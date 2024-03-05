Trendy v grafickém designu, díky kterým se vaše společnost v roce 2025 odliší od ostatních

Každý rok se v designérském průmyslu objevují nové trendy a ty staré mizí; rok 2024 není výjimkou. Umělá inteligence (AI) je v současné době v centru transformační změny, která mění jak naše metody tvorby, tak vizuální styly.
3D hyper-surrealismus, teplotní mapování a tisky inspirované přírodou jsou některé z trendů, které mění grafický design v roce 2024. Ať už jste zkušený grafický designér nebo nováček, je to vzrušující doba, kdy můžete být součástí této scény.
Tento blogový příspěvek shrnuje různé designové prvky, které ovlivňují způsob, jakým dnes komunikujeme, inspirujeme a zapojujeme se, a jak je můžete využít pro branding své firmy.
Než se ale k tomu dostaneme, pojďme si nejprve vysvětlit základní pojmy a pochopit, co grafický design znamená a proč je důležité studovat jeho trendy.
Co je grafický design?
Americký institut grafického umění (AIGA®) definuje grafický design jako „umění a praxi plánování a promítání myšlenek a zkušeností do vizuálního a textového obsahu“.
Obsah sám o sobě může být jednoduchý jako firemní logo (například značka Nike Swoosh) nebo složitý jako rozvržení stránek na webu.
Téměř každý dnes praktikuje nějakou formu grafického designu – ať už vytváří prezentaci pro práci nebo přidává text do grafiky na sociálních médiích, aby vylepšil nebo sdělil nějakou zprávu.
Důležitost analýzy trendů v grafickém designu
Trendy přicházejí a odcházejí. Proč je tedy důležité je sledovat? Protože sledování a porozumění trendům signalizuje vašemu publiku, že jste v souladu s jeho vkusem a preferencemi.
Ještě důležitější je, že trendy v grafickém designu vás inspirují k nekonvenčnímu myšlení, včetně experimentování s novými technikami a spojování starých stylů s novými.
Pomůže vám to zlepšit vnímání vaší značky, být relevantnější a udržovat kontakt se svými zákazníky. Držet krok s aktuálními trendy v grafickém designu vám pomůže udržet si konkurenční výhodu ve vašem oboru.
Přehled nejvýznamnějších trendů v grafickém designu
Zde je 10 nejvýznamnějších trendů, které v letošním roce posouvají hranice kreativity a transformace v grafickém designu.
1. Budoucí fúze
Future fusion připomíná cyberpunkovou estetiku a vyvažuje futuristický, špičkový grafický design s pocitem sounáležitosti. Barevná paleta zůstává zakořeněna v modrých, černých a tmavě hnědých odstínech, doplněných neonovými fialovými, růžovými a azurovými tóny.
Od maskotů a log až po reklamní materiály – budoucnost můžete využít mnoha způsoby, abyste vdechli vaší značce novou vitalitu.
Hlavním rysem tohoto trendu v grafickém designu je jeho schopnost spojovat různé interaktivní prvky a vytvářet tak něco nového a progresivního, jak je vidět na obalu alba níže:
Umělecké dílo využívá plynulé tvary namísto geometrických a kombinuje chladné tóny s kontrastní holografickou postavou uprostřed. Naznačuje digitální nebo technologický vliv, který je charakteristickým znakem budoucího fúzního designu.
2. 3D hyper-surrealismus
Tento trend v grafickém designu klade důraz na realistické, ale surrealistické obrazy, které jsou často vytvářeny pomocí 3D modelování a renderovacích technik.
Zahrnuje abstraktní a organické tvary, zářivé barvy, svérázné postavy a experimentální fonty, aby vytvořil obrazy, které vypadají jako vystřižené z filmů jako Duna nebo Blade Runner.
Rebranding Redditu v roce 2024 tento trend ztělesňuje svým 3D maskotem a logem.
3D hyper-surrealismus je obzvláště užitečný, když grafický designér chce současně sdělit více aspektů zprávy, což umožňuje oslovit široké publikum.
