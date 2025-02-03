Využijte 10 nejlepších softwarů pro návrh her v roce 2025

Máte už dlouho v hlavě nápad na hru? Představte si, že byste ten nápad mohli realizovat! Dnes máte možnost vytvořit si vlastní videohru, i když nejste odborník na programování. ?
Vývoj úspěšného digitálního herního produktu však není žádná procházka růžovým sadem. Vyžaduje důkladné plánování, týmovou spolupráci a hluboké porozumění vaší hráčské základně a perspektivám zapojení. Ale tvůrci her se nikdy nevyhýbají výzvám, že?
Naštěstí najdete spoustu softwarových nástrojů pro návrh her, které vám pomohou efektivně plánovat, vytvářet, testovat a nasazovat všechny druhy videoher napříč žánry.
Shromáždili jsme 10 nejlepších softwarových řešení pro návrh her, které podpoří vaše kreativní nápady, pomohou vám vytvořit úžasné návrhy a promění vaše herní sny v pixelovou realitu.
Co byste měli hledat v softwarových nástrojích pro návrh her?
Software pro návrh her zahrnuje základní nástroje pro plánování a tvorbu konceptu, struktury, mechaniky, nasazení a správy videoher. Usnadňuje brainstorming, dokumentaci a tvorbu prototypů pro herní designéry.
Software pro vývoj her se naopak více zaměřuje na přeměnu návrhů a konceptů na plně hratelné hry.
Většina řešení pro tvorbu her podporuje jak návrh, tak vývoj. Zde je několik významných charakteristik, které byste měli hledat v žádoucí aplikaci:
- Snadné použití: Produkt by měl mít uživatelsky přívětivé rozhraní jak pro začátečníky, tak pro zkušené vývojáře.
- Škálovatelnost pro více platforem: Měl by podporovat testování a distribuci her napříč platformami, včetně mobilních zařízení, konzolí, PC a VR/AR.
- Grafické funkce: Měli byste mít k dispozici digitální tabuli, nástroje pro tvorbu vývojových diagramů a korektury, abyste mohli vytvářet vysoce kvalitní grafické efekty s 2D/3D renderováním.
- Preference v oblasti programování: Software by měl odpovídat vašim programovacím dovednostem a podporovat příslušné programovací jazyky nebo umožňovat možnosti bez programování.
- Správa aktiv a projektů: Měl by mít sadu funkcí pro efektivní práci s herními aktivy, jako jsou zvukové soubory, modely, storyboardy a textury, a také pro správu projektových úkolů.
- Synchronizace týmu: Ideální software by měl nabízet funkce pro spolupráci, jako je kontrola verzí a sdílení zdrojů, automatizační nástroje a doručování obsahu založené na cloudu, aby se zefektivnily pracovní postupy týmu.
10 nejlepších softwarů pro návrh a vývoj her
Přinášíme vám výběr toho nejlepšího softwaru pro návrh her, díky kterému bude vaše tvůrčí cesta hladší než pohyb joysticku. ?️
Podívejme se na jejich nejlepší funkce, omezení a cenové možnosti.
1. ClickUp
ClickUp je dokonalý všestranný nástroj pro zefektivnění projektů herního designu a vývoje. Tento uživatelsky přívětivý software vám pomůže naplánovat, sledovat a dokonale provést každý krok projektu. ✨
Platforma se pyšní komplexní sadou funkcí pro dohled nad celým životním cyklem projektu. Zapojte svůj designérský tým do ClickUp Whiteboards a zjednodušte společné brainstormingy pomocí přizpůsobitelných pláten, myšlenkových map, UML diagramů, lepících poznámek, mediálních položek a projektových plánů.
Objekty z Whiteboardu můžete jediným kliknutím převést na úkoly ClickUp nebo je uložit do své znalostní báze jako dokumenty ClickUp. Zobrazení Chat této platformy je vynikající pro týmové konverzace prostřednictvím vláknových diskusí, emodži, komentářů a zmínek.
