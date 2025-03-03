12 nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí v roce 2025

Generování obrázků pomocí umělé inteligence mění způsob, jakým vytváříme vizuální obsah, zejména pro marketingové materiály, design a zábavu.
Díky těmto nástrojům může kdokoli, ať už profesionál nebo amatér, snadno a rychle proměnit své nápadité myšlenky ve vysoce kvalitní obrázky.
Chcete pomocí umělé inteligence vytvářet příspěvky na sociálních sítích, obrázky pro reklamní kampaně, 3D návrhy produktů nebo ilustrace do knih? K dosažení vynikajících výsledků potřebujete pouze podrobný pokyn nebo referenční obrázek.
V tomto blogovém příspěvku se podělím o 12 nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí pro vytváření vizuálně ohromujících obrázků.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici:
- Adobe Firefly: Nejlepší pro vytváření fotorealistických obrázků
- DALL-E 3: Nejlepší pro vytváření obrázků s textem
- Canva: Nejlepší pro vizualizaci produktů nebo náčrtků
- Midjourney: Nejlepší pro vytváření variant obrázků
- Ideogram: Nejlepší pro vytváření přizpůsobených obrázků
- WOMBO Dream: Nejlepší pro vytváření abstraktních obrázků
- DreamStudio: Nejlepší pro vytváření vysoce kvalitních vizuálů
- Meta AI: Nejlepší pro generování stockových fotografií
- Stable Diffusion: Nejlepší pro generování obrázků v různých stylech
- Leonardo AI: Nejlepší pro navrhování portrétů
- Craiyon: Nejlepší pro vytváření jednoduchých ilustrací
Co byste měli hledat v generátorech obrázků s umělou inteligencí?
Nejdůležitějším faktorem, který je třeba zohlednit při výběru generátoru obrázků pomocí umělé inteligence, je věrnost proměny textu v obrázek, neboli proměna textu v obrázek. To se týká toho, jak přesně nástroj umělé inteligence interpretuje váš text a převádí jej do požadovaného vizuálního výstupu.
Vyzkoušejte několik nástrojů a zjistěte, který z nich zvládá komplexní popisy a vytváří nejlepší obrázky generované umělou inteligencí.
Při výběru správného nástroje pro generování obrázků pomocí umělé inteligence je třeba zohlednit kromě rychlého přizpůsobení i několik dalších důležitých faktorů.
Mezi ně patří:
- 🖼️ Vysoké rozlišení obrázků: Ujistěte se, že generátory AI vytvářejí jasné obrázky ve vysoké kvalitě, které můžete snadno vytisknout nebo změnit jejich velikost.
- 🎨 Rozmanité umělecké styly: Vyberte si nástroje, které umožňují navrhovat různé obrázky, jako jsou abstraktní návrhy, realistické nebo umělecké obrázky, ilustrace, storyboardy a komiksy.
- ✏️ Snadné přizpůsobení a branding: Nástroj by vám měl umožnit upravovat vizuály generované umělou inteligencí a přidávat loga, vodoznaky nebo jiné brandingové prvky.
- 🧠 Vylepšení zadání: Hledejte generátory obrázků s umělou inteligencí, které podporují snadné vylepšení zadání nebo připojení referenčních obrázků, abyste získali nejlepší vizuální výsledky.
- 🛠️ Pokročilé funkce pro návrh: Nejlepší generátor obrázků s umělou inteligencí by měl také nabízet další funkce pro návrh, jako je 3D návrh, vytváření více variant stejného obrázku a použití stylu jednoho obrázku na jiný.
- 💰 Cena a dostupnost: Nástroj by měl nabízet bezplatné nebo zkušební verze, aby si uživatelé mohli nástroj vyzkoušet, než se zaváží k placenému předplatnému.
12 nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí
Po důkladném testování a výzkumu jsme s týmem ClickUp našli nejlepší generátory obrázků s umělou inteligencí pro rok 2025. Tyto nástroje jsou jako mít osobního umělce na dosah ruky.
