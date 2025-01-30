10 nejlepších softwarů pro bílé tabule pro Mac v roce 2025

Každý velký nápad začíná na kousku zmačkaného papíru, jenže to je nepohodlné.
Většina z nás uvažuje vizuálně. Bílé tabule vám pomohou praktikovat princip „Ukaž, neříkej“. Pomohou vám vyjádřit myšlenku pomocí diagramů a tvarů namísto dlouhých textů.
Pokud jste uživatelem Apple, jsou whiteboardy pro Mac skvělou volbou – nabízejí plátno a pohodlí fyzického notebooku nebo whiteboardu. Zároveň ale přinášejí výhody moderní spolupráce.
Ať už pořádáte vzdálený workshop se svým týmem za účelem vyřešení konkrétního problému nebo získáváte informace o aktuálním stavu během denních telefonických konferencí, digitální tabule jsou skutečně součástí moderního nástroje pro práci na dálku.
V tomto příspěvku se budeme zabývat 10 nejlepšími nástroji pro bílé tabule pro Mac, které vám a vašemu týmu pomohou pracovat a společně dosáhnout úspěchu.
Co je to software pro bílé tabule pro Mac?
Software pro bílé tabule pro Mac je program, který vašemu týmu umožňuje brainstorming, vytváření myšlenkových map a sdílení nápadů na projekty na digitální bílé tabuli.
Zde je několik příkladů použití aplikace pro bílou tabuli pro Mac:
- Usnadňuje schůzky a spolupráci v reálném čase mezi členy týmu na jejich zařízeních Apple.
- Funguje jako virtuální náhrada fyzických whiteboardů, zejména pokud máte tým na dálku.
- Plánujte a organizujte projektové nápady mezi členy týmu
Co byste měli hledat v softwaru pro bílé tabule pro Mac?
Zde jsou věci, které byste měli hledat v nejlepším softwaru pro bílé tabule:
- Členové týmu mohou současně pořizovat poznámky na digitálních tabulkách.
- Kreslení grafů a map a sdílení nápadů během prezentací bez zpoždění
- Řízení přístupu, které určuje, kdo může na whiteboardu co vidět a upravovat
- Propojte je s dalšími nástroji, které váš tým již používá.
- Chatujte v reálném čase při používání whiteboardu – velmi praktické pro diskuse.
- Po skončení schůzky si své whiteboardy uložte pro budoucí použití.
- Většina nástrojů pro bílé tabule nabízí flexibilní ceny, takže si můžete vybrat ten, který odpovídá vašemu rozpočtu.
10 nejlepších softwarů pro bílé tabule pro Mac
Pečlivě jsme vybrali deset předních nástrojů pro bílé tabule pro uživatele Mac, přičemž jsme zohlednili šíři nabízených funkcí, recenze zákazníků a jejich konkurenceschopnost jako alternativy k jiným nástrojům na trhu.
Toto jsou ty, které se dostaly na náš seznam:
1. ClickUp
ClickUp Whiteboards je virtuální platforma pro spolupráci, která posiluje moderní týmy tím, že proměňuje nápady v realizovatelné úkoly, a to vše v rámci jednotného pracovního prostoru. Jako součást ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, se Whiteboards hladce integruje s vašimi úkoly, projekty, dokumenty a chaty, čímž zvyšuje efektivitu a produktivitu spolupráce.
ClickUp nabízí komplexní knihovnu šablon pro bílé tabule, které se hodí pro jakýkoli pracovní postup. Analyzujete klady a zápory nějakého nápadu? Vytváříte organizační schéma? Mapujete cesty zákazníků? Šablony ClickUp jsou navrženy tak, aby zjednodušily brainstorming a plánování, a nabízejí možnosti pro Ganttovy diagramy, diagramy toku dat, prodejní trychtýře a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce ClickUp:
Tabule: Tabule ClickUp poskytují nekonečné plátno, na kterém se můžete kreativně vyjádřit kreslením, přidáváním tvarů, vytvářením diagramů a dalšími možnostmi. Tabule jsou plně integrovány do ClickUp a propojují vizuální prvky přímo s úkoly, což umožňuje plynulý přechod od plánování k provedení.
