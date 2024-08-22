10 ohromujících příkladů umění vytvořeného umělou inteligencí

Na počátku 70. let 20. století začal umělec Harold Cohen vyvíjet systémy umění vytvořené umělou inteligencí na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Od té doby vědci z MIT, Stanfordu a dalších univerzit po celém světě vytvářejí umění pomocí umělé inteligence. V podstatě máme příklady umění vytvořeného umělou inteligencí již více než půl století.
Největší rozdíl mezi těmito ranými díly a uměním vytvořeným umělou inteligencí dnes spočívá v tom, že jej může vytvořit kdokoli – vy, já a prakticky každý, kdo má funkční připojení k internetu.
Během posledního desetiletí se umění vytvořené umělou inteligencí exponenciálně vyvinulo a otevřelo možnosti, které jsme dosud neznali. V tomto článku jsme vybrali několik populárních příkladů umění vytvořeného umělou inteligencí, abyste si mohli udělat představu o tom, co vše lze s GenAI dokázat.
Porozumění procesu tvorby umění pomocí umělé inteligence
Umění umělé inteligence označuje jakýkoli vizuální artefakt vytvořený nebo vylepšený s pomocí generativní AI. Obvykle zadáte textový popis své představy a AI vytvoří obrázek.
Ať už používáte AI Canva k odstranění pozadí ve své fotografii nebo Midjourney k realizaci svého nápadu, vytváříte umění pomocí umělé inteligence.
Příklady využití umění vytvořeného umělou inteligencí
Potřebujete formální fotografii pro svůj profil na LinkedIn? Žádný problém. Portrét generovaný umělou inteligencí může přidat oblek a kravatu k selfie, které jste právě pořídili. Chcete si objednat umělecké dílo do svého obývacího pokoje, ale nemáte na to rozpočet? Stačí vytvořit obraz generovaný umělou inteligencí.
Umělá inteligence má v různých odvětvích mnohem širší využití. Jako nově vznikající technologie se umělá inteligence v umění často využívá například v těchto případech:
- Marketing: Digitální bannery, vizuály, příspěvky na sociálních médiích založené na konkrétních pokynech značky
- Prototypování: Zejména v architektuře nebo módním designu k vytváření prototypů, jejichž výroba by jinak byla nákladná nebo časově náročná.
- Vylepšení obrazu: Generování dalších prvků do existujících obrázků, jako je přidání formální bundy nebo luxusního auta do fotografie.
- Škála: Násobení obrázků pomocí jednoduchých změn, jako je velikost, část obrázku nebo text uvnitř. Nástroj umělé inteligence pro sociální média, který to dokáže, je požehnáním pro marketingové týmy.
Nástroje umělé inteligence pro umění
V závislosti na potřebách a složitosti konkrétního použití se nástroje, které jednotlivci používají, značně liší. Zde je několik běžně dostupných generátorů umění vytvořeného umělou inteligencí, které můžete vyzkoušet a vytvořit si vlastní umělecká díla generovaná umělou inteligencí.
DALL-E od OpenAI
DALL-E, známý jako první mainstreamový generátor obrázků pomocí umělé inteligence, si i nadále udržuje svou oblibu. Obrázky vytvořené nejnovější verzí, DALL-E 3, jsou velmi realistické a vysoce kvalitní.
Google Imagen 2
Gemini od Googlu, dříve známé jako Bard, vám nyní umožňuje generovat obrázky přímo v jeho rozhraní. Největšími výhodami Gemini jsou jeho přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní podobné vyhledávači Google a skutečnost, že je zdarma!
Midjourney
Midjourney je známý jako jeden z nejstabilnějších generátorů umění, který produkuje velmi kvalitní výstupy, které dokonce vyhrály několik ocenění. Největší výtkou vůči Midjourney je, že není uživatelsky přívětivý a je přístupný pouze přes Discord.
Pokud jste ochotni udělat ten extra krok a tento nástroj vyzkoušet, zde je několik příkladů Midjourney promptů, které vám pomohou začít.
Adobe Firefly
Jako přirozené rozšíření své řady kreativních produktů společnost Adobe nedávno uvedla na trh Firefly, nástroj umělé inteligence pro designéry. Kromě vytváření vizuálů na základě zadání Firefly přijímá také referenční obrázky. To znamená, že do nástroje můžete vložit skicu nebo umělecké dílo a požádat Firefly, aby vytvořil podobný výstup. A voilà!