Ať už jste profesionál nebo začátečník, díky nim bude vytváření úžasných obrázků rychlé, snadné a zábavné!
1. ClickUp
ClickUp Whiteboards vytváří obrázky pomocí umělé inteligence pomocí ClickUp Brain, výkonného asistenta umělé inteligence. Stačilo zadat podrobný pokyn a obrázek byl hotový během několika sekund. To pomáhá lépe vizualizovat nápady a rychleji je realizovat.
S Whiteboards můžete spolupracovat s lidmi v reálném čase, přidělovat jim úkoly pro lepší odpovědnost, přidávat poznámky a připojovat soubory a dokumenty.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků s podporou AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě vylepšete své psaní pomocí AI podnětů pro jasný a profesionální obsah.
- Automaticky vytvářejte souhrny a akční položky, abyste zůstali organizovaní a soustředění.
- Překládejte text a snadno kontrolujte gramatiku, pravopis a interpunkci.
- Spolupracujte v reálném čase nebo asynchronně pomocí digitálních tabulek.
- Zefektivněte svůj proces pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů a šablon.
Omezení ClickUp
- Generování obrázků pomocí umělé inteligence na Whiteboards zatím není k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní sladění. Vytvořením rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
2. Adobe Firefly (nejlepší pro vytváření fotorealistických obrázků)
Adobe Firefly je generativní nástroj AI v rámci Adobe Creative Cloud, který zahrnuje aplikace jako Photoshop a Illustrator. Umí převádět textové podněty na obrázky v různých stylech, včetně abstraktních, portrétních a krajinářských.
Mohu poskytnout referenci pro styl obrázku a ten pak pomocí jednoduchého textového příkazu aplikuje jedinečné textové efekty a textury na jakýkoli obrázek. Funkce Generative Fill mi pomáhá odstranit nebo přidat objekty do existujícího vizuálu, což vede k fotorealistickému obrázku. Firefly také umožňuje ukládat AI návrhy jako editovatelné šablony, což umožňuje plynulé řízení designových projektů.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Získejte vysoce kvalitní umělecká díla generovaná umělou inteligencí s rozlišením až 2K za další kredity.
- Generujte vektorové návrhy (složené z geometrických tvarů) s více barevnými variantami.
- Změňte velikost obrázků a přirozeně vyplňte volné místo pomocí funkce Generative Extend.
- Vytvářejte videa pomocí textových podnětů (v současné době v beta režimu)
Omezení Adobe Firefly
- Při opakovaném používání může kvalita klesat a obrázky mohou někdy vypadat zkresleně nebo nekonzistentně.
Ceny Adobe Firefly
- Zdarma
- 4,99 $/měsíc za 100 kreditů
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Firefly?
Moje oblíbená funkce je možnost načíst referenční obrázky a vytvořit efekty nebo prvky pro kompozici, aby vzniklo nové a originální umělecké dílo! Integrace platformy do mého pracovního postupu je snadná.
3. DALL-E 3 (nejlepší pro vytváření obrázků s textem)
DALL-E 3 je generátor textu na obrázek od OpenAI. Je nativně postaven na ChatGPT a efektivně funguje pro uživatele, kteří jsou s ChatGPT obeznámeni. Líbí se mi, jak přidává živé textury, osvětlení a složité detaily, aby vytvořil propracovanější a ostřejší vizuály.
Jednou z nejlepších funkcí DALL-E 3 je, že generuje přesný a čitelný text v obrázcích. Můžete jej také použít k úpravě částí existujícího obrázku. Pomáhá vylepšovat, nahrazovat nebo přidávat prvky do scény při zachování konzistence s původním designem. S plánem ChatGPT Free však můžete vytvořit pouze dva obrázky denně.
3 nejlepší funkce DALL-E
- Vytvářejte plakáty, bannery, memy nebo jiné návrhy, které vyžadují text.
- Určete umělecké styly od fotorealismu po impresionismus, karikatury nebo futuristickou estetiku.