Vytváří pocit nadpozemskosti nebo „podivnosti“, který jste možná zaznamenali v některých nejnovějších módních trendech a kampaních.
Podívejte se na surrealistické ilustrace ilustrátorky Nico Ito pro kabelku Gucci Bamboo 1947. Její dílo je živou koláží fantazie a reality, která kombinuje fotorealistickou luxusní kabelku s nadpozemským pozadím – dokonale vystihuje podstatu 3D hyper-surrealismu.
Vzhledem k tomu, jak designové nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou AutoDraw a Designs.ai, pomohly designérům posunout hranice vizuálních experimentů, bude 3D hyper-surrealismus trendem, jehož popularita bude i nadále růst.
3. Tepelná mapa
Heat mapping využívá barevné přechody k vizuálnímu znázornění hustoty nebo intenzity dat. Používá se v designu uživatelského prostředí (UX), webdesignu a informační grafice k zvýraznění oblastí zájmu nebo aktivity v prostředí bohatém na data.
Nyní však pomalu nachází uplatnění i mimo tradiční oblast vizualizace dat. Dnes designéři vytvářejí poutavé vizuály, které napodobují dynamický rozsah tepelné intenzity a pomocí barevných přechodů a textur jemně předávají sdělení.
Například na propagačním plakátu můžete zvýraznit oblasti, u nichž očekáváte větší pozornost nebo akci, teplými barvami, jako jsou červená a oranžová. Naopak méně důležité oblasti jsou znázorněny chladnějšími barvami, jako jsou modrá a zelená.
Heat mapping pomáhá nasměrovat pozornost publika na klíčové oblasti designu bez jasných vizuálních podnětů.
4. Inkluzivní vizuální prvky a přístupné barevné kombinace
Ačkoli by diverzita a reprezentace měly být standardem v oboru, a ne volbou, v roce 2024 dochází k průlomu.
Inkluzivní grafický design zahrnuje vytváření vizuálního obsahu, který je přístupný a použitelný pro všechny, bez ohledu na jejich schopnosti.
Inkluzivní design zajišťuje, že s obsahem mohou smysluplně interagovat všichni, včetně osob se zrakovým, sluchovým, kognitivním a motorickým postižením. Oslavuje také širší spektrum ras, pohlaví, etnik a tělesných typů.
Klasickým příkladem je knihovna emodži společnosti Google, která nyní zahrnuje celou řadu odstínů pleti, účesů a genderových výrazů.
Kromě toho designéři upřednostňují přístupnost tím, že používají palety barev, které splňují pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG). Díky tomu jsou návrhy snadno viditelné i pro osoby s barvoslepostí.
Trend přístupnosti se však neomezuje pouze na obrazovky stolních počítačů. Nabízí také světlý a tmavý režim a různé úrovně přiblížení pro mobilní obrazovky. Tím je zajištěno, že informace zůstanou čitelné bez ohledu na preference uživatelů a různé platformy.
V loňském roce kampaň „Live There“ společnosti Airbnb využila vysoký kontrast mezi prvky v popředí a pozadí, díky čemuž byl obsah čitelný i pro zrakově postižené osoby.
Tendence k inkluzivitě a přístupnosti uznává sílu designu při budování empatie, porozumění a pocitu sounáležitosti v globálním měřítku.
5. Estetika inspirovaná přírodou
Lidé věnují environmentálním otázkám a problémům větší pozornost než kdykoli předtím, a proto roste i zájem o přírodní vzory a textury. Pro značky však již nestačí přidat nebo integrovat zelenou barvu do designu, aby ukázaly, že se jejich podnikání ubírá „zelenou cestou“.
Do popředí se dostala estetika inspirovaná přírodou, kde se do módy dostávají obrázky květin a rostlin, modré oblohy, dřevěné textury, akvarely a zvířecí vzory, jako jsou zebří potisky, v okouzlujícím trendu grafického designu.
Například obaly se ubírají směrem k čistším, přírodním designům, které kladou důraz na ekologické barevné palety a recyklované materiály.