Microsoft Designer
Na rozdíl od výše uvedených nástrojů, které používají vlastní modely, návrhář společnosti Microsoft používá DALL-E. Nabízí jednoduchou, přístupnou, pro začátečníky vhodnou a bezplatnou alternativu k ChatGPT Plus, což jej činí nesmírně atraktivním pro amatéry i nadšence.
Navíc, jako součást produktové řady Copilot, je také skvělým doplňkem nástrojů Microsoftu pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
Canva
S pomocí softwaru Canva pro spolupráci na designu, který využívá umělou inteligenci, můžete generovat obrázky z textu, měnit styly, měnit velikost, čistit obrázky, odstraňovat pozadí a mnoho dalšího! Do své práce můžete také snadno začlenit nejnovější trendy v grafickém designu.
Na rozdíl od proprietárních nástrojů integruje generátor obrázků AI od Canva řadu modelů, jako jsou Magic Media, Dall-E a Imagen, a nabízí tak možnosti tvorby umění přímo v rámci své platformy. To představuje obrovskou výhodu pro ty, kteří chtějí vyzkoušet více modelů, než dokončí svůj úkol.
Navzdory nesčetným možnostem se umění vytvořené pomocí umělé inteligence liší od tradičního umění. To s sebou nese jedinečné výzvy.
Tradiční umění vs. umění vytvořené umělou inteligencí
Tradiční umění zahrnuje vytváření vizuálních artefaktů, obvykle ručně nebo digitálně, pomocí návrhových nástrojů. S umělou inteligencí vytváří nástroj a uživatel pouze zadává údaje.
Další klíčové rozdíly jsou:
Dovednosti: Tradiční umění vytvářejí designéři, kteří mají v dané oblasti určitou úroveň dovedností. Vytváření umění pomocí umělé inteligence nevyžaduje designérské dovednosti, ale potřebujete určité dovednosti v oblasti zadávání pokynů.
Nadšenci umění vytvořeného umělou inteligencí tvrdí, že v budoucnosti bude představivost ceněnější dovedností než design (v tradičním smyslu).
Vstup: Tradiční umění vyžaduje, aby uživatel vytvořil obraz pomocí různých designových prvků. Designéři často pečlivě přidávají tvary, barvy, ikony a fotografie, aby vytvořili soudržný výstup.
Umění vytvořené umělou inteligencí lze vytvořit zadáním toho, co potřebujete. Pokud například do programu Microsoft Designer zadáte: „Kočka čtoucí knihu s brýlemi na čtení, sedící ve vintage knihovně“, pravděpodobně dostanete následující výsledek.
Čas: Tradiční umění je pečlivé a časově náročné. Umění vytvořené pomocí umělé inteligence je rychlé – výše uvedený obrázek byl vygenerován za 10 sekund.
Iterace: Tradiční umění vyžaduje čas a dovednosti k iterování. Jakékoli doplnění původního zadání může vyžadovat značné úsilí. Umění vytvořené pomocí umělé inteligence lze iterovat velmi rychle. Po přidání „Udělejte kočku bílou. Přidejte plnicí pero.“ k výše uvedenému zadání pro umělou inteligenci jsem okamžitě získal níže uvedené obrázky.
Výše uvedený příklad ilustruje, jak si můžete něco představit a okamžitě k tomu vytvořit vizuální podoby. Je to tak jednoduché!
Podívejme se na některé z nejpopulárnějších a nejúžasnějších uměleckých děl vytvořených umělou inteligencí, abychom pochopili skutečné možnosti, které se před námi otevírají.
Umění vytvořené umělou inteligencí v příkladech z reálného světa
Jakékoli umění vytvořené pomocí nástrojů umělé inteligence, jako jsou DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon nebo Runway, je uměním vytvořeným umělou inteligencí. Zde je přehled toho, co dosud vytvořili první uživatelé a průkopníci umění vytvořeného umělou inteligencí.
1. Portrét Edmonda de Belamyho
V roce 2018 členové pařížského kolektivu Obvious použili generativní AI k vytvoření portrétu Edmonda de Belamyho, fiktivní postavy, kterou sami vymysleli. Použili open-source algoritmus a trénovali ho na 15 000 portrétech z 14. až 19. století.
Toto umělecké dílo se proslavilo, když se stalo prvním uměleckým dílem vytvořeným pomocí umělé inteligence, které bylo vydraženo v aukční síni Christie's v New Yorku. Obraz byl v této aukci prodán za 432 500 dolarů.
2. DeepDream od Google
DeepDream je forma umění vytvořeného umělou inteligencí, která využívá algoritmickou pareidolii k vytvoření snové, psychedelické verze existujících obrazů. Vědci od té doby používají DeepDream ve spojení s prostředími virtuální reality pro experimenty v kognitivní psychologii a výzkumu mozku.