Dalším kreativním nástrojem, který si zamilujete, je ClickUp AI, univerzální asistent pro psaní, který generuje nápady na obsah videoher, časové osy nasazení, skriptované interakce nebo dialogy NPC a mnoho dalšího!
S šablonami ClickUp získáte všechny typy plánů pro návrh her, mapování konceptů, vývoj a nasazení. Vyzkoušejte například šablonu dokumentu pro návrh her ClickUp, abyste:
- Napište koncept hry
- Určete zamýšlené vizuální a tematické styly.
- Nastíňte systémy, které budou použity pro vývoj, design a finální dodání hry.
ClickUp slouží také jako efektivní nástroj pro správu produktů. Podporujte transparentnost týmu tím, že zajistíte zpětnou vazbu v reálném čase a kontrolu pracovních postupů, a udržujte své spolupracovníky v souladu s cíli projektu. Díky ClickUp Sprints můžete zefektivnit své backlogy a optimalizovat proces rozhodování před spuštěním hry.
Získejte ucelený přehled o pracovních postupech při vývoji her na ClickUp Dashboards, přizpůsobitelném prostoru s více než 15 zobrazeními a nástroji pro vytváření reportů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Praktické řízení projektů prostřednictvím spolupráce
- Komunikace a úpravy v reálném čase
- Komplexní podpora pro správu produktů
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí
- Komplexní panely s widgety pro sledování času a sprinty
- Možnosti automatizace časově náročných manuálních úkolů
- Více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení s barevným kódováním
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi
- K dispozici v cloudu a na všech mobilních a stolních systémech.
Omezení ClickUp
- Funkce AI jsou omezeny na placené tarify.
- Mobilní aplikace nemá stejnou funkčnost jako webové a desktopové aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Construct 3
Construct 3 je nástroj pro vývoj her vhodný pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti s programováním. Nabízí plně grafické rozhraní pro tvorbu her pomocí drag-and-drop.
Ačkoli tento nástroj nevyžaduje programování, umožňuje vám ponořit se do JavaScriptu pro pokročilejší vývoj her. Vytvořte hratelnou verzi svého konceptu v mžiku pomocí rychlého prototypování.
Construct 3 je šitý na míru pro tvorbu jednoduchých 2D her. Herní designéři tento nástroj používají k začlenění 3D prvků do her pomocí Z elevace, která umožňuje manipulovat s vertikální polohou 2D objektů nebo vrstev na ose Z. Pozvedněte svou práci pomocí 3D zkreslení sítě a úpravou úběžného bodu tak, aby odpovídal vaší umělecké vizi. ?️
Plynule přecházejte od návrhu her k animaci pomocí časové osy a využijte scénový graf k vytvoření hierarchie objektů, která umožňuje synchronizovaný pohyb, změnu velikosti a otáčení.
Vytvořte 3 nejlepší funkce
- Webový nástroj s offline režimem
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro software pro návrh her
- Umožňuje rychlé vytváření prototypů.
- Podpora 2D a 3D designu
- Podporuje export do formátů HTML5, Android, iOS, Windows a Mac.
Vytvořte 3 omezení
- Současné uživatelské rozhraní může vývoj her bez programování značně zkomplikovat.
- Mohlo by být více tutoriálů.
Ceny Construct 3
- Osobní: 59,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 199 $/měsíc na uživatele
- Vzdělávání: 14,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Vytvořte 3 hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
3. GameSalad
S GameSalad, uživatelsky přívětivým softwarem pro tvorbu 2D videoher, můžete snadno přecházet z režimu hráče do režimu tvůrce. ?
Díky tomu může kdokoli, bez ohledu na zkušenosti s programováním, realizovat své herní nápady. Vytvořte svou první hru během několika hodin pomocí zjednodušených funkcí drag-and-drop a one-click, které urychlují vývoj her. Tato přístupnost činí GameSalad vynikajícím vzdělávacím nástrojem pro výuku základů herního designu.
GameSalad se pyšní klíčovými funkcemi, jako je In-App Previewer pro testování logiky a chování her. Podporuje publikování na různých platformách, včetně iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 a Mac. Navíc mohou vývojáři okamžitě publikovat hry na HTML5-poháněné GameSalad Arcade.
