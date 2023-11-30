10 nejlepších certifikátů v oblasti designu v roce 2025

Vaše online prezentace musí být vizuálně atraktivní a poskytovat plynulý uživatelský zážitek, aby přilákala a udržela zákazníky.
Ale stejně jako v jakékoli jiné oblasti, i v designu je třeba se učit a používat nové nástroje, abyste se udrželi na špičce.
Pokud hledáte způsoby, jak podpořit svůj profesní růst, získání správné certifikace v oblasti designu vám pomůže otevřít nové příležitosti a osvojit si triky tohoto oboru.
Vzhledem k četným možnostem dostupným na trhu je výběr optimální certifikace v oblasti designu velmi důležitý. Nicméně samotný počet možností činí tento proces velmi náročným. Udělali jsme za vás přípravnou práci a vybrali jsme 10 nejlepších certifikací v oblasti designu, které slibují posun vaší kariéry a kreativity.
Co je certifikace v oblasti designu?
Certifikace v oblasti designu je formální uznání udělené osobám, které prokázaly vysokou úroveň znalostí v konkrétních oborech designu. Potvrzuje dovednosti, znalosti a schopnost designéra splňovat průmyslové standardy.
Získání certifikace v oblasti designu zahrnuje absolvování strukturovaného studijního programu, složení zkoušek a v mnoha případech také splnění praktických požadavků.
Tyto certifikace pokrývají různé oblasti designu, jako je grafický design, design uživatelského rozhraní a uživatelského zážitku, vizuální design a webový design. Jedná se o cenné kvalifikace, které zvyšují profesionální důvěryhodnost designéra a otevírají nové kariérní příležitosti.
Kariérní výhody získání certifikace v oblasti designu
V konkurenčním prostředí designu není certifikace jen dokladem o kvalifikaci, ale strategickým krokem, který ovlivní vaši kariéru. Zde je přehled toho, jak investice do certifikace v oblasti designu může významně ovlivnit váš profesní růst:
- Zvýšená důvěryhodnost: Certifikáty v oblasti designu slouží jako nezávislé potvrzení vašich schopností a vzbuzují důvěru klientů, zaměstnavatelů a spolupracovníků ve vaše grafické dovednosti a znalosti.
- Příležitosti k profesnímu růstu: Certifikace vynikají ve vašem profesním životopise, ať už usilujete o povýšení nebo uvažujete o změně pozice. Prokazují vaši snahu o neustálé zdokonalování.
- Rozšířené dovednosti: Certifikační programy obvykle rozšiřují vaše dovednosti o nejnovější nástroje a technologie, což vám pomáhá udržet si náskok před trendy v oboru. Řekněme, že jste získali certifikaci v oblasti 3D modelování a animace, kde jste se naučili oživovat statické koncepty. S těmito novými dovednostmi se můžete profilovat jako všestranný designér schopný splnit požadavky dynamických odvětví, jako jsou hry a virtuální realita.
- Výhody networkingu: Mnoho certifikačních programů nabízí přístup k sítím a akcím, kde se můžete setkat s dalšími certifikovanými profesionály, potenciálními mentory a lídry v oboru.
- Potenciál růstu platu: Certifikovaní odborníci často dosahují vyšších platů, což odráží hodnotu jejich specializovaných znalostí a dovedností. Pokud byste si například vybrali certifikaci v oblasti digitálního marketingového designu, mohli byste zastávat pozice, kde by vaše dovednosti přímo přispívaly k generování příjmů, což by ospravedlňovalo vyšší plat.
10 certifikátů v oblasti designu
Zde je seznam 10 nejlepších certifikátů v oblasti designu, které jsme pro vás vybrali. Od zdokonalení vašich dovedností v oblasti designu uživatelského rozhraní až po zvládnutí umění vytvářet vizuálně poutavé zážitky – tyto certifikáty pokrývají různé disciplíny designu.
1. Adobe Certified Professional (ACP)
Certifikace Adobe Certified Professional, dříve Adobe Certified Associate, potvrzuje vaše znalosti nástrojů Adobe Creative Cloud. Prokazuje vaše odborné znalosti v oblasti tvorby poutavé grafiky, ilustrací a layoutů.
Jedna z těchto certifikací dokládá odborné znalosti v oblasti konkrétního softwaru Adobe a potvrzuje vaše znalosti základních principů a dovedností v oblasti designu, jako jsou například schopnosti v oblasti projektového řízení.
- Cena: ~180 $
- Délka trvání: Délka zkoušky je přibližně 50 minut.
- Úroveň kurzu: středně pokročilí až pokročilí
2. Certifikát UX Design Professional – Google
Google ve spolupráci s Coursera nabízí certifikát Google UX Design Professional Certificate, program uznávaný v oboru.
Učební plán pokrývá základní aspekty UX, včetně výzkumu uživatelů, prototypování a testování použitelnosti, a poskytuje komplexní pochopení procesu UX designu.
