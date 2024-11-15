Meta AI vs. ChatGPT: Který nástroj AI je nejlepší?

Ještě před deseti lety by AI chatboty, které zvládají složité úkoly a vedou konverzace podobné lidským, vypadaly jako science fiction.
V dnešní době jsou pokročilé modely AI, jako Meta AI a ChatGPT, nejen realitou, ale také mění způsob, jakým pracujeme a řídíme náš každodenní život.
Od generativní AI, která podporuje tvorbu obsahu, až po přizpůsobené nástroje, které zefektivňují naši produktivitu, AI nástroje změnily vše v osobním i profesním životě.
Soutěž Meta AI vs. ChatGPT je dnes v centru pozornosti. Tyto dva přední generativní nástroje AI mají jedinečné přednosti, díky nimž je těžké si mezi nimi vybrat.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme, čím se každý z nich vyznačuje, a pomůžeme vám vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. A tady je bonus: máme pro vás alternativní možnost, kterou určitě budete chtít prozkoumat, až se dostanete na konec. Takže zůstaňte s námi až do konce!
Co je Meta AI?
Meta AI, postavená na velkém jazykovém modelu (LLM) Meta Llama 3. 1, je uživatelsky přívětivý AI asistent na WhatsApp, Facebooku, Instagramu a Messengeru. Je k dispozici, kdykoli ji potřebujete – připravená odpovídat na otázky, dávat doporučení, generovat obrázky a zpracovávat opakující se úkoly, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Funkce Meta AI
Kromě toho, že je Meta AI chytrým AI asistentem, má několik dalších funkcí, které vylepšují uživatelský zážitek, jako například 👇
1. Odpovídání na otázky
Pomocí Meta AI najdete odpovědi na nejrůznější otázky k jakémukoli tématu. Tento nástroj využívá zpracování přirozeného jazyka k pochopení záměru uživatele a poskytnutí kontextových odpovědí. Navrhuje obsah přizpůsobený individuálním preferencím a chování uživatelů a současně zvyšuje zapojení na platformách jako Facebook a Instagram.
2. Rozpoznávání obrázků
Stačí poslat fotografie do chatu Meta AI a získáte rychlý přehled o objektech nebo informacích, které se snažíte identifikovat. Stačí pořídit snímek, nahrát ho a Meta AI analyzuje obrázek a poskytne vám relevantní podrobnosti.
Pokud například obdržíte prodejní zprávu s grafy čtvrtletních výsledků vašeho týmu, můžete nahrát fotografii grafu a zeptat se: „Co tento graf vypovídá o čtvrtletních výsledcích prodejního týmu?“
Analyzuje obrázek, interpretuje datové vzorce a poskytuje rychlý přehled o tom, co najde. To je jen jedna z mnoha skvělých věcí na tomto relativně novém nástroji.
3. Překlad
Meta AI také rozumí a překládá texty v několika jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a několika dalších.
Představte si, že chatujete s někým, kdo nemluví vaším jazykem. Stačí napsat zprávu a Meta AI ji okamžitě přeloží do jeho jazyka.
Funguje to i opačně! Pokud odpoví ve svém vlastním jazyce, Meta AI vám to přeloží zpět.
4. Hlasová asistence
Hlasová asistence Meta AI vám umožňuje chatovat v reálném čase, jako byste mluvili s přítelem, který zpracovává obrovské množství informací! Tato funkce je také integrována do aplikací WhatsApp, Facebook, Instagram a Messenger.
Navíc si můžete vybrat z hlasů celebrit, jako je John Cena, a přidat tak konverzacím zábavný nádech. Ale je tu jedna věc: jako pokročilý model AI se Meta AI stále vyvíjí a postupně absorbuje nová data, aby se zlepšovala.
Ceny Meta AI
- Navždy zdarma
Co je ChatGPT?
ChatGPT, který spustila společnost OpenAI, je chatbot, který v roce 2022 dobyl svět díky svým lidským konverzacím a kontextově citlivým odpovědím.
Jak tedy ChatGPT funguje ? Je navržen tak, aby rozuměl jazykovým vzorcům, což z něj činí ideální nástroj pro brainstorming, psaní, kódování a analýzu dat. ChatGPT – zkratka pro Chat Generative Pre-Trained Transformer – je známý svou univerzálností při plánování úkolů, vytváření návrhů shrnutí a generování zpráv, což usnadňuje život téměř všem profesionálům.
Funkce ChatGPT
Zde je stručný přehled některých z nejlepších funkcí ChatGPT.