Nejlepší funkce GameSalad
- Platforma bez nutnosti programování
- Vhodné pro výuku počítačového myšlení ve třídě.
- Snadno pochopitelné funkce pro tvorbu her pro vývojáře
- Skvělá technická podpora
- Rozhraní typu drag-and-drop
Omezení GameSalad
- Při větších projektech dochází občas k pádu aplikace.
- Omezená funkčnost ve srovnání s podobnými nástroji
Ceny GameSalad
- GameSalad Basic: až 17 $/měsíc
- GameSalad Learn@Home: 8 $/měsíc
- GameSalad Pro: až 25 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze GameSalad
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
4. Blender
Pokud hledáte bezplatný software pro 3D modelování, Blender je vaším rytířem v lesklé zbroji! ?️
Patří mezi nejlepší open-source nástroje pro 3D modelování a nabízí kompletní sadu funkcí pro modelování, animaci, renderování, kompozici a sledování pohybu zcela zdarma.
Blender jde díky své simulační funkci nad rámec modelování a animace a umožňuje uživatelům vytvářet různé efekty, jako je kouř, oheň a tekutiny. Mezi další jedinečné nástroje patří Grease Pencil pro 2D animaci a renderovací engine pro ultrarealistické vizuální efekty.
Získáte také přístup k funkcím pro úpravu videa a VFX, jako je vestavěný kompozitor a sledování kamery, což z něj činí komplexní řešení pro tvorbu 3D obsahu a postprodukci.
Blender navíc nabízí přizpůsobitelné rozhraní s nastavitelným rozložením, barvami, velikostmi a fonty. Využijte sílu stovek doplňků vytvořených komunitou nebo si vytvořte vlastní pomocí uživatelsky přívětivého Python API programu Blender.
Nejlepší funkce programu Blender
- Bezplatný software pro 3D modelování
- Digitální sochařství
- Vysoce kvalitní nástroje pro rigging a animaci
- Kompatibilní s Windows, macOS a Linuxem.
Omezení programu Blender
- Omezené možnosti úpravy videa
- Platforma se může novým uživatelům jevit jako příliš složitá.
Ceny Blenderu
- Zdarma
Hodnocení a recenze programu Blender
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
5. Godot
Godot je herní engine, na který jste čekali, ať už jste nováček nebo zkušený programátor. Je zcela zdarma a open source pod licencí MIT. ?
Engine Godot je univerzální a podporuje tvorbu 2D i 3D her. Odlišuje se tím, že se od samého počátku soustředí na 2D design, což vede k lepšímu výkonu, menšímu počtu chyb a efektivnějšímu pracovnímu postupu.
Tento software využívá k designu charakteristický přístup založený na scénách, kde každá „scéna“ kombinuje herní prvky, jako jsou sprajty, zvuky a skripty. Vnořujte své scény nebo vytvářejte hierarchii pro snadnou organizaci a úpravy.
Díky uživatelsky přívětivému systému drag-and-drop a vestavěnému skriptovacímu nástroji GDScript (podobnému Pythonu) je platforma Godot snadno pochopitelná i pro začátečníky.
Godot navíc umožňuje přizpůsobení a optimalizaci pro konkrétní projekty, pokud máte dobré znalosti jazyka C++.
Nejlepší funkce Godotu
- Kompatibilní s Windows, Mac, Linux, Android, iOS a HTML5.
- Integrovaný skriptovací jazyk
- Snadné osvojení
- Podporuje platformu .NET.
- Četné jazykové vazby (pro Rust, Nim, Python, JavaScript atd.)
Omezení Godotu
- Omezená oficiální dokumentace
- Logistická podpora by mohla být vylepšena.
Ceny Godotu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Godotu
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
6. Unreal Engine
Unreal Engine, vyvinutý společností Epic Games, je software pro návrh her, který vládne světu AAA herních studií. Stojí za úspěšnými tituly jako Fortnite, BioShock, Borderlands a Dishonored. ?