- Navrhujte obrázky s velmi složitými scénami, více postavami, detailními pozadími a složitými vztahy.
Omezení DALL-E 3
- Generuje jeden obrázek najednou s omezenými poměry stran a nedokonalými lidskými detaily.
Ceny DALL-E 3
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze DALL-E 3
- Nedostatek recenzí
✨ Zajímavost: Název Dall-E je kombinací jména slavného španělského umělce Salvadora Dalího a jména slavného robota WALL-E od studia Pixar. Symbolizuje spojení kreativity a technologie.
4. Canva (nejlepší pro vizualizaci produktů nebo náčrtků)
Online generátor obrázků s umělou inteligencí od Canva je nástroj vhodný pro začátečníky, který vám pomůže vizualizovat vaše náčrtky a nápady na produkty. Stačí přidat text a vybrat styl, jako je akvarel, filmový, neonový, barevné tužky nebo retrowave, a Canva pro vás obrázek vytvoří.
Jednou z jeho vynikajících funkcí jsou doporučení kombinací písem a barevných palet založená na umělé inteligenci, která se automaticky navrhují na základě vašeho designového tématu, čímž se tvůrčí proces stává plynulejším.
Na Canva se mi nejvíce líbí, že integruje různé generátory umění s umělou inteligencí do aplikace. Chcete-li posílit svou kreativitu, vyzkoušejte Magic Media od Canva, Dream Lab od Leonardo.AI, Dall-E od OpenAI nebo Imagen od Google Cloud.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte plně přizpůsobené šablony na základě vašich pokynů s Magic Design.
- Vytvářejte obrázky z textových popisů výběrem uměleckých stylů pomocí nástroje Text to Image AI .
- Rychle generujte krátký obsah generovaný umělou inteligencí, jako jsou tituly a popisky obrázků, pomocí Magic Write.
- Snadno doladíte obrázky generované pomocí AI pomocí ikon a ilustrací, abyste zdokonalili svůj design v rámci platformy.
Omezení Canva
- Nabízí méně stylových variant a funkcí než některé jiné generátory obrázků s umělou inteligencí.
Ceny Canva
- Zdarma (až 50 generovaných obrázků)
- Pro: 15 $ měsíčně
- Týmy: 10 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Canva
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- G2: 4,7/5 (4 300+) recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
Canva je moje oblíbená aplikace pro jakýkoli design. Použil jsem ji k vytvoření log, vizitek, miniatur pro YouTube a dokonce i ke sloučení videí. Líbí se mi, že je vhodná pro všechny uživatele všech úrovní. Její používání nevyžaduje tolik technických dovedností. Díky integraci s různými nástroji AI je nyní ještě zajímavější a je to jako one-stop shop pro všechno. Canva se mi velmi líbí a budu ji i nadále používat a doporučovat ostatním.
5. Midjourney (nejlepší pro vytváření variant obrázků)
Midjourney je další populární generátor obrázků s umělou inteligencí mezi umělci a grafickými designéry, který generuje fotorealistické obrázky na základě textových podnětů. Funguje prostřednictvím Discord, kde můžete upravit své podněty a získat několik variant výstupu.
Nejlepší na tom je, že mohu nastavit výchozí parametry pro všechny výzvy Midjourney a upravit tak poměr stran, styl, rozmanitost obrázků nebo rychlost generování. MidJourney sice přechází na webové rozhraní, ale stále je ve fázi alfa a je k dispozici pouze pro některé uživatele.
Nejlepší funkce Midjourney
- Vyberte si z různých modelů AI, včetně V6 a Niji, a vytvořte různé umělecké styly.
- Vytvářejte obrázky ve vysokém rozlišení s nastavitelnými parametry jasu, kontrastu a sytosti.
- Stahujte, organizujte a filtrujte obrázky pomocí karty Archiv.
- Získejte přístup k právům na komerční použití, funkcím pro soukromou tvorbu a komunitním zdrojům, které vám poskytnou inspiraci.
Omezení Midjourney
- Rozhraní Discord je pro začátečníky složité a veřejné kanály mohou ovlivnit soukromí.