Vytváření obrázků vylepšené umělou inteligencí s ClickUp Brain: Posuňte brainstorming na vyšší úroveň s ClickUp Brain, nástrojem využívajícím umělou inteligenci, který převádí text na vizuální prvky přímo na plátně tabule. Snadno vytvářejte diagramy, grafy nebo obrázky a realizujte své nápady, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Pokročilá detekce spolupráce ClickUp vás upozorní, když členové týmu píší, prohlížejí úkoly nebo upravují obsah na tabulkách nebo v dokumentech. Týmy mohou spolupracovat v reálném čase, což zajišťuje plynulou komunikaci a rychlejší rozhodování.
Integrace úkolů: Proměňte nápady v činy přidáním nových nebo stávajících úkolů přímo do vaší tabule. Tím zajistíte, že brainstorming a správa úkolů zůstanou synchronizované, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Přizpůsobitelné možnosti formátování: ClickUp Whiteboards nabízí univerzální formátovací nástroje, jako jsou poznámkové lístky, text, tvary, emodži a obrázky. Můžete vytvářet vývojové diagramy, schémata a vizuální plány přizpůsobené potřebám vašeho týmu.
Dotykové rozhraní: Pomocí přirozených gest můžete skicovat, kreslit a manipulovat s objekty přímo na plátně tabule. Toto intuitivní rozhraní usnadňuje interakci s vašimi nápady.
Režim soustředění: Omezte rušivé vlivy zvýrazněním konkrétních částí tabule, aby se váš tým mohl soustředit na nejdůležitější oblasti.
Tmavý režim: Přepněte do tmavého režimu pro vizuálně příjemnější zážitek během dlouhých brainstormingových sezení, který snižuje namáhání očí a zvyšuje přehlednost.
Mobilní přístup: Zůstaňte produktivní i na cestách díky mobilní aplikaci ClickUp. Získejte přístup k tabulkám, spravujte úkoly a spolupracujte se svým týmem odkudkoli. Funkce jako nabídky rychlých akcí vám umožní snadno vytvářet úkoly a sledovat čas.
Hladké sdílení: Sdílejte své tabule přímo v ClickUp, vložte je do dokumentů nebo je exportujte jako soubory PDF pro snadnou distribuci mezi týmy.
Předem připravené šablony: Urychlete spolupráci pomocí různých přizpůsobitelných šablon, jako jsou tabule s plánem, Ganttovy diagramy, rybí kosti a myšlenkové mapy. Tyto šablony zjednodušují plánování a pomáhají týmům rychle začít.
Integrační možnosti: Propojte ClickUp Whiteboards s více než 1 000 aplikacemi a nástroji a zajistěte si plynulý pracovní postup a nepřetržitou produktivitu.
🗂️ Archiv šablon:
Prozkoumejte tyto univerzální šablony, které vám pomohou zefektivnit plánování a realizaci:
Šablona akčního plánu: Proměňte cíle v konkrétní kroky pomocí snadno srozumitelné šablony, která zajistí soulad a odpovědnost.
Strategic Plan Whiteboard: Naplánujte dlouhodobé cíle a strategie vaší organizace v přehledném formátu umožňujícím spolupráci.
Omezení ClickUp:
- Naučit se s ním pracovat: Rozsáhlé funkce mohou zmást začátečníky, pro které může být ovládání softwaru složité.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
2. Microsoft Whiteboard
Microsoft Whiteboard je nástroj, který využívá možnosti Microsoft 365 a pomáhá vám spolupracovat digitálně. Zvyšte efektivitu a atraktivitu svých schůzek!
Nejlepší funkce Microsoft Whiteboard:
- Spolupráce ve volném formátu: Vymýšlejte, tvořte a spolupracujte vizuálně
- Rozmanité prvky obsahu: Vyjádřete své myšlenky pomocí textů, obrázků, lepících poznámek nebo mřížek poznámek, které zůstávají ostré při jakémkoli přiblížení.
- Spolupráce v reálném čase: Upravujte plátno současně, bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.
- Integrace: Integrujte svou tabuli s dalšími nástroji v sadě Microsoft 365.
- Přístupnost: Přístup k vaší tabuli z jakéhokoli místa pomocí zařízení Windows nebo webové aplikace
- Kompatibilita s více vstupy: Whiteboard je navržen pro dotykové, klávesové a perové vstupy a vyhovuje tak různým preferencím.