Kampaň „Botanical Beauty“ značky Yves Rocher dokonale zdůrazňuje motivy inspirované přírodou v klidném a botanickém designu. Vzhledem k tomu, že značka používá ve svých kosmetických produktech přírodní ingredience, uvedla na trh obaly s akvarelovými ilustracemi rostlin.
Samozřejmě se jedná o jeden z grafických trendů, který nelze aplikovat na všechny oblasti. Nicméně design obalů v odvětvích, jako jsou potraviny a nápoje, kosmetika a medicína, může určitě využít sílu a krásu přírody.
6. Estetika koláží z kombinovaných médií
Tento umělecký přístup kombinuje tvary, obrázky, jasné barvy a textury a vytváří tak podnětné kompozice. Koláže například umožňují spontánní a nepředvídatelné výtvory, které mohou hluboce rezonovat s publikem.
Vidíme umělce, kteří mísí kulturní vlivy a vytvářejí živé, mezikulturní odkazy s ohromujícími vizuálními prvky, které vyvolávají nostalgii v jejich digitálních kolážích, zatímco jiní vytvářejí surrealistické krajiny s psychedelickými prvky.
Ať už se jedná o digitální mozaiku nebo ručně vytvořené umělecké dílo typu „vyjmi a vlož“, kombinace různých médií uspořádaných do koláže přináší do popředí grafických designových trendů výraznou a přitažlivou estetiku.
7. Retro-futurismus
V grafickém designu byl retro styl vždy trendy. V posledních letech jsme zaznamenali rostoucí zájem o vintage estetiku a retro-futuristické prvky odkazující na 70., 80. a 90. léta.
Tento trend v grafickém designu oživuje kouzlo texturovaných povrchů, zářivých barev a klasické typografie s fonty jako Lobster, Metropolis a Pacifico.
Podniky využívají potenciál tohoto trendu inovativními způsoby, aby zaujaly publikum, odlišily svou značku a vyprávěly poutavý příběh.
Patří sem například reklamy, ve kterých se klasická auta prohánějí futuristickou městskou krajinou nebo modelky v retro oblečení v kontextu vesmírného průzkumu, které kombinují nostalgii s futurismem a vytvářejí tak silný vizuální dojem.
Retro-futurismus překonává generační rozdíly a jedinečným způsobem komunikuje komplexnost, jednoduchost, inovace a tradici.
8. Retro pixely
Vzpomínáte si na počítačovou grafiku Nintendo, Sega Genesis a Atari 2600? Dřívější hry jako Super Mario a Pac-Man, spojené s 8bitovými prvky ve stylu pixelů, byly v 80. a 90. letech oblíbené u všech. Pixelový vizuální styl se vrátil.
V současné době designéři používají pokročilý software pro návrh her, aby kombinovali blokové vizuály, omezené barevné palety a charakteristické mřížkové vzory a vyvolali tak nostalgii a jednoduchost.
Tento designový trend však mohou úspěšně implementovat pouze některé podniky. Několik populárních značek však sází na „retro“ vzhled a styl.
Například společnost Lacoste ve spolupráci s Minecraftem proměnila své charakteristické logo s krokodýlem do pixelové podoby a vytvořila kolekci oblečení a doplňků inspirovanou estetikou této hry.
Na druhou stranu Minecraft představil ve svých virtuálních hrách speciální herní předměty, jako jsou oblečení značky Lacoste a speciálně navržená mapa s názvem „Croco Island“.
Příklad ukazuje, jak retro pixely vylepšily kreativní podstatu obou značek a vytvořily pohlcující zážitky, které překlenuly propast mezi reálným a digitálním světem.
9. Experimentální typografie
Tento trend v grafickém designu zahrnuje kreativní využití rozvržení, písem a tvarů písmen a vytváří zajímavá experimentální písma.
Na rozdíl od tradiční typografie, která se zaměřuje především na konzistenci a čitelnost, zejména v tištěných a digitálních médiích, experimentální typografie upřednostňuje zacházení s písmeny a slovy jako s uměleckými formami samy o sobě.
Obrázek níže je vynikajícím příkladem toho, jak vnímáme písmena a text a jak s nimi interagujeme.