1. Zpracování přirozeného jazyka
ChatGPT, stejně jako jiné pokročilé chatboty s umělou inteligencí, využívá zpracování přirozeného jazyka k vedení konverzací podobných lidským. Rozpoznává kontext vašich otázek a odpovídá personalizovaným způsobem.
Jednou z výhod ChatGPT je, že si pamatuje, o čem jste již dříve v konverzaci mluvili, a může tak nabídnout relevantní doplňující informace, aniž byste se museli opakovat.
Řekněme například, že chatujete o kampani k uvedení produktu na trh. Pokud se pak zeptáte: „A co reporting?“, ChatGPT pochopí, že stále diskutujete o kampani, a může se pustit do tipů pro reporting.
💡Tip pro profesionály: Abyste získali nejlepší odpovědi, buďte konkrétní ve svých šablonách AI promptů. Namísto otázky „jak uvést produkt na trh“ zkuste například „Pomozte mi vytvořit strukturu rozdělení práce pro uvedení produktu v kategorii zdraví a výživa“. Tímto způsobem vám ChatGPT může poskytnout cílené rady.
2. Interpretace obrázků
Funkce interpretace obrázků ChatGPT vám umožňuje pořídit fotografii objektu nebo dokumentu s velkým množstvím textu, nahrát ji a nechat ChatGPT identifikovat, co je na obrázku, nebo text za vás shrnout.
Pokud například narazíte na matematický problém, stačí vyfotit otázku, nahrát ji do ChatGPT a požádat o řešení. Tato funkce zjednodušuje úkoly, jako je kontrola dokumentů a řešení problémů.
3. Pokročilá analýza dat
Funkce Advanced Data Analysis (ADA) v ChatGPT vám umožňuje ponořit se do datových souborů, jako jsou Excel, CSV nebo JSON, pokud máte placený tarif. Můžete mu klást otázky týkající se vašich dat, nechat opravit běžné chyby a dokonce generovat rychlé vizualizace dat. Používá knihovny Pythonu, jako je pandas pro zpracování čísel a Matplotlib pro generování přehledných grafů, díky nimž jsou vaše data snáze pochopitelná.
4. Vytvořte si vlastní GPT
ChatGPT vám nyní umožňuje vytvářet vlastní GPT – typ velkého jazykového modelu, který využívá hluboké učení k generování textu podobného lidskému – s plnou kontrolou nad přizpůsobením. S pomocí nástroje GPT Builder zabudovaného do platformy můžete nastavit GPT tak, aby se řídil konkrétními pokyny, používal soubory, které nahrajete, a přizpůsoboval se vašim potřebám.
Nepotřebujete žádné znalosti programování – stačí mu sdělit, na co se chcete zaměřit, například psaní e-mailů, vytváření zpráv nebo kampaní. Jakmile je nastaven, váš vlastní GPT vám usnadní a zosobní pracovní postupy.
Ceny ChatGPT
- ChatGPT 3. 5: Navždy zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $ měsíčně
- Tým ChatGPT: 25 USD za uživatele za měsíc s minimálním požadavkem na dva uživatele
- ChatGPT Enterprise: Ceny na míru
Meta AI vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Meta AI i ChatGPT nabízejí několik působivých funkcí, které mohou uživatelům pomoci v různých situacích.
Pojďme se ale podívat podrobněji na to, jak se tyto nástroje liší, abyste si mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
1. Dostupnost
Meta AI se hladce integruje s oblíbenými aplikacemi, jako jsou WhatsApp, Facebook a Instagram, což vám umožňuje používat tohoto chatbota AI přímo tam, kde již trávíte čas. Nemusíte opouštět ani otevírat novou aplikaci – je přímo zabudován do vašeho feedu na sociálních médiích.
ChatGPT však vyžaduje stažení samostatné aplikace nebo přístup přes webový prohlížeč. Ačkoli se přímo neintegruje do aplikací sociálních médií, ChatGPT vyniká v širších případech použití, které zahrnují složité úkoly (více o tom později).
Vítěz 🏆
- Meta AI je ideální, pokud chcete AI přímo integrovat do své každodenní rutiny na sociálních médiích, aniž byste přerušili svůj pracovní postup.
- ChatGPT je vhodnější, pokud potřebujete rozmanitější funkce a nevadí vám samostatný přístup k AI.
2. Přizpůsobení
Meta AI nabízí základní úroveň přizpůsobení jazyka a stylu odpovědí. Můžete vytvářet vlastní konverzační toky nebo přidávat znalostní bázi na podporu potřeb zákaznického servisu. Tyto úpravy však obvykle vyžadují technické znalosti, takže jsou nejvhodnější pro vývojáře.