- Knihovna šablon a tvarů: Využijte předem připravené šablony z rozsáhlé knihovny šablon a tvarů.
Omezení Microsoft Whiteboard:
- Spolehlivost Microsoftu: K používání tabule je potřeba sada Microsoft Office.
- Méně možností přizpůsobení: Přizpůsobení bílé tabule je složité kvůli menšímu počtu vizuálních možností.
Ceny Microsoft Whiteboard:
Poznámka: Následující cenové plány zahrnují i další integrace, protože Microsoft Whiteboard je součástí Microsoft 365:
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíčně pro jednotlivce
- Microsoft 365 Family: 9,99 $ měsíčně pro šest osob
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/uživatel měsíčně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel měsíčně
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/uživatel měsíčně
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/uživatel měsíčně
Hodnocení a recenze Microsoft Whiteboard:
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
3. Miro
Miro je interaktivní aplikace pro bílé tabule pro Mac, která vám a vašim týmům umožňuje spojit se, spolupracovat a tvořit bez ohledu na vaše pracovní prostředí.
Miro nabízí integraci s aplikacemi třetích stran pomocí pracovního prostředí Miro. Miro je ideální software pro bílé tabule, pokud chcete brainstormovat a vytvářet prezentace s tradičním vzhledem bílé tabule.
Nejlepší funkce Miro:
- Všestranné pracovní režimy: Přizpůsobí se různým pracovním scénářům a nabízí řešení na míru pro brainstorming, tvorbu diagramů, schůzky, workshopy, Scrum akce, mapování, výzkum, design a strategické plánování.
- Funkce pro brainstorming: Nástroje a šablony, jako jsou poznámkové lístky, obrázky, myšlenkové mapy, videa a funkce pro kreslení, které vám a vašemu týmu pomohou při společném brainstormingu.
- Hladká integrace nástrojů: Více než 100 integrací s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Docs, Jira a Zoom, vám umožní připojit se k vašim oblíbeným aplikacím, zefektivnit pracovní postupy a omezit přepínání mezi více aplikacemi.
- Společný návrh: Zapojte do procesu návrhu všechny zúčastněné strany a zajistěte tak společný přístup k návrhu a rozhodování.
Omezení Miro:
- Omezená bezplatná verze: Omezené možnosti pro bezplatné uživatele
- Nelze ukládat šablony: Uživatelé nemohou vytvářet a ukládat vlastní šablony.
Ceny Miro:
- Zdarma
- Starter: 8,00 $ měsíčně
- Podnikání: 16,00 $ za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro:
- G2: 4,8/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
4. Tabule
Boards je přizpůsobivý organizér a plánovač Kanban navržený společností Kitestack Software. Tento systém pro správu projektů se integruje do vašeho pracovního postupu a pomáhá vám snadno sledovat váš pokrok pomocí nástrojů drag-and-drop.
Mnoho funkcí funguje offline, což je skvělé; můžete být produktivní i bez připojení k internetu.
Nejlepší funkce tabule:
- Flexibilní správa úkolů: Efektivně shromažďujte myšlenky, nápady a úkoly. Plánujte si týden, organizujte úkoly nebo vytvářejte tabule pro různé účely.
- Kanban Workflow: Každá tabule se skládá z více seznamů, které lze organizovat vytvořením karet úkolů, položek seznamu nebo poznámek v nich.
- Podrobné zadání úkolů: Přiřaďte každé kartě úkolu speciální obrázek, odkaz a poznámky.
- Drag and Drop: Přidávejte obrázky, odkazy a nové položky pomocí snadno použitelného uživatelského rozhraní.
- Režim offline: Zabezpečení dat a přístupnost offline, takže můžete pracovat i bez připojení k internetu.
Omezení tabule:
- Nevhodné pro náročné uživatele: Není nejvhodnější pro použití v podnikání nebo ve firmách.
- Vhodnější pro osobní použití: Nejlépe se hodí pro osobní projekty.
Ceny tabulek:
- Navždy zdarma
- Boards standard: 29,99 $
- Boards Lifetime: 49,99 $
- Boards Extended: 39,99 $
- Roční aktualizace funkcí: 14,99 $
Hodnocení a recenze tabule:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. MioCreate
MioCreate je online platforma pro bílé tabule, která usnadňuje spolupráci a komunikaci týmů v různých odvětvích.