Socha písmene „Y“ přetváří typografický znak na trojrozměrný objekt. Kombinuje abstraktní tvary s jinými materiály (vaječné skořápky) a látkami (tyrkysová kapalina).
Hravým přístupem k CGI plynule spojuje průmyslové prvky a vybízí diváky, aby na písmeno nahlíželi v novém světle, které přesahuje jeho místo v abecedě nebo sadě fontů.
Experimentální typografie bezpochyby dodává grafickému designu jedinečný nádech, který je stejně podnětný k zamyšlení jako vizuálně poutavý.
10. Anti-design
„Anti-design“ je to poslední, co byste očekávali v seznamu trendů v grafickém designu. Pro mnoho designérů je však preferovanou estetikou.
Anti-design je moderní přístup, který se snaží rozšířit možnosti designu. Vyznačuje se chaotickým rozvržením, kontrastními barvami a nekonvenční a často rušivou typografií.
Anti-design zpochybňuje očekávání publika a vyvolává emotivnější nebo kontemplativnější reakci tím, že nabízí alternativu k přijatým standardům designu. Často čerpá inspiraci z avantgardních uměleckých hnutí, jako je dadaismus nebo brutalismus.
Ačkoli je anti-design praktický jen pro některé aplikace, našel si své místo v uměleckých, kulturních a specifických komerčních kontextech, kde je cílem učinit odvážné prohlášení nebo zpochybnit normy.
Role pokročilých technologií při utváření trendů v grafickém designu
Nejvýznamnější trendy v grafickém designu se často vyvíjejí souběžně s technologiemi. V grafickém designu ovlivňují technologie jak proces navrhování, tak i finální podoby návrhů. Které technologie mají tedy potenciál vylepšit vizuální komunikaci a design v roce 2024? Pojďme to zjistit.
1. Generativní AI
Představte si, že používáte nástroj, který rozumí vašim záměrům v oblasti designu, navrhuje palety barev na základě vaší cílové skupiny a vytváří moodboardy inspirované vámi vybranými referencemi. Přesně to dělá generativní AI.
Využívá algoritmy a modely strojového učení (ML) k generování obrázků, vzorů, rozvržení a designových prvků. Navíc dokáže automatizovat změnu velikosti obrázků, odstranění pozadí a korekci barev, čímž uvolňuje designérské týmy, aby se mohly soustředit na jiné úkoly, jako je například vytváření strategií.
Generátory umění založené na umělé inteligenci, jako jsou DALL-E, Midjourney a Jasper Art, ohromily profesionální designéry svou schopností převádět text do realistických obrázků.
Zefektivňují pracovní postupy a nabízejí inspiraci. A ano, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, AI není tu proto, aby kradla práci, ale aby byla dokonalým pomocníkem designérů.
2. Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR)
Ačkoli technologie AR a VR existují již několik let, jsou nyní propagovány jako další velká novinka v grafickém designu, a to z dobrého důvodu. Kreativní ředitelé používají AR k vytváření jedinečných interaktivních reklamních kampaní, které zvyšují zapojení publika a jsou pastvou pro oči.
Například billboardy nebo plakáty mohou přímo z mobilního zařízení uživatele vyvolat pohlcující zážitky se značkou, jako jsou virtuální vyzkoušení nebo interaktivní hry. AR může překrývat fyzické prostory digitálními informacemi a pomáhat tak vizualizovat architektonické nebo interiérové projekty.
Aplikace IKEA Place například umožňuje uživatelům umístit 3D modely produktů IKEA do svého prostředí pomocí fotoaparátu smartphonu.
Na druhou stranu VR umožňuje designérům vytvářet plně pohlcující prostředí pro hry, virtuální události nebo simulace. To zahrnuje vše od realistických architektonických prohlídek až po fantastické krajiny pro zábavu.
VR nabízí nové příležitosti v oblasti UX designu, které od designérů vyžadují, aby při své tvorbě zohledňovali prostorovou navigaci, 3D interakci a multisenzorické zážitky.
3. 3D design a tisk
3D design a tisk, souhrnně označované jako aditivní výroba, zahrnují vytváření trojrozměrných pevných objektů z digitálního souboru.