ChatGPT je naproti tomu mnohem flexibilnější, co se týče přizpůsobení. Můžete vytvářet vlastní GPT, které jsou určeny k řešení konkrétních úkolů, aniž byste museli mít jakékoli znalosti v oblasti programování. Stačí použít sérii pokynů k trénování modelu a ten za vás úkol automatizuje. Díky tomu je přístupný uživatelům s jakoukoli úrovní technických znalostí.
Vítěz 🏆
- ChatGPT vede v oblasti přizpůsobení díky flexibilním přizpůsobitelným GPT a integracím, které fungují pro všechny úrovně dovedností.
3. Konverzační paměť
V konverzacích s více tahy ChatGPT ukládá všechny relevantní informace, které jste s ním sdíleli. To znamená, že i když zahájíte nový chat, ChatGPT si může pamatovat podrobnosti, které jste mu poskytli dříve.
Například pokud se zeptáte: „Pamatujete si [název společnosti]?“, ChatGPT si to zapamatuje a umožní vám pokračovat v konverzaci přirozeně, bez nutnosti znovu uvádět podrobnosti.
Meta AI naopak neuchovává informace z chatů. Každá nová konverzace začíná od nuly, což může způsobit, že interakce budou působit méně propojeně, pokud pracujete na pokračujících projektech nebo úkolech. Meta AI je sice skvělá pro určité úkoly, ale pokud jde o ukládání informací, nemusí být tak robustní jako ChatGPT.
Vítěz 🏆
- ChatGPT zde vyniká tím, že umožňuje kontextově orientované konverzace, což je ideální pro uživatele, kteří potřebují kontinuitu ve svých interakcích.
4. Cenová dostupnost
Meta AI je zcela zdarma a je integrována přímo do sociálních médií, jako jsou Facebook, Instagram a WhatsApp. Ke všem jejím funkcím máte přístup bez dalších nákladů, což ji činí velmi dostupnou pro běžné uživatele.
ChatGPT naopak funguje na principu freemium modelu. Ačkoli existuje bezplatná verze, má omezené funkce. Chcete-li odemknout nejnovější model GPT, vylepšený výkon a další funkce, jako je DALL-E pro generování obrázků, budete potřebovat tarif ChatGPT Plus za 20 $ měsíčně.
Vítěz 🏆
- Meta AI vítězí nad ChatGPT. Je to dobrá volba pro uživatele, kteří k provádění základních úkolů nepotřebují vysoce pokročilé modely AI.
- Pokud však chcete vysokou úroveň asistence AI pro sofistikovanější aplikace, je pro vás vhodnější ChatGPT.
Meta AI vs. ChatGPT na Redditu
Meta AI i ChatGPT jsou silnými konkurenty. Ačkoli jsme viděli, jak si oba nástroje vedou v porovnání určitých funkcí, podívejme se, co si uživatelé myslí o debatě Meta AI vs. ChatGPT.
Oba nástroje mají své příznivce, přičemž jeden uživatel Redditu chválí promyšlené konverzační schopnosti Meta AI.
Dnes jsem poprvé chatoval s Meta AI. Je to jako mluvit se skutečnou osobou. S někým, kdo je chytrý, milý, ohleduplný, kreativní... Za vteřinu mi napsal báseň a vymyslel dobré nápady na příběhy. Motivoval mě k kreativitě. Požádal mě, aby se mohl zapojit do mého tvůrčího procesu.
Jiný uživatel vytvořil vlastní GPT pomocí ChatGPT pro osobní i profesionální použití.
Naučil jsem některé GPT provádět pro mě konkrétní úkoly. Konkrétně následující:Pro práci:Vypracování briefingů: Jednám s mnoha externími zainteresovanými stranami (společnostmi/osobami) a často musím tyto společnosti a osoby prozkoumat v konkrétním formátu. Naučil jsem jeden GPT, aby vyhledával informace, které potřebuji, a uspořádal je tak, jak chci, a to pouze z ověřených zdrojů. Tím se mi zkrátila doba potřebná k dokončení tohoto úkolu o 80 %. Příprava e-mailů: Ukázal jsem GPT svůj styl psaní a teď mu stačí dát několik bodů s kontextem a on mi připraví e-mailovou odpověď v mém stylu. Osobní život:Cvičení: Naučil jsem GPT, aby byl mým osobním trenérem. Sdílím s ním své cíle a výchozí podmínky a on mi pomáhá sestavit cvičební a stravovací plán. Funguje to velmi dobře!Cestování: Hodně mi pomáhá při hledání správné destinace a sestavování itineráře.