Vytvářejte vývojové diagramy, schémata, prototypy a další; MioCreate vám pomůže zefektivnit práci a podpořit kreativitu ve vašem týmu.
Nejlepší funkce MioCreate:
- Uživatelsky přívětivé funkce: Přístup k 200 šablonám a kresbám, čarám, tužkám a tvarovým nástrojům
- Vývojové diagramy a schémata: Vytvářejte vývojové diagramy, schémata a pracovní postupy bez námahy pomocí přednastavených tvarů, symbolů a prvků.
- Online hlasové schůzky: Okamžité online hlasové schůzky umožňují členům vašeho týmu zapojit se do diskusí.
Omezení MioCreate:
- Žádné cloudové úložiště pro uživatele bezplatné verze
- Vhodné pouze pro malé projekty
Ceny MioCreate:
- Bezplatný tarif
- Pro: 4,95 $ za měsíc
Hodnocení a recenze MioCreate:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Explain Everything Whiteboard
Explain Everything Whiteboard poskytuje komplexní řešení pro poutavé výukové programy, úkoly a hladkou integraci se stávajícími nástroji a systémy.
Nejlepší funkce Explain Everything Whiteboard:
- Interaktivní prezentace: Vytvářejte poutavé interaktivní prezentace od nuly nebo importujte existující, přidávejte kresby a snímky, abyste zaujaly své publikum.
- Videa a výukové programy pro bílé tabule: Přeměňte výukové materiály na rychlá výuková videa a výukové programy, které jsou ideální pro okamžité sdílení s vaším týmem nebo klienty.
- Společné projekty: Podpora pro společné projektové úkoly nebo skupinové domácí úkoly
- Flexibilita integrace: Integrujte své oblíbené nástroje pro správu výuky (LMS) nebo správu mobilních zařízení (MDM).
Omezení programu Explain Everything Whiteboard:
- Chybí možnosti pracovního postupu: Chybí funkce pro správu projektů, které by umožňovaly spravovat pracovní postupy, položky projektů a úkoly.
- Není kompatibilní s Apple TV.
Ceny softwaru Explain Everything Whiteboard:
- Zdarma
- Teacher: 34,99 $ za uživatele ročně
- Třída a škola: 130 $ ročně na učitele a 30 studentů
Hodnocení a recenze Explain Everything Whiteboard:
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)
7. Lucidspark
Lucidspark vám pomůže spolupracovat, brainstormovat a proměnit vaše nápady v realizovatelné plány. Ať už pracujete na dálku nebo v fyzickém prostoru, nabízí škálovatelnost a bezpečnostní funkce na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce Lucidspark:
- Neomezené nápady: Nekonečné plátno, kde mohou týmy brainstormovat, navazovat kontakty a sdílet své postřehy.
- Vhodné pro podniky: Dobře vybavené pro podnikové použití, umožňují bezpečné připojení, ochranu citlivých dat a škálovatelnost, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašeho podnikání.
- Šablony pro rychlý start: Řada šablon, včetně rozhodovacích stromů, 2×2 matic, map zákaznické cesty, plánů a dalších, které pomohou nastartovat kreativitu vašeho týmu.
Omezení Lucidspark:
- Spolehlivost: Je náročné sdílet svou práci s někým mimo platformu.
- Bez funkce volání: V rámci nástroje není možné provádět video ani audio hovory.
Ceny Lucidspark:
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $ měsíčně
- Team: 9 $/uživatel měsíčně
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Lucidspark:
- G2: 4,5/5 (více než 1500 funkcí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
8. OmniGraffle
OmniGraffle je ideální nástroj pro váš tým, pokud chcete efektivně sdělit složité myšlenky pomocí vizuálně přitažlivých diagramů, drátových modelů a vektorové grafiky.
Nejlepší funkce OmniGraffle:
- Všestranné vytváření diagramů: Vytvářejte podrobné diagramy, díky kterým budou složité informace snadno srozumitelné.
- Rychlé prototypování: Wireframes vám pomůže rychle prozkoumat nápady a koncepty s přesností.