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney?
Midjourney konzistentně produkuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání, pokud jde o detaily a kvalitu. Jeho schopnost kreativně interpretovat pokyny z něj činí fantastický nástroj pro koncepční umění, moodboardy a experimentální návrhy. Největším omezením Midjourney je jeho nedostatečná integrace s jiným designovým softwarem, což může zpomalit pracovní postupy. Vyžaduje další kroky pro export a import obrázků do nástrojů, jako je Photoshop, pro další úpravy, což může narušit tvůrčí tok.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence
6. Ideogram (nejlepší pro vytváření přizpůsobených obrázků)
Ideogram je další generátor obrázků s umělou inteligencí vhodný pro začátečníky, který vytváří vysoce kvalitní fotografie na základě zadání uživatele. Můžete si vybrat vlastní paletu barev, aby všechny návrhy umělé inteligence odpovídaly vašim firemním směrnicím.
Umožňuje také přidávat vlastní obrázky pro vylepšení nebo jako referenci pro vytvoření nového obrázku. Funkce Tile od Ideogramu pomáhá vytvářet digitální umění bez jakýchkoli hranic a zajišťuje, že vaše obrázky mají plynulé pozadí, vzory nebo textury.
Nejlepší funkce Ideogramu
- Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky s ostrým rozlišením 2K a rychlými možnostmi vykreslování, včetně režimů turbo, standardní a vysoká úroveň detailů.
- Vylepšete své obrázky pomocí funkcí Magic Fill a Extend.
- Zachovejte si soukromí díky důvěrnému generování obrázků, a to i po skončení předplatného.
- Vytvářejte obrázky hromadně pomocí profesionální funkce
Omezení ideogramů
- Většina jeho funkcí, včetně Tile a nahrávání obrázků, je k dispozici v placených tarifech.
Ceny Ideogramu
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ideogram
- Nedostatek recenzí
✨ Zajímavost: Denně se vytvoří více než 34 milionů obrázků pomocí umělé inteligence. To nám říká, že nástroje umělé inteligence nyní hrají klíčovou roli v demokratizaci kreativity a umožňují jednotlivcům vytvářet vysoce kvalitní vizuální obsah na míru v obrovském měřítku.
7. WOMBO Dream (nejlepší pro vytváření abstraktních obrázků)
Wombo Dream je generátor obrázků s umělou inteligencí, který se běžně používá k vytváření objektů, abstraktních návrhů a NFT. Poskytuje základní základ pro vytváření umění generovaného umělou inteligencí a je určen jak pro umělce, tak pro začátečníky.
Navzdory své snadné použitelnosti funguje nejlépe pro lidi, kteří chtějí rychlé a experimentální nápady spíše než složitou nebo sofistikovanou práci. Líbilo se mi vytváření obrázků s jeho jedinečnými styly, včetně hlíny, anime, olejomalby a retro popu.
Nejlepší funkce WOMBO Dream
- Přizpůsobte si designy pomocí personalizovaných pokynů a nastavení pro nekonečnou kreativitu.
- Užijte si rychlý a uživatelsky přívětivý zážitek, který vám během několika minut přinese profesionální výsledky.
- Zakupte si tisky obrázků generovaných umělou inteligencí a zúčastněte se uměleckých soutěží na Discord.
Omezení WOMBO Dream
- Pro tradiční nebo realistické projekty nemusí být vhodné.
Ceny WOMBO Dream
- Bezplatný tarif
- 9,99 $/měsíc
- Jednorázová platba 169,99 $.
Hodnocení a recenze WOMBO Dream
- Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Použijte kontrast a nečekané kombinace ve svých zadáních, abyste odemkli nové kreativní možnosti. Namísto toho, abyste jednoduše požádali o „vesmírnou stanici“, zkuste například „středověký hrad plovoucí ve vesmíru, s rytíři v kosmických oblecích střežícími vchod“.