Toto řešení nabízí funkce jako hot reloading, okamžité náhledy her, filmové nástroje, efekty post-processing, podporu AI a rozsáhlou knihovnu assetů. S pluginem MetaHuman můžete vytvářet vysoce kvalitní digitální postavy s vlasy a oblečením, včetně osmi úrovní detailů pro realismus herních postav nové generace.
Nabízí úchvatný vizuální obsah s fyzikálně založeným renderováním, dynamickými stíny, realistickými odrazy, výkonnými nástroji pro osvětlení a flexibilním editorem materiálů.
Unreal Engine poskytuje bezplatný přístup ke svému kompletnímu zdrojovému kódu v jazyce C++, což uživatelům umožňuje studovat, přizpůsobovat, rozšiřovat a ladit tento engine. Jeho škálovatelná a osvědčená architektura klient/server vylepšuje nastavení multiplayerových projektů.
Nejlepší funkce Unreal Engine
- Podporuje export do počítačů, mobilních zařízení, herních konzolí a VR.
- Plný přístup ke zdrojovému kódu
- Návody pro snadné učení
- Robustní rozhraní API C++
- Vlastní plány pro vytváření herní logiky bez programování
Omezení Unreal Engine
- Omezená podpora komunity a enginu
- Pro správnou funkci je vyžadován výkonný počítač.
Ceny Unreal Engine
- Zdarma
Hodnocení a recenze Unreal Engine
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
7. GameMaker
GameMaker je univerzální nástroj, který vítá na svém kreativním hřišti všechny, od začátečníků a nezávislých tvůrců až po zkušené profesionály. ?
Obsahuje intuitivní vizuální skriptovací systém pro ty, kteří nechtějí programovat, a zároveň nabízí programovací možnosti pro další přizpůsobení. Pro vytváření 2D her si můžete vybrat mezi možnostmi GML Code nebo Visual. Získáte také nástroje pro programování, návrh úrovní, zvuk a kompilaci.
Funkce Room Editor nabízí možnosti pro aktivaci fyzikální simulace, správu návrhových nástrojů a nastavení ovládání kamery. Vytvářejte personalizované objekty pomocí Object Editor a přizpůsobte si pracovní prostor tak, aby vyhovoval vašemu projektu.
Popusťte uzdu své kreativitě a vytvářejte nebo importujte vlastní pozadí, animace postav a sprajty, nebo použijte funkci Image Editor k úpravám a správě osobních 2D herních prvků.
GameMaker má řadu pokročilých funkcí, jako je správa zdrojového kódu, nákupy v aplikaci, síťové hraní pro více hráčů a rozšíření třetích stran.
Nejlepší funkce GameMakeru
- Exportujte do Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch atd.
- Vhodné pro začátečníky
- Analýza v reálném čase
- Bohaté funkce pro úpravy
- Funkce debuggeru pro identifikaci chyb
Omezení GameMakeru
- Obvykle vyžaduje zvládnutí skriptovacího jazyka.
- Omezené funkce pro 3D projekty
Ceny GameMakeru
- Zdarma
- Tvůrce: 4,99 $/měsíc
- Indie: 9,99 $/měsíc
- Enterprise: 79,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze GameMaker
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
8. Unity
Unity je jedním z nejpoužívanějších řešení pro návrh her, které bylo použito při tvorbě populárních titulů jako Among Us Valheim, Assassin’s Creed: Identity a Escape From Tarkov. ❤️?
Unity vám poskytne cenné prostředky pro proces návrhu uživatelského rozhraní a umožní vám vytvářet 2D i 3D hry kompatibilní s celou řadou platforem, včetně Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 a Switch.
Kreativní týmy mohou hladce spolupracovat ve stejném prostředí, což usnadňuje rychlou iteraci. Ať už se jedná o tvorbu světů, animace, filmové sekvence nebo renderování, Unity Editor se snadno harmonizuje s nástroji jako Maya nebo Blender.
Na rozdíl od některých alternativ v tomto seznamu vyžaduje Unity znalost programování, takže pro plné využití jeho možností je nezbytná znalost jazyka C#. Pro ty, kteří mají omezené zkušenosti s programováním, nabízí platforma rozsáhlé tutoriály a vzdělávací zdroje vhodné pro začátečníky.
