable Diffusion, DALL-E a Midjourney. Můžete vytvářet podněty z obrázků nebo textových vstupů nebo použít jednu z předem připravených šablon, které jsou obzvláště užitečné pro začátečníky.
Tato platforma vyniká svou dostupností na různých zařízeních ve srovnání s ostatními alternativami Midjourney v tomto seznamu.
Uživatelé mohou svá díla ponechat soukromá nebo je sdílet prostřednictvím platformy. V obou případech si ponechávají vlastnictví svých generovaných obrázků. To rozhodně odlišuje tento generátor obrázků AI od ostatních nástrojů AI.
Nejlepší funkce Prompt Hunt
- Unikátní tvorba umění pomocí umělé inteligence s Stable Diffusion, DALL-E a Midjourney
- Přístup k široké škále stylů umění vytvořeného umělou inteligencí
- Možnost sdílet umění vytvořené umělou inteligencí přímo z platformy
- Kompatibilita mezi zařízeními
- Knihovna šablon, která pomáhá generovat obrázky
Omezení Prompt Hunt
- Vytváření vlastních šablon není příliš jednoduché.
- Základní cenová úroveň je omezena na Stable Diffusion a proprietární model Prompt Hunt.
Ceny Prompt Hunt
- Základní informace: 7denní zkušební verze zdarma, poté 1,99 $/měsíc
- Výhody: 9,99 $/měsíc
- Pro+: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Prompt Hunt
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. NightCafe
NightCafe je komplexní platforma pro síťování, tvorbu a prodej uměleckých děl generovaných umělou inteligencí, která propojuje uměleckou komunitu s technologií umělé inteligence.
Je to jedna z nejlepších alternativ Midjourney, protože stačí zadat textové podněty nebo originální obrázky a NightCafe je promění v jedinečná umělecká díla na úrovni muzea.
Kombinace pokročilé technologie AI, funkcí sociálních médií a gamifikace je to, co odlišuje NightCafe od ostatních. Umělci, hobbyisté a dokonce i nováčci považují tuto platformu za zábavnou díky její živé komunitě a denním výzvám.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, široké škále modelů a předvoleb AI a bezplatným denním kreditům je tato platforma ve srovnání s jinými generátory umění široce dostupná.
Nejlepší funkce NightCafe
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Velkorysé denní kredity zdarma
- Široká škála stylů a režimů generování umění
- Tvůrci mohou uplatnit autorská práva ke svým uměleckým dílům.
- K dispozici je několik modelů, včetně Stable Diffusion a DALL-E 2.
Omezení NightCafe
- Podle zpráv nereagující zákaznický servis
- Někteří uživatelé považují cenzuru na platformě za příliš přísnou.
Ceny NightCafe
- Zdarma: pět kreditů denně plus dva za hlasování v denní výzvě
- AI Beginner: 5,99 $ za 100 kreditů/měsíc
- AI Hobbyist: 9,99 $ za 200 kreditů/měsíc
- AI Enthusiast: 19,99 $ za 500 kreditů/měsíc
- AI Artist: 49,99 $ za 1400 kreditů/měsíc
- Balíčky kreditů bez měsíčního předplatného: od 7,99 $ za 100 kreditů
Hodnocení a recenze NightCafe
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (5 recenzí)
8. AutoDraw
Pokud vás stále baví zábavy, kterým jste se věnovali jako dítě, AutoDraw si zamilujete. ✏️
Tento bezplatný nástroj pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence zaujme svým intuitivním designem a uživatelsky přívětivým rozhraním.
Když něco nakreslíte, bez ohledu na vaše umělecké schopnosti, AutoDraw použije svou chytrou technologii k pochopení vašich záměrů. Poté vám nabídne řadu dobře nakreslených možností, které odpovídají vaší skice. Můžete si vybrat tu, která se vám líbí, a vyměnit ji za svůj původní nákres, čímž okamžitě zvýšíte kvalitu svého výtvoru!
Nejlepší funkce AutoDraw
- Zcela zdarma, bez nutnosti registrace
- Uživatelsky přívětivé a vhodné pro začátečníky
- Pokročilý nástroj pro návrhy, který vylepšuje kresby
- Nabízí rozmanitou sadu nástrojů pro přizpůsobení
- Lze použít na více zařízeních
Omezení AutoDraw
- Postrádá realistické možnosti kreslení
- Absence pokročilých funkcí pro složitější návrhy, jako je vrstvení
Ceny AutoDraw
- Zdarma
Hodnocení a recenze AutoDraw
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Designs. ai
Mezi další oblíbené alternativy Midjourney patří Designs. ai. Tento nástroj umělé inteligence nabízí sadu funkcí pro vytváření digitálních aktiv, jako jsou loga, videa a řeč, mimo jiné.
Platforma Video Maker vyhledává relevantní videozáznamy na základě textu poskytnutého uživatelem a během několika minut generuje poutavá a smysluplná videa.