- Cena: 234 USD
- Délka trvání: Individuální tempo (odhadovaná doba dokončení je šest měsíců)
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
3. UX Career Track – Springboard
Springboard UX Career Track je online vzdělávací program pro jednotlivce, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti UX designu.
Komplexní osnovy pokrývají základní principy vizuálního designu UX, metodiky a praktické dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch v této oblasti.
Účastníci tohoto kariérního programu se zapojují do reálných projektů a těží z individuálního mentoringu poskytovaného zkušenými profesionály v oblasti UX.
Springboard také poskytuje záruku zaměstnání. Zaručuje plnou náhradu, pokud se vám nepodaří získat odpovídající zaměstnání do šesti měsíců po absolvování kurzu.
- Cena: 7 900–14 500 USD
- Délka trvání: 6 měsíců
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
4. Certifikace UX – Nielsen Norman Group
Tento certifikát v oblasti grafického designu, vyvinutý přední společností zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti použitelnosti, Nielsen Norman Group, je v oboru velmi ceněn.
Program pokrývá různá témata související s UX, včetně principů použitelnosti, interaktivního designu, informační architektury a metodik výzkumu uživatelů.
Tento program má dvě úrovně. První je certifikace UX, která se skládá z pěti kurzů a pěti odpovídajících zkoušek. Druhou úrovní je certifikace UX Master, která zahrnuje 15 kurzů a zkoušek.
Studenti se mohou v rámci certifikace specializovat na kteroukoli z těchto tří oblastí: interaktivní design, výzkum nebo management.
- Cena: 5 650–16 950 USD
- Délka trvání: 30–100 hodin
- Úroveň kurzu: středně pokročilí až pokročilí
5. Bootcamp UX/UI designu – Ironhack
Bootcamp Ironhack UX/UI Design, známý svým praktickým a projektovým přístupem, nabízí účastníkům komplexní výukový program. Ten zahrnuje základní principy designu, techniky prototypování a metodiky testování použitelnosti.
Účastníci se zapojují do reálných projektů, díky čemuž si mohou vytvořit portfolio, ve kterém předvedou své dovednosti a kreativitu. Program také nabízí prostředí pro společné učení, které podporuje interakci se zkušenými lektory a kolegy.
- Cena: 12 500 USD pro studenty na plný úvazek; 13 000 USD pro studenty na částečný úvazek
- Délka trvání: 9 týdnů na plný úvazek nebo 24 týdnů na částečný úvazek
- Úroveň kurzu: vhodný pro začátečníky
6. UX Design Immersive Bootcamp – General Assembly
Tento program, známý svou praktickou metodikou, má bohatý učební plán. Pokrývá základní principy UX designu, včetně složitých aspektů, jako je wireframing, prototypování, výzkum uživatelů a testování použitelnosti.
Tento program se odlišuje svým důrazem na praktické uplatnění. Jeho projekty pomáhají účastníkům rozvíjet konkrétní dovednosti a pochopit teoretické pojmy.
Letos byl do kurzu přidán modul zaměřený na umělou inteligenci, který pokrývá základní principy jejího využití v designu. Učí studenty osvědčené postupy, školí je v efektivním používání různých nástrojů umělé inteligence pro designéry a vzdělává je v etických a právních dopadech používání umělé inteligence pro UX design.
- Cena: 16 450 USD
- Délka trvání: 12 týdnů
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
7. Certifikační program UX – Bentley University
Program User Experience Certificate na Bentley University je jedním z nejdéle fungujících programů v oboru.
Certifikace zahrnuje devět kurzů (3 povinné kurzy a šest volitelných) zaměřených na rozvíjení odborných znalostí v oblasti behaviorálního designu, výzkumu a designu uživatelské zkušenosti a projektového managementu.
Tato certifikace umožňuje účastníkům zvýšit efektivitu jejich produktových návrhů a posílit jejich konkurenceschopnost. Účastníci také získají cennou příležitost propojit se s globální sítí profesionálů v oblasti UX.
- Cena: 13 500 $ za všech devět kurzů
- Délka trvání: 6 měsíců
- Úroveň kurzu: středně pokročilí až pokročilí
8. Specializace na grafický design – CalArts
CalArts nabízí na platformě Coursera komplexní specializaci v oblasti grafického designu. Pod vedením pedagogů CalArts program seznamuje studenty s dovednostmi, jako je porozumění designovému procesu, historickému kontextu a efektivní komunikaci prostřednictvím tvorby obrazů a typografie.
Specializace vede k závěrečnému projektu, který integruje dovednosti získané v jednotlivých kurzech a zahrnuje zpětnou vazbu od kolegů. Výsledkem je finální brandingový projekt, který budete moci přidat do svého profesního portfolia.
Tato specializace poskytuje účastníkům klíčové dovednosti pro zahájení profesionální kariéry v oblasti designu v různých oborech, jako je design rozhraní, pohyblivá grafika a redakční design.