Nejlepší funkce Unity
- Četné zdroje aktiv
- Podporuje vývoj napříč platformami.
- Snadné použití
- Spousta vzdělávacích materiálů
- Vhodné pro 2D i 3D hry.
Omezení Unity
- Složité požadavky na kódování mohou být pro neprogramátory zastrašující.
- Občas dochází k selhání.
Ceny Unity (pro jednotlivce a týmy)
- Unity Pro: 2 040 USD/rok za jedno pracovní místo
- Unity Industry: 4 950 USD/rok za jedno pracovní místo
- Unity Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Roční plány musí být předplaceny.
Hodnocení a recenze Unity
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
9. Allegro
Allegro je multiplatformní knihovna určená pro programování videoher a multimediálních aplikací. Ačkoli nejde o plnohodnotný herní engine, nabízí vývojářům flexibilní základnu pro přizpůsobení programů. Primárně se zabývá běžnými úkoly na nízké úrovni, jako je vytváření oken, zpracování uživatelských vstupů, načítání dat, vykreslování obrázků a přehrávání zvuku.
Nezávislí vývojáři her s omezenými zdroji používají Allegro, aby se mohli soustředit na kreativní návrh her bez rozsáhlého výzkumu a vývoje. Větší týmy jej mohou využít jako stabilní základnu pro zefektivnění vývoje herního enginu a stabilizaci projektu.
Ačkoli je Allegro určeno pro jazyky C a C++, lze jej použít i s jinými programovacími jazyky.
Nejlepší funkce Allegro
- Funguje na Windows, Mac OS X, Linux, Android a iPhone.
- Možnosti nahrávání zvuku
- Uživatelsky přívětivé a intuitivní API
- Načítání a vykreslování fontů
- Podporuje přehrávání videa
Omezení Allegro
- Je potřeba více tutoriálů a dokumentace.
- Náročné na implementaci v jiných jazycích než C a C++.
Ceny Allegro
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Allegro
- G2: 4,8/5 (5+ recenzí)
- SourceForge: 5/5 (více než 20 recenzí)
10. Wwise
Wwise je váš škálovatelný zvukový pomocník v oblasti vývoje her, který nabízí různé nástroje pro návrh a vývoj, aby vaše zvuková vize ožila. ?
Tento software nabízí tvůrčí svobodu díky dynamickým možnostem mixování, které efektivně řídí prioritu a zpracování zvuku. Wwise Spatial Audio vyniká ve vytváření imerzivních prostředí, protože se specializuje na virtuální akustiku, šíření zvuku a prostorově informované renderování zvuku.
Wwise umožňuje přizpůsobit hudební podkresy na základě pravidel pro nejlepší přehrávání segmentů. Navíc zvukoví designéři mohou využívat řadu vestavěných syntezátorů, které umožňují vytvářet čistý a rozmanitý zvuk.
Nejlepší funkce Wwise
- Bezplatné online výukové materiály a ukázkové projekty
- Otevřené API
- Integrace s Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker a dalšími
- Kompatibilní s iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4 atd.
Omezení Wwise
- GUI by mohlo využít vizuální vylepšení.
- Zvukové přechody (fade in/fade out) mohou být lepší.
Ceny Wwise
- Indie: Zdarma
- Pro: 7 000 $ za projekt a platformu
- Premium: 22 000 $ za projekt a platformu
- Platinum: 40 000 $ za projekt a platformu
*Placené plány jsou jednorázové nákupní možnosti.
Hodnocení a recenze Wwise
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (méně než 5 recenzí)
Vylepšete svou hru pomocí špičkového softwaru pro návrh her
Návrh her může být vzrušující a zároveň zastrašující! Realizujte ambiciózní koncepty s pomocí našich uvedených softwarových řešení pro vývoj her.
Pokud váš projekt vyžaduje intenzivní brainstorming a koncepční práci, vyzkoušejte ClickUp! Využijte jeho vizualizační a kolaborační funkce k realizaci své další kreativní vize. ⭐