Proces začíná 3D designem, kde designéři používají specializovaný software k modelování objektů ve třech rozměrech. Tento digitální model slouží jako předloha pro 3D tiskárnu.
Tiskový proces zahrnuje vrstvení materiálů, jako je plast, kov nebo pryskyřice, podle potřeby na základě digitálního návrhu, aby se vytvořil 3D objekt.
3D design a tisk snižují množství odpadu a umožňují vytvářet složitější a přizpůsobené tvary, které by pomocí jiných výrobních technik nebyly realizovatelné.
V posledních letech se tento trend rozšířil do nových odvětví, jako je biomedicína, kde se používá pro navrhování a tisk protetických náhrad na míru a tkáňové inženýrství, stejně jako ve stavebnictví, kde se používá pro prototypování a výrobu stavebních komponentů.
Jak řídit svůj tým grafických designérů
Doufáme, že tyto trendy v grafickém designu pomohou vašemu designérskému týmu najít novou inspiraci pro jeho kreativní práci.
Pouhá inspirace však zdaleka nestačí. Od brainstormingu inovativních nápadů a interpretace zadání až po vytváření jedinečných návrhů, které osloví vaši cílovou skupinu, má váš designový tým na starosti mnoho úkolů.
K zvýšení produktivity designérů a dosažení cílů týmu potřebujete správné nástroje a strategie. Zde je návod, jak na to.
1. Stanovte jasné pokyny a cíle pro design
Jasně definované pokyny pro značku a výrazná vizuální identita pomáhají udržet všechny vaše designové projekty v souladu s estetikou vaší značky.
Tyto pokyny by měly zahrnovat barevné schéma, fonty, typografii a celkový „vzhled“ vaší značky, aby váš designový tým lépe pochopil vaši vizi a cíle, kterých se snažíte dosáhnout.
Například komplexní stylový průvodce pro nový brandingový projekt by podrobně popisoval paletu barev, výběr písma, použití loga a styl obrazového materiálu.
Může to být referenční bod pro veškerou související designérskou práci, který zajistí konzistenci napříč různými designérskými prvky a platformami.
Využijte šablonu pokynů pro značku ClickUp, aby byl tento proces rychlý a bezproblémový.
Pomocí šablony ClickUp Design Brief Whiteboard Template můžete na jednom místě sepsat požadavky klientů, cíle, cílový trh, hlavní přednosti značky a reference.
Aby byl aktualizovaný stylový průvodce vaší značky přístupný celému týmu, uložte jej do sdíleného pracovního prostoru pomocí ClickUp Docs.
2. Podporujte pravidelné brainstormingové schůzky
V jakékoli kreativní oblasti je zásadní mít svobodu studovat trendy, vyměňovat si nápady s kolegy a přicházet s inovativními řešeními obchodních potřeb.
Chcete-li podnítit kreativitu svého designérského týmu, zvažte zavedení týdenní „kreativní hodiny“, během které budou moci představit své designové koncepty, diskutovat o nových nástroje pro webový design nebo inspirativní portfolio, které je zaujalo.
ClickUp Whiteboards jsou velmi užitečné pro spolupráci v reálném čase. Brainstormujte, přidávejte poznámky a obrázky a sdílejte své nejlepší nápady na kreativní plátně. Svou práci můžete obohatit o kontext propojením s úkoly, soubory, ClickUp Docs a dalšími prvky, které vám pomohou rozjet práci.
Atmosféra, která podporuje vznik rozmanitých designových nápadů, posiluje soudržnost týmu a usnadňuje spolupráci.
Pomocí šablon grafického designu nasměrujte svůj tým správným kreativním směrem.
3. Implementujte efektivní techniky řízení projektů
Při řízení designových projektů, bez ohledu na jejich velikost, může robustní systém procesů vést váš tým od nápadu k realizaci a zajistit, že nebude opomenut žádný detail.
Efektivní designové týmy používají software pro spolupráci na designu, aby sledovaly termíny, definovaly odpovědnosti a zajistily hladký průběh projektu.