- Profesionální design: Výkonné nástroje pro navrhování profesionální vektorové grafiky
- Kompatibilita s různými platformami: K dispozici pro Mac, iPad a iPhone, což umožňuje spolupráci a kontinuitu napříč zařízeními.
Omezení OmniGraffle:
- Drahé: Vyšší cena ve srovnání s jinými nástroji pro bílé tabule pro Mac
- Žádná zpětná kompatibilita
Ceny OmniGraffle:
- Bezplatná zkušební verze
- Platba předplatného: 12,49 $ měsíčně
- Jednorázová platba: 149,99 $ za standardní licenci, 249,99 $ za licenci Pro.
Hodnocení a recenze OmniGraffle:
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
9. Milanote
Milanote je platforma pro kreativní týmy, které hledají společný a organizovaný pracovní prostor pro sběr nápadů, brainstorming a realizaci kreativních projektů.
Nejlepší funkce Milanote:
- Komplexní kreativní pracovní prostor: Centrální místo pro shromažďování a organizaci všech aspektů vašeho kreativního projektu
- Všestranné moodboardy: Uspořádejte své inspirace do moodboardů, přidejte vysvětlující poznámky, získejte zpětnou vazbu od klientů a naplánujte úkoly projektu – to vše v jediném pracovním prostoru.
- Mezifunkční spolupráce: Prostor pro spolupráci, kde mohou designéři, vývojáři, projektoví manažeři a klienti hladce spolupracovat.
- Flexibilní pracovní prostor: Integrované seznamy úkolů pro sledování úkolů a podpora různých formátů obrázků, včetně JPG, PNG, GIF, SVG a dalších.
Omezení Milanote:
- Bez offline přístupu
- Nedostatek pokročilých funkcí: Uživatelé hlásí nedostatek pokročilých funkcí a možností šablon.
Ceny Milanote:
- Zdarma
- Platba za osobu: 9,99 $ měsíčně
- Vylepšete svůj tým: 49,99 $ měsíčně (pro dva až deset uživatelů)
Hodnocení a recenze Milanote:
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. Notability
Notability je komplexní diagramový software pro bílé tabule pro Mac OS, který vám umožňuje pořizovat poznámky, anotovat knihy a vizualizovat vaše nápady.
Notability nabízí funkce pro pořizování poznámek, skicování a prezentace a zároveň vám pomáhá udržovat pořádek a zbavit se papírování.
Nejlepší funkce Notability:
- Všestranné pořizování poznámek: Zaznamenávejte si myšlenky, importujte a opatřujte poznámkami učebnice, synchronizujte poznámky s audiem a popusťte uzdu své kreativitě prostřednictvím skicování pomocí Apple Pencil.
- Multimediální nástroje: Pořizujte si poznámky pomocí různých multimediálních nástrojů, včetně digitálního pera, dočasného zvýrazňovače, textu a zvuku.
- Přirozené psaní rukou a skicování: Notability nabízí realistickou digitální tužku, která je jemně vyladěna pro citlivé a přesné psaní.
- Přehrávání zvuku: V režimu přehrávání stačí klepnout na libovolné místo v poznámce a obsah schůzky ožije v reálném čase.
- Import, anotace a sdílení: Notability podporuje import a anotace různých typů souborů, včetně PDF, DOC, PPT, obrázků a dalších.
Omezení aplikace Notability:
- Není určeno pro podniky: Vhodnější pro hobby uživatele nebo studenty než pro podniky.
- Funkce pro pořizování poznámek: Primárně pro pořizování poznámek
- Nepodporuje tmavý režim
Ceny Notability:
- Bezplatný tarif
- Plán Plus: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Notability:
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Vyberte si ten správný software pro bílé tabule pro Mac
Najít správný software pro bílé tabule, který vám pomůže vyvážit kreativní nápady a produktivní pracovní postupy, je náročné. Ačkoli je k dispozici mnoho aplikací pro bílé tabule, software pro bílé tabule ClickUp vyniká.
S ClickUpem se společné úsilí a inovativní nápady vašeho týmu mohou plynule proměnit ve vizuálně působivé výstupy. Tvary a objekty ožívají a vaše seznamy úkolů se mění v úkoly a procesy v reálném čase.
Možnosti jsou nekonečné. Vyzkoušejte ClickUp Whiteboard ještě dnes.