Font Pairer nabízí užitečná doporučení pro kombinace fontů, což je neocenitelná pomoc pro každého designéra, který hledá harmonické kombinace fontů.
A konečně, Graphic Maker je šikovný nástroj pro vytváření a stahování vektorových obrázků s vlastními barvami, i když omezená knihovna obrázků může být překážkou.
Designs. ai nejlepší funkce
- Vynikající pro návrh loga a tvorbu videí
- Podporováno společností 123RF, která poskytuje přístup k milionům obrázků, grafiky a videí.
- Reagující zákaznická podpora prostřednictvím živého chatu
Omezení Designs. ai
- Nedostatek mobilních aplikací ve srovnání s jinými alternativami Midjourney v tomto seznamu
- Vaše díla nelze licencovat, prodávat ani redistribuovat na jiné platformy s akciovými aktivy.
Ceny Designs. ai
- Základní: 29 $/měsíc
- Výhody: 69 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte Designs. ai pro individuální cenovou nabídku.
Designs. ai hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: 4/5 (2 recenze)
10. StarryAI
StarryAI je stejně uživatelsky přívětivý jako generátory obrázků AI. Nejprve mu zadáte písemný pokyn, se kterým má pracovat. Poté vyberete svůj preferovaný styl z rozsáhlé nabídky a nasměrujete umělecké dílo k abstraktním nebo podrobnějším zobrazením.
Tady se děje ta magie. StarryAI používá dva odlišné režimy, Altair pro abstraktní interpretace a Orion pro obrázky připomínající příběhy, aby oživil vaše nápady.
Za pouhých několik minut budete mít k dispozici jedinečné, vysoce kvalitní umělecké dílo, které můžete použít jakýmkoli způsobem. ⭐
Nejlepší funkce StarryAI
- Úplné vlastnictví generovaných obrázků
- Dva odlišné režimy, Altair a Orion, pro různé výstupy obrazu
- Funkce Evolve umožňuje další vylepšení vašich obrázků.
- Časté aktualizace funkcí
- Mobilní aplikace
Omezení StarryAI
- Někteří uživatelé si stěžovali na chybné uživatelské rozhraní.
- Aplikace občas ignoruje výzvu.
Ceny StarryAI
- Zdarma: pět kreditů denně + tři každé tři dny za sdílení na sociálních médiích
- Začátečník: 11,99 $/měsíc
- Unlimited Pro: 37,99 $/měsíc
- Unlimited Pro Max: 79,99 $/měsíc
- Můžete si také zakoupit kredity bez měsíčního předplatného, a to již od 15,99 $ za 40 kreditů.
Hodnocení a recenze StarryAI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
11. Craiyon
Craiyon, dříve známý jako DALL-E mini, je generátor umění s umělou inteligencí vhodný pro začátečníky. Zadáte textový podnět a vyberete si ze čtyř modelů generování obrázků: Umění, Kresba, Fotografie a Žádný.
Můžete také přidat negativní textové podněty. Například pokud zadáte pozitivní podnět jako „západ slunce“, ale jako negativní podnět použijete „pláž“, AI vygeneruje obrázek západu slunce bez jakýchkoli prvků souvisejících s pláží.
Craiyon je jedinečný díky své funkci „Next Prompt“, která pomocí ChatGPT navrhuje nové výzvy na základě vašich předchozích zadání. Další inovativní funkcí je prezentace vašich uměleckých děl generovaných umělou inteligencí na maketách triček, které mohou inspirovat k novým nápadům na merchandising.
Nejlepší funkce Craiyon
- Uživatelsky přívětivá platforma, která je snadno ovladatelná i pro začátečníky
- Neomezená schopnost generování obrázků
- Unikátní funkce „Next Prompt“ pro kreativní inspiraci
- Zobrazuje umělecká díla na maketách triček
Omezení Craiyon
- Někdy servery nedokážou zvládnout provoz a obrázky se negenerují.
- Žádné mobilní aplikace
Ceny Craiyon
- Zdarma
- Podpora: 6 $/měsíc
- Profesionální: 24 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte Craiyon pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Craiyon
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Generujte AI obrázky s alternativami Midjourney
Při procházení nabídky alternativ k Midjourney je zřejmé, že jejich rozsah přesahuje pouhou náhradu jednoho nástroje za druhý. Jde o nalezení řešení, které přináší přidanou hodnotu různými způsoby, jako například ClickUp s jeho bohatou škálou funkcí.
Při zvažování možností mějte na paměti, že inovace často přicházejí z nečekaných míst. Možná právě změna perspektivy od generování obrázků k optimalizaci pracovního postupu může odemknout novou úroveň efektivity a kreativity. Koneckonců, nejlepší nástroje nejen řeší naše stávající problémy, ale také otevírají nové příležitosti!