Software ClickUp Design Project Management Software poskytuje centralizovanou platformu pro shromažďování a organizování požadavků a priorit v oblasti designu, poskytování a přijímání zpětné vazby k designu a zefektivnění vašich pracovních postupů v oblasti designu. Manažerům také poskytuje komplexní přehled o časových harmonogramech a úkolů týmu.
Získejte přehled o dostupnosti všech členů, podívejte se, na čem každý z nich pracuje, a stanovte priority na individuální i týmové úrovni ve svém designérském týmu.
To v kombinaci s časovým sledováním, sprintovými zprávami a přehledy o pracovní zátěži vám umožní efektivně realizovat jakýkoli designový projekt a usnadní schvalování a zpětnou vazbu.
4. Poskytujte příležitosti k neustálému učení a rozvoji
Grafický design je neustále se vyvíjející obor. Podporujte svůj tým, aby se držel krok s nejnovějšími trendy v designu a softwaru, poskytněte mu přístup k online kurzům, workshopům a webinářům a povzbuzujte jej k získávání certifikátů v oblasti designu.
Můžete nabídnout rozpočet na vzdělávání a rozvoj pro členy týmu, aby se mohli přihlásit do online kurzů na platformách jako Udemy nebo Skillshare, a motivovat seniorní grafické designéry k účasti na seminářích o leadershipu. Alternativně můžete uspořádat čtvrtletní workshop, kde externí odborník naučí tým nové designové techniky nebo software, jako jsou nástroje pro designové myšlení.
Navíc povzbuďte své designéry, aby předvedli své zdokonalené dovednosti a úspěchy prostřednictvím aktualizovaných portfolií. Šablona ClickUp Design Portfolio je k tomu ideální. Pomáhá designérům uspořádat jejich projekty vizuálně atraktivním způsobem.
5. Zaveďte pravidelné schůzky pro zpětnou vazbu a hodnocení
Naplánujte si dvakrát týdně individuální a týmové hodnotící schůzky, abyste mohli poskytnout zpětnou vazbu k probíhajícím projektům. Tento proces oboustranné komunikace umožňuje členům týmu vyjádřit své myšlenky a obavy, pomáhá udržovat kvalitu práce a rychle řeší překážky.
Šablona pro kontrolu designu od ClickUp vám v tom může efektivně pomoci. Pomáhá udržet všechny zúčastněné strany na stejné vlně, pokud jde o rozhodnutí týkající se designu, a poskytuje týmům konzistentní proces pro hodnocení a schvalování návrhů.
Kromě toho pořádávejte měsíční individuální schůzky, na kterých budete diskutovat o individuálním pokroku, kariérních cílech a jakékoli osobní pomoci, kterou by mohli potřebovat.
Grafici, jste připraveni zaujmout v roce 2024?
Tento rok je pro design skutečně vzrušující, protože se pozornost přesouvá k originalitě a individualitě značky.
Designéři a značky jsou připraveni inovativně komunikovat s publikem a zapojovat ho.
Nové technologie, jako jsou AI a AR/VR, budou i nadále přispívat k urychlení inovací v oblasti designu a komplexní vizuální komunikace.
Plánujte, realizujte a dosahujte svých cílů v oblasti designu co nejefektivněji pomocí nejnovějších designových nástrojů a technik.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaké jsou hlavní trendy v grafickém designu pro rok 2024?
Mezi hlavní trendy v grafickém designu v roce 2024 patří fúze budoucnosti, 3D hyper-surrealismus, teplotní mapování, inkluzivita a přístupnost, estetika inspirovaná přírodou, estetika koláží z kombinovaných médií, retro-futurismus, retro pixely, experimentální typografie a anti-design.
2. Jaké tvary budou v roce 2024 v módě?
V roce 2024 se grafický design a designéři odklánějí od rigidních geometrických tvarů a přijímají plynulejší a abstraktnější formy. Křivky a organické tvary nahrazují přímky. Existuje také tendence k zemitým vektorovým obrázkům a nafukovacím 3D objektům, které napodobují vzhled nafouknutých předmětů s měkkým, nadýchaným povrchem, což je odkaz na technologicky orientované trendy v designu.