- Cena: 59 $/měsíc s Coursera Plus
- Délka trvání: 2 měsíce
- Úroveň kurzu: vhodný pro začátečníky
9. Certifikát v grafickém a digitálním designu (online) – Parsons School of Design
Certifikát Parsons v oboru grafického a digitálního designu pokrývá základní designové dovednosti, jako je vývoj konceptu, typografie, rozvržení a teorie grafického designu, například teorie barev.
Program klade důraz na propojenost fotografie, písma, barev a dalších grafických prvků s cílem vytvořit čitelné a poutavé kompozice.
Pomáhá účastníkům získat znalosti v oblasti softwaru, který je standardem v oboru, se zaměřením na Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a sadu Adobe Creative Cloud. To zajišťuje, že si studenti osvojí komplexní sadu dovedností a budou připraveni zvládnout složitosti grafického a digitálního designu.
- Cena: 7 480 USD
- Délka trvání: 18 měsíců
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
10. Bootcamp grafického designu (online) – Shillington
Shillington Graphic Design Bootcamp je intenzivní a praktický online kurz pro aspirující grafické designéry.
Program je známý svým praktickým přístupem. Poskytuje účastníkům základní designové dovednosti, včetně vývoje konceptu, rozvržení a typografie.
Učební plán klade důraz na praktické aplikace, což umožňuje studentům pracovat na projektech relevantních pro dané odvětví a budovat si silné portfolio.
- Cena: 12 950 USD
- Délka trvání: tři měsíce na plný úvazek nebo devět měsíců na částečný úvazek
- Úroveň kurzu: Začátečníci
Jak spravovat a zpracovávat designové projekty pomocí ClickUp
Nyní, když jste se seznámili s nejlepšími certifikacemi v oblasti designu, měli byste se také naučit, jak řídit a zpracovávat designové projekty.
Řízení designových projektů vyžaduje kombinaci kreativity a organizace, přičemž klíčovou roli hraje efektivní projektový management.
Projektový management vám pomůže být organizovanější a umožní spolupráci a hladkou koordinaci během celého designového procesu.
Software ClickUp pro řízení designových projektů vám usnadní práci tím, že vše sjednotí do jednoho přístupného prostoru.
Slouží jako centrální uzel, který shromažďuje všechny prvky vaší tvůrčí práce. Od počátečních fází brainstormingu nápadů až po finální realizaci poskytuje ClickUp prostředí pro spolupráci vašeho týmu.
Zde je několik jedinečných funkcí, které jsou cennými nástroji pro správu a organizaci designových projektů:
ClickUp Creative and Design Template
Šablona Creative & Design od ClickUp nabízí funkce, jako je organizování nápadů do proveditelných úkolů, vytváření vizuálních časových os a usnadnění spolupráce na projektech.
Ať už pracujete na designu webových stránek nebo reklamní kampani, tato šablona vám pomůže ušetřit čas díky rychlému vytvoření, lepšímu rozpoznání značky a konzistentnosti sdělení a celkově zjednodušenému procesu designu.
ClickUp také nabízí mnoho šablon, jako jsou šablony pracovních pokynů, šablony moodboardů, šablony reklam a šablony zpráv o pokroku.
ClickUp Whiteboards
Ukažte, místo abyste vyprávěli – přesně to vám pomohou udělat tabule ClickUp Whiteboards.
Ačkoli na trhu není nedostatek softwaru pro whiteboarding, ClickUp vyniká jako jedna z mála platforem pro správu projektů, která nabízí nativní podporu pro whiteboardy. Díky tomu není třeba provádět další integrace.
Nástroj ClickUp pro práci s tabulemi pro Mac a Windows patří podle G2 mezi nejlepší nástroje pro spolupráci na tabuli pro jaro 2023.
Tento dynamický nástroj rychle zachycuje a integruje nápady do vašich pracovních postupů. Intuitivní nabídky, praktické klávesové zkratky a četné šablony zvyšují účinnost brainstormingových sezení.
Když používáte ClickUp Whiteboards k vytváření grafů a wireframů, získáte v reálném čase přehled o tom, kdo si tabuli prohlíží a přispívá do ní.
To zajišťuje hladkou spolupráci v rámci týmu a minimalizuje překrývání a zmatek.
Lepší design a správa díky certifikacím a nástrojům
Na začátku své designérské cesty mějte na paměti, že certifikace vám poskytnou teoretické znalosti a praktické dovednosti.
Ať už je vaším cílem zdokonalit se, posunout se v kariéře nebo zefektivnit svůj designový projekt, klíčem k úspěchu je neustálé vzdělávání.
A když už jste u toho, využijte inovativní nástroje, jako je ClickUp, pro úspěšnou a naplňující kariéru v oblasti designu. Tento nástroj pro řízení projektů a spolupráci vám pomůže při správě designových projektů tím, že vše zorganizuje na jednom místě a ušetří vám čas.
Stojí to za pokus. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!