3. Umělé reality od Refika Anadola
Toto umění vytvořené umělou inteligencí, které bylo zadáno Světovým ekonomickým fórem, kombinuje obrovské datové soubory obrázků korálů, aby zvýšilo povědomí o klimatických změnách. Jedná se o multidisciplinární projekt, který kombinuje vizualizaci dat, strojové učení a 3D tisk.
4. Hybridní organismy Sofie Crespo
Argentinská umělkyně Sofia Crespo využívá data z přírodního světa a vytváří spekulativní formy života. V projektu Neural Zoo využívá obrázky z přírodního světa a přeskupuje je tak, aby vytvořila ohromující vizuální obrazy imaginární přírody, které odrážejí způsob fungování lidské kreativity. Tuto formu využívá k zpochybnění dopadu umělé inteligence na umění a kreativitu a klade klíčové otázky ohledně její budoucnosti.
5. Digitální umělecká kampaň BMW
Umění se neomezuje pouze na muzea a výstavy. Stejně tak ani umění vytvořené pomocí umělé inteligence. Několik firem využilo umění vytvořené pomocí umělé inteligence různými způsoby. Jednou z ohromujících kampaní v nedávné minulosti jsou umělecká auta BMW.
V rámci svých programů podpory umění a kultury spolupracovala společnost BMW s kreativním technologem Nathanem Shipleym a sběratelem umění Garym Yeh, aby naučila AI 900 let dějin umění a vytvořila 50 nových uměleckých děl. Ty pak promítla na virtuální model vozu řady 8 Gran Coupe.
6. Unikátní etikety od Nutelly
Označování produktů je jednou z nejběžnějších činností ve výrobní lince. Jedna předem navržená etiketa se vytiskne a nalepí na všechny produkty, aby byla zachována konzistence a branding. Nutella použila umění vytvořené umělou inteligencí, aby to změnila.
Nutella vytvořila sedm milionů jedinečných etiket na sklenice pro italský trh. To vzbudilo zvědavost a zvýšilo poptávku. Mnoho milovníků Nutelly bylo také nadšeno, že mohou vlastnit jedinečnou, jedinečnou sklenici.
7. Nemůžu se dočkat zimy v New Yorku
Existují stovky tisíc, ne-li miliony fotografií, které se snaží zachytit atmosféru zimy v New Yorku. Je romantizována ve filmech, hudbě, televizi a dalších médiích. Tento uživatel Redditu však našel jednoduchý, ale výjimečný způsob, jak pomocí umělé inteligence znázornit klasickou zimní scenérii Velkého jablka.
Vrstvy, hloubka a drobné detaily (včetně padajících sněhových vloček) vytvářejí působivý efekt v poměrně běžném obrázku. Uživatel použil starý vizuální styl ve stylu videoher, aby umění generované umělou inteligencí působilo jak vintage, tak ultramoderně.
8. Imaginární hračky I Love Lucy
Technologický redaktor Fast Company, Harry McCracken, vyzkoušel DALL-E a vytvořil několik hraček „I Love Lucy“. „Lahvičky Vitameatavegamin jsou pěkným doplňkem,“ přiznal.
Je jen otázkou času, než lidé začnou vytvářet falešné vintage předměty a tisknout je na 3D tiskárnách? Čas ukáže. Inspiroval také další vintage tvůrce, o některých z nich si můžete přečíst v jeho článku zde.
9. Postapokalyptičtí roboti
Uživatel Midjourney si představuje postapokalyptický svět s rezavým robotem, který interaguje s květinami v drsné městské krajině. Model přesně interpretuje podněty umění AI a přidává žluté mraky, zeď pokrytou graffiti atd.
Schopnost AI vytvářet tak pečlivě navržená umělecká díla je revolucí v oblasti prototypování. Představte si, že začínající hollywoodský scenárista může vytvářet vlastní moodboardy a storyboardy pro efektivnější prezentaci svých nápadů!
10. Úvodní titulky seriálu Secret Invasion
Když už mluvíme o Hollywoodu, producenti seriálu Marvel's Secret Invasion použili AI k vytvoření úvodních titulků. Je to obzvláště zajímavé, protože výkonný producent řekl, že se záměrně rozhodli použít AI, protože „hraje s tématy samotného seriálu“, tj. s populací Skrullů, která mění tvar.
Tento případ však v uměleckém světě otevřel Pandořinu skříňku otázek týkajících se trénovacích dat, práv umělců, nebezpečí umělé inteligence a etické kreativity.