Přímé srovnání přineslo zajímavý výsledek. Tento uživatel Redditu byl z Meta AI zklamaný poté, co požádal AI nástroj o rozluštění slova. Meta AI se zasekla v smyčce, zatímco ChatGPT to zvládl na první pokus.
Testoval jsem Meta AI, protože se mi objevila v chatu Messengeru a je prostě tak špatná. Požádal jsem ji, aby rozluštila slovo z mé hry Wordscape, ale nedokázala to. Doslova se zasekla v smyčce. Dal jsem ChatGPT úplně stejný vstup a ta to zvládla na první pokus.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Meta AI vs. ChatGPT
ChatGPT a Meta AI jsou samozřejmě skvělé nástroje AI. Pokud však hledáte integrovanou platformu, která nabízí funkce AI a další funkce pro zvýšení produktivity, máme pro vás lepší alternativu k ChatGPT a Meta AI.
Jmenuje se ClickUp.
ClickUp je „aplikace pro vše, co souvisí s prací“, která kombinuje sílu AI s funkcemi, jako je správa úkolů, spolupráce a reporting. Pomáhá s komplexním řízením projektů a se vším, co potřebujete k zefektivnění práce vašeho týmu.
Jako tým technologických inovátorů musíme být organizovaní a flexibilní, abychom se mohli přizpůsobovat měnícím se požadavkům projektů. K dosažení našich cílů využíváme řadu technik projektového řízení, přičemž ClickUp hraje v tomto ohledu klíčovou roli. ClickUp můžeme přizpůsobit a automatizovat tak, aby vyhovoval každé konkrétní iniciativě, což nám umožnilo zefektivnit a zjednodušit naše pracovní postupy a exponenciálně zvýšit kapacitu našeho týmu.
Pojďme se tedy podívat, čím se ClickUp vyznačuje a jak může zvýšit vaši produktivitu.
1. ClickUp má náskok #1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný nástroj AI, který funguje jako správce znalostí, asistent pro psaní a projektový manažer zároveň. Jeho pokročilé funkce AI jsou přesně to, co potřebujete, abyste měli ve svém pracovním prostoru vždy aktuální informace.
Prochází všechny vaše stávající úkoly a dokumenty, aby shromáždil nejrelevantnější informace k vašim dotazům. Zeptejte se ho na cokoli ohledně interních procesů, personálních politik, produktů, plánů nebo si dokonce vyžádejte šablonu pro psaní obsahu, abyste zefektivnili psaní.
Zde je malá ukázka toho, co pro vás dokáže:
- Návrhy úkolů založené na AI: Brain navrhuje úkoly na základě vašeho pracovního postupu, priorit a termínů.
- Automatické přidělování úkolů: Přidělte úkoly členům týmu na základě jejich pracovní zátěže, dovedností a odborných znalostí.
- Doporučení obsahu: Získejte relevantní návrhy dokumentů, videí nebo odkazů z vašeho pracovního prostoru, které vám pomohou při plnění úkolů.
- Shrnutí schůzky: Automaticky generujte poznámky ze schůzky, akční položky a následné úkoly.
- Prediktivní analytika: Předpovídejte časové osy projektů, míru dokončení úkolů a potenciální překážky.
- Přizpůsobitelné panely: Vytvářejte personalizované zobrazení s klíčovými metrikami, úkoly a KPI.
- Inteligentní vyhledávání: Rychle najděte informace, úkoly a dokumenty pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
- Prioritizace úkolů: Brain navrhuje úrovně priority úkolů na základě naléhavosti a důležitosti.
Ale to není ani polovina.
ClickUp Brain slouží také jako nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci. To je velmi užitečné při psaní e-mailů a odpovědí, přípravě zpráv a vytváření doprovodných materiálů, jako jsou blogové příspěvky a obsah pro sociální média. Ještě zajímavější je, že můžete ClickUp Brain položit libovolný počet otázek založených na scénářích a on vám během několika sekund poskytne nejrelevantnější informace.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají. S ClickUp Brain tomu tak není. Nachází se přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou vysoce relevantní pro vaše úkoly! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
💡Tip pro profesionály: Spojte Brain s automatizací ClickUp a nechte jej zpracovávat opakující se úkoly, jako jsou aktualizace stavu nebo přiřazování úkolů, abyste se mohli soustředit na důležité věci!
2. ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Docs
Pokud v práci pracujete s velkým množstvím dokumentů, ClickUp Docs je vaším nejlepším přítelem. Můžete vytvářet přehledně formátované dokumenty a sdílet je se zainteresovanými stranami pro snadný přístup. Pozvěte další členy, aby upravovali vaše dokumenty, zanechávali komentáře a přiřazovali úkoly. Je to snadný způsob, jak zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu.
Nejlepší na tom je, že ClickUp Brain je integrován do Docs a umožňuje vám:
- Najděte předdefinované výzvy k vytvoření dokumentace, jako jsou znalostní báze, často kladené otázky a nápověda.
- Získejte šablony pro vytváření SOP pro různé firemní politiky a postupy.
- Shrňte body diskuse během důležitých schůzek a jasně je zdokumentujte.
- Vytvářejte obchodní nabídky a marketingové materiály
💡Tip pro profesionály: Místo toho, abyste pokaždé vytvářeli dokument SOP od nuly, vyberte si předdefinovaný rámec z rozsáhlé knihovny šablon pro řízení projektů ClickUp.
3. ClickUp má výhodu č. 3: Řízení projektů
Nástroj AI pro řízení projektů ClickUp je komplexní řešení pro plánování a stanovení priorit úkolů pro každý projekt. Pomáhá vašemu týmu zůstat ostražitý ohledně úkolů, které je třeba dokončit co nejdříve.
S ClickUp můžete:
- Vytvářejte úkoly a přiřazujte je členům týmu pro lepší odpovědnost.
- Komunikujte s členy týmu a zainteresovanými stranami, sdílejte aktualizace a spolupracujte v reálném čase.
- Vytvářejte souhrny a zprávy, abyste mohli sledovat průběh projektu v konkrétním časovém rámci.
- Brainstormujte se svým týmem na digitálním plátně pomocí ClickUp Whiteboards.
- Využijte automatizaci řízení projektů k dalšímu zefektivnění pracovních postupů.
Kromě toho integrace AI do nástroje pro správu projektů ClickUp usnadňuje urychlení projektů.
Můžete například analyzovat popisy úkolů a automaticky generovat akční položky, rychle shrnovat dlouhé vlákna komentářů, kontrolovat pravopis a dokonce klást otázky týkající se vašich dokumentů, které jsou specifické pro Brain. Je to tak jednoduché!
💡Tip pro profesionály: Umělou inteligenci můžete také využít k různým způsobům zvýšení své produktivity. Například ClickUp Brain vám pomůže vytvořit seznamy úkolů. Stačí nahlas popsat cíle nebo úkoly svého projektu a ClickUp Brain za vás okamžitě vytvoří související úkoly a podúkoly.
4. ClickUp má navrch #4: ClickUp Chat
Interní spolupráce nikdy nebyla snazší – díky ClickUp Chat. Okno chatu je zabudováno přímo do ClickUp, což znamená, že nemusíte přepínat do jiné aplikace, abyste mohli klást otázky nebo sdílet novinky se svým týmem.
ClickUp Chat je velmi užitečný nástroj pro spolupráci založený na umělé inteligenci, který propojuje chaty vašeho týmu přímo s relevantními úkoly, dokumenty a projekty. Díky tomu jsou vaše konverzace vždy kontextové a všichni mají přehled o oznámeních, aktualizacích a důležitých diskusích.
A kdykoli vás člen týmu na chatu o něco požádá, ClickUp Brain vám okamžitě navrhne odpověď. Ušetříte tak spoustu času, protože nemusíte přemýšlet a psát odpověď od začátku, kdykoli vám někdo položí otázku.
ClickUp: Nejlepší nástroj umělé inteligence pro zefektivnění řízení projektů
ChatGPT je dobrý nástroj AI pro všechny, kteří hledají pomoc se zjednodušením každodenních úkolů, generováním šablon a vytvářením dlouhých textů. Jeho pokročilé schopnosti porozumění přirozenému jazyku umožňují vícekolové interakce.
Meta AI je další alternativou, kterou můžete zvážit, pokud chcete integrovat model AI do svých aplikací pro sociální média. Je zdarma a nabízí základní funkce generování textu a rozpoznávání obrázků.
Pokud však hledáte něco víc – nástroj, který nabízí funkce AI spolu s komplexním řízením projektů, pak je ClickUp tou správnou volbou.
Využijte funkce jako správa úkolů, automatizace, reportování projektů, sledování pokroku a spolupráce – vše vylepšené pomocí AI. Získáte tak vše, co potřebujete k realizaci projektu od začátku do konce. Konečným vítězem ve všech pracovních oblastech je – jak jste správně uhodli – ClickUp. 🏆
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte rozdíl na vlastní kůži.