Tyto podněty nutí AI kombinovat výrazně odlišné éry, styly nebo témata, což vede k vizuálně poutavým a nápaditým obrázkům.
8. DreamStudio (nejlepší pro vytváření vysoce kvalitních vizuálů)
DreamStudio, vytvořené společností Stability AI, je nástroj využívající umělou inteligenci k vytváření obrázků z textu. Podporuje širokou škálu uměleckých stylů, díky čemuž je ideální pro různé kreativní projekty, jako je koncepční umění, design her a marketingové vizuály. Platforma také zahrnuje funkci upscalingu, která zajišťuje konzistentní kvalitu obrázků při různých způsobech použití.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je DreamStudio přístupné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Jedná se o jednoduchý způsob, jak převést nápady na vysoce kvalitní vizuály, s flexibilitou, která splňuje širokou škálu požadavků na design.
Nejlepší funkce DreamStudio
- Sledujte všechny své vytvořené návrhy
- Odstraňte z obrázku nadbytečné prvky pomocí retušování.
- Přidejte svým obrázkům hloubku a rozměr pomocí nástroje Depth-to-Image.
Omezení DreamStudio
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení obrázků.
Ceny DreamStudio
- 10 $ za 1000 kreditů
Hodnocení a recenze DreamStudio
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste? Mnoho herních designérů a tvůrců světů používá generátory obrázků s umělou inteligencí k vizualizaci složitých fantasy nebo sci-fi světů, jejichž ruční nakreslení by trvalo týdny.
9. Meta AI (nejlepší pro generování stockových fotografií)
Nový generátor obrázků s umělou inteligencí od společnosti Meta, který využívá obrovský datový soubor 1,1 miliardy fotografií z Facebooku a Instagramu a je založen na modelu Emu, přináší nový přístup k tvorbě obrázků. Ve srovnání s jinými nástroji, jako jsou DALL-E nebo Midjourney, nabízí jednodušší a uživatelsky přívětivější prostředí.
Nástroj generuje čtyři možnosti obrázků na základě textového zadání , které uživatelé jednoduše zadají. Navzdory absenci sofistikovaných funkcí, jako je ovládání poměru stran a negativní zadání, vyniká v rychlém vytváření vysoce kvalitních obrázků, jako jsou stockové fotografie, vizuály pro blogy a obsah pro sociální média .
Nejlepší funkce Meta AI
- Vytvářejte okamžitě vysoce kvalitní obrázky pomocí živých ukázek AI.
- Upravujte a přizpůsobujte fotografie snadno pomocí jednoduchých příkazů.
- Oživte statické obrázky a uložte je v různých formátech pro budoucí použití.
Omezení Meta AI
- Vyžaduje přihlášení přes Facebook nebo Instagram a má omezené možnosti stylizace a úprav.
Ceny Meta AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Meta AI
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že... Meta AI používá k vytváření obrázků model umělé inteligence Make-A-Scene. Jedná se o koncept, který kombinuje hrubé náčrtky s textovým vstupem, aby vytvořil podrobnější a realističtější obrázky.
📖 Další informace: Meta AI vs. ChatGPT
10. Stable Diffusion (nejlepší pro generování obrázků v různých stylech)
Stable Diffusion je open-source generátor obrázků s umělou inteligencí, který vytváří vysoce kvalitní obrázky s rozlišením až jeden megapixel. Je k dispozici na několika platformách, jako jsou Playground AI a Google Colab, s bezplatnými kredity.
Nejnovější verze, Stable Diffusion 3. 5, poskytuje vylepšený fotorealismus a přesnější zaměření na požadavky uživatelů. Podporuje také inpainting (opravu nebo úpravu částí obrázku) a outpainting (rozšíření obrázku za jeho původní hranice). Ačkoli je tento nástroj velmi výkonný, uživatelé se s ním možná budou muset nejprve naučit pracovat.
Nejlepší funkce Stable Diffusion
- Přeložte složité pokyny do přesných, přizpůsobených vizuálních výstupů.
- Vytvářejte jasný a čitelný text v obrázcích, který je ideální pro branding a marketing.