Budoucnost umění generovaného umělou inteligencí
Výše uvedené příklady umění vytvořeného umělou inteligencí demonstrují dvě věci: nekonečné možnosti umění vytvořeného umělou inteligencí a skutečný dopad, který může mít na budoucnost lidských životů.
I když můžete použít jakýkoli nástroj a využít obrovské možnosti, dopad umění vytvořeného umělou inteligencí je předmětem vážné debaty. Mezi klíčová témata diskuse patří:
Možnosti: Jako kreativní pomůcka je umělá inteligence výkonnější než jakýkoli nástroj, který umělci dosud používali. Nejenže umožňuje rychlou tvorbu, ale také podporuje iterace a vylepšení velkou rychlostí. S vývojem modelů očekáváme, že se to bude jen zlepšovat – a to dramaticky.
Data: Jedním ze základních aspektů umění vytvořeného pomocí umělé inteligence jsou data použitá k trénování modelů. Mnoho generátorů umění vytvořeného pomocí umělé inteligence nezveřejňuje svá trénovací data, což je ošemetná záležitost, pokud jde o porušování autorských práv a práv tradičních umělců, kteří tyto styly vytvořili.
Například hlasová funkce ChatGPT od Open AI byla natolik podobná hlasu herečky Scarlett Johansson, že to vedlo k právním důsledkům.
Etika umělé inteligence: Etické používání těchto dat je také složité, zejména pro umělce, kteří nemusí být technologicky dostatečně zdatní, aby pochopili základy takového použití.
Například režisér a výkonný producent seriálu Secret Invasion, Ali Selim, řekl, že sice úplně nerozumí tomu, jak AI funguje, ale fascinuje ho, co dokáže vytvořit. Je zřejmé, že je ještě mnoho co se učit a hodnotit, a to jak umělci, tak i lidé, kteří vytvářejí generátory umění pomocí AI.
Autorská práva: Americký soud loni rozhodl, že obrázky generované umělou inteligencí bez jakéhokoli lidského vkladu nemohou být podle amerického práva chráněny autorským právem. Bez jasné znalosti trénovacích dat, která jsou nedílnou součástí toho, co „vklad znamená“, neexistuje shoda ohledně toho, co představuje duševní vlastnictví.
Jedná se však o běžné počáteční problémy, s nimiž se potýká každá nová technologie. Aby bylo možné najít řešení, které bude vyhovovat všem, budou muset umělecká komunita a odborníci v oblasti práva a technologií usednout k jednacímu stolu a vypracovat podrobnosti.
Závěrem lze říci, že plodná a spravedlivá spolupráce mezi lidmi a algoritmy umělé inteligence je prospěšná pro všechny. Výše uvedené příklady umění vytvořeného umělou inteligencí ukazují, že umělá inteligence demokratizuje schopnost tvořit umění. Nemusíte vědět, jak míchat vodové barvy, ani být zběhlí v principech designu, ale klíčem k vytvoření skvělého umění pomocí umělé inteligence bude vaše schopnost představivosti a vyjadřování.
Nástroje umělé inteligence také bleskurychle vytvářejí iterace a variace, což přináší mimořádnou efektivitu v měřítku pro lidi i organizace.
Spravujte své umělecké projekty využívající umělou inteligenci lépe s ClickUp
Ačkoli se umělá inteligence objevuje již posledních 50 let, na svět umění začala mít vliv teprve nedávno. Díky produktům umělé inteligence může umění tvořit každý, kdo má představivost, bez ohledu na své dovednosti v oblasti designových nástrojů.
S tím, jak stále více lidí získává schopnost tvořit umění, lze očekávat explozi vizuálního obsahu. Marketingové týmy mohou vytvářet rozmanitý obsah ve velkém měřítku. Nadšenci budou každý den publikovat nové umělecké dílo, jak to již začali dělat na Redditu. Produktoví designéři budou rychle vytvářet prototypy a rychleji vytvářet více iterací.
Pokud jste profesionál, který používá AI pro design, může být správa vašich výstupů náročná. Abyste mohli efektivně zpracovávat všechny své umělecké projekty využívající AI, potřebujete nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají plynulou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem. Může například umělá inteligence provádět automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže ! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
Kromě všech funkcí pro správu projektů vám ClickUp Brain umožňuje optimalizovat výzvy, shrnovat dokumentaci, snadno přistupovat k projektovým datům a mnoho dalšího.
Spravujte své umění vytvořené umělou inteligencí pomocí ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.