- Remixujte generované obrázky pro větší kreativitu.
- Upravte nastavení, jako je osvětlení, emoce a barevné schéma, a vytvořte detailní obrázky.
Omezení Stable Diffusion
- Přizpůsobení může být složité a vyžaduje dobré technické znalosti.
Ceny Stable Diffusion
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že model Stable Diffusion Large 3. 5 má přes 8 miliard parametrů, které pomáhají vytvářet vysoce kvalitní obrázky?
11. Leonardo AI (nejlepší pro navrhování portrétů)
Leonardo AI je nástroj pro generování umění, který uživatelům umožňuje vytvářet vysoce kvalitní koncepční umění, digitální návrhy, portréty, 3D animace a ilustrace z textu nebo kreseb. Pomáhá uživatelům držet krok s trendy v grafickém designu.
Platforma využívá modely Stable Diffusion pro generování obrázků, videoher a grafického designu. Nejlepší na tomto nástroji je, že převádí jednoduchý nápad na komplexní podnět, aby vytvořil přesnější obrázky.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Poskytuje úžasné, vysoce kvalitní vizuály na základě podrobných a komplexních pokynů.
- Vyberte počet obrázků, které chcete vytvořit z jednoho zadání.
- Vytvářejte návrhy postav generované umělou inteligencí nahráním referenčních obrázků.
Omezení Leonardo AI
- Nabízí omezené možnosti úpravy obrázků generovaných umělou inteligencí.
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní není plynulé.
Ceny Leonardo AI
- Zdarma
- Apprentice: 12 $/měsíc
- Artisan Unlimited: 30 $/měsíc
- Maestro Unlimited: 60 $/měsíc
- Leonardo for Teams: 24 $/pracovní místo
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- Nedostatek recenzí
12. Craiyon (nejlepší pro vytváření jednoduchých ilustrací)
Craiyon, dříve známý jako DALL-E Mini, je bezplatný generátor obrázků s umělou inteligencí, který dokáže vytvářet fotografie, kresby nebo vektorové ilustrace. Můžete přidat referenční obrázek, vybrat formát obrázku a uvést, co chcete z generovaných výsledků vyloučit.
Tento nástroj obsahuje řadu šablon, například zvířata, lidi a pozadí, které vám pomohou začít. Ačkoli je Craiyon jednoduchý na používání a zdarma, jeho obrázky mohou být občas podobné a méně jedinečné.
Je to jednoduchý způsob, jak vyzkoušet AI umění bez nutnosti registrace.
Nejlepší funkce Craiyon
- Vytvoří až devět vysoce kvalitních obrázků za méně než minutu.
- Stahujte obrázky bez vodoznaků
- Odstraňte pozadí z obrázků pomocí generátoru pozadí
Omezení Craiyon
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce a vyznačuje se vysokým provozem.
Ceny Craiyon
- Zdarma
- Podpora: 12 $ měsíčně
- Profesionální: 24 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Craiyon
- Nedostatek recenzí
📖 Další informace: Jak používat AI pro grafický design
Vytvářejte úžasné obrázky a vizualizujte projekty pomocí ClickUp
Generátory obrázků s umělou inteligencí se vyvinuly z novinek v oblasti nástrojů na nepostradatelné prostředky pro kreativce napříč odvětvími. Díky nástrojům jako Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney a Canva se hranice mezi fantazií a realitou stírají.
Kdokoli, bez ohledu na úroveň svých dovedností, může vytvářet obrázky, které byly dříve vyhrazeny pouze profesionálním umělcům. Tyto platformy nejsou jen o automatizaci, ale také o posílení lidské kreativity a nabídce nekonečných možností experimentování a inovací.
Pokud však hledáte nástroj pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence, který podpoří vaši kreativitu a pomůže vám lépe vizualizovat práci, vyzkoušejte ClickUp. Můžete vytvářet obrázky a brainstormovat nápady se svým týmem v reálném čase.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vizualizujte své cíle a pokrok v práci.